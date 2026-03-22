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O Benfica venceu e pressiona Sporting e Futebol Clube do Porto. Entretanto, hoje espera-se uma grande tarde, noite de futebol. O Sporting joga no terreno do Alverca, o Braga e o Futebol Clube do Porto protagonizam o jogo grande desta jornada na Pedreira. São os destaques desta edição de "O Campeão É", em que contamos com a ajuda do João Castro, do João Pinto e também do Pedro Henriques, na análise a estes grandes jogos desta jornada. Eu sou o João Costa e Silva e vamos começar pela vitória do Benfica ontem. É preciso entender todo o filme antes de avançarmos para aquilo que vai acontecer hoje. Vitória frente ao Vitória Sport Clube de Guimarães. João Pinto, vou começar por ti, adepto do Benfica. Uma boa exibição de Richard Rios, esteve em dois gols do Benfica, num jogo em que Mourinho também regressou ao banco e tivemos regressos, Prestianni e Sudakov. Lukebakio e Rafa ficaram no banco, Bah e Nechta no centro da defesa. Numa exibição que não foi perfeita e o Benfica até sentiu aqui algumas dificuldades, apesar de ter tido um início forte, o que destacas pela positiva e pela negativa desta vitória por 3 x 0?

Olá, bom dia. Realmente eu tenho lido algumas opiniões de alguns benfiquistas que tinham estado aborrecidos, foi um jogo chato. Bem, eu sou sincero, um jogo sem amarelos, sem expulsões, sem lesões, com três gols marcados e zero sofridos, eu ansiava por esta monotonia há muito tempo.

Até essa estranha, não é?

Exatamente. Quem me dera ter tido esta monotonia com os jogos contra o Casa Pia, por exemplo, ou Rio Ave, em casa. É verdade que o Benfica não conseguiu ter a bola. O Mourinho disse na conferência de imprensa, mas também não se assustou com isso, não se desequilibrou. O Benfica foi sempre compacto, sempre curto, sempre estreito. Deu uma oportunidade de gol ao Nacional Oliveira. Depois houve aquele remate que teve um ressalto e que também assustou, mas tirando isso, parecia sempre que o Benfica ia conseguir, num contra-ataque, numa jogada individual, voltar a roubar a bola e voltar a marcar gol. E foi isso que aconteceu. Portanto, o Benfica foi sempre dono e senhor do jogo. Acho que o Benfica faz uma exibição adulta, com jogo inteligente, um jogo de campeonato, em que o Benfica aparece com saúde, não houve lesões, houve essa capacidade de ir rodando as equipes. Houve também o regresso do Sidney, que tu não mencionaste.

Mas tu estás cá pra me retificar e ajudar.

Exatamente. Com essa nota alta pro Rios, depois o tal aplauso também pro Enzo, que jogou a central e adaptado, portou-se bem, não teve a mesma capacidade, aquela impetuosidade e força do Otamendi. Mas soube jogar. Teve posicionamento, teve uma saída limpa, não fazia aqueles carrinhos que o Otamendi faz e que já lhe valeram não sei quantos amarelos. Foi um central de um estilo diferente, mas acho que o Benfica esteve bem e que me continuem a aborrecer assim até o final do campeonato, só com vitórias.

João Castro, uma vitória tranquila do Benfica diante dos seus adeptos. É preciso não esquecer que este Benfica ainda tem de jogar com o teu Sporting e há aqui em jogo também a questão do segundo lugar ou quiçá do primeiro. Veremos o que é que acontece mais logo também. Sobre este jogo de ontem, é uma vitória esclarecedora?

É uma vitória muito eficaz do Benfica, como o João disse. Acho que controlou bem o jogo, mas o jogo podia ter mudado se o Vitória tenha marcado ali um gol. É uma entrada forte do Benfica com pressão e com um gol, numa boa ação do Rios pro Prestianni. Depois há aquela oportunidade do Nélson Oliveira, há aquele início da segunda parte, com aquele remate que o Trubin defende com os pés, foi desviado. E aí, lá está, o gol podia ter mudado, fazer o shift da partida, mas o Benfica controlou. Acaba depois também por beneficiar ali do erro do Ben e faz o 2 x 0, e depois faz o 3 x 0 no autogol. Mas é um Benfica mais seguro, quanto a mim. É mais estável defensivamente, teve estes dois lances que realmente podia ter mudado, mas acaba por controlar o jogo, mas com as mesmas dificuldades em ter posse de bola, em criar mais ocasiões, isso nota-se. Mas é um Benfica mais eficaz, se calhar, mais conhecedor das suas capacidades e das suas limitações e portanto, acho que a vitória assenta bem ao Benfica.

