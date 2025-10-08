Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Em período de pausa para jogos internacionais, há duelo de palavras nos líderes do futebol português. É um dos temas que vamos abordar nesta edição, em que vamos também falar do multimilionário Cristiano Ronaldo. Eu sou Miguel Cordeiro, comigo estão Gabriel Alves, Augusto Inácio, Pedro Henriques e a Mariana Fernandes. Bem-vindos. Pedro Henriques, vou começar por ti, porque temos mais uma vez os líderes dos três grandes a falar, quase semana após semana, de arbitragem. Sabemos que um dos clubes está em período eleitoral e que isso leva a mais posicionamentos por parte de candidatos e por parte da liderança devido a esse período eleitoral, mas estamos também a vir de uma semana de clássicos e vemos, ou pelo menos ontem tivemos, Villas-Boas e Rui Costa num duelo de palavras sobre arbitragem, sobre aquilo que é a estrutura do futebol em Portugal. Já tínhamos tido também Frederico Varandas muito recentemente. Se bem me recordo, nos últimos anos temos vindo a falar de uma tentativa de mudar a liderança no futebol português nos três grandes. Essa mudança que estava em curso, afinal, não é bem assim?

Bom dia, uma vez mais. Eu pensava que sim, pensava que havia uma alteração de paradigma quando, e basta olhar para aquilo que o Frederico Varandas disse quando se candidatou a presidente, o que o próprio André Villas-Boas e o próprio Rui Costa quando se candidataram presidentes, e ainda enquanto candidatos, falavam sempre de mudar aquilo que não estava correto, aquilo que era, de certa forma, um passado e um legado que não era correto sob o ponto de vista de várias coisas, dentro dos próprios clubes, da própria gestão, até exatamente esta questão. Eu vou usar uma expressão que foi usada agora recentemente, que é o terrorismo comunicacional, e que tem a ver exatamente com aquilo que já não são as redes sociais, já não são aquelas pessoas que, obviamente, estando na comunicação social em nome, e eles próprios dizem, da representação do Sporting, do Benfica ou do Porto, dão a sua opinião de acordo com as lentes que usam, e isso é normal, das cores. Não, estamos ao mais alto nível, estamos na cúpula, estamos naquilo que é a maior representatividade de qualquer clube, que é o seu presidente, de forma aberta, desabrida, falam de arbitragem como quem domina o conhecimento técnico todo, lances, até já falam de situações específicas e falam sob o ponto de vista do conceito. Para mim é o mais grave. As pessoas mudaram na arbitragem, o Conselho de Arbitragem é totalmente diferente. Fez-se uma mudança de paradigma, inclusivamente naquilo que é a própria comunicação da arbitragem, todas as semanas, com um programa agora semanal a falar dos casos. Portanto, estes agarrões deste fim de semana vão ser falados, porque se sabe que vão ser falados, obviamente, com programas que têm cinco dias para falar dos áudios de árbitros. Um novo programa que até foi criado para ainda mais longe, com o desconhecimento de tudo aquilo que às vezes não cabe nestes programas e que é importante referir especificamente à questão da arbitragem. O que nós assistimos? Primeiro, não vale nada, porque mesmo que o Conselho de Arbitragem diga que este lance é pênalti fora de jogo ou livre direto, o que conta para os clubes é aquilo que eles têm como opinião. O mesmo espaço em relação à comunicação social. Eu esta semana tive o cuidado de assistir a todos os programas, mas todos, e os que não vi em direto, vi os que estavam atrás. E vejo coisas incríveis, pessoas a dizerem coisas deste género no programa: "O Conselho de Arbitragem, que agora mudou, tinham dito que iam explicar os lances e eu não vejo nada disso". O jovem que