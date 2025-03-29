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Destaque para a atualidade desportiva nos próximos minutos. Começa agora a edição deste sábado de "O Campeão É" na Rádio Observador. O dia está de sol, portanto, tenho a certeza que eles estão bem-dispostos. João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Bom dia, como é que estão? Bem-vindos.

Sejam bem-vindos. Feliz dia do piano e bom eclipse para todos.

Bom dia. Não fazia ideia que havia um eclipse. Agora, estava perfeitamente ciente do dia do piano, claro.

Muito bem. Temos muito para falar hoje, vamos falar do Benfica e também do Sporting. Começamos pelo Benfica e por ti, João Pinto. 20ª vitória do Benfica no campeonato, mantém esta luta pelo título mais quente do que nunca. Mais logo o Sporting joga no terreno do Estrela da Amadora, já lá vamos. Primeiro olhamos então para esta vitória do Benfica em Barcelos. Tu ontem estiveste aqui a acompanhar a emissão especial e este jogo na Rádio Observador. Um jogo quase, podemos dizer, de sentido único. Na primeira parte, o Benfica teve nove remates contra apenas um do Gil Vicente. Este Benfica, agora quase totalmente concentrado no campeonato, ainda tem a Taça de Portugal, mas está uma equipa mais forte, mais confiante e provou isso ontem em campo.

Sim. Acho que foi tudo muito normal e normalizado. Foi do princípio ao fim, foi sem espinhas.

Não houve percalços.

É, o Gil faz um remate à baliza com perigo, de resto só deu Benfica. Acho que foi aquele jogo que os benfiquistas mais queriam para acompanhar numa sexta à noite. Que todos os jogos fossem assim e o Benfica vivia feliz, os benfiquistas também. Foi um jogo muito fácil, em que o Bruno Lage percebeu quais eram as dinâmicas do adversário, apostou na equipa com que tinha trabalhado nas duas semanas anteriores. Havia ali algumas dúvidas em relação aos avançados, ao Amdouni, ao Belotti, mas a coisa correu bem. A única coisa que não correu mesmo bem foi a questão do lateral direito, que continua a ser um problema e que vai continuar a ser um problema até ao fim da temporada, porque o Tomás Araújo não tem físico para a posição. O Leandro não é uma aposta e o Ójenos faz falta no meio-campo.

João Pinto, entretanto, Rui Costa, o teu presidente, faz anos hoje. Alguma palavra para o senhor presidente e antigo jogador também?

Não, eu cantei-lhe uma vez os parabéns no Benfica-Parma, em que o Benfica ganha 2-1. O estádio cheio, o estádio antigo, era ele o menino, que faz uma exibição fabulosa e essa vez tem que valer por todas, mas ainda assim, muitos parabéns, claro.

Fica aqui a mensagem do João Pinto.

A mensagem do João Pinto.

Do aniversário.

Sim, nada contra, tudo a favor. Quem faz anos merece que lhe sejam dados os parabéns. Luís Pinto Coelho, tu certamente não darás os parabéns ao Benfica. Como tal, vou pedir-te para analisares esta exibição, sobretudo do Gil Vicente, aqui a olhar para o outro lado da barricada. É uma equipa que não está a atravessar um bom momento, está numa situação bastante precária. Ainda assim, fez pouco frente a um Benfica. Foi incapacidade ou resignação?

O Gil Vicente jogou, é que eu por acaso não me dei conta que estivesse em campo. Não, é uma exibição muito fraca do Gil Vicente e eu acho que ter tanto tempo para preparar este jogo e depois apresentar tão pouco é um sinal de alerta para o Gil Vicente, que pode aqui neste final da época ter alguns problemas. A equipa está em queda, obviamente, muda de treinador, mas mesmo com a chamada chicotada psicológica, a equipa não reage e até faz uma exibição muito fraquinha. O Benfica ganha com facilidade, nem precisou de acelerar muito. É uma vitória inteiramente justa, não há nada a dizer. Um Benfica consistente chegou com facilidade ao gol. O Gil tem um remate na primeira parte, uma cabeçada do Pablo, e depois não tem praticamente mais nada. Por isso é uma vitória bastante tranquila do Benfica e até boa para alguma gestão que possa ser feita, embora me pareça que o Bruno Lage continua a cometer alguns erros nesta gestão. E depois também a conferência de imprensa dele não me parece ser muito feliz, até porque ele depois fala da questão da tropa, e que somos tropa. E eu percebo que se calhar o Tomás Araújo é carne para canhão. É até cair para o lado e depois perder o jogador para o resto da época, não faz muito sentido, na minha opinião. E parece-me também que há aqui sempre um sinal de não aposta nos jovens. Em caso de dúvida, é Scheldrup para a bancada. Continua a não apostar no miúdo, no defesa direito também, que tem feito um bom trabalho na equipa B. Parece-me que há sempre uma linha de conduta que não arrisca, não aposta em jovens, mesmo com jogadores algo debilitados, até fisicamente.

