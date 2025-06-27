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Já está definido o emparelhamento dos oitavos de final do Mundial de Clubes. Termina a fase de grupos e este é um tema para analisar nesta edição de "E o Campeão É", hoje com Bruno Roseiro, Augusto Inácio e Gabriel Alves. Eu sou o Miguel Cordeiro e vamos então a estes oitavos de final. O que é que ditou este final da fase de grupos? Palmeiras, Botafogo, Benfica, Chelsea, Inter, Fluminense, Manchester City, Al-Hilal. Do outro lado, PSG, Inter Miami, Flamengo, Bayern de Munique, Real Madrid, Juventus, Dortmund, Monterrey. Bruno Roseiro, sabemos que neste Mundial de Clubes, e temos visto isto, as equipes sul-americanas estão a olhar para esta competição de uma forma, as europeias de outra. Acabamos por ter aqui um emparelhamento em que temos quatro equipes brasileiras que levam isto muito a sério. As europeias estão aqui num misto de pré-época, outras também a tentar mealhar aqui mais alguns milhões. Mas o que te parece este desfecho da fase de grupos? Alguma desilusão, alguma surpresa?

Duas surpresas em relação ao que deveria ser natural. Uma primeira envolvendo o Futebol Clube do Porto, que me parece claramente que em condições normais deveria passar e, portanto, não haveria Inter Miami. E uma segunda, que é o River Plate, que me parece que não faz um mau Mundial de Clubes, mas acaba por ser o Monterrey que aproveita aquela derrota com o Inter e passa. Portanto, tudo o resto, os apurados normais, em posições que não seriam tão expectáveis, e neste caso o Benfica também entra aqui. Seria expectável que passasse em segundo e não em primeiro, como aconteceu depois da vitória com o Bayern. Olhando agora para este quadro, aquilo que me parece é que os sul-americanos podem perder aqui um bocado de gás. Ou seja, há o Palmeiras, Botafogo.

Para já, logo aí sai um.

Vai sair um e entra um, em contrapartida, entra um também garantidamente nos quartos. Agora olhando para os outros jogos, e à exceção do Flamengo, Bayern, que tem alguma curiosidade para perceber até que ponto é que este Flamengo, muito bem trabalhado pelo Felipe Luiz, poderá ou não bater o pé ao Bayern, a expectativa é que todos os europeus acabem por passar. Ou seja, por um lado, há confrontos europeus, Benfica de Chelsea logo à cabeça.

Sim.

E depois, por outro, todos os jogos-

E o Real Madrid, Juventus também.

E o Real Madrid, Juventus. Agora, em todos os outros jogos, os europeus partem com algum favoritismo, Dortmund com o Monterrey, o Inter com o Fluminense. Ou seja, vai agora começar uma versão 2.0 deste Mundial de Clubes, que é as equipes europeias muito mais apostadas agora em ganhar a competição e os clubes sul-americanos a tentar manter o gás das primeiras jornadas de que eram superiores aos europeus. Havia algo que, de facto, tinham razão, que é o momento da temporada. As equipes europeias chegam com um desgaste brutal a esta competição. As equipes sul-americanas chegam quase como se fosse mais uma competição no meio da época. Portanto, havia essa diferença. Em termos de apoio nas bancadas, também se percebe que levam, até pela proximidade geográfica, levam isto muito mais a sério. Mas parece-me que daqui para frente haverá muito mais as equipes europeias a prevalecer em relação às equipes sul-americanas. E a partir dos quartos, independentemente do cansaço, prevejo que possamos ter jogos ao nível daquilo que aconteceu ontem com o City e com a Juventus, que poderia ser um jogo normal de Liga dos Campeões naquela versão do City de Guardiola que nós estávamos habituados, e não desta época.

Gabriel Alves, a tua opinião sobre aquilo que ditou esta fase de grupos e aquilo que vamos ter nesta próxima fase da competição.

