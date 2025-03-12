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E o resto é história. É a terra a fumar. Do incêndio em Poiava, ainda na zona de Chiados. Quer transformar este país numa ditadura. Entende? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.

Olá, seja bem-vindo a este episódio 296 de "E o Resto é História", com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos falar de um senhor que nasceu há 200 anos, mais precisamente no dia 16 de março de 1825, e cujo nome completo era Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco. Todos lemos os seus livros na escola, a começar por "Amor de Perdição", e quase todos temos uma ideia que se apaixonou por Ana Plácido, uma mulher casada com a qual fugiu para grande choque da alta sociedade portuguesa de meados do século XIX. Também se sabe que acabaram ambos presos e acusados do crime de adultério. Eram outros tempos. Camilo passou 383 noites na cadeia da Relação do Porto entre outubro de 1860 e outubro de 1861, como ele assinala nas suas célebres memórias do cárcere, aproveitando ele próprio para dar corpo a uma luta romântica pela descriminalização do amor, e também é um dos momentos mais marcantes de uma biografia em que a literatura tantas vezes se confundiu com a sua própria vida. Camilo escreveu muito, escreveu obsessivamente, e escreveu mais do que parece humanamente possível. Ele tem cerca de 260 livros, ninguém sabe bem, mais de 100 romances, qualquer coisa em torno de 30 mil páginas. Ele escreveu 30 mil páginas ao longo de quatro décadas, e isto sem contar com milhares de artigos e colaborações com jornais. É uma produtividade demencial. E quando Camilo não pôde mais escrever nem ler devido ao avanço da cegueira, supostamente causada pela sífilis, ele agarrou num revólver e deu um tiro na cabeça, morrendo em 1890, aos 65 anos de idade. Rui, o "E o Resto é História" não é um programa de literatura, mas de facto há escritores cuja obra é de tal forma importante que eles têm não só a capacidade de se inscreverem na história, mas mais do que isso, têm a capacidade de tornar os seus livros absolutamente indispensáveis para compreender uma determinada época histórica. Eu imagino que aches que é esse o caso de Camilo Castelo Branco. A minha pergunta era: por quê? O que a sua obra tem de tão importante para estarmos a falar dele aqui nos 200 anos do seu nascimento?

Isto não é um programa de literatura, portanto vamos abordar a obra de Camilo Castelo Branco de um ponto de vista histórico. E vamos distinguir duas coisas. Uma é saber por que ele teve uma reputação tão grande no seu tempo. Porque ele não foi um escritor como Fernando Pessoa, que só foi descoberto depois de morto pelo grande público. Camilo Castelo Branco é um dos escritores portugueses mais populares em meados do século XIX.

Conhecido em vida.

Era tão conhecido, ou ainda mais, talvez, conhecido há 200 anos, como é hoje. Mas era tão conhecido como é hoje. E depois, a outra questão, uma questão separada dessa, é por que essa reputação sobreviveu até 200 anos depois. Isto é, como é que um escritor muito popular em 1860 se torna um dos escritores mais importantes da literatura portuguesa, de tal maneira que hoje estamos a falar dele aqui hoje.

Coisa que habitualmente não acontece.

Nem toda a gente aconteceu.

Todas as épocas históricas não têm toda a gente, a maior parte das pessoas muito famosas.

Eu faria aqui a lista dos grandes autores portugueses de 1860 e tenho a certeza que ninguém dos nossos ouvintes tinha lido uma única página de Mendes Leal, de Rebelo da Silva, dessa gente toda, Soares Passos.

Nomes obscuros.

Não, que eram monstros da literatura, best-sellers, grandes figuras. Camilo é um daqueles que era tão conhecido em 1860 como é conhecido hoje. Estou a dizer 1860 porque é à volta desses anos que está a sua grande época de atividade e de produção. Ora bem, vamos falar então por que ele era muito popular no seu tempo. E há duas razões para essa popularidade de Camilo nos anos 1850, 1860, 1870, que são os anos, as três décadas em que ele publicou a maioria dos seus romances, portanto, entre os 30 anos e os 50 anos, mais ou menos, que é a sua grande época de atividade.

O que torna a coisa ainda mais demencial. A quantidade de texto produzido.

Além daqueles livros que ele escreveu e dos artigos que ele escreveu para os jornais, tens a correspondência. Há um cálculo que são cerca de 15 mil páginas impressas das conhecidas, daqueles que sobreviveram, daquilo que ele escreveu. A primeira razão dessa popularidade: eu acho que podíamos dizer que Camilo era, em 1860, uma espécie de autor de telenovelas do seu tempo, que eram os folhetins. Não havia televisão Não havia rádio, mas havia jornais impressos em papel. Esses jornais traziam notícias, traziam crônicas, mas na primeira página, nessa época, em rodapé da primeira página, traziam o chamado folhetim, que era geralmente um capítulo de uma história que era publicada em continuação. E essas histórias eram geralmente histórias de aventuras sensacionais ou histórias de amores infelizes com muitos incidentes e uma intriga complicada, que continuava no número seguinte do jornal e portanto levava as pessoas a irem ler.

