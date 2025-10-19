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Foi sofrido na capital do móvel, mais fácil em Barcelos. O certo é que Sporting e Porto avançam para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Vamos analisar tudo isto no E o Campeão É. Eu sou João Costa e Silva, tenho comigo uma equipe de luxo hoje, com adeptos dos clubes que estiveram envolvidos ontem nesta luta, o Luís Pinto Coelho e também o João Castro. O nosso Pedro Henriques também se junta a esta análise. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar pela vitória mais complicada do que aquilo que se esperava ontem em Paços de Ferreira. Foi preciso prolongamento para o Sporting, atual detentor do troféu, vencer a equipe da capital do móvel, atualmente na Segunda Liga. Três a dois foi o resultado final. João Castro, sei que estás com muita vontade de falar hoje. Como é que explicas, e para começarmos a nossa conversa, bom dia, esta entrada adormecida do Sporting num jogo que revelou ser mais complicado do que aquilo que se esperava?

Sem dúvida. Um jogo mais complicado do que se esperava, perante um Paços de Ferreira que teve bem na sua organização defensiva, no cinco-quatro-um, e a explorar algumas debilidades do Sporting, sobretudo na zona central, quando o Sporting perdia a bola. É um problema desse sistema do Rui Borges, porque antigamente o Sporting estava preparado pra perder a bola com três centrais, mais um à frente ou dois jogadores, e agora é só dois mais um. E as coisas complicam um bocadinho e o Sporting tem sofrido muitos gols. Acho que tem 11 ou 12 gols sofridos, o Porto, nesta época, leva dois ou três, o Benfica leva três ou quatro. E, portanto, nota-se que qualquer equipa aqui está com muitas possibilidades de marcar gol ao Sporting. A equipa entrou muito macia, ganha poucos duelos, pouca intensidade, muito lenta, apática. A pensar que mais tarde ou mais cedo acabaria por marcar, depois possibilitou ao Paços realmente marcar. Mas aqui, sem falar na história do jogo todo, já a conhecemos, algumas mexidas do Rui Borges, foi realmente o treinador que mexeu mais depois dos jogos das seleções. Um lado esquerdo, quanto a mim, muito fraco, com Mangas e Alison. Quaresma na esquerda, com muitas dificuldades de jogar a central pelo lado esquerdo. Isso parece que não, mas ajuda. Morita também desaparecido, o Yorumas tem estado realmente furos abaixo. Um Vlachodimos também com uma exibição também fraca, e isso tudo junto fez com que o Sporting tivesse dificuldades, permitiu o Paços de Ferreira acreditar. Valiu ao Sporting quanto a minha reação pós-gols, e estou a falar dos dois. Acho que a equipa reagiu. Aliás, o melhor período do Sporting foi mesmo após o primeiro gol. A equipa reagiu e conseguiu chegar ao empate e depois a levar pra o prolongamento que ninguém queria, porque Yorumas, Pote, jogaram todos os 120 minutos e mais alguns jogadores, mas estes dois claramente cansam mais.

João Virgínio na baliza.

Não foi por ele que o Sporting teve aqui mais dificuldades. Até porque tem vindo a fazer boas exibições. Acho que foi mais muita apatia, muitos duelos perdidos, muitas bolas perdidas, apesar do cavalo ofensivo, o Sporting teve uma enorme quantidade de cantos e de remates, fomos ver as estatísticas, muitos cruzamentos também. Depois, muitos passes falhados, mal na decisão, acaba por valer a qualidade técnica individual do Sporting, a capacidade de reação. E depois, eu acho que aqui também há que dizer, no final, o Rui Borges poderia ter sido outro tipo de discurso. Faz um discurso que parece que foi só azar, que o Sporting falhou imensos gols e que o jogo até foi completamente dominado.

Devia ter tocado na ferida?

