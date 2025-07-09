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Saúde ou falta dela, encontraremos hoje vencedores. Avervamos a notas do Ricardo Conceição e da Judite França para a crise nas urgências, para a falta de capacidade de resposta da Força Aérea quanto ao transporte de emergência e também para uma política industrial de saúde. Esta última é, de resto, uma proposta do presidente da Associação de Hospitalização Privada, o Óscar Gaspar, que assina hoje um artigo de opinião no site do Observador, em coautoria com João Almeida Lopes, presidente da Apifarma.

Óscar Gaspar, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar nesta edição de "E o Vencedor É...". Neste artigo que publica em observador.pt, procuras chamar a atenção para o papel do Estado na promoção de uma política industrial de saúde, com impactos positivos para a economia portuguesa. Por onde deve passar o papel do Estado nesta área?

Muito boa tarde e muito obrigado pelo convite. O artigo, já agora, é assinado por mim, de facto, enquanto presidente da Associação Portuguesa de Hospitais Privados, também pelo presidente da Apifarma, mas ainda pela presidente da INS, pelo presidente da ABIIFA, pela presidente da Apormed, pela presidente da Qmed. Quer dizer, todo o cluster privado da saúde assina este artigo. E o artigo, basicamente, é para dizer que, em Portugal, como no resto dos países da Europa, como nos países mais desenvolvidos do mundo, o setor da saúde tem uma grande capacidade de alavancagem sobre o resto da economia. Portanto, para além daquilo que é visível no dia a dia dos cidadãos, que é a prestação de cuidados de saúde, que são os medicamentos, são os dispositivos médicos, etc. A montante desta prestação de bens e serviços, há a investigação, há a produção de medicamentos, de dispositivos médicos, etc. E nós, em Portugal, fazemos muito, fazemos bem, mas podíamos fazer muito melhor. E quando estou a falar disto, digo, por exemplo, nós podíamos hoje fazer bastante mais ensaios clínicos do que fazemos.

E por que não fazemos mais?

O calcanhar daquilo que nós temos sentido, e que também alertamos para isso hoje no artigo, é a questão da burocracia, que é excessiva, claramente, em Portugal, e coarta muito a capacidade e vontade até de investimento. A pari passu, a administração pública tem um caráter, de facto, muito complicado, mais complicado do que aquilo que seria necessário, do que seria admissível e que, de facto, põe em causa muitos investimentos. Estamos a falar muitas vezes de dentro do próprio ministério, e muitas vezes nem sequer é necessário ir até o Ministério da Saúde, mas haver múltiplos problemas para se encontrar uma solução. Só para dar um exemplo rapidíssimo e também de atualidade. Há umas semanas foi tornado público que no relatório de execução do PRR, a questão dos cuidados continuados estava muito fraca. Quer dizer, o nível de execução é muito baixo e Portugal arrisca-se a perder muitas dezenas, para não dizer centenas de milhões de euros, porque não temos capacidade de ter as camas de cuidados continuados necessárias. E elas são absolutamente vitais também para aliviar os hospitais. E por que não temos essas camas? É por falta de capacidade de investimento? É por falta de empreendedorismo? Não. É porque há uma teia tão grande de entidades a fiscalizar, a aprovar, a pré-aprovar, a dar parecer, que passados um ano, dois anos, três anos, as coisas não saem do papel. E, portanto, para nós, era muito importante que houvesse aqui uma visão transversal, obviamente, do Ministério da Saúde, enquanto ministério da tutela, mas também o Ministério da Economia, porque estamos a falar de atividade econômica.

E nesse sentido, a reforma do Estado pode ser aqui uma oportunidade, Óscar Gaspar?

Sim. Nós louvamos a criação deste ministério. Pensamos que, de facto, em termos de atividade econômica, o problema da simplificação e da digitalização tem sido, até agora, um dos problemas, um dos nós górdios que temos em termos de Portugal. E, portanto, pensamos também que o setor da saúde pode ser exatamente um daqueles casos de exemplo em que o senhor ministro pode agarrar e pode ter muito sucesso em relativamente pouco tempo, porque há coisas relativamente simples, assim haja vontade política e assim se chamem à mesma mesa uma série de entidades da administração pública.

