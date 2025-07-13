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Abrimos espaço para o desporto na Rádio Observador, em tempo de mercado de transferências e com assuntos bem quentinhos para serem analisados nesta edição de domingo. Começa agora "E o Campeão É...". Pedro Henriques, João Castro, Luís Pinto Coelho, bem-vindos. Bom dia.

Como estão todos, meus caros? Bom dia.

Bom dia.

Bom dia.

Meus caros, temos aqui um assunto para discutir. É um assunto que nos chega de ontem, que surgiu na altura em que estávamos precisamente em programa. Vamos falar de conversas do VAR, na altura ainda, isto sobre a final da Taça de Portugal, uma confusão na sala do VAR sobre o cartão vermelho a Matheus Reis e o lance do pisão a Belotti. Pedro Henriques, eu vou começar por ti. Foram reveladas as conversas dentro da cabine do VAR. São muito controversas, são muito estranhas. Tu, enquanto ex-árbitro, como é que olhas para tudo isto e consegues nos explicar o que aconteceu ali?

Sim, bom dia. Para mim não há nada estranho. Há, em primeiro lugar, duas interpretações em relação ao mesmo lance e é isso que origina a perda de tempo e o deixar de começar o jogo. Ou seja, enquanto o Tiago Martins, na sua análise por três vezes, em espaço de dois minutos, aliás, isto quem leu ou quem teve acesso ao relatório percebe que aquilo é ao minuto e um, minuto e 20 e depois ao minuto dois, isto é, depois, obviamente, da condução do lance, em que o Tiago Martins tem a consideração e a análise, e ele é que é o VAR, é um facto. É um VAR, mas tem os seus AVARes. E os seus AVARes são os seus assistentes, que ajudam exatamente em ajuda de análise para tentar perceber se é pênalti, se é fora de jogo, etc. É para isso que lá estão, é para se ajudarem uns aos outros. A questão é que há uma interpretação diferente do vídeo-árbitro Tiago Martins, que vai analisando que é cartão vermelho, penso que em relação especificamente ao Vasco Santos, que é um dos AVARes, que acha que não é deliberado, que não é intencional. Ou seja, que tem uma interpretação que não é para cartão vermelho. O jogo começa de forma rápida e aqui está um primeiro erro, que é: eles estão a analisar e estão com dúvidas, eles próprios deviam ter feito com que o jogo não tivesse sido reatado, para terem o tempo que fosse necessário para estar a analisar. E esse é um dos primeiros erros, chamemos de assim. A segunda questão, e essa para mim é que é mais grave e que curiosamente as pessoas não estão a ver a profundidade da coisa. Não é se há uma interpretação de vermelho ou não vermelho. Para mim é vermelho, toda a gente acha que é vermelho e eu também. Aquilo é uma conduta violenta, ponto. Mas todos nós temos determinados lances em que uns acham que é pênalti, outros acham que não, e há interpretações diferentes. A questão está no desconhecimento daquilo que é o mais básico e elementar, que é o conhecimento da regra em si. Não é a interpretação, mas é da regra. É porque a dado momento, e é aí que tu falas na palavra confusão e eu percebo essa expressão, é que a dado momento, a dúvida que é lançada na sala é, mesmo o jogo tendo recomeçado, agora já não se pode falar para o árbitro que houve ali uma situação de conduta violenta.

Mas não é o caso, pois não, Pedro?

