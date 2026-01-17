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Vitória esclarecedora do Sporting com regresso à mistura. O Benfica joga hoje em Vila do Conde, um jogo difícil em perspectiva frente ao Rio Ave. E ainda Rafa Silva. Há fortes indícios de que o jogador português possa estar de regresso ao Benfica. Há, pelo menos, abertura nesse sentido. Analisamos tudo isto com o João Pinto, Luís Pinto Coelho e também o Pedro Henriques nesta edição de sábado de O Campeão É. Eu sou o João Costa e Silva e vamos começar pela vitória do Sporting 3x0 frente ao Casa Pia, jogo em Alvalade. Luís, Rui Borges admitiu que houve dificuldades em perceber também a dinâmica desta equipa do Casa Pia, que agora é orientada por Álvaro Pacheco. Ainda assim, fala num resultado justo. Concordas com esta visão do treinador do Sporting? O que achaste também do jogo?

Olá, bom dia.

Bom dia.

Me parece que foi uma vitória tranquila do Sporting, acho que o talento individual resolveu rapidamente a partida. É verdade que o Sporting, para preparar a partida, podia ter aqui algumas dúvidas, mas o Casa Pia apresentou-se no mesmo modelo, por isso não me parece que tenha causado grande impacto no Sporting. E há uma diferença muito grande de talento individual, depois também coletivamente. Bastou surgir o primeiro gol para se perceber que o jogo estava mais ou menos controlado para o Sporting. Foi uma vitória tranquila antes de um jogo importante na Liga dos Campeões. Deu para gerir um bocadinho também a questão de dar oportunidade a outros jogadores, principalmente o Daniel Bragança, voltar bem como voltou. Por isso é uma vitória sem grande história e tranquila para o Sporting.

Se tivesses de destacar algum dos jogadores, seria Geny Catamo? Foi aquele que mais se falou.

Eu destaco sempre o Geny, porque acho um craque. Já me perguntaram uma vez que jogador do Sporting é que eu traria para o Porto e eu escolhi o Geny, porque acho que é um jogador fantástico.

O Natal já passou, Luís. Desculpa.

Pois, mas era um jogador que eu gostava de ter no Porto. É um jogador que eu gosto muito. Acho que é aquele extremo que é rápido, é bom finalizador, finta para fora, finta para dentro, é muito imprevisível. Depois tem aquela aceleração incrível. É um jogador que resolve muitos problemas ao Sporting, ainda para mais não tendo o Pote, torna-se ainda mais importante para o Sporting e ontem percebeu-se nitidamente isso.

E que regressa aqui em grande forma com um bicho. João Pinto, já vamos falar do teu Benfica, mas para já vamos a este Sporting que parece crescer com o regressos de alguns jogadores, em destaque Geny Catamo, mas também Daniel Bragança, que esteve em bom plano e até acabou por marcar. O que tens a destacar desta exibição do Sporting e também perguntar-te se tens alguma nota para o Casa Pia, que agora tem novo treinador.

A nota é que realmente o Casa Pia entrou com a moral toda, tentou, foi pressionar alto. O Sporting sentiu algumas dificuldades, mas depois à medida que o jogo foi passando, o Sporting foi se acostumando, foi realmente fazendo valer a sua maior capacidade técnica e depois a sorte tem o seu contributo. Há um remate, a bola bate num adversário e entra. Depois num segundo remate, a bola bate no adversário e entra. E obviamente o Casa Pia foi-se abaixo e nunca mais houve Casa Pia, houve só Sporting. Dava a ideia desde esses 12, 15 minutos, que o Sporting rapidamente chegaria ao gol, mas aquilo que acabou por acontecer foi realmente isso, o talento do Geny a vir ao de cima, um jogo muito vertical, sempre com muita velocidade e uma equipa do Sporting que leva 50 gols no campeonato, que tem um ataque posicional muito forte, e que realmente tem as armas todas para ganhar aos pequenos e é isso que tem feito, e tem feito de uma forma avassaladora. O Porto e o Benfica têm o mesmo número de gols marcados. O Sporting vai lá na frente com 50. É realmente uma equipa feita para este tipo de jogos.

