Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

"E o Campeão É..." programa de análise da atualidade desportiva na Rádio Observador. Eu sou Miguel Cordeiro, vou estar hoje à conversa com Augusto Inácio, Pedro Henriques e Luís Pinto Coelho. Vamos falar das vitórias do Futebol Clube do Porto e Sporting Braga na Liga Europa, dos convocados da Seleção Nacional para os próximos compromissos rumo ao Mundial do próximo ano. Falar aqui um bocadinho também desta jornada em que temos dois grandes jogos já no próximo domingo, o Sporting x Sporting Braga e o Futebol Clube do Porto x Benfica, com muitas decisões no que toca à liderança do campeonato. Vamos começar pela Liga Europa. Luís Pinto Coelho, mais uma vez, acredito, satisfeito. O Futebol Clube do Porto na Liga Europa parece que só quer resolver os jogos no fim.

Olá, boa tarde. Sim, dá um bocadinho mais de ansiedade, porque já é o segundo jogo a resolver nos minutos finais. Mas ontem eu acho que foi um win-win de Farioli, que faz a rotação já a pensar no Benfica e mesmo assim consegue os três pontos e até acrescentaria ganhar um bocadinho mais o balneário. Parece-me claramente que a equipa está com o treinador e respira-se uma boa saúde naquele balneário, mas é importante dar estes minutos a jogadores que não têm jogado tanto e logo num palco europeu. Muitos deles deram resposta afirmativa, mas isto é também uma forma de manter o grupo todo ligado. Já se percebeu que toda a gente conta e é uma gestão bem feita, correu tudo bem e agora é foco para domingo.

Augusto Inácio, deu para rodar, deu para vencer, deu para gerir. Está a dar para tudo neste Futebol Clube do Porto.

Boa tarde, doutor. Tens razão, está a dar para tudo. Até dá para o Porto estar empatado de um a um, claro, tira o ponta de lança e fica o Rodrigo Mora a jogar mais à frente. Deu para tudo. O Porto está a passar por um momento realmente extraordinário, fantástico, muita confiança, muita união também. E claramente que o Porto não fez um grande jogo, como é evidente, com oito alterações, é natural que as coisas não corressem bem em termos de ligação, mas teve lá o espírito, teve lá atitude, teve lá o empurrão e de que maneira a força de fora foi dos adeptos do Porto, que deram uma confiança muito grande aos jogadores e o Porto acabou por ser feliz, depois, na parte final, com o gol do Rodrigo Mora, desta vez com o Pepe a não ser egoísta e a dar o gol ao seu colega. Por isso, o Porto fez tudo bem. Fez gestão, fez o resultado, fez dois jogos, duas vitórias na Liga Europa, poupou os jogadores, tem os jogadores frescos para o jogo com o Benfica. Está tudo a correr bem para os lados do Dragão e é evidente que este Porto continua, mesmo assim, muito forte, mesmo com segundas linhas ou terceiras linhas, já não sei qual é as primeiras nem as segundas.

Exato.

Mas diria que o Porto tem realmente um plantel que teve uns problemas no início com algumas lesões e olhava-se para o banco e as coisas estavam complicadas. Desta vez, o Farioli tem 11 e tem um banco de nível também para poder competir com os seus maiores rivais.

Pedro Henriques, vai surpreendendo este Futebol Clube do Porto, vai também deixando de ser surpresa à medida que isto vai acontecendo, mas está num excelente momento de forma. Ontem à noite deu para perceber isto mais uma vez. É óbvio que o resultado foi conquistado já no fim, mas nunca pareceu que o Futebol Clube do Porto, na verdade, pudesse empatar este jogo. Parecia sempre que o gol podia surgir a qualquer momento.

Bom dia. Não se importam que eu discorde aqui um bocadinho dos meus colegas, desta última indicação que tem 11 e tem banco, eu não concordo nada.

Claro que sim, vamos a isso, Pedro.

Não concordo, pessoal. Desculpem lá. Foi preciso substituir, meter os pesos pesados para que o Porto desse a volta ao jogo, na minha perspectiva. Portanto, apareceu um comboio, que é aquele comboio-

Sem ponta de lança na parte final, Pedro.

