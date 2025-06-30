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Está na hora de mais uma edição de "E o Campeão É?" aqui na Rádio Observador. Já sabe que é por aqui que damos notas e escolhemos os protagonistas do mundo do desporto todos os dias. E hoje, para o fazer, juntam-se a mim o Augusto Inácio, o Pedro Henriques e o Gabriel Alves. Bom dia, como estão?

Bom dia.

Muito obrigado. Bom dia.

Bom dia. Vamos falar dos três grandes hoje. Vamos falar do Futebol Clube do Porto, porque parece que tem um novo treinador. No caso do Sporting, parece que Viktor Gyökeres vai mesmo bater com a porta da saída. E, por outro lado, o Benfica, vamos às modalidades, porque se sagrou campeão nacional de futsal. Vamos começar com o futebol e vamos começar a norte, com o Futebol Clube do Porto, porque há novo treinador. Francesco Farioli está a ser dado como certo, negócio fechado. Vai ser o novo treinador do Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de um italiano de 36 anos, ele que na época passada esteve ao serviço do Ajax. Também com um trabalho interessante no Nice. Antes tinha passado como treinador de guarda-redes pelo Sassuolo, também com alguns trabalhos de menor dimensão na Turquia, mas com essa época passada no Ajax a ser a de maior dimensão. Augusto Inácio, começo por ti, que és também treinador. Estamos aqui a falar de um perfil, diria eu, em termos de idade, semelhante aos últimos treinadores do Futebol Clube do Porto. Ou seja, tivemos Vítor Bruno, numa primeira experiência, agora Martin Anselmi e agora outro jovem de 36 anos, que na época passada, ao serviço do Ajax, faz aqui um trabalho também interessante. Cinquenta e quatro jogos, 35 vitórias, foi o escolhido para tentar reerguer o Ajax. Perdeu o campeonato na reta final, é certo, mas foi um Ajax que não praticou mau futebol na época passada. É a aposta certa do Futebol Clube do Porto, tendo em conta tudo aquilo que passou nos últimos meses com o falhanço de Vítor Bruno e também de Anselmi?

Boa tarde a todos. Dizer que este é um aluno do De Zerbi, que pratica um futebol que o Farioli está a tentar também implementar. Este treinador realmente ficou traumatizado, acho eu. Quem não ficaria? Qualquer um ficaria com o campeonato holandês na mão e nos últimos quatro jogos teve três derrotas e um empate e perdeu o campeonato para o PSV. Eu acho que isto marca qualquer treinador, porque ter o título na mão e depois deixá-lo perder desta forma é realmente frustrante. Depois teve trabalhos interessantes no Nice e esteve no Sassuolo também, na Itália. É um treinador novo, mas já tem algum currículo nesse aspeto de alguns campeonatos que podia talvez dar-lhe uma bagagem diferente e agora com esta perspetiva de vir para o futebol português e para o Futebol Clube do Porto. Isto que tu disseste e perguntaste, e bem, é realmente mais um risco. A pior decisão não é a pior decisão, a decisão mais difícil que um presidente tem, sinceramente, é a escolha de um treinador. A escolha de um treinador é uma coisa impressionante. A gente tenta traçar o perfil, o que é que queremos, o que é que não queremos, se aposta na formação, que tipo de plantel quer ter, que tipo de jogo faz, que tipo de tática tem, como é o relacionamento com os jogadores, como é a sua comunicação. Há uma série de variantes que faz com que os presidentes optem por este ou por aquele treinador. Sinceramente, a competência não tem idade, é uma grande verdade, mas já houve Vítor Bruno, já houve Anselmi, agora Farioli. Nenhum deles tem uma carreira grandiosa no sentido de ter uma larga experiência. Embora eu continue a dizer, e digo hoje e vou dizer sempre, até prova em contrário, que o Vítor Bruno foi uma grande aposta e acho que é um excelentíssimo treinador que está ali para o futuro. Passou às portas do organograma do Futebol Clube do Porto, mas o que é certo é que Anselmi não fez nada melhor do que ele e ele até estava a praticar, pelo menos defensivamente, um futebol em que o Porto sofria poucos gols. Mas a aposta depois foi no Anselmi, depois gastou muito dinheiro no Anselmi, deu dinheiro ao Cruz Azul, 3 milhões, agora para a rescisão são mais quatro. Farioli parece que é o senhor que segue. Vamos ver. Nestas coisas vamos ver o futuro, como é que a equipa joga, que tipo de jogadores é que o Porto vai ter, que qualidade do plantel é que o Porto vai ter. Porque contratar só o treinador por contratar, ele não faz milagres, ele precisa de jogadores. Eu tive um treinador, que o Gabriel Alves lembra-se bem, o Pedro Henriques lembra-se bem e se calhar os nossos ouvintes também lembram-se bem, que dizia: "O segredo de um treinador é ter grandes jogadores." José Maria Pedroto.