E para além da desburocratização, há também necessidade de investimentos públicos para o desenvolvimento desta indústria da saúde ou é dispensável esse nível de intervenção do Estado?

Não, quer dizer, também já agora, ainda no final da semana passada, saiu o último relatório do Eurobarómetro e que denota que os cidadãos europeus entendem que os investimentos mais necessários são exatamente nas áreas da saúde e da educação. E é verdade que no setor da saúde em Portugal, portanto, do SNS, há muita necessidade de investimento, nomeadamente em termos de modernização tecnológica. Mas, com toda a franqueza, essa é uma parte que tem a ver com o Estado. Portanto, não é isso que está a impedir que os privados tenham mais investimento e que possam aumentar também a sua oferta. Agora, há matérias, só para dar um exemplo recente que foi resolvido. Nós até dezembro do ano passado, tínhamos uma lei de 95 que impedia os privados, nomeadamente os hospitais privados, de adquirir aceleradores lineares ou PETs. Quando nós sabíamos que havia uma lista de espera imensa no país e havia uma lei que não nos permitia que isso acontecesse. Uma lei que estava datada no tempo, que era caduca, mas a verdade é que demorou anos e anos, até ser ultrapassada. E hoje, com uma simples alteração legislativa

Que não põe em causa nada, nem o interesse público, antes pelo contrário, é a favor do interesse público e é a favor de termos mais saúde para os portugueses e assim se resolveu. Havendo bom senso, estas matérias normalmente não são matérias que exijam nenhum tipo de investimento financeiro do Estado, exigem é uma reorganização dos serviços.

Óscar Gaspar, convidamo-lo a continuar conosco, até porque vamos continuar a falar de saúde e gostaríamos depois também de o ouvir sobre isso. O Ricardo Conceição tem aqui uma nota para o fecho de urgências de obstetrícia e ginecologia. A Península de Setúbal vai estar vários dias sem uma única urgência aberta, a partir de sábado. Ricardo, falamos desta crise nas urgências destas especialidades já há vários anos, mas a situação tende a agravar-se.

Infelizmente, já hoje, entre as 20h e as 8h não há urgência em Setúbal, no Garcia de Orta e no Hospital do Barreiro. Às 8h vai reabrir no Garcia de Orta e sábado e domingo vão estar fechadas as urgências de obstetrícia. Não há médicos suficientes para garantir a segurança dos utentes, portanto vão fechar. Não há médicos e sabemos que os médicos não se formam de um dia para o outro, portanto, este não é um problema que se resolva com um estalar de dedos. Estando já em período de férias, em pleno verão, só podemos antever que este problema se possa ainda agudizar. E uma das hipóteses que foi aconselhada para este serviço público, que é fundamental, seria a concentração, por exemplo, na Península de Setúbal, de uma maternidade no Garcia de Orta, portanto, fecharia a do Barreiro, seria tudo concentrado em Almada, no Garcia de Orta. Setúbal tem de continuar a funcionar porque presta assistência também ao litoral alentejano, onde também não há oferta neste campo. Mas assistimos logo a um coro de protesto, por exemplo, dos autarcas. Estamos a falar do Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete. Alcochete que se calhar fica mais perto de Vila Franca em termos de tempo de trânsito do que de Almada. Mas assistimos logo a um coro de autarcas. Também haverá aqui, creio eu, resistência por parte das equipas, dos médicos. E andamos nisto, neste abre, fecha, fecha, abre. Eu sou jornalista, não sou médico, não percebo nada de obstetrícia, não percebo nada disto. Sou um mero jornalista e um mero cidadão, mas acho que se temos poucos, vamos se calhar concentrá-los num único local, onde nós sabemos que poderá ter maiores possibilidades de continuar a funcionar e garantir que as pessoas que necessitam chegam a esse local. Isto é servir os cidadãos. Eu creio que estes protestos de não ter o hospital no seu concelho ou na sua freguesia, eu também gostava muito de ter um hospital na minha rua, não tenho. Não pode ser, temos que ser um bocadinho racionais em relação a isto tudo e garantir que as pessoas têm acesso e têm cuidados médicos quando deles necessitam. Depois ouvimos aquelas histórias absolutamente inacreditáveis, contada pelo Expresso também no passado fim de semana, da senhora que perdeu o bebê, que terá sido enviada para o Santa Maria e que desligou o telefone porque não tinha forma de ir do Barreiro para o Hospital Santa Maria. A Península de Setúbal tem 900 mil pessoas, salvo erro. São 900 mil histórias, 900 mil realidades que são diferentes das nossas, que provavelmente temos carro próprio, que se calhar temos acesso a um táxi ou a um TVDE. Há pessoas que não têm. Essas pessoas têm que ter assistência médica, têm que ter apoio médico. Essa é a beleza do Serviço Nacional de Saúde que devemos todos defender. Temos que ser racionais e possivelmente, se calhar concentrando equipas, se calhar as pessoas ficam muito aborrecidas, trabalham no Barreiro há muitos anos, vivem no Barreiro há muitos anos e têm que fazer agora se calhar meia hora de carro para ir para Almada.