Ficar à espera do dia seguinte para saber o que é que ia acontecer.

Exatamente a lógica da telenovela hoje em dia. O modelo tinha sido apurado em França, portanto o folhetim vem um pouquinho de França, e está dirigido a um público urbano, que é o público grande consumidor de jornais, que é um público ou letrado ou lê, ou então tem quem leia, porque os jornais às vezes são lidos em grupo, alguém lê para os outros ouvirem. Portanto, era muito provável que estes folhetins, estas aventuras, estes romances, publicados em rodapé na primeira página do jornal, fossem lidos por alguém da família para o resto da família ouvir ao serão. E portanto, desde o fim da década de 1840, quando ele tem 20 e tal anos, Camilo é autor desses folhetins. E ele é autor de vários gêneros dos folhetins. Um dos gêneros é o romance negro, que é um folhetim de mistério, de crime, como por exemplo, "Anátma" de 1851 ou "Mistérios de Lisboa" de 1854. Eu estou a falar aqui de livros de Camilo, que as pessoas conhecem hoje como livros, mas os livros eram verdadeiramente coleções de folhetins. Isto é, aquilo era primeiro publicado em série, nos jornais e depois eram colecionados e vendidos como livro, como volume.

Mas diz-me só uma coisa, as pessoas que escreviam esses folhetins e que tinham honra de primeira página, significava que eram já autores reconhecidos?

Não, não necessariamente.

Ou era o folhetim é que agarrava e não propriamente o autor?

Era o folhetim que agarrava. Muitos destes folhetins, eu acho que uma grande parte eram traduções do francês, de séries francesas, que eram traduzidas e adaptadas.

O autor era relativamente anônimo. A não ser quando ganhasse uma dimensão.

Era muito relativo. Provavelmente havia autores muito conhecidos, Paul Feval ou Eugène Sue, que são escritores franceses que eram muito conhecidos e provavelmente atraíam algum público, se por acaso se eram eles os autores do folhetim. Mas de resto, o que interessava era o folhetim em que os piratas raptavam a donzela e agora iam levá-la para o barco, continuação, e amanhã íamos saber o que é que... Romance negro, portanto, mistério, crime. O romance passional, com amores contrariados, reclusões em conventos, mortes e suicídios, como "Onde Está a Felicidade?" de 1856, é um romance passional de Camilo. Ou também, por vezes, o romance satírico, um romance de costumes. Satirizar velhos fidalgos ou os novos ricos, como os chamados brasileiros, que eram os imigrantes portugueses que vinham do Brasil com fortuna e Camilo gostava de gozar muito com eles. E portanto, esses romances satíricos, como por exemplo, "O Que Fazem Mulheres?" de 1859. E ainda havia um outro gênero que era o romance histórico, que nós hoje conhecemos. Camilo também escreveu "O Judeu" de 1866, que é sobre a vida do dramaturgo António José da Silva do século XVIII.

Mas tu aí estás a citar vários gêneros completamente diferentes, que hoje em dia um autor dedicaria-se a cada um deles. Portanto, Camilo aviava todos.

Aviava todos e ainda aviava artigos sobre teologia e coisas assim. Ele tem a maior variedade de estudos históricos mesmo. Ele tinha tudo. Repito, estes romances eram publicados, a maior parte deles, no fim já começaram a ser publicados também em volume, por vezes, já desde o início, mas eram publicados em jornais, em continuação, e depois reunidos em livro. E basicamente, o que é que era o Camilo Castelo Branco e depois começa a adquirir uma nomeada como autor? Bem, ele era alguém que escrevia imenso, publicava muito, o que é sempre uma garantia de se tornar conhecido, digamos assim, a quantidade também interessa. E era-lhe conhecida uma grande arte de criar uma intriga com incidentes imprevistos, com personagens curiosas e interessantes, que as pessoas gostavam. Isto é exatamente como as telenovelas de hoje em dia. Era isto que ele faz. E depois fazia-se também uma coisa que nem toda a gente fazia. Ele sabia intercalar a narrativa, a história propriamente dita, com observações humorísticas, isto é, com uma espécie de autoconsciência literária. Ele tem muitas divagações, tem apartes para os leitores. Às vezes tem a história e depois de repente diz: "E agora o leitor está à espera que eu diga que o herói pediu a amada em casamento. Não pediu nada." Entra em diálogo com o leitor.

Uma espécie de metalinguagem.

