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Destaque para a atualidade desportiva nos próximos minutos por aqui na Rádio Observador. O Sporting já ganhou um troféu, o Benfica pode ganhar um mais logo e depois encontram-se os dois na próxima semana, mas até lá temos muito para falar. Sejam bem-vindos, João Pinto, Luís Pinto Coelho, Pedro Henriques. Bom dia.

Olá, bom dia.

Como estão, meus caros? Tudo bem convosco? Espero que sim. Vamos começar por falar deste encontro do Troféu 5 Violinos. Jogo que colocou frente a frente o Sporting com o Villarreal, com os leões a vencerem por 1 x 0, um gol de penalti de Morten Hjulmand, o primeiro jogo em que houve uma camisola nove à solta em Alvalade, que não era sueco, continuava a ser nórdico, mas não era sueco. Não está por cá o João Castro, que seria certamente a parte mais interessada. Como tal, vou perguntar ao segundo mais interessado neste momento, que é o João Pinto.

Eu perguntei qual é que tu ias dizer, se era o Luís Pinto Coelho ou o João Pinto.

Eu também.

O João Pinto, eu explico porquê. É o segundo mais interessado, porque daqui a menos de uma semana, este Sporting que ganhou ao Villarreal vai em frente. Não estou a desculpar.

Não estou a dizer se o Luís Pinto Coelho vai chateado.

Este Sporting, que venceu o Villarreal, vai jogar frente ao Benfica, do João Pinto, na Supertaça Cândido Oliveira. Mas para já, João Pinto, pelo que viste e pelo que este Sporting mostrou frente ao Villarreal, o que é que nos diz este jogo e se aumentou ou diminuiu a tua confiança para a Supertaça?

A minha desconfiança para a Supertaça tem a ver com o jogo de hoje, tem a ver com como é que está o Benfica. Eu disse isto quando o Rui Borges veio para o Sporting, eu acho que há muito mais literatura como é que se anula este 4231 do que havia em relação ao esquema da Mourinho. E a somar a isto, o que vejo é uma equipa do Sporting meio desconfiada, os jogadores do Sporting meio desconfiados do esquema, porque ganharam tanto com o esquema que tinham, que lhes deve estar a custar um bocado confiar nesta nova teoria. No futebol jogado, o Sporting continua um bocado abaixo daquilo que mostrava nos seus melhores momentos do ano passado, o que é normal nesta fase da época. Ainda há ali alguma hesitação entre onde é que se coloca o Francisco Trincão, onde é que se coloca o Pedro Gonçalves, como é que se faz a saída, é mais pelo meio, é mais pelas faixas. Há uma insistência no Matheus Reis, que não vai estar nestes primeiros jogos, mas que continua a jogar como titular. Não sei se é para provar um ponto, que o Sporting precisa de um lateral, não sei qual é que é o drive disto. Agora, o que se vê é um Sporting que rematou duas vezes na segunda parte, qualquer coisa do gênero, e que não faz um jogo de encher o olho. Portanto, vamos ver. Ganhou o troféu, levou para casa, mas para já ainda se vê pouco Sporting e especialmente um ataque menos concretizador.

Luís Pinto Coelho, a mesma pergunta: o Sporting neste primeiro teste e com o troféu aqui em jogo, ficou aquém com esta exibição, apenas um gol e de grande penalidade por Morten Hjulmand.

Sim, completamente. Eu não quero ser aqui demasiado crítico, mas eu acho que os sportinguistas devem estar preocupados, porque uma equipa que perde um jogador, apenas um jogador, mantém o mesmo treinador, teve umas férias normais em que puderam descansar e apresenta-se desta forma, já não é o primeiro jogo, são dois ou três jogos muito pobres do Sporting. Não consigo perceber o que é que o Rui Borges está a pretender com esta questão tática, insistir numa certa teimosia. E depois há aqui outras questões que eu acho que, obviamente, os sportinguistas estarão mais preocupados do que propriamente eu, mas começa-se a perceber que se calhar o Hugo Viana fazia alguma falta, aqui para fechar alguns negócios. O Sporting há três, quatro meses que anda para tentar fechar um lateral direito e não consegue fechar o lateral direito. Todo este caso do Gyökeres.

Esta questão do Gyökeres e o facto de se ter prolongado no tempo também não ajudou o Sporting, porque o substituto de Gyökeres vai chegar já numa altura em que a época está prestes a arrancar.

