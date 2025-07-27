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Edição de domingo de "E o Vencedor É..." a começar agora na Rádio Observador, todos os dias, inclusive aos fins de semana. Atribuímos notas de 0 a 20 aos protagonistas e aos temas que estão a marcar a atualidade. Nesta edição, temos conosco em estúdio Anselmo Crespo, diretor de novos conteúdos da TVI CNN Portugal, e ainda o António Costa, publisher do jornal Eco. A moderação é contigo, Zé.

Sejam muito bem-vindos, António Costa, Anselmo Crespo. Sejam bem-vindos. É um gosto enorme recebermos aqui em estúdio. Muito bom dia. Temos temas em agenda, nomeadamente Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República, que enviou para o Tribunal Constitucional a lei dos estrangeiros. E Anselmo, vou começar por ti para não perdermos mais tempo. Luís Montenegro está confiante que vai receber luz verde a este diploma. Consegues entender toda a ação do presidente da República? Esteve bem Marcelo? É um dos vencedores?

Para mim é um claro vencedor. Não só esteve bem, como eu acho extraordinárias as críticas que tenho ouvido ultimamente ao presidente da República, porque eu questiono o que é que se diria se Marcelo Rebelo de Sousa não fizesse o que fez. As dúvidas constitucionais sobre esta nova lei existem desde o primeiro momento. Independentemente de elas existirem, o tema em si é tão sensível que, naturalmente, me parece prudente questionar o Tribunal Constitucional, antes do presidente tomar qualquer decisão política sobre o diploma, sobre a legalidade, a constitucionalidade desta lei. E, portanto, o que eu acho que Marcelo fez foi a coisa mais elementar que podia um presidente da República fazer perante um tema sensível, um diploma que levantou dúvidas constitucionais desde o primeiro momento. E, portanto, eu nem sequer percebo as críticas. Eu já ouvi críticas sobre a substância e sobre a forma, porque Marcelo Rebelo de Sousa, no fundo, quando envia o diploma para o Tribunal Constitucional, faz dois gêneros de críticas. Critica o método, a forma como esta lei foi aprovada de forma apressada, não tendo ouvido todas as entidades, e depois faz ele próprio uma apreciação política sobre a lei, que eu acho que é um direito dele. O presidente da República não está lá para ir a despacho apenas. Ele tem o poder do veto político e, portanto, o de promulgar politicamente uma lei. E o que Marcelo fez parece-me do mais elementar bom senso, enviar a lei para o Tribunal Constitucional, fazer uma fiscalização preventiva deste diploma e depois pedir ao Tribunal Constitucional que faça isso num prazo mais curto do que é normal, até de alguma forma indo ao encontro daquela que é a pretensão do governo, que é dar algum sentido de urgência a esta lei. E depois, sobre a confiança de Luís Montenegro, estranho seria se Luís Montenegro não estivesse confiante naquela que é a sua própria lei. Se ele próprio levantasse dúvidas sobre a constitucionalidade da lei, alguma coisa estaria profundamente errada. Agora, tudo o resto é a democracia a funcionar, são as instituições a funcionar, a Presidência da República está a funcionar bem, o Tribunal Constitucional pronunciar-se-á de acordo com aquilo que é a interpretação que faz da Constituição e a partir daí, todos os atores políticos, em função dessa decisão do Tribunal Constitucional e, consequentemente, da decisão do Presidente da República, terão que agir em conformidade.

Ficou a faltar alguma coisa neste processo?

