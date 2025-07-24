Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

E o vencedor é da tarde política de quinta-feira. A escolha de Álvaro Santos Pereira é o assunto em destaque. À Judite França juntam-se hoje a jornalista de Economia do Observador, Ana Suspiro, que teve o privilégio de assistir ao vivo ao anúncio do novo governador, e também o antigo ministro da Economia, Emmanuel Caldera Cabral. Começo por si, convidados primeiro. Emmanuel Caldera Cabral, obrigado pela disponibilidade. A escolha de Álvaro Santos Pereira é uma escolha politizada, política, e isso é bom ou é mau?

Parece-me que é uma escolha interessante e correta de uma pessoa que tem uma experiência nacional como ministro, tem uma experiência internacional como acadêmico e também na OCDE, onde esteve penso que 11 anos, portanto já é uma carreira longa numa instituição internacional. E uma instituição internacional que em alguns aspectos faz o mesmo que faz o Banco de Portugal em termos de análise macroeconômica, etc. Portanto, é uma experiência que eu penso que é muito relevante pro cargo no Banco de Portugal. Terá que fazer muitas outras coisas, incluindo também participar na definição da política monetária a nível europeu, mas tem uma parte muito grande de preparação dessa definição da política monetária, que é perceber a parte macroeconômica, perceber os sinais de mudança e a necessidade de resposta. E penso que nesse aspecto, conhecendo a realidade portuguesa como conhece e como ministro que foi e acompanhante, depois mesmo na OCDE, ele acompanhou durante algum tempo a economia portuguesa, em especial, depois como economista-chefe, obviamente, acompanhava um conjunto mais vasto de economias. Eu penso que o Álvaro Santos Pereira será um bom governador do Banco de Portugal e penso que foi uma boa escolha do atual governo, sem pôr em causa a questão de ser mais politizada ou menos politizada. Não me parece que ele seja uma pessoa que vá falhar na questão da independência. Ele sempre foi bastante independente, mesmo quando esteve no governo. Portanto, parece-me que é uma pessoa que pode assegurar, de facto, no Banco de Portugal, um bom mandato e penso que isso é importante para o país.

Quando diz que é uma boa escolha, é uma boa escolha por oposição à outra alternativa que o governo tinha, que era o de reconduzir Mário Centeno?

Eu penso que não me referi à oposição. Eu penso que a opção de ter mantido Mário Centeno seria também uma muito boa escolha. Mário Centeno fez um bom papel no Banco de Portugal. Seria talvez, alguns pensam, a alternativa mais natural e eu penso que talvez essa parte tenha sido mais politizada, porque o PSD no passado tinha criticado a nomeação de Mário Centeno, mais até do que criticado o mandato. Penso que o mandato de Mário Centeno no Banco de Portugal foi um mandato muito positivo, em que ele esteve muito bem, em que reforçou várias áreas da atuação do Banco de Portugal e da análise que o Banco de Portugal faz e penso que esteve nesse aspecto bastante bem. E penso que o próprio governo reconhece isso. Neste momento, quis pôr uma pessoa nova e uma pessoa diferente e eu penso que o mérito que tem Álvaro Santos Pereira não é um demérito de Mário Centeno. Mário Centeno tem um currículo também internacional importante, esteve à frente do Eurogrupo, o que é uma posição muito importante e que foi particularmente importante no momento da pandemia. Teve uma carreira como ministro das Finanças com resultados bastante interessantes, desde ter conseguido pôr o saldo das contas públicas no positivo, reduzido o endividamento. Fez, de facto, um trabalho que foi reconhecido e que é reconhecido pela maioria dos portugueses como muito positivo. Poderia ter continuado e penso que tinha condições para continuar como governador do Banco de Portugal. Eu penso que aí é uma escolha política e eu aí acho que não se deve criticar os governos quando fazem estas escolhas. Isto é, o governo tem a discricionariedade, passando pela Assembleia, etc, com todo o processo que tem, mas tem a discricionariedade de poder escolher um governador. Poderia ter escolhido Mário Centeno para um segundo mandato e seria uma boa decisão, porque Mário Centeno fez um bom primeiro mandato e é uma pessoa com uma projeção internacional grande, mas não foi essa a decisão. E eu penso que tal como o governador do Banco de Portugal e das instituições de supervisão devem ser independentes, o governo também deve ter a sua independência para tomar as suas decisões, sendo depois responsável por elas e respondendo por elas, obviamente. E penso que neste caso, pelo menos a pessoa que escolheu foi uma boa escolha e, portanto, não estou neste momento a criticar o governo pela decisão que fez. Mas eu penso que o governo deve ter, tal como as entidades depois e a pessoa que vai, tendo sido escolhida pelo governo, deve ter independência face ao governo, o governo também deve ter a independência para escolher não só o governador, mas deve ter a independência para escolher os outros membros do Conselho de Administração e fazer um Conselho de Administração que considere o que o país necessita, obviamente, com todo o processo que tem nestas entidades independentes. Álvaro Santos Pereira vai ter que, no Parlamento, etc, responder não apenas ao governo, mas também aos outros partidos e à sociedade sobre como é que vê a sua atuação no cargo de governador do Banco de Portugal.

