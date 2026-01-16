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Arranca agora mais uma edição de "E o Campeão É". Nos próximos minutos falamos de desporto na Rádio Observador. Está de regresso o campeonato. O Sporting joga hoje com o Casa Pia, em Alvalade. Jogo marcado para as 20h30, sendo que há muitas ausências na equipa leonina, bastantes lesões, também jogadores castigados. Rui Borges tem 11 jogadores que estão indisponíveis. Para abordar este jogo, conto com os comentários do Gabriel Alves, do Augusto Inácio e também do Pedro Henriques. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar então sobre este encontro entre o Sporting e o Casa Pia, os Leões que estão a precisar de vitórias e o Casa Pia que tem um novo treinador em estreia, sendo que há ainda esse tempero extra, digamos assim, que é o número de ausências na equipa leonina. Augusto Inácio, vou começar por ti. Tens experiência enquanto treinador. O que é que vai na cabeça de um técnico quando quer montar um puzzle e vê que não tem peças?

Boa tarde a todos. Os treinadores todos gostam de ter os jogadores à sua disposição. Não querem ter nenhum de fora, seja por castigo, seja por lesões, que é para ter mais opções para aquilo que é o seu modelo, a sua ideia, a sua estratégia para cada jogo. À medida que vai havendo lesões, ele vai-se adaptando e vai tendo alternativas. Agora, claramente que o treinador não diz publicamente, como tem dito o Rui Borges, que não se desculpa com essas coisas, mas a gente sabe perfeitamente bem que o Sporting, se calhar, é muito mais forte se não tivesse tantas lesões do que aquele que está a ser presentemente. Isto é o normal. Agora, o discurso cá para fora e mesmo lá para dentro que o treinador dá para o plantel tem que ser este: um discurso positivo, um discurso que acredita nos jogadores que tem. Claramente que o treinador, quando for para casa ou quando estiver sozinho, olhar para as suas anotações todas, vai coçar a cabeça e vai dizer assim: "Que grande caldinho que eu tenho aqui." Mas isso é aquilo que os treinadores quando estão sós fazem. Quando estão na presença dos seus elementos da equipa técnica ou dos jogadores, ele nunca pode transparecer isso, porque isso era um sinal de fraqueza e ele não quer fazer isso, como é evidente. Agora, o Sporting arranja sempre um 11, é verdade, mas claramente que os treinadores querem sempre ter os melhores em campo e ele neste momento não tem.

E já daqui a pouco vamos também escutar a aposta do Pedro Henriques, é já habitual aqui no "E o Campeão É", mas primeiro, Gabriel Alves, expectativas para o jogo de logo, tendo em conta as ausências do lado do Sporting e o novo treinador no Casa Pia.

Chamada cicatrização psicológica. Boa tarde. Chamada cicatrização psicológica por vezes traz handicap forte. Às vezes também não traz. Viu-se, por exemplo, no Real Madrid. Cicatrização psicológica não valeu nada. Mas traz, é normal que isso suceda. Os jogadores querem obviamente dar tudo por tudo, mostrarem-se. Agora, aqui o que me parece que é fundamental e o Sporting Clube de Portugal, campeão nacional, tem que estar muito atento, é que neste momento, neste campeonato, independentemente de ainda estar tudo em aberto para o título, de forma matemática, faltam muitos jogos, falta uma volta inteira.

Consideras que ainda está em aberto, Gabriel Alves?

Considero. Enquanto a matemática for possível, está aberto, porque as equipas não vão ganhar os jogos todos. Isto vai haver quem perca, vai haver quem ganhe, quem empate. Se alguém conseguir ganhar todos, ótimo, mas é preciso, para poder recuperar, que haja quem perca. Até a matemática estar em causa, enquanto ela não estiver em causa, vamos ter campeonato. Mas há aqui um fator. A matemática não está em causa. Está lá, mas está de sintomas reduzidos. Portanto, o Sporting tem que estar muito atento, embora esteja na segunda posição, porque esta segunda posição é uma posição-chave. E o Benfica queria. Quería a todo o traço. Porque se tem o título muito distante, quer a posição está a três pontos. Portanto, o Sporting tem que ter muita atenção, tem que estar com muita convicção naquilo que faz, jogo a jogo, com ausências, com a matéria que tem à sua disposição. E os clubes que defrontam o Sporting também sabem isso. E obviamente que também esse lado emocional, esse lado mente, também entra os futebolistas que vão ao relvado discutir o jogo com o campeão. Daí que vamos ter um campeonato onde aquilo que é o lugar dos milhões acabará até, de alguma forma, de deixar de lado aquilo que é o lugar do título e de milhões.

Pedro Henriques, quero também escutar-te sobre este encontro de mais logo, sendo que hoje não tenho a certeza se é fácil para ti fazer o 11 do Sporting, porque há muitas ausências, ou se é mais difícil exatamente porque há todas essas ausências.

