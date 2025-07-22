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Está no ar mais uma edição de "O Campeão É" aqui na Rádio Observador. Já sabe, por cá todos os dias falamos de desporto e escolhemos os grandes protagonistas com notas de 0 a 20. Para isso, hoje juntam-se a mim o Augusto Inácio, o Pedro Henriques, o João Pinto e o Gabriel Alves. Boas tardes, como é que estão?

Muito boa tarde. Bem.

Hoje vamos falar deste Sporting-Sunderland. O Sporting terminou o estágio no Algarve com uma vitória por 1 a 0, golo de Francisco Trincão. Vamos falar desse jogo e vamos também falar deste novo projeto que vai ser apresentado mais logo, o Benfica District, que dizem que vai reformular completamente toda aquela zona à volta do Estádio da Luz e o próprio estádio do Benfica. Já vamos falar disso, mas primeiro vamos começar pelo Sporting. Augusto Inácio, vitória por 1 a 0 dos Leões, com alguns pormenores um bocadinho mais interessantes, também com um ritmo de jogo um bocadinho melhor, mas não sei se concordas, também parece ser um Sporting um bocadinho cansado, já desgastado e com pouco entrosamento. O que destacas no jogo de ontem?

Boa tarde a todos. Um bocadinho a favor. Eu diria que na primeira parte eu vi o Sporting muito confuso, um Sporting que se Quenda estava a jogar no lado direito, do lado esquerdo estava completamente coxo, era tudo para o Matheus Reis. Se o Quenda estava na esquerda, do lado direito, também não via lá ninguém que saísse daquele lado. Ou seja, Trincão gostava de estar mais perto de Konrad Harder e o Pote andou sempre fora do jogo. Correu muito, mas correu para zero, para nada. E o que é certo é que aquele meio-campo do Sporting falhou muitos passes também, pouca segurança de bola, pouca criatividade, também é verdade, e nesse período da primeira parte o Sunderland foi melhor e apareceu um senhor chamado Rui Silva, guarda-redes do Sporting, que fez uma boa exibição, juntamente, na minha opinião, com o Dubaste, que jogou desta vez a central. Eu estava aqui a tomar uns apontamentos, seja a central, seja no meio-campo, o Dubaste tem que ser titular desta equipa do Sporting, que está a fazer por isso. Por isso, o Sporting se mudar de sistema, sinceramente, se me perguntares assim: "Mas na primeira parte, qual foi o sistema do Sporting?" Não te sei dizer. A priori podia parecer um 4231, mas a envolvência depois das coisas foi de tal forma que eu fiquei muito confundido, porque de um lado direito ou do lado esquerdo, um dos lados ficava sempre coxo, principalmente a nível ofensivo. O Matheus Reis na primeira parte, nos primeiros 20 minutos, correu quilómetros e quilómetros, foi para cima, foi para baixo. Não iria aguentar e depois chegou ali um ponto que desapareceu do jogo, que o Sporting começou a atacar mais pelo lado direito. Ou seja, um Sunderland enquanto teve aquela equipa, que eu acho que é a sua melhor, o Rui Silva apareceu em grande. Depois na segunda parte já sabes como é que é, muitas alterações, o Sunderland com uma equipa completamente nova, um figurino de jogo idêntico, mas com outros intervenientes com menos qualidade, um Sporting com jogo mais pausado, mais calmo, não tão criativo quanto isso. O Sporting ganhou, é verdade, mas olhando para aquilo que é o produto final daquilo que era o jogo, eu acho que o Sporting tem muita coisa para melhorar. Só teria que ter, porque temos o princípio da equidade, como é evidente, mas acima de tudo, a confusão que eu senti que os jogadores tiveram na primeira parte, porque houve ali coisas que nem para frente, nem para trás, as coisas não correram bem.

Gabriel Alves, houve muitos momentos em que se percebeu que o Sporting, em termos de desenho ofensivo, de criação, estava muito bloqueado, principalmente perante a pressão mais alta do Sunderland na primeira parte. Falta um criativo à equipa do Sporting para desbloquear? Porque antigamente, mesmo que não houvesse um criativo, que havia alguns jogadores, obviamente, dessa categoria que ainda estão no plantel, havia sempre um Gyökeres que podia romper linhas, que podia acelerar um bocadinho o jogo. Falta ao Sporting esse poder de imprevisibilidade, de criação, neste momento?