falou sobre isso, que já não é assim tão jovem, não vê televisão, com certeza. Mas o que eu quero dizer com isso é que as pessoas, primeiro, não se preparam para. As pessoas falam de arbitragem sem nenhum papel à frente, o que significa que não têm conhecimento. Especificamente, quando estamos a falar de todos os comunicados que dizem agarrões, e a pergunta que eu faço é: ok, então expliquem-me lá onde é que estão a ser esses agarrões. Alguém sabe a cor do livro, da página? Sabem qual é a lei que fala sobre agarrões? O que está escrito? Toda a gente manda bitaites sobre agarrões, mesmo a malta na comunicação social. Toda a gente manda bitaites, mas quando eu pergunto, e ontem fiz essa pergunta a várias pessoas, ficavam a se rir para mim, mas sem resposta. Então diz-me lá qual é a lei que fala sobre agarrões? Se não sabes qual é a lei que fala sobre agarrões, nunca viste a cor do livro, por que vem falar comigo sobre agarrões? Não tens moral para o fazer. Eu sei, porque eu dou formação, tu não sabes, mas estás a falar-me sobre o que não sabes. Resumindo e concluindo, neste momento, e vou agarrar nas palavras do André Villas-Boas, que na black carpet disse que ia ver, como estávamos em contexto de globos, para quem ia ser dado o globo Calimer. Não, neste momento, os três mais um são os quatro candidatos ao Calimer do ano. Mas é que são os quatro, porque todos estão a chorar. E ainda acreditam, isso para mim é que é mais incrível, que o Luciano Gonçalves, que faz as nomeações, ou que o Duarte Gomes, que dá a formação aos árbitros em termos técnicos, têm alguma coisa a ver com os ruídos que andam cá fora, como se isso tivesse algum sentido. As pessoas ainda acreditam nisso. Eu vou mais longe, eu vou há 20 anos atrás. Mas alguma vez eu arbitrei um jogo na minha vida, algum jogo na minha vida, em que por causa do ruído ou do barulho, do Manuel, do Joaquim ou Francisco, eu queria era ser o melhor dentro de campo e dar o meu melhor e acertar. Era-me indiferente se choravam, se gritavam, mas as pessoas têm este conceito: "Se a gente gritar mais alto, o árbitro chega lá". Isso é mentira. A pergunta que eu faço e termino com isto: algum de vocês que está aqui comigo a partilhar este momento, faz as coisas em função de quem grita mais alto ou de quem escutou, ou vocês têm personalidade própria e são pessoas crescidas e são pessoas adultas que fazem de acordo exatamente com os vossos princípios? É que vocês esquecem-se, não é vocês, vocês é todas as outras pessoas, os árbitros são pais, são filhos, são pessoas responsáveis, normalmente até são todos academicamente bem formados, têm grandes responsabilidades em tudo e mais alguma coisa nesta sociedade e, portanto, fazem no mais alto nível, não fazem porque gritam Estes comunicados e estes gritos servem para eles próprios continuarem a ter votos das suas claques, dos seus adeptos, porque os adeptos são influenciados quando a malta grita muito mais alto. O que é que isso vale em termos de arbitragem? Zero. Ao menos tentem saber o que diz a Lei 12, façam correções sobre garrafões. E depois podemos discutir o que quiserem.

Sim, eu não queria colocar aqui a discussão em torno de há boas ou más decisões. Parece-me até desnecessário nesta altura. Queria centrar a tónica no posicionamento que estão a ter os líderes dos três grandes, porque, tal como dizia aqui o Pedro Henriques, nas candidaturas ou quando chegaram à liderança, foram sempre dizendo que queriam uma liderança diferente, romper com algum tipo de comunicação que se fazia no passado. Mariana Fernandes, quando chega a altura, a doer a sério, em que há pressão até para que estes clubes façam pressão sobre os órgãos e as instituições e quem governa na arbitragem, acabam por cometer os mesmos erros só por voltar a estratégias do passado?