Ele tocou na ferida no jogo do Estoril e foi muito criticado por ter criticado os jogadores nesse jogo, mas depois até deram uma boa resposta em Nápoles, não foi por aí. Mas eu acho que neste jogo, ele devia ter puxado pra ele a responsabilidade. Muitas alterações, não conseguir motivar a equipe pra um jogo da Taça contra uma equipa da Segunda Liga. Basta ver que o Sporting B, eu vou repetir, o Sporting B venceu esta equipa Paços de Ferreira por três a zero. E portanto, acho que devia ter puxado pra ele. Quem ouvir o Rui Borges, ou seja, se eu tivesse agora aterrado aqui em Portugal e ouvisse só o Rui Borges, parecia que o Sporting tivesse tido um azar tremendo, tivesse dominado completamente e que foi só por uma situação, um acaso, que o Sporting empatou o jogo nos 90 minutos, porque é isso que o Rui Borges tem que refletir. Se fosse um jogo campeonato, o Sporting teria perdido dois pontos. E isso é que preocupa. E, portanto, acho que há muito a trabalhar, sobretudo há jogadores que estão realmente abaixo de forma, há outros que estão a tentar recuperar a forma, caso o Gyöcmer, obviamente, mas acho que o Sporting acaba por passar, que era o mais importante, mas é um sinal de alerta para os próximos jogos.

Temos de deixar o João Castro falar, desabafar. Luís Pinto Coelho é um homem hoje um bocadinho mais amargurado, mas isto passa, o futebol é assim mesmo. Como dizia aqui o João Castro, muitas perdas de bola na zona do meio-campo. O Sporting não conseguiu segurar o jogo. Ainda assim, o gol do Paços acabou por ser aqui um bom despertador pra esta equipa de Rui Borges. Tu acreditas que foi só um deslize ou o Sporting tem vindo a comprovar estar assim um pouco furos abaixo desde também as mais recentes partidas no campeonato, o empate com o Braga, derrota em Nápoles e agora em Paços de Ferreira com esta vitória mais sofrida?

Eu acho que há um padrão já. O João referiu, e bem, acho que o Sporting defende mal. A transição defensiva do Sporting é pobre, e dificilmente uma equipa que defende mal ganha campeonatos. Pode ganhar jogos, mas depois, a longo prazo, vai perder aqui ou acolá pontos que vão fazer toda a diferença Está a sofrer muitos gols, está a defender mal. E depois junta a isso questões que me parecem, a esta altura da época, já bastante preocupantes, que são questões físicas que me parecem um bocadinho inexplicáveis. Porque olhar para Diomande com três, quatro quilos a mais, uma coisa é falta de ritmo, outra coisa é falta de rigor e percebeu-se claramente que é um jogador que está com três, quatro quilos a mais. Morita e Pedro Gonçalves jogam 60 minutos, depois ficam completamente mortos. E podemos andar sempre a dizer até o Natal que ainda estão a vir de lesões, mas isto já começa a ser algo estranho. Não sei como é que o Sporting está a trabalhar nesse aspecto. E depois há outras questões que me fazem alguma confusão. O João Simões deve treinar mesmo muito mal, porque faz a exibição que faz em Nápoles, depois no jogo a seguir vai para a bancada e ontem, com seis substituições, não sai do banco. É algo que não consigo compreender, ainda para mais com o meio-campo que está muito apático, sem dinamismo. E o João Simões é o jogador que tem entrado, quando entra, até dá outro dinamismo. Por isso, parece-me que vários erros, como ontem, por exemplo, o Quaresma não estava a fazer um grande jogo, mas percebia-se que o Diomande estava completamente esgotado e o Borges tira o Quaresma e deixa o Diomande que passado dois ou três minutos pede substituição. Por isso, há aqui muitos equívocos, equívocos a mais, que eu acho que, por exemplo, na quarta-feira podem ser fatais contra uma equipa poderosa como é o Marseille.

Pedro Henriques, não sei se queres destacar algum jogador pouco utilizado e que ontem acabou por somar alguns minutos, falo do Sporting, mas acima de tudo, o que tens a dizer desta exibição menos conseguida?