Destacadíssimo. E destacar que o Sporting está com esta distância pontual para o Futebol Clube do Porto porque perdeu pontos com o top cinco do campeonato. De resto, todos os jogos com essas equipas mais pequenas ou que estão mais cá embaixo.

A grande diferença, para mim, é mesmo a derrota em casa com o Porto. O fosso é esse. Se tivessem empatado, as coisas estariam muito equilibradas.

Sim, o mesmo que o Benfica fez, por exemplo, no Dragão, ainda na primeira volta. Pedro Henriques, vamos às tuas notas sobre este jogo, com regressos muito aguardados. O Sporting, que tem sido talvez a equipa mais fustigada em termos de lesões, ainda tem uns quantos no boletim clínico.

Sim, o Rui Borges até disse brincando que o melhor do jogo foi ter acabado o jogo sem lesões.

Pois, às tantas.

Ele falou sobre isso e achei engraçado, porque no fundo é um que enche a mala pata do Sporting.

Já o ano passado foi e confirmou-se.

Sim, pois. O problema é que se calhar quando começa a acontecer isso de forma mais sistemática, mais ou menos na mesma altura, o ano passado foi a rasia do meio-campo, que teve a vantagem de depois catapultar determinados jogadores, como foi o caso do João Simões. Agora, também uma série de lesões, juntando com a questão do Can e depois também esta questão dos castigos, neste caso do Maxi e do Umut. Portanto, juntou-se aqui o coquetel perfeito, mas correu bem ao Sporting. Mas um Sporting chorantePortanto, há um jornal que lhe chama dormente, eu chamo de sonante. O Sporting estava muito sonante.

Disseste o quê? Sonante?

Sonante, é uma expressão da tropa, que está adormecido. A gente na tropa utiliza muito.

Vem de sonar, é isso?

Sonar, exatamente. É uma expressão.

Só para deixarmos aqui bem claro.

Do verbo eu sono, tu sonas, ele sona.

Exatamente.

As pessoas sabem isto.

É só para deixarmos, no fundo, bem claro, para não haver aqui más interpretações.

Alguém chamou-lhe de dormente ao Sporting, mas eu acho que estava sonante. E depois, o melhor foi o regresso de três jogadores que acho que são muito importantes para o Sporting. Só pelo facto de regressar já são importantes, são importantes porque quando estão em forma também são mais-valias. É o caso do Kathem, que para mim, não só, para toda a gente, foi o melhor em campo. Bisou e por tudo o que deu, toda a fantasia que deu. O regresso do Debast, que ainda somou minutos, e o Bragança, que depois também acaba por ter aqueles dois momentos importantes, porque mostra também a união de balneário com o Salvador Inácio, que é o capitão e vai à linha e dá-lhe a braçadeira para ele ser capitão neste regresso. O facto de ter marcado um gol. Enfim, nesse aspecto correu bastante bem, porque estas coisas moralizam. Do lado do Casa Pia, eu destaco aquele lado direito com o Livilante, que realmente é um jogador também diferenciado e que ontem foi fazendo as suas, começando logo ali minuto 10, ganhando um canto e, portanto, um jogador diferenciado em relação aos restantes. De resto, é uma vitória tranquila do Sporting a vir um bocadinho nesta linha de que os clubes grandes ou os ditos grandes em casa, de uma maneira geral, vão-se desembaraçando e há um fosso ainda grande em relação a todos os outros. E um Casa Pia que também estreia aqui um regresso do homem da boina, o Álvaro Pacheco, que é um bom treinador.

Sempre com o seu estilo inconfundível.

É, sempre com o seu estilo. E também no estilo do discurso. Acho muito interessante os discursos dele, as análises que faz do jogo, acho que é um treinador que sabe muito de futebol. Oxalá ele seja feliz e que o Casa Pia também consiga os seus intuitos.

Veremos. O Sporting, aliás, que com esta vitória passa a somar 45 pontos, quatro de desvantagem para o líder Futebol Clube do Porto, segue assim no segundo lugar do campeonato. O Casa Pia, com a primeira vez de Álvaro Pacheco aqui no banco, manteve-se em igualdade pontual com o Arouca, está no 15º lugar do campeonato, aqui também a aspirar outros voos e tentar tirar algo de positivo nesta edição do campeonato e fugir aos lugares de despromoção. O Futebol Clube do Porto joga só amanhã, frente ao Vitória, apito inicial marcado para as 20h30. Hoje temos o Benfica, um jogo em Vila do Conde, é um terreno sempre difícil para os encarnados. Um jogo também de alta exigência porque não se pode perder mais pontos, não é assim, João Pinto? Queria te perguntar, primeiro de tudo, como é que achas que vai estar o Benfica depois da eliminação da Taça da Liga? Tivemos aqui alguns dias de trabalho.