Pedro Henriques, o Benfica vence, não sofre. Pavlóvidis volta aos gols, Rios faz uma exibição segura e mostra também algum trabalho. Tens mais algum destaque desta vitória do Benfica?

Bom dia. Destacar aqui também a questão dos números, que eu gosto sempre muito, porque é como diz o João Pinto, e bem, de repente, o Zé Mourinho até falou de um Vitória que criou dificuldades e os números espelham um bocadinho aquilo que o Zé Mourinho quis dizer, porque o Benfica teve menos posse de bola, 49% contra 51%, teve até menos pontapés canto, quatro contra oito, teve menos remates à baliza, em termos genéricos, 12 contra 16, foi melhor nos remates enquadrados, que são aqueles que normalmente entram na baliza, quatro contra dois. Isto ajuda a explicar um bocadinho das dificuldades, mas foi um Benfica que eu acho que foi, acima de tudo, muito pragmático e eu senti que o Benfica teve sempre, mesmo com isto e com o Vitória sempre a espreitar, o jogo controlado. E acho que se destaca claramente o Rios, como dizia alguém, Rios de confiança. Trabalhou, tirou por duas vezes bola do adversário, ofereceu outros dois gols, fez com que também o próprio Prestianni, que estava um bocadinho arredado dos gols, independentemente da sua qualidade e do muito que trabalha pra equipe, também aparecesse e marcasse um gol que ele próprio, numa bola que recuperou e deu. Isso é importante, porque nós sabemos que os avançados vivem de gols e quando estão dois ou três jogos sem marcar, esses níveis de confiança vão abaixo. E também o Trubin, que a malta às vezes esquece. Aquilo que fez aos 52 minutos e depois aos 55, uma nova parada, eu acho que são decisivos, como vimos, por exemplo, agora recentemente no plano internacional do Diogo Costa, e às vezes esquecemos disso. Do Vitória, só dois destaques. Por um lado, o destaque pela positiva do Toni Strata, que me pareceu ser, dentro da equipe do Vitória O melhor de todos. E depois a questão de que não se percebe bem este Vitória Sport Clube que ganha um título e raramente o Vitória Sport Clube consegue ganhar títulos e de repente o seu treinador é despedido ou sai, não interessa aqui a questão. E o próprio Mourinho fez questão de dizer isso quando saiu.

Na conferência de imprensa.

Na conferência de imprensa, estava ali para cumprimentar e acha estranho. No fundo, está a ser irônico e crítico, porque não faz muito sentido um clube da grandeza do Vitória Sport Club andar sempre tão errático. É só relembrar quantas jogadores que saíram, quantas jogadores foram para as redes sociais dizer que a saída não foi assim tão pacífica. Por último, mesmo.

Mesmo para terminar, Pedro.

Sim, mas essa para mim é a mais importante de todas. A homenagem ao Silvinho, por parte do José Mourinho, por parte do Benfica e por parte do futebol português, obviamente.

E Mourinho estava praticamente inconsolável durante esse momento no Estádio da Luz. Também falou sobre a questão do castigo, mas nós hoje, como temos aqui muito para falar, vamos deixar isso para outras andanças, porque isto ainda vai correr possivelmente muita tinta. Vamos avançar para o Braga Futebol Clube do Porto. É o jogo grande desta jornada, às 20h30, com relato aqui em direto na Rádio Observador. Falamos de duas equipes com rodagem europeia, se bem que o Braga jogou na quarta-feira, portanto, tem aqui mais umas horas de descanso. João Pinto, sabemos que este Braga é uma equipa que gosta muito de ter bola. É um jogo que, apesar de Farioli também não querer admitir, pode decidir muita coisa. Tu acreditas que se o Futebol Clube do Porto ganhar logo à noite em Braga, na Pedreira, este jogo, o título fica praticamente garantido?

Agora a cada jornada que vai passando, nós vamos dizendo cada vez mais isso e vamos enfatizando cada vez mais isso. O Porto ficou a dever qualquer coisa ao Braga, do jogo do Dragão. Ficamos com a sensação de que o Braga devia ter levado pontos desse jogo e vamos ver se isso serve de motivação ao Braga para ir para cima. Agora, temos visto um Porto muito forte, um Porto que se impõe, que tem bola. Vai ser um jogo interessante, muito físico, bem jogado. Espero entreter-me, porque o jogo tem tudo pra ser um bom jogo.

