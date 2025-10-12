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Um herói improvável e cheio de simbolismo resolveu uma partida que parecia condenada ao empate. Portugal está agora mais perto da qualificação para o Mundial de 2026. É um dos assuntos em destaque deste "O Campeão" é que hoje começa mais cedo, com os comentários do Luís Pinto Coelho, João Pinto, João Castro e também do Pedro Henriques. Eu sou o João Costa e Silva, sejam todos muito bem-vindos. Luís Pinto Coelho, começo por ti para falar sobre este encontro da seleção portuguesa. Um jogo com pouca visão e em que Portugal nunca teve grande espaço para quebrar o bloco da República da Irlanda. É preciso olhar para estes jogos com estas seleções de forma diferente, uma vez que Portugal tem tido sempre mais dificuldades com seleções com blocos mais baixos? Bom dia.

Olá, bom dia. Sim, eu acho que este estilo de jogos tem nos criado alguns problemas e temos tido aqui e ali uma pontinha de sorte para os resolver, mas temos tido sempre alguma dificuldade. E isso parece-me que é algo que a equipa técnica do Roberto Martínez tem que melhorar, juntamente com os jogadores, obviamente, mas parece-me que Portugal se sente mais confortável com seleções de um nível um bocadinho superior, em que tentam também assumir um pouco mais o jogo. Portugal até por vezes faz melhores exibições contra seleções mais fortes, e temos visto isto contra Espanha, Alemanha, até França, do que às vezes contra estas seleções com blocos mais baixos. Ontem também foram dois autocarros, eram quase os 11 jogadores ali em 20 metros e não foi fácil. Embora também me pareça que o Roberto Martínez não ajudou muito, complicou, principalmente na primeira parte, com alguns posicionamentos.

Não achas que faltava sempre ali um homem para tentar também impulsionar os jogadores do ataque? O jogo a certa altura parecia muito preso e não saía dali, daquela mesmice.

Sim, não tínhamos aqueles jogadores, aqueles abre-latas, que muitas vezes no um para um forçam e ganham um para um, obrigam depois a uma dobra e aí vão desmontar um bocadinho as linhas defensivas desta equipa, neste caso da Irlanda. E até os posicionamentos. Acho que o Bernardo Silva à esquerda foi um erro. Não me parece fazer muito sentido, até porque já não é um jogador explosivo para jogar no corredor. Depois vindo para dentro, ele é esquerdino, não se sentia tão confortável naquela posição. Pedro Neto rende, quer de um lado, quer de outro, por isso faz muito mais sentido jogar Pedro Neto à esquerda. E até o posicionamento de Dálot mais por dentro. Eu acho que fazia mais sentido até muitas vezes ser Nuno Mendes mais por dentro à esquerda e Dálot a fazer o corredor na direita com o Bernardo um pouco mais por dentro à direita. Acho que houve aqui alguns equívocos táticos. E depois nas substituições também me parece que foi tardia, principalmente a entrada de Gonçalo Ramos. Acho que não faz muito sentido demorar tanto tempo a colocar outro ponta de lança ao lado do Ronaldo. E isso fez toda a diferença. Tendo dois pontas de lança, apareceu detrás Rúben Neves e teve ali o espaço para poder penetrar e fazer aquele belo gol de cabeça. Acho que desta vez Roberto Martínez, eu que até sou uma pessoa que gosto do trabalho do Roberto Martínez, acho que não foi das noites felizes da equipa técnica de Portugal.

Antes de irmos aqui ao Pedro Henriques, Luís Pinto Coelho, falar-te também de Rúben Neves, um dos teus meninos do Futebol Clube do Porto, que acredito que tenhas aqui uma estima grande. Ontem foi um momento muito especial, marcou o gol com a camisola de Diogo Jota. Foi um momento também muito emocional no Estádio de Alvalade.