Certo, mas o que eu estou a dizer é que foi preciso ir buscar os pesos pesados para conseguir dar a volta a um jogo. Eu estou convencido que, imaginemos que não havia clássico no domingo, teria outro jogo qualquer daqui a quatro ou cinco dias, e que o Porto se apresentava com os pesos pesados. Não estávamos aqui a falar de um gol no último minuto, garantidamente. Não estávamos. Estávamos a falar de uma vitória muito mais confortável. E foi preciso ir buscar aquele comboio que o Porto inventou, porque aquilo é uma locomotiva, que é o Frahol. Pronto, e depois, como diz um jornal, e acho muita piada, locomotiva Frahol, vou uma hora em primeira classe. E foi mesmo, porque depois o Mora realmente é um génio, nem sempre faz tudo bem, às vezes baixa um bocadinho a cabeça e tal, e perde-se no drible, mas é um génio e, portanto, eu acho que qualquer jogador que tenha este talento, já não vou dizer que lá da baliza tenha qualidade, mas colocam-no em qualquer posição e acaba por sobressair. E, portanto, eu acho que foi preciso muito Porto de banco para conseguir dar a volta na perspectiva de ganhar o jogo e de se tornar mais afirmativo, porque eu acho que fez bem, rodou, há um jogo daqui a três dias, que é relevantíssimo e importantíssimo. Obviamente que os que entraram esforçaram-se e deram tudo, mas não mantêm nem um pouco mais ou menos, no meu ponto de vista, o patamar dos que lá estavam. Por isso, para mim, claramente, Vítor Frahol, aquele comboio que realmente não engana, é uma coisa extraordinária, porque também gosto de olhar para os outros. Acho que aquele menino de 17 anos é uma coisa impressionante, no meu ponto de vista, o Vasilji Kostov, que acabou por fazer o gol. E obviamente que o Futebol Clube do Porto, neste momento, as coisas estão a lhe ocorrer bem, fisicamente, psicologicamente, intelectualmente, tudo o que a gente pode acabar em "ente", e está numa dimensão realmente para lá daquilo que, já nem vou comparar o Porto com o Porto da época passada, mas realmente é um Porto que está acima de tudo muito moralizado e onde aquilo que para muitas equipas pode ser vamos lá tentar defender de que tremida, se calhar vamos sofrer um gol, o Porto não, está com aquela confiança de que isto mais tarde ou mais cedo acaba por dar, porque nós somos bons, temos qualidade, acreditamos em nós e a maneira como, e aqui sim, o que eu acho que o Porto mostra, e termino com isto Realmente, não é só o que nós vemos cá fora, mas é tudo aquilo que se passa internamente. É perceber e olhar para a maneira como o Porto comemorou o gol da vitória. E não estou falando dos 11 que lá estavam dentro, estou falando dos outros. E aí é que se vê muito daquilo que é o acreditar, a garra, a postura, a alegria, aquela malta que salta do banco como se fossem qualquer um deles a marcar o gol, foi uma coisa impressionante. E isso, sim, acho que mostra muito da saúde do futebol que o Porto tem em todos os aspectos. E não sei se ainda vamos falar do clássico, mas pra já fica aqui.

Muito bem. Rapidamente, Agostinho Inácio, e este Braga? Mais uma vitória. Em Portugal não está a correr bem. Na Liga Europa parece ser um ótimo palco para este Sporting Braga. Está a correr bem esta participação.

É verdade o que estás a dizer. O Braga, a nível nacional, nas nossas competições, neste caso no campeonato, está a correr muito mal, ao ponto de no último jogo ver-se muitos lenços brancos e esperava-se que realmente até o treinador pudesse sair já naquela altura. O que é certo é que não foi isso que aconteceu. O Braga vai à Escócia, vai a Glasgow, impõe-se de uma maneira incrível. Deixa-me dizer também que o Celtic também está muito longe daquilo que era o patamar que a gente conhecia do Celtic, mas o que interessa aqui é que o Braga tem uma postura e uma personalidade muito grande depois dos ares que teve no campeonato. E o que é certo é que o Braga ganha ao Feyenoord, ganha ao Celtic, tem seis pontos. O Braga nesse aspecto está bem, mas sinceramente, para ter aquele coletivo forte, que possa ser talvez a quarta equipa do Campeonato Português, ainda está longe desses patamares. Vamos ver se esta vitória dá-lhe moral e confiança para o futuro.

