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Começa agora o "E o Vencedor É?", na Rádio Observador, edição de domingo. Contem para dar notas de 0 a 20 aos protagonistas e aos temas que estão a marcar a atualidade nesta edição nas manhãs 360 de fim de semana. Temos conosco em estúdio o Luís Rosa, redator principal do Observador, e ainda o José Manuel Mestre, jornalista da SIC. A condução é contigo, Luís Soares.

Bem-vindos, Luís Rosa e José Manuel Mestre. Depois das autárquicas, o país político segue a todo ritmo já a pensar nas presidenciais, mas, José Manuel, queres ainda fazer um balanço da autárquicas, olhar para presidenciais e tudo mais também que inclui justiça?

Sim. A começar por autárquicas, há aqui uma grande polêmica que hoje pode ter ou não ainda debate na Comissão Nacional do Partido Socialista, que vai escolher António José Seguro como candidato presidencial apoiado pelo partido, e todos têm razão. Isto é como aquele ditado: "Em casa onde não há pão, todos ralham e todos têm razão", e é um pouquinho como está o PS. José Luís Carneiro disse antes das autárquicas que ganhar era ter mais votos, ter a presidência da Associação Nacional de Municípios, ter a presidência da Associação Nacional de Freguesias. Não teve nenhuma das coisas, portanto, é óbvio que quem diz agora que tem de ser feita esta leitura, ela já foi feita pelo secretário-geral. O PS perdeu as eleições autárquicas. Depois, também é verdade que se fôssemos ver o que aconteceu no Algarve com o Chega a ganhar, creio que em todos os conselhos nas legislativas de maio, os resultados que o PS teve nas legislativas e a ameaça do Chega, aí o PS regressou e a situação não foi tão má como se adivinhava, e o fato de estar a jogar lado a lado com o PSD e até em câmaras principais, diz que o PS não estava fora do sistema como se cria. E, portanto, aqui uma nota só para dizer que todos têm razão nesta análise. Depois, entra um fenômeno sobre o qual discordam, que é o Chega. José Luís Carneiro dá como exemplo o Algarve, onde o Chega só ganhou uma câmara depois de ter ganho todos os conselhos nas legislativas. Ora, aí parece que o Chega não conseguiu os objetivos. Aliás, o líder do Chega colocou a fasquia muito alta antes de partir para estas eleições. E desse ponto de vista, quando o José Luís Carneiro diz que não o conseguiu, quando o PS diz que não conseguiu, é verdade. É evidente que o Chega não está arrumado numa prateleira, mas o líder do Chega, de facto aqui não há grandes dúvidas, há um Chega para lá o Chega, perguntavas-me tu sobre a nota que eu tinha deixado, há um claro Chega para lá o Chega. Não tenhamos dúvidas que um partido que tem 60 deputados e só consegue 33 câmaras e que inspirou a ter 30 ou até mais, que dizia o seu líder que elas iam começar a pingar e depois é que se ia ver, isso não é uma realidade, por mais que o Chega tenha conseguido 137 vereadores, se não me falham as contas. Agora, é preciso contar com o Chega, e há aqui uma conta que poucos fizeram, é que o PS ficou com menos 20 câmaras. O PSD ficou com mais 22, cerca de 20, cada um. Mas não foi trocas diretas, houve 75 mudanças de câmara. E elas tiveram muito a ver com o Chega, com o Chega e com os independentes, a maior parte deles saídos dos partidos. E, portanto, é preciso ver que o Chega teve influência nisso, como irá ter influência na vereação a seguir. Mas esta realidade não é a do partido dos 60 deputados. E isto faz a ponte para as presidenciais. O que é que vale? Este Chega para lá o Chega ou o Chega vai continuar a contar? Bom, se o Chega é um partido do líder, então o líder não pode ter menos do que o partido teve nas últimas legislativas. São 23%, autour disso. E com 23%, André Ventura vai à segunda volta das próximas eleições presidenciais. É esse o teste do algodão a que o Chega está submetido a partir de agora, porque o que aconteceu nestas autárquicas tem uma coisa muito curiosa, que é quem votou o Chega nas legislativas quis que o Chega fizesse barulho no Parlamento, batesse com as mãos nas mesas, dissesse as verdades lá no Parlamento, como dizem os eleitores do Chega. Mas quando chegou à terra deles: "Não, aqui não. Isso é só lá, lá longe, em Lisboa. Aqui nós não queremos esses senhores". E tirando três conselhos, foi isso que aconteceu. Nalguns casos, elegeram vereadores para o homem para fazer o mesmo, mas o Chega tem nas presidenciais a sua estratégia de afirmação. E é aqui que entra tudo o que os outros candidatos fizeram, e eu não vou, porque sei que o Luís também quer falar de presidenciais, esticar muito, até porque tenho aqui umas coisas cruzadas mais à frente, mas só para deixar a dica, é que o Partido Socialista andou a querer inventar um candidato das elites que afinal ninguém quis lá ir, provavelmente perdeu tempo ou não, é o que se vai saber a partir de hoje quando finalmente for decretado, digamos assim, o apoio oficial a António José Seguro, mas estas presidenciais têm um teste do algodão à esquerda, se Seguro, que é um centrista, passar à segunda volta Marques Mendes tem aqui uma dificuldade que é o Chega. Gouveia e Melo, que se colocou ao centro, deixando de ser o candidato antissistema com que apareceu a criticar o sistema e agora dizer-se que sempre votou ao centro e a dar Mário Soares como o seu modelo só para ir à procura do sítio onde estão muitos votos, porque percebeu que o André Ventura não vai conseguir ganhar votos entre os descontentes do sistema. E este é um teste à realidade futura a que temos de estar muito atentos. Marques Mendes tem um problema, que tem muitos candidatos na sua área política, ou próximo, ou que podem votar PSD, mas também podem votar Chega, também podem votar mais ao centro e porque isso está aqui um trabalho difícil para ele, como para António José Seguro. E depois é saber se no meio disto Ventura consegue manter os seus níveis e com 23% vai à segunda volta ou se lhe acontece o mesmo que aconteceu ao partido nas autárquicas e é Gouveia e Melo entre os dois antissistema a passar. Tudo isso está em jogo, só agora vai começar e quem quiser fazer já contas, se calhar está a apressar-se. É preciso dar tempo ao tempo para ver o que vai acontecer.