Não, eu tenho as mais fundadas dúvidas sobre a argumentação que o governo usa para ter acelerado este processo desta forma, saltando aqui um conjunto de etapas e não tendo ouvido um conjunto de entidades, argumentando que isso teria um efeito de chamada ainda maior sobre os imigrantes e que, portanto, era preciso aprovar esta lei rapidamente. Eu olho muito para estas prioridades que o governo definiu no início desta legislatura, quer em relação à lei de imigração, quer agora, por exemplo, em relação à disciplina de cidadania, como no início da anterior, em 2024, quando a primeira decisão do governo foi mudar o logotipo da bandeira nacional. Enfim, são medidas mais simbólicas, se quisermos, do ponto de vista político e do ponto de vista daquilo que é a leitura política que o governo faz do crescimento de um partido como o Chega, tentando esvaziar o mais possível e tentando mostrar serviço o mais rapidamente possível. Eu acho que é legítimo, é uma estratégia política. Dirão: "Bom, mas há outras prioridades maiores no país." Há, obviamente que há, mas isto é claramente um caminho de estratégia política que eu acho que é criticável, naturalmente, mas que eu também considero que é legítimo. Agora, as coisas foram feitas desta forma. Vamos deixar que os freios, pesos e contrapesos da nossa democracia funcionem. Um deles é a Presidência da República, outro é o Tribunal Constitucional e vamos encarar isto, por amor de Deus, com alguma normalidade, porque foi para isso que fizemos esta democracia.

Normalidade também aqui no Vencedor É termos notas de 0 a 20. Portanto, Anselmo, qual é a nota que queres dar e a quem?

Eu para o presidente, neste momento, dou um 15, porque eu acho que ele fez o que era suposto fazer. Dependendo daquela que for a decisão do Tribunal Constitucional. Imaginemos que o Tribunal Constitucional até acha que todo este diploma é constitucional. Aí sim, o presidente tem uma decisão para tomar, que é se promulga apenas com base na constitucionalidade da lei, isto a esta hora da manhã é uma palavra difícil, ou se, por exemplo, veta politicamente e explica por que veta politicamente. A partir daí é que nós temos que ver exatamente qual é a posição de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente a isto.

António Costa, queres também dar uma nota a Marcelo?

Eu vou dar uma nota a Marcelo, por duas razões e duas em choque, digamos assim. Vamos ao tema que o Anselmo estava aqui a trazer. O presidente da República, na verdade, veta politicamente esta lei. Percebe-se pela argumentação Marcelo, neste envio para o Tribunal Constitucional, que há ali um implícito também um veto político de Marcelo à lei. Eu não sei se não teria feito sentido vetar politicamente. Obrigar ou não, obrigar a discutir, seguramente, para que uma lei estabilizada já tendo em conta o veto político do presidente, pudesse ter uma avaliação constitucional. Mas eu concordo contigo, isto é, era o que mais faltava que o presidente da República, tendo dúvidas de constitucionalidade e sendo ele professor de Direito Constitucional, que não enviasse para o Tribunal Constitucional. E eu não retiro consequências políticas para Marcelo, negativas ou positivas, qualquer que seja a decisão do Tribunal Constitucional. Se há dúvidas, há dúvidas, e o Tribunal Constitucional logo decidirá. O que me parece evidente é que mesmo que o Tribunal Constitucional considere uma ou outra norma inconstitucional e obrigue à mudança da lei, parece-me que a avaliação de Marcelo é que haverá um veto político se a lei não mudar. E, portanto, nós vamos ter aqui mais tempo de discussão. Talvez fosse útil que a discussão fosse primeiro política e depois constitucional, mas enfim, eu até acho que a forma como Marcelo a pôs até ajuda o governo, paradoxalmente, porque se não houver inconstitucionalidade, está resolvido esse problema e estamos a discutir política e visões. E depois no Parlamento, como se sabe, com veto político, uma maioria parlamentar pode mandar forçar uma segunda votação e fazer passar a lei. E isso é a política. Eu acho que Marcelo esteve bem e, portanto, dou-lhe um 13 por esse lado. Eu dividi isto em duas notas. A segunda é sobre a rábula dos números, porque Marcelo Rebelo de Sousa teve um conjunto de afirmações, mas a última das quais parece particularmente grave sobre os números do INE, que põem em causa uma instituição de forma, eu diria, até leviana ou sem grande cuidado no que é a instituição estatística portuguesa. Vou contextualizar rapidamente. Há números sobre o volume de número de imigrantes com registro válido em Portugal e os números de residentes em Portugal. E os dois números não batem certo. Portanto, ou somos mais residentes do que aquilo que aparece nos números do INE, ou os números de imigrantes que a AIMA como residentes registou não estão corretos e estão inflacionados, uma das duas. Parecia isto assim. A explicação que veio é uma explicação razoável. Ora, o que o presidente da República fez? Não fez isso. Veio nos dizer: os números da AIMA é que estão bem, o INE não é muito fiável. Foi basicamente isto que nos disse sobre os números que tem. Ora, se não é muito fiável sobre os números de residentes em Portugal, é fiável sobre o quê? Portanto, devemos começar a desconfiar dos números do INE, que é a instituição estatística de Portugal. O Carlos Guimarães Pinto sublinhava estes dias que, por exemplo, nós andamos a discutir politicamente se somos mais ricos ou menos ricos por habitante. Ora, isso é obviamente diferente, se somos mais ou menos, porque a riqueza em termos de volume é a mesma, se dividimos por mais números, por mais residentes, somos menos ricos do que o que pensávamos, ou mais pobres ainda do que o que pensávamos, para sermos mais corretos. Isto não é irrelevante. Ora, o presidente da República não pode pôr em causa desta forma, à saída de umas declarações avulsas, a credibilidade do INE. O INE respondeu e bem, dizendo: os números que nós temos são os últimos, porque estes números são resultado dos números que a própria AIMA partilha anualmente com o INE. Como a AIMA ainda não partilhou os números atuais feitos deste trabalho de regularização, o que também é normal, os dois números estão corretos, paradoxalmente. Fica mal e eu dou um oito ao presidente da República pela forma como descredibilizou, sem necessidade nenhuma ainda por cima, uma instituição como o Instituto Nacional de Estatística.

