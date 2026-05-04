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Ainda está em andamento a jornada 32 do campeonato, jornada que já carimbou o título de campeão ao Futebol Clube do Porto, mas pode ainda relançar a luta pelo segundo lugar, com o Sporting a receber hoje o Vitória Sport Clube de Guimarães, em Alvalade. Tema em destaque nesta edição de "O Campeão" é numa altura em que o mercado também já começa a dar os primeiros sinais de movimentação. Hoje a análise é com o Augusto Inácio, o João Castro, o Gabriel Alves e também o Pedro Henriques. Eu sou o João Costa e Silva. João Castro, começo por ti, até porque o teu Sporting joga mais logo. Depois de jogos com exibições em que o final das partidas foi sempre mais comprometedor, hoje vamos ter uma abordagem diferente do Sporting face às últimas partidas? O cansaço tem mesmo, obrigatoriamente, de ficar de lado nesta fase final da época?

Boa tarde a todos. É uma excelente questão. Vamos ver que Sporting é que irá aparecer hoje no estádio de Alvalade. Já há aqui alguns dias para descansar, obviamente também mentalmente a equipa e, portanto, vamos ver que jogadores, que espírito, que mentalidade é que terá a equipa do Sporting. Sabendo de antemão que não acho que vai ser um jogo fácil perante o Vitória, mas poderá ser um jogo que o Sporting possa tornar fácil, que é uma coisa completamente diferente. Acho que tem que ter a mentalidade certa. Obviamente, há aqui uma possibilidade para o segundo lugar, embora eu ache muito remota. Acho difícil o Benfica perder o segundo lugar, porque vai jogar contra um Braga que está com a cabeça nas competições europeias, um Estoril que também nos jogos grandes tem tido muitas dificuldades. Acho que está tudo aqui para o Benfica. Agora, obviamente, os jogadores do Sporting, representando o símbolo leão ao peito, têm que vencer os jogos todos e têm que lutar até o fim pelos objetivos. Neste caso, é o objetivo menor, mas é um objetivo que tem uma preponderância financeira grande e, portanto, espero que um Sporting recuperado e que consiga mentalmente pelo menos estar apto a dar essa vitória ao Sporting, colocar um bocado de pressão ao Benfica e ir recuperando os jogadores mentalmente, fisicamente, para a grande final que é a Taça de Portugal.

Augusto Inácio, o Sporting passa aqui pela fase mais difícil da temporada, não ganha há cinco jogos. É preciso os jogadores voltarem a ganhar confiança em Rui Borges ou os jogadores acreditarem em si próprios?

Boa tarde a todos. É um misto, é acreditar no treinador, o treinador acredita neles. É uma questão agora de os jogadores se libertarem de alguma coisa que possa estar a atrofiar qualquer coisa que não esteja a correr bem. O Sporting já conhece este Vitória, perdeu na meia final da Taça da Liga. O Vitória inclusive ganhou essa Taça da Liga, mas com outro treinador. Agora tem um novo treinador, que me parece a mim estar a tentar cimentar as suas ideias. O Vitória parece estar mais compacto, mais robusto, mas este empate do Benfica em Famalicão pode dar uma nova onda de motivação para que os jogadores do Sporting acreditem que ainda podem chegar ao segundo lugar. É verdade que o Sporting não depende só de si, mas há uma coisa que depende de si, neste sentido: é que tem que ganhar os jogos todos. E hoje tem que ganhar, porque se não ganhar, não vale de nada as motivações que os adversários deixam quando não ganham os seus jogos. Por isso, eu também não sei que Sporting é que se vai apresentar hoje. Sei é que o Sporting tem que ganhar, porque se não ganhar, diz adeus ao segundo lugar.

Fica por aqui esse caminho, se bem que em caso de vitória, deixa aqui muito em aberto essa luta pelo segundo lugar. Gabriel Alves, como dizia aqui o Augusto, é um adversário que já venceu o Sporting, que já venceu um troféu esta época. Ainda assim, vencendo todos os jogos até o final da época, e se as contas não me falham, o mais longe que pode chegar é ao sexto lugar. É uma época um pouco a par das outras. O Vitória não consegue esta temporada, apesar do troféu, atingir os seus objetivos, que é sempre ficar ali nos cinco primeiros lugares e até à frente do Sporting Clube Braga, que é o grande rival. Pergunto se é a equipa ideal para o Sporting recuperar confiança e enfrentar agora nesta fase da época.