Fantasia é sempre precisa numa equipa de futebol, quem tenha essa particularidade é extraordinariamente importante. De qualquer das maneiras, eu vi o jogo. Quero desde já dar os meus parabéns ao Augusto Inácio, que para além do excelente comentário que fez, não teve aquilo que se pode dizer conversa de café durante o encontro. E naturalmente é agradável, porque assim estamos a ver um jogo e estamos a observar o que se está a passar naquilo que são as quatro linhas. Eu acho que sim, que necessita, mas a verdade é que trata-se de um jogo-treino. Eu olhei para os bancos, quer do Sunderland, quer do Sporting, e obviamente que vi quer uma equipa técnica, quer outra, naturalmente atentos, mas aquilo é um jogo de treino público, no fundo. E eu acho que seja público, porque as pessoas estão ávidas de futebol e os adeptos do Sporting querem ver este Sporting, o que é que é o Sporting, o que poderá vir a ser o Sporting 25/26, e com aquela máxima, naturalmente, tu focaste bem, sem agora o sueco, sem o Gyökeres, e os outros também. O João Pinto também foi lá, ele está aí conosco, também foi espreitar, ver os que os portugueses, sem Gyökeres. Estou a falar dos do Benfica, como os do Porto e os outros. Todos querem, porque há essa referência que é importante saber. Da minha parte, Rui Silva gostei muito e acho que é de facto um guarda-redes. Já vinha do ano passado essa nota. O Sporting, de facto, tem um excelente guarda-redes entre postes e fora de postes. O jogador belga é muito bom. Está a crescer. Ele já tinha crescido e o Inácio ainda agora há pouco fez essa nota. O Trincão é craque. Tem meia dúzia, uma dúzia de pormenores. É o tal trabalho de articulação. No último terço é de facto um jogador diferencial e é um jogador de grande qualidade. Quanto ao Harder, sim, mas eu acho que ele quer arranhar. Vamos estar atentos.

Arranhar em que sentido?

Arranhar, isto é Quer ser goleador, quer entrar, quer matar defesas. Tem uma intensidade de jogo muito forte. Agora, terá muito que trabalhar e terá muito que se enquadrar dentro de dinâmicas, a articular-se em função de toda uma série de mecanismos que eu acho que o Sporting ainda não tem, porque se calhar ainda não chegaram todos os jogadores que o Sporting pretenda.

Certo. João Pinto, aqui o Gabriel Alves dizia que também os adeptos do Benfica e do Porto certamente estão interessados em ver como é que é este Sporting sem Viktor Gyökeres. Daquilo que viste, é um Sporting que assusta menos nesta altura, que falta obviamente chegar o substituto de Gyökeres, mas o que é que concluis deste primeiro Sporting pós-Viktor Gyökeres?

Se a resposta é se eu estive a fazer o meu trabalho de scouting, claro que sim. O Benfica depende do meu trabalho de scouting, nem eu lhes ia falhar.

Ora bem.

Em relação ao jogo, primeiro ter este pressuposto, é realmente um jogo-treino, é um jogo de preparação. E acho que o Rui Borges está aqui a tentar arranjar um sistema híbrido que assente num 4-2-3-1, mas depois em momentos do jogo tenha as dinâmicas de um sistema de três centrais.

Também me parece.

Isto pode ser uma inovação ganhadora, claro que sim, ou pode ser uma espécie de Fátima Sandra, em que duas coisas boas se tornam uma má. Mas nota-se muito esse esboço, que se está aqui a tentar fazer qualquer coisa e, vamos ser sinceros, está em boa altura de ser um esboço, porque é exatamente para isso que eles jogam.

Claro.

Depois, acho que há aqui duas particularidades. Uma em relação à saída de bola, em que o Sporting tenta canalizar muito o jogo pelo meio, muito mais o jogo pelo meio. Abdica de sair a jogar pelos flancos. Isso tem um problema, tem um risco maior, que é quando perdes a bola, o adversário está de frente, está na tua grande área. E isso aconteceu, especialmente na primeira parte. Mas depois tem um retorno também maior no ganho, e viu-se isso no gol, dois passes e o Harder estava dentro da área, meteu a bola para trás e foi gol. Acho que há aqui este equilíbrio que o Rui Borges está a tentar ter, de jogar menos pelos flancos, mais pelo centro, mas depois afunila muito o jogo, tira o Trincão da faixa e todos os problemas que o Augusto referiu aparecem. E o segundo ponto, em relação ao Harder. Realmente, sim, o homem está com a corda toda, mas tem que se controlar. Porque eu contei pelo menos três pisões e um agarrão. E isto em cenário de Champions é cafeína a mais.