E da Taça de Portugal também.

Sim, exatamente. Desculpa, a Taça de Portugal. Já estou a confundir tudo. Foram as duas.

Não confundiste exatamente.

No fundo, não amenizou. Porque estou aqui a realçar duas. Quais são hoje também, a perceber, as ameaças e dificuldades que o Benfica pode esperar deste jogo no Estádio dos Arcos, com dois jogadores, se calhar, aqui em maior destaque. Um na lista do Benfica, o André Luís, e também o Clayton, que é um dos melhores marcadores do campeonato.

É isso, o Benfica vai entrar num campeonato só dele, fazer lembrar aquilo que o Futebol Clube do Porto teve que fazer durante grande parte do campeonato do ano passado, em que joga contra si próprio. Ou seja, o normal é que o Benfica, à medida que vai ficando sem competições, vá focando no campeonato e vá tendo jogos semana a semana e com isso vai-se focar em si próprio. O Benfica ainda está com o Sporting a uma distância aceitável e pode perfeitamente pensar no segundo lugar. O primeiro lugar já me parece muito difícil, mas aqui a grande batalha do Benfica é mesmo o day after. Já está toda a gente a pensar como é que vai ser para o ano. A dificuldade do José Mourinho aqui é manter os jogadores focados, sem pensarem naquilo que vão fazer no ano que vem, sem pensar para onde é que vão as carreiras deles, e a pensarem que têm que meter o pé à bola, que têm que se comprometer, que têm que continuar concentrados, porque ainda há coisas para ganhar. Esse novo campeonato do Benfica começa hoje. O jogo em Vila do Conde é sempre um jogo complicado. O Benfica tem dificuldade em entrar em defesas fechadas. Jogando com o Prestiani e agora com o Sidney, as coisas mudam um bocado. Vamos ver até que ponto é que o Benfica ainda se vai reforçar para poder levar o que resta deste campeonato com outro ar, com outro talento e com outro futebol em campo.

No que toca a reforços, já lá vamos. Quero-te muito ouvir, já sabes. Luís Pinto Coelho, um Rio Ave que tem aqui excelentes valores individuais. Já há bocadinho já realcei aqui a questão de André Luís, que até está na lista do Benfica e fala-se nessa possível transferência, se bem que pode cair um bocadinho por terra, tendo em conta do que vamos falar já daqui a pouco. Há também Clayton. São destaques interessantes para uma equipa aqui de meio da tabela, que nem está a fazer um campeonato assim muito exuberante, mas que é capaz de criar problemas de maior dificuldade a este Benfica?

Sim, são jogadores que desequilibram e criam bastantes problemas. Basta lembrar o jogo da primeira volta no Estádio da Luz, que Clayton e o André Luís saíram do banco e depois ajudaram o Rio Ave a conseguir um ponto no Estádio da Luz. Eu estou a imaginar se o André Luís fizer um grande jogo hoje, o Marinakis a dizer ao Rui Costa: "Estás a ver? Eu vendi para pagares o que eu quero, que ele vale isso". Mas acho que vai ser um jogo difícil para o Benfica, até porque o Benfica teve um jogo a meio da semana, um jogo de intensidade grande. O Rio Ave teve mais tempo, obviamente, para preparar esse jogo. O Benfica também continua ainda com algumas baixas, mas é um jogo perigoso, porque o Rio Ave, eu nem digo por jogar em casa, porque o fator casa aqui também não me parece que possa ser assim tão influente, até porque o estádio só tem uma bancada e também vão estar muitos adeptos do Benfica. Por isso nem me parece muito por aí, mas sim pelo talento que o Rio Ave tem, principalmente individual. Coletivamente, não me parece uma equipa tão forte, mas individualmente tem jogadores que às vezes podem causar problemas e já provaram isso contra o Benfica.

