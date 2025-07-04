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Este é o som do Youven Sorê das manhãs 360, que também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador e Luís. Esta sexta-feira junta-se a nós o Ricardo Conceição.

E para dar nota ao primeiro dia do julgamento da Operação Marquês. Mas primeiro, Bruno, queres falar de uma obsessão?

Não é minha.

Não estou a dizer que é tua, estou a falar de uma obsessão.

Quero falar de uma obsessão?

É nova? É uma obsessão nova.

É muito antiga.

É velha.

É velha. É uma obsessão incompreensível.

O programa podia acabar aqui. Esta entrada foi espetacular.

Pronto, vamos embora.

É a obsessão de um setor, de uma parte do Partido Socialista com Sampaio da Nova. Eu já não consegui perceber, apesar da boa votação que teve, porque houve um empenho do Partido Socialista nessa candidatura em 2016, de Sampaio da Nova. Não consegui perceber essa candidatura, aquela pessoa em particular.

Foram 20%?

22.

Foi um excelente resultado.

Com Marcelo, claro.

Sim. Ninguém esperava que ele fosse-

Foi a primeira vitória de Marcelo, claro.

Sim, que fosse à segunda volta. Portanto, para alguém que ninguém conhecia, a não ser quem achou que era um bom candidato. Havia uma bolha dentro do PS.

É um pouquinho mais largo do que o PS, mas sim, naquela zona.

Sim, vem dali.

Claro.

Mas hoje, depois destes anos em que Sampaio da Nova até foi nomeado representante diplomático de Portugal na UNESCO, até que mereceu algumas críticas dentro do próprio PS, mas na altura nomeado por um governo de António Costa. Mas mesmo assim, Sampaio da Nova, ao longo destes anos, teve uma intervenção política, no sentido lato, não digo apenas estritamente partidária, que reforçasse quer a notoriedade dele, quer as suas ideias junto do público, dos cidadãos em geral. Não fez nada nestes anos que o tornasse um candidato mais sólido do que foi há 10 anos. Por isso eu não percebo esta obsessão, se, como muita gente diz, o problema de Gouveia e Melo é não se conhecerem e as ideias políticas do almirante, por ele não ter currículo político e numa intervenção, e ele já vai explicar isso e dizer que as funções que desempenhou na Marinha também são de alguma forma políticas, tudo bem. Mas se essa é uma das fraquezas do almirante Gouveia e Melo, então como é que não é uma fraqueza de Sampaio da Nova? Porque não me parece nem que seja mais reconhecido, nem que tenha mais experiência política do que Gouveia e Melo. Já se percebeu que para os vampiros do PS, António José Seguro é uma espécie de luz solar. Eles derretem sempre que António José Seguro aparece, desfazem-se em pó. Mas se a candidatura de António José Seguro não cumpre os mínimos, isso foi uma expressão de Augusto Santos Silva, como é que a de Sampaio da Nova cumpre esses mínimos? O que é que Sampaio da Nova, politicamente, tem a mais do que António José Seguro? Que António José Seguro não tem. Que não queiram votar, que não gostem de António José Seguro, eu percebo, mas estranho que a alternativa seja Sampaio da Nova.

Deixa-me só sobre António José Seguro em relação ao PS. O Rui Rocha, ex-líder da Iniciativa Liberal, agora candidato a Braga pela IL, escreveu ontem no Twitter isto: "Parece haver dentro do PS quem tenha mais rancor contra Seguro do que contra Sócrates."

Não é só parece. Isso é mesmo assim.

É impressionante como é que este sentimento se gera nos partidos, não é?

Pois é, e isso torna mais difícil compreender. E outra coisa, se as candidaturas não são partidárias às presidenciais e se os partidos nem têm de escolher um candidato, por que este desespero de, não avançando Augusto Santos Silva, ter de se encontrar outro e o outro ser Sampaio da Nova? Porque isto é talvez a minha maior perplexidade com o caso. Com tanto tempo para pensar nas presidenciais, à volta do PS não conseguiram encontrar ninguém melhor, dentro ou fora do partido, mais perto do PS ou dos outros partidos políticos à esquerda, ou até da sociedade civil. Não conseguiram encontrar alguém com mais notoriedade ou currículo político do que Sampaio da Nova. O PS tem governado o país nas últimas décadas, na maior parte do tempo. Dentro do mundo de governantes, do universo de governantes, de pessoas da sociedade civil, não há ninguém, não há um candidato com um currículo político mais sólido do que o de Sampaio da Nova.