Pedro Henriques, não querendo puxar já pela tua veia de arbitragem, tendo em conta que a época vai ser longa, gostava de perguntar, não só por esta questão, mas também pela parte física, porque parecia que os jogadores do Sporting ainda estão cansados. E depois há aqui outro pormenor, que é o facto de Rui Borges só ter mexido por três vezes. Enquanto, por exemplo, o Sunderland mudou toda a equipa, obviamente que o Sporting já está numa fase mais adiantada, que já está a pensar na Supertaça, claro, que é daqui a pouquíssimos dias. Mas o que é que te parece também esta gestão física no jogo, porque não sabemos o que é que está a ser feito no treino, mas no jogo por parte do Rui Borges?

Eu posso até começar por aí, tinha aqui alguns pontos de referência para tentar resumir, dar a minha opinião também relativamente ao que aconteceu ontem em termos de jogo. Posso começar por esse ponto, que é exatamente essa questão do cansaço físico, que é absolutamente normal e natural. Neste momento, o importante é mesmo dar essas cargas, dar rotinas, pôr os jogadores, mesmo que, como aconteceu no outro dia, que jogou contra o Porto sentimento de manhã e depois à noite jogaram outro jogo, ou seja, mesmo quando muda os jogadores.

Ontem foi com o Farense primeiro e depois com o Sandro.

Com o Farense. Portanto, é dar cargas, mudando ou não mudando os jogadores, neste momento é o mais relevante e importante. E nós sabemos que esse cansaço físico, vamos dizer, esta expressão mais genérica, sem grande tecnicismo, acaba por inibir e prejudicar tudo o que é o resto, o tal entrosamento ou falta de ligação, ou se o jogador não chega à bola e chega o adversário primeiro, a partir daí essa jogada está perdida e portanto aquilo que querias construir, não consegues construir. Mas isso é normal e natural e faz parte deste processo, que é realmente dar esse ritmo competitivo, aumentar os índices físicos em todos os aspetos. Portanto, isso aí acho que não é problema, faz parte do processo. Depois, tivemos um Pedro Gonçalves que, acima de tudo, até que envolve as paradas, em que se percebia que havia ali um livre estudado, aquele do Zé Basse, que finge que vai cruzar a bola e depois coloca no Pedro Gonçalves e ele consegue não acertar na baliza. E não só não acertar na baliza, como ele próprio dá um gesto de chapada a ele próprio, como quem diz que é aquilo que vai acontecer. Isto foi mais do que uma vez. Um Pedro Gonçalves que faz passes à baliza, e quando faz passe à baliza, mete a bola onde quer, desta vez. Mas também faz parte se calhar deste momento, os sportinguistas querem que ele acerte mais à frente. Agora, faz parte também do processo. O Harder não é o Gyökeres, acho que toda a gente já percebeu isso.

Certo.