E veremos também como estará o relvado. Temos tido muita chuva e também isso é importante perceber se vai afetar ou não o decorrer do jogo. Pedro Henriques, vamos ao teu 11, também é importante, mas antes também saber se vamos ter um jogo quentinho numa noite que se espera fria em Vila do Conde.

Sim, o Vila do Conde tem esta questão, que é como é bastante aberto e muitas vezes tem a questão do vento. Por um lado, também ajuda na questão da drenagem, de não ficar o terreno muito ensopado, como acontece em estádios mais fechados. De qualquer maneira, tem chovido muito, pelo menos aqui em Mafra chove muito.

Eu há bocadinho estava a ouvir a chuva, sim.

Exato. Aqui em Mafra chove muito e, portanto, duvido que no Norte também esteja assim. Eu penso que o grande destaque será o regresso de dois jogadores à titularidade, o Otamendi cumpriu o castigo e penso, eu tenho essa ideia, que o Barrenechea está de volta, até pelo post que ele colocou no pós Porto-Benfica. Enfim, um bocadinho aquela questão que parece que ele está de regresso e está com muitas ganas, com muitas vontades de fazer coisas diferentes. Trubin, Dedic, Tomás Araújo, Otamendi e Dalot. Acho que o Tomás Araújo não pode perder a titularidade depois do último jogo que fez. Depois Barrenechea, Aursnes, Prestianni, Barreiro, Sudakov e Pavlídis. É este o meu 11.

Fica aqui o 11 para mais logo do Pedro Henriques para este Rio Ave-Benfica, emissão especial de desporto que vai contar com o relato do Pedro Fernandes, comentários do Augusto Inácio, e do João Pinto e do Pedro Henriques, que já estão aqui conosco nesta edição do "E o Campeão é". Vamos avançar para uma novela que eu vou confessar, sempre tive aqui alguma relutância em trazer aqui ao "E o Campeão é", porque há sempre muitos avanços, recuos, um dia parece que sim, no outro já parece que não, há birras, há muito para falar sobre isto. E João Pinto, as últimas notícias se calhar são mais esclarecedoras. Há também o artigo do Bruno Roseiro para "O Observador" de um interesse cada vez mais concreto em Rafa Silva. Custou 16 milhões em 2016, saiu em custo zero em 2024, está a ser negociado de novo e fala-se por valores entre cinco a sete milhões. É isto que está em destaque no artigo d'O Observador. Faz sentido, tendo em conta a política de transferências do Benfica, e é um jogador que saiu, lá está, a custo zero.

Vamos lá ver. Fazer o balanço daquilo que o Rafa fez no Benfica, olhando apenas para a parte financeira, é extraordinariamente redutor. O Rafa foi tricampeão pelo Benfica, ganhou Taças de Portugal, ganhou Supertaças, ganhou muita coisa no Benfica, está no mural dos jogadores ali no Estádio da Luz. E portanto, fazer esse balanço apenas tendo em conta a parte financeira parece-me redutor e não é a melhor maneira de avaliar. Portanto, aquilo que o Rafa fez pelo Benfica e aquilo que o Benfica fez pelo Rafa, acho que foram bons contratos em que ambos cumpriram com as partes que tinham definidas. Agora, o Rafa saiu, não está bem, quer voltar. Bem, ia voltar, obviamente, volta pra casa e será mais do que bem recebido. É um grande jogador, um grande benfiquista e tem sempre a porta aberta. Aquilo que o diretor desportivo e o presidente têm que ter a certeza é que é um bom negócio financeiro, e até estou mais preocupado com a massa salarial do que propriamente com o valor da transferência, porque hoje em dia cinco, seis milhões não é nada. E, portanto, aquilo que me parece é que o Rafa a vir para o Benfica será uma excelente aquisição, é um campeão, é um benfiquista e, portanto, ficamos sempre bem servidos. Do ponto de vista salarial, não pode desequilibrar aquilo que lá está agora. E depois lembrar outra coisa: o Bruma já regressou aos treinos. Não tarda muito, temos o belga também de volta, o Lukebakio. Se tivermos Rafa com o Sidney, com o Prestianni, já temos aquilo que o José Mourinho pediu, já tem alas.

E deixa de haver desculpas.

E deixa de haver desculpas.