Muito bem, vamos falar aqui também dos convocados da Seleção Nacional. Há aqui alguns regressos, Rafael Leão, Matheus Nunes, Nelson Semedo. E temos aqui algumas ausências, Cancelo, neste caso por lesão, é o grande destaque entre as ausências. Vamos perceber. Luís Pinto Coelho, Matheus Nunes é um jogador convocado, na tua opinião, para jogar no meio-campo ou a defesa direito?

Eu acho que será no meio-campo, embora possa também fazer aquela posição de defesa direito sem bola e depois com bola passar para o meio-campo, que o João Neves também já faz algumas vezes na seleção. Mas acredito que possa ser mais para o meio-campo, porque se já tem João Neves a fazer esse trabalho, já tem algumas rotinas, acho que, se calhar, continua com o João Neves. Mas eu gosto muito do Matheus Nunes, acho que é um jogador com características muito diferentes do que a gente tem no meio-campo. É um jogador que rompe com bola, que ganha metros em posse e nós não temos muito disso. Temos jogadores daquele tiki-taka de toque constante, mas não temos um jogador muito agressivo com bola, como o Renato Sanches, por exemplo, foi em 2016. E o Matheus Nunes está a ter mais tempo no City e acho que faz sentido esta convocação, ainda para mais é um jogador que eu aprecio bastante.

Agostinho Inácio, o que te parece esta convocatória também do Roberto Martínez para estes dois jogos no Estádio do Alvalade?

Eu tenho aqui só uma dúvida, eu não sei se o João Neves, embora esteja convocado, se não vai sair da convocatória, porque ele esteve lesionado. Não sei se vai a tempo de recuperar, não sei se o Matheus Nunes também tem alguma coisa a ver com esta situação do João Neves, mas está dentro daquilo. Não se pode dizer que há aqui uma grande surpresa, porque não há. O Matheus Nunes realmente é a novidade, mas diria que tudo o resto é dentro do normal. O Cancelo não está, está o Diogo Dalot, está o Nelson Semedo, do lado esquerdo está o Nuno Mendes, tudo bem. Nos centrais, os mesmos, os avançados também é dentro daquilo. Rafael Leão regressa após lesão. Enfim, o selecionador convocou 25 jogadores, mais um, que já sabe quem é, mas eu diria que está a olhar para estes dois jogos e de certeza absoluta que o 11 que iniciar o jogo com a Irlanda, provavelmente não vai ser o 11 que vai iniciar o jogo depois com a Hungria. Digo eu. Mas isso vamos ver com o tempo, mas diria que está dentro daquilo que era a expectativa.

Pedro Henriques, a tua análise.

Está lá o Cristiano Ronaldo, está tudo certo. A partir daí, o resto é secundário. Estou brincando. Como diz o Agostinho Inácio, também concordo, e o Luís, eu acho que não há grandes surpresas. Já percebemos que o Roberto Martínez, pelo menos nesta fase, embora a gente acredite que obviamente vamos passar, nem se pode dizer que é com mais ou menos dificuldade, vamos passar, ponto. E se, entretanto, a coisa ficar resolvida mais cedo, poderá eventualmente, pontualmente, fazer aqui ou acolá uma convocatória, uma outra experiência. Mas Roberto Martínez, sabe-se que acredita num grupo que é relativamente fechado, está com a ideia de ir ao mundial e, naturalmente, não pode ter outro discurso que não seja, pelo menos, sermos claramente candidatos. E, por isso, também não acho que ele agora, nestes meses que faltam, e aqui estou salvo aguardar lesões ou um problema qualquer, ou um jogador qualquer que de repente apareça e faça uma coisa extraordinária e que possa ser, em modo extra, convocado. Mas há ali um grupo que está fechado. Por exemplo, o Rafael Leão, em condições normais, não só está no grupo, como é um dos titulares e, portanto, não há aqui grandes surpresas. Depois é a questão pontual, como é o caso do Cancelo, que está lesionado. O Matheus Nunes pode ter sido, se calhar, um bocadinho mais surpresa, mas como diz o Luís, pelo menos daquilo que acompanhava de forma mais sistemática, é o homem que rompe linhas e faz coisas diferentes naquela zona do terreno e, por isso, não há aqui grandes surpresas. Há a ideia de criar algumas rotinas, aproveitar estes dois jogos em casa, perante o público dos estádios cheios, para ganharmos, para somarmos mais seis pontos, para acelerar o processo do apuramento, porque eu acho que neste momento as únicas coisas que estão aqui em cima da mesa é quem é que vamos levar ao mundial e que mundial é que vamos fazer e se a minha prece e a minha premonição de que o Cristiano Ronaldo vai bater o recorde do gol 1000 no mundial, se vai concretizar ou não.

