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E o "Campeão É Este" está de volta. Já sabe, todos os dias por aqui na Rádio Observador, analisamos os principais protagonistas do mundo do desporto e damos notas de 0 a 20. E hoje, para o fazer, para escolher os campeões, juntam-se a mim o Augusto Inácio, o Gabriel Alves, o Bruno Roseira e também o Pedro Henriques. Bom dia, e aqui é um bom dia, acreditem ou não, com algumas olheiras. Não sei se estavam todos acordados quando saiu o mítico comunicado, porque Vítor Bruno foi demitido às duas da manhã, pelo menos foi quando foi publicado o comunicado do Futebol Clube do Porto. E vamos sem mais demoras olhar para este que é o tema principal da edição de hoje. Bruno Roseira, não sei se estavas acordado também às duas da manhã. É algo pouco comum às duas da manhã ser anunciado a demissão de um treinador de futebol. Acho que há uns tempos tivemos um ministro, um secretário de Estado a sair também a altas horas da noite. A minha pergunta é: este timing, esta hora tardia, consegues tirar aqui alguma interpretação ou é apenas porque o Futebol Clube do Porto estava reunido no Estádio do Dragão a esta hora?

Deixa-me dizer. Vou te ensinar uma coisa. Tu és mais novo.

Sim. Tenho muito para-

Uma recordação. Carlos Carvalhal foi apresentado pelo Sporting num comunicado à CMVM às quatro da manhã.

2009, 2010.

2010, 2011, algo por aí. Portanto, não é inédito. A razão pela qual o comunicado saiu é óbvia. Era preciso esvaziar aquilo que estava a acontecer cá fora. Embora, e isso é bom-

Para os nossos ouvintes perceberem, estavam muitos adeptos do Futebol Clube do Porto, as claques-

As claques a protestar com faixas.

E que se calaram quando leram o comunicado.

"AVB traidor", etc, essas coisas todas. Mas é bom perceber que a decisão não é tomada por esse ruído que estava a haver lá de fora. A decisão é comunicada para acabar com esse ruído lá fora, e daí às duas da manhã. Em relação à decisão em si, eu diria que o jogo com o Gil Vicente acaba por ser o espelho do porquê desta decisão. Por quê? O Futebol Clube do Porto perde a meia final da Taça de Liga com o Sporting, tem a possibilidade de chegar à liderança do campeonato na Madeira, faz um jogo, a primeira parte é inenarrável para o Futebol Clube do Porto que nós conhecemos e para uma equipa que deve ter o ADN do Futebol Clube do Porto. Há uma tentativa de reação em termos internos e a primeira parte com o Gil Vicente consegue ser quase tão má como na Madeira. Esse, para mim, é o espelho que levou depois àquilo que aconteceu. Um outro ponto. A administração do Futebol Clube do Porto, um, não gostou nada da maneira como Vítor Bruno expôs PP na zona mista da Sport TV, mas também não gostou, e ele vai ser sancionado no portal. Na flash interview. Mas também não gostou da maneira como o PP respondeu ao treinador e o PP vai ser sancionado no portal.

Nas redes sociais.

E Vilas-Boas na tribuna aquilo que viu foi, um, todas as vezes que estava a ir ao balneário, e foi uma coisa que nós falamos, porque a seguir ao jogo com o Benfica, foi ao balneário, no jogo a seguir não funcionou, foi ao balneário, e aquele crédito que os presidentes têm, que é irem ao balneário, darem um murro na mesa e a partir daí os jogadores responderem, acabou, esfumou-se. E Vilas-Boas estava na tribuna do Estádio de Barcelos e conseguia perceber isso. Depois, percebe também que em termos internos é um barril de pólvora em termos emocionais aquela equipa. Não é normal a reação que Samu teve.

E mesmo com Gonçalo Borges na flash interview logo a seguir ao jogo, também sem grandes filtros.