Sim, sem dúvida. Eu não sou uma pessoa que acredita no destino e não me agarro muito a essas coisas. Mas se o há, ainda bem que aconteceu ontem daquela forma, por ser ele a dar-nos a vitória, por todo o simbolismo que isso tem para a nossa seleção. Foi um momento bonito, obviamente. E o Rúben Neves está bem, está a atravessar um bom momento. E ontem aqui na emissão já referi um bocadinho isto e se calhar até o Pedro Henriques, que está mais dotado para falar sobre isso, é a questão de a gente há um tempo dizia que havia muitos jogadores portugueses na Arábia Saudita e que podia ser um problema. Eu se calhar acho que começa a ser uma vantagem. A liga pode ser menos competitiva, mas traz outras exigências, por exemplo, ao nível do clima. E depois os jogadores quando jogam num clima muito mais ameno, muito mais propício para a prática desportiva, até rendem a um nível que se calhar outros jogadores que estão na Europa não conseguem render. Por acaso é algo interessante para analisar, porque me parece que não é assim tão negativo ter os jogadores na Arábia Saudita como, se calhar, há um ano atrás a gente dizia que era.

Pedro Henriques, é com muita humildade que digo que acertaste. Parabéns. Começamos o dia assim, logo com elogios. Bem, eu queria pegar aqui, tu tens feito questão de nos avisar e ter dito que o Cristiano Ronaldo vai chegar aos mil gols. Ontem teve aqui um percalço pelo caminho, ontem podia ter reduzido essa margem. Queria que nos falasses disso e como é que isso também pode ter impacto, mas também da exibição de Portugal, como já disse aqui o Luís, muito afetada por este bloco baixo da Irlanda, mas Portugal nunca teve grandes armas também para desarmar este conjunto.

Sim, dar aqui então algumas notas do que eu tinha tirado como apontamento do jogo, a esta arbitragem. E muitas das coisas vão bater naquilo que o Luís acabou de dizer. Em primeiro lugar, chama-se autocarro, chama-se o que quiser, o 5-4-1 da Irlanda foi também um obstáculo difícil. Claro, depois compete a Portugal arranjar as soluções para fazer esse desbloquear. Mas sabemos que este tipo de seleções, equipas de uma maneira geral, à medida que cada minuto passa e que não sofrem um gol, cresce-lhes a alma em oposição à desconfiança em relação à outra equipa, que parece que Vai pela direita, por cima, por baixo, pela esquerda, parece que a coisa não entra. E repara, o jogo teria tido outra história. Eu não sou o Tses, mas naquele minuto 17, o normal é a bola não ir ao poste e entrar, e lá estaríamos já a comemorar mais um gol do Cristiano Ronaldo. E mais normal seria que mesmo batendo no poste com o Bernardo, que estava em jogo, só falha quem lá está, é o Bernardo não ter acertado a baliza, porque tinha a baliza completamente aberta. E estaríamos a falar, digo eu, de uma história completamente diferente. Respondendo à tua pergunta, ao nível do número de gols que o Cristiano Ronaldo se calhar ontem teria acrescentado.

Tu falaste em três, penso eu, não foi? Ou dois?

Eu tinha dito Portugal ia ganhar 3 x 0 e o Ronaldo fazia dois. E ontem fez dois meios gols, quer dizer, o meio gol da bola que vai ao poste e o meio gol do pênalti, que ele até mandou para o meio, nem costuma mandar tanto para o meio, mas o guarda-redes que já estava todo balançado, neste caso, para a sua direita, guarda-redes, para a esquerda do Cristiano Ronaldo, acaba por ir buscar a bola com o pé esquerdo. Portanto, aí estão os dois meios gols. Depois, o resto, de forma rápida. O Bernardo realmente não estava no lugar certo, não neste lance, mas no sentido de estar trocado. E eu acho que podia ter sido reorganizado mais cedo, não esperar pelo intervalo. Acho que nesse aspecto, se não está a render, é dentro do próprio jogo fazer uma troca. Depois, aquela coisa que eu tenho sempre dificuldade em entender em relação a todos os treinadores, que é um certo taticismo e calculismo, que é por que se substitui ao minuto 60? Parece que há ali uma coisa que diz: "Os primeiros 45 não correm bem, não intervimos. Depois vamos dar mais uma oportunidade ao minuto 15". Ou seja, vamos esperar mais 15 minutos para depois ir com a carne toda no assador.

