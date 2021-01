Ana Gomes à procura do João Ratão. Mayan desmonta André Ventura. Marisa vai à segunda chamada de Marcelo

Ana Gomes continua a procura pela aliança à esquerda, mas João Ferreira perde-se no tema Europa. Mayan Gonçalves finta Ventura. Marisa debate com Marcelo no frente a frente com Tino de Rans.