Sim, e eu acho, e aqui atribuo a culpa um bocadinho mais, não necessariamente à questão individual do André Villas-Boas, do Rui Costa, do Frederico Varandas e até, nas últimas semanas, do António Salvador, mas aqui se calhar até há uma ausência de cultura desportiva que nós temos em Portugal. A verdade é essa. Sempre que alguma coisa corre mal ou menos bem dentro de campo, sempre que a bola não entra, sempre que a bola bate na barra ou no poste e não entra dentro da baliza, a primeira responsabilização é para as equipas de arbitragem e para os árbitros que estavam a ser responsáveis por esse jogo, e muito raramente se atira logo de imediato aos treinadores ou jogadores. Ou seja, é muito mais fácil para um adepto ou até para o responsável de um clube atirar contra essa arbitragem, contra algo que nos é completamente alheio, do que necessariamente à responsabilidade do próprio clube. E acho que isso é uma coisa que advém da pressão dos adeptos e da pressão dos próprios clubes e da pressão das pessoas que veem futebol e que comentam futebol em Portugal, e não necessariamente a estas três ou quatro pessoas de forma individual. Claro que têm também a responsabilidade e teriam a responsabilidade de fazer diferente. Eu acho que nós esperávamos que Varandas, Rui Costa, Villas-Boas fizessem diferente e se calhar por isso estamos um bocadinho desiludidos. Agora, eu acho muito complicado que qualquer outro, na posição em que eles os três estão, fizessem de facto diferente. E basta olharmos, a título de exemplo, para aquilo que aconteceu logo no início da campanha eleitoral, no que diz respeito ao Benfica. Ou seja, aquilo que levou João Noronha Lopes, João Diogo Mantegas e os restantes candidatos a criticar de forma muito veemente Rui Costa e a restante direção e estrutura do Benfica no final da temporada passada, foi o fato de terem demorado muito tempo a reagir àquilo que, no entender dos adeptos do Benfica e no entender destes candidatos, tinham sido situações prejudiciais, de forma reiterada, ao Benfica por parte das equipas de arbitragem, não só durante o campeonato, mas depois também naquele caso paradigmático da final da Taça de Portugal. Portanto, o Rui Costa, logo à partida, estava pressionado a fazê-lo. Eu acho que sempre que vemos Rui Costa a falar de arbitragens, seja em comunicados, seja depois individualmente nestas situações um bocadinho mais particulares, tem a ver com isso, tem o facto de ter sido pressionado a fazê-lo por parte dos candidatos e dos concorrentes às eleições do Benfica. Portanto, eu acho que mais do que responsabilizar aqui de forma individual os três presidentes, por muito que sim, pudessem fazer diferente, é uma questão da ausência de cultura desportiva. Os adeptos de futebol em Portugal responsabilizam as arbitragens antes e primeiro de responsabilizarem os próprios jogadores ou o próprio treinador.

Muitas vezes até antes do jogo começar. Augusto Inácio, o que te parece esta troca de palavras que vai aquecendo dia para dia? Estamos à oitava jornada. Sabemos que há aqui situações que ainda vêm da época passada, mas de facto entramos já neste clima que os três líderes dos três grandes tentaram, de certa forma, ou foram dizendo que queriam mudar.