Há vários, mas não querem.

Pois, eu percebo. Se olharmos para os antigos primeiros-ministros, António Guterres está onde está, António Costa também está lá fora. José Sócrates está cá dentro.

E já esteve dentro.

E já esteve dentro mesmo, portanto torna-se difícil, eu sei. Mas entre ministros, Augusto Santos Silva também está onde está. Mas não há mais ninguém da sociedade civil?

Estás em vitríola.

É que esta candidatura, tu estavas a dizer isso, Bruno. A motivação para esta candidatura não é uma candidatura à presidencial. A motivação aqui para empurrar Sampaio da Nova pra isto é o facto de não gostarem do António José Seguro. Pelo menos é a conclusão.

É pior que isso. Eu acho que querem tramar o António José Seguro. Talvez não gostar e pronto.

Zé, talvez sim. A esquerda continua a cair neste erro sucessivo e realmente custa-me entender isto, custa-me entender uma falta de sentido prático. Quer dizer, nestas coisas também é preciso ser prático. Isto é um combate, entre aspas, eleitoral, ideológico, político, e é preciso ter algum lado prático nisto. E arrisca-se a ficar 30 anos fora do Palácio de Belém nestas próximas presidenciais. Já lá vão 20. Está há 20 anos fora e agora arrisca-se a ficar 30, com estas divisões constantes de grupos, opiniões, sensibilidades e realmente a alternativa que têm para apresentar é Sampaio da Nova, que estará nesta altura a fazer a sua reflexão e a pensar se vai meter nisto para perder outra vez ou o que é que irá fazer. Mas é um nome, como o Bruno dizia, que à maior parte das pessoas, se calhar já não diz muito, se calhar também nunca disse nada, e estão a empurrar uma solução velha para um problema novo. O país mudou, o país é outro, 2016 era uma realidade, hoje estamos noutra realidade e são precisas novas pessoas, novas propostas, novas políticas, se quisermos, para tentar cativar o eleitorado que se vai dividir e a esquerda poderia tentar reunir-se para tentar forçar uma segunda volta e claramente, se seguir este caminho, acho que não vai conseguir. Mas cada um escolhe a sua estratégia e isto faz-me alguma confusão, que ao fim de tanto tempo, isto continue a ser assim.

José Manuel, há aqui uma obsessão, como diz o Bruno, partilhas essa ideia?

Há uma obsessão, claro, quanto ao José Seguro, porque Sampaio da Nova teve uma boa votação. Vamos lá ver, o candidato do Partido Socialista, porque era o que ele era, ter 24% ou 22%, não tenho o número exato.

22,8%, se não me engano.

Ter uma votação dessas só é considerada uma boa votação porque antes tinha havido votações desastrosas, nomeadamente de Mário Soares.

José Manuel, porque ninguém o conhecia, por isso é que era uma boa votação. Mesmo com a desculpa do apoio do PS, que teve, obviamente.

Que teve, mas nós tivemos já em candidaturas presidenciais, nomeadamente nessa candidatura presidencial, outros candidatos que muito pouca gente conhecia. Apesar de tudo, pelo menos não conhecia da política. Lembro-me, por exemplo, de um candidato que não teve o apoio de ninguém, que foi Fernando Nobre. Não tinha o apoio de ninguém.

Mas o Fernando Nobre era uma figura conhecida.

Ia à televisão de vez em quando, portanto era uma pessoa média conhecida.

Da sociedade civil, aquilo que se fala tanto da sociedade civil.

Agora, este senhor teve uma carreira, a maior parte dela anónima, andou pela universidade, fez dois doutoramentos, é especialista num tema que a mim me faz irritação de pele, que é Ciências da Educação, pelas consequências que tem. E, por exemplo, o famoso discurso de 2012.

10 de Junho.

Foste ler? Então fomos os dois.

Recordá-lo. Primeiro, tem uma coisa que é logo um pouco irritante, que é: citou oito autores, que é uma coisa que fica sempre bem num discurso. José Gomes Ferreira, Miguel Torga, Manuel Laranjeira, Teixeira de Pascoaes, Alberto Sampaio, que ainda por cima é da família dele, ele é o antepassado. Antero de Quental, José Afonso e Eça de Queirós. Eça de Queirós também fica bem em qualquer discurso, como todos sabemos.