Também condenas aqui a entrada tardia de Gonçalo Ramos. Devia ter aparecido mais cedo.

Teria de entrar mais cedo. Aliás, eu digo, o Cristiano Ronaldo, neste jogo, se aquele gol tem entrado ao minuto 17, a coisa era diferente, o Cristiano Ronaldo moralizava e se calhar se houvesse o pênalti, se calhar ele até marcava. As coisas são mesmo assim. Se a coisa não está a resultar e se podes ter mais abre-latas, era uma solução, jogadores para tentar furar aquele 5-4-1, ou então criares mais presença na área, porque Portugal até ia levando as coisas até lá. E isso também iria ajudar o próprio Cristiano Ronaldo, que muitas vezes estando acompanhado, também ele próprio se liberta, ou quando está a ser marcado, libertam-se outros jogadores, como foi o gol, que no fundo é alguém que vem de trás pra frente, porque também o Cristiano estava a ser marcado. Reparem que no gol, se repararem, o Cristiano Ronaldo é até empurrado quando ele está a se tentar desembaraçar e está a se movimentar pra trás. E depois é esta questão da reorganização ao intervalo, que até trouxe uma alma diferente para Portugal, e depois mais uma vez um minuto 75, em que não é normal o Cristiano Ronaldo falhar. Mas ao mesmo tempo, não senti. Claro que podia ter acontecido o empate, claro que sim, mas não é daqueles jogos que eu estava a olhar e dizer: "Isto já não vai". Não. Havia sempre aquela ideia que mais tarde ou mais cedo o gol vai acontecer, porque Portugal está, no meu ponto de vista, numa fase de alguma tranquilidade emocional, na minha perspectiva.

O que também é importante para aquilo que se segue, até porque terça-feira pode carimbar essa passagem ao mundial do próximo ano. Terça-feira, às 19h45, novo jogo para Portugal, desta vez diante a Hungria, um adversário que já provou ser mais difícil nesse jogo que Portugal venceu por 3 x 2. Queria só fazer aqui um destaque para vocês, Pedro Henriques e também Luís Pinto Coelho, para Erling Haaland, que ontem fez mais um hat-trick. Leva 12 gols nesta fase de qualificação para o Mundial 2026. E temos que destacar aqui também a Noruega, que segue imparável. Seis jogos, seis vitórias, 18 pontos. A Itália está em segundo lugar com 12, ainda que tenha menos um jogo. Mas, Luís Pinto Coelho, é um registo impressionante desta seleção norueguesa, que ontem venceu por 5 x 0 Israel.

Sim, e tem opções muito fortes na frente de ataque, é uma equipe que está a fazer muitos gols. E se calhar, eu acho que é o que vai acontecer, a Itália vai ter que ir pra um playoff outra vez.

Leva 29 gols só nesta fase de qualificação.

Sim, é impressionante. E lembrar que a Itália, o último playoff também correu mal. Por isso, as coisas não estão fáceis pra seleção italiana. Mesmo com o alargamento das seleções no Campeonato do Mundo, a Itália corre o risco de falhar outro Campeonato do Mundo. Mas é interessante ver a Noruega, uma seleção que não marca presença nestas competições, e Haaland também já merece estar numa competição dessas.

Pedro Henriques, algum comentário a fazer a estes números de Haaland e também da Noruega?

O comentário é exatamente esse, que é o Haaland realmente num grande momento de forma e é um jogador superlativo, utilizando uma expressão que agora está um bocadinho na moda, porque realmente é um jogador que acrescenta e a aparecer um jogador deste nível, porque às vezes temos jogadores assim que são muito bons, se destacam completamente, mas as seleções não acompanham e ficam de fora de europeus e de mundiais e ficamos sempre com pena. Temos imensos nomes de exemplo.

Temos o caso de Jokeres também, por exemplo.

