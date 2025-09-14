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Começa agora a edição de domingo de "E o Vencedor É?", na Rádio Observador, com notas de 0 a 20 aos protagonistas e aos temas que estão a marcar a atualidade. Para esta edição, nas manhãs 360 de fim de semana, temos conosco o Luís Rosa, redator principal do Observador, e ainda o António Costa, publisher do jornal Eco. A condução é do José Rafael Lopes.

António Costa, Luís Rosa, sejam muito bem-vindos. Bom dia! É um gosto enorme contar convosco aqui em estúdio. Vamos dar notas às figuras da atualidade. António, eu vou começar por ti. Tu queres falar da ameaça da UGT e da CGTP sobre uma possível greve geral. Pedem mesmo a Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, que tome uma posição para travar o que consideram ser um retrocesso legislativo. Certo, é que quarta-feira há reunião de concertação social. Portanto, há aqui muitos temas por onde é que queres encaminhar para escolher um vencedor ou um derrotado?

Eu quero escolher um derrotado, que é o país, de facto, infelizmente. Numa semana que até foi bastante positiva, por causa da revisão do rating da República, e já lá vamos.

E já lá iremos.

E já lá iremos. De facto, é muito perturbador que nesta fase, e depois podemos discutir exatamente a substância das propostas que estão em cima da mesa do código laboral, mas é no mínimo perturbador que um país que está estagnado há 20 anos, que tem feito um percurso, ainda assim, de consolidação orçamental, de redução do déficit e a dívida, com muito custo para os portugueses, nós sabemo-lo, e que precisa de mudanças, e que no fundo entra neste processo de discussão e de mudanças com uma ameaça de greve. Como dizias e bem, houve uma primeira reunião da concertação no passado dia 10. Haverá, eu creio que no dia 8, uma nova reunião da concertação sobre este tema. O diploma ou anteprojeto esteve em discussão pública durante semanas, chegou a ir à concertação, mas esteve em discussão pública e ao contrário de outros anos, nomeadamente no governo de António Costa, o projeto e as alterações mais sãs estiveram disponíveis pra discussão, pra uma análise, pra uma avaliação. Entra-se agora neste processo de discussão entre parceiros sociais, no fundo, não são os únicos, obviamente, mas os primeiros interessados em discuti-lo de forma aprofundada. E a discussão ainda não começou e já estamos com uma ameaça de greve. Ora, isso não é uma discussão. Apelos ao presidente da República para ter qualquer tipo de intervenção, não se percebe bem qual.

São negociações já com pedras na mão?

Absolutamente, é óbvio. Isso não é uma negociação. Não é um bom ponto pra uma negociação num país que, apesar de tudo, também é justo dizê-lo, tivemos neste século uma primeira parte, dois terços absolutamente estagnados, os últimos cinco, seis anos a crescer um pouco mais. Aliás, nos últimos anos também é preciso dizê-lo, incluindo os governos de António Costa, a crescer acima da média da zona euro. Temos uma situação equilibrada, não é pleno emprego, mas quase. É uma situação, eu diria, confortável pra uma discussão estruturada, consistente, sobre o que é o futuro do trabalho, das relações laborais, olhar sobretudo pra frente e não pro passado, pra as relações que ainda existem, quando nós percebemos que o mercado de trabalho está a evoluir de uma forma brutal, e que se possa fazer sem conflitualidade social. Obviamente que a greve é um dos instrumentos, é evidente. Portanto, eu diria que é o último e é o ponto alto de uma tensão entre trabalhadores e empregadores. Mas não é muito razoável, eu diria, não é mesmo nada razoável, que em vez de se ouvirem propostas, nomeadamente da CGTP, mas também da UGT, que está a ter, aliás, uma posição mais agressiva do ponto de vista, pelo menos retórico, do que teve nos últimos anos com o governo de António Costa. Mas não é nada razoável, é mesmo muito pouco razoável que um processo negocial se comece não com propostas, era o que se esperava da CGTP e da UGT, propostas face ao bloqueio da contratação coletiva, o que propõe a CGTP e a UGT? E quando eu digo propostas, é mesmo propostas de alteração ao atual. Depois, haverá seguramente divergências e diferenças entre o que propõe a CGTP, o que propõem as confederações patronais e, obviamente, também há diferenças entre a visão deste governo e desta ministra, com o qual eu devo dizer, em particular desta ministra, nesta matéria específica do código laboral, eu subscrevo, e as posições do governo anterior. Faz parte do que são as posições políticas de cada um. Ora, o que se esperava era isso. Não ameaças de conflitualidade social e de greve geral, que não são um bom indicador, eu diria que são mesmo um péssimo indicador de negociação política, que é o que se quer. E portanto, eu dou um seis à CGTP, dou um oito à UGT e espero que antes de ameaçarem com greves, que apresentem propostas. E que apresentem propostas em concertação, seguramente estarão a apresentar, e que apresentem propostas públicas pra uma discussão e pra que todos possamos saber quais são as posições. E depois, em última análise, o governo, obviamente, e no Parlamento Os grupos parlamentares vão decidir o que querem fazer e votar de acordo com as maiorias que possam ser formadas no Parlamento.