Tu hoje tens tudo para te entreter, no fundo.

Há bola desde que o sol nasce até que o sol se põe. Mas há outra questão a ter em conta, que fala-se que o Porto pode, se ganhar o jogo, garantir o campeonato, mas o Braga também precisa dos pontos, que o Famalicão está só a um. E portanto, essa motivação do Braga ganhar o seu campeonato do Minho, também é fundamental. E portanto, são duas equipes a correr atrás do resultado.

Há muito aqui em jogo. João Castro, o Futebol Clube do Porto tem aqui a seu favor, talvez, a maior qualidade. A solidez defensiva sofre muito poucos gols. Sabemos que o Braga também tem uma abordagem muito ofensiva, acabou de marcar quatro gols para a Liga Europa e conseguiu essa remontada para passar aos quartos de final, mas peca também muitas vezes pela defesa lenta e com algumas limitações. Ainda assim joga em casa. É um jogo perigoso para o Futebol Clube do Porto e também faço-te a mesma pergunta se é decisivo para as contas.

Olha, eu acho que é. Eu acho que acaba por ser decisivo. Se o Porto hoje não perder pontos, vês com muita dificuldade este Porto muito forte, muito sólido, sobretudo defensivamente. E depois quando não é, tem o Diogo Costa para salvar. Acho que se o Porto hoje não perder pontos, e perdendo, e o Sporting ganhar, obviamente. Partindo dessa premissa, se isso não acontecer, fica muito difícil o campeonato, são muitos pontos e sobretudo poucos sítios onde eu acho que o Porto possa perder pontos, talvez no Estoril. E portanto, acho que é decisivo. É um Braga que lá está, a costa a ter muita bola, tem excelentes movimentações, tem as dificuldades defensivas, conforme tu salientaste, e bem, e o Sporting provou isso quando foi lá. Depois tem lá na frente um duo, o Zalazar e o Horta, capazes também de criar mossa. Vamos ver se conseguem criar mossa à defesa do Porto. Obviamente que eu hoje torço pelo Sporting, e depois pelo Sporting no Braga. E portanto, vamos ver se realmente acontece aquilo que nós esperamos, que é pra animar um bocadinho o campeonato. Mas acho que o Porto, com o descanso e com a rotação que fez também na Liga Europa, vai ser uma equipa muito pressionante, não vai deixar o Braga respirar, sobretudo nos primeiros minutos. Vamos ver como é que o Braga aguenta-se e depois como é que o Braga consegue também fazer aquilo que tu disseste e bem. O João Pinto disse: "No Dragão, eu acho que o Braga merecia ter tido pontos, mas faltou-lhes os últimos 30 metros". Isso também é mérito da equipa do Porto. Portanto, vamos ver se hoje o Braga consegue realmente animar aqui um bocadinho o campeonato.

E olhando aqui para o calendário do Futebol Clube do Porto, joga agora com o Braga, depois recebe outra equipa do Minho, Famalicão, segue-se a deslocação ao Estoril e depois tem ainda jornadas com Tondela, Estrela, Aves e Santa Clara. Portanto, digamos que a pressão está maior agora deste lado, com equipes mais cá de cima da tabela. Pedro Henriques, vamos também aos 11 para mais logo, mas também te quero ouvir sobre este jogo grande da jornada, o Porto pressionado a vencer e com o calendário demasiado apertado, assim como o Braga também.

Certo, mas o Sporting também tem que receber em casa o Gil Vicente. Não presta ordem, mas tem Guimarães e Gil Vicente.

Já lá vamos ao Sporting.

Não, mas isto pra dizer que, como diz o João Castro, e bem, parte-se sempre do pressuposto que o Porto eventualmente perdia pontos e que o Sporting tinha que ganhar os jogos todos, e também tem jogos difíceis. Mas estou de acordo com o João Castro e já tinha dito mais que uma vez isto, que acho que o Porto hoje, claro que matematicamente não, mas se o Porto hoje ganhar em Braga, é campeão nacional. A experiência diz-nos isso e portanto, mantendo a premissa que o Sporting depois até ganhava os seus jogos e ficaria nos tais quatro pontos de diferença. Este é o jogo de grau, até pelo aspecto emocional e psicológico, era ir a Braga ganhar e manter a liderança. Relativamente ao jogo, neste caso do 11 do Futebol Clube do Porto, eu acho que não vai fugir muito disto, porque tem que apostar as fichas todas. Diogo Costa, o Alberto Costa Pedro Henrique, Diogo Martin Fernandes, Fraol, Alan Varela, Gabrie Veiga, PP, Denis Gul e Petar Srski. Do Braga, Horníček, Lagerbiel, tenho sempre dificuldade em dizer, Nyukate, o Mehbi, o Vítor Gomes, João Moutinho, que acho que vai a jogo, titular, Grelitch, Dorgeles, o Zalazar, o Paul Victor e o Ricardo Horta.

