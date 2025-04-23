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Começa agora o "Ilha Venceouré" das manhãs 360, que também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. E Carlos, esta quarta-feira junta-se a nós o Miguel Pinheiro. Esta manhã voltamos a falar de mais um chumbo à lei da eutanásia. Perguntamos para que serve, afinal, a Entidade para a Transparência, mas continuamos também a dar notas aos debates televisivos. O que tem que ser, tem muita força. Paulo, ontem só houve um debate, foi às 18h, entre Rui Tavares e Inês de Sousa Real. Encontraste as diferenças?

Não é fácil acompanhar os debates, sobretudo quando eles são depois a estas horas.

Mas com esse bloco de notas, de certeza que não te perdes.

Mágico. Ele escreve sozinho as notas, basicamente. Não, foi um debate. Eu acho que é preciso também saber encontrar o interesse de cada debate.

Há uns que são mais exigentes nesse sentido.

Sem dúvida. Mas estes debates entre partidos próximos e de um campeonato que é relativamente semelhante, isto é, estamos a falar do LIVRE e do PAN, que não ambicionam ganhar as eleições, penso eu.

Mas ambicionam poder fazer parte do governo.

Fazer parte do governo, pelo menos Rui Tavares ambiciona isso e está disponível para dizer isso.

E influenciar a governação.

Isso sempre.

Ou seja, não são partidos, ao contrário de outros, que se põem de fora dessa equação. Querem influenciar exatamente.

Aliás, a grande discussão do debate foi essa, foi quem é que influencia mais. Basicamente, sobretudo um tema puxado por Inês de Sousa Real, que também transforma cada debate. Isso tem a ver também com os partidos de nicho, isto é, que têm um tema ou dois temas que são muito importantes na forma como se posiciona. É o caso tipicamente do PAN, são os temas ambientais, incluindo aqui os animais dentro, que transformam aquilo como quase o único tema de que sabem falar, onde são peritos e como querem ser reconhecidos. Então a Inês de Sousa Real, em quase todos os debates, transforma aquilo num campeonato de propostas ambientais, isto é, nós é que somos donos do tema, nós é que apresentamos mais propostas do que os outros todos. E Rui Tavares respondeu, e bem, parece-me que o ambiente não pode ser visto como uma questão de nicho. E eu acho que o LIVRE a esse nível é um partido sólido em termos doutrinários, em termos de políticas públicas, é um partido muito mais abrangente do que o PAN. Isto é, toca em todas com propostas consistentes, podemos concordar com elas ou não. Mas são propostas consistentes: o mundo laboral, educação, saúde, relações externas, defesa, ambiente também. E Rui Tavares disse: "Bom, mas o ambiente tem que estar presente nas políticas todas."

Nas políticas, é transversal, infiltra-se em todas as questões.

Exatamente, para ser eficaz, tem que estar presente em tudo, nas políticas de construção, de obras públicas, educação, por aí fora. E a conversa foi um pouco à volta disso, com a Inês de Sousa Real a dizer: "Eu, apesar de ser deputada única, fiz mais propostas do que..." Portanto, transforma aquilo num campeonato, a pedir a Rui Tavares que dissesse qualquer coisa ambientalista ali no debate. Eu acho que Rui Tavares foi mais sólido, obviamente. Acho que Inês de Sousa Real com isto acentua claramente o caráter de nicho e de monotema quase do PAN.

O que se calhar não é completamente descabido.

Não é descabido.

Honestamente, eu acho que o PAN ganha mais sempre que se centra mais nesses temas.

Onde pode fazer a diferença, de alguma maneira.

Sim.

Mas depois tem que assumir que basicamente naquele restaurante há arroz. Há vários tipos de arroz.

José Manuel.