Sem grandes filtros e a assumir que não fazia sentido aquela primeira parte. Aliás, eu acho que quando o Gonçalo Borges tem a flash interview, quando nós agora percebemos aquilo que se passou, ele basicamente estava a adiantar aquilo que os próprios jogadores achavam que poderia acontecer. Agora, a reação de Samu, muito cuidado com ela. Um, infelizmente, o Gil Vicente tinha aquela coisa das luzinhas apagadas e acesas. Não se percebeu bem o que o Samu faz em relação ao Fábio Veríssimo. Agora, a reação que ele tem, o murro que ele dá depois naquele painel, etc, é, digamos assim, um espelho também daquilo que é a completa ebulição em termos emocionais desta equipa.

Para concluíres, Bruno, para ir aos restantes também.

Vítor Bruno começou semicondenado o Futebol Clube do Porto. Não era a primeira opção de Vilas-Boas. Jose Izarreta tentou vários treinadores que, por questões financeiras, acabaram por não querer assumir o Futebol Clube do Porto. Nesta altura e em termos de futuro, dizer que o mais fácil era Jorge Costa ser treinador, o mais difícil será Vilas-Boas resistir a essa ideia, e é isso que ele está a tentar ao máximo.

É uma das perguntas que tenho para vocês também a seguir, mas vou passar aqui ao Augusto Inácio, até porque, Augusto, tu tiveste o Vítor Bruno como teu adjunto. Conheces bem também o Vítor Bruno. Gostava de perguntar se achas que neste momento, tendo em conta os resultados que o Futebol Clube do Porto estava a ter, se Vítor Bruno era realmente o problema ou se era o problema principal desta equipa do Futebol Clube do Porto.

Bom dia a todos. Eu acho que o problema foi um problema de todos logo desde o início, porque como André Vilas-Boas também foi eleito, já se sabe, com larga maioria, as coisas ficaram ali como um barril de pólvora, porque aquela gente que era toda contra o Vilas-Boas, ficou ali numa margem que a menor coisa que pudesse acontecer, iria haver contestação, como se veio a verificar depois posteriormente. Em relação ao Vítor Bruno, eu continuo a ter por ele um grande respeito no sentido de que ele é muito competente Simplesmente, ninguém faz omelete sem ovos, mas isso não quer dizer que ele também não tenha culpa naquilo que tem acontecido nos jogos jogados do Futebol Clube do Porto. Eu diria que nem sempre todos os jogadores alinharam pelo mesmo sentido, ou seja, de jogarem pelo Futebol Clube do Porto, morrerem pelo Futebol Clube do Porto e não é morrer pelo treinador, é morrer pelo clube, pela sua profissão. E o que é certo é aquilo que a gente costuma dizer, o ADN Porto, que é morrer em campo pelo resultado, em muitos dos jogos não se viu isso da parte da atitude dos jogadores. Mas claro, também é ao treinador, por isto ou por aquilo, se calhar não escolheu a equipa certa, se calhar não escolheu a estratégia mais correta. As substituições também talvez não fossem as melhores. Houve problemas de alguns jogadores, que foi público, e isto é que me admira no Futebol Clube do Porto, que antes aquilo era um bunker que realmente saía muito pouca coisa cá para fora e agora sai quase ao minuto. Assim que há uma decisão, logo já está a vir na comunicação social. Não sei se alguns jornalistas têm essa prioridade ou não, se têm essa capacidade de ter essa informação, o que se passa ali. E o Porto não costuma ser isso, costuma guardar mais os problemas que tem e resolve dentro de casa, o que é certo é que isso não tem acontecido. E depois houve problemas também com os jogadores. Individualmente, houve problemas com os jogadores, o Otávio também foi emprestado, mas depois voltou. É agora a questão do Pepe, que o treinador diz uma coisa que não devia ter dito na flash interview, devia-se falar isso é internamente, não é expor as coisas publicamente daquela maneira, porque o Vítor Bruno é uma pessoa transparente e gosta das coisas para que as pessoas saibam, mas há coisas que não devem sair cá para fora naquele tempo e naquele momento. E por isso é um barril pobre que está ali. Já se esperava que o Porto, se não ganhasse no Gil Vicente, isto poderia acontecer. E o que é certo é que depois daquele jogo em que o Porto fez, miserável, na Madeira, tudo pudesse acontecer agora no Gil Vicente, que não fosse uma vitória, tudo isto poderia acontecer como acabou por acontecer.

