Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Nos próximos minutos falamos de desporto na Rádio Observador. É mais uma edição de "E o Campeão É", com destaque para a apresentação do novo treinador do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli. O italiano é o escolhido por Villas-Boas para suceder a Marty Anselmi. Eu sou o José Rafael Lopes. Para analisar esta contratação por parte dos Dragões e o que mais vier à conversa, tenho comigo o Gabriel Alves, que é especialista em temas ligados ao desporto e enorme fã de tudo o que é belo no futebol. Augusto Inácio, especialista em coaching, no relvado e fora dele, e é também o único ser humano a vencer uma Taça da Liga com o Moreirense. O Pedro Henriques, especialista em arbitragem e nas leis do jogo, que é a única pessoa capaz de citar decor todas as leis do jogo. E aqui em estúdio, o Bruno Roseiro, especialista na criação de notícias, com destaque sobre o mundo do desporto e das poucas pessoas que sabe efetivamente como é que funciona este fabuloso mundo. Muito bom dia a todos. Está reunido este quórum de especialistas. Como estão neste arranque de semana?

Bom dia.

Bom dia.

Bom dia, Zé. Tudo bem.

Desafio à semana.

Desafio à semana. Vamos embora então. Quem começa por desafiar esta semana é André Villas-Boas e também Francesco Farioli. E vamos começar por falar precisamente sobre esta conferência de imprensa do novo treinador do Futebol Clube do Porto, o novo timoneiro. Bruno Roseiro, a pergunta que muitos devem fazer é simples, não só portistas, mas também adeptos de futebol: o que é que traz de diferente Farioli face a Marty Anselmi?

Complicado de analisar antes de a bola começar a rolar. Partimos aqui de um ponto inicial que me parece importante, que é Francesco Farioli era a opção para suceder a Vítor Bruno. Não podia sair do Ajax, tinha uma cláusula altíssima, 10 milhões de euros, e na altura estava também a discutir o título pelo Ajax. Portanto, por aí, nunca poderia ser opção. Agora, aquilo que eu retiro é, se nós olharmos para a conferência de imprensa, os primeiros 15 minutos, estar ali Farioli ou estar ali Anselmi, podia ser a mesma coisa. Aquilo que disseram, as ideias que traziam eram, digamos assim, as mesmas, era tudo tirado a papel químico. André Villas-Boas depois explicou o twist, fez uma espécie de um twist e deu três ideias que para mim são fundamentais para esta mudança de paradigma que o Futebol Clube do Porto pretende. O primeiro: o Futebol Clube do Porto foi o primeiro clube que não necessitou de ver vídeos, de perceber o que era Farioli, porque chegou sabendo aquilo que ele era, aquilo que ele faz e aquilo que ele podia trazer. E isso mostra bem como Farioli era alguém que estava muito bem identificado pelo Futebol Clube do Porto e nomeadamente por André Villas-Boas. Um segundo ponto que tem a ver com as mudanças estruturais e de organização que o Futebol Clube do Porto vai fazer e que já foram discutidas com o Farioli. E isto pode parecer um pormenor, uma coisa quase residual, mas tem grande relevo quando um treinador chega e quando essas alterações, que até têm a ver com infraestruturas físicas, são discutidas com o treinador. Portanto, é quase uma confiança cega naquilo que ele é capaz de fazer. E depois um terceiro ponto, que era aquele que estávamos aqui a discutir há pouco, que é a questão de um dos melhores mercados de sempre, que pode não significar o mercado mais caro de sempre. Parece-me que o último mercado do Futebol Clube do Porto não foi mau, no verão. Samu, Fábio Vieira, a ideia Néon Perez, que não resultou, mas parece-me que o mercado não foi genericamente mau.

Tiago Djalo também.