E está-me a dica perfeita para passar a palavra ao Luís Rosa. Luís, hoje é o dia em que o PS deve declarar apoio a António José Seguro. Poderá vir tarde já este apoio?

É um apoio que vem tarde, mas que vem a tempo. Eu discordo um pouco do que o José Manuel Mendes disse, mas eu já lá vou, nomeadamente sobre a questão da fragmentação das presidenciais à direita, mas eu já lá vou. Em relação à questão do Partido Socialista, eu acho que as presidenciais é uma boa imagem de um partido dividido, um partido que parece uma avestruz, com a cabeça bem enterrada na areia, bem enterrada porque durante muito tempo quis fazer de conta que António José Seguro não existia. As elites, não sei o que é que isso é, as elites do Partido Socialista, se quiseres, Lisboa, vamos supor assim, o Largo do Rato. As pessoas que estão no Largo do Rato e que lideram o Partido Socialista e que, por exemplo, abominam Ricardo Leão, também quiseram fazer questão de ignorar que António José Seguro existia, portanto quiseram encontrar um candidato alternativo, aparentemente não conseguiram, mas também bem enterrada na areia, porque além de ter perdido as autárquicas, eu acho que o Partido Socialista não percebeu ainda que o país mudou, o contexto político mudou e mudou muito. O país virou claramente à direita. A extrema-esquerda, o PCP, o Bloco de Esquerda, os parceiros preferenciais do Partido Socialista para parafrasear José Luís Carneiro, os partidos preferenciais ou os parceiros preferenciais do Partido Socialista para acordos durante o consulado de António Costa, valem muito pouco. O Bloco de Esquerda praticamente hoje é reditual. Estou muito curioso para ver o score da candidatura eleitoral de Catarina Martins, se ela levar até o fim, parece-me que vai levar. A CDU também continua a baixar de forma sustentada. Também vamos ver o score eleitoral de António Filipe. E portanto o país mudou e eu acho que o Partido Socialista ainda não percebeu. A questão das presidenciais é uma tentativa do Partido Socialista se atualizar com o sentimento do país, porque António José Seguro, eu sempre disse, sempre foi esta a minha opinião, aliás, se calhar até minoritária ao início, porque muitos colegas meus jornalistas e argumentadores também achavam, seguindo as elites do PS, Seguro não, não era de todo o melhor candidato, mas Seguro é de facto o melhor candidato que o Partido Socialista tem neste momento. O PS vai chegar a essa conclusão. É um socialista moderado, na melhor tradição do centro-esquerda trabalhista europeu. É um progressista, um ex-líder das Juventudes Socialistas, um ex-líder do PS, alguém que já teve alguma experiência governativa. Portanto, sim, o apoio do PS vem tarde, mas acho que ainda vem a tempo. Vamos ver qual terá a sua influência. Seguro está razoavelmente colocado nas sondagens.