Bom dia. Tenho aqui uns apontamentozinhos rápidos, até porque hoje é dia do João Castas abafar. O que deve preocupar os sportinguistas, na minha opinião, não é o fato de ser o terceiro jogo seguido sem que o Sporting ganhe, porque na prática, nos 90 minutos, o Sporting também não ganhou. Como disseste bem, Braga, Nápoles e Paços de Ferreira. Nem para mim é o fato do Sporting não estar a jogar bem, porque claramente não está a jogar bem. Para mim, o mais preocupante é o discurso do Rui Borges, que está claramente em modo Roger Schmidt. Só ele é que vê uma realidade que é cada vez mais virtual. Não consigo perceber o jogo que o Rui Borges viu, a maneira como ele falou sobre o jogo, porque nada tem a ver. E depois, foi tocado aqui num ponto que eu tinha aqui como um apontamento, digo isto com alguma ironia, porque obviamente que não são estes os responsáveis, mas das duas, uma: ou o nutricionista ou o preparador físico, alguém tem que ser despedido no Sporting. E digo isto com ironia, porque alguma coisa não está a funcionar naquilo que é muito má condição física dos jogadores em jogo e alguns aspectos, vamos chamar-lhes morfológicos, exteriores, foi falado aqui o Diomande, que não joga uma coisa com a outra. Não pode ser. O jogador quando está lesionado, tem que fazer coisas diferentes para se manter com o tal peso ideal. Mesmo que depois tenha mais dificuldade em termos de ritmo, o seu aspeto exterior não pode ser aquilo que se vê. Assim de repente, nós lembramos de alguns Ronaldos, David, etc, que apareciam sempre com quilos a mais e que depois iam começando a perder a sua forma física. Algo não está bem, algo não está a correr bem. E depois, se olharmos para estes discursos últimos do Varandas em relação ao Rui Borges, de qualquer coisa como “isto não pode continuar assim”, tipo ultimatos, começa a haver ali alguma preocupação relativamente àquilo que possa ser algo que sempre funcionou bem quando lá estava o Rui Namorinho, que era um entrosamento, uma ligação, uma uniformidade no discurso e no comprometimento, e até na forma realista como muitas vezes se abordava os jogos, corressem bem ou corressem mal. Portanto, algo não está bem, como foi dito aqui, e termino com isto, pelo Luís Pinto de Coelho, é que não é só a questão do hoje ou de amanhã, é que isto a médio, longo prazo, vai ter consequências e o Sporting, que quer ser tricampeão, obviamente, não pode ser este Sporting que nós vimos nestas últimas semanas.

E o problema de ganhar é isso mesmo, é que aumenta a exigência dos adeptos e qualquer deslize ou qualquer exibição menos conseguida ou uma série de jogos acaba por penalizar e por isso daí esse destaque também aqui no "E o Campeão É". O Sporting que regressa à competição na Liga dos Campeões na quarta-feira, partida marcada para às 20h, recebe o Marselha num jogo também importante para as contas da fase de liga da Liga dos Campeões. O Sporting segue em frente para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Vamos agora concentrar atenções no Sluricense Futebol Clube do Porto, um jogo de sonho para muitos jogadores que se deram a conhecer ontem em Barcelos, frente a um dos três grandes do futebol. E Luís Pinto Coelho, depois de uma primeira parte em que o Sluricense, podemos dizer, conseguiu mais ou menos resistir. Farioli depois acaba por lançar Samu, o espanhol resolve com um hat-trick em 11 minutos. O Porto acaba por marcar também mais dois gols de bola parada, tem sido um dos pontos fortes desta temporada. Que pontos positivos é que queres destacar nesta partida?