Gabriel Alves, José Ferreirinha Tavares, 44 anos, coordenador da formação, vai ser ele que vai orientar os próximos dias de trabalho da equipa principal do Futebol Clube do Porto. Provavelmente, e aqui estou apenas a extrapolar, provavelmente até a orientar a equipa no jogo da Liga Europa, faltam poucos dias para isso. É um técnico interino, portanto, não será a solução definitiva. A minha pergunta para ti é, pegando aquilo que o Bruno Roseira disse há pouco, Jorge Costa neste momento acaba por ser o nome no topo da lista para substitutos de Vítor Bruno, na tua opinião, achas que o Futebol Clube do Porto tem capacidade para ir buscar gente lá fora?

Se não teve logo no início condição financeira para os contratar, portanto, recusaram, não estou a ver que tenha essa condição financeira nesta altura. Esse é um ponto. Mas poderá eventualmente aparecer algum que queira e sinta, naquilo que é o mercado de trabalho, um desafio ser treinador do Futebol Clube do Porto. Em termos portugueses, fala-se em Luís Castro. Está neste momento a ser noticiado como hipótese, obviamente. Não sei se o Luís Castro, que até é um homem que conhece bem a casa, se vai aceitar ou quer esse desafio, que não é um desafio fácil, sendo ele português e do Futebol Clube do Porto.

Sendo que há outro que está livre, Paulo Fonseca, que também já esteve por lá.

Não sei. Paulo Fonseca saiu de uma fogueira, não sei se quer entrar noutra. Até porque a fogueira que ele saiu do Milão, depois daqueles dois êxitos do Sérgio Conceição, a fogueira está lá a arder, na mesma, igual, exatamente pelos mesmos motivos que ele saiu. Mas pronto, as condições são diferentes, estamos a falar do Futebol Clube do Porto. Quanto a Jorge Costa. Jorge Costa tem aqui dois caminhos: ou renuncia a ser diretor, a ser dirigente e passa para treinador e só treinador, mas enquanto é dirigente e diretor, é evidente que a sua função em relação àquilo que é o mundo Futebol Clube do Porto, adeptos, sócios, região Norte, tudo isso, é uma coisa. Se passa a treinador, passa a ser mais e sendo mais um, entra no fio da navalha. Portanto, de duas, uma: ou tem êxito e é o maior, porque é capitão. Aquelas questões todas, enfim, o tal 80. Se não tiver êxito, passa o oito, é despedido. Portanto, esta é a grande questão que se põe a Jorge Costa e Jorge Costa, naturalmente, que é um homenzinho, é refletido, tem experiência da vida, sabe muito bem o que é o clube, sabe muito bem o que é a vivência Futebol Clube do Porto, melhor talvez que todos que lá estejam, naturalmente, porque assentiu na relva, trabalhou com imensos e diversos treinadores, sabe o que é aquilo que eu chamo a cláusula Pinto da Costa durante 40 anos. Portanto, Jorge Costa é que vai decidir, não é o Benjamim da Vila as Boas que vai decidir. É Jorge Costa que vai dizer sim ou não e vai querer jogar no oito ou no 80. É evidente que a sua competência, por eu estar a dizer isso, não está em causa, mas a questão da competência às vezes não chega. E quanto ao despedimento do Vítor Bruno. Obviamente, tudo que o Bruno e o Augusto já disseram, subscrevo, só que deixo aqui mais uma nota. É preciso também olhar para o balneário. E já agora volto ao Milão. Olho lá para o Milão e vejo o que se está a passar no balneário do Milão. Está lá um homem chamado Sérgio Conceição. Porque isto é assim, eu sou muito pelos jogadores e pelo posicionamento dos jogadores e pela defesa dos jogadores, mas às vezes os jogadores também têm que perceber que têm que trabalhar e têm que estar à altura daquilo que são os seus contratos Portanto, têm de defender. Não podem andar naquela do mercado. "Eu aqui estou perdido, há algo que me está a desvalorizar. Eu se for para ali, vou valorizar. O meu valor passa a ser outro." Isto os jogadores e naturalmente com os seus respectivos empresários. Se calhar, no Futebol Clube do Porto, a questão tem que ser mais transparente para os sócios e explicar-lhes: "Olhem, o Vítor Bruno, sim, já saiu, mas aqui há mais coisas para fazer em relação ao futebol, nas condições que nós obviamente temos." Mas há um fator, não bem um facto. Se calhar, o Futebol Clube do Porto vai ter mesmo que apostar muito. Como faz o Barcelona, que não tem "xeta", nas escolas, nas segundas equipas, lançar os jogadores e fazê-los progredir. Eu sei que para o negócio só é bom daqui a uns tempos, não é bom para já. Estou a falar do Futebol Clube do Porto e de outros clubes. Basta ver a quantidade de estrangeiros que anda por aí. Mas a verdade é que o Porto lá vai irregular, mas a verdade é que não tinham um D, foi buscar à escola. E que grandes jogadores saíram por aí.