Fica aqui a nota dupla dada pelo António Costa ao presidente da República, a Marcelo Rebelo de Sousa, não só pela decisão de enviar para o Tribunal Constitucional o diploma sobre imigração, mas também pelas declarações que teve sobre o INE. Vamos avançar, falar de um dos temas que acabou também por marcar esta semana, que é o governador do Banco de Portugal. Álvaro Santos Pereira é a escolha do governo. Mário Centeno tecnicamente ainda é governador, mas sabe que vai sair depois de ser conhecida a notícia de que vai deixar o cargo de governador do Banco de Portugal e que vai passar a ser um homem livre. Foi desta forma que ele próprio se classificou na grande entrevista da RTP, um homem livre cuja independência não pode ser colocada em causa. Anselmo Crespo, sente já Mário Centeno um homem livre que recebeu logo quase que um convite de José Luís Carneiro para se colocar de novo ao serviço do PS?

Eu acho que ele sempre foi livre. Estavas a falar e eu estava a lembrar dois ou três exemplos. Ele foi livre para decidir que não queria ser candidato a presidente da República, por exemplo, numa altura em que no PS muitos clamavam pela-

E apareceu em sondagens

E apareceu em sondagens.

E avaliou.

Dentro da área socialista, se quisermos, do centro-esquerda, era aliás o candidato mais bem colocado nas sondagens para poder ser candidato. Ele foi livre para decidir que queria dizer publicamente que gostava de renovar o mandato no Banco de Portugal. Portanto, eu não faço uma avaliação nada negativa de Mário Centeno como governador do Banco de Portugal. Já respeito as pessoas que acham que ele não foi um bom governador. Eu acho o contrário. Eu acho que Mário Centeno fez um bom trabalho à frente do Banco de Portugal. Também tenho alguma dificuldade em compreender aqueles que dizem: "Bom, mas Mário Centeno fez política a partir do Banco de Portugal." As pessoas têm memória fraca. Eu não me lembro de nenhum governador que não tenha feito, nenhum. Eu lembro-me, aliás, muito bem de Vítor Constâncio, por exemplo, quando era governador do Banco de Portugal, e se houve coisa que Vítor Constâncio fez, foi política. Já ninguém se lembra das guerras sobre os números do déficit

Cada vez que chegava um governo ao poder, um partido, o PSD ou o PS, pediam ao Banco de Portugal para fazer uma revisão dos números do déficit. Foi, aliás, a primeira coisa que José Sócrates fez em 2005 quando chegou a primeiro-ministro, que foi pedir a Vítor Constâncio que revisse as contas públicas e dissesse qual era o verdadeiro déficit em Portugal. Surpresa das surpresas, o déficit era muito maior do que aquilo que os governos do PSD diziam.