Isso tem-se visto nos últimos tempos. As palmas do Gabriel Alves. Gabriel, sei que concordas obviamente com o Augusto Inácio, mas gostava de perguntar qual é que será, tendo em conta que muitas das críticas que foram feitas aos últimos treinadores do Porto era precisamente essa pouca rotação, pouca experiência. O que é que terá levado o Porto a optar novamente por um treinador jovem? Será a questão financeira? Será mesmo o perfil? É este o perfil que era André Villas-Boas, um treinador mais jovem, à sua semelhança, para também fazer aqui escola?

Villas-Boas também era um treinador jovem, não é?

Exatamente. Mais jovem ainda do que Farioli.

Sim, mas foi uma aposta que ganhou coisas em Portugal, ao serviço do Futebol Clube do Porto, de onde hoje é presidente. Também a leste da Europa, também ganhou, mas depois na Europa Ocidental as coisas também não foram tão boas. Eu acho que, e bem, tocou num ponto. Augusto Inácio, foi, na minha opinião, extemporânea, intempestiva a saída do Vítor Bruno, o despedimento do Vítor Bruno Porque a verdade é que Vítor Bruno, pelo menos, conhecia bem o que era a casa e se calhar os erros começaram pela estrutura quando, dadas as circunstâncias e as situações vividas e existentes no Futebol Clube do Porto, provavelmente necessitariam de um tipo de comunicação diversa daquela que veio então ao lume. Porque se tu não tens jogadores, não tens capacidade financeira para determinado tipo de ações. Tens que te remeter durante, pelo menos, um determinado período, independentemente da grandiosidade, da grandeza, etc. Tens que ter a noção daquilo que podes fazer. E às vezes, como é um velho ditado, tens que dar um passo atrás para dares dois adiante. Quanto a Farioli. Farioli eu conheço entre aspas, enquanto treinador, enquanto pelo menos é um treinador que no banco não é ator de cinema, não precisa de ir aos Estados Unidos para tentar ficar em Hollywood. É um treinador de alguma serenidade, sendo jovem. Ele tem 36 anos, como tu disseste, e disseste bem. Atenção, tem alguma cultura, alguma não, muita cultura, porque ele está formado em Filosofia e Ciências do Desporto pela Universidade de Florença. Não é um indivíduo que tem aqui só o futebol. Não, ele tem a dimensão e sendo um homem de filosofia e das ciências do desporto, também tem a dimensão de todo um conjunto de situações que muitas vezes são necessárias também ter e naturalmente perceber. Também dizer aqui que ele foi um treinador de guarda-redes no princípio.

Exatamente, ele era guarda-redes, era jogador.

Exatamente. E foi treinador de guarda-redes. Ele subiu a escada de forma sustentada. Tanto que isso vai trazer para o Futebol Clube do Porto, os adjuntos que estão com ele desde sempre e são treinadores de guarda-redes. Ele está com o seu grupo, com a sua tropa, digamos assim, especial. Vamos ver. Eu não sou contra aquilo que são os treinadores jovens. Acho que é necessário que haja jovens e que apareçam, são bons desafios, gostamos que tragam ideias, tragam coisas ao futebol, que cresçam e façam crescer as equipes. Agora, que de facto, Farioli tem que chegar ao Futebol Clube do Porto e tem que olhar para o plantel e tem que perceber o que é que pode fazer com aquele plantel. E aí é a sua arte. Não é chegar e: "Não, a minha tática é esta. Quer queiram, quer não, é esta". Não, isso é caminhar para o precipício e cair mesmo no precipício e depois não há lá redes embaixo.

Nesse caso, deixa-me.

Vamos esperar.