E há a questão de Schjelderup, que ainda vi aqui há pouco numa notícia, o selecionador da Noruega voltou a dizer e a falar à imprensa e a dizer que devia mudar de clube, portanto, vamos ter se calhar um novo clube ainda até o final de janeiro.

Eu acho que é mais a questão do para onde é que ele vai para continuar a ter a competitividade e o jogo que lhe dão acesso ao mundial.

Até porque a Noruega está numa excelente fase, fez uma grande fase de apuramento, ficou à frente da Itália nesse grupo, se bem se lembram.

Tem muita gente, tem muitos jogadores em grande forma, tem jogadores muito bons que estão a jogar e, portanto, o Schjelderup tem mesmo o lugar em risco, embora tenha feito a qualificação toda.

Exatamente. Luís Pinto Coelho, este é um bom negócio para o Benfica? Não nos podemos esquecer que Rafa, e se calhar o Benfica, querendo um rendimento mais de imediato, o Rafa não joga praticamente desde o início de novembro.

2 de novembro

Sim, toda gente já conhece a qualidade do Rafa, estando bem fisicamente.

Era daqueles que quando estava no Benfica tu querias no Futebol Clube do Porto?

Não, porque acho que não tem características pessoais e humanas que caracterizam o Futebol Clube do Porto. E eu acho que o Benfica olha muito pouco para isso. Na minha opinião, isto é uma crítica, obviamente que eu não sou adepto do Benfica, acho que o Benfica saberá melhor o que fazer. Eu não contrataria um jogador que abdicou de jogar na sua seleção, que agora diz que lhe dói as costas e não quer treinar. E eu não sei se amanhã tem um treinador diferente no Benfica, ele amoa e também diz que não quer ou que não lhe apetece. Eu acho que o Benfica contrata bons jogadores, mas depois, se calhar, o lado humano e muitas vezes isso que ajuda a criar um grupo forte e um grupo que dá pontos, não acontece. Eu acho que isso é um erro, não pondo em causa a qualidade do Rafa, quando está bem é um jogador que desequilibra e no Campeonato Português já deu mais do que provas disso. Agora acho que o perfil dos jogadores que o Benfica contrata é que me parece que é um caminho errado, mas aí é a decisão interna do clube.

Pedro Henriques, a tua visão mais otimista, mais pessimista?

Não, as duas coisas, porque repara, por um lado, e ouvimos aqui um adepto do Benfica, o João Pinto, que está de portas abertas para o jogador, porque não se pode esquecer que foram 326 jogos e 94 gols do Rafa no Benfica.

E alguns deles bem decisivos para as contas do Benfica no título.

Eu também me lembro de um gol olímpico que ele fez, se não estou em erro, contra o Estoril, e ele andava zangado com os adeptos e depois não comemorou, parece que estava triste. Este é o outro lado, ou seja, ele tecnicamente é um jogador acima da média, no Campeonato Português, mesmo que o ponha no sítio errado, que é nas alas, ele continua a ser sempre um grande jogador, porque eu acho que neste momento o Benfica com todos esses regressos, se calhar Sudakov não é colocado atrás do ponta avançada onde devia jogar. O Leandro Barreiro é o que tem feito esse papel, e este é o papel que se calhar o Rafa melhor podia fazer. E se calhar, com tantos regressos de Brumas e etc. Aliás, com todos os jogadores, o Bruma, sobretudo, que foi contratado exatamente para fazer uma das alas, eu acho que o Rafa podia ocupar aqui outros espaços. Sob o ponto de vista financeiro, as dúvidas que se colocam aqui é obviamente que cinco a sete milhões e meio não é muito. E eu penso que ele quer vir para Portugal, neste caso Benfica, diga-se de passagem. Fala-se também que o Rui Pedro Braz ou a equipa do Rui Pedro Braz ou o Al-Ahli terá dado ou feito uma proposta de 13 milhões, mas se calhar não está virado para essas paragens e depois mete-se esta questão do perfil, que é aquilo que o Luís Pinto Coelho disse, porque há aqui várias características dele que apontam para um jogador que a dado momento, por alguma razão, ou porque é assobiado, ou porque se entende com o treinador, ou outra coisa qualquer, pode voltar a amoar. E este é que é o aspecto menos positivo no meio disto tudo, mesmo sendo um regresso à casa mãe. O Benfica melhor que ninguém saberá se o negócio é importante. Eu vou me cingir à parte desportiva. Desportivamente, e partindo do princípio que ele vem com vontade e que quer jogar, é sempre uma mais-valia. Até diria que é ali mais 10.