Arrancamos com duas notas negativas aqui do António Costa. Luís Rosa, queres acrescentar algo a este tema ou pretendes avançar já?

Vou tocar nalguns pontos, mas através de outra forma.

O tema que trazes para discussão neste-

Através da entrevista do Rui Tavares

... precisamente no 16º Congresso do Livre, Rui Tavares que deu uma entrevista ao Observador, diz que pretende que o Livre ultrapasse a IL e que comece a morder também os calcanhares do Chega. E tu, Luís Rosa, pretendes morder aqui os calcanhares de Rui Tavares da mesma forma que o porta-voz do Livre diz pretender morder os calcanhares do Chega?

Eu sou jornalista, não mordo os calcanhares de nenhum político. Os políticos é que mordem os calcanhares uns dos outros. Eu só escrutino o que eles dizem. Eu vou começar por um elogio. Eu acho que o Rui Tavares ter a ambição de querer ultrapassar a Iniciativa Liberal, com um discurso assim um bocadinho pomposo, até um bocadinho arrogante, mas seja como for, é uma ambição que é sempre positiva. A democracia é um mercado concorrencial e, portanto, quando os partidos lutam uns contra os outros com ideias diferentes, quando tentam disputar eleitorado, isso é sempre bom para a democracia. E o Livre e a Iniciativa Liberal, pelo menos nos grandes centros urbanos, disputam obviamente um eleitorado comum, que é o eleitorado jovem e os primeiros votantes. Portanto, é por isso que Tavares dá sempre muita atenção à Iniciativa Liberal e tem um discurso de grande ataque. Agora, não há dúvida que o Livre é o único partido à esquerda que tem uma tendência de crescimento sustentável. É interessante ver quais são as razões para esse crescimento. São várias, mas acho que há uma estrutural que é a moderação e a alegada recusa do radicalismo que sempre caracterizou a extrema-esquerda. É um bocado a questão estruturante do discurso do Rui Tavares, que vem da extrema-esquerda, que já foi um independente nas listas do Bloco de Esquerda. Essa recusa do radicalismo é algo que é muito importante no discurso do Rui Tavares. Ora, se nós formos ler a entrevista que ele deu ao Observador, há várias coisas que entram um bocado em contradição com essa imagem, que é nomeadamente logo a questão do Carlos Moedas, quando ele diz que comigo não tem sorte porque nunca fiz política politicara. Ora, eu recordo-me perfeitamente de ver Rui Tavares no dia da tomada de posse de Carlos Moedas, vindo colar do vereador ao pescoço, a dizer que o seu primeiro objetivo, logo naquele dia, era derrubar Carlos Moedas. Estávamos num contexto em que havia um empate no executivo. Lá está um discurso radical. Depois, a questão das presidenciais, que é o grande foco da entrevista. Ele não diz isto de forma explícita, mas a propósito de António José Seguro, diz o seguinte: "Não o vejo a fazer a reflexão necessária para pelo menos evitar dizer que daria posse a um governo do Chega se fosse eleito." Rui Tavares não é explícito a dizer que ele só apoia um candidato que recuse dar tomada de posse ao Chega, caso o Chega ganhasse as eleições. Isto é uma questão que tem várias questões que são as seguintes, e vou entrocara um bocadinho no que o António estava a dizer. Primeiro, acho que a esquerda continua a não perceber porque é que o Chega cresceu. Continua ainda com aquele discurso do fascismo. É um partido fascista, é um partido que quer derrubar a democracia. Ainda não percebeu porque o Chega cresce. E o Chega cresce porque o