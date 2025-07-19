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Falamos de esporte e do mercado de transferências nos próximos minutos por aqui na Rádio Observador. Começa agora "E o Campeão É?", edição deste sábado. Hoje juntam-se a nós o João Pinto, o Luís Pinto Coelho e também o Pedro Henriques. Muito boa tarde. Já podemos dizer boa tarde a esta hora. Sejam bem-vindos.

Boa tarde, meus caros.

Olá, boa tarde.

Como estão todos? Espero que bem.

Boa tarde.

Meus senhores, vamos começar, ainda antes de olharmos para o mercado de transferências, a olhar para as eleições do Benfica, porque Luís Filipe Vieira deu uma entrevista ao Correio da Manhã. Não confirmou a candidatura, mas disparou para muitos alvos, digamos assim, João Pinto, o engano Rui Costa, João Noronha Lopes, o escondido, um Benfica a afundar. Como é que olhas para estas declarações do antigo presidente do Benfica?

Olá, bom dia. Olho com preocupação. Acho que o Benfica merece mais e espero que os benfiquistas tenham memória, mais do que tudo. Espero que os benfiquistas tenham memória daquilo que eram os processos do Luís Filipe Vieira, daquilo que continuam a ser os processos do Luís Filipe Vieira e que continuem a lembrar-se daquilo que o Luís Filipe Vieira fez ao Benfica e da maneira como saiu. Portanto, ele diga o que disser, ele foi aquele presidente que saiu e não apenas o presidente que ele diz que foi.

E Luís Pinto Coelho, avaliando estas declarações, Luís Filipe Vieira, aliás, está se a perfilar para aquilo que pode ser uma corrida com muitos candidatos e estas críticas a Rui Costa acabam também por deitar ainda mais por terra, podemos dizer assim, uma eventual candidatura do Rui Costa ou ela vai mesmo avançar?

Não, eu acho que Vieira está a medir o pulso, está a colocar várias questões cá fora, utilizando depois também a imprensa para passar as mensagens, para apalpar um bocadinho o terreno e perceber um bocadinho a reação dos benfiquistas. Eu acho que ele só vai avançar, eu acredito que vai, mas eu acho que depois de ter algumas garantias de que terá um resultado minimamente interessante. Eu acho que ele está a trabalhar nisso para perceber juntos-

Que garantias podem ser essas, Luís?

É perceber, por exemplo, naquele eleitorado que tem 25 votos ou 50 votos, que tem 25 anos de sócios, 20 anos de sócios, se continua a ter muito peso. E a partir desse momento, isso faz toda a diferença para uma eleição, que é ter aquela franja um bocadinho mais velha com ele. Eu acho que ele vai andar aí um bocadinho pelas casas do Benfica, fazer alguns encontros, tentar perceber isso, para depois avançar. E se calhar ainda vamos ter aí mais candidatos a avançar. Não me admiro, mas esta quantidade de candidatos eu acho que só favorece o Vieira. Parece-me, porque vai fragmentar muito e se calhar favorece um bocadinho o Vieira a passar a uma segunda volta. E eu acho que depois tudo é possível. Obviamente que estes resultados agora que vão existir da Supertaça e do apuramento para a Champions também vão ser decisivos. Ajudam sempre os resultados.

E o próprio mercado do Benfica também.

Sim, mas o mercado eu acho que o Benfica vai acabar por fazer um bom mercado.

Exatamente.

Acho que vai fazer um bom mercado. Não tenho dúvidas.

Acho que o mercado do Benfica vai ser importante.

Sim, acredito que vai ter um peso grande, mas no fim do dia eu acho que o Vieira também vai avançar.

João Pinto, falavas de um mercado importante, mas acreditas, por exemplo, numa candidatura como a do Rui Costa, que é a que está neste momento em funções, que possa gastar milhões numa tentativa de tentar ganhar votos?

Primeiro tem que gastar milhões porque tem milhões para gastar. O Benfica, entre aquilo que já vendeu, já vai em quase 100 milhões. Sim, exatamente. O Benfica tem muito onde gastar dinheiro e tem mesmo que o gastar, porque o Benfica neste momento está sem um plantel bom o suficiente para lutar por aquilo que quer lutar. Portanto, sim, acho que jogadores como Rios, o Félix e outros que tais, o Benfica vai ter que gastar dinheiro, porque por um lado tem dinheiro, porque acabou de ganhar, quer no Mundial de Clubes, quer com estas últimas vendas, quer do ponto de vista salarial, em que o Benfica aliviou muito a carga. Saiu o Di María, saiu o Renato, saiu o Arthur Cabral, saiu o Kokchu, saiu o Carreras, saiu muita gente. Portanto, acho que o Benfica tem essa possibilidade, portanto vai ter que o fazer.