Eu cá muito não.

Muito bem. Depois, aquilo era tudo concórdeo e tudo redondo. O que é que era importante? Era ser alguém, era dar força aos cidadãos, era dizer: "A língua é o nosso mundo." Fica sempre bem.

A nossa matria.

A nossa matria. O mar português, outra coisa que tem de estar sempre presente. A Europa é nossa casa, mas não esta Europa.

José Manuel, deixa-me só citar aqui uma frase desse discurso de Sampaio da Nova em 2012, no 10 de Junho: "Não conseguiremos ser alguém na Europa e no mundo se formos ninguém em nós."

Esse é muito profundo.

Eu gostava de ver a tradução para uma política pública disso.

Então não é uma boa frase?

Deixa-me só situar isso no tempo. 2012, a esquerda estava numa comoção porque tinha acabado de levar o país quase à bancarrota. E estava a ser executado um programa da troica, a que eles tinham chamado PS.

Estava, mas houve lá uma campanha eleitoral, podia ter-se tornado mais clara.

Não, isso é verdade. Qualquer pessoa que fizesse qualquer coisa nessa altura um bocadinho à esquerda era um herói, porque de facto havia ali uma comoção.

Quer dizer, repara.

Eu tenho uma patroa já.

Propostas políticas, ele diz numa entrevista, já tem uns anos, que ele é como o Jorge Luís Borges. Portanto, não é por menos. Jorge Luís Borges: "Imagino um paraíso como uma enorme biblioteca de livros."

Meu Deus!

Pronto.

Não, não estou. Eu estou aqui a navegar no Facebook agora.

Eu gosto imenso de livros. Aliás, neste momento estou a falar rodeado de livros.

Todos nós gostamos, claro. Mas politicamente é uma daquelas frases de Facebook.

Mas já agora, se podemos ir ao 10 de Junho, porque na Olívia Jorge é muito mais recente o discurso e foi muito aplaudido à esquerda. Está aqui uma ideia. Ainda por cima é uma mulher.

Honestamente, eu acho que era uma muito melhor candidata do que Sampaio da Nova, por exemplo.

Não tenho dúvidas nenhumas. Muito melhor candidata que Sampaio da Nova.

O Vence Doré acaba de lançar a candidatura. São o discurso no 10 de Junho, este ainda por cima está recente.

Temos que ir às notas, José Manuel

Para esta opção do Partido Socialista em relação a destruir António José Seguro, ou de uma parte do Partido Socialista tentar destruir António José Seguro, dou um quatro. Um quatro. Ricardo, é sexta-feira.

Eu dou um sete a esta tentativa de empurrar Sampaio da Nova contra António José Seguro.

E contra, se calhar, a própria vontade de Sampaio da Nova. Tanto se diz que estas candidaturas são individuais.

Mas podemos lançar daqui uma mensagem para Sampaio da Nova: se se sentir coagido, pisque os olhos duas vezes.

Pisque os olhos duas vezes. É isso.

Que nós chamamos a atenção.

Ser resgatado. Começamos a levar muito à letra a ideia de lançar uma candidatura. Lançar o candidato está mesmo a ser empurrado. Eu vou dar um cinco a um certo PS que está obcecado com Sampaio da Nova.

Notas negativas para este tema. Paulo, não sei se vais subir as notas.

Dificilmente com este tema.

O que é que tiraste do primeiro dia de julgamento da Operação Marquês?