PS e o PSD falharam. Falharam em áreas estruturantes e falharam numa ideia central que é: nós não chegamos à média do poder de compra da União Europeia. Já era suposto, nós nos anos 90, eu e o António, por exemplo, recordávamos disso, nós tínhamos essa ideia enquanto sociedade. Nós daqui a 20, 30 anos temos 100% do poder de compra da União Europeia. Esse é o grande falhanço do PS e do PSD, é o falhanço estrutural. E o Chega cresce porque as pessoas querem outras políticas, querem protestar, mas também querem outras políticas, nomeadamente do ponto de vista económico, querem mudanças nas políticas públicas. É por isso que também houve esta viragem à direita. É interessante que a esquerda tente isolar o Chega para dizer que não houve nenhuma viragem à direita. Mas houve. Houve uma viragem à direita no país. A ideia da maioria constitucional, e já levo à questão da Constituição muito rapidamente, a ideia da maioria constitucional não é uma ideia só simbólica, é uma ideia política forte. O país virou objetivamente à direita porque quer políticas públicas para termos um crescimento económico mais sustentado, menos impostos, mais poder de compra, melhores serviços públicos. E, portanto, dizer que quer um candidato presidencial que recuse, que não dê a tomada de posse ao Chega caso ele ganhe as eleições, isso é a recusa da própria democracia. O que é que vamos fazer se o Chega ganhar as eleições de forma democrática e leal, de acordo com eleições livres e plurais? E depois há outra ideia que também é muito importante, que é, isto aqui vem também a propósito do que o António disse sobre a questão dos sindicatos e do que a esquerda pensa, que é a ideia de que a Constituição é algo imutável e eterno.

Exato.

Também, em 82, a extrema-esquerda apoiava o Conselho de Revolução, achava que os militares deviam ter um papel na política. Na revisão constitucional seguinte, salvo erro em 89 ou 87, a extrema-esquerda era contra a entrada da CE e era a favor da irreversibilidade das nacionalizações e a exclusão do setor privado do setor fundamental da economia. Ou seja, a Constituição tem de evoluir se a sociedade evolui.

E acreditas, Luís, que a conversa sobre uma possível revisão constitucional estará no horizonte?

Vamos ver o que é que vai acontecer. O que o António estava a dizer é muito relevante. Vamos ver como é que as leis laborais que o governo queira aprovar, muito provavelmente passarão na Assembleia da República. Vamos ver o que é que o Tribunal Constitucional dirá. E depois outras formas que podem vir pelo caminho. A Segurança Social, a própria administração pública, que o governo não vai tocar porque o governo quer estrategicamente, tal como Cavaco Silva também queria, quer que a administração pública

Quer conquistar os votos da administração pública, então não acredito que vá fazer algo que leve, por exemplo, uma uniformização das regras entre o setor privado e o setor público na questão laboral. Que ainda hoje é, na minha opinião, uma das maiores injustiças que existe neste país: o setor público ter regras laborais e o setor privado ter outras regras laborais muito mais flexíveis do que as do setor público. Eu não acredito que este governo vá por aí. Mas sim, eu acho que a Constituição vai ter aqui um teste em medidas reformistas importantes e veremos se a Constituição não é um obstáculo à reforma e à modernização do país.

Então, para já, vamos à nota do Rui Tavares.

