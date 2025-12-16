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Está no ar mais um "E o Campeão É?", programa em que damos notas à atualidade desportiva, hoje com os campeões Gabriel Alves, Augusto Inácio e Pedro Henriques. Boa tarde aos três.

Boa tarde.

Boa tarde.

Hoje temos vários temas, mas claro, temos de falar do campeonato. Ontem mais uma vitória do Futebol Clube do Porto, mais líder, vitória por 3 x 1 frente ao Estrela da Amadora e começo por ti, Gabriel. Ainda houve um susto na segunda parte, o gol do empate por parte da equipe da Amadora, mas logo a seguir Francisco Moura resolveu e mais tarde vinha também o 3 x 1 para afastar qualquer tipo de dúvidas. É uma vitória justa?

Sim, uma vitória justa, uma vitória competente. O gol do Estrela da Amadora foi para dar um pequeno picante ao jogo para quem está assistindo, e principalmente para os adversários mais diretos, que estão na luta pelo título, o Sporting e o Benfica. Um arzinho: "Ei, isto hoje pode acontecer". É bom, faz parte daquilo que é o futebol e a competição, quer no futebol, qualquer outro tipo de modalidade. Mas é uma vitória competente da equipe do Futebol Clube do Porto. A resposta que o Estrela da Amadora pôde dar, deu. Uma nota para mim é o Samu. Dentre aquilo que eu ainda ontem no programa falava dos pontas de lança, que de fato vão comandando e vão mordendo em gols, pois Samu ontem com mais dois, naturalmente que está dentro dessa faixa. Portanto, a história do jogo é esse pontozinho de emoção. Para mim é o Samu com dois gols, ponta de lança, por ser ponta de lança, obviamente, e é um Futebol Clube do Porto que sofreu um gol. Olha, já não sofria há muito tempo, tinha três, passa a ter quatro sofridos. É a melhor defesa do campeonato ainda assim.

E Augusto Inácio, pegando aqui nesta nota do Gabriel Alves, Farioli fez questão também de sublinhar isso, dizer que agora é notícia sempre que o Futebol Clube do Porto sofre gols. Tem sido essa também a garantia dos bons resultados do Futebol Clube do Porto?

Boa tarde a todos. É verdade. O Futebol Clube do Porto é aquela equipe que defende melhor do que ataca, porque a equipe toda defende e toda sabe posicionar-se no campo. Mas agora o Porto, ao marcar o primeiro gol ontem, acho que desacelerou um bocadinho. Estava intenso, o jogo desacelerou e o Estrela da Amadora também tinha a sua intensidade, foi incomodando o Futebol Clube do Porto, sem criar perigo, é verdade. Mas isto foi para um intervalo com 1 x 0 e já sabe que 1 x 0 é aquele resultado muito complicado. E aconteceu isso, aconteceu o gol do Estrela. Aí tocaram os alarmes, tocaram as sirenes todas e logo em seguida o Francisco Moura faz o 2 x 1. O Porto respirou um bocadinho de alívio aí, mas ficou sempre a sensação de que o resultado não estava seguro. O Porto teve a oportunidade para fazer mais gols, é verdade, acabou por marcar um terceiro, mas ficou o tal ADN que se fala tanto, é um ADN do Porto que morre em campo pelo resultado. Às vezes não joga bem, mas ganha, que é o mais importante, mas acima de tudo, é baseado na sua força coletiva defensiva e por isso dá uma estabilidade muito grande à equipe do Porto, tem sempre capacidade para fazer um ou outro gol. Por isso o Porto só sofre quatro gols e vem no sentido de que continua uma equipe coesa. Depois do Benfica e do Sporting terem ganho os seus jogos, o Futebol Clube do Porto fez o seu papel também, marcou mais três pontos na classificação e continua o Sporting a cinco pontos e o Benfica a oito.

E Pedro Henriques, muito se tem falado de uma eventual quebra de rendimento do Porto. Este resultado é melhor do que a exibição ou o Porto já está mais equilibrado e já vai fazendo esquecer esse período mais tremido do último mês?