Que faz sorrir e ao mesmo tempo dá um ar de paródia. Ele ao mesmo tempo que está a escrever aquilo que nós chamaríamos hoje uma telenovela ou o equivalente do que seria uma telenovela, um folhetim, está a brincar com aquilo através de uma base.

Olha para a câmera como nos filmes de Godard.

Exatamente. Digamos que ele tem dois níveis de leitura, consegue dois níveis de leitura. Consegue uma leitura que é inocente, isto é, uma pessoa que: "Ai, coitadinha, e agora será que ela vai casar ou não vai casar, que o noivo chega, não chega." Que quer saber os incidentes e o personagem, que se identifique com o personagem e que chora quando a heroína morre. E ao mesmo tempo, um outro tipo de leitor que está a apreciar a brincadeira literária, quer dizer, os apartes, o humor, um leitor, em princípio, mais sofisticado e que também pode consumir o texto para sorrir e para rir às vezes, porque às vezes é mesmo engraçado as coisas que o Camilo diz ou faz dizer aos personagens ou faz lhes acontecer. E portanto, ele consegue Logo de início, escrevendo num gênero muito popular, muito sensacionalista, ser respeitado por escritores como Alexandre Herculano, que a propósito de "Onde Está a Felicidade" diz: "Isto é um grande escritor que está aqui. Atenção, temos aqui alguém que é um grande escritor." E nós conhecemos a correspondência de Camilo com os seus editores e sabemos que são os editores que dizem que há uma grande procura dos romances dele. Portanto, ele tem esta produção caudalosa, às vezes há ano em que escreve dois, três, quatro romances, e aquilo tem saída, os editores compram os romances e ele vive de escrever. Ele é um dos poucos escritores portugueses desta época que vive apenas da pena.

E isso era uma raridade.

Não era muito frequente. Não sendo propriamente um jornalista, que obviamente vivia de escrever, é relativamente raro se nós pensarmos que o Alexandre Herculano, que também era bibliotecário, era responsável pela biblioteca da Ajuda e era um funcionário público, e vivia disso e todos os outros escritores da época contemporâneos de Camilo também têm outros empregos. Essa também é uma característica que contribui a segunda razão pra sua popularidade. Uma certa aura que há à volta de Camilo já no seu tempo. A maior parte dos escritores portugueses, estávamos nós a dizer precisamente, eram funcionários públicos. Mendes Leal, Rebelo da Silva, essa gente toda. Eram políticos, escreviam nos jornais dos partidos, de vez em quando chegavam a deputados, de vez em quando chegavam a ministros. E todos eles, por causa das suas funções públicas, tinham de manter uma certa respeitabilidade. Todos eles eram cavalheiros respeitáveis. Não eram assim tão surumbáticos, nem tão solenes como o Alexandre Herculano, mas eram deputados, eram ministros e, portanto, eram conselheiros, o conselheiro Mendes Leal, o conselheiro Rebelo da Silva, etc. Ora o Camilo, que apesar de mais tarde, no fim da vida, chegou a Visconde de Correia Botelho, em 1885, o Camilo era muito diferente deles todos. Ele tinha, de facto, uma vida que era muito conhecida na época, era comentadíssima nos jornais, era notícia nos jornais, que era quase uma vida de um romance do Camilo Castelo Branco. Ele era um personagem quase dele próprio. Ele era conhecido por isso. Ele próprio falava constantemente nos livros, nos romances, intercalava às vezes comentários autobiográficos, coisas que lhe tinham acontecido. E isso é também, em grande medida, importante pra sua popularidade. As pessoas conheciam a história dele, conheciam que ele aos 10 anos tinha ficado órfão de pai e já era órfão de mãe, portanto tinha ficado órfão, tinha ficado sujeito ao arbítrio dos familiares, que ele tinha nascido em Lisboa, tinham enviado pra Vila Real, Trás-os-Montes, onde ele tinha ficado não excessivamente satisfeito, que tinha casado aos 16 anos.

16 aninhos.

Para ficar viúvo aos 22, logo, uma história também uma desgraça. Aos 22 morre a mulher e morre a filha ao mesmo tempo, uma coisa terrível. Sabiam que ele tinha tentado muitas carreiras. Repare, ele tinha estudado na Escola Médico-Cirúrgica do Porto pra médico, entre 1843 e 1845, não tinha concluído. Depois tinha ido pra Faculdade de Direito de Coimbra, em 1845, 46. Isso aí quase nem começou. Ele às vezes dizia: "Estive na faculdade de direito, a única coisa que lá não fiz foi estudar direito." Mas esteve lá. E depois esteve no seminário do Porto para estudar pra padre. Portanto, em 1850, 1852.

Médico, advogado e padre.