Pedro Henriques, no meio de tantos problemas que o Futebol Clube do Porto tem neste momento, falamos de uma auditoria que acabou de ser lançada há alguns dias e que demonstra o gravíssimo problema financeiro que havia no clube na gestão na última década, processos disciplinares a sócios, um antigo membro de uma claque que está neste momento ainda em prisão preventiva, um antigo presidente que continua obviamente a ter uma legião de fãs muito grande. Ter aqui também agora um problema desportivo com um treinador demitido era um problema que o Futebol Clube do Porto precisava neste momento? Ou seja, esta demissão de Vítor Bruno podia ser adiada para poupar mais problemas ou não?

Não, acho que não. Respondendo claramente, o problema desportivo existe e tem que ser resolvido e esse, para mim, de todos, que era o mais relevante e importante, porque isso é o dia a dia. Eu diria que o Futebol Clube do Porto começa por ter um problema porque tem três treinadores, agora passou a dois. André Villas-Boas treinador, Jorge Costa treinador e o Vítor Bruno treinador. Isso nunca será bom. Ponto número um. Ponto número dois, o Sporting tinha uma superequipa. Mudou o treinador por razões óbvias. O treinador não conseguiu dar a volta à questão ou, neste caso, dar continuidade. Mudou o treinador, a coisa melhorou, mas o plantel tem qualidade. E percebia-se isso. O Benfica tinha um treinador que colocava os jogadores já fora das posições. Assim que teve um treinador mais normal a colocá-los nas posições, o Benfica surtou de alguma maneira. Por quê? O plantel tem qualidade. Eu acho que o problema do Futebol Clube do Porto passa muito para além da questão só do treinador. Passa por ter um plantel que, no meu ponto de vista, não tem a mesma qualidade do Benfica e do Sporting. Quantos jogadores que estão no Porto e são titulares, podiam ser titulares no Benfica ou no Sporting com todas as peças disponíveis? Diego Costa e muito pouco mais, na minha opinião. O que significa que há um problema também de qualidade do plantel. Se somarmos a isso tudo, a mensagem que se calhar não estava a ser passada, os problemas que estavam a existir dentro do balneário, e percebeu-se isso claramente, com o jogador que vai dar umas voltas ao camping e que já afinal parece que já não joga e autoexcluiu-se, percebe-se claramente que havia ali também um problema interno que não era só pela parte desportiva. As vitórias podem disfarçar, mas este problema existia. E de alguma maneira, não estou a dar nem razão, nem sim ou não ao treinador ou aos jogadores, havia alguma coisa que não estava a ser conseguida, porque o objetivo das lideranças, acima de tudo, é sermos fortes, positivos e se houver alguém que tem que ser afastado, é afastado. Mas acima de tudo, hoje em dia, é ser congregador, agarrar em todos os jogadores que nós lá temos, todas as pessoas, e pôr toda a gente a acreditar no projeto e a trabalhar para o projeto. E portanto, somando a isso tudo, tudo aquilo que tu disseste. Agora, temos claramente aqui uma problemática e acho que neste momento, seja o Sarri, seja o Luís Castro, seja o Paulo Fonseca, mais do que Jorge Costa, é preciso ir buscar alguém que realmente possa, não é já o 4-3-3 ou 4-4-2, é exatamente a capacidade de liderança e de meter aqui um discurso diferente para tentar de alguma maneira unir as pontas, mesmo que eu acho que o plantel não tem grande qualidade. Última nota que eu queria referir, e para dizer que obviamente todos os problemas que tu elencaste contribuem, e de que maneira, para agravar ainda mais toda a situação e sobretudo para o ruído e para o barulho. E por falar em ruído e barulho, se alguém que está na rua e que não é passagem de ano, 31 para dia 1 às 02:00 da manhã para chatear qualquer coisa, é porque de certeza às 06:00 da manhã não tem que se levantar para ir trabalhar. Se tivessem que trabalhar e pagassem impostos e fizessem essas coisas todas, garantidamente que sabiam a notícia às 06:00 da manhã quando se levantassem para irem trabalhar.