O próprio Tiago Djalo. Aquilo que desequilibra depois o plantel do Futebol Clube do Porto é a necessidade de fazer vendas em janeiro, do Galeno e do Nico González, e não haver uma sucessão rápida que entrasse logo nesse mercado. É isso que, para mim, desequilibra o plantel. Agora, genericamente, não me pareceu que o mercado de verão fosse mau. Aquilo que se percebe claramente é que vai haver uma rutura total para essa mudança de paradigma, seja a nível de plantel, seja a nível de organização. Zubizarreta está por um fio. Aliás, Zubizarreta muito provavelmente vai sair e num programa depois poderemos falar sobre isso, porque de repente passou de alguém que ninguém falava para alguém que era quase um diabo ali dentro. E houve essa transição numa semana muito específica e com notícias muito específicas. Falaremos depois quando essa saída for oficializada. E depois temos também a questão do plantel, de perceber como é que se vai fazer esse novo plantel. Villas-Boas não assume, mas sabe-se que Diogo Costa está no mercado, digamos assim, caso alguém consiga chegar aos 50 milhões por Diogo Costa. Ao contrário do Iokèrez, não é aquele tipo de situação onde se não for vendido, não volta, etc. Não, Diogo Costa está muito confortável com qualquer decisão, seja sair para um dos grandes europeus, seja ficar no Futebol Clube do Porto. E depois existe também a possibilidade de Rodrigo Mora ser um encaixe prévio. Percebe-se que Rodrigo Mora será sempre vendido mais tarde ou mais cedo, porque é um jogador demasiado grande para estar em Portugal, com muita pena para nós, que temos visto esta ascensão. Agora, olhamos, por exemplo, para aquilo que aconteceu com Giovanni Kenda. O Kenda já está vendido ao Chelsea, vai fazer mais uma época no Sporting e só depois é que vai para Inglaterra. E este modelo depois poderia permitir que o Futebol Clube do Porto tivesse outro oxigênio para abordar o mercado de transferências. Portanto, genericamente, parece-me que é esta a nova realidade do Futebol Clube do Porto.

Foi um gosto enorme ouvir-te, Bruno Roseiro, muito explicativo sobre esta conferência de imprensa de Francesco Farioli, também de André Villas-Boas. Gabriel Alves, Farioli foi apresentado com a ideia de transformar o Futebol Clube do Porto. Esta rutura é imperativa no Estádio do Dragão?

É imperativa. Portanto, mudar aquilo que, para já, a administração de Villas-Boas não conseguiu. E quando Villas-Boas confia no sucesso de Farioli, eu acho que Villas-Boas está a confiar no seu próprio sucesso, porque se não houver, na minha opinião, e porque o futebol do Porto é algo diverso, Villas-Boas vai ter que ir a referendo dentro dos cálculos do Porto, porque não vai ter espaço para mais. Depois, no referendo, ou sim ou não. Logo se vê. Quanto a Farioli, é um jovem. Estou de acordo e subscrevo tudo que o Bruno acabou de referir. Em relação a um primeiro ponto, que Farioli não era preciso os vídeos. Não esquecer que Farioli andou pela França, andou por ali e que o treinador Villas-Boas era treinador do Marselha, portanto sabe bem. Tinha uma observação muito própria, muito próxima e muito apertada daquilo que eram os seus companheiros de trabalho noutros clubes. Portanto, adversários, mas tinha o conhecimento de pauta daquilo que os jovens treinadores, porque ele também era um jovem treinador, obviamente estavam a desempenhar. Quanto à questão das transferências, também estou de acordo. Não é preciso muito dinheiro. É preciso dinheiro, mas é preciso, acima de tudo, saber escolher e o que se quer. É preciso, acima de tudo, saber para que objetivo tático se vai trabalhar. E é nessa escolha que vamos ter que ter toda a atenção e daquilo que o Futebol Clube do Porto vai operacionalizar. Vamos aguardar, vamos ver. De acordo também com a questão do Diogo Costa e do Rodrigo Mora, mas eu quero só dizer, estamos a dois meses do final do mercado. Ouçam bem o que eu vos digo.

E ainda falta o período de pressão alta.