São um bocadinho esses os pontos positivos. As bolas paradas. Acho que o Porto continua muito forte nas bolas paradas e isso é um trabalho muito bom da equipa técnica. E ontem foi curioso ver o Farioli logo a ir ter com os dois treinadores que trabalham esse aspecto, a dar-lhe os parabéns por mais gols de bola parada. Samu, que mesmo partindo do banco, e isso às vezes podia mexer com a cabeça do jogador, entra extremamente motivado e faz ali um hat-trick rapidamente e resolve a partida para o Porto. E depois Ben Narek, porque é um jogador sempre extremamente concentrado, extremamente comprometido, o líder da defesa do Porto, ontem também a marcar e a assistir. E é um jogador que nunca baixa a guarda, está sempre ligado. Acho que estes são os três pontos positivos. A primeira parte do Porto é pobrezinha, lenta, um bocadinho apática. Depois tem ali 25 minutos na segunda parte que acelera um pouco para matar a partida, mas eu destaco estes três pontos que me parecem os mais interessantes.

Alguma palavra para o Sluricense?

Sim, sem dúvida, é uma equipe bem organizada. Estamos a falar do quarto escalão, por isso há uma diferença muito grande. Parece-me uma equipe bastante bem organizada. Eu destaquei a linha defensiva, até no relato, que estava sempre muito alinhada, por isso há trabalho de treinador ali. E depois há dois, três jogadores que me parecem poder atingir outro patamar, uma liga três, uma segunda liga, porque me parecem ter qualidade para isso.

Exato, e eu vou pegar nisso para falar com o João Castro, porque ele é conhecido pela sua análise exime e reconhece muito bem o talento, a léguas. João, houve algum jogador do Celoricense que te chamou a atenção e, claro, também a tua análise a esta partida do Futebol Clube do Porto?

Eu acho que há alguns jogadores, sobretudo da linha defensiva, que eu gostei, particularmente dois centrais. Acho que muito atentos a todas as movimentações do Porto e a encurtar os espaços, sempre atentos. Mas deixa-me te dizer que, e o Luís destacou algumas notas positivas do Porto, deixa-me destacar uma negativa, que é a dificuldade do Porto contra blocos baixos. Contra o 5-4-1 da equipe contrária, sem espaços para aparecer os interiores do Porto, o Porto tem muitas dificuldades. Ou seja, nota-se aqui um padrão. O Porto vai ter dificuldades contra equipes que se fecharem em bloco baixo, retirarem o espaço ao Porto, e o Porto nota-se que tem essas dificuldades, tem mais criatividade ou consegue resolver mais essas situações quando o Mora ou o William Gomes estão em campo, ou seja, vai através da individualidade tentar resolver essas situações. Mas notou-se mais uma vez que a falta de espaços da equipe do Porto faz com que a equipe sinta muitas dificuldades em entrar nestes blocos. Valeu depois, obviamente, a entrada do Samu, que esteve muito bem, mas também a entrada do Prpic. A capacidade do Prpic em passes verticais é muito boa, é um jovem com muito talento do Porto, e queria destacar realmente a capacidade do Prpic em ligar diretamente por dentro e sobretudo pro avançado do Porto, que fez a diferença. Depois, obviamente, a mais-valia do Porto. A quebra física do Celoricense foi também por demais evidente e o Porto acabou por construir um bom resultado. Mas lá está, notas Samu e Prpic, a meu ver, e a dificuldade do Porto contra os blocos baixos.

Pedro Henriques, vão 11 jogos sem sofrer gols esta época para o Futebol Clube do Porto. A verdade é que não era um adversário muito exigente, não tirando qualquer mérito aqui ao Celoricense, mas não deixa de ser um ótimo indicador para o Futebol Clube do Porto. Há bocadinho falávamos, dizia o Luís Pinto Coelho, que uma equipe que sofre tantos gols não pode ambicionar ganhar campeonatos.