Bom dia. Eu acho que, acima de tudo, as equipes trabalham também muito para aquilo que é o resultado em função daquilo que são os adversários. É lógico que há essa identificação de um Porto talvez a render menos do que o que se podia esperar a dado momento, depois de uma entrada avassaladora na liga, mas na prática, a vantagem que tem para o Sporting e para o Benfica diz muito deste Futebol Clube do Porto, que se calhar o pecado maior foi ter rodado tantos jogadores num jogo contra o Vitória Sport Clube, por opção, e portanto essa derrota aí pelo meio, juntamente com alguns jogos em que o Porto não foi tão avassalador, porque as equipes também começaram a conhecer e a perceber como joga o Porto, inclusive nas bolas paradas, onde elas eram muito fortes. E isso é normal que uma equipe não consiga manter a mesma bitola durante toda a época. Do jogo de ontem. Realçar o melhor jogador em campo uma vez mais, o Samu, relembrar que ele é o terceiro jogo seguido a faturar e bisou. Portanto, havia aquela dúvida se o terceiro gol iria ou não ser atribuído. Oficialmente foi atribuído ao Samu e por isso este pódio com Pavelic 13, Luis Díaz 11 e o Samu a nove, claro, pelo meio, Clinton e Pedro Gonçalves, não deixa de ser muito interessante. Um destaque para o Sidney Cabral. Gosto sempre de realçar a equipe que perde, também tem sempre algum jogador que se destaca e o Sidney Cabral, no meu ponto de vista, foi um desses jogadores que se destacou. E depois umas pequenas notas que vamos ver o que é que vai acontecer com o Gabri Veiga, que estaria a ter alguns minutos e saiu outra vez com queixas, e para o Porto, um Gabri Veiga em bom é importante. O Mehdi Taremi, que por questões disciplinares falha o Alverca e agora as equipes, umas mais do que outras. O Sporting é uma dessas que vai sofrer também com isso, que é a questão do que vem aí do CAN. E neste caso concreto, não sendo dos jogadores mais relevantes e importantes, não deixa de ser um jogador importante, o Zaidu, que já está no Cairo. E, portanto, foi um Porto que ganhou, venceu. Não sei se convenceu ou não, mas é um Porto que está a manter a bitola e quando se sentiu apertado ou distraiu-se, ou também por mérito do Estrela da Amadora, acelerou e voltou ao normal. E muita comunhão deste Porto na maneira como comemora os gols, o que significa que há saúde no balneário.

Pedro, o Gabriel Alves falava aqui na questão do Gabri Veiga. Ontem até foi titular o Rodrigo Mora, no lugar que vão rodando entre os dois. Quando não está Gabri Veiga, o Rodrigo Mora vai dando conta do papel?

Antes de responder essa questão, quero só dar aqui uma nota de rodapé ao papel defensivo, que está aqui em foco do Futebol Clube do Porto, mas que se estende a tudo o que é competição coletiva. E isso já vem de há muitos anos, vem do basquete. Portanto, atenção, quem defende melhor, ganha campeonatos. Quem ataca melhor, ganha jogos. No final, as contas fazem-se entre aquilo que os ataques fazem ganhando os jogos e aquilo que as defesas mantiverem para se ganhar os campeonatos não sofrendo gols. Por isso é que os treinadores, mesmo quando ganham por cinco ou seis, sofrem um gol, ficam irritados.

Ficam chateados.

Exatamente. É isso que é preciso ter em conta. Quanto à questão Gabri Veiga, Rodrigo Mora, são dois virtuoses, não são iguais, são jogadores de estilo diferente, mas são jogadores que pautam um certo futebol diverso daquilo que é a máquina. São jogadores que podem desequilibrar no sentido daquilo que está computerizado, sair da caixa e obviamente surpreender o adversário.

Augusto Inácio, sem Bednarek, e para garantir também essa consistência defensiva no próximo jogo, sendo que o Bednarek, que tem sido o patrão da defesa do Futebol Clube do Porto, não vai estar disponível, quem é que tu vês entrar para o 11? É o Pablo Rosário, mais uma vez adaptado, ou o Pripich pode ter aqui uma oportunidade?