É. E deste momento, a Premier League já vai na frente. E nos 10 primeiros, só estão três que não são da Premier League. Engastes. E desses 10 primeiros, há um que subiu da Segunda Liga Inglesa à Premier League, que é o Sunderland. E vejam lá, ele está em nono daquilo que é mercado e já gastou €71.500.000. O primeiro, naturalmente, é o Chelsea, com 243.770.000, seguido do Liverpool, com 203.680.000. O Real Madrid aparece depois com 131.000. Portanto, na terceira posição. Mas isto para dizer quem é que vai comprar Rodrigo Mora? Quem é que vai comprar Diogo Costa? Em que mercado é que vão entrar? Fica a pergunta.

Fica a pergunta deixada pelo Gabriel Alves e também a pergunta sobre como é que o Chelsea vai conseguir criar um balneário grande o suficiente.

Eu posso arriscar o Mora? Eu consigo ver o Mora no Paris Saint-Germain.

Eu ia perguntar se vias a Torre Eiffel nesse teu cenário.

É verdade. Consigo muito olhar para aí.

Bruno, sim, no Paris Saint-Germain, estou de acordo contigo, mas olha que do Paris Saint-Germain já perguntam ao Real Madrid sobre o Rodrigo.

Também pode ser verdade, mas sobretudo há uma nota boa que fica. Rodrigo Mora crescer nas mãos de Luís Enrique é a melhor prenda que a seleção pode ter.

Completamente de acordo.

Veremos o que é que acontece com o jovem do Futebol Clube do Porto. Para já, falamos de outro jovem do Futebol Clube do Porto, mas treinador, que é Farioli. Agostinho Inácio, o que é que achaste desta apresentação do novo treinador do Futebol Clube do Porto? É apresentado com promessa de reforços. Certamente, ouviu tudo o que queria ouvir por parte de André Villas-Boas, ou não?

Boa tarde, doutores. Sabes que as apresentações são todas otimistas, todas boas, todas com grandes perfumes, grandes futuros, grandes coisas ganhas antes de ser ganhas no campo. É o normal nestas coisas, porque há nova perspectiva, uma nova energia, uma nova aragem. Isso é tudo normal. Agora, o que eu retirei, realmente, independentemente da apresentação do Francesco Farioli, é o presidente do Futebol Clube do Porto ter dito que ia dar todas as ferramentas para que este treinador possa ter sucesso. Quando o Nuno Espírito Santo entrou, também disse que lhe dava todas as ferramentas. Agora, que ferramentas são essas? São aqueles que entram e aqueles que saem. Sai algum ou não sai nenhum? Que tipo de jogadores é que o Porto está disposto a gastar dinheiro para entrar no Futebol Clube do Porto? Eu creio que estão identificados, é verdade, mas depois há capacidade financeira para trazer todos aqueles jogadores que o Futebol Clube do Porto precisa ou não. Agora, em relação ao Rodrigo Mora, também queria dar a minha opinião. Deixa-me dizer que realmente é um grandíssimo talento, toda a gente está a ver isso, mas eu acho, sinceramente, que é a minha opinião só meramente particular e pessoal, que se ele ficar mais no Porto mais um aninho, não se perdia nada, porque ele está em fase de crescimento. Ou então como foi o negócio do Chelsea com o Kendha, compraram o Kendha e deixaram-no estar no Sporting, e aí, se ir bem.

É por aí. Acho que é por aí que está a ser trabalhado.

Exatamente. Ir para um outro clube, seja Paris Saint-Germain, seja outro clube de grandeza muito grande, ficar no Futebol Clube do Porto, acho que seria o ideal do Rodrigo Mora para precisamente ele poder crescer, porque se for para um clube e nesse clube não vai ter tantas oportunidades, provavelmente, porque também há outros jogadores de grandíssima qualidade, a ascensão dele é capaz de retardar em relação àquilo que a gente perspetiva que pode ser uma grande carreira deste jogador. Por isso, as coisas são positivas para o Porto neste momento. Vamos ver o andamento das coisas, porque contratar só o treinador, sinceramente, não chega para o Porto lá chegar.