Boa tarde. O Vitória Sport Clube falha a Europa, contra todas as expectativas. Mas é verdade que temos que ter em atenção que, no bom nome da cidade, quer-se sair de Alvalade a brindar. Até porque o Vitória vem de duas vitórias, que não são fáceis, uma face ao Gil Vicente fora e outra em casa frente ao Rio Ave, e o Sporting vem de dois empates calamitosos. Não é questão do resultado, é até a exibição, que naturalmente deu esses resultados ao Sporting. É evidente que o empate do Benfica em Famalicão abriu e abre o apetite ao Leão, mas o Leão tem que estar muito atento face a este Vitória. Enfim, à partida, provavelmente, e eu sou sempre otimista nesse sentido, talvez quem esteja mais descansado em Alvalade hoje é o Vitória, menos pressão. E a pressão está do lado do Sporting, porque a luta pelo segundo lugar é fundamental, tendo em conta que tem um título, que é o título dos Champions, que isso é fundamental, repito, por causa da questão de ordem financeira. Esperado que seja um jogo divertido e entretido, mas entretanto, em relação à questão de ordem física, falou-se tanto daquilo que podia ser a quebra física do Futebol Clube do Porto. Já ganhou o campeonato e não foi com quebra física, antes pelo contrário, mostrou que tinha tudo preparado, tinha tudo estrategicamente executado para que as coisas corressem da forma como obviamente foi tudo planeado. E a verdade é que quando se planeia e se criam as estruturas e as bases concretas, as coisas têm sempre muito mais viabilidade de se concretizar do que quando isso não é feito. Olha, a propósito, ainda não dei, mas vou dar aqui no campeão. Parabéns, Futebol Clube do Porto.

O Futebol Clube do Porto também pode agradecer a si próprio pelo trabalho que fez no mercado de janeiro, que foi relativamente preponderante para essa conquista do campeonato. Pedro Henriques.

Mas todos tiveram mercado.

Sim, é verdade, mas o Futebol Clube do Porto foi o que se mexeu melhor, não é?

Mas isso faz parte de quem trabalha.

É mérito.

Mérito. E olha, isso para o ano vier o Lewandowski para ponta de lança do Futebol Clube do Porto. Escreve isto, presta atenção. A família polaca está a trabalhar no sentido, a família polaca do Futebol Clube do Porto.

Sim.

Presta atenção. Poderá ser o ponta de lança. Poderá, vamos ver. Eu não sou o Fabrizio Romano. Esquece lá isso.

Vamos confirmar, Gabriel, ao longo do tempo. O certo é que iria encontrar velhos conhecidos por lá também da seleção polaca. Pedro Henriques, vamos também ao lançamento deste Sporting x Vitória Sport Clube de Guimarães. Principais dificuldades para o Sporting com esta equipa que, como já disse, está tranquila na classificação. 42 pontos, o Sporting a tentar relançar-se nessa luta pelo segundo lugar.

Eu para hoje tenho cinco certezas que vou partilhar aqui com o auditório. Primeira certeza é que o jogo é às 20h15, que é uma coisa que é bom, porque não sabemos qual é a próxima jornada, a 33. Provavelmente, dos nove, sete jogos vão ser jogados na segunda-feira, dia 18, por causa do regulamento e da questão do Braga jogar no Friburgo. Depois sobre isso falaremos. Portanto, não marquem nada para dia 18, que vamos ter muito trabalhinho numa segunda-feira. Segunda certeza: apostas, mais de 1,5 ao intervalo. Portanto, vamos ter pelo menos dois gols até ao intervalo. Número três: o Observador vai estar em direto. Número quatro: eu vou estar aqui em direto no Observador. Número cinco: o 11 do Sporting. Rui Silva, Marcos Araújo, Cores, Madiol, Mano, Debast, Bragança, Morita, Pote, Trincão, Geni e Luis Suárez. Hoje é 11 em 11.