Bruno Roseiro, para fecharmos o tema Futebol Clube do Porto e irmos às notas de campeão, com que nomes é que os adeptos do Futebol Clube do Porto que estejam agora a ouvir-nos podem sonhar para a cadeira do sonho, em tempos dita pelo agora presidente?

Parece-me claro que o perfil está identificado e passa por um português, porque é preciso alguém que chegue e que perceba o contexto que vai enfrentar para conseguir ainda tirar algum rendimento desta temporada. Há dois nomes que, por razões diferentes, não irão, mas que provavelmente André Villas-Boas colocaria na equação. Por um lado, o Abel, que sempre foi um nome muito valorizado no Futebol Clube do Porto, mas que, seja pelo salário, seja pela cláusula de rescisão, é impossível. E o Daniel Sousa, porque esta temporada foram dois tiros no pé enormes.

Mas para fazer mais de quatro jogos.

Um em Braga e outro em Guimarães e portanto perdeu todo o contexto. Parece-me que Villas-Boas vai ganhar essa batalha de não ir pelo facilitismo de puxar Jorge Costa novamente para treinador, porque vai perder um diretor de futebol que ele sabe que lhe vai fazer falta lá dentro mais do que nunca. Luís Castro tem uma outra vantagem além de tudo mais. É que Luís Castro foi o criador do plano Visão 6-11, que foi a partir daí que o Futebol Clube do Porto começou a ter formação com os jogadores a sair e ganhou a Youth League e foi escolhido por Terry Ripper. Fico por aqui, mas parece-me que claramente Luís Castro está na frente nesta altura.

Meus caros, vamos rapidamente aos campeões e hoje falámos apenas do Futebol Clube do Porto, que é o tema grande. Podíamos aqui falar de outros temas como Mano Silva, que estará a caminho do Benfica, grande contratação de inverno por enquanto, também do nosso andebol português. Vamos primeiro às notas dos campeões. Bruno Roseiro, começo por ti Quem é o teu campeão do dia? Que nota dás?

O meu campeão é o Gustavo Capdeville. Apareceram mais jogadores ontem no jogo com a Noruega, o Salvador Salvador, o João Gomes, jogadores que jogam na primeira linha, que são segundas linhas, digamos assim, em termos de opção, mas que apareceram muito bem na segunda parte do jogo com a Noruega. O Gustavo Capdeville. É que não é só as defesas que ele fez, é a qualidade das defesas que ele fez, que acabou por ser a chave dessa vitória. Nós nesta altura, para quem não segue muito o andebol, ganhar à Noruega em Oslo é ganhar a uma equipa que está abaixo daquelas que são as duas melhores equipas nesta altura, que é a Dinamarca e a França, são de longe as melhores equipas mundiais. E nesta altura Portugal vai esperar pelo vencedor do Japão-Chile, que em princípio será um jogo também para ganhar, e depois, caso consiga vencer Suécia ou Espanha, está garantido nos quartos de final. É um passo enorme ganhar à Suécia e a esta renovada Espanha, que tem muita qualidade, mas de facto, Portugal, mesmo sem Miguel Martins, mesmo sem Alexis Borges, mesmo com algumas condicionantes físicas, está a fazer um campeonato do mundo fantástico e convém aproveitar para ser cada vez mais falado. Nós não somos um país só de futebol.