E este é um problema que o Sporting vai ter, porque eu acho que falta dois jogadores neste momento ao Sporting, que é o tal criativo, que pausa, que marca os ritmos, e o Sporting não o tem. No meu ponto de vista, e sobretudo em processos ofensivos. E o Sporting também já não o tinha no passado. O problema é que o Sporting não tinha no passado, mas o que é que resolvia? Toma lá a bola em profundidade, mata lá as linhas todas e de repente o Gyökeres levava dois, três pela frente e marcava o gol. E isso que o Sporting fazia com o Gyökeres, que resolveu muitos jogos. Só que o Gyökeres foi claramente mais de uma equipa do que o Sporting. O Sporting neste momento vai ter que resolver de outra maneira. Ou ir buscar também um ponta de lança que ofereça outras coisas, e fala-se no jogador que está em Espanha, mas que possa oferecer outras coisas e que possa também de alguma maneira resolver quando o Sporting coletivamente não conseguir resolver. Agora, com a equipa que está, sem o Gyökeres e com o que está e com a falta de alguém lá à frente, o Sporting vai ter dificuldades no campeonato. E finalmente termino com estas questões, que é dizer que é para concluir, que é a questão do Matheus Reis. Obviamente que todos os jogadores têm que jogar. Eu penso que o Sporting agora vai ter que começar a aproximar-se da equipa, que vai ser a equipa-tipo para a Supertaça e que eu saiba, o Matheus Reis não vai jogar. E portanto, aqui também, se calhar o Sporting pode já fazer aqui alguma alteração em função do Matheus Reis não poder jogar. E finalmente, aquilo que o Gabriel Alves disse, e eu vou reforçar, porque para mim foi muito relevante e importante, e era o meu primeiro ponto, mas passei-o para o último, que é a questão do Augusto Inácio Ontem na transmissão. Mas eu não estou a dizer isto porque somos amigos. Não, é porque eu estou muito cansadinho. Temos aqui um fórum de discussão, foi no Campeão, temos a discutir isso. Eu estou cansadinho de pessoas que trabalham na comunicação social e que não se preparam. Cansadinho. E acho que os próprios órgãos de comunicação social deviam ver isto. E de repente aparece o Augusto Inácio, independentemente de preparado ou não preparado, está com uma grande qualidade e está a explicar o jogo. Não estamos a falar de café, nem a dizer: "A bola foi ao lado". Não, está a explicar o jogo. E isso é extremamente importante e a comunicação social tem que perceber que nesses diretos, nesses jogos que são transmitidos, tem que ter pessoas como o Augusto Inácio, que percebem de jogo, percebem de futebol e que estão a explicar o jogo e que não estão numa conversa de café, utilizando a expressão do Gabriel Alves. Portanto, parabéns ao Augusto Inácio pelo trabalho que fez ontem.

Portanto, já sabemos quem é que são as notas de campeão do Gabriel e do Pedro Henriques. Acho que podemos avançar nessa parte. Temos oito minutos e temos ainda de ir às notas de campeão e portanto muito rapidamente vamos aqui ao Benfica, porque hoje vai ser apresentado este Benfica District, que vai ser um projeto gigantesco de remodelação de toda a área envolvente do Estádio da Luz e do próprio Estádio da Luz. Vai ser construído, isto obviamente se avançar, um pavilhão multiusos com 10 mil lugares, dois pavilhões multiusos de última geração com capacidade para 2500 e 1500, uma piscina comunitária com 25 metros, um teatro e um espaço para eventos para 500 pessoas, um campo de futebol ao ar livre, instalações comerciais, hoteleiras, toda a remodelação da zona do estádio, o próprio estádio. Nem a estátua do Eusébio vai escapar que vai mudar de zona, vai manter-se, mas vai mudar de sítio, vai para outra zona. Temos pisos superiores, pisos térreos. Pergunto, João Pinto, conseguiste reconhecer a zona das imagens que viste? E segundo, se é necessário um projeto destas dimensões para as necessidades do Benfica atuais.

Primeiro, quando falas do projeto, devias meter uma música de fundo, uma coisa épica, assim um gladiador.

Isso acho que vamos ter mais logo às 15h.

Acho que merece. Depois acho que o nome Benfica District é infeliz, podia ser qualquer coisa em português, mas diz que freguesia de Benfica já está tomada e, portanto, acho que optaram por este, menos mal. Depois falaste na piscina e na renovação da piscina. Acho que faz falta realmente, porque o Benfica anda a jogar polo aquático nas piscinas do Sporting. Portanto, acho que também deviam acabar com isso. Depois, acho que é normal, o Benfica tipicamente 15 em 15 anos renova o estádio, melhora a casa, portanto, é o ciclo normal das coisas. Fico feliz por ver um projeto a longo prazo, mas também não sei até que ponto é que passa de outubro. Portanto, vai ser um prazo curtinho ou um prazo longo, depende das eleições. E depois há todas as outras coisas que nós queremos saber, qual é que é o project finance em que isto assenta, quantos anos é que isto vai ser construído, se é para estar pronto em 2030, quando é que começa. O Rui Costa já veio dizer que é para começar já. Portanto, eu não sei se ele já está a caminho do Leroy Merlin com um carrinho grande, mas seja como for, olha, pelo menos livra-nos da alcunha do inacabado, com o que os rivais nos chamam e com que apelidam o estádio. Em tempo de mundial, acho bem que se arranje a casa.