Sim. Queria perguntar ao Pedro Henriques. Pedro, bem-vindo também. Farioli é um treinador que tem utilizado mais no Ajax o 433. Ou seja, depois de ter chegado o Ancelmi, ter tentado aqui impor a sua estratégia de 343, agora temos um regresso a outra estratégia. Isto para a cabeça dos jogadores também pode pesar, não é? O facto de terem começado com Vítor Bruno de uma forma, passaram para Ancelmi de outra, agora voltam a outra estratégia, obviamente que há jogadores também diferentes, o plantel mudou um bocadinho, mas de que forma é que isto também pode pesar na cabeça dos jogadores?

Bom dia uma vez mais. Em primeiro lugar, se vier para o futebol português e para o Futebol Clube do Porto, desde já, e vou já passar a mão no pelo para depois a seguir rasgar a coisa. Desejo as melhores oportunidades e que tudo corra bem e que realmente tenha sucesso. Acho que é um erro de Castro, em que ele está com o Futebol Clube do Porto, apostar pela terceira vez no mesmo perfil de treinador. Não é só a questão da juventude, é a juventude, é a questão da inexperiência, sobretudo a falta de títulos. Não consigo compreender, o Futebol Clube do Porto neste momento precisa de alguém que quando estiver a fazer uma palestra, quando estiver a puxar pelos jogadores cuja época não correu bem, embora o Porto vá revolucionar e muitos vão-se embora, outros vão lá ficar. Quem é que é este treinador? É um treinador sem títulos uma vez mais. E as pessoas têm que perceber que essa dimensão, quando é para dar a volta, muitas vezes é relevante e importante. E este treinador já está traumatizado, obviamente, porque a maneira como ele perdeu o título no Ajax, não se pode perder, ponto final, parágrafo. Não se pode perder, não se pode chegar. Tens o título na mão, tens as duas mãos na taça e mais uns pés e de repente, nas últimas quatro jornadas, que é quando emocionalmente, psicologicamente, tem que vir ao de cima, tudo aquilo, mesmo que tenhas um plantel muito fraco, chegaste até ali àquele ponto, agora a parte emocional tem que vir ao de cima e as forças e energias que não sejam das pernas, é da mente. E não se pode perder. O PSD hoje está a perguntar como é que ganhou aquele título. E acho que isso é algo que diz muito, no meu ponto de vista, daquilo que é o perfil do treinador. Que neste momento, não concordo uma vez que o Futebol Clube do Porto precisa. A mudança de 343 para 433. Para já, se vem, vai ter que moldar o Futebol Clube do Porto, com os que lá estão e com aqueles que vêm, para esse tipo de situação. Depois, é importante é que tenha a flexibilidade mental. Teve o Rui Borges, por exemplo, que de repente também queria mudar e depois percebeu não, se calhar é melhor manter como o Amorim deixou e agora este ano supostamente vai mudar também o sistema. O que quero dizer com isto é que eu gosto muito de treinadores que tenham ideias próprias e que tenham as suas convicções, mas acho que a pior coisa que pode haver é depois quando a teimosia se confunde com convicção.

Certo.

É só relembrar o Rúben Amorim quando dizia que não precisava de ponta de lança, e depois precisou. E é só relembrar, a dado momento, o próprio Rui Borges que percebeu que se mantivesse e tentasse adaptar, se calhar depois a noite corria bem e depois acabou por correr mal. Aliás, depois acabou por correr bem, quando fez essa mudança. Termino com isto. Acho que é um erro de Castro. Agora oxalá, para o bem do Futebol Clube do Porto, para o bem do futebol português também é importante o Porto, o Benfica, o Sporting e os outros estarem fortes, estarem bem. Não queremos que haja equipes a ficarem a 15 pontos e a 10 pontos e a 12 e andarem sempre nas nuvens da amargura e com aquelas situações depois dos abertos e coisas insatisfações. Mas acho que vai ser um erro de Castro se pôr este treinador para o Futebol Clube do Porto Era preciso outro perfil, outro treinador com experiência e que os jogadores olhem e digam: "Este homem já ganhou isto e aquilo." E o Porto precisava, neste momento, desse tipo de treinador.

Vamos avançar rapidamente. Temos mesmo de avançar, Gabriel.

Nota. Defesa alta, posse de bola é aquilo que este treinador gosta. E não esquecer que ele deixou o Nice em 23/24 no quinto lugar e na Liga Europa, e depois daí o Nice desapareceu.