Este é um dos problemas que o Futebol Clube do Porto tem no seu plantel, é que só tem um central com o pé direito, porque o Néhuen Pérez está lesionado. E o Porto, provavelmente, no mercado de janeiro, vai contratar um central com o pé direito. E o Bednarek é aquele jogador que já joga de olhos fechados com o Kvior, dois polacos que estão também na sua seleção e que jogam como titulares no Futebol Clube do Porto, dão uma grande estabilidade, uma grande calma à defesa. E pelo aquilo que já se viu, o Pripich é pé esquerdo, o Kvior também é pé esquerdo, acho que vai jogar o Pablo Rosário, que é aquilo que tem feito cada vez que o Bednarek não joga. Por isso eu acredito que seja o Pablo que é a pá para toda ali, é o joker do Porto, como o Aursnes é para o Benfica. Diria que o Pablo joga de defesa direito, joga central, joga meio-campo. Eu acho que ele vai jogar no Alverca com o Pablo Rosário, mas esse é um dos problemas que o Porto está identificado e provavelmente vai ser solucionado neste mercado de janeiro.

Pedro Henriques, há mais algum problema que tenha de ser tido em conta por André Villas-Boas e Francesco Farioli, agora no mercado de janeiro?

Não, é assim, o mercado de janeiro, se o planejamento for bem feito, e acho que o Porto fez um grande planeamento, repara que quase todos os jogadores que o Porto contratou e mudou, quase todos eles são titulares e se não são titulares andam lá muito perto. Agora é o acertar, porque é o acertar em função da CAN. O Porto não é das equipas que tem mais problemas, mas sobretudo em função de problemas físicos e lesões. Hoje não estamos a falar de Sporting, mas se falássemos de Sporting.

Podíamos dizer alguns.

Exatamente, diria que alguns e muitos. E depois que se juntando a CAN, vai ter que ir bem ao mercado. E quando dizemos ir ao mercado, seja ao mercado no sentido de contratar fora ou o mercado que muitas vezes tem soluções dentro do próprio clube. Este ciclo é importante. Por que eu não quero responder essa questão? Porque há aqui um ciclo que é muito importante. O Porto tem um calendário interno, no meu ponto de vista, mais fácil do que, por exemplo, de Sporting e Benfica, na minha opinião.

No próximo mês, especialmente.

Exatamente. E depois não tem janeiro, neste caso, pode-se dizer que é mau, que é bom, isso depende do ponto de vista, não vai ter dois jogos de altíssima intensidade como vai ter o Sporting e o Benfica, que pode ser só um ou podem ser dois, se chegarem à final da Taça da Liga. Por muito que rodem, querem sempre ganhar. E vai depender muito de como o Porto chegar em termos pontuais a esse janeiro, a esse mercado de inverno e, eventualmente, estivemos aqui a dar o caso do Gabri, se foi uma coisa menor, se já está em condições. Isso vai ser muito relevante e importante para depois acertar os chamados cortes de gorduras ou ir buscar dois ou três jogadores que possam reforçar um determinado setor que de repente ficou com um jogador lesionado. Eu acho que ainda é um bocadinho cedo, obviamente que o Porto já está a pensar nisso, como todos os outros clubes já estão, mas eu acho que para nós, como comentadores, se calhar daqui a três semanas, estaremos mais à vontade e em condições para dizer para o Porto, para o Benfica e para o Sporting, o que cada um vai precisar, visto por fora, para poder ter um plantel mais equilibrado e melhor.

Vamos tentar acelerar para falar também um bocadinho no Sporting. Ontem foi noite de Gala em Alvalade, Prêmios Tromp. Já vamos falar nos galardoados, mas primeiro, e não podemos fugir a esta notícia, temos Frederico Varandas candidato. Não é propriamente inesperado, tendo em conta o último mandato. Voltando a ti, Pedro Henriques, vai ser um passeio no parque?