E com emissão especial aqui na Rádio Observador, a começar logo depois do Sporting, a partir das 20h15. O Sporting Clube Braga, Futebol Clube do Porto, um jogo que pode ser bastante decisivo para as contas do campeonato. Antes, e para o nosso João Castro ficar depois também um bocadinho sossegado, vamos ver, depende do resultado. Há também o Alverca-Sporting. O Sporting que vem de um prolongamento a meio da semana, mas joga com o Alverca, que até está tranquilo na classificação. Não sei se isso é motivo para ficar mais tranquilo também em relação a isso ou não. João, o Maxi Araújo, que foi um dos grandes heróis, não joga, está suspenso. A Rui Borges também já admitiu mudanças. Vamos ter um Sporting, acima de tudo, muito motivado e a jogar antes do Porto para conseguir também pressionar os Dragões?

Eu acho que o Sporting tem que perceber que tem que fazer o seu papel. Não adianta depois sentar-se no sofá à espera do jogo do Braga contra o Porto, tem que fazer o seu papel. É ganhar o Alverca, uma equipa que está sossegada, mas é uma equipa perigosa, sobretudo fora. O Sporting tem que ter essa consciência.

Em 2026, ainda só perdeu com o Benfica e com o Braga, o Alverca.

Exatamente. Portanto, é tempo de perder com o Sporting. Agora é preciso que o Sporting o faça por isso. Não há desculpa do cansaço, até porque essa grande reviravolta, essa remontada, traz esse efeito anímico. Tem o problema da baixa do Maxi. Tinha o problema da baixa do Yanidis, porque o Luís Soares está a fazer jogos sobre jogos. E, portanto, vamos ver. Provavelmente, Nuno Santos será titular. Eu acho que não vai haver tantas alterações como o Rui Borges quis transparecer. Acho que vão ser muito poucas alterações, mas é um Sporting que tem que ganhar, der por onde der. Neste caso, eu nem quero que jogue bem, nem peço uma exibição champagne, peço uma vitória para pressionar o Porto, porque obviamente vai saber do resultado antes de entrar em Braga. E, portanto, acho que o Sporting vai ter que assumir o jogo, vai ter que tentar decidir o jogo cedo, até para depois, obviamente, não ter o risco da segunda parte com menos capacidade física, fruto desse prolongamento. E portanto, é tentar resolver o quanto antes.

Perdemos aqui a ligação com o João Castro. Não sei quem é que o boicotou. Possivelmente o João Pinto, que agora vai entrar aqui em cena. João, estás por aí ou nem por isso, João Castro?

Estou, mas cuidado com os agentes de Alverca. Isto é exatamente um boicote que vem de Alverca.

Estava a dizer que entrou aqui uma chamada, pede desculpa.

Ah, foi isso. Continua.

Consegues me ouvir?

Sim, estamos a te ouvir.

Ah, sim? Não, foi aqui uma chamada que entrou. Era só pra dizer que o Sporting vai ter que entrar forte pra depois gerir o jogo. Vai decidir o jogo na primeira parte pra depois gerir o jogo na segunda parte, para não ser penalizado pelo cansaço desse jogo do prolongamento contra o Bodo. Portanto, acho que a entrada forte do Sporting, poucas alterações no 11 e é vencer. Jogando bem ou jogando mal, é jogo pra vencer. O que interessa agora é ganhar. João Pinto, se o Porto está pressionado e não pode errar, o Sporting também, até porque tem menos um jogo, está aqui com o Benfica a perna no segundo lugar. Acreditas num jogo também perigoso frente a este Alverca ou acreditas que o Sporting não tenha grandes dificuldades, mesmo jogando fora?