Advogado, padre e ainda diplomata, porque em 1851 arranjaram-lhe um lugar de adido na Legação de Portugal, no Rio de Janeiro, mas também não foi. O que isso tudo lhe deu? Isso deu-lhe uma grande erudição, porque ele sabe imensa coisa de medicina, sabe imensa coisa de direito. Sabe uma quantidade e teologia sabe imenso, como ele diz: "Os padres acham que eu sei imenso de teologia, portanto devo saber." No meio disso tudo, ainda tinha sido guerrilheiro miguelista na guerra civil da Patuleia de 1846, 47. Pelo menos diz que foi. Há dúvidas sobre isso, se é uma história inventada por ele para se tornar ainda mais interessante. E depois tem aquele caso que ele pôs nos jornais.

Nas bocas do mundo.

Em 1860, quando é preso por adultério com Ana Plácido, mulher de um negociante do Porto, do Manuel Pinheiro Alves. O Camilo vai casar com Ana Plácido muito mais tarde, em 1888, mas neste momento, em 1859, 60, o Manuel Pinheiro Alves não acha graça nenhuma ao Camilo andar com a mulher dele, faz uma querela por adultério e Camilo é preso. É preso um ano na Relação do Porto, depois de ter andado fugido. Andou fugido durante uma série de meses, depois entregou-se na cadeia da Relação do Porto, onde esteve um ano e escreveu da prisão. Muitos romances, artigos, etc, eram assinados da cadeia da Relação do Porto.

Porque o adultério era ilegal naquela época.

E porque foi feita uma queixa. O Manuel Pinheiro Alves fez uma querela, uma queixa por adultério. Ele apresentou uma queixa. Se não tivesse feito nada, a coisa tinha passado. Se não tivesse feito queixa, a coisa tinha passado. Mas ele fez uma queixa e os culpados foram capturados pela justiça. E além dos escândalos próprios Como este. Camilo ainda está no centro de outros grandes escândalos da sociedade portuguesa, como é o caso do assassinato da mulher de Vieira de Castro pelo próprio marido. Vieira de Castro era um deputado em 1870. Vaz Pereira Valente escreveu um ótimo livro sobre essa história do José Cardoso Vieira de Castro. Camilo Castelo Branco é um grande amigo de José Cardoso Vieira de Castro, vem depois a publicar um livro de correspondência entre ele e Vieira de Castro a seguir. Camilo está no centro dessa história. Não há praticamente este escândalo que envolva gente-

Mas por que está no centro?

Porque é amigo de Vieira de Castro e mantém uma correspondência com ele depois na prisão, e depois publica a correspondência. E é muito falado, porque Vieira de Castro era também um literato, além de ser deputado e político, era também um literato e um dos amigos, além de Ramalho Ortigão, era Camilo Castelo Branco também.

Muito bem. Nós chegamos ao final desta primeira parte. Voltaremos com mais Camilo já a seguir. Olá, seja bem-vindo de volta a esta segunda parte de "E o Resto é História". Nós estamos a falar de Camilo Castelo Branco e dos 200 anos do seu nascimento. E Rui, tu estavas a dizer que o Camilo estava em todo lado, como Deus nosso senhor.

É, e ele é uma figura inconfundível, como o Bordalo Pinheiro o representa picado do gênio e das bexigas, porque ele tinha tido bexigas em criança, portanto, tinha as marcas na-

Tinha a cara marcada.

A cara marcada. Ele é uma espécie de, um pouco como o Bocage tinha sido no fim do século XVIII. Um autor de quem mesmo quem não tinha lido a produção literária, sabia histórias, sabia episódios, sabia ditos dele. Ele escrevia muito, era muito malicioso e muito espirituoso.

Sim.

Em Lisboa, nos cafés, nos salões, repetiam-se os ditos espirituosos dele, coisas engraçadas que ele dizia. Ele diz a um correspondente dele, ele não tinha uma grande apreciação literária do Teófilo Braga, que era um erudito, ele achava aquilo uma maçada tremenda, e diz a um correspondente: "Bem, eu hoje estou tão infestado, estou tão cansado e tão farto, que todos os livros me parecem escritos pelo Teófilo Braga." Qualquer livro que abria, parecia um livro do Teófilo Braga para ele. Até agora, isto são ingredientes.

Que o tornaram popular.