Por exemplo, o caso de Jokeres. Portanto, eu acho que vai acontecer, vai haver um casamento perfeito, porque também acho que a própria Noruega está num momento de forma, a não ser que aconteça algo muito estranho que poderá estar presente. E depois essa tal consequência que é vermos uma Itália que vai entre o bom e o mau e que, portanto, não mantém aquela consistência, dentro dos Big Five, em que pensamos logo em tudo que é italiano. Há aqui alguma coisa que não está bem no futebol italiano.

Exatamente. E segue aqui no segundo lugar deste grupo I, liderado pela Noruega. Tem 12 pontos, mas tem esse jogo em atraso ainda que vai completar diante a Moldávia, pode ficar com 15 e depois na última jornada, esse jogo entre Noruega e Itália para decidir, no fundo, quem é que fica em primeiro lugar, mas se bem que aqui a diferença de gols também é gigantesca. A Noruega tem 29 gols marcados, três sofridos, a Itália 15 marcados e oito sofridos. Vamos seguir aqui nos nossos destaques do mundo do esporte. Queria ir aqui às modalidades, até porque ontem o Luís Pinto Coelho fez questão de dizer que tínhamos aqui dois grandes jogos para acompanhar, tanto no voleibol como no hóquei patins. Duas vitórias para o Sporting. O Sporting venceu o Benfica em voleibol por 3 x 1, venceu também em hóquei patins o Futebol Clube do Porto por 4 x 3. Duas espertaças no mesmo dia. Luís Pinto Coelho, um Sporting que junta aqui, já tinha vencido duas, tanto em andebol como em futsal, mais dois troféus logo no início da época.

Sim, o Sporting está. E o Hóquei em Patins teve aqui uma semana depois de ser campeã, o Sporting ganhar o título do Mundial de Clubes, também a ganhar a Supertaça. Foi um jogo muito disputado, foi um jogo no prolongamento. O Porto esteve na frente bastante tempo, mas depois o Sporting conseguiu dar a volta. Mas eu acho que no hóquei em patins há quatro, cinco equipas em Portugal, que qualquer uma pode ganhar a qualquer uma.

Exatamente.

Em Portugal, principalmente, depois não há muito pelo mundo afora. Há a Espanha, Itália e pouco mais. Mas para o Sporting foi um dia cheio. No voleibol, o Sporting eu acho que conseguiu já virar um bocadinho aquela hegemonia do Benfica.

Exatamente.

Já foi campeão no ano passado. Parecia quase impossível o Benfica perder a hegemonia do voleibol português, mas eu acho que o Sporting já conseguiu isso, está no patamar de poder vencer o Benfica e depois foi buscar um craque mundial. Tem 40 anos, é verdade, aquele distribuidor russo. É uma maravilha para quem gosta de voleibol e ontem já fez toda a diferença. O Sporting tem uma equipa, eu diria mesmo, a equipa mais forte em Portugal.

Houve uns anos que o Fonte Bastardo chegou a fazer frente ao Benfica nesses campeonatos de voleibol, mas agora parece que o Sporting tenta virar, de alguma forma, esta hegemonia. Pedro Henriques, perguntar-te a mesma coisa. No fundo, o Benfica tem sido dominador nestes últimos anos no voleibol, no hóquei em patins, como dizia muito bem o Luís Pinto Coelho, temos aqui quatro equipas muito fortes e que deixam grandes indicações até para competições europeias. O Sporting acaba por se posicionar aqui na linha da frente e em todas as modalidades, no fundo.