Augusto, muito rapidamente, até para depois ouvirmos o Pedro Henriques. Tu treinador também, com essa experiência, como é que é o primeiro contacto com o novo grupo?

Isso é tudo expectativa. O treinador vai se apresentar, vai dizer bom dia, vai falar em inglês, vai falar em italiano, vai falar no que quiser. Depois é o processo do treino, os jogadores comentam uns com os outros: "Pá, gostaste do treino? Foi bom o treino. O gajo é mais físico, o gajo é mais técnico, o gajo gosta da bola, o gajo gosta que a gente seja mais disciplinados ali e acolá." Começam todos a falar. Depois à medida que o tempo for avançando e fazem as sessões de trabalho começam logo a construir e começam a olhar pro lado: "Mas ele não está a contar comigo, mas eu não jogo, mas quem é que não jogou este jogo?" E fica a ficar um bocado desconfiado. Por isso, neste momento é tudo expectativa e toda a gente parte do zero, como é evidente.

Ok, muito obrigado, Augusto Inácio, também por essa leitura de quem efetivamente teve esse tipo de experiências. Pedro Henrique, quero também ouvir-te sobre a apresentação de Farioli. Queria duas análises. A primeira é ao body language, que tantas vezes falas. Outra é às promessas que Farioli deixou na apresentação.

Olha, uma das coisas que eu tive que fazer foi passar vários canais que estavam a dar, para frente e para trás, e depois é que vi que estava lá escrito direto, porque inicialmente pensei: "Não, isso deve ter dado um ano, que é a conferência de imprensa dá um ano, não é de agora." Depois é que vi que era o Farioli. Porque a diferença entre esta conferência de imprensa e a de Manuel Mendonça ao ano é nenhuma, quer da parte do treinador, quer da parte do André Villas-Boas. Exatamente o mesmo tipo de conversa, o mesmo tipo de discurso, o que é óbvio. Portanto, esperança de expectativa, de mudança de paradigma, da questão da mentalidade. Depois, vamos pôr em termos práticos. Primeiro que há adversários e as equipes não jogam sozinhos. Esse é um aspecto muito relevante e importante. E adversários, do meu ponto de vista, partem na frente, que é o caso de quem é campeão, que parte sempre na frente e que tem uma estrutura normalmente mais estável e tem sobretudo um aspecto muito relevante e importante que é o cunho de quem ganha e de quem ganhou e de quem teve sucesso. E neste momento o Futebol Clube do Porto também tem contado com esse aspecto. E mais, e foi buscar um treinador. Agora não vale a pena estarmos a falar se é bom ou se é mau, porque neste momento já está contratado. Foi buscar um treinador que do meu ponto de vista tem um problema muito grande, que é a questão do pé frio. Goste ou não se goste dessa expressão, esta é uma realidade. Perdeu aquilo que mais ninguém consegue perder, que é a quatro jornadas do fim, praticamente com duas mãos, dois pés na taça.

Estás a falar da passagem pelo Ajax.

Exatamente, a passagem pelo Ajax. Isso não é um bom prenúncio, porque o Futebol Clube do Porto, independentemente de um projeto a médio e longo prazo, tem que ter, porque é assim que se estruturam as grandes empresas e os grandes clubes, não é só para o imediato. Neste momento, o Futebol Clube do Porto, por incrível que pareça, tem que ter resultados imediatos. E, portanto, eu continuo a achar que o perfil de quem vinha agora tinha que ser totalmente diferente e sobretudo alguém que chegasse ao balneário e pudesse dizer como o outro disse há uns anos atrás antes de se fechar o ano: "Eu já ganhei coisas, vocês não." Era isso que eu acho que era importante, só que para isso, e para outra coisa que o Futebol Clube do Porto neste momento precisa, que é ter jogadores com qualidade. A gente pode sim buscar jogadores, o caso que se pode fazer com o Gyökeres.

É da trieneura.