Já vamos à nota de Rui Tavares. Vou ser generoso, vou lhe dar uma negativa, mas uma negativa generosa. Vou lhe dar um nove. Pode ser que Rui Tavares não tenha esta capa de moderado, que parece que esconde o radicalismo, mas passe a ser verdadeiramente um moderado, pelas vezes pelo discurso.

António, queres acrescentar aqui alguma coisa ou senão avançamos?

Não, podemos avançar.

Avançamos, até porque tu queres falar-

Muito difícil eu e o António discordarmos em algo.

Vamos falar de ratings, não dos resultados alcançados aqui no "E o Vencedor É?", que está no top 20 dos podcasts mais ouvidos de agosto em Portugal, no ranking português, mas do rating de Portugal, que subiu de A- para A. É a decisão da agência de notação financeira Fitch, uma passagem de A- para A+, ou melhor, de A- para A, sem o mais ainda. Significa o quê isso, traduzindo para as nossas notas de 0 a 20?

Olha, eu, na verdade, vou te dizer que tenho que dar aqui duas notas, se me permites, porque a primeira é negativa e é um sete para Luís Montenegro. Por quê? Luís Montenegro decidiu violar o que deve ser um sigilo de respeito e de qualidade da informação da própria atribuição do rating ao antecipar, em Osaka, que Portugal ia ser beneficiado com esta revisão. É interessante que não é só Luís Montenegro, mas Luís Montenegro não é diferente de outros nesse aspecto. Quando está fora do país e quando não lhe interessa, diz: "Estou fora do país e, portanto, não vou falar de Portugal. Política falo em Portugal."

Marcelo Rebelo de Sousa teve uma tirada semelhante, quando diz que quando está fora do país só fala de coisas boas.

Exato. Neste caso, o Montenegro optou pela estratégia Luís Montenegro, que é falar de coisas boas sobre Portugal quando está fora do país. E portanto, decidiu violar um dever de sigilo que não deveria ter feito e que até poderia colocar problemas a Portugal, porque esse tipo de agências que foram tão maltratadas no tempo da troika e que agora são tão elogiadas, também têm as suas avaliações da forma como são ou não instrumentalizadas do ponto de vista político. Poderíamos até correr o risco da agência ter decidido suspender a divulgação deste rating por causa de uma brincadeira dessas, que serve para a pequena política, porque obviamente é normal que posteriormente à divulgação do rating, o governo faça nota, porque é um reflexo de políticas e que faça uma nota positiva, enfim, isso faz parte, mas que faça depois. Não que instrumentalize, ainda por cima à distância, uma avaliação de uma agência de rating, que é muito importante. Por quê? E vamos ao que é substantivo. Nós em 2011 caímos no que ficou vulgarmente conhecido como o nível de lixo. Isto é, ninguém confiava na República Portuguesa para nos emprestar dinheiro.

E em uma década consegue chegar-

E em 14 anos. Mas 14 anos é muito tempo. Eu estive a fazer uma compilação no Eco, faremos um trabalho mais desenvolvido sobre a sucessão de revisões. Foi mais de uma dúzia de revisões nestes anos, mas resultaram de, numa primeira fase, nós sabemos, de austeridade necessária. Enfim, hoje à distância podemos obviamente ter uma análise mais fina do que foi feito, do que é que poderia ter sido feito. Depois é sempre fácil fazer essa avaliação, mas a verdade é que só saímos desse nível de lixo anos depois. Há, no fundo, três grandes agências de rating internacionais, a Moody's, a Fitch e a Standard & Poor's. Nos últimos dois anos, passamos para o nível A e ultrapassamos até países como Espanha, por exemplo, e a França, que esta semana sofreu uma revisão embaixo do rating. Por que é importante para Portugal e para todos os países-

Era a minha pergunta

...ter uma nota positiva dessas agências de rating? Estas agências medem, no fundo, a capacidade do país, neste caso o Estado português, de pagar os empréstimos que tem.

Contrai, sim.