A mim parece-me que, de alguma forma, o PAN desfocou-se. E já é difícil voltar a centrar-se, porque querer ser ao mesmo tempo um partido ambientalista e um partido dos animais, por incrível que pareça, não se dirige ao mesmo público-alvo. O público-alvo do ambientalismo hoje em dia está muito mais centrado em pessoas, por regra, mais novas, mais preocupadas com esses temas. Uma boa parte dos eleitores mais centrados em saber se têm ou não um SNS para os cãezinhos e coisas desse gênero, são eleitores, por regra, mais idosos, alguns deles que vivem sozinhos, que têm nos animais a única companhia, eleitores urbanos. São pessoas diferentes e portanto isto ficou um pouco uma baralhada. Além de que nós vimos que, por exemplo, na maior parte dos outros debates, ela falou sobretudo foi de violência doméstica.

Há outro tema também.

Aquilo fica tudo uma salada de frutas sem foco. Mas quero te diga, aquilo que me impressionou mais no debate de ontem, eu não segui todos os debates, nem de Rui Tavares, nem de Inês de Sousa Real, foi que quer um, quer outro, acham que o dinheiro nasce do chão, porque apresentavam propostas políticas e por aí adiante, e havia sempre a possibilidade de mais uma taxa, mais um imposto, vai-se buscar à Galp, vai-se buscar aos ricos, vai-se buscar aos fundos imobiliários, vai-se buscar aqui, vai-se buscar acolá. Quando se vai mexer com taxas, taxinhas e essas coisas, vai-se buscar à economia. A economia somos nós todos.

Isso é verdade, mas é uma característica de partidos que sabem que não vão estar a liderar um governo daqui a dois meses. Ia ter que estar no orçamento.

Quer dizer, não vai estar a liderar, mas quer estar.

Quer estar a participar, pelo menos.

Quer estar a participar ainda. Agora assumiu que pode até fazer parte do governo sem fazer. É uma coisa assim um bocado bizarra, mas eu acho que estamos numa fase da vida política em que este tipo de discurso é muito agradável. Infelizmente, não surge só daquele lado. Também temos o Chega a fazer um discurso praticamente idêntico, até mais radical em muitos aspetos.

O Chega é pior ainda. O Chega ultrapassa toda a gente.

Exige muitíssimo mais dinheiro e depois nunca tem que dar explicações sobre onde é que vai buscar o dinheiro

Mas eu não sei se nos dias que vivemos isso é muito convincente para as pessoas. Por exemplo, é tudo muito fofinho no Rui Tavares: 10% de habitação tem que ser pública. Se 10% da habitação tem que ser pública, estamos a falar de milhões de casas, não é de milhares, dezenas de milhares. Não sei exatamente o número, tinha que ver exatamente qual é o número, mas estamos a falar provavelmente de algo perto de um milhão de habitações ou perto disso. Até 2030, com 100 milhões de euros por ano. Vamos ter juízo. Isso é tudo muito fácil dizer, mas é assim como a questão da herança social, é tudo muito fácil, é tudo muito giro, mas depois quando se vai ao detalhe, é mais complicado, não se faz as coisas com aquela ligeireza. E eu acho que, de alguma forma, o Livre, apesar de tudo, está num campeonato diferente do PAN. O PAN está a lutar para sobreviver. Não faço prognósticos, só depois do jogo, mas não me surpreenderia que ficasse fora do Parlamento desta vez. Não me surpreenderia nada. E a luta do Livre é outra, ao mesmo tempo quer ultrapassar o Bloco de Esquerda e tornar-se no PS pequenino. Vamos ver como é que corre.

E como é que traduzes isto em pontuações sobre o debate, Emanuel?

Sinceramente, achei que foi talvez um dos piores debates do Rui Tavares, pelo menos em que eu vi, e Inês de Sousa Real esteve sempre muito mal, em todos eles. Eu mesmo assim vou dar sete a Inês de Sousa Real e oito ao Rui Tavares. Parece que estivessem ontem, particularmente, não sei se estavam à espera do jogo, se algum deles é do Sporting, não faço ideia, mas aquilo não me pareceu nada de convincente.

Paulo.

Eu sou mais generoso com o Rui Tavares, dou um 12. Eu acho que ele demonstra depois outra consistência e acho que de facto está noutro campeonato em termos de propostas e de consistência. E Inês de Sousa Real um oito, precisamente porque eu acho que ela própria se acantonou ou se vai acantonando num ou dois temas. Já agora, só o parque habitacional em Portugal, 6 milhões de fogos, viu aqui, Emanuel, o que significa que 10% são 600 mil casas públicas.