Em relação ao jogo e do regresso do campeonato neste tiro de partida para a segunda volta, importante e decisivo para todos os clubes. Também a questão do Álvaro Pacheco aparecer agora, uma figura mítica também já do nosso futebol e vai ser muito interessante tê-lo de novo na nossa liga.

É o regresso da boina

Rasta Boy, exatamente. Em relação ao Sporting, obviamente quando não tens todas as opções, quanto mais não seja, o treinador tem uma perda ao nível daquilo que possa ser ou para substituir ou pelo menos as opções. Ou seja, ele ter um leque mais limitado e, portanto, não ter toda a gente disponível. Mas o Sporting tem muitas soluções, mesmo no eixo onde hoje é mais difícil fazer o 11, que é a questão defensiva, porque dos quatro da frente não tenho dúvidas nenhum de quem vai jogar. Rui Silva na baliza, eu vou apostar em Gonçalo Inácio com o Debast. Eu estou aqui a assumir uma série de coisas, como seja a recuperação dos jogadores, que é o caso do Debast, e que já esteja em condições, e com o Fresneda à direita e com o Matheus Reis à esquerda. Mas o Sporting aqui tinha muitas opções, como por exemplo, o Vajani também já está de regresso, podia ser um lateral com o Fresneda e o Matheus Reis fazer central com o Gonçalo Inácio, ou então ias buscar o João Menez ou o Rómulo Júnior para fazer, por exemplo, dupla com o Gonçalo Inácio. Portanto, há soluções. Depois há jogadores com mais e menos experiência, uns com 100 minutos na primeira liga, outros com mais minutos. E depois há esta questão, que o Augusto Inácio fala muito sobre isto, e bem, que é uma coisa é o jogador já estar apto clinicamente, outra coisa é o ritmo competitivo e aquela questão de poder jogar o jogo todo ou só fazer uma parte, arriscar ou não arriscar. Mas para mim é Matheus Reis, Gonçalo Inácio, Debast e Fresneda. Depois, eu acho que o João Simões vai ter a companhia do Karoshville, porque também não sei em que pé é que anda o Morita, por assim dizer. E depois, onde eu não tenho dúvidas, aqui acho que vou acertar de certeza, é no trio que está atrás do Luís Suárez, que há de ser o Jani Catam à direita, o Trincão, e acho que vai ser a estreia, no sentido de titularidade, do Luís Guilherme. Acho que passou à frente do Alisson Santos, pelo menos para o jogo de hoje.

Ora bem, fica aqui a aposta do Pedro Henriques para ser comprovada mais logo, até porque há emissão especial de desporto na Rádio Observador para acompanhar precisamente este Sporting Casa Pia, jogo que arranca quando forem 20h30. Meus caros, vamos avançar. Diz, Gabriel.

Uma atençãozinha, não esquecer. O Sporting joga em casa com o Casa Pia, dentro daquele espectro que eu falei do segundo lugar. Atenção, o Benfica está em Vila do Conde a jogar esta jornada e o Futebol Clube do Porto está no Minho, o vencedor da Taça da Liga. Portanto, vamos ter uma jornada interessante para seguir.

Certamente será uma jornada interessante. Como dizia, vamos avançar, falar de uma notícia que chega de Espanha. A imprensa local diz que José Mourinho é um dos nomes em cima da mesa para treinar o Real Madrid. Gabriel Alves, faria algum tipo de sentido essa mudança para José Mourinho?