Boa tarde a todos. A Mariana Fernandes estava a dizer que há falta de cultura desportiva e eu pergunto: desde quando é que houve cultura desportiva? Nunca houve cultura desportiva em Portugal. A nossa cultura desportiva é aquela em que quando as coisas não correm bem, são sempre os árbitros. E eu fui educado como jogador que acabava o jogo, a gente não ganhava e olhávamos: "Ah, se o árbitro tivesse marcado aquele pênalti, se aquele fora de jogo não foi". Era isso que a gente discutia muitas vezes e não era como é que a gente estivemos globalmente, taticamente, como é que nós estivemos. Era sempre isto. E depois há outra coisa. Cada vez que um clube grande perde pontos, empata ou perde o jogo e não há reação nenhuma, são os próprios adeptos a dizer: "Pô, temos um presidente banana, temos um presidente que não nos defende". Os próprios jogadores dentro do balneário dizem: "Pá, estamos sozinhos, ninguém nos defende". O que é isso de ninguém nos defende? É falar dos árbitros, é falar do erro, que eles acham que foram prejudicados. E isto tem sido ano após ano, tem sido sempre assim. Com o agravante agora ser mais vincado, porque o Rui Costa foi muito criticado, porque o Frederico Varandas deu na época passada uma entrevista na Sporting TV em que falou o que tinha que falar da arbitragem. Rui Costa não reagiu, o Sporting é bicampeão, ganha a Taça de Portugal E agora, para demonstrar aos adeptos do Benfica, até porque está no momento das eleições, cada jogo que o Sporting faz é escrutinado, nem que seja um canto contra o Sporting que não foi marcado, o Benfica faz logo o comunicado a ressalvar esses erros. Ou seja, é para o Rui Costa dizer aos adeptos: "Nós estamos aqui, como estão a ver, a defender o Benfica, nós estamos atentos aos nossos rivais". Isto é uma bola de neve. E depois apareceu o futebol clube do Porto, que parece, segundo me contaram, não sei se é mentira ou se é verdade, porque eu não vi, mas segundo me contaram, aquele foi um autêntico escândalo, a segunda parte do Porto B e Torreense, mas isso é o que dizem, para o Porto aproveitar e também meter a sua colherada para dizer assim: "Atenção, vocês falaram, mas nós estamos aqui atentos e nós não vamos, como se costuma dizer, comer de grupos". Aconteceu depois também com o Sporting e Braga, que como se acha um grande, também falou do mesmo. E isto nunca vai mudar, nunca vai passar. Esqueçam aquilo que pensaram, que dirigentes novos, eram os antigos, os dinossauros, os manda-chuvas do futebol português, e que agora vem uma mentalidade nova, tudo vai mudar, vai ser diferente, vai ser transparente. Esqueçam! Tudo tanga, é tudo igual. Cada vez que tocam, como se costuma dizer, nos machinos aos meninos, aquilo vem logo saltar para a praça pública. Isto vai ser assim, e vai ser pior, porque cada vez mais Portugal vai estar no ranking, só vai uma equipa e vamos ver, vai haver um ano, se a gente não tivermos olhos abertos, vai haver um ano, se calhar, que a gente nem diretamente vai entrar na Liga dos Campeões. E quem for campeão e quem ganhar essa possibilidade de entrar na Champions e os outros não entrarem, é uma vantagem que tem depois em termos futuros, em termos de plantel ser melhor. Por isso, Miguel, vamos esquecer que a cultura desportiva, que é esta que nós temos, eu sinceramente gostaria que fosse diferente, mas eu não acredito.

Gabriel Alves, a tua opinião sobre aquilo que estamos aqui a falar.

Olha, a cultura desportiva, falou muito bem a Mariana. Mas para haver cultura desportiva, é preciso que haja formação. E quem é que implementa a cultura desportiva? Ela não há, ela não é implementada. Há 50 anos, quem é que implementa a cultura desportiva em Portugal? Há desporto escolar. Há 50 anos há desporto escolar. É no desporto escolar que começa a ser ensinada a cultura desportiva, a formação desportiva. Obviamente, quem pratica desporto, naturalmente, depois tem essa formação e leva essa formação para outros atos, para outras atitudes, para outros âmbitos. Depois, eu diria, de tudo isto que estou a ouvir, porque fui ouvido ao longo dos anos, dá de que ser grave, mas eu diria, são bafejo. Ouvi o Almeida Pinheiro Azevedo disse ao meu lado, eu estava a trabalhar na Assembleia da República, também já lá vão 50. São bafos, mas bafos graves, muito graves, porque são repetitivos. É sempre a mesma coisa. Portanto, não temos geração nova. Como não tiveram cultura desportiva, também não temos geração nova. Temos tudo igual. Eu não sei até, face a tudo isto, se os senhores do internacional board não querem vir a Portugal aprender com estes presidentes, com estas pessoas, porque se calhar aprendiam alguma coisa, não sei o quê, mas pelo menos talvez façam algumas atitudes junto da FIFA e da UEFA para que a FIFA e a UEFA interviessem. Porque isto não pode ser, obviamente, uma selva. Isto está-se a tornar aquilo que se pode dizer uma verdadeira selva. Queria só dizer, se jogassem mais as equipas, se o nosso futebol fosse melhor, talvez tivéssemos outros parâmetros em termos internacionais. Não temos. Isso só para rematar. Nós estamos a falar dos dirigentes que dão o que falar, os do Benfica, os do Porto, os do Sporting, os do Braga. E aqueles que estão de meio de tabela para baixo, quando lhes acontece só uma coisa, é um pão e um queijo, porque ninguém fala disso, nem nada, nem uma linha. Estás a perceber? Quão são prejudicados? Nada, zero. Olha, vamos assentar arraiais e vamos pensar se queremos ter futebol a sério ou se temos futebol a brincar.