O certo é que o Benficas confirmou a proposta do Benfica por Rafa. Terá acordo com os encarnados para voltar à luz até 2028, é o que está no artigo escrito pelo editor de esporte do Observador, o Bruno Roseiro. Os próximos dias vão ser decisivos para este negócio. No que toca a outros destaques. A seleção portuguesa estreou-se ontem, sexta-feira, com uma vitória no grupo B do Europeu de andebol. Bateu a Roménia por 40 a 34, na Dinamarca. Estreia vitoriosa para a nossa seleção nacional, que joga amanhã a segunda jornada com a Macedónia do Norte e depois volta a jogar na terça-feira frente à Dinamarca, tetracampeã mundial e campeã europeia. Aqui um legado forte. Temos também, ainda hoje, o jogo para o terceiro lugar da CAN, Egito, Nigéria. A final joga-se amanhã entre Senegal e Marrocos. Marrocos que aliás tem sido apontado como o grande favorito a vencer a competição. E também para tornar a vossa manhã, tarde ainda melhor, temos um duelo entre Manchester United e Manchester City. Primeiro jogo de Michael Carrick à frente dos Red Devils. É um encontro que vai começar daqui a pouco, a partir do 12h30, portanto, já tem aqui uma espécie de aperitivo para este início de tarde. Mas para já vamos às notas, não sei se algum dos destaques está por aqui. Começo por ti, João Pinto. Vamos às tuas notas de hoje.

A minha nota era exatamente essa, da primeira vitória de Portugal no Europeu. Portugal vem com o embalo grande do Mundial, onde fizemos uma prestação histórica e absolutamente memorável, e isso agora paga-se com realmente já não sermos surpreendentemente ninguém. E ontem vimos isso, vimos uma Roménia realmente que levou Portugal bem a sério e tornou as coisas mais difíceis. Também temos que subir nesse patamar e ontem estivemos à altura e foi uma excelente vitória, portanto um 15 para Portugal e para essa estreia.

Pedro Henriques, as tuas notas.

Sim, também aqui Portugal venceu e convenceu, claramente. Acho que a vitória nunca esteve em causa, embora depois os romanos ali na parte final tenham se aproximado. Fizemos um gol de ponta, que é uma coisa fora de vulgar, que vai aparecer nos melhores momentos deste Europeu, garantidamente. Ficamos com muito fortes hipóteses para aquilo que é a qualificação para o chamado main round. E os nossos heróis do mar, como disseste, vão jogar amanhã contra a Macedónia do Norte. E depois há ali umas coisas interessantes que têm a ver com esta questão da família Costa, que o Martim Costa ontem passa a ser o terceiro jogador português do ranking dos melhores marcadores europeus e destronou quem? Quem estava em terceiro, o pai, o Ricardo Costa. Portanto, nós achamos isso interessante. Ainda a liderar, está à frente o Eduardo Filipe com 80 e o Carlos Rezende com 108. Eu acho que há aqui uma série de motivos e o Martim Costa quando falou no fim diz que havia um nervosismo inicial, mas já estão a pensar na Macedónia e a sonhar com o main round. E portanto, o meu destaque claramente para este entrar com o pé direito, nota 17 para Portugal.

Luís Pinto Coelho.

Olha, vou dar um 20 ao Daniel Bragança, porque as lesões são o lado pior, o lado mais triste da carreira dos jogadores profissionais e o Daniel Bragança tem passado um calvário complicado. Ontem regressou, marcou, ficou feliz, os colegas também, e acho que é um momento bonito, aquela celebração, por isso um 20 para ele e que não volte a ter o azar das lesões, porque é um jogador de grande qualidade e que merece ser feliz.

Desejar um bom jogo para mais logo para o nosso João Pinto. Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques, nada de ir dormir tarde, porque amanhã estamos cá mais cedo, às 08h30. Portanto, nada de adormecer.

Não, e temos jogo logo à noite.

É verdade. Até amanhã. Um grande abraço a todos.

Obrigado.