Não será o fato da margem de erro ser tão curta obrigar aqui a outra gestão e a outra confiança no plantel? Pode ser isso? Não sei.

Mas o Benfica já está limitado no setor defensivo. Está a forçar Tomás Araújo jogo após jogo a isto. Ele sai sempre ao intervalo, aos 50, aos 60 minutos. Se perde o jogador para o resto da época, depois nem tem o defesa direito, que tem sido a solução, agora, ultimamente, nem tem o terceiro central. É que depois ainda fica mais limitado. E não me parece, por exemplo, que o jogo de ontem fosse assim um jogo complicado. E agora vamos ver em casa com o Farense, o que é que vai fazer. Ainda é um jogo mais fácil. Sim, é um jogo teoricamente mais fácil. É em casa contra o Farense, que está bastante mal, e parece-me que a gestão de Bruno Lage tem algo que se lhe diga e pode ser algo questionado.

Entretanto, e antes de ir aqui ao Pedro Henriques, não sei se eventualmente viram um vídeo que está a gerar alguma polémica nas redes sociais. Alega-se que César Peixoto terá dito a Bruno Lage que sejas campeão. Não sei se viram esse momento, está também no jornal "Record" e está a correr aqui um bocadinho.

Sim, ele diz isso a todos.

Pronto, então é isso, João Pinto. Obrigado por estares aqui.

Uma opinião nada tendenciosa.

Para esclarecer esta questão.

Sabes do que isto está a precisar, João? Está a precisar aqui de um pouco de ordem e de um juízo. Portanto, se calhar falta aqui um pouco de arbitragem.

Vamos ao Pedro Henriques. Aliás, o Luís Pinto Coelho falava aqui das palavras do Bruno Lage na conferência de imprensa e por isso convém falar contigo, Pedro, porque ele falou em tropa, disse: "Fomos equipa, família e tropa." Este Benfica é isto tudo neste momento?

Bom dia. Eu acho que quando ele fala na palavra tropa, normalmente nós associamos às questões relacionadas com a tropa, aquela questão de organização.

A disciplina.

A disciplina e sobretudo uma palavra que nos é muito querida, que é o chamado espírito de corpo, que é, no fundo, aquilo que é a união, um por todos e todos por um, portanto, em torno disso. E é nesse aspeto que eu acho que ele utilizou a palavra tropa, neste sentido, também juntamente com a família, no sentido da tal união, do grupo estar fechado entre eles próprios, estarem a apoiar uns aos outros. Se cai um, caem todos. Se alguém precisa, estão lá os outros para ajudar. Esse carimbo solidário de uns em relação aos outros. Não me choca nada essa utilização, porque estamos numa reta final de campeonato. Ontem acertou-se pontualmente o campeonato e fica definido então que nestas últimas oito jornadas, Benfica e Sporting levam os tais nove pontos de avanço para o Futebol Clube do Porto. E haver aqui esta questão de até que ponto é que o Benfica conseguiu ou não passar em Barcelos e tudo aquilo que vai ser lançado a partir de agora. Resumindo e concluindo, esta jornada, que vai se iniciar hoje propriamente dita, em relação aos grandes, tem exatamente este sentido que é o Benfica recebendo o Farense na quarta-feira, claramente favorito, o Porto e o Sporting, e neste caso vou dizer que o Sporting, que tem um jogo de grau de dificuldade maior, porque é fora e é com o Estrela da Amadora, que é uma equipa que no meu ponto de vista está nos lugares bem acima do Gil Vicente, pode criar alguma dificuldade, mas sobretudo naquilo que é o lançamento do próximo fim de semana, domingo e segunda, em que o Benfica vai ao Dragão, ao Porto, e o Sporting recebe o Braga, portanto, com jogos de grau de dificuldade e penso que próxima segunda-feira, isto é, amanhã, desta segunda-feira há oito dias, depois de terminada essa 28ª jornada, a sete jornadas do fim, eu acho que as contas, todas elas, podem ser feitas ou até termos isto mais baralhado, conforme o Porto entrar aqui na equação daquilo que resta para o final do campeonato, tendo que havendo jogos de grau de dificuldade ainda, o Vitória Sport Clube, o Boavista e o Braga aparecem no meio disto tudo em jogos com os ditos três grandes, mas há também esta próxima jornada com o Benfica e Sporting. Para terminar, dizer que de ontem, e o Benfica tem que mesmo fazer essa gestão em relação ao jogo do Farense, na perspetiva de que no domingo jogue no Dragão, de alçar, para além da questão de Tomás Araújo, que eu acho que o Tomás Araújo, estando bem, é mais relevante e importante neste momento no jogo com o Dragão do que no jogo com o Farense. Há essa questão do Florentino e do Di María estarem à dica de cartões amarelos e, portanto, se porventura qualquer um deles vir em cartão amarelo no jogo contra o Farense, ficariam de fora no jogo com o Futebol Clube do Porto e sim, também podia ser um problema para o Bruno Lage e vamos ver como é que ele vai gerir também, porque eu acho que na quarta-feira o Benfica vai ter mesmo que rodar em alguns setores jogadores e dar confiança, seja aos jovens, seja a outros menos utilizados, porque é na Luz, embora seja contra um aflito.