Deixe-me só aproveitar para perguntar, porque já referiu aí o currículo internacional de Álvaro Santos Pereira, se esta falta de experiência no mundo financeiro pode ser um handicap no desempenho desta função ou se isso se ultrapassa com essa tal experiência internacional que tem.

Eu penso que a experiência internacional lhe dá uma experiência importante para entender as variáveis e as questões que vão influenciar o sistema financeiro. A parte do sistema financeiro, obviamente, supervisão, etc, não é uma área que o Álvaro Santos Pereira tenha feito no passado, mas é uma área que a própria OCDE também acompanha. Tem vários comitês de supervisão financeira, não só na banca, mas também nos seguros e nos mercados e, portanto, ele acompanha. Penso que essa parte é uma parte também mais técnica e que tem que ser acompanhada pelos diretores, etc, mas que eu penso que Álvaro Santos Pereira saberá acompanhar, tal como acompanhava na OCDE, que tem esses grupos que no fundo são grupos muito importantes para a discussão da evolução da supervisão financeira. Os vários grupos que a OCDE tem, que neste momento até estão em reformulação, mas que são de fato bastante importantes. Eu participei, por exemplo, no grupo de seguros e fundos de pensões na OCDE e era um fórum muito importante de discussão sobre as novas tendências na supervisão, os novos aspectos a considerar, os desafios, por exemplo, da cibersegurança, falava-se muito aí. E a OCDE faz e patrocina estudos importantes sobre a evolução da supervisão. Portanto, eu penso que a experiência internacional já inclui um pouco dessa experiência de supervisão, mas penso que o Banco de Portugal tem vários outros administradores, tem toda uma equipa e o governador deve orientar essa equipa, mas não tem que substituir a equipa nos aspectos mais técnicos de supervisão. Aliás, não deve fazê-lo. Esses aspectos de supervisão devem ser liderados tecnicamente e devem ser acompanhados pela administração no sentido de garantir exatamente também a independência da própria estrutura de supervisão e de fiscalização do setor bancário.

Dr. Manuel Caldeira Cabral, vou convidá-lo a ficar ainda mais alguns minutos conosco e chamar a esta conversa Ana Suspiro, é jornalista da editoria de economia do Observador. A Ana está aqui conosco. Ana, este currículo de Álvaro Santos Pereira cumpre todos os critérios para desempenhar este lugar e deixe-me pôr em evidência um dos marcos deste currículo, o passado no governo de Passos Coelho durante o período da troika, fato que tem sido salientado particularmente pelos partidos à esquerda. Pergunto também se achas que isto vai pesar na audição a que vai ser sujeito Álvaro Santos Pereira no Parlamento.