Não tens mais nenhuma certeza para lançar, nem que seja para ficar assim na dúvida?

Nada, estou só com certezas.

Estas são certas.

A única dúvida que tenho é a jornada 33, que queria marcar aqui. Não vai ser fácil por causa do regulamento e do facto do Braga acabar o jogo, se não houver prolongamento, às 22h de quinta-feira. E se houver prolongamento, é mais tarde.

Gabriel.

Pedro, nós corrigimos.

Não, nós corrigimos, vão ser cinco certezas. A primeira já está garantida, que é às 20h15.

Essa está mais do que garantida.

Não, espera aí, estamos em Portugal, 20h18.

Pronto, muito bem. Essa correção é importante. Vamos ter esse duelo entre o Sporting e Vitória Sport Clube de Guimarães a partir das 20h18, como dizia o Pedro Henriques. Emissão especial um pouco depois das 20h aqui na Rádio Observador para acompanhar este jogo que fecha a jornada 32. O Sporting pode colar-se ao Benfica com 76 pontos, fica ainda assim no terceiro lugar porque tem desvantagem no confronto direto. Outras contas importantes nesta primeira liga é o facto de ontem, nessa finalíssima entre duas equipas que estão a lutar pela sobrevivência, termos uma vitória do Tondela, que vem de um empate também em Alvalade. João Castro é um Tondela a renascer e a fazer lembrar aquelas épocas em que ficava sempre ali à tangente e conseguia sempre ficar na primeira liga. Foram duas épocas, penso eu.

Sim, me faz lembrar essas épocas, é verdade, que foi mesmo até a última. Vamos ver. Ainda há possibilidades, obviamente, estão vivos, estão a trabalhar para isso sob o comando do Gonçalo Feio. E portanto, acho que vai ser muito quente até o fim. As equipas estão a dar tudo e é sempre interessante ver, obviamente, os clubes que conseguiram fazer alguma coisa no mercado para mudar e os treinadores para mudar o sentido do seu campeonato. E agora vamos ter finais até o fim, vão ser super bem disputadas e acho que isso só também engrandece a primeira liga, porque há equipas que realmente estão a lutar, outras que estão um bocadinho a ficar para trás, nota-se que estão com muita dificuldade, mas eu acho que vai ser mesmo uma luta renhida até o fim, com qualquer ponto a valer muito mais do que isso. E portanto, vamos ter aqui jogos escaldantes até o fim. Vamos ver quem é que se irá safar, quem irá aos playoffs.

Alguma aposta, João, neste momento? O Estrela parece estar a cair cada vez mais.

É, o Estrela está a cair cada vez mais.

Nas últimas partidas não tem conquistado pontos, tem estado à mercê de quem desliza, não é?

Sim, também teve um calendário mais difícil para o fim. Ou seja, é complicado. Mas vamos ver, acho que vai haver aqui jogos interessantes. Há equipas que ainda vão apanhar os grandes. Me lembro, por exemplo, o Sporting vai a Vila do Conde e tudo. Portanto, vamos ver o que é que essas equipas conseguem fazer também nesses jogos, porque será difícil para os grandes passarem nesses encontros, porque obviamente eles vão dar tudo para conquistarem pontos.

Augusto, o Estrela estava aqui a ver, não vence há cinco jogos, perdeu com o Nacional, com o Sporting, com o Arouca, com o Futebol Clube do Porto, agora com o Moreirense, ainda que esse gol do Moreirense tenha sido ali mesmo já nos instantes finais, já aos 90 mais quatro. É a equipa que te parece mais debilitada ou o Casa Pia também mostra aqui sinais de quebra de forma? O Tondela parece estar a ganhar embalagem.

Quando é essas situações assim mais para o fim, há sempre resultados surpreendentes. Aqueles que a gente não espera, mas que acontece. O Tondela teve uma excelente vitória no Casa Pia e varreu as contas todas. Repara que o Estrela da Amadora tem estado a cair, é verdade, mas também a estabilidade, quando não há resultados, é sempre assim. A instabilidade aparece e depois as pessoas tomam decisões. Quando digo pessoas, digo presidente da administração.