O tornaram muito popular, muito famoso na época. Autor de livros que toda mundo tinha lido e depois um personagem característico de escândalos, de vida, que chamava a atenção e as pessoas conheciam. Mas esta é a popularidade da época. Agora, como é que nós podemos explicar a sobrevivência da sua reputação, precisamente quando todos aqueles que eram considerados grandes autores do seu tempo, desapareceram nos anos seguintes sem deixar rastro: Gomes Leal, Rebelo da Silva ou António Pedro Lopes de Mendonça. António Pedro Lopes de Mendonça era até o autor que começa a fazer os primeiros folhetins e é muito conhecido, porque era também um jovem, muito popular nos anos 50. Hoje ninguém praticamente lê, ninguém sabe. E ele, aliás, era um escritor com valor. Aliás, como os outros, Rebelo da Silva também. Nós não estamos a falar propriamente de medíocres absolutos. Estamos a falar de pessoas cujos gostos mudaram e aquilo que eles fizeram hoje é mais ou menos ilegível. O que manteve Camilo? Ora bem, eu acho que nós podemos começar a perceber isso, percebendo a maneira como a geração que vem a seguir à geração de Camilo, a geração literária, os escritores mais novos olharam para Camilo Castelo Branco. Camilo nasceu em 1825, pertence à geração de escritores que vem depois de Garret e de Herculano. Garret nascido em 1799, Herculano em 1810. A geração de Camilo é a geração da regeneração de 1851, os que têm 25, 26 anos nessa época, a geração de Fontes Pereira de Melo, a quem aliás Camilo dedica o "Amor de Perdição". As pessoas não reparam nisso, mas o "Amor de Perdição" é dedicado a Fontes Pereira de Melo, ao conselheiro Fontes Pereira de Melo. Porque Camilo era esta figura marginal, etc, mas tinha atenção a quem estava no poder, a quem tinha influência. Vamos chamá-la de geração de 1850, a geração de Camilo.

Certo.

E esta geração de 1850, o que lhe vai acontecer? Vinte anos depois, os grandes escritores dessa geração de 1850 são todos diretores-gerais da função pública, conselheiros, embora continuem, às vezes, a escrever poemas de paixão funesta à Byron, coisas assim, aquela poesia romântica. Ora bem, em 1870, há uma nova geração literária de escritores que nós conhecemos como Geração de 70: Eça de Queiroz, Antero de Quental, Oliveira Martins, por aí fora.

Tendendo a matar a geração anterior.

Exatamente. E esta geração de 1870 despreza absolutamente a geração de 1850. Não é só desprezar, é mesmo desprezo, é um nojo quase por aquela gente. Como é que aqueles conselheiros respeitáveis escrevem depois aqueles poemas de morte, de amor, etc, quando eles estão ali à frente das repartições públicas? Quer dizer, agitação. Aquilo nada batia certo. Portanto, esta geração quer-se realista, não se quer romântica, quer-se às vezes até mais científica até do que literária. Não tem absolutamente respeito nenhum por aqueles que vieram antes E sobretudo por aquela geração literária imediatamente anterior à geração de 1850, com uma exceção. E essa exceção é Camilo Castelo Branco. Se nós olharmos para aquilo que escreve Eça de Queiroz, Antero de Quental, Oliveira Martins, eles são sempre respeitosos ou pelo menos vagamente respeitosos ou cautelosos quando falam de Camilo.

O vagamente era porque lhes apetecia dizer mal, mas não eram capazes. É isso?

Não querem mesmo dizer mal. Eu acho que não querem mesmo dizer mal. Não se sentem com a autoridade de dizer mal. E isso acontece mesmo quando Camilo Castelo Branco diz mal deles e goza com eles, como Camilo faz no fim da década de 70, em 1879, quando publica o "Eusébio e o Macário", que é uma gozação com a maneira como Eça de Queiroz e os outros escreviam romances. É Camilo a gozar com eles. É ao contrário, eles gozavam com a geração de 1850, têm um autor dessa geração a gozar com eles e eles não gozam com ele. Isso é muito curioso, porque eu acho que as razões pelas quais autores como Eça de Queiroz, Antero de Quental, Oliveira Martins, até mesmo Teófilo Braga, de quem Camilo dizia tão mal, respeitam Camilo Castelo Branco, são razões pelas quais nós compreendemos a sobrevivência de Camilo.

Ou seja, é isso que explica em boa parte a sua popularidade.

A sua sobrevivência, não a popularidade. A popularidade é de tempo. A sobrevivência dele tem a ver com razões que já são razões que levam esta geração de 70 a olhar para Camilo e dizer: "Com este nós não podemos gozar." Qual é a primeira? A primeira razão é a maneira como Camilo Castelo Branco escreve. Basicamente, ele é muito provavelmente o mais espantoso manejador da língua portuguesa nos últimos 200 anos. Nenhum outro escritor tem a precisão, a concisão, o ritmo, a música com que Camilo escreve português. O Eça de Queiroz precisava de imensos advérbios, de imensos adjetivos para criar os mesmos efeitos equivalentes na sua prosa. Camilo é uma prosa reduzida ao essencial e que tem uma elegância e é extraordinariamente sugestiva e elegante, com muito menos elementos do que os outros. Camilo, para esta gente como Eça de Queiroz, Antero de Quental ou Oliveira Martins, representa, de alguma maneira, uma maneira de escrever que é uma maneira clássica de escrever português, que faz lembrar a maneira como escrevia português nos séculos XVI, XVII e XVIII. Sobretudo os grandes prosadores religiosos dos conventos, como Alfredo Luís de Sousa, o padre António Vieira ou o padre Manuel Bernardes, que no século XIX são vistos como os grandes clássicos da prosa portuguesa. Aqueles que são chamados os escritores puros, quer dizer, aqueles que escrevem de uma maneira que não faz lembrar o francês, como faz lembrar Eça de Queiroz, que nitidamente faz lembrar uma prosa francesa. A maneira como se escreve em francês.