Eu estive na conferência de imprensa onde o nome de Álvaro Santos Pereira foi indicado e a pergunta feita: por que Álvaro Santos Pereira e por que não continuar Mário Centeno? O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, reduziu muito a justificação à questão da independência. Ou seja, do ponto de vista do governo, Álvaro Santos Pereira oferece garantias de independência que Mário Centeno não oferece. Seja independência em relação ao partido, Mário Centeno acho que não é militante do PS, mas foi ministro das Finanças até há relativamente pouco tempo e chegou a ser proposto para substituir António Costa como primeiro-ministro quando este se demitiu. Há também a questão de independência do próprio Banco de Portugal, porque Mário Centeno é um quadro do Banco de Portugal, como aliás é relativamente comum a outros governadores ou pessoas que sobem lá dentro serem pessoas da casa. E portanto, houve de fato aqui esta questão da independência que foi muito focada para além do currículo, sobretudo à frente da OCDE, porque antes de ser ministro da Economia durante o governo da troika, Álvaro Santos Pereira era mais ou menos um desconhecido, como aliás era também Vítor Gaspar. Também eles não estavam assim tão distantes no desconhecimento. Vinha de uma universidade no Canadá, foi ministro da Economia ao mesmo tempo que Vítor Gaspar foi ministro das Finanças, curiosamente, embora a pasta da Economia tinha muito menos importância naquele governo, como aliás costuma ter. Não sei se ele deixou uma marca muito grande na governação, mas eu acho que no estilo, sim. E eu acho que ele é uma pessoa que está fora dos circuitos do poder em Portugal, daquilo que a gente chama as placas giratórias de alguém que circula por várias empresas, governos, reguladores. Ele está fora disso. Fez uma carreira na OCDE independente, ou seja, ele concorreu e depois chegou a economista-chefe. Não terá um grande conhecimento da área do sistema financeiro, nem da supervisão bancária, mas, como disse o Manuel Caldeira Cabral, há no Banco de Portugal muito know-how, quem saiba muito sobre este tema. Agora, acho que vai ser interessante ver como é que alguém com este estilo do Álvaro Santos Pereira, que é uma pessoa bastante descontraída, ou pelo menos era, vai jogar com uma casa muito formal e institucional que é o Banco de Portugal. Não sei como é que isso vai ser. Acho que vai ser interessante desse ponto de vista.

De resto, só hoje foi recordada aquela afirmação e aquele pedido que Álvaro Santos Pereira fez aquando da assunção de funções como ministro da Economia: "Tratem-me por Álvaro".

Sim, relativamente à passagem dele pelo governo de Passos Coelho, eu acho obviamente que isso vai ser atirado à cara quando ele for à audição parlamentar pelos partidos à esquerda e provavelmente também pelo PS. Porque o PS defendia que Mário Centeno continuasse no cargo de governador e, na verdade, tirando esta questão da independência e da ligação de Mário Centeno ao Partido Socialista, também não temos propriamente um outro fundamento para o afastar ou para que ele não faça um segundo mandato, que tem sido uma regra desde que o Banco Central do Banco Portugal está no eurosistema do euro. Os outros dois governadores fizeram dois mandatos.

Vítor Constâncio e Carlos Costa.

Vítor Constâncio e Carlos Costa. Mário Centeno quebra aqui um bocado.

É desprestigiante de alguma forma para Mário Centeno esta recondução?

Eu acho que era expectável. Eu penso que isto acaba por ser o preço que ele paga pela forma como foi nomeado para o Banco de Portugal. E aí é que acho que está o pecado capital, independentemente da sua atuação enquanto governador.

A saída do Ministério das Finanças diretamente para...

Foi.

Uma autonomeação?

Quase, porque de facto foi o ministro das Finanças.

É o ministro das Finanças que indica o governador do Banco de Portugal.

Neste momento não sei se ainda é assim, mas na altura até foi referido que os órgãos de fiscalização do Banco de Portugal que estavam em funções tinham sido nomeados por Mário Centeno, ministro, e que iriam fiscalizar a sua atuação enquanto governador. Eu não sei se entretanto essa questão já mudou, mas eu penso que esse foi o pecado capital e por isso, se calhar, é que ele não fica, independentemente das ligações ao PS e mais críticas ou menos críticas que tenha feito ao atual governo.

Judite de França, Álvaro Santos Pereira consegue esta garantia de independência superior face a Mário Centeno?

Eu concordo com a Ana, porque na teoria eu diria que sim, ou seja, porque não tem uma passagem direta de um governo para o outro, porque não esteve disponível para ser primeiro-ministro no lugar de António Costa, porque não alimentou a hipótese de ser candidato à Presidência da República, portanto, estava disposto a quase tudo. Ser governador de Portugal podia ser um part-time. Eu acho que isso é que inquinou a vida de Mário Centeno à frente do Banco de Portugal, mais do que a sua ligação, e aliás, não é militante do Partido Socialista, do que a sua ligação ao PS. Agora, Álvaro Santos Pereira tem uma vantagem: há mais de 10 anos que não está no governo. Foi uma passagem fugaz, foram só dois anos. E em relação a governadores dos bancos centrais que vêm dos governos, aparentemente estamos a falar que 30% dos governadores vêm dos governos. O Expresso tinha feito essa contabilidade e se considerarmos os conselheiros económicos que trabalhavam diretamente em gabinetes, então a porcentagem sobe para 45%. Portanto, em relação à autonomia e independência dos bancos centrais, estamos conversados.