Ambiente confortável.

Exatamente, é um ambiente confortável e tem que rodar, porque eu acho que o ponto-chave vai ser o fim de semana de domingo e segunda do outro fim de semana, com esta jornada dupla ou com estes dois jogos, que eu acho que são muito relevantes e importantes para o resto do campeonato.

Pontos para continuarmos a acompanhar aqui no "E o Campeão É", seja durante a semana, seja ao fim de semana, sempre atentos ao que se passa no mundo do desporto. O Benfica venceu então o Gil Vicente em Barcelos, 3x0, sem espinhas. O Gil Vicente, como dizia aqui o Luís Pinto Coelho, quase nem apareceu em campo. Hoje é a vez de o Sporting entrar em campo. Jornada 27, a partir das 18h, no Estádio José Gomes, Estrela da Amadora-Sporting. Um encontro importante para as contas leoninas. A fase que se avizinha é crucial para os Leões, também para toda a gente, para quem luta pelo título, para quem luta para não descer, para quem luta por uma possível competição europeia. Ainda assim, vamos focar-nos neste encontro. E Luís Pinto Coelho, o Estrela da Amadora não é um adversário complicado, também não será dos mais fáceis. Que Sporting é que podemos esperar neste encontro?

Eu acho que é um jogo perigoso para o Sporting. Há aqui diversos fatores. Em primeiro lugar, o Estrela precisa de pontos, está numa zona perigosa da tabela. Depois, normalmente aquele relvado não é um relvado muito fácil, normalmente não está em grande estado. E depois há as lesões do Sporting, sem Ullman, também a questão de castigos, depois Morita também lesionado, não joga. E a vinda da paragem das seleções. Há aqui jogadores que estiveram fora. Por isso, há aqui vários fatores que podem tornar este jogo bastante perigoso. Vamos ver como é que o Sporting reage. O Sporting está em melhoria, mas depois sempre com estas ausências.

Volta a ter baixas, sim.

Sim, não é fácil também para Rui Borges que as dinâmicas apareçam mais facilmente, porque há sempre mudanças constantes no 11. É um jogo perigoso, sem dúvida alguma. Até porque como o Pedro Henriques referiu, a meio da semana há Rio Ave e depois há Braga, por isso há aqui um ciclo também perigoso para o Sporting. E eu espero sinceramente que o Sporting aqui ajude, o meu clube, mas amanhã o Porto terá que ganhar, por isso não adianta se não ganhar. Mas hoje, sim, é um jogo perigoso para o Sporting. Eu diria que se tivesse que dar aqui favoritismo, dava 70/30 para o Sporting.

Luís Pinto Coelho aqui a falar deste jogo perigoso do Sporting. João Pinto, vamos ter novamente um Sporting com alguns remendos. Ullman não pode ir a jogo, levou o quinto amarelo na última partida, Maxi Araújo também não pode jogar. Para além dos habituais, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Daniel Bragança, podia continuar a lista, ainda é um bocadinho longa. O que esperas deste jogo de mais logo e se este Estrela da Amadora que está assim tão aflito pode mesmo causar problemas ao Sporting, acreditas nisso?