Essa escrita não era muito ornamentada?

Não, nada de tudo. É uma escrita extraordinariamente de uma grande elegância e de uma grande precisão vocabular e de uma grande concisão na maneira. O padre António Vieira, que tem a fama de barroco, a escrita do padre António Vieira não é arrebicada. É conceitual, mas não é uma escrita arrebicada. Não é uma escrita barroca, é uma escrita engenhosa, que é uma coisa um bocadinho diferente daquilo que nós identificamos com o barroco. E Camilo parece ser um deles. O Fidélino de Figueiredo, que é um crítico literário do princípio do século XX, diz mesmo isto: "Camilo é o único escritor português que está ao nível do padre António Vieira. Nenhum outro escritor português está àquele nível. Ele é o único." Quer dizer, há António Vieira, aquele a quem Fernando Pessoa chamou o imperador da língua portuguesa, e há Camilo Castelo Branco, e é o único, depois de António Vieira, que está ao nível de António Vieira. Ao contrário de quê? Ao contrário de escritores, repito, como Eça de Queiroz, que são ótimos, excelentes, grandes escritores também, mas em que se nota a influência francesa. Camilo, para estes críticos e historiadores literários do fim do século XIX e princípio do século XX, faz lembrar uma tradição nacional. Este não é um autor que vem de França. Este é um autor que vem de uma tradição portuguesa, é um escritor português. Aliás, é mesmo isso que dizem: é o escritor mais português que no século XIX existe, alguém que escreve numa tradição que teria sido desenvolvida em Portugal. Ora isto, o que é que faz? Faz com que Camilo, para além daqueles leitores que ele tinha, que gostavam dos folhetins, para além daqueles leitores que ele tinha, que gostavam do seu humor e das coisas engraçadas que ele dizia, ele começa a ter outros leitores que, sobretudo em Camilo Castelo Branco, gostam da maneira como ele escreve. Do português que ele escreve. Que começam a tratar, desde o fim do século XIX, como um clássico da língua. Aliás, em vida dele, na década de 80, em 1885, quando o Parlamento aprova uma medida para ele ser dispensado de pagar os direitos por ser visconde, que tinha de se pagar uma espécie de imposto para ser visconde. O Parlamento decide que ele não tem de pagar e a razão é: ele é um dos grandes escritores da língua portuguesa. Ainda em vida. Muito provavelmente para Eça de Queiroz, para Antero de Quental, para Oliveira Martins, talvez de uma maneira surpreendente para nós hoje, nenhum deles se considerava ao nível a que escrevia Camilo Castelo Branco. Aquilo era qualquer coisa que estava acima deles. E tem uma mística especial desta tradição nacional. Isto é, Portugal no fim do século XIX, princípio do século XX, a cultura portuguesa tenta adquirir uma certa autonomia perante as influências estrangeiras. E enquanto Eça de Queiroz é tratado como um escritor cosmopolita, como um escritor cheio de galicismos, ele é criticado no seu tempo, escreve à maneira francesa, Camilo é precisamente um escritor nacional. Um escritor que nunca saiu do país, ao contrário de Eça de Queiroz, que viveu a maior parte do tempo lá fora. Um escritor que parece ter uma paisagem extraordinariamente portuguesa, que é o norte de Portugal com que ele é identificado, apesar de ele ser natural de Lisboa. O Minho e Trás-os-Montes, onde se passam muitos dos seus romances, e parte do país que para alguns eruditos do fim do século XIX representou o Portugal mais genuíno, o Portugal profundo. É precisamente com este Portugal que Camilo está identificado. Portanto, ele vem a ser tratado como o escritor mais castiço. Esta é a expressão que é usada, quer dizer, mais retintamente português, apesar de ter imensas referências literárias estrangeiras. Aliás, ele está sempre a citar imensos escritores estrangeiros que ele lê e aproveita também, mas consegue passar como se fosse um escritor vindo diretamente dos conventos do século XVII e do século XVIII. E isso faz com que na primeira metade do século XX haja uma coisa muito curiosa nos meios literários portugueses, que é uma divisão, mas quase futebolística, entre dois clubes, que o João de Araújo Correia, que é um escritor, aliás, bastante interessante, talvez também pouco lido, mas muito interessante. Ele diz, em 1968, tem uma crônica que diz: "A literatura portuguesa é uma espécie de campeonato de futebol. Não há Benfica e Sporting em futebol, há dois clubes que é os Camilianos e os Queirosianos." Há dois clubes que se disputam de gente, quem prefere Camilo Castelo Branco, quem prefere Eça de Queiroz.