Primeiro, vamos pôr as coisas como elas estão. Neste momento, o Sporting está em terceiro. Exatamente. Aquilo que vejo do Alverca, e sublinho muito aquilo que o Castro disse, acho que se o Alverca conseguir levar o jogo até os últimos 15, 20 minutos e se mantiver vivo, o Sporting pode passar um mau bocado. Há o Chiquinho, um jogador extraordinário, e é por aí que o Alverca tem feito os desequilíbrios todos. O Sporting joga muito avançado no terreno, é por aquele lado direito que ele joga. E, portanto, se o Fresneda der algumas possibilidades ou o Vagenidis, ou seja quem for que jogar por ali, o Sporting vai sofrer. Eu vi-o na luz e, meu Deus, o que o rapaz joga. E vejo o Sporting com dificuldade se não tiver o resultado feito até os últimos 15, 20 minutos.

Pedro Henriques, também no lançamento desta partida do Sporting, hoje às 18h com o Alverca. Depois de uma remontada histórica, entra com outro tipo de confiança também pra esta fase final do campeonato.

É assim, agora é a mudança do chip e sabemos que o difícil não é mudar o chip pra ir pra Liga dos Campeões, é vir da Liga dos Campeões pra cá. E depois com este calendário muito carregado do Sporting, a questão da gestão física, etc. Portanto, perante um Alverca que está tranquilo, vamos dizer assim, em relação ao jogo, pode ser positivo, pode ser negativo, depende sempre do ponto de vista. Relativamente à equipa, também acho, com o João Castro, acho que não vai haver assim tantas mudanças no 11 do Sporting, até porque o Sporting, por exemplo, no setor da frente, vai mudar o quê e quem? Não tem pra mudar, é mais do mesmo. As únicas duas dúvidas que eu tenho, isto é, dois jogadores que eventualmente poderiam não aparecer no 11, que seria a questão do Fresneda pelo Vajanid, eu acho que vai jogar o Fresneda, mas pelos muitos quilômetros que o Fresneda tem. E depois é a questão entre Maurita e João Simões, onde pode haver ali algumas rotatividades. E aí eu vou apostar no João Simões, mas também não me espanta ser o Maurita. Portanto, o meu 11, Rui Silva, Fresneda, embora este seja um dos tais que poderia sair eventualmente por causa da questão da carga que tem, quilômetros, Diomando Gonçalves Inácio, Nuno Santos, que vai jogar, no meu ponto de vista, Homan, vou pôr João Simões, em vez de Maurita, mas também não me adiantasse o Maurita, e depois lá na frente não há dúvidas, é Catam, Trincão, Pedro Gonçalves e Luís Soares.

Muito bem. E vamos ter essa emissão especial também para acompanhar o Alverca-Sporting a partir das 17h35. Vai ser uma tarde, noite, com muito futebol aqui na Rádio Observador. Ontem, na Primeira Liga, tivemos jogos não com muitos gols, mas aqui alguns dados importantes. O Arouca foi vencer a Moreira de Cónegos, o Moreirense, por uma bola a zero e fica também mais tranquilo na classificação. O Famalicão recebeu o Nacional e pressiona o Braga na luta pelo quarto lugar do campeonato, venceu também por 1 x 0. O Gil Vicente está aqui a atravessar um período mais difícil. Perdeu nos Açores contra o Santa Clara, nos Açores, por 1 x 0. O Santa Clara ganha aqui também algum fôlego na luta para fugir aos lugares de despromoção. E no duelo de aflitos, houve empate a zero entre o Tondela e AVS, com uma situação lamentável que aconteceu no Estádio João Cardoso. Sei que é uma das notas do João Castro, mas vamos só dar aqui o contexto. O treinador Cristiano Bacci perdeu a cabeça, no fundo, e agrediu o presidente Gilberto Coimbra, é o que dá conta a Sport TV. Uma notícia que entretanto já foi confirmada. Tudo aconteceu no final do encontro em que Bacci ficou fechado numa sala do estádio com o presidente Gilberto Coimbra Que segundo relata a Sport TV, gritou por ajuda e também exigiu a presença da GNR. É uma situação lamentável e que culmina com o despedimento do treinador italiano, que estava no Tondela, penso eu, desde novembro deste ano passado. Na altura que entrou para o Tondela, estava também na 17ª posição e sai precisamente na mesma posição neste momento no campeonato. Destaque também entre as vossas notas para aquilo que podemos acompanhar ao longo da tarde lá fora, a final da Taça da Liga Inglesa, com Arsenal e City a jogarem às 16h30. E aqui bem ao lado, em Espanha, há também o derby entre Real e Atlético de Madrid, que jogam hoje às 20h, jornada 29. João Castro, vou começar por ti, porque queres falar sobre esta questão de Bacci, não é?