Pedro Henriques, quero também ouvir-te sobre a entrevista de Luís Filipe Vieira. Tu que, por norma, encontras sempre ali o pormenorzinho na linguagem, como é que olhas para estas críticas de Luís Filipe Vieira, que dispara para tudo que é lado, no fundo?

Sim, eu sou daqueles que também acho que aquilo que vai acontecer nas próximas horas, daqui a 15 dias temos o Supertaça. E depois na semana a seguir, na outra semana a seguir, temos uma das preliminares da Liga dos Campeões. E claro que o mercado que o Benfica está a fazer, se for um mercado com estes nomes todos, obviamente pode ser relevante e importante para capitalizar votos a favor do Rui Costa, mas eu acho que mais importante ainda do que o mercado é os resultados. Portanto, e acho que o Luís Filipe Vieira, por isso concordo com o Luís Pinto Coelho quando também diz que isso se calhar está a apalpar terreno, e mais do que apalpar terreno é estar a verificar o que vai acontecer nessas próximas duas, três semanas. Portanto, vamos imaginar que o Benfica faz este bom mercado, e que aparentemente são jogadores de qualidade, e que depois ganha a Supertaça, e que depois passa essa pré-eliminatória e que fica tudo encaminhado para conseguir ir à Liga dos Campeões. Agora ainda falta. Ou seja, isso pode fazer toda a diferença para que, se calhar, muitos dos atores que são céticos em relação ao próprio Rui Costa, começará a As coisas estavam a correr bem, se calhar é melhor agora darmos estabilidade a esta direção. O Benfica até ganhou a Supertaça, entrou na Liga dos Campeões. Também o contrário é verdade, e acho que é aí que as tais muitas candidaturas, que eu não acredito que depois à boca das urnas sejam acertadas. Mas imagina que corre agora o pior cenário, que o Sporting ganha ao Benfica, que o Benfica porventura é eliminado e não ia à Liga dos Campeões. Aí não tenho dúvidas que Luiz Felipe Vieira e de outras candidaturas possam aparecer. Portanto, estou de acordo quando diz que esta entrevista foi muito para tentar ver qual é o efeito, quais são os ecos, quais são os feedbacks, para que eventualmente o Luiz Felipe Vieira, eu acho que ele neste momento mais do que estar a apresentar-se como potencial candidato, que é sempre, está a mandar aqui uns pitacos fortes, umas críticas para tentar perceber quais são os resultados, quais são os feedbacks. Até esta questão de elogiar o Sérgio Conceição para tentar perceber se há este sentimento de que o Sérgio Conceição nunca devia estar no Benfica, independentemente das suas competências, porque houve muitas coisas que não correram bem nesta guerra Benfica-Porto, ou não, isto realmente é para abanar com tudo, tem que se buscar alguém até o Sérgio Conceição para abanar com tudo. Eu acho que ele até aí está a tentar perceber qual é a reação e o feedback de todos. E de alguma maneira também está a tentar fragilizar o Rui Costa, fragilizar as outras candidaturas, quando diz que Noronha é o candidato escondido, Rui Costa acabou por falhar o projeto. Eu acho que é muito por aí. Agora, como diz o João Pinto, os adeptos pensam, eu não tenho memória, e embora possam haver acusações, eu não entro nessa parte da justiça, mas há aqui muita coisa que fica com a ideia que não foram bem feitas as coisas, que foram feitas um bocadinho à margem da própria lei. E eu não sei se neste momento, da mesma maneira que o pessoal do Porto mudou radicalmente, até fisicamente, portanto, com o passado, se também os benfiquistas tentaram, pelo menos, cortar com esse passado de dúvidas e de incertezas, se querem voltar de alguma maneira a terem alguém que pode e até teve títulos, até teve conquistas, até fez coisas boas em termos de infraestruturas, que é evidente que os adeptos gostam disso, mas que ao mesmo tempo deixa no ar muitas dúvidas relativamente a determinados processos que fica sempre com aquela ideia que alguma coisa não foi feita da forma mais legal, etc. Mas acho que neste momento, e termino com isto, é muito apalpar terreno e tentar perceber o que vai acontecer. Eu penso que as próximas duas, três semanas, em termos de mercado e em termos de resultados de Supertaça e da Liga dos Campeões, vão ser decisivos até para nós percebermos quem é que potencialmente poderá ganhar as eleições ou não.