Está razoavelmente seguro.

Está, exatamente. Está atrás de Gouveia e Melo e está atrás de Marques Mendes, mas tem bons resultados. Em muitas sondagens está à frente de Ventura, por exemplo. E portanto, sim. Agora deixa-me chamar aqui à colação uma coisa que eu também achei muito interessante esta semana, foi o artigo de António Costa, ou se tu quiseres, foi o prefácio, acho eu, de António Costa no livro de Vital Moreira. Eu achei muito interessante, primeiro porque António Costa não faz nada ao acaso. E portanto, isto sai agora precisamente para mostrar a divisão do Partido Socialista, porque aquele prefácio é uma metáfora da divisão do PS, porque o António Costa sempre desprezou António José Seguro e os costistas. Esta semana na Rádio Observador ouvimos Duarte Cordeiro quase a morder a língua a dizer que vai apoiar António José Seguro. Enfim, gostava de perceber se ele na cabine de voto vai lá pôr a cruzinha, vamos ver, mas pelo menos disse publicamente que o vai apoiar. E muitos costistas têm esta sensação de desprezo, é um sentimento horrível e quase de arrogância social em relação a António José Seguro. E o artigo de Costa tem essa função de dizer, ele desvaloriza a função presidencial, tanto desvaloriza que quer que deixe de ser uma eleição direta, universal, e portanto de voto direto, nós elegermos o chefe de Estado, de ele ter um reforço ou uma legitimidade política reforçada. E portanto ele quer que tenhamos sistemas como existem noutros países, nomeadamente em Itália e na Alemanha, em que são os parlamentos que elegem. Portanto, o presidente é eleito indiretamente e não tem tanta força política, obviamente. E portanto, isso é muito interessante. Além desta inusitada mudança de regime que António Costa propõe, ele está a tentar desvalorizar a função presidencial e, em certa medida, também está a tentar desvalorizar a candidatura presidencial de António José Seguro. É esse o objetivo de António Costa. Portanto, tivemos uma semana muito animada em termos do Partido Socialista. Vamos ver agora a comissão. Deixa-me então dizer uma coisa sobre o Gouveia e Melo.

Era isso que eu ia passar para essa questão, já para terminarmos aqui a questão das presidenciais também, é que esta semana fica também marcada por esses ataques de Gouveia e Melo a Marques Mendes, com Marques Mendes a dizer que não entra na baixa política.

Pois, isso é interessante, porque o que eu acho que estes ataques comprovam? Comprovam que Marques Mendes é de facto o candidato que melhores condições tem De lutar com o Gouveia e Melo. É isso que estas declarações mostram. Gouveia e Melo está a fazer de Marcos Mendes o seu principal adversário. Eu acho que isso é positivo para o Marcos Mendes, porque fica de facto também-

Dá-lhe mais força.

Dá-lhe mais força. É a alternativa a Gouveia e Melo. Gouveia e Melo continua a liderar, apesar de estar a descer de forma sustentada. Agora estabilizou nos últimos sondagens, mas desceu de forma sustentada nas sondagens. Ele já teve 35%, agora anda à volta dos 23, 24, 25. Marcos Mendes está na ronda dos 20 e poucos por cento. Está a aproximar-se, está ali na zona do empate técnico. E portanto, eu acho que estas declarações do Gouveia e Melo reforçam a candidatura de Marcos Mendes, não tenho dúvida. Só para discordar do Mestro num ponto. Eu não acho nada que a votação à direita ou os candidatos à direita sejam bastante mais fragmentares. E vou explicar muito rapidamente porquê. Em primeiro lugar, porque esse espectro eleitoral cresceu imenso. O país virou claramente à direita e portanto esse espectro vale muito mais votos do que o espectro da esquerda. Esta é a primeira. Em segundo lugar, no final do dia, ou seja, no final desta corrida presidencial, eu até aposto com o Mestro, se ele quiser, vamos ver quais são as candidaturas à esquerda que vão até o fim e quais são as candidaturas à direita que vão até o fim. Eu aposto que a candidatura do Bloco de Esquerda e da CDU irá até o fim. Vamos ver se o Livre não sente a tentação de Rui Tavares também avançar só para mostrar que vale mais do que a CDU e do que o Bloco de Esquerda. E à direita, veremos se a candidatura de João Cotrim Figueiredo ficará até o fim. Portanto, acho que no final da história, se calhar vamos ver que a fragmentação à esquerda é maior do que a fragmentação da direita.