Eu vou dar destaque no campeão ao Futebol Clube do Porto, especificamente ao Samu, não podia deixar de ser. E portanto, vou aproveitar só 15 ou 20 segundos, não tanto para destacar o Porto, já foi tudo dito, está bem, sejam jogos de grau de dificuldade maior ou menor, fez gestão do jogo, há condição europeia, as coisas com maior ou menor dificuldade estão a sair bem e, portanto, entre aspas, está tudo dito em relação àquilo que é o Futebol Clube do Porto. Eu queria destacar um jogador que tem mesmo de ser destacado, porque embora concorde que realmente a parte defensiva possa ter sido relevante e importante, mas não foi esse jogador que se destacou no Celoricense. Ontem houve um jogador que trabalhou claramente, como se costuma dizer, para um contrato acima, que é o colombiano de 24 anos, o Rentería, foi claramente o jogador acima da média. E ontem, esse jogador, se estivesse com a camisola azul e branca, neste sentido, se calhar diríamos que aqui está um jogador bom de Primeira Liga, porque foi um jogador que se destacou claramente pelo jogo que fez. Parabéns ao Celoricense, ao Rentería em particular, mas às gentes que se deslocaram ao campo, a todos aqueles autocarros, a todo este momento de festa que foi vivido, à maneira como depois no final do jogo houve aquela volta olímpica com o público a apoiar os jogadores do Celoricense, muitos deles vestidos com camisola do Futebol Clube do Porto, que é absolutamente normal, estavam mais preocupados em ter uma recordação, porque isto foi o jogo das vidas deles, claramente. E por isso, ontem foi mesmo festa de Taça de Portugal, não no sentido de tombas gigantes, mas no sentido do prazer e da alegria que se viu estampado, quer nas pessoas que estavam de fora, quer nos jogadores que jogaram.

Falaste aqui de tombas gigantes, o Olhanense, que ontem eliminou o Estrela da Amadora, 3x1, seguiu em frente na Taça de Portugal. A equipe do Conselho de Marca Navez, distrito do Porto, está no Campeonato de Portugal e foi muito superior aos tricolores. Segue assim em frente na Taça de Portugal. O resultado final foi 3x1 e vamos ver se não calha na sorte de um dos três grandes na próxima eliminatória. Para hoje, temos vários jogos. Eu penso que são 17 no total. Não consegui contabilizar ao todo e a tempo deste "O Campeão É". Luís Pinto Coelho, algum que te deixe mais curioso no ano?

O jogo do Belenenses parece-me um jogo interessante, porque o Belenenses também é um histórico. É um jogo que hoje vou tentar seguir.

É às 18h.

Sim, gosto também sempre de ver o Belenenses e acho que é um grande. Fomos habituados a ver o Belém sempre lá em cima e é um jogo engraçado sempre.

João Castro.

Olha, eu hoje não vou ter tempo pra ver nada, portanto, não vou destacar aqui nenhum jogo.

Ainda estás a recuperar.

Ainda estou a recuperar, não vou ter tempo para ver nada. Eu acho que é de salientar. É realmente o Olhanense, Leiria, todos os clubes que deram vida a este sábado de taça, eliminando equipes da Primeira Liga. Outros que deram muita luta também. Deixa-me destacar aqui também uma equipe aqui da zona do Porto, o Nogueirense, que só foi perder 1x0 à Covilhã, por exemplo. Ou seja, o Braga também teve muitas dificuldades.

O Braga venceu só por 1x0 também.

É verdade. Portanto, acho que isto é verdadeiramente taça e o próprio Celoricense fez uma boa primeira parte contra o Porto, o Paços Ferreira fez a vida negra ao Sporting. O Chaves jogou, quanto a mim, muito bem. Eu gostei muito de ver a equipe do Chaves a jogar, apesar de embora a derrota. Eu acho que o Pablo e o Sudácco decidiram aquilo, porque em jogo jogado, em termos de princípios de jogo, gostei muito mais do Chaves do que propriamente do Benfica. E portanto, há muita coisa, vou tentar arranjar um espacinho. Agora o Luís despertou uma curiosidade pra ver o Belenenses, porque tenho dois amigos meus que são do Belenenses, que não é fácil hoje em dia, e portanto, vou tentar ver realmente a equipe de Belém a jogar.

Pedro Henriques, algo que te chama a atenção esta tarde?