Vamos avançar e vamos dividir aqui. Vamos falar muito rapidamente da novela Viktor Gyökeres, até porque haverá mais episódios brevemente. Amanhã o Sporting também regressa ao trabalho, portanto certamente também teremos algumas novidades. E vamos também à final do futsal. Tem de ser mesmo um minuto para cada. Gabriel Alves, sobre Viktor Gyökeres, tivemos Frederico Varandas ontem a deixar palavras diretamente ao empresário do Gyökeres, a dizer que se ele não for vendido, então o empresário será o pior empresário do mundo. Com ataque direto ao empresário do avançado sueco. É uma estratégia acertada esta de passar, no fundo, a batata quente para o empresário do jogador?

O presidente do Sporting lá sabe. Entrar aqui num duelo, provavelmente será uma situação para exterior, naturalmente. Mas o presidente do Sporting lá sabe. Nós estamos com uma novela, vamos ter capítulos.

É, também acho que sim.

Vamos ter capítulos e oxalá que a negociação, a capacidade de negociação de um e do outro lado venham ao de cima. Acima de tudo isso. Para bem de todos, obviamente.

Vamos à final do futsal. Augusto Inácio, o Benfica venceu e é o novo campeão nacional. Consegue fazer uma reviravolta e consegue vencer no último jogo, uma vitória por 4x3. Mesmo ali no final, o Benfica a marcar os dois gols que deram a vitória. Obviamente que estarias, acredito eu, torcendo pelo Sporting, mas foi um grande jogo de futsal mais uma vez. Aliás, esta final foi das melhores finais dos últimos anos, na minha opinião, muito equilibrada, muito renhida e muito bem praticada.

E a minha nota de campeão é a nota 20. Eu queria dar nota 20 ao Sporting para ser campeão, mas não foi o Sporting, foi o Benfica. Por isso eu dou a nota 20 ao Benfica também, porque foi realmente um grande jogo. O Sporting esteve a ganhar por 2x0, o Benfica empatou 2x2, o Sporting fez 3x2 e o Benfica fez 3x3, 4x3. Grande jogo. Podia cair para qualquer um dos lados, para o lado do Sporting, para o lado do Benfica. Foi para o lado do Benfica, acho que também é justo e por isso já a nota de campeão para o Benfica do futsal, nota 20.

Muito bem. Pedro Henriques, sobre esta final do futsal, como disse aqui o Agustinácio, o Sporting esteve a vencer por 2x0, não conseguiu aguentar isso até ao final. Na sua própria casa, quando até diria que à partida seria favorito, tendo em conta que tem ganhado praticamente todos os anos. Esperavas esta reviravolta do Benfica ali nos instantes finais?

Olha, eu não queria muito falar sobre esta final, porque vou ter que dizer que o Nuno Dias esteve em modo Bruno Lage. Parece que está zangado com a vida, com as coisas, com as pessoas e com a arbitragem. Ele e um dos assistentes do lugar estão mais tempo a falar com o terceiro árbitro do que preocupado nos jogos. E por que eu não queria falar? Porque eu conheço o Nuno Dias, ambos damos aulas na mesma faculdade, somos professores colegas e portanto não queria muito falar nisso.

Claro que sim.

Aquele post que ele fez dois dias antes com fruta estragada e estas coisas em relação à arbitragem, eu só tenho uma coisa para dizer: epá, sempre que se metem, esqueçam a arbitragem, foquem-se no jogo. Isso faz com que os jogadores depois achem que a arbitragem é que é a culpada. Eu acho que o Sporting perde na atitude, na postura. Aquele segundo cartão amarelo, a expulsão do Merlin é tipicamente de quem está completamente chateado e zangado com o mundo da arbitragem. O Sporting tinha ali para a final e acabou por perder por culpa própria, no meu ponto de vista, porque andou estes tempos todos a arrastar-se e a falar e a pensar na arbitragem. Mas pronto, não digo mais nada.

Vamos então às notas de campeão. Olha, começo já por ti, Pedro Henriques, que é o teu campeão do dia e que nota dás?

Só dou uma nota, só dou um campeão, nota 17 para o defesa direito da seleção portuguesa, para o João Neves. Só fico preocupado.

Eu estava a ver o que tinha feito, não sei, o Nélson Semedo ou alguma coisa.

Não, desculpa. Defesa direito da seleção portuguesa, João Neves. Desculpa, está a ficar equivocado.

Sim. Contra factos não há argumentos.