Temos minuto e meio para as nossas notas. Hoje acabou por ser quase monotemático este programa. Gabriel Alves, já vou te pedir a nota. Começo com o Pedro Henriques. Pedro, campeão do dia?

Olha, o meu campeão do dia vai exatamente para aquilo que foi a cerimónia dos Globos ontem, e encontrei no final o Inácio. Inácio estava vestido de preto conforme tinha prometido, eu também. E para dizer que foi uma cerimónia bonita, onde à parte destas tricas todas, acabou por se pôr no patamar mais elevado aquilo que é o mais bonito do futebol, que muitas vezes são as equipas que conquistam prémios. Os quatro títulos ganhos nesta presidência agora do Pedro Proença foram entregues as respetivas taças, desde o futebol de praia das senhoras ao sub-17 e sub-19 e também a Liga das Nações, foram lá entregues esses quatro. Depois os jogadores que ganharam, que ganharam alguma coisa no Paris Saint-Germain, ou o próprio Cristiano Ronaldo, que acabou por ganhar um prémio prestígio, o próprio presidente da República que foi atribuído um prémio. Portanto, acho que foi uma cerimónia bonita e lá está, aquilo ali foi um momento muito bonito e do futebol, porque o futebol também, à parte destas guerras todas, tem exatamente este momento. E hoje vai continuar com o Futebol Summit. E portanto, isto sim é falar de futebol, isto sim é discutir as coisas que importam. Nota 17 para este momento e para estes Globos.

Temos de ser um pouco mais rápidos. Agostinho Inácio, campeão do dia.

Olha, também na gala de ontem dos Globos 17, mas queria dar aqui a nota 18 para Cabo Verde, que joga hoje na Líbia.

Às duas.

Mas se ganhar hoje, já está apurado para o Mundial. É essa força que eu quero dar a Cabo Verde.

Nota expressa para Cabo Verde. Gabriel Alves.

Olha, 20 para o Cristiano Ronaldo. É o desportista que é, é o profissional que é, sabe-se gerir desportivamente, sabe-se gerir pessoalmente. Para ele, portanto, um 20 porque continua nas bocas do mundo, mas por atos positivos. Uma nota de rodapé: talvez um dia desses trouxéssemos aqui alguém do basquetebol para nos explicar como é que é a arbitragem e como é que são os castigos na arbitragem da NBA.

Fica a proposta. Para fechar, Mariana Fernandes, agora já em estúdio.

Olha, eu roubaram-me aqui Cabo Verde, que era o meu campeão por antecipação também. Política à parte, 18 para o discurso do presidente da República ontem. Eu acho que é um prémio que lhe é dado, obviamente, também porque está a terminar o mandato, porque acho que é um prémio obviamente atribuído também para assinalar isso e o apoio que Marcelo Rebelo de Sousa deu sempre ao futebol e ao desporto no geral português. Mas acho que é um discurso interessante, com muito poucos eus e muitos nós. Política à parte, olhando mais para o lado desportivo da questão, acho que é um ótimo discurso de Marcelo Rebelo de Sousa ontem à noite.

Está feita esta edição de "E o Campeão É..." e desejamos muita força à seleção de Cabo Verde.