Eu acho que os adeptos, de uma maneira geral, votam muito em função daquilo que são os resultados dos clubes. Às vezes, até mais do que os aspetos financeiros, embora hoje isso também seja relevante e importante e os adeptos também já olhem para isso. Podemos ver isto de duas maneiras, por aquilo que o Sporting conquistou com Varandas ou pela comparação daquilo que o Varandas como presidente conquista em relação ao passado do Sporting, desde deste século, desde 2000 ou coisa assim do gênero, desde o último título. E a partir daí, eu acho que é difícil, não quer dizer que esteja tudo bem, é difícil para o adepto sportinguista, ou melhor, para o sócio sportinguista que vai votar Dizer assim: "Não, não quero Varandas, quero outro qualquer". Porque depois aí mete-se outro problema, que alternativa? E normalmente os candidatos quando aparecem com uma alternativa, e não quer dizer que não haja, aparecem em função do momento. Viu-se no Benfica, em que as coisas não estavam bem e apareceu uma série de candidatos. Com as coisas a correrem bem, são poucos aqueles que também querem queimar o seu nome para dar uma alternativa a um projeto que está a correr bem. E portanto, eu acho que é como tu dizes, não sei se vai ser um passeio no parque, mas dificilmente o Frederico Varandas, recandidatando-se como ele anunciou, não ganha.

Augusto Inácio, é mesmo assim? É difícil derrubar Varandas neste momento?

Mas o adepto também olha sempre para aquilo que são as vitórias dos campeonatos e das vitórias, principalmente do futebol. Não há dúvida nenhuma que Varandas deixa atrás de si o currículo de ter três campeonatos, e isso conta muito. Sinceramente, eu gostaria que houvesse mais uma outra candidatura para que o sócio pudesse ver uma outra alternativa, e seria corajosa essa alternativa. Seria corajosa porque sabe-se de antemão que Frederico Varandas vai ganhar isto com toda a facilidade, mas era importante que houvesse uma outra, até para não dar aquela ideia de quando as coisas estão mal, aparecem sempre cinco ou seis candidatos e quando as coisas estão mais ou menos estáveis, não aparece ninguém, porque tem medo de queimar o nome. Depende da personalidade de cada um. Também retive aqui uma coisa que o Frederico Varandas disse. Disse que estava a meio do trabalho. Ora, se estava a meio do trabalho, fiz as contas, 2018, 2026, oito anos. Se para completar o trabalho é preciso oito anos, em 2034, o Frederico Varandas já não vai ser presidente do Sporting.

E tem mais três títulos de campeão para ganhar, Gabriel Alves, assumindo que estamos a meio desse caminho?

A questão dos títulos para ganhar, naturalmente, terá que trabalhar para isso, terá que ter a competência também dos seus adversários mais diretos. É tudo muito aleatório. Eu penso que os clubes, na minha opinião, deviam de ser e deviam de ter estatutariamente a questão posta. Presidente, dois ou três mandatos. A partir daí, apareça outro. E isto seria bom, benéfico, muito benéfico para as sociedades. Até porque os clubes hoje são empresas financeiras, são sociedades desportivas, por muitas pipocas que andem por aí pelo ar. E daí que há a necessidade que com aquilo que os tempos vão mudando a uma velocidade enorme, como nós vimos na economia, nas finanças, na política, no social, no mundo, ao nível global, ao nível dos diversos continentes. Portanto, os clubes também, em termos daquilo que é o futebol e o desporto na sua globalidade, devem ter ideias novas e frescas, e que aparecem com outras pessoas e com outros candidatos. Não é só dizer que isto é um negócio e depois estar cá sentado.

Seria por isso importante haver esse outro candidato até para manter Varandas ativo. É isso?

Não, eu penso mais do que isso. Sim, obviamente, eu estou de acordo completamente com o que disse o Augusto e com o que disse o Pedro, subscrevo. A questão é esta, é haver mandatos controlados, isto é, ao fim de dois ou três mandatos, não pode. Candidata-se outro. Como acontece na política, em vários setores, na Presidente da República, nas autarquias, que também as autarquias antigamente eram vez a vez, hoje já não é. Isto é global, em todos os países e nas empresas. Vou te dar um exemplo. Tens muitas empresas multinacionais instaladas, eu vou falar deste Portugal, isto é global ao nível geral, que os seus presidentes do conselho de administração rodavam de X em X tempo em Portugal. Hoje tens uma multinacional, tens cá por acaso um português, mas de um momento para o outro tens um australiano, ou tens um holandês, ou tens um alemão, ou tens um asiático. As próprias empresas sentem essa necessidade.

E eu gostava de ter tempo para falar dos galardoados, dar apenas nota que Morten Hjulmand foi considerado o jogador do ano, sucede a Viktor Gyökeres. Mas passamos então para os campeões, acreditando que talvez este galardoados tenha lugar nas vossas escolhas. E voltando a ti, Gabriel Alves, quem é que é o teu campeão do dia?