Sim, percebe-se que os ajustamentos que houve na estrutura depois da saída do Hugo Viana, parece-me que as coisas não estão assim a correr tão bem. E se calhar, mais para a frente, vamos perceber se esta forma de trabalhar e de não ceder minimamente a nada, se também não está a prejudicar o Sporting noutros negócios, porque os empresários falam entre si e se calhar as coisas não são mais fáceis de fechar noutros negócios. Mas eu acho que o Sporting tem aqui que soar as campainhas, porque me parece que existem ali diversas coisas a melhorar, numa altura em que tinha tudo até para estar muito melhor do que os outros. Vamos ver hoje o Benfica, amanhã o Porto, mas parece-me que o Sporting mantendo praticamente o plantel todo, o mesmo treinador, sendo bicampeão, tinha tudo para estar a voar neste momento e parece um bocadinho em queda livre.

Pedro Henriques, estiveste também aqui na nossa emissão a acompanhar este encontro, mais no ramo da arbitragem, que é também o teu ramo de especialidade, mas quem vê um jogo para olhar para a arbitragem, vê um jogo também jogado. E o que é que o Sporting mostrou?

Em primeiro lugar, um estádio que não encanta os sportinguistas fazendo o princípio da época e a apresentação. Não há casas de banho, problemas com as vendas das gamebox, porque depois quem tinha as gamebox não tinha o lugar no estádio, uma grande confusão. É só ouvir os sportinguistas reclamarem sobre essa situação. Acho que há uns setores do estádio com enxames de abelhas. Acho que aquilo foi uma grande complicação, tirou um pouquinho até a crença que os sportinguistas-

Só deixar aqui a nota que o Sporting jogou no Estádio do Jamor e não no Estádio de Alvalade, porque estão obras a decorrer no Estádio de Alvalade.

Claro. O próprio Música do Mundo sabe que tudo aquilo soou a uma coisa totalmente diferente, porque o próprio ambiente não era o mais feliz e o mais saudável. E depois há essas questões, à parte disso, que é do próprio jogo. Eu estou muito desconfiado deste 442, deste 4231 e desta imposição a um sistema, porque os jogadores são os mesmos. O Sporting não mudou praticamente nada. Foi buscar um jogador à Segunda Liga, que é esforçado, pode ser porreiro aqui para os jogos internos, mas acho que falta-lhe qualquer coisa. Não fez praticamente grandes reforços. Tinha o jogador que ficou do Porto, o Aubert, um jogador que era importante para a ala, para tentar fechar a ala ou lateral. O Gyökeres, claro que venha quem vier, o Gyökeres é o Gyökeres, é um outro jogador diferenciado. Acho que o Sporting vai se sentir como qualquer equipa se sentiria quando perde um jogador e depois falta ali, se calhar, um reforço, uma contratação. Porque esses adeptos e os já conhecidos do Benfica, que têm imensas caras novas, também querem normalmente ver nesses jogos é as caras novas, os jogadores que aparecem. Nem o Coco Schiel apareceu, aparentemente está lesionado. Preocupações com o Rui Silva, que não é o guarda-redes, porque talvez também esteja lesionado. Depois a questão da direita. Eu não sei que haja aqui uma coisa qualquer que ponha o Matheus Reis a jogar no jogo, mas o Matheus Reis, à partida, estará de fora do jogo. Mas o Sporting, quem é que lá vai pôr? O Marcos Ceruglio e o Nuno Santos não estão disponíveis, portanto, há ali um problema também para a parte esquerda. É um Sporting que não encanta, mantendo aparentemente. Dizem: "Ah, mas a equipa é parecida." É parecida, mas falta alguém que quando o Sporting estava com estas exibições cinzentas, eles fechavam os olhos, metiam a bola em profundidade e o senhor Gyökeres resolvia o problema e isso mudava psicologicamente até o estado mental. Portanto, é um Sporting que deixa muitas dúvidas, mas vamos lá ver. O mesmo que eu digo para o Sporting, digo para o Porto. Quando for jogos a sério, que a Supertaça já é a sério, aí é que vêm as atitudes, as posturas, os comportamentos e muito daquilo que muitas vezes não se consegue ver nas pré-épocas. E eu acho que esse jogo vai ser um bom barómetro para aquilo que possa ser o futuro, presente e futuro, tanto deste Benfica novo, que vamos falar a seguir, como deste Sporting que falta-lhe claramente reforços e de qualidade e que o Sporting deixa algumas dúvidas. Vamos ver o que é que pode valer também o Suárez e eventualmente o fechar de um contrato com o lateral, que a fechar, enfim, já vem muito aí em cima, pelo menos até passar a Supertaça.