Sim.

Faltavam três jogos para acabar o campeonato. Mudou-se o treinador, contratou-se um treinador para três jogos, para ver se há um milagre. O treinador até parece que vai conhecer os jogadores ao fim de um dia ou dois, já conhece os jogadores todos, coloca a equipa a jogar, porque conhece as movimentações deles, conhece as qualidades técnicas deles, mas é aquela coisa da boia para salvar alguma coisa. Mas vamos ver. O Estrela está a passar por um mau bocado. Sinceramente, isto vai ser uma luta terrível. Não posso dizer quem é que vai descer de divisão, a não ser o Aves

Quem vai descer de divisão e quem vai ao playoff para ficar na Primeira Liga. Está muito difícil, muito complicado, mas vejo o Estrela e o Casa Pia muito debilitados mentalmente para aquilo que nós estamos a ver.

Gabriel, na próxima jornada, o Casa Pia joga com este Vitória, que joga com o Sporting nesta jornada 32. Temos o Estrela a jogar em casa frente ao Famalicão, jogo também muito difícil, e o Tondela que recebe o Moreirense. Previsões?

Não é nada fácil, porque o Casa Pia vem de três derrotas, o Estrela cinco, como já referiste há pouco. E depois tu olhas aqui para a tabela e quando tens que defrontar equipas do Minho, repara, Braga quarto, Famalicão quinto, Gil Vicente sexto.

O Estrela que na última jornada joga com o Braga.

Com o Braga, ainda por cima. Moreirense sétimo, Vitória Sport Clube oitavo. Repara bem que estão aqui cinco clubes da associação. Eu tenho vindo a falar ao longo do campeonato disto. Esta Associação de Futebol do Minho, naquilo que é a súmula do campeonato no final, acho que deve ser bem lembrada e bem evidenciada, porque repara, em 10, cinco são da Associação de Futebol do Minho. Depois está o Porto, que é o campeão, Associação de Futebol do Porto, tens Benfica e Sporting, e Estoril, zona de Lisboa, e Alberca. Nos 10 primeiros, metade é do Minho, portanto vai ser difícil. Vamos aguardar. Como disse bem o Augusto, isto vai ser jogos que são o picante do campeonato nesta altura, e é o segundo lugar. Estas duas vertentes são, nesta altura, aquilo que atrai. Mas atenção, esta questão da descida não é só em Portugal, ali em Espanha está igual, na Itália está igual. São aqueles que chegam à última hora e tentam, vamos usar aquela palavrinha: safar-se.

Exatamente.

Veremos.

Sendo que também na Segunda Liga e nessa questão da luta pelo terceiro lugar, temos neste momento o Torriense, que ainda não jogou, joga hoje frente ao Penafiel.

Finalista da taça.

Exatamente. Pode ficar mais perto do segundo lugar, ou seja, do Académico de Viseu. O Leiria perdeu este fim de semana, está em quarto lugar. Pedro Henriques, esta luta também é importante, porque não seria surpreendente termos alguém da Primeira Liga, neste caso sendo o Estrela, o Casa Pia ou o Tondela, a perder contra este terceiro classificado, ainda mais se for o Torriense, porque está na final dessa Taça de Portugal frente ao Sporting.

Sim, e há um aspecto curioso, com exceção, se não estou em erro, da última época, mas se recuarmos e formos ver todos esses confrontos entre o tal terceiro lugar da Liga 2 e o antepenúltimo da Liga 1, tem sido-

Creio que perdemos aqui a ligação.

Sim, estás a ouvir?

Estamos a ouvir, sim.