Vou falar de dois assuntos. A minha nota vai ser negativa, peço desculpa por isso. É realmente para o Bacci e depois para um treinador da formação que deu uma cabeçada a um árbitro ontem num jogo de sub-11. E falar aqui do papel dos treinadores, tem que ser um exemplo. Não sei o que se passou com o presidente do Tondela e o treinador, mas a violência nunca será a solução. Da mesma forma que lamento aquilo que acontece no jogo de formação e, neste caso, defendendo a classe da arbitragem, por esta agressão de um treinador de formação num jogo de sub-11, com uma cabeçada ao árbitro. Portanto, aqui nota negativa para estes exemplos de treinadores. Não é isso que eu idealizo para esta profissão de treinadores, obviamente, tem que ser um exemplo, mesmo quando as coisas não correm bem, mesmo quando não se consegue ganhar, não se ganha sempre, e tem que ser exemplo para os jogadores. Portanto, aqui nota negativa para estes dois casos, obviamente, e a solidariedade para as vítimas, neste caso para o presidente do Tondela também e sobretudo para o árbitro desse jogo de sub-11.

Tens mais alguma nota ou ficamos só por esta negativa?

Não, fica por aqui. Vou dar uma nota um bocado diferente. Vou dar à corrida de turismo ganha por Max Verstappen e pelos seus colegas. Mais interessante que a Fórmula 1 atual. Por acaso acabaram depois desclassificados, porque acho que usaram mais pneus do que o que deviam, mas que foi uma grande corrida e portanto a Fórmula 1 tem que começar a abrir os olhos, porque o Max Verstappen começa a pôr um pé fora da Fórmula 1 e com isso a Fórmula 1 pode perder muito.

Muito bem. Vamos avançar para o João Pinto e para as tuas notas, João.

Ok, então vamos a isso. Nota zero para a atribuição da Cannes a Marrocos, em vez do Senegal. Isto já tem uns dias, mas estava por dizer. Nota 16 para o Richard Rios, que esteve em grande e até mais do que no futebol, na liderança. Eu acho que sem o Washington, sem o Otamendi, o Rios quis aparecer como líder e é uma posição que ele anseia chegar. Mas a liderança não se pede, não se atribui, conquista-se e é através do exemplo, correndo mais, reclamando menos, acertando mais, falhando menos e quando se discute, tem que se dar o exemplo daquilo que se faz e esse é o caminho da liderança. Portanto, para os benfiquistas, cheiramos a amostra, agora queremos o perfume todo, até porque o frasco foi caríssimo. E depois nota 20 para a Ágata de Sousa, claro. Um brilhante salto, 6,92 metros para Portugal. Isto de ter asas de águia às vezes dá um jeitão.

É verdade, é atleta do Benfica e está a reeditar o feito de Nei Gomes 18 anos depois. Pedro Henriques, vamos às tuas notas.

Sim, duas notas, uma zero e uma 20. A zero já foi aqui falada para a agressão do treinador do Belenenses. É só relembrar que isto é um jogo de menos de 10 anos e portanto quando nós temos que privilegiar aquilo que é o exemplo.

Não está o exemplo, de certeza.

Exatamente, claro. E depois a agressão a um árbitro, em qualquer que seja a circunstância, é sempre má, mas perante este fato. Certo que o clube já fez o comunicado, já despediu o treinador, mas é só relembrar que este clube tem a bandeira da ética. E eu, como sou embaixador do Plano Nacional de Ética do Desporto do IPDJ, fico muito preocupado com a atribuição das bandeiras a clubes, ou instituições, ou pessoas, ou árbitros, que depois não têm esses mesmos tipos de comportamento. E depois a nota 20, para que pelo menos saímos em alta, também já foi aqui referida. Nota 20 para a Ágata de Sousa, ou então nota 6,92 por esta medalha de ouro no salto em comprimento nos Campeonatos do Mundo de pista coberta. Fantástico este salto e fantástica esta performance com esta medalha de ouro.

Motivo de orgulho para nós portugueses, mais uma medalha a chegar para Portugal. Nós fechamos assim esta edição de "O Campeão É". Mais logo, a partir das 17h35, começa a emissão especial de desporto, que depois corre a noite toda. Há Alverca-Sporting e Braga-FC Porto decisivos para as contas do campeonato.