Tirei, sobretudo, um enorme desrespeito, por além daquilo que são os limites de José Sócrates pela justiça, pelos tribunais, no fundo, pelas instituições. Uma coisa é a defesa firme daquilo que são as suas convicções, é a sua defesa firme, e ele fê-lo ao longo deste processo todo. Os cento e tal recursos e documentos colocados ao tribunal para tentarem impedir o julgamento, e ele ontem disse que de facto o objetivo dele era esse. Tem o direito a isso. Tem o direito. E tem! Tudo aquilo é dentro da lei. Mas uma coisa são esses atos processuais, outra coisa é o tom, é o desafio que ontem transpareceu, que nós sabemos dos relatos que nos chegam dentro da sala pelos jornalistas, mas que o próprio José Sócrates, depois à saída, quer na saída para almoço, quer depois na saída ao fim do dia, fez questão de relatar. Desde a estranheza em ser identificado em tribunal. Ter de dizer a data de nascimento. A data de nascimento, até à saída para ir à casa de banho. Obviamente que ninguém nega o direito a ir à casa de banho, como é evidente, mas nós sabemos que nos tribunais há regras, e não custa pedir, tal como um aluno da primeira classe aprende que quando quer ir à casa de banho, põe o braço no ar. Neste caso, não seria sequer necessário o braço no ar. Pergunta à professora se pode ir à casa de banho, a mesma coisa se passa numa sala de tribunal. O que é estranho é ter um ex-primeiro-ministro nestes preparos perante o país. Achar que é muito estranho que ele não se possa levantar sem dizer nada para ir à casa de banho. E depois vir para fora e falar de um complexo de autoridade da juíza. Acho que ele sabe muito bem o que está a fazer. Não sei se sabe o que está a fazer. Eu acho que as coisas quando passam o limite... Acho que sabe. Eu acho que o descrédito já é do próprio. Pois, isso é a consequência do comportamento dele. Ele quer desacreditar a justiça. Mas quem está absolutamente desacreditado, e eu acho que ele cava cada vez mais o buraco em que se desacredita com este tipo de atitudes, é o próprio. Depois confundir quer falar quando lhe apetece, e se a juíza não lhe dá a palavra naquele momento, é a liberdade de expressão que está em causa. É o regime democrático, basicamente. Portanto, caímos novamente numa ditadura. Eu acho que isto ultrapassa tudo aquilo que é razoável para a defesa, obviamente, dos interesses dele. Há lá mais arguidos, nós sabemos, poderosos também, com bons advogados também. Nós vimos, Granadeiro, Zé Albava, Ricardo Salgado já não está lá fisicamente, que também têm as suas estratégias de defesa, que seguramente os advogados conhecem os truques todos também e todos os requerimentos e todos os recursos que é possível meter. E não têm este tipo de atitude. Portanto, aqui o ponto concreto é a atitude de José Sócrates.

Uma atitude de certa forma desafiadora da justiça.

Desafiadora, desrespeitadora para aquilo que são as instituições básicas de um Estado de direito democrático. Nós às vezes temos relatos de como os juízes se dirigem a testemunhas ou arguidos, e percebemos que há aqui uma latitude por parte de José Sócrates que eu não sei se vai demorar muito tempo, eu não sei se a juíza vai ter muita paciência para aguentar este tom. Acho que outra pessoa qualquer que fizesse isto já tinha sido expulsa da sala da audiência. Acho eu, porque é o facto de se perceber que isto está sob escrutínio público que faz com que a juíza queira não entrar já em uma guerra total e acomodar de alguma forma este tipo de atitudes do José Sócrates. Porque outro qualquer arguido com esta atitude, acho eu, já teria sido expulso da sala de audiência.

Pode correr mal a Sócrates este tipo de atitude, não sei.

Tem com a opinião pública que cai seguramente. Neste momento, a guerra dele é com a opinião pública.

Exatamente, mas tenho muitas dúvidas que cole junto da opinião pública, das pessoas que estão a assistir a isto, aquela prepotência que ele tem muitas vezes, que às vezes tem graça, vamos admitir isso, às vezes tem graça, e o facto de não ter medo de nada nem de ninguém e de se expor assim. Mas o tiro aqui pode sair pela culatra. E os outros arguidos estão numa postura muito mais serena ou pelo menos menos histriónica.

Adversarial, como ele disse, em relação à juíza.

E no final, tudo se vai resumir à capacidade que o Ministério Público vai ter ou não de provar os crimes dos quais acusa os arguidos. Esse é o jogo aqui.

Mas esse é o jogo.

As convicções que nós temos sobre A ou B ou C aqui valem zero. No julgamento vai ter de ser provado. E é aí que as defesas e os arguidos vão ter de apostar em conseguir desfazer os argumentos da acusação.

Paulo de Serra, tu não escapas para terminar. Dou um quatro, quer a José Sócrates, quer ao seu advogado Pedro Dellio, que embarca numa estratégia conjunta que é evidente, mas que embarca no mesmo tom. Notas negativas para o fecho da semana da manhã do Ilven Sourek, que está de regresso logo à tarde, na Tarde Política.