De certa forma, mantém-se até hoje.

Sim, mantém-se um pouquinho. E o João de Araújo Correia diz: "Em relação a mais nenhuns outros escritores, acontece isto." São estes os dois escritores. Camilo representa um gosto. Por exemplo, o João de Araújo Correia nitidamente é um Camiliano. Um gosto, uma maneira de escrever, uma maneira de falar, uma dicção que é valorizada, que é imensamente valorizada e que é considerada uma coisa extraordinariamente difícil, um nível apurado. Ele faz parte do gosto dos homens de letras, do gosto refinado, daqueles que querem manter uma tradição nacional. Eu creio que esta é uma das razões que já fez os escritores da geração de 70 terem cautela em relação a Camilo, prudência em relação a Camilo. Àquele português aquilo impressionava, ainda impressiona hoje, aquela maneira como ele escreve, como ele escrevia. E depois esta ideia de que ele, de fato, é alguém que vem de um sítio e nós temos outras origens, nós somos traduzidos do francês, como dizia Eça de Queiroz, e ele não é traduzido do francês. Ele é qualquer outra coisa. E eu acho que é qualquer outra coisa que em certa medida até os outros escritores gostariam também de ter aquela relação qualquer que ele tem com uma tradição que é única e que é tipicamente portuguesa, e Camilo representa isso.

Sim, isso também, de certa forma, fazia dele alguém também menos cínico do que Eça de Queiroz. Porque olhava para Portugal, às vezes, com uma certa sobranceria, uma certa piulheira.

Não necessariamente. Vou falar disso a seguir. Não é necessariamente um escritor piedoso, um escritor nacionalista. Não é nada disso.

Mas não tem um olhar tão negativo sobre Portugal.

Tem um olhar mais negativo ainda do que Eça de Queiroz. Ele tem um olhar negativo, aliás, sobre tudo, ao contrário de Eça de Queiroz. Aliás, é o que eu vou dizer a seguir, é outra razão pela qual eu penso que sobrevive. Ele tem um olhar profundamente trágico sobre as coisas. E essa, vamos já começar, essa talvez é a segunda razão pela qual Camilo depois sobrevive. É que os romances de Camilo, para além dos incidentes, para além das personagens e para além da arte de escrever, parecem conter uma visão do mundo. E é uma visão do mundo profundamente contrária àquela que domina na literatura portuguesa nos séculos XIX e no século XX. Isto é, muito contrária a todos os outros escritores do seu tempo e escritores que lhe vêm a seguir. Ele tem uma visão do mundo completamente diferente. E essa visão do mundo, que é dessa dominante na literatura portuguesa, é de uma espécie de um certo otimismo progressista, e Camilo não partilha nada disso. Camilo não é um reacionário, não quer um regresso ao passado, mas Camilo não acredita no progresso. Ele tem uma visão pessimista, que não é apenas a de um cético desiludido com a história, mas é algo de mais profundo. Isto é a ideia de que não é possível a felicidade na Terra. Nenhuma felicidade é possível nesta Terra. Basicamente, para sermos rápidos e curtos, é uma visão muito tradicional, uma visão cristã, trágica, de que a felicidade é do reino dos céus, não é daqui. Ele aliás diz isto em "Vinte Horas de Liteira", que é um dos seus livros, ele escreve isto, e vou citá-lo: "Eu afiz-me a ver uma quase noite no mundo exterior. O meu mundo subjetivo está povoado de imaginações escuras. Ele é um escritor de imaginações escuras. E eu acho que aquilo que por vezes faz de Camilo, das suas histórias, dá-lhes uma dimensão trágica que nós não encontramos noutros escritores, é essa visão cristã tradicional expressa por um não crente, ele não se considera já um crente, mas que, por exemplo, quando nós lemos "O Amor de Perdição", de 1863, "O Amor de Perdição" é a lenda de um santo. Aquilo é uma lenda de um santo, é um livro cristão. É um rapaz, o herói, Simão Botelho, começa por ser um rapaz violento e depois se torna um mártir que aceita o seu destino. É basicamente uma lenda cristã que Camilo escreveu em 1863 como um folhetim e como um livro que toda a gente leu, mas basicamente aquilo é uma lenda cristã. Agustina Bessa-Luís, que tem algumas das mais brilhantes páginas sobre Camilo Castelo Branco, faz ainda uma aproximação extraordinariamente curiosa. Ela aproxima Camilo Castelo Branco de Dostoiévski e aproxima "O Amor de Perdição" do "Crime e Castigo". Ela diz que Simão Botelho mata tal como Raskolnikov, o herói do "Crime e Castigo", mata. Matam para cumprir um destino, que é um destino trágico, mas eventualmente redenção numa outra dimensão.