É que Vítor Constâncio, à data, projetou um déficit.

Um déficit para esse ano, exatamente.

Nem foi o passado.

Se bem me lembro, 6,81. Isto para dizer o quê? Que eu já vi governadores fazerem muito mais política do que vi Mário Centeno fazer. Eu acho que Mário Centeno foi um bom governador do Banco de Portugal. Mas dito isto, estava escrito nas estrelas há muito tempo. Eu acho que ainda Luís Montenegro não era primeiro-ministro e já toda a gente sabia que a primeira coisa que ele faria à primeira oportunidade era retirar de lá Mário Centeno, como é óbvio.

Ainda por cima escolhendo Miranda Sarmento como ministro, acaba também a ver porque há algum historial.

Como é óbvio. E dito isto, é legítimo, é uma decisão política, é legítima. A tradição de há não sei quantos anos que um governador não via o mandato renovado, para mim é um fraco argumento.

Os dois últimos. Mas os anteriores não foram renovados.

Um fraco argumento. O governo tem toda a legitimidade para fazer esta troca. E, portanto, a única coisa que nós temos que dizer, mais uma vez, tal como dizíamos no tema anterior, é: isto é a democracia a funcionar, é assim que as regras da democracia devem funcionar. Se me perguntam se eu gostava que cargos deste gênero tivessem outro tipo de nomeação ou obedecessem a outros critérios, outro processo, outro tipo de processos, sim. Eu acho que aí a nossa democracia tem muito a melhorar, mas as regras, tal como estão definidas, são o que são. E, portanto, eu acho normal que Mário Centeno não veja o seu mandato renovado. Acho normal que o governo tenha toda a liberdade para poder escolher um novo governador. Acho, aliás, que Álvaro Santos Pereira é muito subestimado no país. Ele claramente não foi a primeira escolha, isso é mais do que evidente.

Mas não o diminui.

Mas isso não o diminui, pelo contrário. E acho que Álvaro Santos Pereira, aliás, pode ser uma pedra no sapato deste governo, do ponto de vista político. Se há coisa que Álvaro Santos Pereira é conhecido, é por quebrar o protocolo e por dizer coisas que ninguém está à espera que ele diga.

E por ser independente.

E por ser independente. E portanto, eu não tenho sequer a certeza que Álvaro Santos Pereira vá estar no Banco de Portugal propriamente a fazer favores políticos a este governo ou a dizer aquilo que este governo gostava que fosse dito. Não é essa a ideia que eu tenho dele, não é essa a imagem que eu tenho dele e tudo o resto, eu acho que estas polémicas fazem parte do jogo político e da guerra político-partidária. Nem sequer as sobrevalorizo em demasia, mas a minha nota desta vez vai para Mário Centeno, porque eu acho que Álvaro Santos Pereira está a entrar e portanto terá que provar. Vamos ter muitas oportunidades para dar nota a Álvaro Santos Pereira. A minha nota vai para Mário Centeno, porque eu acho que ele, apesar de tudo, foi um bom governador, teve uma postura muito equilibrada ao longo destes anos enquanto governador do Banco de Portugal. Já agora, só uma nota, esta discussão sobre uma pessoa não poder ser ministro e de ministro para governador do Banco de Portugal, eu gostava de saber qual é o problema. O problema é o quê? A independência?

As críticas têm sido a passagem direta. Porque Mário Centeno foram 37 dias.

Se não for de ministro e for de secretário de Estado, ou se for lá do partido. Mas alguém tem dúvidas sobre qual é a preferência política de Carlos Costa? Vítor Constâncio foi secretário-geral do Partido Socialista e já podia ser governador do Banco de Portugal. Se tivesse sido ministro para governador, já não podia. Ou nós dizemos assim: o perfil do governador do Banco de Portugal tem que ser alguém que não tenha cartão partidário, e aí o que nós estamos a dizer é: ter cartão partidário é cadastro. Também, mas é cadastro. O que estamos a dizer é: é cadastro. Ser de um partido, ter uma preferência política é cadastro e portanto isso não nos qualifica para ocuparmos um cargo. Ou então eu acho essa discussão toda muito vazia. A minha nota vai para Mário Centeno, eu dou-lhe um 16, eu acho que ele não fez tudo bem, mas fez seguramente mais coisas bem do que aquelas que fez mal. Acho que tudo o resto faz parte da guerra político-partidária.

