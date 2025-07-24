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Já se ouve o apito. Vamos para mais uma edição de "O Campeão É" aqui na Rádio Observador. Já sabe que por cá, todos os dias escolhemos os protagonistas do mundo do desporto e damos notas de 0 a 20. Hoje, para isso, juntam-se a mim o Bruno Roseiro, Gabriel Alves, Pedro Henriques e Augusto Inácio, nesta quinta-feira, 24 de julho. Meus caros, bem-vindos. Como é que estão? Como é que se encontram?

Bom dia.

Bom dia.

Muito obrigado. Com muito sol.

Muito sol, é verdade. Muito calor. Ele vem aí apertar e vem aí também a nova época. Amanhã já vamos ter o primeiro jogo da apresentação dos grandes. Hoje já vamos ter o Sporting de Braga e também o Santa Clara em ação. A partir das 18h30, Levski de Sófia, Sporting de Braga, e a partir das 19h, Varaždin contra o Santa Clara, um da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, o outro da segunda pré-eliminatória da Conference League. Mas antes vamos falar de mercado, porque novamente hoje é notícia esse tal interesse, e agora já materializado com uma proposta do Benfica ao Saint-Gilloise por Ivanović, sendo que hoje aquilo que se tem falado também é que o Benfica só quer estes dois jogadores para fechar o plantel, pelo menos em termos de entradas. Começo por ti, Bruno Roseiro. Pergunta simples: se conseguir Ivanović e Félix, o Benfica tem o melhor plantel do campeonato?

Não vai ficar por aí.

Não vai ficar por aí.

Não vai ficar por aí. Vai ter o melhor plantel dos últimos anos. Estou curioso para perceber.

Mas em termos de Benfica ou em termos de Portugal?

Em termos de Benfica, vai ter o melhor plantel dos últimos anos. Em termos de melhor plantel da Liga, estou muito curioso para perceber o que é que Farioli quer do Futebol Clube do Porto. Porque uma coisa é contratar os jogadores que o Futebol Clube do Porto tem contratado, outra coisa é colocá-los a jogar. Tenho muita curiosidade de perceber até que ponto é que alguns jogadores que chegaram ao Futebol Clube do Porto e que podem, de facto, ser mais-valias, conseguem cruzar com características como as do Rodrigo Mora. Daí eu não dizer taxativamente é o melhor plantel da Liga. É claramente um dos melhores plantéis dos últimos anos. O que é que falta ainda olhar aqui para a questão do Benfica? Um, parece-me que há demasiados jogadores para o meio-campo e acredito que perante uma proposta que possa atingir os valores que o Benfica quer, o Florentino ainda possa sair. Segundo, há a situação do Akturkoglu, que é uma dúvida. Vamos imaginar, se o Besiktas apresentar 25 milhões, o Benfica duplica o valor que pagou há um ano por um jogador que me parece que com Bruno Lage foi perdendo algum gás durante a época. E é também por isso que eu aponto para a necessidade de ir comprar um extremo. Porque nós quando olhamos para as opções que o Benfica tem nas alas, temos Schjelderup, temos Bruma, temos Akturkoglu e depois temos aqui uma dúvida que é se Ausnes vai contar como um falso ala direito na estrutura do Benfica ou se Bruno Lage quererá jogar com dois alas abertos. Aquilo que me parece é que com a chegada de João Félix, a ideia será colocar João Félix atrás de Pavlídis ou de Ivanovic, ou seja, se chegassem os dois. O Ivanović parece-me que ainda vai ser uma contratação para partir pedra, porque os belgas vão continuar a pedir mais dinheiro, porque também sabem o mercado que ele tem. Acho que vai ser uma equipa muito montada à volta das características de Richard Rios e na posição onde João Félix joga melhor. E é perante esse cenário que me parece que o Benfica ainda pode sofrer alguns ajustes.

Augusto Inácio, olhando aqui para esta dupla que agora o Benfica está a tentar, e olhando também para o que o Benfica já gastou, sensivelmente 56 milhões de euros, mais 20, que é o que o Benfica está a propor por Ivanović, mais 27, que é o que se falou hoje sobre o Félix. Podemos falar efetivamente de um all in ou tendo em conta o que o Benfica também já arrecadou, isto acaba por ser apenas boa gestão?