Olha, eu vou somar só algumas coisas ao que disse o Bruno, naturalmente, completamente de acordo, portanto, subscrevo. Repasando as decepções, eu tenho que colocar o Atlético de Madrid. Para mim é a grande decepção, porque entra para este campeonato andou na própria La Liga a preparar-se para ir a este campeonato e obviamente que chegou lá e não foi nem mais nem menos do que aquilo que foi na La Liga 24/25, uma verdadeira decepção. Portanto, este Atlético de Madrid de Simeone tem que se repensar e refletir completamente, porque obviamente não vai naquilo que se chama o bom caminho, sendo a equipe que para a época 24/25 mais se reforçou em termos monetários no mercado de verão passado. Depois, chamar a atenção aqui para o fator nas equipes europeias. Primeiro para a consistência e solidez do Paris Saint-Germain, que obviamente pela mão do Luiz Henrique levou portanto esta primeira fase dentro daquilo que é a sustentabilidade da equipa, não criando nesta altura certamente vai ter outro tipo de postura, mas deixando alguma liberdade, inclusivamente aos seus futebolistas, dado o tal acumular de época intensa. Mas depois eu quero chamar aqui um Bayern de Munique que terá que ter um fator completamente diverso. Não desprezar o adversário, fez isso frente ao Benfica e obviamente que naturalmente teve aquilo que é a paga. Ninguém pode desprezar o adversário por muito peito que possamos ter. Mas eu quero chamar a atenção aqui para um fator que são duas equipes, que é o City por um lado e que é o Real Madrid por outro. São duas equipes a reformular-se. City na mão de Guardiola, portanto, é a sequência de um novo Guardiola num desafio ao futuro. Guardiola vai para um jogo que é o primeiro, monta um 11, vai para um jogo que é o segundo, monta um 11 completamente diferente, outros 11 jogadores, e vai para o terceiro jogo frente à Juventus, aí bem sublinhado pelo Bruno, e monta um terceiro 11. Eu não sei que 11 é que vai estar agora a partir daqui, mas de qualquer das maneiras vai se tornando uma equipa mais formatada. Portanto, eu tenso a este City para a época 25/26. Está aqui a formar-se uma grande equipa, porque tem belos jogadores e os jogadores estão a ser colocados, estão a ter uma interação fantástica. Olha o Matheus Nunes. Diziam que o Guardiola anda a inventar. Cuidado, mas cuidado com o Matheus Nunes e com vários jogadores, o argentino Echeverri. Podia andar por aqui e nunca mais sairia. E Real Madrid Que começa, enfim, parecia mais do mesmo. Portanto, aquela equipe do volume ofensivo, marca gols, do espetáculo. Para os adeptos pipocas, mas em termos de competitividade, uma equipe com muitos buracos e naturalmente um pouco a evolução daquilo que já era, em relação à época anterior, sem meio-campo, sem uma consistência, sem uma solidez nas transições. No segundo jogo, ontem aparecesse frente a um Salzburgo, de madrugada, eu estou à vontade, porque fiz o jogo e fiquei espantado, fiquei eu e ficou toda a gente, porque de fato há trabalho, há dimensão dinâmica, há nos próprios futebolistas, uma vontade de ser diferente. E ontem, Xabi Alonso apresenta-se com três centrais, portanto, uma tática completamente diversa do que era anterior à Real Madrid. E ainda não tem jogadores como Militão, como Mbappé, que está doente, mas tem outros que estão a aparecer de uma forma fabulosa. Para já Tchouaméni, no eixo, aquilo que se sabe, no controle da zaga, foi fato outro jogador. Ele que nunca, nem a seis, nem a central quando fazia ali. Não, ontem um jogador de distribuição fantástico. Depois esse jovem que veio, essa contratação desse futebolista, tem 1,97 m, um poder de equilíbrio fabuloso. Olha, passa entre linhas, magnífico. E depois um pouco Xabi Alonso à Guardiola, porque, por exemplo, ontem o Rüdiger era um terceiro central, obviamente, e é central de base, mas foi um futebolista que andou a criar superioridades numéricas, quer a meio-campo, quer no ataque, daquilo que o Guardiola acha que é um eixo, um box to box a partir de trás. Muito bem Rüdiger nessa função tática. Depois há o Arda Güler, que está a resplandecer. E cuidado com o ponta de lança, com o menino, o Gonçalo. Mas que futebolista! Eu não sei como é que ele os vai arrumar a todos. Há um que parece que sai, porque não tem lugar mesmo, que é o Rodrigo, e é um futebolista de enorme classe. Mas pronto, não cabem todos, não podem lá estar todos. Portanto, eu chamo a atenção para este City, para este Real Madrid, e já estou a falar em termos de Champions, já estou a falar em termos de Europa. Quanto ao resto, vamos ver o que é que há. Eu acho que o título poderá ficar entre Real Madrid, City e Paris Saint-Germain, mas a minha decepção também, deste que estão, é o futebol italiano. Não me convenceu nem o Inter e muito menos a Juventus.