Há muitos jogos, até porque sou aqui da região de Mafra, Sintra, portanto o próprio Sintrense contra o Rio Ave. Há aqui vários jogos bastante interessantes, mas eu destacaria o Atlético-Felgueiras por uma razão simples. Acho que não estou enganado. Também por ser de Lisboa, torço um bocadinho para o Atlético, contrariamente ao Felgueiras. Até fiz muitos jogos do Felgueiras como árbitro, mas se o Atlético porventura ganhar, eu acho que é o Benfica que vai jogar ou o Atlético não será na Tapadinha, porque eles não têm condições e porque claramente tínhamos aqui um jogo mítico, histórico, um Atlético-Benfica, porque acho que isso já está determinado em termos dos empates.

Sim, é isso.

É isso. Então era aqui uma questão histórica, porque Atlético-Benfica, se recuássemos ao século passado, garantidamente teríamos alguns jogos em que a Tapadinha estaria cheia. Aqui já se sabe que o jogo não pode ser no Atlético, no sentido da Tapadinha, mas de qualquer maneira, é um daqueles jogos míticos, caso venha a acontecer.

Meus caros, vamos avançar para as notas de campeão. A festa da taça continua esta tarde. João Castro, quem são os teus campeões ou o campeão do dia?

Claro. Eu vou dar aqui nota negativa ao discurso do Rui Borges, que eu acho que devia ter sido mais realista e não tapar o sol com a peneira. E uma nota positiva do jogo, que há pouco esqueci-me de dizer, portanto vou dar a nota positiva. Vou dar nota 14 ao Fótis Ioannidis, a mostrar que pode ser uma peça também chave nesta época, em termos de avançados. O Sporting está muito bem servido com o Luís Suárez e com o Fótis. Gostei do jogo dele, pese embora a exibição coletiva não ajudasse, mas gostei bastante da exibição individual do Fótis Ioannidis.

Duas apostas seguras. Luís Pinto Coelho.

Um 20 para o Alpendorada, foi o grande tomba-gigantes do sábado. Vamos ver agora domingo se existe outro tomba-gigantes, mas foi aquela equipa que elimina uma equipa da Primeira Liga e estando no Campeonato de Portugal, há aqui uma diferença muito grande. E para o filho do Rui Borges, que fez dois golos. Por isso um 20 para eles, que são os grandes destaques do dia de ontem.

Pedro Henriques, fechamos contigo.

Sim, três notas rápidas, 16 para o Samu pelo hat trick, embora seja com uma equipa de escalão inferior, não deixa de ser um hat trick. Por isso dou mais um valor, 17, para quem também fez um hat trick, que foi o João Félix.

Exatamente.

Realmente vê-se que está muito feliz, mas obviamente termino com uma nota 18 para o CR7, que fez só um golo. Foi o golo 949, está a 51 golos dos 1000.

É mais um.

Exatamente. Se não contássemos os golos de jogos de preparação, porque aí ele já atingiu os 1000, ainda hoje há um artigo muito disso sobre isso, que o Jorge fez no Desporto, no Manchester, etc. Já tinha atingido os 1000, mas o que conta são os jogos oficiais. Mas é mesmo esse golo. Foi só um, mas não é que grande golo, é que granda golo, mesmo assim com "a" e tudo, porque realmente é uma coisa impressionante para quem tinha acabado de não concluir ou não marcar mais um penalty. Depois a seguir saca aquele coelho da cartola e realmente a maneira como ele comemora diz tudo, e realmente é um golo espetacular. Quem não viu que vá ver, que é fantástico como é que este homem aos 40 anos continua a fazer o que faz. É extraordinário. Nota 18 para o CR7.

A idade para ele passa-lhe ao lado. É só um número, no fundo. Veremos quantos mais anos ainda vai jogar Cristiano Ronaldo. Nós ficamos por aqui nesta edição de "O Campeão É". Amanhã estamos de regresso à hora habitual, depois da 13h10.