Gabriel Alves, estamos aqui obviamente a falar de um timing, como disse o João Pinto, pode estar aqui um pouco instável tendo em conta as eleições. O que te pergunto é, tendo em conta que também tivemos Luís Filipe Vieira ontem a dar conta de uma cidade Benfica, não tão pormenorizada como este projeto que parece estar mais avançado, isto é também eleitoralista neste momento?

Olha, grande obra do Rui Costa. Já li aí hoje em títulos, sei lá, aí por aí. Agora eu fico admirado, um Benfica player do mercado imobiliário em período eleitoral. Tem graça. Olha, dá para sorrir. E é preciso que os benfiquistas não se esqueçam. Olha, o João Pinto está conosco e falou nisso. Há um mundial de 2030.

Claro.

O mundial de 2030 dá o Estádio da Luz, e bem, a um dos estádios bons portugueses, como digamos, um cenário, portanto, importante para os jogos que vão efetuar-se. Eu pergunto: quais são os apoios da FIFA e do Estado português? Porque o Estado português, obviamente, quer cá o mundial, candidatou-se e naturalmente trouxe o mundial. E é preciso saber quanto. Quanto é que dá a FIFA, quanto é que dá o Estado português e saber se dá ou não. Eu não sei, é preciso saber. Se dá, quanto é que dá a FIFA e quanto é que dá o Estado português. Também ouvir a autarquia, obviamente, de Lisboa, presidente da Câmara de Lisboa, quem for, também está em período eleitoral. Olha a autarquia. Portanto, mais um player. E eu pergunto, e agora falo como cidadão, meramente cidadão, e olhando ali para aquele espaço todo que existe naquela zona, uma coisa de grande dimensão, e quando se fala tanto nas questões verdes, nas questões bio, etc. Não vou entrar por aí, não sou técnico disso, mas como usuário, portanto, ali, eu qualquer dia não acho espaço para passarmos ali. De um lado está o grande centro comercial, estão os hospitais, estão a construir do outro lado ainda, estamos a ver lá obra, portanto, estão a erguer-se, não sei se é...

É mais uma torre do centro comercial.

Exatamente. Eu pergunto: e depois como é que se circula ali? Não sei. Há toda uma imobiliária ali devidamente montada. E, portanto, eu acho que isso são tudo perguntas que se têm que colocar, naturalmente, para que fiquemos esclarecidos. Portanto, eu digo: há desgraça.

Na construção do último estádio, o relvado foi considerado espaço verde. Só para nos lembrarmos.

Está bem. Boa, boa, pá, fantástico. Não é por acaso que tu me fazes sorrir, João.

Deixa-me ir ao Pedro Henriques e ao Augusto Inácio e vou-vos já pedir a nota. Começo por ti, Augusto Inácio. Muito rapidamente, o que dizer deste projeto de Rui Costa, que vai ser apresentado mais logo, do Rui Costa e do Benfica, e também já quem é o teu campeão do dia e que nota dás.

Este projeto do Benfica, já o Luís Vieira para se salvar também já tinha, indiretamente, saiu pelo menos na comunicação social ou nas redes sociais, um megaprojeto também para o Benfica. E agora o Rui Costa também apresentou. Ou seja, temos aqui dois benfiquistas