De ambulância?

Não, os próprios profissionais. Não sei, cada um tem a sua vida, cada um tem os seus problemas. O que é facto é que nós temos que pensar é nos cidadãos e nos utentes, e temos que tentar, dentro dos meios que temos, prestar o melhor serviço. E este abre e fecha, fecha e abre, bolas, deixem-me dizer assim, uma pessoa que viva na Península de Setúbal, que esteja grávida nesta altura, não sei o que lhe passa pela cabeça. Porque se tiver um problema, vai para onde? Liga para a linha E-Saúde 24, liga para o INEM. Vai para onde? Quando?

A partir de agora tem aqui a Setúbal.

E depois fica aquela dúvida, que é a dúvida alimentada pelos últimos casos: e há quem a leve? Isto está a chegar a um ponto que eu acho que nos deve preocupar mesmo muito, porque mina a confiança no sistema. E eu, sinceramente, não vejo saídas para isto. Isto angustia-me, confesso. Angustia-me esta situação.

Um problema recorrente a que assistimos todos os anos. Judite França, "Expresso", o sentimento de insegurança das grávidas só tende a agravar-se, imagino.

Sim, claro. Das mães, dos pais e de toda a gente. Eu fui ver quantas vezes as urgências tinham estado fechadas nos últimos sete meses e encontrei vários encerramentos só no mês de março, depois em abril, depois em junho, há um mês, precisamente, também estiveram encerradas. Estamos a falar de terem estado encerradas em períodos que não era o período de verão. Apanhou as férias da Páscoa, eventualmente, e portanto também isso condicionou. Se há plano de verão, não sei se já há plano de verão. Era sempre uma questão que se punha e eu ainda não ouvi falar no plano de verão. Eu acho que entramos aqui numa espiral. Ainda não estamos em agosto e já estamos num período muito crítico. E depois temos esta situação da península de Setúbal, que é recorrente, em que as grávidas têm de fazer quilómetros para ser atendidas. Muitas vezes não sabem se está aberto ou se está fechado. Esta questão de vão consultar para saber se está aberto ou se está fechada, não é de agora.

Há um problema de comunicação. Continua a haver.

Acho um problema grave.

Como se fosse aceitável entregar essa tarefa ao utente, ao doente, à pessoa que está numa situação de fragilidade. Tem de ser ela a tentar perceber para onde é que vai.

Da mesma forma, como é que não acontece aquela mãe de que tu falavas, e falávamos nisto há pouco, antes de entrarmos no ar. Como é que aquela mãe que desligou o telefone, não tinha condições e depois quando volta a ligar. Para já há duas coisas que eu não entendo. Quando volta a ligar, não lhe dizem imediatamente: "Vamos enviar aí uma ambulância?" Isso não se passa assim de forma articulada.

Esses são casos concretos, também não sabemos sempre bem todos os pormenores.

O problema é que nós já ouvimos muitos casos concretos, temos ouvido muitos casos concretos, todos os dias há casos nos jornais e ficamos sem respostas. A ministra vai hoje à televisão dar uma entrevista. Pode ser que tenhamos algumas respostas.