Benfica esse que é uma verdadeira incógnita. Hoje mais logo joga. O Sporting jogou ontem, venceu o Villarreal no jogo de apresentação aos sócios, o troféu Cinco Violinos ficou em casa do Sporting com um golo solitário de Morten Hjulmand, logo na primeira parte, a abrir a partida. Logo aos oito minutos, o dinamarquês fez o único golo da partida. A equipa de Rui Borges conseguiu então uma vitória na apresentação aos sócios. Mais logo, João, é a vez do Benfica entrar em campo.

Exatamente, e com outro troféu em jogo, Eusébio Cup, João Pinto, encontro com José Mourinho, com este Fenerbahçe. Pito inicial marcado para as 20:00 e existe aqui uma incógnita. Claro que quero saber o que esperas e o que vais lançar para esta partida. Mas fala-se aqui, e estamos em ano de eleições-

No Dom Sebastião

...no Dom Sebastião, que pode aparecer. Seu nome: João Félix.

Exato. É um assunto muito terciário pra mim em relação ao jogo. Não é assim tão dispensável em relação à temporada. Acho que era muito importante que o João viesse, mas para o jogo de hoje não é. O que é importante para o jogo de hoje é a preparação da Supertaça, é a preparação das eliminatórias para a Champions. E isso já não se vai fazer com o João Félix. Portanto, aquilo que me está na cabeça é perceber como é que o Benfica vai jogar. Em 4231, em 433.

Eu sei que isto é trabalho habitual do Pedro Henriques, mas tu conseguias lançar aqui um 11 para mais logo?

Claro que sim. Eu acho que vamos jogar com o Trubin, com o Dedic, com o Otamendi, o António Silva e o Dalot. Depois, a minha dúvida cá está no 433/4231. Eu diria que vai jogar o Florentino, o Rios, o Ojo e depois entre o Bartogolu e o Bruma. Como o Bartogolu está de saída, pode ser o Scheldrup e o Pavlidis. Esse é o 11 de caras. Depois, a questão é perceber se o Benfica está a ser preparado para jogar com um trinque e dois homens volantes, em que será o Rios e o Ojo a jogar pelo meio, depois a cair nas alas e os alas a virem para dentro, ou se o Benfica está a ser preparado para um 4231, à espera do João Félix, com um homem atrás do ponta de lança e aí os dois no meio já não será o Tino, será o Enzo e o Rios, e depois na direita o Ojo a fazer de Pisi, como na altura do Bruno Lage e do João Félix, e depois o João Félix a fazer de João Félix com um extremo à esquerda, que pode ser o Scheldrup ou o Bruma. Portanto, acho que podemos ter uma surpresa, é mais garantido ou é mais possível que seja o miúdo que vem do Union Saint-Gilloise do que o João Félix, que muito me surpreenderia se aparecesse.

Mas suspense até o fim.

Claro. Luís Pinto Coelho, este Benfica é uma incógnita, ninguém sabe ao certo o que a equipa é capaz, o que eles conseguem fazer, de que forma é que o Bruno Lage está a montar a equipa dele. Como é que olhas para toda esta situação e o que é que esperas que o Benfica possa apresentar mais logo?

Para já, ainda é uma incógnita, porque obviamente que eu acho que o Enzo e o Rios vão ser importantes ao longo da época, mas chegaram há pouco tempo. O Geddes também é um reforço. Há aqui vários ajustamentos a ser feitos. Depois, perceber se vem o Dom Sebastião ou não vem o Dom Sebastião. Eu espero que venha, porque eu acho que ajuda a destabilizar um bocadinho. Mas acho que é uma fase importante para o Benfica, não tanto pela Supertaça, mas principalmente pelos jogos da Champions, porque depois deste investimento e o que ainda vai ser feito, porque ainda falta também um extremo, ainda agora a contratação do outro ponta de lança. Se o Benfica tem uma escorregadela nestes jogos da Champions, isto é bastante complicado para o Rui Costa. Por isso acho que o foco até está mais nesses jogos do que propriamente na Supertaça. Agora, o que entrou tem qualidade, os jogadores que entraram têm qualidade. Agora vamos ver como é que o Bruno Lage consegue moldar todas estas peças. Mas acho que toda esta novela de João Félix não favorece nada o Benfica. Acho que é um erro, até economicamente, o que vão gastar para fazer regressar João Félix.