Ora, quando as notas são boas, quem nos empresta dinheiro está disponível a emprestar a mais longo prazo e a taxas de juro mais baixas. Traz outro tipo de investidores. Não estão só disponíveis a emprestar a um preço mais baixo, como há muito mais gente disponível para emprestar a Portugal. O que isso significa? Significa que o que foi em tempos o orçamento do Ministério da Saúde, nós já não há muitos anos, tínhamos um custo anual de juros da dívida pública, isto é, o que o Estado português pagava em juros pelo que pediu emprestado, estava muito próximo do orçamento da saúde, sete, 8 mil milhões de euros. Hoje estamos com um orçamento da saúde de 14 mil milhões e um custo de dívida pública, de orçamento com os juros da dívida pública, da ordem dos 6 mil milhões. Ora, a diferença, por que foi possível, entre outras coisas, aumentar o orçamento da saúde de 8 mil milhões para 14 mil milhões? Porque também pagamos menos em juros da dívida pública todos os anos O que isto quer dizer? Que quando o rating é positivo e reflete o quê? Consolidação orçamental, isto é, redução do déficit, sobretudo, no nosso caso, o que é desejável, saldos orçamentais positivos, excedentes, que permitam reduzir de forma estruturada, consistente, o que é dívida pública. Porque esse é que é o fardo que deixamos para as gerações futuras. E a nossa dívida pública continua a ser elevada, mas ainda assim abaixo de 90%, que é um valor já muito significativamente mais baixo do que foi no período da troika. Chegamos a ter quase 130% de dívida pública. Sobretudo, liberta dinheiro para outras exigências, para o Estado Social, para a educação, para contratar mais médicos e professores. Liberta os governos da necessidade de aumentar impostos, permite baixar impostos porque há menos exigência, fica mais dinheiro no bolso das empresas, no bolso dos contribuintes. E finalmente, liberta a economia. Portanto, é uma notícia mesmo muito importante. Eu diria que é mesmo a notícia mais importante do fim de semana, pelo impacto estrutural, reflete o esforço desta década e meia, praticamente, muito duro. E o que se espera é que os próximos governos, a começar por este que está em funções, obviamente é responsabilidade do ministro das Finanças, mas também do primeiro-ministro, não deite fora este esforço que foi feito. Eu dou um 14 a este governo, porque já em ano e meio é a terceira revisão em alta para nível A, portanto, para uma categoria que é de facto de investment grade muito positiva, e com o alerta de que é preciso absolutamente continuar a reduzir a dívida pública do país para que esta nota se mantenha e para que possamos passar ao lado de crises como a que estamos a assistir, por exemplo, em França.

Ora, o 14 deixado ao governo, bem como o sete deixado a Luís Montenegro por parte do António Costa. Luís Rosa, para fechar, tenho quatro minutos para perceber por que é que queres dar uma nota a Rui Moreira.

Dou uma nota a Rui Moreira pela entrevista.

Pela entrevista em que anunciou que sai da corrida a Belém.

Exatamente. Acho que é uma entrevista relevante, tendo em conta o atual contexto. O André Ventura, muito provavelmente vai ser candidato potencial, vamos ver.

Terça-feira é conhecida a decisão.

Vamos ter uma decisão em breve. Todo o discurso dele aponta para essa candidatura. Aliás, na entrevista dele à CNN, achei muito curioso que a primeira pergunta foi do Rui Calafate, se não estou em erro, era o que ele pensava sobre o regime presidencialista. E claro, Ventura disse logo que era a favor de um regime presidencialista, o reforço dos poderes do presidente da República. Mais do que candidato presidencial, já se está a ver como presidente da República. Portanto, é claro que ele se vai candidatar, parece-me. Vamos ver se se vai concretizar esta minha previsão ou não. Se Ventura avançar, é uma ameaça para o Governo e Melo, pode claramente impedir a passagem do Governo e Melo à segunda volta. Eles têm um eleitorado comum, lá está, o que eu estava a dizer há pouco, o eleitorado quer algo diferente, o eleitorado quer votar contra o sistema, quer novas caras. Portanto, é de facto uma ameaça para o Governo e Melo, mas Ventura também é uma ameaça para o centro-direita, porque pode impedir a passagem de Marcos Mendes à segunda volta. Rui Moreira foi perspicaz, na minha opinião, ao perceber o que está em causa. O que está em causa não só para o centro-direita, mas acima de tudo, o que está em causa para o país, o que é que pode estar aqui em causa. E Rui Moreira anunciou que não avança, e mais, anunciou que, não disse ainda de forma explícita, mas tudo indica nesse sentido, que vai apoiar Luís Marques Mendes. Disse uma coisa também curiosa, que eu também achei muito interessante, que fez um apelo a Cotrim Figueiredo para desistir. E este é um apelo que faz todo sentido. Eu não acredito que o Cotrim Figueiredo vá desistir agora. A Iniciativa Liberal vai muito provavelmente fazer campanha. Mas eu acho que este apelo do Rui Moreira é um apelo que faz todo sentido.