Para já, Luís Filipe Vieira não é candidato, ainda está a ponderar se avança ou não. Há, no entanto, cinco candidatos oficialmente conhecidos para a presidência do Benfica: Cristóvão Carvalho, João Diogo Monteiras, João Noronha Lopes, Martim Mayer e também Rui Costa. Neste momento, são estes os cinco nomes oficialmente que avançam para a candidatura à presidência do Benfica, sendo que Luís Filipe Vieira admite poder candidatar-se, mas para já ainda não o fez.

Continua a incógnita. Avançamos agora para o mercado de transferências e para um nome que tem sido muito badalado nos últimos dias. João Pinto, vamos falar de Richard Ríos. É um sonho de Rui Costa contar com este jogador. A Roma viu aqui negada uma proposta de 25 milhões mais três em variáveis. O Palmeiras não quer abdicar dos 30 milhões. Achas que o sonho de Rui Costa vai ser possível? Estamos mais perto de um entendimento? Há aqui várias informações a circular de que o jogador prefere o Benfica, mas ainda estamos aqui muito pela rama nesta situação e nesta possível transferência.

Sim, eu acho que sim. Acho que o Benfica precisa mesmo do Richard Ríos. Mais do que um sonho do Rui Costa, é um sonho do Bruno Lage, porque ele quer voltar àquele esquema que o fez campeão. Precisa de preparar, precisa de acamar a equipe para o regresso do João Félix. E com o João Félix na equipa, o Benfica passa de um 4-3-3 para um 4-4-2 e, portanto, os dois homens do meio, lembrando aquilo que era o Samaris e Gabriel, têm que ser dois homens à séria, dois matacões, que fisicamente se imponham, sendo apenas dois. E portanto, acho que o Richard Ríos entra exatamente nesse perfil que ele procura, nesse box to box que é fisicamente possante. E depois podemos ver a coisa por outro lado, que é: sem um Richard Ríos, o Benfica continua com o meio-campo muito débil. Neste momento, vejo o Trino como titular, vejo o Dalot como titular, como médio interior esquerdo, e depois seja quem for que está na outra posição, o Bah, o Barreiros, ou o João Veloso, isso puxa sempre o Ógenes para lateral, porque se o Dalot está no meio-campo, o Dédic tem que ir para a esquerda e lá volta o homem outra vez para a lateral direita. Portanto, acho que o Richard Ríos é importante e é fundamental, ou outro Richard Ríos qualquer, porque há mesmo uma lacuna ali no centro do meio-campo que o Benfica tem que preencher.

Luís Pinto Coelho, tu por norma és muito entendido nestas questões dos jogadores. O que é que Richard Ríos pode trazer ao Benfica?

Eu acho que eleva o meio-campo do Benfica para um outro patamar. Eu não tenho dúvidas que a dupla será Ríos-Bah. E acho que é uma dupla fortíssima em termos físicos, em termos técnicos, da qualidade do passe. Eu acho que os três grandes, os quatro, neste caso, porque o Braga também tem contratado muito bem para o meio-campo, acho que vão ter meio-campos fortíssimos. E o Benfica, se fechar o Ríos, que eu acho que vai fechar, acho que ele já deu o sim ao Benfica, acho que a questão vai se fazer por 30 milhões mais três por objetivos. Acho que a coisa vai ser feita, acho que hoje ou amanhã vai ser fechado. E depois o Benfica vai fechar João Félix também nos próximos dias. E eu acho que é esta a ideia, como o João Pinto referiu, ter dois jogadores fortíssimos nos duelos, nas costas de João Félix, vai ser o 10, o jogador criativo, e vai ficar ali o meio-campo forte, isso não há dúvidas. E também acredito que o Ríos faz uma época no Benfica. Acho que com o Mundial no próximo ano, o Ríos titularíssimo da seleção da Colômbia, que é uma seleção muito competitiva.

Estilo Enzo Pérez.

Sim.

Enzo Fernández.

Enzo Fernández.

Eu acho que ele chega.

É um gênio de empréstimo a 30 milhões. Sim.

Sim, porque ele na última Copa América esteve em um nível brutal. No Mundial de Clubes teve um nível brutal. Fazendo uma boa época no Benfica, indo ao Mundial e estando bem, acho que o Benfica depois na próxima época será vendido por 50, 60 milhões.

Pode ser metade também. Aconteceu com o Enzo Fernández, como dizia aqui o Zé. Pedro Henriques, estamos a falar aqui de uma possível transferência, o Palmeiras não quer abdicar dos 30 milhões. Havendo aqui o cenário do Benfica tendo Richard Rios vender Florentino, para libertar também algum espaço, por que o Benfica não chega aos 30 milhões?