Muito bem. Entretanto, quanto a este fim de semana, eu vou já lançar, é óbvio que vamos fazer esta análise ao longo do fim de semana, a jornada Os jogos grandes acontecem só no domingo, mas aproveitando que temos aqui o Luís Pinto Coelho, queremos perceber, antes de irmos às nossas notas de campeão, à sexta-feira, qual é o teu nível de confiança para o jogo de domingo?

É muito alto, mas com respeito pelo Benfica, pelo treinador do Benfica, que sabe muito de futebol, por vários jogadores do Benfica que individualmente também, embora o coletivo ainda não esteja muito forte, são jogadores que podem desequilibrar, mas acho que o Porto atravessa um grande momento, está muito bem fisicamente, está muito bem mentalmente e acho que a ajuda do público também vai ser fundamental. O que notei ontem no Dragão é uma cominhão muito grande. Até as próprias claques já fecharam o acordo com a direção, o que também vai ajudar o ambiente. Por isso estou bastante confiante que o Porto vai conseguir os três pontos.

Vamos então às notas de campeão. Augustinasso.

A nota de campeão, claque vou dar 17 ao foco do Porto. Tem nesta temporada nove jogos, nove vitórias, marca 22 gols, sofre dois, está embalado o Dragão. E também queria dar a nota 18, porque a grande vitória em Glasgow do Braga também é de enaltecer e por isso o Braga nas competições, neste caso na Liga Europa, está muito bem. Mas também queria dar nota 20 para o Paulinho do Toluca. Ganhou a Taça dos Campeões, uma espécie de Supertaça da CONCACAF, ganhou na final ao LA Galaxy por 3 x 2. É o terceiro troféu que o Paulinho ganha no México em tão pouco tempo, por isso nota 20 para o Paulinho.

Muito bem, Pedro Henriques.

Minha nota, obviamente, 17 para o foco do Porto, em termos internos e sobretudo agora em termos internacionais, a manter o mesmo nível. Acho muito bem e fico feliz por isso, por esta equipa portuguesa estar a fazer o que está a fazer. Naturalmente, nota 17 para o Sporting Clube Braga, porque nós estávamos pouco confiantes que podia vir de lá um resultado da maneira como conseguiu. E nesse aspeto, acho que naquela terra, que é uma terra conhecida por serem católicos, o Ricardo Horta mandou uma beijada ao Schmeichel, que foi um grito protestante propriamente dito. E só em relação ao clássico, não é nenhuma nota, eu neste momento o meu foco em relação ao clássico, além de ir acompanhar em termos de arbitragem, é só este, é no final da noite de domingo perceber quem é que é melhor, se o Chelsea ou o foco do Porto.

Luís Pinto Coelho, para fechar.

Eu vou dar 20 ao mural dedicado ao Pinto da Costa. Ontem foi a primeira vez que vi, porque uma grande parte já está pronta e está junto ao acesso quem vai para a tribuna de imprensa. E vou confessar que fiquei com a lágrima no olho ao ler e ver fotografias e ver muitas dedicatórias. Está algo muito bonito, os objetos foram todos recolhidos, foram limpos e agora estão a ser expostos e acho que está uma homenagem à altura da grandeza do que foi o Pinto da Costa para os adeptos do Porto.

Está feita esta edição de "E o Campeão É".