A situação deste lado do rio Tejo também não é famosa. Quer dizer, vamos lá ver. Depois temos Santa Maria, temos a MAC, temos Cascais, enfim, temos uma série de unidades. Mas pergunto eu, não seria muito mais lógico ter uma grande maternidade que servisse toda a Lisboa, Norte, Vale do Tejo, aquelas divisões, uma grande maternidade no Sul? Estamos a falar quase de um milhão de pessoas. Não seria mais lógico?

Ainda ontem falávamos aqui de Correia de Campos e da forma como ele tentou fazer isso há mais de 10 anos, há muito mais de 10 anos, e não conseguiu fazer. Houve muita resistência nessa altura. Veremos se agora, com estas circunstâncias todas e com este caos que nos rodeia, se deixa de haver tanta resistência a fazer uma coisa que me parece evidente.

Não sei.

Já agora, deixemos só perguntar ao Óscar Gaspar se, porventura, face a estes condicionamentos de que o Ricardo aqui dava conta, as unidades privadas de saúde são uma alternativa nesta península de Setúbal para estes dias mais complicados.

Permita-me só dois comentários muito rápidos antes disso. O caso que referiu de uma senhora que não tem condições de ir ao hospital é absolutamente chocante e impensável que aconteça num país como Portugal. Penso que todos nós temos direito à indignação num caso desses. De facto, o país tem que estar preparado para dar resposta a uma pessoa que precisa mesmo de ir a um hospital. A nota que eu queria dar é que, do meu ponto de vista, é uma questão de organização e dois elementos básicos. O SNS tem hoje mais pessoas, mais profissionais do que alguma vez teve. Hoje tem cerca de 154 mil pessoas, enquanto há uns anos atrás, em termos normais, teria 125 mil. Portanto, tem mais 28 mil pessoas do que tinha há uns anos atrás e não há hoje mais partos do que havia. Por outro lado, aquilo que temos vindo a falar, e penso que tem sido noticiado na comunicação social, não é um problema generalizado no país.

Mas há mais concentração, não é? Há mais concentração, por exemplo, na zona da Grande Lisboa, não é? Ou não?

Certo, mas a verdade é que a zona Norte, nomeadamente o Porto e o Grande Porto, organizaram-se há bastante tempo. Eu sou um dos defensores, desde a primeira hora, da direção executiva. Acho que a direção executiva tem aqui competências muito fortes, que deve exercer em termos de planeamento, porque eu penso, sinceramente, que o que está em causa é uma questão de organização e planeamento em termos das maternidades. Já não digo o mesmo em relação ao INEM, isso são outras questões, mas em relação à questão do que está aberto e quem é que pode servir, para mim é óbvio que a direção executiva tem que assumir aqui mais responsabilidade. A pergunta em relação aos privados. Aquilo que lhe posso dizer é que os privados têm vindo a aumentar paulatinamente o número de partos ao longo dos anos. O ano passado fizemos mais de 15 mil partos e qualquer uma das três maternidades privadas da Grande Lisboa, da CUF, da Luz e do Groupie das, qualquer uma delas tem em torno dos 4 mil partos. Portanto, são das maiores maternidades do país. E também é sabido que há uns anos foi prevista uma colaboração dos privados aqui na região de Lisboa e Vale do Tejo, em caso de necessidade, para também acolher algumas grávidas.

Mas isso já não existe?

A nossa disponibilidade mantém-se. O problema do país é grave em termos de saúde. Os nossos recursos Todos os recursos, sejam públicos, sejam privados, são limitados. E eu acho que era importante termos aqui mais planeamento e uma maior articulação entre partes.

Deixe-me só perguntar, isso era uma espécie de protocolo, imagino, entre o Serviço Nacional de Saúde?

Em termos jurídicos, é uma convenção entre o Ministério da Saúde, a CSS e os hospitais aderentes, só aqui para a região de Lisboa. Inicialmente, tinha um prazo previsto de seis meses, mas entretanto, na altura, foi alargado. Com toda a franqueza, há muitos meses que não ouço falar dessa convenção.

Portanto, não está a ser utilizada numa altura em que era precisa.

Não lhe sei responder. Aquilo que posso repetir é que, de facto, não tenho sabido de nenhuns casos em que os privados tenham sido suscitados a resolver alguns problemas em termos de complementaridade nesta questão.