Que querem que o Benfica se modernize e que tenha um estádio com outras capacidades e toda a envolvência, acho que um bocadinho a "imitar" o Santiago Martin do Real Madrid. Mas depois, claro, como já disse o Gabriel Alves e o João Pinto, é preciso ver com que dinheiros é que se faz isso. Mas a ideia está lá. Se isso vai ser concretizável ou não, se for concretizável, é uma gandoba do Benfica e os benfiquistas provavelmente irão ficar todos muito orgulhosos. Mas vamos ver. Ainda falta tempo, vamos ver se isso vai para frente ou não. Em relação à minha nota de campeão, tenho duas notas. A primeira para o Dubaste. No meio-campo está o Kovacevic, o João Simões, o Morita, o Yeoman, o Pote também é capaz de lá estar. E aquele menino, atenção ao Rayan Lucas, que vai para a equipa B, mas vai estar com a equipa A. E eu gostei do pouco tempo que ele jogou, gostei do posicionamento, gostei do porte atlético. Enfim, é um jogador a seguir. E na defesa está o Diomande, o Dubaste, o Quaresma, o Gonçalo Inácio e o São-Juste. O que quero dizer com isto? Que o Dubaste ou joga no meio-campo, que o Hugo Évora gosta muito dele no meio-campo, ou joga a central. O que quero dizer com isto também é que o Dubaste é o Dubaste +10, já que não está o Gyokeres. Era o Gyokeres +9. Assim não, é ele +10, porque realmente está num bom momento de forma e foi o que deu melhores indicações, juntamente com o guarda-redes Vlachodimos. E queria dar nota 20, mas isto não é para puxar o saco, como dizem os brasileiros, não é trocar galhardetes, simpatias. Eu sei que o Gabriel Alves, o João Pinto e todos os nossos comentadores, o Pedro Henriques, dizem as coisas que é aquilo que sentem, que é aquilo que eles pensam. Não estão aqui para agradar nada nem a ninguém. Mas também quero dizer, e isto com toda a humildade, isto é a verdade do que eu estou a dizer, eu se estou um melhor comentador, se estou mais desenvolvido neste ou naquele aspeto, eu devo-vos a vocês, porque vocês também me ensinam muito para eu ver o futebol de uma outra maneira, como ele é falado também. Não é só jogado, como ele é falado. Isso agradeço-vos a vocês esta minha melhoria, se assim se possa dizer, por isso nota 20 para todos os comentadores da Rádio Observador.

Nós estamos apertados de tempo, mas eu nem te quis cortar a palavra. Tão bonito foi aquilo que disseste agora, mas de repente só temos dois minutos até ao fim. Pedro Henriques, nota e campeão.

Eu vou dar a minha nota de campeão, nota 18 para a entrevista do Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem. Esclarecido, motivado, focado e no rumo certo para aquilo que são no processo imediato e também num futuro médio e longo prazo, daquilo que serão as melhorias que a arbitragem precisa. E ficam também a saber que agora o diretor técnico nacional, o Duarte Gomes, também vai dar uma entrevista grande, entre hoje e amanhã, que vai dar consequência e sequência a isto que foi aqui dito e vai alinhar, sobretudo, mais pormenores técnicos. E portanto, estou muito expectante para aquilo que se possa ser, o que todos nós queremos, que a arbitragem seja melhor no presente e, sobretudo, no futuro imediato.

Pedro, fica adverso um tempinho para falares deste Benfica District nos próximos episódios. Vamos ao João Pinto. João, nota e campeão.

Muito rapidamente, três notas. Nota 10 para Rui Costa. Um projeto destes não se faz em duas semanas e ficámos todos a saber que ele já tinha refletido e já se tinha decidido candidatar há muito tempo. Nota 2 para Setién Kaya, que faz do Cátio Baldé um empresário de topo. Esta coisa de negar o Gyokeres no Manchester United por causa da dispensa do Lindelof não cabe na cabeça de ninguém e percebe-se como é que um jogador como o Gyokeres esteve na Segunda Divisão Inglesa até aos 25 anos. E nota 7 para Augusto Inácio, que enquanto está a relatar na TVI, não responde às mensagens.

Pronto, fica aqui o lado mau da moeda. Gabriel Alves, para fecharmos, nota e campeão.

Olha, vou dar 17 ao Inácio só porque quero dar 20 para ele ter continuidade.

Ora bem.

17 que é para ter continuidade. Eu sei que não está na mão dele, mas vamos ter. Depois quero dar nota 18 à França, desportivamente falando. Lembrar que Bernard Hinault há 40 anos foi o último francês a vencer o Tour. E pegando no Tour que está neste momento, só dizer que é uma invenção de um francês, Henri Desgrange, mas não foi só o Tour. Os Jogos Olímpicos foram também de um Pierre de Coubertin, que era francês. O Campeonato do Mundo de Futebol também uma invenção de um francês chamado Jules Rimet. A Taça dos Campeões Europeus, se existe, foi um jornal francês chamado L'Équipe. Portanto, é uma nota de 17 para a França, 18. E nessa altura não existia Emmanuel Macron. Provavelmente a seguir a Emmanuel Macron, talvez a França invente qualquer coisa de fantástico que nos possa trazer a nós ao nível da globalização de que gostamos de desporto, algo novo, que batamos palmas e demos 20.

Não sei se o Éder vai gostar dessa nota, Gabriel, mas fica aí essa nota alta para a França. Meus caros, amanhã estamos de volta para mais uma edição de "O Campeão É". Forte abraço.