É um jogador que vai ter lugar cativo?

Sim, ou que vão pagar em termos de salários e até logo à partida os 25 milhões, pelo menos isso, mais os salários. Diz, João.

Diz, João Pinto.

Pelo menos 25 este ano e depois mais qualquer coisa. Eu concordo contigo, acho que é um esforço financeiro que é difícil de comportar. E depois ainda há outra questão, que é: criou-se tanta ilusão do João Félix, que agora se ele não vier, já é uma desilusão.

Exato.

E, portanto, muito dificilmente esse espaço vai ser ocupado por outro jogador.

Uma situação semelhante à do Cavani, João?

Não, o Cavani já estava em fim de carreira e veio o Darwin. Não, não compararia. O João Félix é uma incrível-

Não no sentido jogador, mas no sentido de vem aí, e depois, afinal, acabou sendo por dois.

Sim, mas isso temos de o provar, não é? Este é que temos que fazer o provão aí à frente.

E o João Félix já teve também um regresso provável na altura.

Quando o Luís estava a falar. Desculpa lá, Luís, está a interromper.

Não, sem problema. Acho que é um bocadinho isso também que agora o João referiu. Acho que é um dossiê complicado de gerir e acho que, se calhar, são mais pontos negativos até do que positivos que traz ao Benfica, mas para já ainda é uma incógnita, porque há muitos jogadores a chegar e o Bruno Lage também tem pouco tempo agora para trabalhar.

Pedro Henriques, João Félix aparece ou não? E o que dizer deste Fenerbahçe neste jogo de mais logo? É um bom teste para o Benfica, a caminho da Supertaça.

E é também um bom teste para o Pedro poder dizer o 11.

Exato.

Não, mas essa é a parte que eu queria dizer. Hoje o João Pinto previu e eu, obviamente, já estou num patamar em que só entro nos 11 quando são os jogos oficiais.

Muito bem. Olha como tu te safaste desta.

Claramente, o Pedro Henriques está dizendo: "Eu acho que vou falhar, portanto vou ficar caladinho, vou arranjar aqui uma escapatória." Nos amigáveis é amigável.

É. Depois é sempre carrinho.

Não, até porque o João Pinto e o Ben apostou naquilo que é o mais lógico, sendo que hoje há realmente muitas dúvidas e muitas incógnitas daquilo que pode ser o 11 inicial, até porque, se calhar, o Bruno Lage pode não apostar naquilo que se calhar é o 11 que vai entrar na quinta-feira. Se calhar, pode até misturar, entre aspas, jogadores em termos de setores. Portanto, muita coisa pode aqui acontecer, porque repare o Sporting ontem não apostou no 11, a não ser que haja aqui uma novidade grande e uma dessas coisas que passa a aparecer no jogo, porque foi libado ou suspenso os castigos. Ou seja, este último jogo, que nós podíamos dizer, tanto ao Benfica como ao Sporting, é já aqui um cheirinho para aquilo que pode ser a Supertaça, eu acho que não tem nada de cheirinho, porque no sentido que mesmo o próprio Benfica, se calhar, e já nem falo, por exemplo, porque é outro jogo, são jogos com cartixas diferentes. Ontem a equipa do Villarreal fez 11 substituições e o Sporting fez nove e na Supertaça cada uma das equipas só vai fazer cinco. O que eu quero dizer com isto é que eu acho que o Benfica apostou-se e reforçando e rematando e para terminar, reforçou jogadores sob o ponto de vista individual de altíssima qualidade para todos os setores, de uma maneira geral. A partir do princípio, já não vai sair mais ninguém, estou a pensar no Turbina, etc. Acho que está fechado com esta questão dos dois jogadores que estão aqui em cima da mesa, que ainda podem chegar, sendo que um deles é o João Félix. E depois, a partir daí, a questão que se coloca, que também já toda a gente aqui falou, mas que é mesmo de tremenda importância, é até que ponto é que o Bruno Lage depois vai conseguir pôr já o balneário unido, porque uns jogam, outros não jogam, e há aqui muita gente de qualidade e de top, e depois, como é que vai pôr isso realmente todo a trabalhar em termos conjunto, seja pela questão do próprio nível de jogo, se é 4-4-2, se é 4-3-3, ou com dois do pivô ali, um quatro e dois. Como quer que seja e como é que vai fazer depois muitas vezes aquilo que também é muito importante, que é os jogadores que acabam por se entrosar melhor uns com os outros. E depois com esta questão, o vir do João Félix ou não, pode inclusive ter uma grande impacto e influência nisso, porque o João Félix, para se calhar rendimento dele, não é no meu ponto de vista, como tem feito erradamente ao longo de vários clubes e várias situações, até às vezes a sensação de puxar a mala, mas sim é para jogar nas costas, neste caso, do Pavlídis, que parece ser o ponta de lança, para já é o ponta de lança do Benfica. E, portanto, isso também vai mudar a maneira de jogar do Benfica. E a grande dúvida é tentar perceber e ver, sobretudo, acho que para os benfiquistas, para nós que todos gostamos de bola, é ver estes novos reforços, que muito se fala e bem, que nós temos visto, como é que eles realmente agora se adaptam e vão jogar e vão aparecer.