Sim, isso era um sinal que o Sporting tinha vindo a dar. Se o Benfica, no feminino, de uma maneira geral, ia mantendo alguma hegemonia, o Sporting nas modalidades, de uma maneira geral, vai estando na linha da frente. Mas depois há aqui algumas circunstâncias interessantes. Por exemplo, o futsal em que o Sporting ontem até perdeu com o Benfica, já ganhou uma Supertaça. Ontem, por acaso, perdeu com o Benfica e o Benfica e o Gilão Portosalva acabam por estar no topo. De alguma maneira, o ano passado o Benfica também foi campeão. Ou seja, veio quebrar aqui um bocadinho aquilo que é normal, que é quando pensamos em futsal, pensamos só no Sporting, só nesta perspectiva de hegemonia. No voleibol, sentido contrário, pensamos muito que o Benfica é quase impossível de perder e o Sporting ontem esteve a ganhar por 2 x 0 e no terceiro set podia ter feito o 3 x 0. Foi muito renhido, foi quase na última e já por dois pontos de diferença que o Benfica ganhou. E depois acabou por ser demolidor, digamos assim, naquilo que foi o resultado final. E é um Sporting que acaba por ganhar duas Supertaças, também contra o Porto. O Porto esteve sempre praticamente na frente e foi na parte final que o Sporting acaba dar a volta e como foi aqui dito, depois também no prolongamento, mas de qualquer maneira é um sinal e portanto isto vai dando ali alguma referência. Agora é bom, claro, para os sportinguistas, a ideia é: "Ainda bem que estamos a ganhar e limpamos tudo", mas de qualquer maneira eu tenho sempre algum receio que para a sobrevivência muitas vezes das modalidades, a tal hegemonia de um só clube onde quer que seja, porque isso não é bom. Portanto, é sempre importante que apareçam outras equipas que possam ou quebrar os ciclos ou que também possam aparecer, porque isso é que traz mais competitividade e obviamente mais adeptos para poderem assistir às modalidades, porque senão são os adeptos do clube que depois gostam de estar nessa modalidade.

Exato. Ainda assim, não deixa de ser de louvar este progresso do Sporting em termos de modalidades, até porque Frederico Varandas afirmou que era uma das prioridades do seu mandato.

E deixa-me dar só aqui uma nota para o feminino, porque o Benfica ganhou a Supertaça de hóquei em patins e o Benfica é a grande potência do desporto feminino em Portugal. Domina praticamente em todas as modalidades e é algo importante de salientar, porque é um clube que aposta, tem o feminino nas modalidades todas e com qualidade. E também uma nota para isso, que é importante para o desporto em Portugal.

Meus caros, vamos avançar. É muito cedo, ainda quero que vão dormir mais um bocadinho. Vamos às notas de campeão. Luís Pinto Coelho, começo por ti.

Vou dar aqui um 20, obviamente, ao Rúben Neves. Acho que por todo o simbolismo, pelo que significou, os três pontos, obviamente, mas depois também por ser quem é, por ser o melhor amigo do Diogo Jota, por jogar com o número 21 nas costas, por ter tatuado na perna aquela imagem deles dois agarrados.

É uma imagem que é, de facto, arrepiante de ver essa tatuagem de costas.

Ao ver aquilo ontem, vem-nos a lágrima ao olho e por isso um 20 para ele, por tudo isso.

Pedro Henriques, fechamos contigo. Notas e campeões.

Sim, duas questões rápidas. A mesma nota, podemos dizer 20, porque não é tanto pela vitória da seleção, que também é muito importante, ficamos a um passo mais curto, mas é o tal simbolismo que falou aqui o Luís Pinto Coelho. Alguém dizia que afinal o Rui Veloso não tinha razão quando dizia que já bastava ter eles no céu a iluminar o teu caminho, mas na prática e na realidade, parece que há mesmo uma estrela no céu que está a fazer qualquer coisa, porque repara que é a camisola 21 que desbloqueia o jogo. No outro dia marcámos um golo ao minuto 21, isto tudo depois da perda do Diogo Jota. Portanto, parece que há aqui qualquer coisa dos astros e das estrelas que estão a alinhar e a dar sinais. E depois só relembrar que hoje é um dia muito especial. Eu sei que é esta de desporto, mas não se esqueçam daquilo que disse Abraham Lincoln a propósito da democracia, que um boletim de voto tem mais força que um tiro de espingarda. Portanto, para as pessoas irem votar, porque esta é a nossa grande oportunidade de influenciar o nosso país.

Meus caros, muito obrigado por terem estado aqui comigo ao longo destes minutos. Ainda têm tempo para ir dormir mais um bocadinho e o "Campeão É" está de regresso amanhã e para bom dos vossos pecados, à hora habitual, depois da 01h10. Um grande abraço a todos.