Pois, estou a ver lá a matéria. E portanto, nota 17. São 18 para o João Neves, para o defesa direito, marcou os dois gols para o Paris Saint-Germain. Só estou preocupado, não tenho é o contacto do treinador do Paris Saint-Germain, porque ele está a pô-lo a jogar em posições que não têm a ver com o defesa direito e depois marca gols e tudo e não faz sentido.

E as extensões?

Onde se mata o jogador e se estraga o jogador. Nota 18 para o João Neves, defesa direito da seleção nacional, que é grande a jogar, dois gols, até de cabeça marca, o rapaz até nem é muito alto. Por favor, metam-no lá de defesa direito que assim ele não dá tantas vistas.

Vamos ao Gabriel Alves. Gabriel, quem é o teu campeão do dia e que nota dás?

A propósito de Paris Saint-Germain e de agentes e tal. Olha, temos esta novela Sporting-Gyökeres, Gyökeres-Sporting, mas também temos outra, essa João Félix-Benfica, Renato Sanches-Benfica, ambos ali do Paris Saint-Germain. Temos a questão do treinador do futebol clube Porto, os agentes e tal. Olha, eu dou para estas novelas todas nove, oito, não dou mais, porque se devia estar, se calhar, a falar de coisas bem mais profícuas em termos de futebol. Quero deixar uma boa nota ao Sporting, estás a ver? Porque o Sporting vai criar uma nova empresa, portanto está, em termos de gestão, para explorar o Estádio de Alvalade e outras instalações. Eu penso que é importante a parte estrutural e de gestão de uma empresa chamada clube, no caso é o Sporting, empresa-clube. E quero deixar aqui para aquilo que é o Campeonato do Mundo de Futebol Clubes. Olha, eu vou deixar 10, porque toda a gente discute, toda a gente grita, toda a gente diz, mas olha, o Qatar também já quer isto. E isto era já quase para o Brasil. Mas olha, a Espanha e Marrocos e o Pedro Proença foram lá falar com o Infantino. Há quatro países que querem isto. Pois é. Klopp, Guardiola, Luís Enrique vão falando e vão dizendo. Mas também aparece aí um Stoichkov a dizer umas coisas que nós olhamos, ouvimos e ficamos assim. Pois é, olha, é o verão. Está quentinho. Eu ontem quase que me senti no Dubai.

Ora bem, e as temperaturas são semelhantes, portanto não está muito longe. Ora meus caros, antes de fecharmos, dizer apenas para os nossos ouvintes também que hoje é um dia importante no ténis, porque hoje vamos ter a estreia do nosso Nuno Borges, uma estreia que deve acontecer mais ou menos por volta da 13h. Estava aqui a consultar como é que está a situação nos cortes, isto porque obviamente temos de esperar que os jogos anteriores acabem, mas por enquanto espera-se que ali por volta da 13h o Nuno Borges entre em campo para começar a nova campanha no torneio do Wimbledon frente a Francesco Cerundolo e portanto vamos esperar por Nuno Borges em Wimbledon. E também dizer que entretanto já saíram as primeiras alegações finais do julgamento da Operação Pretoriano, assim é que é, sendo que o Ministério Público pediu penas de prisão superiores a cinco anos para Fernando e Sandra Madureira. É também um caso, neste caso é justiça, mas que está também ligado ao desporto, neste caso mais ligado ao Futebol Clube do Porto, que obviamente vamos também acompanhar nos espaços informativos da Rádio Observador. Amanhã estamos de volta para mais uma edição de "O Campeão é". Sim.

Só falar do beijo de Judas a Renato Paiva. O beijo de Judas da TVI.

Do Botafogo, sim, não falámos disso. É verdade, não falámos disso.

É um beijo de Judas.

Eu não sei se mais alguém queria falar. Não sei se o Pedro Henriques ou se o Agostinho Açúdo quer dizer alguma coisa. Estávamos aqui a ouvir-vos mais baixinho. Acho que não.

Nota 18 à seleção de sub-21. Perdeu a final.

Andebol.

Mas teve um comportamento espetacular e eu não podia deixar isto passar em claro. Nota 18 para a seleção de sub 21 de andebol.

Perdeu ontem frente à Dinamarca, mas ganhou os nossos corações. Meus caros, amanhã estamos de volta, 12h30, para mais uma edição de "O Campeão É". Um forte abraço.