Não é o caso. Ou seja, 98% das situações, a lei e o protocolo dizem que depois de o jogo recomeçar, já não se pode voltar atrás para decidir o que quer que seja, mas há duas exceções na regra. Uma tem a ver com a identificação de jogadores ou troca de identificação de jogadores, mas essa agora aqui não nos interessa, e esta específica que é da conduta violenta. Por isso é uma das coisas que até dou nos cursos. Qual é a diferença entre conduta violenta e falta grosseira? Isto depois é importante. É que quando eu estou a disputar a bola com alguém e uso força excessiva, ponho em risco a segurança integridade física, eu estou perante uma falta grosseira e dessas, se o jogo recomeçou, eu já não posso voltar atrás. Conduta violenta pressupõe a não disputa de bola. Isto é, a bola até pode lá estar. Eu até posso estar a disputar a bola com os pés com o adversário e pus-lhe uma cotovelada cá em cima. Portanto, sempre que não há disputa de bola, em que o fator bola não está lá, estamos perante a conduta violenta. E a conduta violenta, mesmo que o jogo já tenha recomeçado, de resto, é só ir ao off sem falta, que eu fiz no pós Taça de Portugal, no dia da Taça de Portugal, em que eu explico exatamente isto, em que explico que mesmo que o jogo já tivesse recomeçado, porque foram 18 segundos, foi tudo muito rápido, se eles tivessem tido a possibilidade e capacidade de análise, na altura não sabíamos, não tínhamos acesso, naturalmente, àquilo que foram as conversações na sala de VAR. Mas eu expliquei isso lá na altura, que mesmo que o jogo já tivesse começado, que a conduta violenta permite sempre intervenção, não para ir voltar atrás, para marcar o que quer que seja tecnicamente, um indireto, um pênalti, etc., mas para, neste caso concreto, expulsar um jogador. E, portanto, este é que é o erro maior. E este é que é o erro grave. Ou seja, porque a interpretar se é vermelho ou não, logicamente que as pessoas, o adepto vai dizer: "Não, é gravíssimo, porque era vermelho e ele não mostrou vermelho, porque tiveram dúvidas, que era melhor vermelho." Não, para mim o erro não está aí, porque aí é interpretação. O erro está em não terem o conhecimento na ponta da língua de que, mesmo que o jogo já tendo recomeçado, e estavam lá três. Portanto, um VAR e dois AVARes que tinham que saber, e os três tiveram essa dúvida. E esse para mim é que é o erro maior.

Avançamos e vamos até ti, João Castro, porque o Benfica entretanto lançou um comunicado sobre o acórdão do Conselho de Disciplina e exige as suspensões dos árbitros da final da Taça de Portugal. Como é que tu olhas para este comunicado pelo Benfica?

Olha, o Benfica tem todo o direito de sentir-se, obviamente, prejudicado nesse lance. O que eu acho exagerado é a forma como o faz. Parece-me mais um comunicado de eleições, claramente. Ou seja, acho que o Benfica anda a fazer uma campanha muito forte em termos de eleições contra alguns órgãos e contra o Sporting, enquanto se calhar os candidatos andam a fazer contra o Rui Costa. Mas acho que é exagerado, é claramente exagerado. Deixa-me dizer que o Benfica já fez nove comunicados após a final da Taça de Portugal. Tem tantos comunicados quase como candidatos às eleições do Benfica. E acho que é exagerado, porque obviamente sente-se prejudicado e tudo, entendo. Entendo e obviamente sentiríamos todos se fôssemos prejudicados num lance, mas a verdade é que o próprio Benfica foi beneficiado no jogo da Luz, por exemplo, quando não foi falta, não foi marcado pênalti sobre o Otamendi e era pênalti, e o Sporting se calhar tinha ganho o campeonato na Luz. E se calhar a direção do Benfica, com uma derrota e festejo do Sporting no Estádio da Luz, se calhar já não estava em funções. Ou podemos ainda recuar mais, quando o Sporting também na Vila das Aves, o Diomande é expulso, quando o VAR chama o Neste caso, o árbitro para analisar aquele lance que eu acho que não era possível de ser analisado, que era só amarelo, mas achou que era para vermelho, e assim o Diomande leva o segundo amarelo, também não houve comunicado a dizer que houve ali um exagero por parte do VAR. Obviamente que os clubes vão se movimentando de acordo com aquilo que pretendem fazer passar cá para fora. E acho que nesta altura, o Benfica mais que tudo quer fazer passar cá para fora esta luta quanto ao Sporting e quanto aos órgãos, preparando já obviamente a próxima época. É uma forma de pressionar o Benfica, que realmente foi prejudicado naquele lance. Acho que o jogo não ficou decidido de todo nesse respectivo lance. Obviamente, o Benfica tinha grandes possibilidades de vencer o jogo, mas ainda vimos agora no Mundial de Clubes o Paris Saint-Germain a marcar um gol e estava a jogar com nove. Portanto, não era impossível o Sporting chegar lá e marcar, mesmo com 10, embora improvável, mas não impossível.