Exato. É preciso dinheiro, é preciso cartanhol e é preciso, sobretudo, grande visão para ir buscar jogadores com qualidade. E o Futebol Clube do Porto, neste momento, tão importante como o treinador, que é, e a própria estrutura, que é ter jogadores de qualidade. E o Futebol Clube do Porto apresentou o ano passado uma equipe que se percebia claramente, então no mercado de janeiro perdeu dois jogadores essenciais, que não tinha jogadores de qualidade. A começar por um aspecto muito importante, que é o setor defensivo, onde o Futebol Clube do Porto tem poucos jogadores de qualidade.

Meus caros, vamos avançar. Ficamos aqui com a leitura sobre Francesco Farioli, novo treinador do Futebol Clube do Porto. Contrato duas temporadas. Chega aos Dragões depois de uma passagem pela Turquia, pela França, pelos Países Baixos. Vai treinar uma equipe portista que não atravessa um bom momento. Temos cerca de cinco minutos, temos ainda tempo para as notas e os campeões do dia, mas antes vamos falar de Vítor Gyökeres. Multiplicam-se, Bruno Roseir, os meios de comunicação e as publicações nas redes sociais que falam numa saída em breve. Portanto, de forma também breve, porque o tempo é escasso e temos de acelerar, em que ponto é que está a saída de Gyökeres?

Já não volta a Lisboa, ou seja, deveria apresentar-se esta segunda-feira. Foi autorizado a apresentar-se apenas na sexta-feira. Tudo isso teve apenas um propósito. A ideia é Gyökeres já não passar por Lisboa. O acordo está mais próximo, não está feito. O Sporting não abdica dos 70 milhões fixos. O Arsenal apresentou apenas, entre aspas, 65 milhões fixos. A margem do acordo está muito próxima, até porque cinco milhões depois dos variáveis tinha a ver com os jogos, ou seja, e é mais fácil empurrar para a questão fixa esses valores e chegava aos tais 70 milhões. Agora, eu continuo a ter uma dúvida, e isso tem muito a ver com o agente de Gyökeres e a celeridade e a capacidade que ele terá para resolver também isso, que é: a partir de 1 de julho, o contrato de Gyökeres tinha uma cláusula onde qualquer proposta recusada pelo Sporting de 60 milhões para cima teria de dar 10% ao empresário. E aquilo que o Sporting, na altura, avisou logo o agente de Gyökeres era, se por alguma razão vier uma proposta de, vamos imaginar, 60, o Sporting recusar e ele pedir depois os seis milhões, que o Sporting iria bater o pé para chegarem aos 100. Portanto, essa é a minha dúvida, se houve algum tipo de conversa ou acordo para o Sporting não liquidar esses 10% e para haver essa negociação para sair por 70 mais 10 ou 70 mais 15, ou se o agente Gyökeres vai pedir esses 10%. Se por alguma razão pedir os 10%, aí poderá não estar para tão breve como isso.

Ora bem, muito rapidamente, Gabriel Alves, é o ponto final a aproximar-se? Tem que ser mesmo muito rápido.

Sim. Eu subscrevo disso. Não há nada mais para dizer. Subscrevo tudo que disse o Bruno. Está escrito.

Então sendo assim, Gabriel, vou já pedir-te os teus campeões e as tuas notas do dia.

Olha, eu vou dar aqui uma nota muito positiva ao Arsenal. Chama a atenção para quem gosta de seguir o futebol internacional. Tem um meio-campo a partir de agora com jogadores formados e exponenciados pela Real Sociedad, por uma equipe basca, com Ødegaard Embora tivesse vindo do Real Madrid, etc, mas é ali que ele ia exponenciar. Zubimendi, que é mesmo da escola, e Merino. Portanto, é um meio-campo que é preciso dar muita atenção. Eu vou dar uma nota muito alta ao Arsenal, vou-lhe dar 17, e vou estar muito atento a este clube, mais a mais, que também tem Diokheré já praticamente naquilo que é o seu ponta de lança. Quero dar 10 a David Ancelotti. Foi para perto do pai, foi para o Brasil, para o Botafogo. Mas será que Ancelotti Júnior está atento àquilo que é o Fogão atual? Fico-me por aqui para já, para não entrar naquela novela que anda para aí. Félix António Silva, Renato. Eu penso que é algo que podemos pegar amanhã.