Boa tarde a todos. Deixa-me dizer que o Benfica ainda tem no plantel, também para as alas, para complementar aquilo que o Bruno Roseiro disse, tem o Tiago Gouveia, que também pode ser uma solução para aquele lado direito. Me parece a mim também que este Benfica, independentemente desses nomes todos que se fala e que podem chegar, eu também acho que o Benfica precisa de mais um central, porque não pode fazer a época toda só com três centrais. Tomás Araújo, João Antônio Silva, obviamente. Sendo evidente que não, que o Tomás Araújo vem de uma lesão prolongada, que é uma pubalgia. E atenção, este tipo de lesões muitas vezes pode haver retrocesso. Quer dizer com isto que parece que está bem, e depois quando se começa realmente aquele esforço físico bastante acentuado, as coisas podem não estar assim tão bem, mas pode ser que também esteja bem. Mas independentemente se está bem ou não está bem, três centrais acho que é curto para o plantel do Benfica. Agora, claramente que o Benfica está a jogar em dois batentes. Está a jogar para reforçar o seu plantel, para estar mais forte em relação àquilo que foi os outros anos anteriores e também está a jogar para as eleições, que é em outubro, no dia 25 de outubro. E como se sabe, o Benfica está num momento em que tem que entrar muito bem, independentemente do final da Supertaça, que se supõe já no dia 31 e vamos ver o que é que vai dar. E eu sinceramente acho que vai ser um jogo muito dividido. O que é certo é que o Benfica tem uma prova muito importante com o Nice, que não vai ser nada fácil para a entrada da Champions League. E repare, tem que passar o Nice e tem que passar uma outra eliminatória, tem que fazer quatro jogos para chegar lá, essa fase de grupos

Eu acho que isso vai ser determinante para aquilo que vai ser o andamento desportivo do Benfica e o andamento também das eleições do Benfica em 25 de outubro.

Ora, Gabriel Alves, para além destes nomes de que fomos falando, e relembro que hoje se fala principalmente de João Félix e também de Ivanovic, a verdade é que continuamos também a ouvir que o Benfica continua atrás de Anissate Moussa, do Feyenoord. Mais um jogador ainda.

É esse o ala.

É esse o ala, exatamente. Estamos aqui a falar de mais um jogador que joga na ala, um extremo. O que te parece? Achas que o Benfica ainda vai buscar mais alguém, para além destes dois ou três? Ou precisa? Se calhar a questão é mesmo essa. Precisa de mais alguém?

Eu acho que já foi muito bem explicado, quer pelo Bruno, quer pelo Augusto Inácio, aquilo de que o Benfica precisa. Em relação ao plantel, resta agora ver as chegadas do Ivanovic e do próprio Félix. Mas em termos de plantel, tudo bem. Agora, é preciso é formares uma equipa, porque a questão está aí. Tu podes ter os melhores jogadores, fantásticos, tens é que formar uma equipa. E é evidente que estes jogadores têm todos que se enquadrar dentro daquilo que é um projeto, um processo, um perfil, aquilo que o treinador naturalmente, certamente esteve na aquisição destes futebolistas, terá dado o seu aval, acho eu, ou se ele então se adapta àquilo que são as características dos futebolistas, porque é assim. Os treinadores hoje, muitas vezes, gostam muito de ter aquilo que é o seu perfil de jogo, aquilo que eles acham que é o ideal. Mas olha, o Mourinho explica isso muito bem numa entrevista recente que acaba de dar, em que muitas vezes o ideal é ótimo, mas não. Não são os jogadores que têm que se adaptar. O treinador é que tem que trabalhar e trabalhar em função das características dos jogadores que estão à sua mercê. E como o treinador não pode contratar todos aqueles jogadores que de fato pretende e quer e que lhe fariam a equipa ideal, vamos ver como é que, no meio disto tudo, Bruno Lage se vai colocar face ao plantel de que perguntas inicialmente. Quanto ao mais, resta saber também, e isto é muito importante, porque ter grandes nomes, perceber como é que eles se adaptam, mas aqui o tal nome que falhou em todo lado, saber como é que se adapta, se de facto regressar para o português um tal de João Félix. Portanto, tudo isto é fundamental para depois se perceber se o plantel é um grande plantel ou não, se forma equipa ou não, porque aquilo que vai contar no final não são os nomes, é o que a equipa, na alta competição, no terreno, na intensidade, nos valores, nas dinâmicas, nos resultados, produzir. Se produzir, é um grande plantel. Se não produzir, vamos ter aí, de facto, mais cenas para comentar, dialogar, analisar, etc. Porque é normal, porque é natural.

André, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa em relação àquilo que o Augusto disse. Em relação ao Tiago Gouveia, o Tiago Gouveia jogou sempre como ala, já quando estava ainda no sub-15 do Sporting, que é uma geração um bocadinho falhada. Havia o Félix Correia, havia o Tiago Gouveia e pouco mais. Depois vai para o Benfica, fez sempre esse percurso todo. Eu nesta altura tenho algumas dúvidas para perceber se Tiago Gouveia, para Bruno Lage, entra mais como um lateral-direito com um pendor ofensivo grande ou como um ala mais puro. Tenho essa dúvida e no Mundial de Clubes aquilo que nós vimos foi exatamente o Tiago Gouveia a poder fazer essas duas posições. Eu nesta altura não sei bem qual é a ideia de Bruno Lage para Tiago Gouveia.

Pedro Henriques, falou-se aqui há coisa de uns dias, a certa altura, de que o Benfica também estaria à procura de alguém para a baliza e que Anatoliy Trubin seria até um dos principais elementos que o Benfica estaria interessado a vender para fazer algum encaixe. Até a certa altura se falou do facto de Samuel Soares ser, para a estrutura do Benfica, aquele que podia ser o titular nesta temporada. Estranhas o facto de, de repente, nunca mais falarmos da baliza do Benfica?

Bom dia. Posso começar por aí. Em primeiro lugar.

Vamos, Henriques.

Em primeiro lugar, dizer o seguinte, se é que neste momento nunca mais se falou e não se fala, é porque o Trubin vai continuar. Do meu ponto de vista, se o Trubin continuar, o Benfica está bem servido em termos de balizas ou de baliza. Se o Trubin não continuar, acho que depois para aquilo que são os grandes desafios que o Benfica tem, o Samuel Soares pode ser curto. E digo isto até por comparação com o Sporting. O Israel é um bom guarda-redes, mas o Sporting se calhar também foi campeão porque de repente foi buscar o Rui Silva, porque se calhar não era. Ou seja, uma coisa é teres um bom guarda-redes, outra coisa é teres um guarda-redes que dá pontos e que faz a diferença. E nesse particular, acho que o bom exemplo do Sporting pode de alguma maneira se adaptar aqui. Samuel Soares, para mim, é um bom guarda-redes, mas o Trubin está num patamar acima e pode fazer a diferença para aquilo que é para seres campeão, ganhares títulos, passares às eliminatórias, etc. Depois, eu queria só reforçar aquilo que o Gabriel Alves disse aqui que para mim é fundamental, porque tu abriste aqui o programa com uma pergunta e a pergunta para mim não é se o Benfica tem o melhor plantel, é se o Benfica tem os melhores jogadores, uma pergunta. A outra pergunta é se o Benfica tem o melhor plantel. Se a pergunta é o Benfica tem os melhores jogadores ou pelo visto individual, eu diria, até por relação com os outros, todos os grandes, eu diria que neste momento, partindo para aí, vem Ivanovic, João Félix, etc. E ainda mais esse ala, eu diria que sim. Ter o melhor plantel, acho que não. A não ser que depois provem no jogo jogado. E nesse particular, acho que o Sporting leva claramente vantagem, mesmo sem ter perdido ou vai perder, ainda não se sabe bem, mas já perdeu sim, metade da sua equipa chamada Gyokers. Porque depois um plantel é outra coisa, é a relação do treinador e todo o staff Quando digo relação, é relação não só emocional, mas também técnico-tática, a tal adaptação, o colocar os jogadores, as relações. Depois, de repente, tens mais um caso Kokçu e companhia limitadas, sabemos que isso acaba por minar e fazer a diferença entre aquilo que é a própria produtividade. E neste momento, o Benfica tem que provar, uma vez mais, uma coisa que não tem provado nos últimos anos, que é, normalmente dizemos, e quando eu digo dizemos, todas as pessoas normalmente falam e dizem: "Não, o Benfica este ano tem realmente, individualmente, os melhores jogadores". E depois, no final, o Sporting é campeão, é bicampeão, ganha a taça e o Benfica não tem ganho. E, portanto, o Benfica tem que dar esse salto, que é não só ter um plantel milionário e cheio de jogadores, como agora pôr essa rapaziada toda a jogar e a conquistar títulos. E depois, atenção, que há a questão do foco do Porto, que de mansinho, sossegadinhos, no bom sentido da palavra, está a construir também um plantel de altíssima qualidade, mas como também já foi aqui dito, e bem, falta depois tentar perceber, uma vez mais, como é que o Mister, neste caso, o seu treinador, vai colocar as peças a jogar, porque essa hoje é a coisa mais relevante e importante. Não é só ter jogadores, é como é que tu consegues fazer numa época tão comprida, tão desgastante, fazeres a gestão desses jogadores, técnica, taticamente e sobretudo emocionalmente, comportamental, o tal empenho. E aí falta aqui algumas coisas para tentarmos perceber e vamos começar já a perceber, se calhar daqui a uma semana, com uma Supertaça que não sendo determinante, já aponta algumas coisas.