Infelizmente, tivemos há meia hora uma notícia de última hora que o Alexandre Cavalcanti vai estar de fora do resto do mundial, por lesão.

Em termos defensivos vai fazer a diferença, só que esta equipa já mostrou que se consegue superar em qualquer contexto e, portanto, é acreditar que vai continuar assim.

É isso mesmo. Augusto Inácio, quem é o teu campeão do dia? Que nota dás?

Também é para o nosso andebol. Realmente três jogos, três vitórias. Ganhou à Noruega 31-28, está a fazer um grande trajeto, por isso nota 17 para o nosso andebol, mas queria dar nota 18 também para a nossa dupla portuguesa do ténis, o Francisco Cabral e o Nuno Borges, que é a primeira vez que estamos a passar aos quartos de final na Austrália e é um feito muito importante. E também nota cinco para o Futebol Clube do Porto, por tudo aquilo que já falámos e por tudo aquilo que o Porto está a passar.

Vamos ao Gabriel Alves. Gabriel, quem é o teu campeão do dia? Que nota dás?

Naturalmente, o andebol tem que estar na primeira linha. Obviamente, merecedor de um 17, por tudo o que fez e que é importante. E naturalmente, pegando nas palavras do Bruno, e bem, este país não é um país só de futebol, mas sim também para o desporto. E eu digo: o que seria este país se tivesse uma planificação desportiva e um ministério do desporto? O que seria o país em termos desportivos?

Dizemos nós num programa que infelizmente, durante 90% só falámos de futebol, mas deixámos aqui um tempinho para o nosso andebol, obviamente.

Se calhar este bocadinho que demos para o nosso andebol é o mais agradável.

Claro. E hoje era difícil não darmos mais algum tempo a esta série de vitórias. Bruno, vamos ao Pedro Henriques. Pedro, quem é o teu campeão do dia? Que nota dás?

Sim, claramente a minha nota vai para o andebol. Três vitórias, pleno, quatro pontos para o main round, não é menos. Era muito importante somar estes pontos para o main round, com a possibilidade de relembrar só que a Espanha, bronze por duas vezes, em 23 e em 24 nos Jogos Olímpicos, a própria Suécia também uma das candidatas ao título. Vai ser difícil. Temos que passar nos dois primeiros lugares para poder esperar aquilo que é o mínimo, que é os quartos-final. Mais uma grande vitória, com muita classe, com muita categoria, com os jogadores portugueses ontem ao mais alto nível, tivemos altos e baixos, e no meu ponto de vista, com um aspeto que é muito importante, que é pensar no andebol desta maneira. É que ontem tiveram dois excelentes guarda-redes nas balizas, o guarda-redes do Sporting na baliza da Noruega, que íamos estragando os planos, o guarda-redes do Benfica na nossa baliza. Fizeram exibições fantásticas e também são responsáveis muito por aquilo que se produziu ontem em qualidade. Isso também revela que não é só a seleção de andebol, que muitas vezes, à semelhança do futebol português, que às vezes tem muitos jogadores no estrangeiro. Nós temos cá nos nossos campeonatos os jogadores ao mais alto nível a jogar. Isso também diz muito bem da qualidade da nossa liga. Portanto, nota 17 para aquilo que foi esta primeira fase completamente limpa do andebol português.

E acrescentar o guarda-redes do Egito, o Ali, que também joga no Sporting e que foi uma peça-chave para o Egito ganhar à Croácia e passar também com três vitórias. Ou seja, à exceção das equipas europeias, há uma seleção, neste caso o Egito, que também está na luta pelos quartos-final e com um guarda-redes que joga cá no nosso campeonato.

Muitos portugueses, entre aspas, no Campeonato do Mundo. O próximo jogo de Portugal vai ser no dia 22, a estreia no main round, vai ser contra o primeiro classificado do grupo F, que ainda não sabemos quem é. Será entre, em princípio, Suécia e Espanha. Em princípio não terá mesmo de ser matematicamente entre Suécia e Espanha. Resta saber quem é no próximo dia 22. Daqui a dois dias, às 14h30, Portugal estreia-se então no main round. Meus caros, um forte abraço para todos. Até amanhã para mais uma edição de "O Campeão É".