Eu antecipo a nota, porque concordo com algumas coisas, discordo de algumas coisas aqui do Anselmo.

Eu ia perguntar-te, Antônio Costa, se o facto de Álvaro Santos Pereira ter sido a sétima escolha o diminuía, que já disseste que não. Sendo assim, o que te parece esta escolha?

Todos os outros são muito bons e portanto havia um lote potencial de escolhidos, cada um com o seu perfil. E eu até acho, por exemplo, em relação ao que foi a primeira escolha, e vale a pena fazer esse cruzamento só num minuto, Ricardo Reis não tem experiência de gestão de instituições. É um economista brilhante, é talvez hoje o mais brilhante economista português. Vou dizê-lo aqui talvez com algum excesso, mas pode ser um candidato a Nobel na próxima década, da área da Economia. Faz investigação, faz investigação e academia, e provavelmente terá sido isso que o levou a não aceitar o desafio. Mas tem, por exemplo, em relação a Álvaro Santos Pereira, uma diferença enorme: é que nunca geriu nenhuma instituição. Álvaro Santos Pereira foi ministro e está na OCDE há sete ou oito anos, numa instituição gigante, e ainda por cima há dois ou três anos a esta parte a gerir o departamento mais importante da OCDE, que é a área de Estudos Econômicos e Avaliação Econômica. Eu antecipo a nota porque não resisto a dar um 10 a Mário Centeno, porque claramente é a nota que Mário Centeno menos gosta. Nós vimos a entrevista que ele deu esta semana à RTP e diz que no Banco de Portugal ninguém entra com 10, e que ele não trabalha para o 10. O 10 está ali como uma espécie de obsessão de Mário Centeno. Portanto, eu, para começar, dou-lhe um 10 e vou explicar porquê. No que eu discordo? Vamos lá ver. Obviamente que os candidatos a membros destas instituições têm uma visão política, isso é evidente. Há instituições que, obviamente pela sua natureza, seja juízes e eu diria o Banco de Portugal aproxima-se muito do ponto de vista da exigência e da independência de um tribunal, têm outro tipo de requisitos. E paradoxalmente, de facto, esta entrevista foi muito interessante por causa disso, porque o final da entrevista, quando Mário Centeno deixa perceber que o futuro a Deus pertence, não recusando, nomeadamente, e José Luís Carneiro-

O futuro a Deus pertence e desta água não beberei.

Mas ele escolhia a segunda, a futura Deus pertence e José Luís Carneiro dizia: "Estou de braços abertos para o receber", é de facto a cereja em topo do bolo da dependência ou independência de Mário Centeno. Centeno entra mal, porque passa de um lado para o outro. E estranho seria, aliás, estranho foi a declaração de Luís Montenegro sobre a possibilidade de Centeno lhe ser renovado o mandato. Mas entra pela política. Eu diria que até foi o próprio que se nomeou a si próprio como banco ministro, depois fez ali um compasso de espera de uns meses e foi João Leão quem formalmente o nomeou e sai com a porta aberta para regressar ao seu partido. Não é partido militante, mas é um partido quando o próprio diz isso. E, portanto, exerceu durante toda a sua função um perfil de intervenção que teve notoriamente uma visão política de oposição. Eu não resisto a dizer muito rapidamente, eu escrevi em 2023 aqui no Eco. Portanto, setembro 2023. Já lá vão quase dois anos. Que o Banco de Portugal estava ao serviço de Centeno. Mário Centeno avaliou e teve a liberdade de dizer que não, ser candidato do PS à Presidente da República, avaliou. Avaliou, tinha avaliado antes e depois foi Marcelo que não deixou que fosse o primeiro-ministro do governo PS. E acaba este mandato, curiosamente, ainda em funções, a dizer, ele não diz isso, mas fica implícito para quem, ou explicito diria, para quem quer ver, que até pode vir a ter uma carreira política no PS, obviamente, não se espera que se candidate ao PSD, portanto, será no PS. E, portanto, entra pelo PS, sai a olhar para o PS e isto é expressão de que não poderia continuar. Mário Centeno não fez um mau trabalho, e eu tenho que subscrever as palavras do Anselmo, mas o tempo foi muito favorável a Mário Centeno. O tempo de governação, Mário Centeno não foi testado. Isto é, nós podemos criticar-

Não foi nenhum banco, uma crise como o subprime.