O meu campeão do dia é o jogo ontem entre o Manchester United e o Bournemouth. Quatro quatro. É de facto uma coisa fabulosa, é um grande jogo de futebol. Dois treinadores, um confronto ibérico de treinadores, que é preciso ter aqui. Eu quero dizer que o treinador do Bournemouth é um grande treinador. Um grande treinador, basco, com uma grande escola. O Rui Vienna Mourinho também é um excelente treinador, ainda anda a crescer ali do Manchester United, oxalá que o deixem crescer. Mas obviamente as coisas têm que lhe correr, tem que lhe sair de forma diferente. Para mim é um grande jogo, é uma grande propaganda para o futebol e é por essas e por outras que, obviamente, a Premier League vai lá na frente. Portanto, eu vou já dar 18 e vou dar, neste momento, para o futebol espanhol, vergonha que se está a passar em relação àquilo que é a luta Real Madrid-Barcelona, eu diria Castela-Catalunha, com isto dos árbitros e das situações, etc., em que se desviam as atenções. Isto é muito mau para o futebol espanhol, é mau para o futebol europeu, é péssimo para o Real Madrid e também mau para o Barcelona e para toda uma imagem. E para a seleção de Espanha, porque a grande verdade é esta, o Real Madrid lança o ataque, está atrás na Liga Espanhola, tem um orçamento muito maior de vedetas e de estrelas que o Barcelona e para rematar, é só também para te dizer, tem poucos jogadores na seleção espanhola que é candidata a ganhar o Mundial. Não tem lá ninguém.

Pedro Henriques, teu campeão e notas.

A minha nota hoje é a nota 20. Vai para a Federação Portuguesa de Futebol e para o presidente Pedro Proença. Não sei se sabem, mas a partir de hoje passamos a integrar o comitê das competições das seleções masculinas a nível FIFA. Relembrar que com ele vai Rui Queiro e Helena Pires, também para determinadas funções a nível FIFA. Relembrar que recentemente, há uns meses, perdemos a possibilidade de estarmos, éramos os candidatos a sete vagas no comitê executivo da UEFA, depois do doutor Fernando Gomes ter mandado aquela carta às 55 confederações, no fundo, contra o Pedro Proença e depois a prejudicar também uma coisa muito importante, chama-se magistratura da influência. E nós precisamos estar nestes mais. E em ano de eleição de Vitinha, Nuno Mendes, Roberto Martínez como candidatos aos melhores de 2025 e em vésperas do Mundial 2026, eu acho que é muito importante esta magistratura da influência e esta chegada a uma situação que é absolutamente normal, natural para o futebol português. É só relembrar que este ano, e com o Pedro Proença, em seis finais, houve cinco vitórias. Portanto, esta é uma nova cultura, uma cultura de vitória. Não é falta de humildade, é sobretudo percebermos que o futebol português está num patamar elevadíssimo e temos que ser sempre candidatos, favoritos e fazer por isso, obviamente.

Nota 20 para a Federação Portuguesa de Futebol e para Pedro Proença. E Augusto Inácio, o teu campeão?

Tenho três notas 18. A primeira para o grande jogo que foi o Manchester United contra o Bayern de Munique, que o Gabriel Alves já falou, já não vou esticar muito nisto, porque foi realmente um jogo fantástico. Queria também dar a nota 18 ao Caíque, o guarda-redes do Nacional, que defendeu duas grandes penalidades e ainda fez uma assistência para o segundo gol, que o Paulo fez aos 90+9. Grande exibição que fez o Caíque, que deu três pontos praticamente ao Nacional, mas também queria dar a nota 18 ao Leonardo Jardim. Ele não vai continuar no Cruzeiro. Sabem por quê? Porque ele está a olhar para a saúde mental e física dele e ele sente necessidade de parar um pouco e por isso não vai continuar no Cruzeiro. Muitos falam, mas poucos fazem. E o Leonardo Jardim pensou assim e bem para ele.

E deu a nota disso mesmo, o Leonardo Jardim, que está de saída do Cruzeiro, foi o campeão de hoje, que está de volta amanhã. Muito obrigado aos três.