Sim. Agustín, a tua opinião sobre este emparelhamento que temos nos oitavos de final do Mundial de Clubes. Se também tens aqui alguma previsão de quem é favorito à vitória.

Boa tarde a todos. Olha, para já quero destacar estas duas equipes brasileiras, o Palmeiras e o Botafogo, deve ser um jogo fantástico, até porque o Botafogo está a bater de maneira ao pé.

É o mata-mata.

É o mata-mata. Mas também tenho curiosidade, porque a minha previsão é qual era a grande surpresa deste mundial. E eu tinha dito que eram duas surpresas, mas uma delas está aqui, é o Monterrey. Eu gosto muito desta equipe a jogar. É uma equipe bem organizada, bem comandada pelo Sérgio Ramos lá atrás, que aquela idade comanda os seus colegas. É uma equipe atrevida, é uma equipe que quando perde a bola, reage muito rápido a essa mesma perda, é rápida e dinâmica no ataque. Atenção a este Monterrey, vamos ver qual o comportamento que o Borussia Dortmund. E depois, claro, temos aqui, o Gabriel já falou e bem, do Manchester City. O Manchester City deve ser das poucas equipes, senão a única, que está a aproveitar este mundial para fazer a pré-temporada. Todas as outras estão em final de temporada e há jogadores que não vão ficar nos clubes e estão a fazer este mundial e depois vão sair dos clubes, vão para outros. Mas este City está realmente a aproveitar bem e há uma nota de campeão, que eu vou dar depois mais tarde, que é um menino que veio do Girona e que foi para o City e que assim que o vi, eu digo assim: "Oi, o que é isto? O que se passa com este menino que está a partir a loiça toda?" Savinho. Há o Lamine Yamal. Atenção a este Savinho.

Maravilha.

Parte a loiça toda. E depois também quero ver este confronto entre o Flamengo e o Bayern de Munique. Os brasileiros quando ganharam o Botafogo ao PSG, e o futebol brasileiro, e o futebol sul-americano é muito melhor que o europeu. Os clubes europeus não têm hipótese nenhuma aqui no Brasil para ganhar. Só ganharam um joguinho, um a zero e todos a defender, depois no contra-ataque e ganharam bem esse jogo. Mas daí até levar o ponto mais alto, aquele que é o dominador do mundo, vamos ver. Estou curioso para ver este Flamengo e Bayern. Depois o resto vão ser jogos interessantíssimos, mas com claras prioridades de vitória ou larga possibilidade de vitória do Real Madrid, do Manchester City, do Inter. Do Inter com o Fluminense, ainda tenho aqui alguma dúvida. Mas enfim, o PSG com o Inter Miami, que chegou a este oitavo final, sinceramente. Eu acho que este Inter de Miami tinha lugar naqueles veteranos. Se treinassem um bocadinho, eu acho que tinha lugar naqueles veteranos, mas como não treinam, enfim. O Suárez, coitado, admiração por essa enorme carreira do Luís Suárez. Mas há lá um passe num jogo, já não me lembro bem qual é que foi, foi contra o Porto, acho eu, que a bola foi metida assim um bocadinho de lado, em profundidade, e ele, coitado, esse partido todo, eu acho que tinha que entrar o INEM ali ou o sentido para levar o homem para o hospital, que ele já não se podia dobrar. Mas enfim, é o que é. E atenção, eu queria falar nisto e deixei para o fim de propósito. O Benfica. Atenção, que o Benfica dá-se muito bem com estas equipes que o Benfica considera que são superiores a si. E quando o Benfica considera que são superiores a si, o Benfica joga de uma maneira diferente, que fica no jogo, claro, a defender, contra-ataque, contra-golpe. Claro que teve um Trubin em grande forma no jogo com o Bayern de Munique, sim, senhor. Mas atenção, eu não dou o Benfica como descartado nestes oitavos de final. Atenção.

Muito bem, vamos ver o que é que acontece. Vamos ter oitavos de final do Mundial de Clubes e com participação portuguesa, o Benfica, como aqui falamos. Bruno Bozero, rapidamente, aqui duas questões de mercado. Começar por Kovačević, deixa oficialmente o Sporting. Está resolvido o problema?