E será, Luís, também um apelo já a pensar numa segunda volta?

Sim, não há dúvida. A Iniciativa Liberal estagnou nas últimas legislativas e tem de perceber que tem de ser útil ao eleitorado de centro-direita. E deve ouvir com muita atenção as palavras de Moreira, precisamente por causa da segunda volta, porque os 5, 6 ou 7% que Cotrim pode ter, podem impedir a passagem de Luís Marques Mendes à segunda volta, e a culpa pode ser precisamente da Iniciativa Liberal. Portanto, o centro-direita pode culpar a Iniciativa Liberal por não ter um candidato na segunda volta. E se nós tivermos uma segunda volta com dois lados claros, Governo e Melo, ou Ventura de um lado, e do outro lado estará sempre um candidato das forças moderadas, digamos assim, ou Marcos Mendes, ou António José Seguro. Ora, se for Seguro, a IL pode ser responsabilizada por isso e pode ser a grande culpada por finalmente a esquerda, ao fim de não sei quantos anos, ganhar a presidência da República. Se nós tivermos de um lado Governo e Melo e Ventura, e do outro lado tivermos um candidato dos moderados, ou Marcos Mendes ou Seguro, eu acho que este segundo grupo, provavelmente pela taxa de rejeição, e aqui o Miguel Pinheiro escreveu um artigo muito interessante que está no site do Observador este fim de semana, em que de facto na segunda volta, dizia ele, o que interessa é a rejeição. Na primeira volta, aqui estou a citar o Miguel Pinheiro, concordo em absoluto, as pessoas escolhem o seu candidato, na segunda volta escolhem aquele que não querem e rejeitam. O que interessa ali é a rejeição daquele que não querem ver em Belém. Portanto, nesse ponto de vista, a IL tem que medir muito bem as palavras e eu dou uma nota muito positiva a Rui Moreira, por ter tido a perspicácia de perceber o que está aqui em causa, e dou um 14.

O 14 para Rui Moreira. Vô António Costa, estavas para dizer?

Sim, acho que foi útil a clarificação. Eu acho que estas presidenciais têm aqui uma dupla função, muito rapidamente, de quem quer mesmo ser candidato a presidente e de quem está a olhar para a ocupação do espaço, do seu percurso, do seu espaço político, do seu partido. Eu diria que mais ou menos no meio anda o André Ventura. Que entre a possibilidade de ir à segunda volta e embaralhar, de facto, estas eleições.

É uma hipótese real.

Que é uma hipótese possível. A probabilidade diria que é superior a 50%, poder ir à segunda volta com os números que tem. Aliás, José Luís Carneiro lançava a suspeita de que esta sondagem desta semana com a sua publicação em cima de um processo de decisão e das autárquicas tinha o objetivo de evitar que André Ventura fosse candidato.

Temos de terminar, António, conclui.

Para terminar, acho que mais do que noutras presidenciais, estas, de facto, podem ter efeitos interessantes no nosso sistema político, e a avaliar no futuro.

E veremos também se terça-feira teremos ou não mais um candidato na corrida a Belém. Luís Rosa, António Costa, muito obrigado.

Bom dia!

Fica por aqui e o Vencedor é a versão de domingo está de regresso na segunda-feira.