Ora bem.

António Silva pode ser o pomo, eu diria, o vértice, o pilar de tudo isto. Veremos.

Augusto Inácio, vou deixar também 30 segundinhos para falares de Diokheré, se assim o entenderes. É uma questão que já muito tem sido falada aqui no "Campeão" e depois as tuas notas e os teus campeões do dia, por favor.

65 mais 15, nota mais 10, Diokheré vai embora, ponto final, parágrafo. Aquilo está mais que feito. O jogador já não tem cabeça para voltar. E estes dias a mais que ele teve de férias é precisamente como o Bruno Bezerra disse, e bem, para não passar por Lisboa, porque já não vai voltar mais. Esta é a minha convicção. Agora, as minhas notas. Nota 20 para a seleção feminina, que joga hoje contra a Itália. Vamos lá, meninas. Vamos lá ganhar o jogo, porque se ganharmos o jogo ainda temos possibilidades.

Precisamente, e mais logo há aqui "E a Campeã É", o podcast da Rádio Observador, para acompanhar a prestação da seleção portuguesa neste Campeonato da Europa feminino.

Muito bem. Grande Rádio Observador, que acompanha as meninas e bem, porque é uma divulgação muito grande que a Rádio Observador também faz e tantos parabéns por isso também. Ora, queria dar a nota 18 para o Manchester United. É uma mentalidade completamente diferente. Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram ao funeral de Diogo Jota e de André Silva e o Manchester United entendeu, para o momento em que os jogadores estavam a passar também pela perda de um grande amigo, deu mais uma semana de férias. É realmente uma coisa fora do normal em relação àquilo que nós estamos aqui habituados. E queria dar também nota 20 para aquilo que às vezes é muito esquecido, e foi esquecido aqui, foi criticado aqui, mas o que é certo é para onde ele vai, ele continua a marcar gols e foi considerado o melhor jogador do México, Paulinho, de seu nome. 20.

Ora bem. Pedro Henriques, vamos às tuas notas e aos teus campeões.

Sim, duas coisas muito rápidas em relação ao Diokheré. Deixa uma das melhores cidades do mundo, Lisboa, com grandes temperaturas, com muita boa comida, ainda por cima deixa um grande clube como o Sporting e deixa também uma namorada muito gira. Zubimendi Barralón. Em dezembro, estaremos a ouvir uma entrevista dele com muitas saudades de isto tudo. Posto isto, quanto à minha nota de campeão, é às navegadoras, hoje é dia de navegadoras, que o bacalhau com batatas sobrepõe às pizzas. E se elas se atrapalharam, ponham o renas na pizza, que é para a coisa se resolver. Viva às nossas navegadoras, estamos com elas.

Ora bem, dizer apenas, hoje é dia de Portugal entrar em campo no Europeu de Futebol Feminino, uma competição que não é esquecida aqui na Rádio Observador, vai estar em destaque no seu próprio podcast. Falo de "E a Campeã É", onde vamos abordar esse encontro. A partir das 20:00, hoje, Portugal mede forças com a Itália. Bruno, para fecharmos, notas e campeões.

Uma nota 17 para o João Almeida e para o Tour, por questões diferentes. Para o João Almeida, pela capacidade que ele teve ontem. Mais uma vez ia ficando ali num corte quando começa a primeira subida a 10 km no final, mas foi ele que conseguiu agarrar em Pogačar, apesar de não terem conseguido chegar à vitória. Pogačar ficou em segundo. E para o Tour, pela capacidade que está a ter de reinventar-se e ter audiências que há muito não se via em França e presumo eu também aqui em Portugal. Portanto, tudo isto é bom para o ciclismo e é bom para nós, portugueses, porque temos lá em cima um dos nossos também.

E é bom também ouvir-vos a todos. Foi um gosto enorme, fica por aqui a edição de hoje de "E o Campeão É".