É mais um problema e tem uma vantagem que é o Kovacevic é o tipo de problema, em termos de exemplo, que fica sempre aos últimos dias de mercado. E essa é uma das vantagens que o Sporting tem com esta venda, que é um problema que está despachado, que não se vai ficar a arrastar. Assim como o Cobo, o empréstimo ao Basileia também já é algo que já está resolvido. São aquelas gorduras que se corta, foi um guarda-redes que passou, que não vai deixar memória.

E a nível orçamental, fica ainda neste exercício e não já no próximo exercício?

Mas é minudências. Tendo em conta que o Sporting, em relação a este exercício, está definido com o negócio do Candy e do Esgaú. No próximo terá o negócio do Jokeres, portanto, são minudências. Entre aquilo que gastou e aquilo que vai receber agora, pode perder alguma coisa, mas é uma passagem relâmpago que teve, sobretudo, uma vantagem, que foi o Sporting encontrou o número um chamado Rui Silva. Isso, para mim, foi a grande vantagem da contratação de Kovacevic.

Augusto Inácio, também acha que está resolvido o problema?

Claro, embora perdendo dinheiro, às vezes ganha-se também, porque o Sporting cometeu um erro na contratação deste jogador. Não foi aquilo que se esperava. Esperava-se muito mais deste guarda-redes. Quando os clubes contratam é porque realmente acham que são mais-valias. Nem sempre é assim. Esta não foi assim. E depois de um empréstimo em que o Kovacevic esteve, agora ser vendido para o Norwich, eu acho que o Sporting resolveu um problema, perdendo dinheiro, é verdade, mas mais vale dar um passo atrás para dar dois à frente e o Bruno tem razão. O Kovacevic deu a oportunidade, já que não singrou no Sporting, de o Sporting ir à procura de outro guarda-redes. Nesse caso, acertou em cheio no Rui Silva, que além de ser português, estava no futebol espanhol, no Betis, inclusive, e acho que o Sporting ficou muito melhor servido do que o Kovacevic. Mas enfim, isto acontece. Há perdas, há lucros, neste caso o Sporting perdeu financeiramente, foi um investimento que não correu bem, mas foi compensado depois em janeiro com a vinda do Rui Silva.

Gabriel Alves, noutro aspeto, o Euro Milhões normalmente é às terças e às sextas. Ontem confirmou-se a renovação de contrato de Cristiano Ronaldo, que é ali 1 Euro Milhões por ano, 200 milhões por época. O que achas desta decisão de carreira de Cristiano Ronaldo? Renova com o Al-Nassr.

Eu acho que é algo que está muito bem programado e planificado pelo CR7. CR7 sabe muito bem o que está a fazer, sabe muito bem os caminhos que está a trilhar, sabe muito bem os campos que está a pisar, sabe muito bem quais são as balizas que quer atingir, isto é, tem um plano de vida, tem um horizonte que obviamente vai, a partir de passo a passo, construindo com sustentabilidade. Não é por acaso que já chegou onde chegou, independentemente de hoje, inclusivamente, ter lido aí algures que era a ilusão dos mil gols. Não, é uma ilusão, sim, mas ainda bem que é uma fasquia. Portanto, luta-se por essas fasquias. E Ronaldo quer naquilo que é o desporto, quer naquilo que é os negócios, quer naquilo que é a vida, é um bom exemplo. Não quer dizer que faça tudo perfeito, ninguém é perfeito, mas dentro daquilo que é uma globalidade individual e depois coletiva, porque ele acaba também por estar numa situação em que há coletivo naquilo tudo, na órbita onde ele se move, é um bom exemplo para seguir e mesmo para estudar, porque Ronaldo veio daquilo que se pode dizer da pobreza e hoje é bimilionário.

Bruno Bezerra, é a ilusão dos mil gols, faltam 62, mas há também esta questão de continuar a jogar, continuar a ter este rendimento à beira do mundial no próximo ano.