Essa estatística também olha muito para o passado. Numa altura em que, de facto, era normal que o governador fosse um ex-ministro das Finanças. Rompeu-se isso durante um período com o Carlos Costa, e depois voltou com o Mário Centeno, naquilo que na altura foi visto também como um retrocesso. A lei, entretanto, mudou e isso já não é possível.

Já não é possível.

Fez com que a lei mudasse. E que fechasse essa porta, pelo menos até mudarem a lei outra vez.

Eu acho que o pecado capital, de facto, foi essa passagem direta para governador. Mas eu acho que o facto de Álvaro Santos Pereira ter trabalhado num governo PSD vai ter os holofotes em si. Portanto, dito isto, eu acho que a sua, nem que seja tentativa de parecer super independente, vai estar presente.

Era melhor um daqueles professores daquelas universidades americanas que a maioria das pessoas não conhecia, que eram os nomes que se falava.

E esses não estão dispostos a vir para cá.

Essa história não foi contada.

Ainda não foi bem contada.

Ainda não foi bem contada, mas aparentemente nem Vítor Gaspar estava disposto para voltar.

É claro que estares a anunciar o nome de Álvaro Santos Pereira agora, quase na 25ª hora depois do fim do mandato, significa que ele não foi a primeira escolha. Senão tudo isto teria sido resolvido mais cedo.

Eu acho que, dito isto, seria de facto ideal alguém sem conotação política, mas também não acho que isso seja fácil, a não ser que seja, de facto, um anônimo de uma faculdade norte-americana. De outra forma, para ser alguém que tenha um prestígio internacional e um cargo internacional, de uma forma ou de outra, já seria alguém mais ou menos conhecido. Estar na OCDE e ser economista-chefe da OCDE é um cargo importante. Dito isto, sempre teve um papel irreverente no governo, portanto vai ser muito interessante ver como é que se comporta como governador. Eu acho que vai ter que vestir outro fato, porque o chamem-me Álvaro, ou outras coisas do estilo, não vão.

Talvez 10 anos nos corredores da OCDE tenham mudado alguma coisa.

Sim. E portanto, eu acho que Álvaro Santos Pereira, dito isto, tem condições para ser independente, acho que também é uma boa escolha. Mas também ainda bem que aceitou. Ainda bem que estava disponível, porque aparentemente não foi fácil escolher e arranjar alguém.

Dr. Manuel Caldera Cabral, deixe-me só perguntar-lhe se porventura também acha que não foi uma boa ideia esta saída de Mário Centeno diretamente do gabinete do Ministério das Finanças para o gabinete do Banco de Portugal.

Eu penso que é muito comum, em muitos países europeus, ex-ministros das Finanças assumirem o cargo de governador do Banco Central. Isso era uma tradição até em alguns países, quando não era ex-ministro das Finanças, eram ex-ministros de outras áreas. Eu acho que tem que haver uma diferença muito clara entre o que é uma pessoa que tem experiência política, que é uma coisa que é positiva, não é tudo. Uma pessoa que tem experiência numa organização internacional é também importante. Eu penso que o Álvaro Santos Pereira junta o ter experiência numa instituição internacional com o ter experiência política, mas junta e eu somo isso, eu não desconto isso.

É uma vantagem.