E em relação a esta confusão toda na sala do VAR?

Não, acho que o Pedro Henriques disse bem. Eles é que são os especialistas e eles tinham que saber as regras de que hora é salteado. Acho que é um erro, claramente, por parte da equipe que estava na sala do VAR, porque tem que saber a regra. O Pedro disse, e bem: "Eu tinha essa dúvida" e o Pedro explicou logo a seguir. Ao final da taça, explicou muito bem aqui neste programa, que para uma conduta violenta, o árbitro podia interromper. E acho que na altura o Pedro até disse claramente não podia era marcar pênalti, ia ser só expulso o jogador. Acho que foi isso mesmo que o Pedro disse.

Não era pênalti. Era pênalti se fosse dentro da área. Naquele caso, aconteceu fora da área.

Era fora. Exato.

Mas tens razão, João. Se fosse um lance dentro da área, já não se podia voltar lá atrás para marcar o pênalti, podia só para marcar um pênalti. É isso mesmo.

Exatamente. E eu acho que isso até ia provocar confusão às pessoas. Se as pessoas viam o jogador ser expulso e não viam ser pênalti, ia se gerar logo ali no estádio algum burburinho, obviamente, porque desconhecem a regra. O Pedro disse logo isso no programa, nós tínhamos essa dúvida, porque o jogo começou muito rapidamente e o Pedro explicou que não podia marcar falta, mas sim, podiam reverter, ou seja, parar o jogo e expulsar o jogador, porque existe essa regra. São duas alíneas que faz com que exista essa situação e a identificação errada do jogador. Para não haver uma injustiça de um jogador expulso, o árbitro poderia voltar atrás e corrigir essa situação. Acho claramente que tem que haver mais estudo, tem que haver mais formação, tem que se passar mais formação a toda a gente. Também aos clubes, também aos treinadores, também aos jogadores. Acho que isso faz falta.

Luís Pinto Coelho, o que tens a acrescentar sobre esta confusão e perguntar também se concordas com o João Castro, que se este comunicado do Benfica foi demasiado exagerado e isso pode ter sido também para capitalizar aqui a questão do Benfica ir a eleições em outubro.

Eu para desanuviar, digo que já comprei pipocas.

Doces ou salgadas? Ou um mix?

Doces, porque isto está animado. Relativamente ao que se passou no VAR, eu acho que o problema deles é não ter o Pedro Henriques para lhes dar algumas informações, mas o observador também não o liberta, porque a cláusula rescisória é muito alta.

Desculpa interromper, Luís, eu não gosto nada de fazer isso, mas neste momento é preciso ver o contexto. Isso foi em maio. Estamos agora na nova época e na nova época já não precisam de mim, têm lá alguém de grande confiança.

Sim, já fizeram ajustes.

Exatamente, que é o Duarte Gomes. E portanto, o Duarte Gomes vai resolver estas e outras questões. Desculpa interromper.

Deixa-me só dizer uma coisa curiosa. É que o Benfica pretende que isso seja melhorado, mas também fez há pouco um comunicado em que não quer os árbitros nos clubes. Ou seja, quer que realmente toda a gente tente melhorar a arbitragem, mas também não quer que os árbitros pertençam aos clubes, nem que seja para dar formação.

Sim, que também não faz sentido.

Vamos continuar.

Os árbitros não poderem trabalhar nos clubes também não faz sentido. Eu vou um bocadinho na linha do que o João Castro referiu, a questão dos comunicados do Benfica, e eles que estão a fazer tantos comunicados, depois até utilizam um português assim um bocado estranho. Ontem fizeram o comunicado por causa do Coco Shu e puseram que era uma opção obrigatória. Ou é opção ou é obrigatório.