600 mil casas públicas, estamos a falar de uma coisa absolutamente louca. Estamos a falar de passar daquilo que hoje será o parque habitacional, que são 2%. Estamos a falar de 500 mil casas.

É uma enormeidade.

Meio milhão de casas.

O Miguel Pinheiro, que viu todos os debates até agora. Miguel, que balanço é que fazes?

Olha, vi todos os debates e com uma característica que é a seguinte: como eu estive fora, depois regressei e tive que ver os debates todos em dois dias.

Em sessões contínuas.

Certo. Foi um exercício doloroso, mas patriótico.

Foi penitência de Páscoa.

Foi.

Penitência da Quaresma.

Foi, sim, senhor. Foi uma coisa desse estilo. E o que se percebe, vendo tudo de uma só vez, e aqui há um perigo para o qual os partidos têm que estar um bocadinho alerta. O que se percebe é que eles já estão a inventar propostas absurdas só porque têm que dizer qualquer coisa diferente. Eles já estão a inventar diferenças entre eles que não existem. Eles já estão a inventar medidas que têm ali, são assim um bocadinho mais para um lado ou mais para o outro. Eles já estão a inventar. E por que eles estão a inventar? E quando não estão a inventar, estão a repetir. Aliás, nós temos partidos que nem sequer vão apresentar um programa eleitoral. Desta vez vão dizer: "Olhem, leiam o que nós escrevemos no ano passado." Estão a inventar e estão a repetir, porque, de facto, nós estamos sempre a ir a eleições e isto já não se aguenta. Isso é uma outra coisa que se nota nos debates, é que eles próprios, os candidatos, já não aguentam, já estão fartos disto, já estão cansados, não têm a menor energia para convencer os eleitores a votarem neles. Por isso, se os candidatos, se os líderes dos partidos estão cansados, imaginem as pessoas. E eu temo muito que se destas eleições não sair uma solução qualquer para um lado ou para o outro, e há vários lados possíveis, não há só um, nem há só dois, há várias hipóteses possíveis. Mas se não sair daqui um governo que se aguente durante quatro anos, nós realmente estamos a caminhar para um sarilho, porque as pessoas não estão para isto. Nós temos visto uma diminuição grande nas audiências destes frente a frente, mas na realidade nem seria preciso. Basta falar com pessoas e perceber que o país já ficou lá atrás. As pessoas já não estão a acompanhar isto. E mais do que esta preocupação pré-eleitoral-

A pergunta que algumas pessoas me fazem é se estavam a ver

Certo. Já tinha encontrado pessoas a dizerem: "Eu não vi nenhum ainda." Está alguém, enfim.

Não, mas as audiências televisivas são ligeiramente abaixo das de há um ano, mas não são uma desgraça. Quer dizer, há debates vistos por mais de 1 milhão de pessoas.

Agora a questão é saber se não são uma desgraça apenas porque a televisão está pior.

Claro, se as pessoas estão sentadas em frente ao sofá, de facto, a prestar atenção ao debate. Isso é uma dúvida que nós podemos ter em relação a qualquer programa, em qualquer momento.

Mas o ano passado, apesar de tudo, havia feedback. Notava-se. Este ano, sinceramente, sinto que muitas vezes não há grandes alternativas, porque se uma pessoa faz zapping, apanha um debate sobre outro debate no outro canal.

Claro. Não estou com isto a dizer que o país está empolgado.

A segunda temporada está menos entusiasmante do que a primeira do ano passado. Miguel, que nota é que dás então à forma como estão a decorrer os debates?

Eu dou a todos um sete, com uma recomendação de que, de facto, pensem muito bem no que vão fazer a seguir com os votos que tiverem e sobre como é que vão arranjar aqui uma maneira de, seja quem for, se aguentar quatro anos. Porque temo muito que se voltarmos a isto daqui a um ano... Porque atenção, vamos ter as autárquicas a seguir.

Presidenciais.

Vamos ter presidenciais depois e por isso se entramos aqui num ciclo nonstop de ida às urnas, a dada altura as pessoas vão à vida delas.