Não, acho que vai ser mais um Gil Vicente de cá. Acho que o Estrela também tem uma equipa fraquita, joga pouco futebol.

Tem apenas três derrotas em casa.

Apenas três. Eu vi o jogo ao vivo, não me parece uma equipa muito capaz de parar o Sporting. As ausências vão-se notar. Há rotinas que estão criadas com alguns jogadores que não vão estar em campo, mas o Sporting tem um plantel muito forte e está realmente, como o Luís disse, num grande momento. Acho que vai ser complicado marcar o primeiro golo, mas depois, se o Sporting marca cedo, o jogo fica feito. É um bocado a história de todos os jogos dos grandes contra os pequenos, contra o Estrela da Amadora, que me parece frágil, uma equipa que não está dimensionada para poder jogar este tipo de jogos e ser competitiva. Mas se calhar estou a menosprezar muito o Estrela da Amadora. Espero que me surpreendam. Que jeito que me dava que o Estrela roubasse pontos ao Sporting.

Acho que não era só a ti, seria uma ótima prenda para o Rui Costa que, como vimos há pouco-

Ora, exatamente

...faz anos hoje. Pedro Henriques, tu não fazes anos, mas costumas fazer aqui um Totobola que-

Umas previsões muito certeiras

...acertas mais vezes do que falhas. Para a jornada de hoje, é fácil fazer o 11 do Sporting?

Quando há menos opções, em teoria, pode ser mais fácil, mas às vezes, quando é preciso tirar titulares que são indiscutíveis e que se tornam fáceis de adivinhar, essas coisas é que podem ser mais difíceis, porque não estamos no treino, não estamos a acompanhar. De qualquer maneira, o que eu diria? Diria Rui Silva, obviamente. Eu tenho uma dúvida no trio central. Eu acho que vai jogar Gonçalo Inácio e Diomande. A minha dúvida estará entre o Quaresma, que eu acho que devia vir a jogo hoje, ou o Sanjust. Eu apostaria no Quaresma. Depois aquela dupla à frente, eu acho que não sobra muitas dúvidas, digo eu, que é o Debast e o Felicíssimo, porque também não há mais opções. E depois eu colocaria o Frej Ned e o Matheus Reis nas alas e também não haverá grandes dúvidas, no meu ponto de vista, naquilo que é o trio, vamos chamar assim, ofensivo, com o Gyökeres, Trincão e Kenda. Portanto, eu diria que o Kenda, Gyökeres e Trincão é o mais seguro que há, assim como Gonçalo Inácio e Diomande, Rui Silva, Felicíssimo e Debast. As dúvidas depois poderão surgir nas alas, embora eu ache que seja Matheus Reis e Frej Ned, e o Quaresma ou Sanjust, mas eu apostaria no Quaresma.

E vamos ter de acompanhar este jogo mais logo. Começa às 18h. Tem emissão especial a partir das 17h30 aqui na Rádio Observador. Relato em direto do André Maia, comentários de Filipe Coelho, João Castro e também tu, Pedro Henriques, que vais estar nesta emissão, e o Nuno Santos a coordenar a emissão a partir aqui do estúdio, também em Alvalade.

Entretanto, não é, contudo, o único jogo ao qual temos de estar atentos, até porque hoje, a partir das 15h30, há um encontro entre Casa Pia e Rio Ave, que é um jogo que tem um cariz importante, até porque vai ser o primeiro encontro que vai ter uma mulher a arbitrar um jogo nas competições profissionais masculinas de futebol. Trata-se de Catarina Campos, ela que já foi designada para chefiar uma equipa totalmente feminina na receção do Paço de Ferreira ao Feirense, mas foi na Segunda Liga. Agora vai estrear-se na Primeira Liga, nesse Casa Pia Rio Ave. E Pedro Henriques, antes de irmos às notas e aos campeões do dia, eu recebi aqui-

É a minha nota.

Já lá vamos então, porque eu recebi aqui uma informação que amanhã vais fazer aqui também uma análise ao trabalho de Catarina Campos. Foi-me dito aqui pelo André Maia. Se queres só deixar aqui a confirmação para amanhã.