Rui, portanto, para ti o Camilo Castelo Branco é uma espécie de Dostoiévski português, é isso?

Sim, não diria o Dostoiévski português, mas há a aproximação ao Dostoiévski que talvez permita compreendê-lo. Dostoiévski também é um escritor que vem dessa tradição cristã, dessa maneira de pensar o mundo de um lado que não concebe o mundo como tendo soluções em si. Isto é, é necessária uma transcendência. Com isto, não quero dizer que Camilo seja um crente, ele próprio diz que não é, nem que seja piedoso, nem é um escritor solene, atenção. Ele está muito atento ao ridículo e ao cômico mesmo do infortúnio e da desgraça. Como ele diz em "Novelas do Minho", e agora vou citá-lo: "A vida íntima é cheia de passagens ridículas. A gente que escreve casos tristes, se não lhes joeirasse, isto é, tirasse a parte cômica, não arranjava nunca uma tragédia." Isto é, todos os casos tristes têm uma parte cômica e tem de se tirar a parte cômica para aquilo ser uma tragédia, mas ele consegue escrever tragédias mesmo com as partes cômicas lá dentro. Portanto, Camilo funciona um pouco como uma espécie de respirador para outras maneiras de ver o mundo, que, repito, não são aquelas que dominaram a literatura portuguesa nos séculos XIX e XX, uma literatura muito humanista, muito progressista, portanto muito otimista, mesmo quando relata casos desgraçados ou histórias tristes. Há sempre uma esperança no futuro, na justiça social, nas emendas, e é isso que não se vê em Camilo. Isto é, em Camilo há tragédia como não há em outros escritores. A desgraça não é apenas temporária, é uma desgraça estrutural, é algo que faz parte da maneira de ser da humanidade. Ele não acredita na evolução, na reforma social, nitidamente. Portanto, é alguém que destoa de quase todos os outros escritores portugueses. E depois ele tem, mais uma vez, o lado biográfico.

Os seus ferimentos pessoais.

Os seus ferimentos pessoais, mortes na família, a sua cegueira, o seu suicídio, tudo isso até para os seus leitores, deu a noção de que aquilo que sentiam como o seu pessimismo não era uma atitude literária, mas era mesmo algo vivido. Era algo que vinha de uma experiência da própria vida dele. Portanto, eu diria que os folhetins de 1860 continuam a ter impacto não só por terem histórias que por vezes nos prendem mesmo, isto é, nós queremos, quando começamos a ler, de repente queremos saber o que é que vem a acontecer, que nos prendem pelo português em que está escrito, que não se parece, de facto, com nenhum outro dos seus contemporâneos. Ninguém escreve daquela maneira, mas também por algo que talvez às vezes não seja claro para o leitor, mas que acaba por nos impressionar, que é uma perspectiva sobre a vida humana que não tem muitas outras expressões na literatura portuguesa contemporânea. E portanto, não são só livros para compreender uma época, são livros também para compreender uma época, mas não são só livros, os livros dele para compreender uma época. Eu diria que são livros que nos ajudam talvez a compreender um bocado a humanidade, que é um bocadinho diferente. Não são apenas documentos históricos, não quero ser demasiado enfático, mas interpelações ao nosso sossego, ao nosso contentamento, às nossas esperanças, aos nossos ideais e que são muitas vezes todo esse mundo de ideais, de esperanças, de contentamentos e sossegos, aquilo a que Pascal chamava a distração. Nós vivemos distraídos e Camilo é um autor que não está distraído. E essa não distração é qualquer coisa que é muito forte nos livros dele e que nos fazem, depois de ler aquelas aventuras curiosas, etc. De repente, há ali uma tragédia, às vezes latente, às vezes difusa, outras vezes clara, e aquilo impressiona. Ainda continua a impressionar estes anos todos depois, como não impressiona, e eu não quero ser injusto para os outros, mas como não impressiona na maior parte dos outros escritores portugueses, que são escritores otimistas, escritores progressistas, escritores humanistas, que acham que o futuro é radioso e que as coisas vão ser melhores. E ele não.

Estávamos a falar de Dostoiévski, mas acabaste em tom um pouco nietzschiano.

Não, dostoiévskiano. Nietzsche achava que Dostoiévski era o único outro escritor europeu que se lhe podia comparar de alguma maneira em termos de conhecimento da psicologia humana. E, portanto, quando falamos de um, falamos do outro. E agora falamos também de Camilo.

Continuemos então distraídos para ir mantendo também um pouco da nossa sanidade mental. Nós voltamos para a semana com mais um: E o Resto é História. Até lá.

E o resto é história. Do incêndio de Pedra ainda na zona do Chiado. Quer transformar este país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.