Para ele é bom, falam dele, ele gosta muito que falem dele. E também lá na imprensa espanhola dizem que por aqui estão fartos dele. Aqui, no nosso país, estão fartos dele, é o que se lê nos jornais. Para ele é bom que haja quem, obviamente, mostre apetite pela sua presença. Mas era bom que também se falasse do assédio puro e duro que está a ser feito a Jürgen Klopp. Esse sim, claro que é o falado, é esse que é o treinador naquilo que é a imprensa em termos globais, porque aquilo que se fala de Mourinho é Alfredo Rellano, que é um jornalista por quem eu tenho o máximo respeito, que lança essa nota. Eu não sei se é uma nota ou se é uma farta. Mas Jürgen Klopp é que é naquilo que os espanhóis neste momento apostam. Portanto, eu diria mesmo assédio ao alemão. Mas o alemão também já foi dando a nota. Ele não disse que queria, ele disse que está muito bem na Red Bull. Agora, aquilo que se deixa nas entrelinhas é que há muita coisa a ter que mudar ali no Real Madrid para ele poder, evidentemente, vir a poder aceitar o lugar de treinador do Real Madrid. Nunca seria agora, seria sempre bastante mais tarde, isto é, no princípio da próxima época. Embora também haja um namoro ao Zidane, que ontem, e bem, numa entrevista ontem, anteontem, deu uma entrevista interessante a dizer que obviamente é necessário, quando os jogadores concordaram em trabalhar, foi isso, a alegria chegou. Portanto, esta é que é a grande questão. De resto, os jogadores andam muito entretidos com os seus negócios. Eu só vou dar aqui exemplo, que eu acho que deve dar. O Hendrik era um jogador que o Ancelotti usou duas ou três vezes, que o Real Madrid pagou por aí 48 milhões. Foi embora para o Lyon. Ó Paulo Fonseca, é um grande treinador o Paulo Fonseca. Mas Paulo Fonseca, há um elogio dele, que faz um jogo, correu muito, etc, frente ao Lille, no Lyon. E ele vem logo, o Hendrik, está tudo impressionado. Que aborrecimento o Hendrik ir estar no Real Madrid. Estamos a ver isto. Mas o elogio do Hendrik é isto: Paulo Fonseca é um grande treinador, um técnico com enorme potencial no futebol. Tive a oportunidade de jogar contra ele quando estava no Milan. Como dizemos no Brasil, e estou a citar, ele foi como um super pai. O que isto quer dizer? A New Balance, que investiu forte no contrato, um contrato altamente lucrativo da linha de roupas personalizadas com a sua imagem, olha, está a trabalhar também. E é isto, os jogadores hoje são as empresas, são os ícones das empresas que obviamente os patrocinam e que naturalmente escolhem os clubes para que ainda tenham mais dimensão. Tudo por raio de treinador não é fácil. Só em relação ao Mourinho. Se calhar se chegar aí, já tem um bom adjunto, tem um mourinhista neste momento à frente da equipa.

Augusto Inácio, e este interesse parece-te ter pernas para andar?

Eu não sei se tem pernas para andar ou não. Sei que o nome Mourinho é sempre um nome a ter em consideração. Ele tem um passado realmente de muito sucesso. Ultimamente não tem tido esse sucesso, mas é sempre um nome a ter em consideração, até porque ele já passou pelo Real Madrid. Falta saber como é que ficaram lá.

Grandes duelos com Pep Guardiola

Sim, falta saber também como estão as relações ou como ficaram as relações com algumas pessoas do Real Madrid com ele, eu não sei, isso também não foi público. O que é certo é que cada vez que há alguma coisa de importante num clube importante em que há uma saída, o nome do José Mourinho é sempre falado. Por isso, sinceramente, não sei se vai, se não vai, mas não me admira nada que esse interesse possa realmente existir.

Pedro Henriques, o que é que tens para acrescentar sobre este tema?

É só para dizer que o presidente Florentino Pérez penso que estará no seu último mandato. E não há outros números de outros treinadores tão fortes como a passagem na altura do Mourinho pelo Real Madrid. Certo, não ganhou a Liga dos Campeões, mas em termos de números de vitórias e percentagens, foi dos treinadores que bateu um bocadinho. E sabe-se que há ali um amor, chamemos-lhe assim, que ficou, no bom sentido da palavra, entre o atual presidente do Real Madrid e o José Mourinho. E é como estamos aqui todos a dizer, o José Mourinho é sempre um nome que quando os grandes clubes, mesmo que ele não tenha feito a tal década ou a última década não tenha sido tão forte como a primeira, o fato é que ele tem números imparáveis e títulos que poucos são os que se podem gabar de tal maneira. E depois há outros treinadores que até podiam ser paixões, mas por exemplo, o Zidane está na seleção francesa. Acho que estou a dizer bem. Dificilmente vai abandonar a seleção. Há aqui uma série de selecionadores, ou melhor, treinadores que dificilmente poderão voltar ao Real Madrid. Isto a acontecer, também será na próxima época. E sobre o Mourinho, ainda há muitas dúvidas em relação à questão do Benfica, até a começar pelo contrato, que tem muito a ver com o último jogo que o Benfica possa fazer. Há ali questões de contrato que o Benfica provavelmente em maio, uma vez já não vai fazer a final da Taça de Portugal, vai ficar a saber se é para continuar ou não. E até se pensarmos um bocadinho mais além, Campeonato do Mundo de Seleções e o Mourinho na Seleção Nacional. Há muita coisa aqui em cima da mesa, mas não me admira que o nome apareça, mas acho pouco provável, muito honestamente.

Pedro, só para ficar aqui desculpado, Didier Deschamps ainda é selecionador da França, ele é que já anunciou que vai deixar a seleção francesa após o Mundial e Zidane é um dos nomes que é falado para suceder ao técnico galês. Meus caros, antes das notas.