Eu acho que aqui é uma questão de estratégia. Sei que é fácil falar por fora, e sobretudo falar com o dinheiro dos outros, como costumo dizer, comprar aqui, vender acolá. Eu acho é que é uma questão de estratégia e às vezes tem alguma dificuldade de perceber o seguinte: há jogadores que nós às vezes temos algumas dúvidas, algumas desconfianças, não temos as certezas, e depois são comprados baratos e potenciados. A não ser que eu esteja a ver muito mal, eu tinha visto algo no Campeonato de Clubes e o Rios é daqueles jogadores que vem para o Benfica, faz uma época extraordinária, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que é grande os 30 milhões. E toma lá os 30 milhões sem estarmos aqui discutir mais milhão, menos milhão, o Benfica daqui a um ano está a vendê-lo pelo dobro. É tão simples quanto isso. Eu percebo aquela coisa de mais milhão, menos milhão, porque claro, o dinheiro quando não é meu a gente vende de forma fácil. Parece aqui a luta do Arsenal com o Diogo, aqueles mais dois milhões, menos dois milhões, não consigo perceber. Há jogadores que eu não consigo perceber. Consigo perceber este tipo de negócio quando é para crescer. Aqui não é o caso, este é um jogador que vai entrar, até o Benfica até pode não ser jogador, vai entrar, vai potenciado, vai elevar o Benfica em termos de meio-campo. Não sei se vão conquistar títulos ou não, mas ele individualmente vai fazer uma grande época. E o Benfica o ano está a vendê-lo pelo dobro do preço, mas sem dúvida nenhuma, ele vai à seleção, é titular da seleção colombiana. A seleção colombiana é uma seleção forte. Portanto, ele acaba o mundial e o Benfica vende tranquilamente pelo dobro do preço. Não faz muito sentido para mim estar aqui a discutir mais milhão, menos milhão. Aliás, nem percebo essa estratégia também em relação à Roma, que há jogadores que não engrenam e este é daqueles que engrena.

Veremos como é que decorre esta situação a envolver Richard Rios. Ricardo Rios vem ou não para o Benfica? É uma questão para os próximos episódios do mercado de transferências. Vamos avançar, olhar também para o mercado do Futebol Clube do Porto. Luís Pinto Coelho, numa altura em que Gonçalo Borges, ao que tudo indica, vai partir viagem naquela estrada até os Países Baixos, deixa nove milhões de euros e mais dois por objetivos. Parece-te um bom negócio para o Futebol Clube do Porto?

Sim, parece-me um negócio interessante. Já no ano passado havia um negócio dentro destes valores, penso que eram 10 milhões para o Estrasburgo. Ele não quis ir na altura, agora também havia o Botafogo, depois apareceu aqui o Feyenoord. Eu acho que é bom para ele, acho que é uma liga que se joga um futebol muito ofensivo, e eu acho que ele até pode ter ali algum impacto. Vai para um bom clube também, um clube muito grande como o Feyenoord. E acho que para o Porto é uma boa venda. Era um jogador que não contava.

Mas Luís Pinto Coelho, não havia aqui alguma expectativa para Gonçalo Borges e para o crescimento? Até podia ser um dos grandes ativos do Futebol Clube do Porto, uma transferência que pudesse render. Estou a falar aqui também, por exemplo, do caso do Rodrigo Mora, que há essa grande expectativa em torno do futuro e de quanto pode gerar a nível de receita. Também não havia esta expectativa em torno de Gonçalo Borges, que ele pudesse realmente dar o rendimento que era o esperado?

Sim, mas ele não teve um crescimento futebolístico, não teve a maturidade futebolística que é precisa a este nível. É um jogador ainda que me parece que joga muito futebol de rua, mas no mau sentido. Aquele jogador que tem que sempre fazer o drible quando pode jogar simples, que tenta sempre muito a questão individual e não a questão do coletivo. Acho que não evoluiu o que se esperava e acho que está naquela idade também sair da sua zona de conforto. São muitos anos de Porto, acho que ele precisa também sair, ter aqui um outro clube, outros objetivos, também para poder amadurecer um bocadinho. E acho que para o Porto é um bom negócio. Ainda para mais um jogador que é da formação, não está contabilizado no ativo, por isso é tudo mais-valia. É bastante interessante para o clube, para ele e para o próprio Feyenoord, que fica com um jogador jovem e que pode progredir.

João Pinto, concordas com o Luís Pinto Coelho, Gonçalo Borges não conseguiu ter o rendimento que era esperado na altura quando apareceu e este valor da transferência, nove milhões mais dois por objetivos, acaba por ser um bom retorno para o Futebol Clube do Porto.