Fica previsível também, não sei se era, mas é a questão da lei da eutanásia, Bruno, porque volta a ser chumbada pelo Tribunal Constitucional.

Sim, e eu vou dar nota negativa ao legislador. O Tribunal Constitucional não é o último reduto da política e ninguém deve olhar para isto como um triunfo político, porque não é, na minha perspectiva não é. Porque há aqui questões que não interessam ao Tribunal Constitucional e que interessam à sociedade. Por exemplo, o Tribunal Constitucional disse que a lei não pode deixar de ser aprovada por causa da rede de cuidados paliativos. O PSD, creio, e o CDS, era uma das alegações para chumbar a lei, seria que não existe uma rede de cuidados paliativos alargada em Portugal e que isso impediria a aprovação da lei ou sugeriria a inconstitucionalidade da lei. O tribunal veio dizer que não, isso não é suficiente porque é uma condição que não depende dos cidadãos e ninguém se pode ver limitado nos seus direitos, e isto seria um direito, por não haver uma rede de cuidados paliativos. Mas não sendo uma questão que interessa ao Tribunal Constitucional, é uma questão que interessa à sociedade. À sociedade interessa saber se de facto existe ou não uma rede de cuidados paliativos, olhando até para o caso dos países em que está em vigor a lei da eutanásia. Como é que funciona nesses países? Que condições existem nesses países, por exemplo, ao nível dos cuidados paliativos, ao nível do sistema de saúde que vigora nesses países? Porque é muito bonito invocar esses países como exemplo para a aplicação da lei da eutanásia e depois não olhar, por exemplo, para que tipo de sistema nacional de saúde esses países têm, como é o caso da Suíça ou da Holanda. E isso é discutível e é debatível, e esse é o meu argumento para dar uma nota negativa ao legislador, é esta ideia de que todo este tema foi suficientemente debatido na sociedade portuguesa. Não foi. Isso é uma narrativa falsa. E esta ideia também, quanto a mim, que é falsa, de que toda a gente que está contra ou que tem dúvidas em relação à lei é quase neandertal, é contra o progresso, é contra a civilização. Essa é uma outra narrativa, uma tentativa de matar o debate à partida, dizendo que de um lado estão os iluminados, os progressistas, os que são a favor dos avanços civilizacionais e do outro estão os neandertais da política. Até o Presidente da República se viu encurralado por esta narrativa, que só tem um objetivo: minar e matar à partida o debate sobre o tema. Este tema não foi suficientemente debatido na sociedade portuguesa e eu acho que essa era uma questão que quem é contra a lei, os partidos que são contra a lei da eutanásia, deveriam assumir também, que é o combate político. Não é ficar à espera que seja o Tribunal Constitucional a resolver politicamente aquilo que os partidos não conseguem resolver. Onde é que estão os debates? Se os partidos acham que esta lei não deve avançar, os partidos como o CDS, por exemplo, ou PSD, então onde é que estão as sessões de esclarecimento sobre a lei? Onde é que está o debate sobre a lei? O debate sobre a lei não é um debate na RTP conduzido pelo Carlos Daniel que resolve todas as questões da sociedade sobre esta lei. E esses partidos deveriam assumir também, como um dos seus cavalos de batalha, o esclarecimento, através de sessões de esclarecimento, através do debate sobre a lei, e não o fazem. Ficaram também à espera aqui de uma forma um bocadinho ívia, que fosse o Tribunal Constitucional a resolver politicamente aquilo que os partidos não são capazes de resolver. Eu acho que este foi um processo atabalhoado, um processo apressado.

Apressado apesar dos anos a que se arrasta.

Apesar dos anos.

Eu percebo o que querias dizer, mas Isto arrasta-se há anos.

Sim, arrasta-se há anos, mas pelos vistos continua a ser apressado.

De fraca qualidade parece, em termos de

Fraca qualidade. Alguém sabia, alguém tinha noção de que os médicos, de acordo com esta lei, eram obrigados a explicar as razões de não quererem participar, não fazer a morte medicamente assistida? Eu não sabia. E o Tribunal Constitucional vem dizer que os médicos não devem explicar, não têm de ser obrigados a explicar a sua recusa, no fundo, o que será uma objeção de consciência. E eu acho que isto não está suficientemente esclarecido.