Olha lá, o Zidane já está à espera do lugar que Didier Deschamps sai desde que saiu do Real Madrid. Está sentado, porque o Manchester já o quis, diversos clubes já o namoraram, o Liverpool, até o próprio Barcelona em determinada altura. Portanto, o Zidane está coçando pelo próprio. Quer a seleção francesa. Ponto, parágrafo.

Meus caros, antes das notas e dos campeões do dia, deixar aqui também uns minutos para falarmos de andebol. Portugal entra hoje em prova no Campeonato da Europa da modalidade, Campeonato Europeu de Andebol. Joga com a Roménia a partir das 17h, sendo que o grupo B, onde está inserido a seleção portuguesa e também a seleção romena, é composto ainda pela Macedónia e pela Dinamarca. Gabriel Alves, Portugal fez boa figura no Campeonato do Mundo, conseguiu o quarto lugar. Expectativas para este Europeu?

Estamos atentos, portanto a expectativa é positiva, muito positiva. E aliás, os jogadores e todo o grupo e toda a estrutura do andebol, obviamente, está com autoestima grande e vai querer mostrar essa autoestima na competição, na pista.

Augusto Inácio, a mesma questão, expectativas para este Europeu, sendo que esse quarto lugar ainda está presente na memória de muitos portugueses no mundial.

Sim, e acompanhei esse mundial com uma intensidade muito grande e vibrei muito com os jogos da seleção. Acho que temos um treinador extraordinário, uma seleção nacional também com jogadores fantásticos, coletivamente muito bons também. Mas deixa-me dizer que parece-me a mim que a qualidade e a maior qualidade está mais na Europa do que está no mundial. E nesse sentido, Portugal teve um quarto lugar nesse mundial. Vai ser difícil termos um quarto lugar na Europa, neste Campeonato Europeu, mas eu acredito que a gente possa fazer o melhor. Temos a crescer muito e sinceramente, é uma equipa quando se está a ver a jogar, a gente não fica quietos na cadeira ou no sofá porque estamos a vibrar com o jogo.

Pedro Henriques, quero também ouvir-te sobre este tema, sendo certo que hoje ninguém pede penalti por mão na bola.

Não, hoje podem jogar. Exatamente. Eu só queria dar duas notas. Encerramos o torneio internacional de Espanha com um triunfo frente aos anfitriões. Ganhamos em Espanha 34 a 31. E com isso, digamos que foi o último jogo de preparação para este torneio que vai acontecer, para o Campeonato Europeu. E portanto, Portugal neste momento é olhado com outra perspectiva por todos os adversários, com o lado positivo, o tal respeito, mas também pelo lado que também vão criar grandes dificuldades. Há boas sensações para aquilo que Portugal possa vir a fazer. Ponto número um. Ponto número dois, acho extraordinária a camisola que a seleção nacional conseguiu, este azul e branco com os azulejos português, está espetacular e até a equipar estamos muito bonitos. E há fortes sensações e emoções com certeza com essa seleção que está em crescendo e tem um potencial fantástico.

Portugal entra hoje em prova no Campeonato da Europa de Andebol, a partir das 17h, joga com a Roménia. Portugal que está inserido no grupo B com a Roménia, a Macedónia e também a Dinamarca. Meus caros, para fecharmos, vamos às notas e aos campeões do dia. Gabriel Alves, começo por ti.

Olha, vamos falar de desporto, de facto, e de uma figura do desporto e já agora, um veterano. LeBron James. Desde que completou 41 anos em dezembro, tem apresentado números que eu vou dar. Média de pontos 27.7, rebokes 7.7, assistências 7.8, 55% de aproveitamento nos jogos. Conquistou dois prêmios MVP, portanto o jogador mais valioso da liga, e fez dois jogos seguidos, dois jogos consecutivos, elevando para patamares de rendimento. Olha, é isto o LeBron James. Sou o jogador com mais minutos em quadra na história da NBA e tenho 41 anos. 20.

Ora bem. Augusto Inácio, 30 segundinhos para depois darmos 30 segundinhos também ao Pedro Henriques.

É rápido. É 20 para a seleção nacional de andebol que inicia hoje a sua participação, por isso toda a força do mundo para que consigam ter uma brilhante participação. E queria dar a nota 15 para o sorteio da Taça de Portugal de ontem. Para aqueles que acreditam nas bolas quentes e nas bolas frias, ora está aí o resultado.

Pedro Henriques.

Sim, andebol, claramente. Tenho boas sensações em relação àquilo que a seleção portuguesa possa vir a fazer. Um desporto em crescente e a colocar-nos nos patamares mais elevados e portanto vou dar para já a nota de 18 com a perspectiva e a expectativa daquilo que, a começar já hoje, possamos começar a fazer neste torneio.

Meus caros, muito obrigado a todos pela vossa presença nesta edição de hoje de "E o Campeão É". Está feito o programa. Sejam bons e bons jogos.