Não houve tudo isso, subprime, não houve nada disso. Pelo contrário.

Mas isso ele não tem culpa.

Não, com certeza. Nos dois casos, foram notícia nos últimos dias, eu já dedico um minuto à notícia em causa própria, ainda por cima fui eu próprio que a escrevi.

Tu estás-te a citar muito a ti próprio.

É assim, mas é o Centeno que me leva a isto. É o Centeno, vocês desculpem-me, ainda por cima como o próprio Mário Centeno.

E ainda deixa o nota 10 também para deixar ali uma ligeira pinhaça.

Exato. Eu não resisti, com um sorriso nos lábios, não resisti, porque o Mário Centeno na entrevista também disse que o autor da notícia não tinha currículo para entrar no Banco de Portugal. Eu sorri, confesso, porque eu nunca tentei entrar no Banco de Portugal, a não ser nas conferências de empresa. Nunca mandei currículo, nunca tentei entrar. Mas nas duas notícias, uma do Observador, outra do Eco, vamos para ser independente, a mais importante, que é a do Observador. Mário Centeno argumenta dois pontos que me parecem muito interessantes. Está há 50 anos o Banco de Portugal para decidir mudar de sede, como no caso do aeroporto. Ora, se está há 50 anos, podia ter esperado mais dois meses e deixar a decisão para o próximo governador. Ainda por cima como o Observador, aliás, foi o primeiro a noticiar isso. Mário Centeno fez uma espécie de lançamento da primeira pedra às escondidas. Vou lá ao conselho, sem fotografias. O Observador tem o registo fotográfico, mas não o registo, não pode entrar, de membros e aparentemente até já me disseram que há uma placa com todos os membros da administração, com a placa do evento.

Temos de aclarar.

E depois, finalmente, diz que está há 50 anos e o que se espera? Que os riscos que foram identificados, que estejam vertidos no contrato. E se eles estiverem, está tudo bem, porque se os riscos estiverem vertidos no contrato com a Fidelidade, se houver algum problema, não haverá contrato, porque o Banco de Portugal tem a hipótese de sair. O argumento que a Fidelidade é a seguradora muito credível que anda no país e que eu até dizia, todos nós já tivemos em algum momento contrato com Fidelidade, não sei o que é que vem ao caso para isso. No caso das nomeações, faz um ar muito ofendido sobre a competência e a independência de uma diretora adjunta, como se fosse isso que estivesse em causa. Não é isso, obviamente, está em causa. E eu volto a dizer, estou a falar em causa própria com essa declaração de interesses. O que está em causa é mesmo ter feito estas nomeações na semana em que vai embora, em que acaba o mandato do seu chefe de gabinete, e sobre isso ele não diz uma palavra, sobre as condições e por que uma diretora adjunta é nomeada com efeitos a partir de outubro. Poderia ter explicado, em vez de se mostrar ofendido e muito consternado, até quase com uma notícia. Eu diria que Mário Centeno não lhe falta currículo para muita coisa, mas parece-me que falta currículo para-

Vamos terminar com uma nota.

Sim, é o 10, mas vamos. Falta-lhe currículo para perceber o escrutínio dos jornalistas.

Tu podes argumentar isso. Agora, eu espero nunca ouvir o governo argumentar com essas duas notícias, o facto de ser na 25ª hora, sobretudo vindo de um governo que privatizou a TAP quase a sair de função.

Foi outro, mas com alguns dos mesmos. Exato.

E é com esta troca entre o Anselmo Crespo e o António Costa que agradeço terem vindo aqui ao estúdio e fechamos a edição de domingo de "E o Vencedor É".