Sim, amanhã vamos aproveitar realmente este momento que é histórico, porque a Catarina já tinha apitado um jogo das competições profissionais, exatamente como disseste, o Paço de Ferreira com o Feirense. Agora é das competições profissionais da Primeira Liga e é inédito por causa disto. E é curioso-

Sendo assim, Pedro, e já percebi que é também a tua nota e campeão do dia, vamos já avançar para aí, mas curti.

Vou já dar, porque há este aspeto muito interessante, que é realmente esta estreia no futebol profissional/Primeira Liga. Portanto, parabéns à Catarina Campos, que ainda esta semana tinha estado na Liga dos Campeões feminina, nesse jogo bastante interessante também, que foi o Chelsea com o Manchester City. Está num grande momento de forma e há que aproveitar. E parece que entretanto normalizou, porque hoje também a Sandra Bastos, com 47 anos, a primeira grande internacional que nós tivemos no sentido de romper aqui algumas fronteiras, embora ela já esteja no final da sua carreira, também está no Benfica B-Académico de Viseu. Ou seja, aquilo que a Catarina Campos fez, que foi estrear-se como primeira mulher, neste caso, na Liga de Honra, na Segunda Liga, agora a Sandra Bastos também, digamos que é a segunda mulher que está a fazer. E já praticamente não é notícia. E é isto que eu queria aqui destacar como nota 18, da importância. Como diz o Piti muito bem, quando perguntado sobre esta questão, disse: "A competência não tem género". Eu vou utilizar essa expressão que o Piti utilizou. A competência não tem género. Temos pessoas que são competentes a arbitrar, sejam homens, sejam mulheres, há que as utilizar. Portanto, parabéns ao Conselho de Arbitragem, sem medo por estas nomeações que está a fazer. E hoje então temos não uma, mas duas mulheres. Eu, por acaso, não tenho a certeza se o Benfica B é hoje, mas de qualquer maneira, nesta jornada, que é o Benfica B-Académico de Viseu, com a Sandra Bastos.

É segunda-feira.

É segunda-feira, pronto, é isso. Ok, é esta jornada que tem o Benfica B. Obrigado pela ajuda. Portanto, temos nesta jornada a Sandra Bastos então no Benfica B-Académico de Viseu e sobretudo esta estreia absoluta da Catarina Campos como a primeira mulher e que vai ficar naturalmente para a história na Primeira Liga e amanhã estarei cá para fazer uma análise rápida daquilo que foi, no fundo, a sua estreia. Oxalá corra bem. Parabéns às mulheres. Não é às mulheres, é parabéns à competência, sejam homens, sejam mulheres e, portanto, nota 18 para já. Espero que amanhã seja transformada num 20.

É a nota à Catarina Campos, que vai estar nesse Casa Pia-Rio Ave a partir das 15h30. Vamos continuar notas e campeões do dia. Luís Pinto Coelho, qual é a tua nota e o teu campeão do dia?

Hoje vou dar aqui um 17 ao Campeonato Brasileiro, que começa hoje e é um campeonato que eu gosto bastante, sigo, acompanho muito. Temos cinco treinadores portugueses a começar o campeonato e agora também vários jogadores portugueses começam a ser também à lenda agora.

E há logo um duelo entre treinadores portugueses na primeira jornada.

Sim.

Botafogo-Palmeiras, Abel Ferreira contra Renato Paiva.

Sim, e temos aqui também agora vários jogadores portugueses a rumar ao Brasil. Por isso, um 17 para um campeonato que eu gosto bastante e que promete esta época.

A nota do Luís Pinto Coelho para o Campeonato Brasileiro. Entretanto, João Pinto, só faltas tu. Nota e campeão do dia.

Só falto eu. O meu campeão é o Bruno Lage. Hoje, nota 15 pelo bom jogo que conseguimos arrancar contra o Gil Vicente. Também duas outras notas. A primeira para o Luís Dias e para os seus €113 de multa. Não foi multa, foi um acerto, o Porto teve que pagar mais €113 ao Júnior Barranquilla. Isto são contas bem-feitas, é um arredondamento importante. E depois a terceira nota, um 20 para o nosso Augusto Inácio. Quem não ouviu o relato do jogo de ontem não sabe o que é que perdeu. Há coisas que nós recebemos e devíamos pagar. Augusto Inácio é o maior. 20.

20 para o nosso Augusto Inácio, que também está aqui sempre conosco no "E o Campeão É...". Meus caros, um abraço para todos. Amanhã estamos de regresso à hora habitual dos domingos, depois das 11h30. Um abraço.

Um grande abraço.