E poderá compensar mais do que, por exemplo, uma medida de exceção, como aconteceu já com Amadora-Sintra no ano passado, de mandar vir médicos do norte do país, pagar-lhes melhor, médicos do SNS, para virem completar as escalas na margem sul?

Não me parece. Com toda a franqueza, também não sou especialista em termos de organização, mas o que está em causa é algo que é planeado porque é previsível. Isto não nos acontece por acaso este fim de semana ou no fim de semana anterior. O SNS sabe exatamente qual é a previsão de recursos aos diversos serviços. Portanto, isto é planeado. Há pouco referiu, e bem, a questão do plano de verão, como daqui a uns meses haverá o plano de inverno, e é nesse plano que deve estar previsto e que deve estar também organizado que serviços é que estão abertos em cada sítio e que tipo de recursos é que se devem acionar. Repito, o problema é, por um lado, sistémico, acontece há muitos anos, mas também é previsível, portanto, nós sabemos exatamente o que é suposto venha a acontecer nos próximos tempos.

É, de facto, um problema este da crise das urgências, que ainda carece de soluções de fundo. Há aqui interligado também, Judite França, esta questão dos helicópteros da Força Aérea para transporte médico de emergência. Entretanto, o ministro da Defesa, Nuno Melo, acaba de anunciar que há um segundo helicóptero que vai ficar disponível 24h a partir de amanhã. Mesmo assim, há uma nuance que não queres deixar passar.

Não quero deixar passar, porque é um Black Hawk que apesar de ser menos volumoso, continua a ter uma envergadura de 16 metros, está estacionado na Base Aérea de Oeiras. Agora a gente sabe coisas sobre o Black Hawk.

É que nós-

Mas não pode aterrar nos heliportos, esse é o ponto, não é?

Nós, pobres cidadãos, somos obrigados a tirar cursos rápidos de Direito, Economia, agora também sobre helicópteros, e agora andamos a discutir a envergadura dos helicópteros, porque realmente não são suficientemente ágeis.

Nós também estamos a discutir a envergadura dos helicópteros, porque já temos sido enganados por mais de uma vez, não é?

Exato, exatamente.

E portanto, como já temos sido enganados mais de uma vez sobre o que está a funcionar ou não.

O EH-101 tem cerca de 20 metros.

Esse também não pode. Felizmente, o Merlin tem a hipótese de-

Não, o Merlin é, esse.

E a questão é que também neste comunicado, não sei se foi comunicado, se foi o ministro da Defesa que falou.

Foi uma declaração que nós já fomos ouvir aqui há pouco, sim. Na margem de outra iniciativa.

Também disse que assim já ficam os quatro helicópteros a funcionar 24h por dia. Ora não ficam. E portanto, era mais fácil que não gerassem na população e também na comunidade da saúde, não gerassem expectativas que são falsas. Era mais fácil que viessem explicar às pessoas o que se passa. Mas enfim, isso não acontece. E não acontece outra vez. E tem sido assim, já o comunicado do INEM também nos dizia que havia aeronaves preparadas. Ora, não há.

Posto isto, que nota, Judite?

Eu vou dar à questão das urgências e à questão de elas estarem fechadas. Eu só posso dar por este fim de semana, que será um fim de semana horrível para qualquer grávida e para qualquer família. Vou dar um zero.

Ricardo Conceição, a tua nota? Eu vou dar o quatro, que é a nota que o José Manuel Fernandes usa habitualmente para o seu chumbo direto e tem que dar um quatro para esta situação em que estamos, que é um pouco aflitiva.

Oscar Gaspar, tem também aí uma nota negativa, positiva?

Eu diria que, de facto, a atuação do INEM neste processo todo merece uma reprovação. Por outro lado, eu acho que a direção executiva ainda está há relativamente pouco tempo e, apesar de tudo, merece um 10, no sentido de estudar melhor os dossiês, no sentido de passar ainda.

Fica uma nota para melhoria, não é?

Exatamente. Um estímulo.

É, a média deste "O Vencedor" é negativa, como percebemos. Agradecemos-lhe, Óscar Gaspar, por ter vindo à Rádio Observador. Demos notas hoje só sobre saúde.