Estou a dizer que se formos ver a tal confrontação entre o terceiro lugar da Liga 2 com o antepenúltimo da Liga 1, com exceções, obviamente, a equipa da Liga 2 geralmente costuma ganhar esse playoff por uma razão muito simples: porque passou uma época inteira, por isso é que ficou em terceiro lugar, a ganhar mais do que a perder, ao contrário da equipa que fica em penúltimo, que esteve uma época a perder mais do que a ganhar. E vêm aí os aspetos emocionais e psicológicos de quem está por cima, porque ganha mais vezes em relação à outra equipa, que se sente superior, tem perdido mais vezes. E daí acontecer variadíssimas vezes, agora não tenho aqui essa estatística, vitórias das equipas que estão na dita Liga 2. E por isso, se isso voltar a acontecer, isto é, se tivermos o Torriense com o terceiro lugar, que parece ser aquilo que é mais lógico, na perspetiva de se poder afastar hoje com o jogo do Penafiel de Leiria e aproximar-se do Viseu, mas não sei se o Viseu vai perdendo nestas duas jornadas os pontos suficientes para que o Torriense possa ultrapassar, poderá ser essa lógica de um Torriense em terceiro lugar a disputar um playoff. Eu acho, olhando para os jogos que faltam, para a parte emocional e psicológica e um desequilíbrio muito grande que aconteceu ontem por parte dos dirigentes e jogadores do Casa Pia, que não foi bonito o que aconteceu, ainda por cima sem razões, porque as três decisões principais do jogo por parte da equipa de arbitragem, com ajuda do VAR, foram todas elas boas, eu acho que se calhar vamos ter mesmo um Tondela nesta parte final a conseguir ultrapassar um Casa Pia. Eu acho que o Estrela da Amadora, o facto de ter 28 pontos, embora também não esteja muito bem, estes três pontos em relação ao Tondela, que tem 25, poderão ser significativos a duas jornadas do fim. E se calhar, será ali entre Tondela e Casa Pia, digo eu, que vai acompanhar o AVS e aqueles que irão ao playoff, sendo que eu acho que se calhar o Tondela vai mesmo ultrapassar.

É esperar para ver. Final também eletrizante neste capítulo. Na cauda da Primeira Liga, entre Tondela, Casa Pia e Estrela. Vamos para as notas, não temos muito tempo. Começo por ti, João Castro. Vamos a isso.

Vou começar pelo futebol distrital. Nota 20 para o Ermesinde, que venceu a Taça da Associação Futebol do Porto 4x0 sobre o Vilarinho, num Estádio 25 de Abril completamente cheio pelos adeptos das duas equipas. Uma excelente festa do futebol amador e portanto fica aqui essa minha homenagem ao futebol amador. E depois nota 20 para o Sporting em termos de modalidades, tricampeão em andebol este fim de semana e vence a taça também de basquete diante do Benfica, portanto, um fim de semana com dois títulos nas modalidades.

Augusto Inácio.

Ora, claramente nota 20. É só notas 20. Nota 20 para o Futebol Porto, foi campeão com toda a justiça e com todo o mérito. Também queria dar nota 20 para o Vitória de Setúbal, que subiu ao Campeonato de Portugal, e o grande Vitória. E também nota 20, aquilo que o João Castro já disse, o Sporting Andebol ganhou 36x29 ao Futebol Clube do Porto e é tricampeão. E também do basquetebol, ganhou a Taça Hugo dos Santos ao derrotar o Benfica na final por 79x77. Foram os campeões do fim de semana para mim.

Vamos acelerar, Gabriel Alves.

20 para o Futebol Clube do Porto, campeão nacional. 20 para o Inter de Milão, clássico da Europa, campeão de Itália também no fim de semana.

Pedro Henriques.

Vou repetir um 20 e vou repetir uma expressão que já usei aqui uma vez, vai ser a segunda vez, que é sobre o lema: os cães ladram, a caravana passa. João Pinheiro foi nomeado no início da época para a Supertaça Europeia, foi nomeado para o Mundial, meia-final da Liga Europa em um jogo muito importante como foi o do Aston Villa, e não é que está na final antecipada Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, com mais o acompanhamento dos seus ex-assistentes e com o Tiago Martins em Avar. Nota 20 para esta nomeação e para a prestação internacional do João Pinheiro esta época.

Só notas positivas nesta edição de segunda-feira de "E o Campeão É". Um abraço a todos.