Luís Pinto Coelho, isso é uma das grandes guerras que eu tenho no mundo do jornalismo desportivo, que é a cláusula de opção de compra obrigatória. Se é obrigatória, não há opção, não é?

Claro, obviamente. Tem que dizer: é um empréstimo com obrigatoriedade de compra. Eles estão a escrever tantos papéis, aquilo já estão confusos.

É as férias, estão de férias também.

Estão a precisar de férias e renovar ali algumas pessoas naqueles departamentos, mas também acho que o Benfica está a fazer comunicados a mais. E se calhar precisa é trabalhar outras coisas internamente do que estar sempre a olhar para fora.

Vamos avançar, deixar para trás esta questão, a confusão no VAR e também a exigência do Benfica para afastar com uma suspensão imediata os árbitros que estiveram envolvidos na final da Taça de Portugal. Vamos falar do Sporting, neste caso de um avançado sueco que continua desaparecido em combate. Ninguém conhece, toda gente conhece Viktor Gyökeres. Tem sido muito falado, não apareceu em Lisboa, não apareceu em Alvalade, não apareceu em Alcochete e aparentemente também não foi para Lagos, não veio mesmo. Frederico Varandas foi duro na resposta, mas ainda assim deixou ali quase que uma porta entreaberta para uma reconciliação. João Castro, como é que olhaste para a reação de Frederico Varandas? Ganha pontos o presidente do Sporting?

O presidente do Sporting tem ganho muitos pontos com esta situação. Está a comunicar melhor. Nós conhecíamos o Frederico Varandas, provavelmente teve aqui alguns cursos de media training e de comunicação, porque realmente melhorou bastante a sua comunicação. Mais assertiva, mais direta.

O Gyökeres é que não tem gostado dessa comunicação.

É, o Gyökeres não tem gostado dessa comunicação, mas foi muito direto. Acho que bateu em vários pontos que era necessário. O jogador tem contrato e, portanto, mais três anos e tem cláusula de rescisão. Eu teria sido mais duro. Eu por cada dia de atraso do Gyökeres era mais um milhão E dizia publicamente para o Arsenal, cada dia de atraso do Gyökeres era mais 1 milhão. Se eram 70 mais 10, hoje já seriam 71 mais 10. Era tipo taxímetro, começava a contar. Porque obviamente os jogadores têm que ser profissionais, assinaram contrato sem que ninguém tivesse a contar.

Sim, e o Arsenal está a fazer este jogo, não é? No fundo, a tentar também medir o pulso ao Gyökeres e aperceber-se até onde vai o Sporting.

Claro. Obviamente, mau profissionalismo do jogador que se deixou levar por toda esta situação com o empresário. Ele já tinha feito isso também quando estava no Coventry, portanto era expectável que voltasse a fazer.

Ontem houve alguém aqui no "Campeão" que disse que o Sporting podia ser o Coventry de Lisboa. Não sei se foi o Luís Pinto Coelho.

Já aconteceu com todos. O Enzo Fernández, no Benfica, fez a mesma coisa antes de sair, portanto é igual. Eu acho que é que tem que haver mecanismos para proteger os clubes disto. Aí já seria outra conversa, demorávamos aqui meia hora, mas acho que a FIFA tem que começar a pôr aqui um pouco mais de atenção em termos de leis. Há uma dificuldade por causa das leis europeias, obviamente. Na Europa não é assim tão fácil a UEFA fazer estas leis, mas a verdade é que o Gyökeres acaba por falhar. Mas há aqui uma pressão contrária também do Arsenal, que é muito curioso. É que o Arsenal pode ser ultrapassado por outro clube. O Arsenal está a abrir a porta, porque basta existir um pequeno movimento de mercado de outro clube, Liverpool, Manchester, Newcastle, um jogador sair de um clube e ir para outro, e abrir aqui outro concorrente. E o Arsenal pode mais uma vez ficar de mãos a abanar. E vamos lembrar que o Arsenal vai para a Ásia, para a sua digressão, na sexta-feira. E o Arteta já disse que quer contar com o avançado. Portanto, o Arsenal tem que resolver o problema e aqui o resolver o problema é tirando um pouco mais de comissão ao empresário, subir a parada e fechar o tema. Isto ser tudo esquecido. Agora, há uma coisa que eu tenho que dizer, o Gyökeres conseguiu marcar muitos gols no Sporting, conseguiu títulos e está a conseguir que muitos adeptos do Sporting estejam do lado de Frederico Varandas também. Ou seja, mesmo aqueles adeptos que não eram apoiantes de Frederico Varandas, agora claramente estão ao lado do presidente do Sporting. Portanto, conseguiu realmente unir os sportinguistas à volta do presidente.