Falta mais, então. Nota para o legislador?

Para o legislador eu vou dar um cinco, é uma nota baixa, mas eu acho que é um processo conduzido de uma forma errada e de facto os partidos políticos também têm de assumir, todos eles, os que são a favor da lei e os que são contra, têm de assumir as suas respetivas posições.

Mais claramente, e não só no tal debate na RTP. Ali no Tribunal Constitucional, Paulo, há uma Entidade para a Transparência, para que serve?

Ainda vamos decidir. Estamos a tentar perceber, mas a opacidade é tanta que não dá muito bem para perceber para que serve a Entidade para a Transparência. O Público tem hoje alguns dados sobre isso.

E está em muita falta de dados.

Muita falta de dados. Ao contrário do que o Bruno disse agora sobre o legislador, a péssima nota, eu neste caso dou uma nota altíssima ao legislador. Os deputados sabiam o que estavam a fazer quando aprovaram esta Entidade para a Transparência e foi a melhor maneira de fechar as declarações dos políticos aos olhos dos cidadãos, de colocar um cão de guarda, sem qualquer ofensa aqui, destas declarações e ninguém lá pode olhar.

Isso é um processo de intenções, Paulo.

É, processo de intenções é. Então vamos lá ver. A Entidade para a Transparência criada em 2019, que demorou cinco anos a instalar-se e a criar a plataforma que nos obriga a colocar o número do cartão de cidadão cada vez que queremos consultar uma declaração de um político. O Público hoje diz que a Entidade para a Transparência não revela quantos políticos é que estão obrigados a declarar o património, isto é, não revela qual é o universo sobre o qual ela própria tem jurisdição. Por quê? Porque parece não saber exatamente quantos e quais são os políticos que têm cargos públicos, que estão obrigados à apresentação das declarações. Não divulga quantas declarações recebeu e quantas é que já estão verificadas. Não divulga. Houve uns dados dados pela presidente no Parlamento aqui há um mês ou dois, e a entidade recusa-se a atualizar esses dados, saber ao dia de hoje como é que está. Portanto, o Público questionou e nada. Depois temos o caso Spinum Viva, como é evidente, que nos está a levar para eleições. Ora bem, a entidade não responde sobre as declarações do primeiro-ministro, se as declarações de 2024, 2025, se já fez a análise, diz que continuam em verificação, não tem um prazo, uma data para acabar esta tarefa. Estamos a falar da verificação formal das declarações, porque a Entidade para a Transparência não tem competências criminais, mas tem que perceber se aquela declaração tem consequências ou não, até porque há consequências previstas na lei. Uma destas consequências é a perda de mandato. Ora bem, Luís Montenegro está a poucos dias, poucas semanas de ter esta sanção. Poderia ter uma sanção absolutamente ineficaz, porque ele vai sair do cargo de primeiro-ministro. Vamos ver se depois é renovado ou não em função das eleições. Atenção, o caso Spinum Viva foi divulgado pelo Correio da Manhã, primeira notícia em dia 15 de fevereiro de 2025. Já lá vão dois meses e meio. A Entidade para a Transparência precisa de mais de dois meses e meio para verificar a conformidade de declarações de um único político. Então vamos ver os milhares de declarações que eles têm, quanto tempo é que precisam.

E todas as que vão surgir este ano com as eleições.

E todas as que vão surgir, que são na casa dos milhares. E portanto, muitos parabéns aos deputados que em 2019 aprovaram a Entidade para a Transparência, sabiam precisamente o que estavam a fazer e cá está a consequência. Portanto, a Entidade para a Transparência foi a melhor maneira de, sob o nome da transparência, ocultar e tornar absolutamente ineficaz qualquer escrutínio que seja feito às declarações dos políticos.

Que nota merecem os deputados?

Dou um 18 aos deputados. Parabéns.

Um 18 para os deputados e o Venceré regressa depois das 17h30 para a segunda edição da tarde política.