Bem, primeiro vamos tratar bem a malta que vem da Sobreda. O Gonçalo veio da Sobreda e, portanto, é filho da terra e obviamente que é um grande jogador que foi desperdiçado. Mas falando um pouquinho mais a sério, concordo com o Luís. Teve as suas oportunidades, teve os seus momentos, não conseguiu engatar naquela equipe e agora acho que o futebol holandês lhe vai proporcionar essa experiência de chegar lá com a idade certa, naquele futebol também que obriga a jogar simples e que tem uma escola de futebol em que se joga simples, ele vai evoluir. E, portanto, é um jogador que podemos ouvir falar daqui a dois ou três anos de novo. Ele tem corpo para isso, tem técnica para isso. Falta a cabeça e se lhe derem essa ensaboadela lá por Roterdão, é capaz de dar jogador a sério. Mas tem que penar um bocadinho, vai ter que crescer e como diz o Luís, vai ter que sair da casa-mãe e ir à procura da sorte.

Pedro Henriques, quero também ouvir-te sobre este tema, por favor.

Sim, ontem já tínhamos dado aqui um adiantamento sobre isso. Eu acho que por vezes nós temos que sair da nossa zona de conforto Percebemos, ou alguém nos diz, que estagnámos, que parámos. Acho que para o Futebol do Porto é um excelente negócio nesta perspectiva de que o jogador dificilmente poderia aportar mais qualquer coisa em termos desportivos. Quando o faz, faz muitos passes e para o próprio jogador, este novo desafio, estas novas caras que vai encontrar, este novo tipo de futebol, eu acho que pode ser o tal desafio que possa dar o chamado salto em frente, porque ele precisa, porque o potencial está lá. Todos nós olhamos para ele e pensamos sempre, e eu sempre pensei: "Ora, aqui está um espalha-brasas, um desequilibrador, à semelhança do Francisco Conceição", só que ele nunca acabou por se afirmar dessa maneira. E se calhar este patamar para o qual ele passou, este novo desafio, pode ser que lhe dê exatamente esse clique e faça toda a diferença. E temos alguns casos de sucesso assim, que às vezes é só sair da zona de conforto. Portanto, acho que foi bom para o Futebol do Porto, mas acho que também foi muito bom, e é muito bom para o próprio jogador este novo desafio.

Meus caros, vamos às notas e aos campeões do dia. João Pinto, vou começar por ti.

Eu tenho andado muito pela Campeã e, portanto, o meu campeão do dia acaba por ser a seleção da Suíça, que organiza um Europeu e acaba por sair de cabeça levantada. É um resultado que poderia ter sido maior, mas que não foi. E portanto, o que fica para a história são os 2 x 0 contra a Espanha e uma participação muito briosa da seleção suíça. Portanto, para elas, um 15.

Luís Pinto Coelho, qual é a tua nota de hoje? Ou as notas, como quiseres.

Também vou continuar no lado feminino, mas agora na seleção portuguesa de basquetebol de sub-19, que atingiu as quartas de final do Campeonato do Mundo, foi eliminada pela Espanha, mas vê Portugal num escalão de formação de basquetebol feminino a jogar de igual para igual com a seleção espanhola. E temos ali jogadoras que eu acho que vão chegar ao topo do basquetebol mundial. Uma grande prestação e um 20 para elas, que fizeram jogos incríveis. E é muito bom ver as modalidades em Portugal a crescer desta maneira e principalmente as modalidades femininas.

Falta-nos só ouvir as notas e os campeões do Pedro Henriques.

Eu vou dar duas notas, uma também porque hoje não temos a Campeã, é para a seleção espanhola. Acho que a seleção espanhola é claramente a candidata a ser campeã europeia, embora tenhamos tido aqui algumas surpresas e os palpites não têm batido assim tão certo quanto isso. Mas de qualquer maneira, acho que a Espanha está num patamar nível superior. Portanto, vou dar aqui para já uma nota 15 de expectativa em relação àquilo que também vai ser agora as ditas semifinais. E depois uma nota 17, só por estar aqui o João Pinto é que eu vou dar esta nota, se não tivesse, não dava. Para o Cristiano Ronaldo, venceu dois prêmios na Arábia Saudita, melhor jogador e melhor golo, e eu estava a espetar com o João Pinto para partilhar esta informação aqui com o pessoal. Portanto, melhor jogador, melhor golo. João Pinto, boa praia e um dia bom para os nossos observadores e nota 17 para o Cristiano Ronaldo.

Muito bem, é assim que fechamos esta edição de "O Campeão É". Amanhã estamos de regresso, mas à hora habitual de fim de semana, depois das 11h30. Um abraço a todos.