Dúvidas para serem desfeitas hoje a partir das 20h, Benfica-Fenerbahçe, Eusébio Cup, obviamente relato aqui na Rádio Observador, emissão especial para acompanhar esse encontro de apresentação do Benfica aos sócios. O relato vai ser do Miguel Cordeiro, os comentários do Mário Cajica, o Pedro Henriques é o nosso audioárbitro e o João Pinto vai também estar a comentar esta partida enquanto adepto encarnado, que arranca a partir das 20h. A chegar ao fim está a nossa edição de hoje de "O Campeão É". É a altura de darmos notas e elegermos campeões. João Pinto, vou começar por ti. Que notas e que campeões queres destacar hoje?

A minha nota de campeão vai para o Luís Suárez, o novo ponta de lança do Sporting, com 27 anos, com uma carreira errática, pelos quais o Sporting vai pagar 20 milhões mais cinco, por aquilo que se diz. Um jogador que teve um bom ano, no ano passado, no Almería, com 41 gols, se o Transfermarkt não me está a enganar. Portanto, uma nota 15 para este substituto de Gyökeres, com sapatos muito grandes para encher.

É verdade. Luís Pinto Coelho, que notas tens hoje para destacar?

Até vou já pegar um bocadinho nisto que o João Pinto disse, para entroncar na minha nota. Eu vou dar um 10 ao Sporting, a passar à tangente. Sim, porque os sinais não são positivos. E também pego nesta questão desta contratação do Luís Suárez, não pondo em causa a qualidade do jogador, que eu até conheço bem e acho que é um bom jogador, mas um clube português, no nosso cenário, no nosso contexto, não pode contratar um jogador que vai fazer 28 anos em dezembro por estes valores. Acho que isto é um erro crasso. Não é uma política desportiva muito interessante e inteligente, na minha opinião. Depois, isto paga-se caro mais à frente. Por isso, um 10 para o Sporting por tudo isto, por não resolver algumas questões pendentes, pelo lado desportivo também não estar, para já, são jogos amigáveis, mas não foram grandes sinais, e por uma política desportiva que me parece um bocadinho estranha para um clube que tinha algum desafogo financeiro.

Pedro Henriques, vamos terminar com as tuas notas e com os teus campeões.

Vou dar nota 15 ao futebol na perspetiva deste regresso, com os jogos de apresentação hoje do Sporting, amanhã do Benfica e depois, passa a semana, também do próprio FC do Porto. Pelo meio, também temos o resto oficial com o Supertaça. Aliás, já tivemos também Santa Clara e Braga nas competições europeias. Nós, pelo meio, tivemos um campeonato muito curto, depois tivemos o Mundial, depois o Europeu de futebol feminino, e fica aquela sensação de que o futebol não para e praticamente não houve, entre aspas, férias, no sentido de haver uma paragem. Mas isso é a nossa paixão. Portanto, o que queremos ter são essas análises, esses comentários, com o Sporting menos bem, com o Benfica, vamos lá ver como é que está, depois como é que vai ser a Supertaça. Isto é aquilo que nos move e também fazemos este programa pelo desporto em geral e pelo futebol em particular. Portanto, nota 15 para este, entre aspas, vamos dizer assim, regresso, que não é bem regresso, porque não houve paragem, destes jogos, que ainda são de apresentação, mas daqui a uma semana, quinta-feira, já temos um jogo, pelo menos de emoções, que vai ser um jogo fantástico.

Já estamos em contagem decrescente e para acompanhar tudo aqui na Rádio Observador. Nós estamos de regresso amanhã, na edição de domingo. Até lá, um abraço a todos.

Um abraço.