E acho que é um erro enorme uma pessoa pensar que deve descontar isso Apesar de ter experiência internacional, também serviu num governo do PSD. Desculpe, o ter servido num governo, ainda por cima ele dentro do governo, teve bastante independência. Uma pessoa quando é ministro e tem que enfrentar os outros ministros, tem que confrontar muitas vezes até o próprio primeiro-ministro, confrontar de forma amigável, mas tem que propor coisas que não são sempre aceites e depois convencê-los, ganha uma capacidade de ter independência muito maior do que se for o tal acadêmico que aterrou vindo de lado nenhum e que não se sabe muito bem mover e não sabe muito bem com o que é que pode contar. Eu acho que ter experiência política é um fator positivo e normalmente é um fator que reforça a independência. Acho que se o governo quisesse um governador independente, poderia perfeitamente ter renovado o mandato de Mário Centeno, porque o Mário Centeno exerceu o seu cargo com independência e provavelmente exerceria ainda com mais independência face a um governo que não é obrigatoriamente da sua cor, apesar de ele ser independente. Parece-me que isso não estaria em causa, mas também não penso que o governo queira isso, mas se quisesse, também eu não acho que deva contar com o Álvaro Santos Pereira ser menos independente. Ele mesmo dentro do governo confrontou, e sabe-se disso, muitas vezes o Vítor Gaspar, teve uma relação dentro do governo em que manteve a independência das suas opiniões, etc. E parece-me que vai fazer o mesmo no Banco de Portugal. E ter tido experiência política significa que poderá fazer isso melhor sem deslizar em cascas de banana, como eu penso que foi. Ele é uma pessoa bastante informal e penso que teve muito bom ambiente. Eu estive no ministério depois dele e as pessoas recordavam-no como uma pessoa que criava bom ambiente de trabalho. Eu estive com ele quando ele começou o doutoramento, começou em Inglaterra, na mesma universidade em que eu estava, no mesmo ano em que eu estava, e portanto, fui colega dele e é uma pessoa que de facto tem uma capacidade relacional bastante grande. E faço esse disclaimer, porque realmente é uma pessoa que eu conheço pessoalmente, tanto ele como o Mário Centeno. Falou-se de outros nomes de acadêmicos muito prestigiados que poderiam ter sido também, e eu acho que também poderiam dar bons governadores do Banco de Portugal, mas eu acho que o ter tido experiência política, em qualquer um dos dois, é algo que valoriza o seu currículo e não que desvaloriza o seu currículo, porque significa que tem mais capacidade não só de entender, de perceber o peso das palavras, dos discursos, etc, mas também tem mais capacidade de independência. Porque uma pessoa quando tem um lastro político próprio e uma capacidade própria de chegar aos mídia, etc, tem mais capacidade de ter independência do que quando aterra vindo de lado nenhum ou é apenas um acadêmico. Há acadêmicos muito bons, mas que não têm a mesma capacidade de ligações e, portanto, resiste menos a pressões do que alguém que já tem esse lastro e essa casca dura que ter estado em funções executivas desenvolve.

Claríssimo, sem querer pôr em causa a sua independência e a sua liberdade de expressão, vamos mesmo ter que fechar esta edição de "E o Vencedor É". Em que atribuímos notas, não sei, doutor Manuel Rodeiro Cabral, se quer atribuir uma nota a esta escolha do governo, à escolha de Álvaro Santos Pereira para governador do Banco de Portugal?

Eu atribuiria uma nota muito boa aos dois, ao Mário Centeno e ao Álvaro Santos Pereira. Penso que me deixaria de fora o estar a avaliar a decisão do governo.

Uma nota qualitativa e não quantitativa.

Foi uma escolha entre dois muito bons. Pode ter sido uma escolha boa ou má e eu aí não queria estar a avaliar.

E aqui está bem evidente aquilo que é a importância de ter experiência política para lidar às vezes com este tipo de perguntas.

Ana Sofie, tu ias deixar uma nota à escolha.

Eu queria deixar uma nota assim um bocadinho má, tipo 10, não ao Álvaro Santos Pereira, mas à forma como foi apresentado o nome, porque o ministro Leitão Amaro começou por dizer tudo aquilo que foi aprovado no Conselho de Ministros, indicou o nome de um outro regulador que vai ser anunciado depois.

E só no final, parece que estava a fazer de propósito.

Parecia uma nota de rodapé.

E depois, não estava lá o ministro das Finanças, que era quem fez a proposta. Estava lá a ministra do Trabalho porque ia falar da reforma das leis laborais, que é muito mais importante do que o cargo de governador, mas depois não respondeu às perguntas dos jornalistas porque tem que apresentar a reforma primeiro aos parceiros sociais. Portanto, não se percebeu, sinceramente, por que é que esta apresentação foi feita assim.

É uma má nota pra forma.

É uma nota pra forma. Eu vou dar um 12 a Álvaro Santos Pereira, porque é uma daquelas notas que dispensa de ir a oral, mas que tem muito pra provar agora à frente do Banco de Portugal.

E o Vencedor É está terminado por hoje. Regressa amanhã, depois das 17h30 da tarde.