Claro. Antes disso, antes da Supertaça, que é daqui a uma semaninha mais coisa menos-- sim, aliás, é mesmo daqui a uma semana, dia 31, gostava de perguntar, Bruno Nuser, começo por ti, Viktor Gyökeres, como estamos? Tem-se falado que nas próximas 24 horas.

Estamos bem, obrigado.

Que tem-se falado que nas próximas 24 horas deve ser apresentado, a fazer exames médicos também, já terá os documentos. O que é que falta?

Sinceramente, agora já não sei. Ou seja, ontem à noite estava tudo, agora a esta hora não sei o que é que falta.

Já percebemos que nesta novela-

Sim, as partes já chegaram todas a acordo, já se sabe quanto é que vai ser, 63,5 milhões fixos, os 10 milhões em variáveis, que a única nuance que vai ter é eles vão ser todos obtidos, mas num lapso maior de tempo. A comissão fica do lado do Arsenal, o pacote global todo do negócio vai ser 80 milhões. Posso-te até dizer que circula uma fotografia já de Gyökeres a fazer, aliás, uma fotografia que eu te mostrei.

Sim, exatamente.

Há dois dias, até.

Com um número mítico nas costas.

Com o número mítico de Thierry Henry, o número 14. O 9 está ocupado pelo Gabriel Jesus. Ou seja, nesta altura é uma questão de oficialização. Há aqui também um dado que eu acredito que possa também estar a pesar. Luis Suárez ainda não está fechado. A segunda proposta não foi suficiente e aquilo que vai acontecer é que, provavelmente, o Almería vai esticar a corda para Luis Suárez se tornar a contratação mais cara do Sporting, sucedendo a Gyökeres, que vai ser a maior venda do Sporting e que, por sua vez, foi também a contratação mais cara do Sporting.

Certo.

Esse vai ser o peso que Luis Suárez terá quando chegar ao Sporting.

Sinais do mercado.

De resto, e como diziam uns amigos meus esta manhã, nesta altura o Sporting, em termos de mercado, já tem mais equipamentos oficiais apresentados do que reforços. Tem o Alisson e o Kocholashvili.

Kvaratskhelili, sim.

Kocholashvili?

Vai ser difícil.

Vai ser difícil. Vamos chamar-lhe só Giorgio. E, portanto, nesta altura tem dois reforços, tem três ou quatro equipamentos apresentados. Sobretudo, há uma coisa que eu vou sentindo do lado do Sporting, que é muita calma nesta abordagem do mercado, porque não são muitos os reforços, mas parece-me que o clube sabe muito bem aquilo que quer. E, por exemplo, quando se fala hoje de Jota Silva como uma hipótese estudada pra ala esquerda, há muito em termos de scouting pra aquele lado. Tsolis, a partir do momento em que renova com o clube russo, parece-me que cai enquanto hipótese. Falam-se de outros nomes, fala-se de Mika Godz, fala-se de Abde. Ou seja, parece-me que o Sporting tem um mercado com alvos muito bem definidos, podem é demorar um bocadinho mais a chegar.

Augusto Inácio, amanhã vou estar tu e eu no relato do jogo do Sporting, da apresentação do Sporting x Villarreal. Esperas alguma surpresa de última hora na apresentação aos sócios de algum reforço?

Antes de responder à tua pergunta, deixa-me dizer também, atenção ao plantel do Sporting Braga. Também está a construir um plantel muito bom e vai ser realmente um osso do roero também pra ganhar aquela equipa.

E um bom treinador.

E um bom treinador, exatamente. Não, era só pra acrescentar também aos três grandes, porque não se fala dos outros, mas o Sporting Braga está também pela calada a fazer o seu plantel e está a fazê-lo bem e está a jogar bom futebol e hoje provavelmente vamos ver isso depois no jogo que vai fazer mais logo. Em relação a alguma surpresa que eu esteja a ver ali, a surpresa que eu gostava de ver era o Gyökeres entrar em campo com a camisola do Sporting. Essa é a grande surpresa, mas não me parece que isso vai acontecer. Aquilo que a minha expectativa para o jogo, até porque nós vamos os dois fazer o jogo, a minha expectativa é com que sistema é que o Sporting vai jogar. E acima de tudo, o Sporting tem jogado primeiras partes com uma equipa, segundas partes com outra equipa. Este último jogo, Sunderland, houve uma equipa da primeira parte que jogou mais tempo, mas não sei se são aquelas unidades que o Rui Barros está a pensar em iniciar o jogo com o Benfica, acho que não. E nessa perspectiva, parece-me a mim que o Sporting só tem praticamente um jogo para colocar mais ou menos, digo eu, a equipa base para jogar com o Benfica. E como toda a gente sabe, o Sporting teve um mês de férias, novo modelo, novas rotinas, os jogadores a tentar conhecer os espaços que o treinador quer que os jogadores ocupem. Isto demora o seu tempo, um trabalho de seis anos, o 3-4-3, agora umas variantes diferentes