Eu ia pegar nisso mesmo para perguntar ao Luís Pinto Coelho se Gyökeres, que foi o homem de glória do Sporting nestes últimos tempos, corre aqui o risco de sair como o mau da fita no meio desta novela, porque Frederico Varandas continua a posicionar-se bem e para os adeptos parece ser o homem certo no lado certo da história.

Sim, eu acho que o Frederico Varandas está a jogar um bocadinho para os adeptos, porque acho que também há certas coisas que diz que eu acho que poderia fazer de uma outra forma. Agora, eu acho que toda a gente aqui está a extremar posições, parece-me. Eu não vou deixar a Rádio Observador, mas se eles quiserem, eu vou lá, resolvo o assunto, ganho a minha comissão e depois volto aqui para a Rádio Observador, porque também me interessa que o Gyökeres vá embora. Porque isto é fácil, há cinco milhões a separar entre o que é de variável para passar a fixo. Ok, passam esses cinco milhões, aumentam, se calhar, um ano, uma tranche de pagamento e a coisa fica bonita para todas as partes e chegam a um entendimento. Não consigo perceber também como é que não há ninguém um bocadinho fora do Frederico Varandas, fora do diretor desportivo do Arsenal, que vá um advogado de ambas as partes e chegam aqui a um acordo. Também não consigo perceber muito bem qual é a dificuldade num negócio desta envergadura por causa de cinco milhões. Eu acho que já há aqui mais uma questão pessoal, parece-me. Porque não faz muito sentido. Transformavam os cinco milhões em variável para fixo e depois, se calhar, aumentavam aqui um pouco o prazo de pagamento de uma das tranches. Não acho que era assim tão complicado, mas se precisarem de ajuda, a gente vai lá. Vamos ver se o Gyökeres fica feliz e vai à abertura.

O Luís Pinto Coelho, por uma comissãozinha, também dá aqui uma ajudinha.

E para ver o Gyökeres fora. Longe da vista.

Pedro Henriques, quero também ouvir-te sobre este tema. Quais são os teus dois cêntimos?

É muito rápido. Dizer que o Gyökeres, depois de marcar tantos gols nos adversários, acho que com esta atitude de ter faltado ao seu trabalho, que essa é que é a realidade, tendo um contrato de mais de três anos e tendo uma cláusula de 100 milhões, acaba por marcar um gol na sua própria baliza. Porque por muita razão que ele possa ter, por muitas promessas que tenham havido e conversas e mensagens que eventualmente possam existir, na prática e na realidade, se isto extremar e for para um tribunal ou para uma circunstância de FIFA, o que conta é que há um trabalhador que faltou ao seu trabalho e não tem justificação. Por quê? Porque o contrato está lá e existe. E, portanto, não é uma mensagem de um diretor desportivo que eventualmente possa existir, que nós ainda não vimos se existe ou não, ou uma conversa, se perto de alguma coisa. O que serve é contratos e assinaturas, isso é conta. E neste momento, o Gyökeres, no meu ponto de vista, ganharia muito mais se tivesse apresentado e apresentando-se, fazia a sua cruzada e aí, se calhar, capitalizava muito mais pontos. Neste momento, eu acho que começou a perdê-los e o Arsenal também. Há aqui qualquer coisa que nos está a escapar a todos, porque se o Arsenal pensar que o Gyökeres chega à Liga dos Campeões, em dois jogos que dê a vitória, porque de repente metem a bola em profundidade, ele faz o gol, etc, vai recuperar esses cinco milhões. Quer dizer, para o Arsenal, estamos a falar de cinco milhões, é completamente irrisório nesta circunstância. Há qualquer coisa aqui que está a escapar a todos e que não pode ser só a questão de, como foi dito aqui, transformar esses cinco milhões em cinco milhões fixos será tão fácil e, portanto, não faz sentido este momento que está a acontecer.