São os dois pontos fundamentais desta renovação. Por um lado, poder manter um pouco a cadência que foi mantendo até o Europeu 2024, neste caso, perspetivando o Mundial de 2026. Por outro, a questão dos mil gols, parece-me que é inevitável que ele vá lá chegar. Quando nós olhamos para as últimas médias de gols, 62, dividimos por dois, 31 gols numa época, contando também com a seleção, parece-me que é cada vez mais provável e nada impossível. Tudo isto eu concordo. Há aqui também uma parte importante, que é o facto de já ter ficado com uma percentagem minoritária do capital social do Al-Nassr, ou seja, Ronaldo, em termos de Arábia Saudita, seja em termos desportivos, seja em termos comerciais e de marketing, está também a dar passos em frente, não é só mais uma renovação. Há aqui só uma parte com a qual eu não concordo, não tem a ver com o nome, é alguém que eu gosto muito, que tem uma história de vida que deve ser conhecida, que é o José Semedo. Acho que é mau até para o próprio Semedo ser colocado como um diretor técnico para o Al-Nassr. Toda a gente percebe porque é que ele está lá. É óbvio que é pela sua ligação ao Cristiano Ronaldo. Acho que pode ser complicado para o Semedo em termos de clube, sobretudo pensando que é clube que tem jogadores como Sadio Mané, etc, que em vez de olhar e verem Fernando Hierro, vão agora ver um dos amigos mais próximos do Ronaldo. Não sei até que ponto é que isso poderá ser bom para o Semedo, mas mostra também aquilo que levou à renovação de Cristiano Ronaldo, que é o Al-Nassr. Ele é capitão, é goleador.

Acionista.

É acionista, vai ser quase presidente, provavelmente vai ser o grande consultor na escolha do próximo treinador. E, portanto, é muito mais do que jogador na Arábia Saudita.

Tem 30 segundos para cada para notas de campeão. Augusto Inácio, começa desse lado.

Começo hoje pelo Savinho. Que tal? Nota 18 para o Savinho. Vamos esperar o que este menino vai continuar a fazer no futuro. E queria dar a nota 20, precisamente para o Cristiano Ronaldo. Este homem é uma máquina. Ele marca gols, ele faz dinheiro, ele roda o mundo 42 anos, vai acabar o contrato depois destes dois anos. A perspectiva que eu tenho: depois do mundial, vai estar lá, depois dos mil gols, que ele vai chegar lá, depois deste contrato, acho que vai chegar o momento em que o Cristiano Ronaldo vai pendurar as botas e vai se dedicar aos negócios e, por que não, também na compra de alguns clubes onde ele possa mandar e comandar.

Gabriel Alves.

Neste Campeonato do Mundo de Futebol, eu não chamo o Campeonato do Mundo da Treta, não chamo o Campeonato do Mundo do Dinheiro, que é o Campeonato do Mundo do Dinheiro, mas chamo para uma atenção, e penso que para a semana se poderá conversar sobre isto, um Campeonato do Mundo das Novas Tecnologias. Cuidado, onde os monopólios, obviamente, estão a aparecer, principalmente ao nível da televisão. É no futebol a DAZN, é no automobilismo a Apple. Acho que isto merece muita atenção em termos de futuro. Mas vou dar, para já, por aquilo que Guardiola e Xabi Alonso estão a fazer, fazer disto uma pré-época, vou dar aos dois treinadores 17. Depois quero ver o que vai ser o desenvolvimento a partir daqui do trabalho dos dois clubes. Dou um 20 ao Ronaldo por tudo que já aqui foi dito. E parabéns ao Observador, faz anos.

Seis anos hoje. A rádio começou a 27 de junho de 2019. Bruno Roseiro, para terminar.

Nota 15 para Jaime Faria, uma qualificação muito importante para o quadro principal de Wimbledon. Já esteve na segunda ronda da Austrália, onde perdeu com o Djokovic. Entrou também na primeira ronda de Roland-Garros, portanto está a ser uma época muito positiva. Já chegou às quartas também do ATP do Rio de Janeiro. Está a ser uma época muito positiva. E uma nota ainda mais alta, nota 18, esperando que seja 20, ao Carlos Martingo, que no fundo representa aquilo que tem sido a epopeia da seleção sub-21 no Campeonato do Mundo de Andebol. Segue-se as meias-finais hoje com as Ilhas Faroé, que se tornaram, entretanto, uma potência no andebol, não só nos seniores, mas também agora no sub-21. E oxalá Portugal consiga fazer história e consiga ir pela primeira vez à final do mundial. Já não é só equipa A, o andebol português está com uma cadência fantástica, cada vez mais a lutar por títulos europeus e mundiais que até há uma década achávamos completamente impossível.

Notas atribuídas. O "Campeão É" está de regresso amanhã, na edição de fim de semana, num dia em que vamos também ter o relato desse Benfica-Chelsea, oitavos de final do Campeonato Mundial de Clubes.