Muito transformadoras. Diria que a minha expectativa é realmente essa. Agora, de surpresas de nomes de jogadores, sinceramente, eu não esperava. Isto é uma forma de dizer. O João Cancelo, enquanto não for oficializado no Arsenal, o Sporting não vai contratar o Luís Suárez, porque nunca se sabe o que é que pode acontecer.

Augusto, quem não espera por nós é a programação.

É o tempo.

Isso é o tempo. E temos dois minutos, por isso eu vou já pedir a nota de campeão ao Gabriel Alves e também ao Pedro Henriques e já a seguir também a vocês os dois. Gabriel, começo já por ti, que é o teu campeão do dia, que nota dás?

Vou dar 20 ao Mourinho, porque a forma emocional, humana, e o Mourinho nem sempre o é, neste mundo cão que se tornou o futebol, o mundo do dinheiro, pouco romântico nos tempos que correm, mas quando falou da Eusébio Cup e revelou um segredo que tinha a primeira taça em casa. E a forma como ele aludiu a mulher do Eusébio, a família do Eusébio, as netas, as filhas, que entregaria a taça se isso fosse vontade e desejo. Mas não é isto, é a forma humana, a forma bonita com que ele naturalmente humanizou aquela entrevista, que tem lá muitas coisas muito importantes, portanto eu estou a dar 20 ao Mourinho. Eu quero também dar aqui para já 15 ao Atlético de Madrid. Estamos a falar de plantéis e de equipas. Baena, Johnny Cardoso, Tiago Almada, Ruggeri, Pupillo, Hanko e se calhar Renato Veiga. Olá, eu vou ali e já venho. Está formada uma equipa, está a renovar e ainda há uma hipótese, em função de quem vai sair mais e que se for para o Atlético de Madrid, olhem, chama-se Luqman, para mim, o melhor extremo da atualidade.

Vamos ao Pedro Henriques. Pedro, nota e campeão.

De forma rápida, nota 17 para o João Pinheiro. Foi nomeado para o Mundial sub-20 e isto é muito relevante e importante no plano internacional, estas nomeações. Estamos a falar do Mundial e estamos a falar do nosso árbitro top class, portanto, que está no patamar mais alto a nível FIFA. O João Pinheiro, o Bruno Jusu e o Alexandre Maia são muito boas notícias para começar esta época desportiva em termos de arbitragem. Temos esta nomeação para este mundial que se vai realizar no Chile.

Em segundos, Bruno Roseiro, nota e campeão.

Francisca Martins foi campeã mundial universitária dos 400 metros livres. Sobretudo, destaco a Francisca Martins, por um lado, pelos Jogos Mundiais Universitários e também para fazer a ponte, estão a chegar os Campeonatos do Mundo de Natação. Muita curiosidade em perceber, um ano depois dos Jogos Olímpicos de Paris, onde é que está e para onde é que foi Diogo Ribeiro. Há sempre essa curiosidade, porque sonhamos ainda com a LA em 2027.

Augusto Inácio, nota e campeão.

Nota 20 para Braga e para Santa Clara, que começa uma jornada europeia hoje. E também queria dar aqui uma nota, que sinceramente não sei bem que nota é que vou dar, porque é para o Aves, que é 24 jogadores novos neste plantel. É um plantel completamente novo.

É a nota 24.

Eu diria isso mesmo, ou 42, nunca se sabe. Ao contrário, porque o treinador, que é o Cristiano Castro, vai ter aqui um trabalhão para colocar esta gente a jogar. E atenção, que os portugueses já são um pouquinho como os brasileiros, não têm paciência para esperar pelos resultados e vai-se exigir muito a este treinador. Oxalá que faça um milagre, porque o Cristiano Castro merece ter sucesso. Tem o Vinicius. Vai jogar o génio. É isso.

Meus caros, amanhã estamos de volta para mais uma edição ao 12h30. Um forte abraço.