É as comissões do empresário, Pedro.

Pois, é isso.

Para já, o que é certo é que Viktor Gyökeres não se apresentou no regresso ao trabalho do Sporting, não está a acompanhar o clube no estádio em Lagos, no Algarve. Meus senhores, antes de irmos às notas e campeões do dia, dar aqui apenas também um ponto de situação. Hoje é dia de final de Campeonato do Mundo de Clubes. Temos de ser telegráficos. Paris Saint-Germain e Chelsea, sendo que o PSG surge com a possibilidade de fazer uma época perfeita. João Castro, vou começar por ti. De forma telegráfica, quem vence o mais logo?

Eu acho que o PSG é claramente favorito e poderá mesmo vencer. Em dia normal, acho que o Paris Saint-Germain é bastante superior ao Chelsea. Há muitos portugueses em campo. Boa sorte a todos, obviamente, e que seja um grande espetáculo, porque eu acho que pode ser realmente uma boa final, mas o Paris Saint-Germain, para mim, é claramente favorito.

Luís Pinto Coelho, quem é que parte em vantagem para esta final?

70-30 para o Paris Saint-Germain. Claramente melhor equipa, muito talento também, embora eu dê estes 30% ao Chelsea, porque obviamente o Chelsea também tem muito talento individual e qualquer jogador daqueles pode resolver uma partida, mas claramente o Paris Saint-Germain é favorito.

Pedro Henriques?

Olha, é já a minha nota de campeão, se me permitires.

Vamos embora.

Já despachada a minha nota de campeão, uma nota 17 exatamente para a grande expectativa que é a final do Campeonato do Mundo de Clubes. Com todas as críticas que foram feitas, o fato é que o campeonato decorreu com coisas menos boas, com coisas muito boas. Temos duas equipes europeias na final, o que não é de espantar. Isso encerra aqui muitas discussões que havia no passado relativamente a quem é melhor, quem é mais organizado, etc. A realidade é esta, duas equipes europeias, acho que o Paris Saint-Germain é claramente favorito, mas trata-se de uma final e as finais têm sempre um grau de imprevisibilidade, porque toda a gente quer ganhar e é só um jogo. De qualquer maneira, eu também dou esse favoritismo. Nota 15 para a grande expectativa, para mim pelo menos é, vou assistir ao jogo, porque é uma final de dois grandes clubes, duas grandes finais com muitos portugueses e também com a expectativa que provavelmente, se fizer-se da lógica, o Paris Saint-Germain será o vencedor.

Sobra-nos um minuto, 30 segundos para cada um. João Castro, notas e campeões do dia.

Nota 16 para esta final e espero que a final seja decidida hoje, que não haja relâmpagos para não passarmos toda a noite a ver a final. E nota 18 para o presidente do Sporting por ter sido tão incisivo e tão assertivo nos últimos tempos pela comunicação que tem feito, sobretudo sobre o caso do Gyökeres.

E vamos fechar com as notas do Luís Pinto Coelho e os campeões.

Eu vou repetir a minha nota de ontem e vou repetir porque o João Almeida já sabe as consequências daquela queda, há mesmo uma fratura de uma costela. Ele ontem teve bastante dificuldade para concluir a etapa, perdeu bastante tempo, mas eu acho que merece novamente aqui um 20, porque fazer os quilómetros que fez ontem em esforço, em sofrimento, pelo bem da equipa, porque acha que pode recuperar e mais à frente ainda ser útil para o Gácha. Por isso um 20 para ele, que é um tremendo campeão.

E nós fechamos assim esta edição de "E O Campeão É Que..." amanhã está de regresso à hora habitual, depois do 12:30. Um abraço a todos.

Um abraço.