Mas deixa-me dizer que para se apostar tem de haver dois apostadores, um de um lado e o outro do outro. Eu não estou nessa aposta, Luís. O que eu disse é que há um risco à direita maior do que se pode pensar, porque temos Gouveia e Melo que se está a querer posicionar no terreno de Marcos Mendes. Gouveia e Melo surgiu com críticas ao sistema político quando falava e ainda tinha a farda em cima, mas deixava entender que ele era antissistema. Agora, ele já diz que, por um lado, se o sistema é o sistema dos partidos, ele acha que tem que estar fora dos partidos, é antissistema, mas depois na democracia já é dentro do sistema. E depois dá como exemplo Mário Soares, dá como exemplo os presidentes do centro, diz que votou ora no PS, ora no PSD.

Acho que estás a mostrar bem como Gouveia e Melo é uma espécie de cata vento político. Tanto vai à esquerda como vai à direita.

Que ele chamou a outro. Exatamente. É que ele é exatamente isso que está a fazer, a tentar ir onde há votos.

E quanto mais Rui Rio falar, mais votos vai ali, parece-me.

Pronto. Rui Rio nem tem falado muito, mas Gouveia e Melo por si próprio. Há uma pessoa que disse, colocada nesta área política, não interessa para aqui, que há um problema, e foi até agora a melhor leitura que eu ouvi sobre Gouveia e Melo, que ele tem um problema. Não é não ter a opinião.

A opinião, o quê?

O problema é que sempre teve opinião, não a podia manifestar sendo militar. É que ele tem o problema das pessoas que não tendo manifestado publicamente a sua opinião, permitem que cada um crie sobre elas a sua própria opinião. E sobre Gouveia e Melo, criou-se a opinião dos eleitores do Chega, criou-se dos eleitores do PSD, dos eleitores do PS, do PCP. Todos tinham uma ideia sobre Gouveia e Melo. Todos achavam que ele era assim ou assado. E o problema é agora quando ele fala, como é que ele encaixa nessa realidade? E depois, é difícil ele conseguir encaixar nos muitos Gouveia e Melo que há na cabeça das pessoas. Faz aqui um exercício complicadíssimo.

Eu, por acaso, vou dizer a mesma coisa por palavras diferentes. Uma ideia ligeiramente, também um pouquinho diferente. Eu acho que Gouveia e Melo tentou não ter identidade política para ir a todos os eleitorados. Ou seja, ir tentando pescar um bocadinho a todos os eleitorados.

É verdade, tens toda a razão.

E agora está a tentar construir uma identidade política, mas como é um cata vento, digamos que acaba na prática por não ter identidade.

Depois explicaram-lhe que se ele não tiver o centro, dificilmente vai à segunda volta e, portanto, ele está a tentar colocar-se ao centro.

Claro, mas ele está no centro, não quer dizer que não tem que ter uma identidade política. Por exemplo, tu estavas a referir-te que o maior valor político dele, e isso também é uma prova do vazio da sua candidatura, em certa medida, é a farda. A farda é o maior ativo do Gouveia e Melo. Ou seja, é a ideia que o eleitorado tem: bem, é um militar. Alguém que pôs em ordem a vacinação.

Armado no guarda-roupa, não é?

Exatamente.

Meus senhores, agora tenho eu que pôr ordem aqui, porque precisamos de notas neste tema para passarmos aos dois últimos. José Manuel, a quem queres dar nota neste tema?

Eu queria dar nota a Luís Montenegro, porque foi ele que ganhou as eleições autárquicas. E também essa nota serve para falar de justiça, porque uma vez mais o tema Spinoginga apareceu na campanha eleitoral, uma vez mais a justiça quis marcar presença na campanha eleitoral. E isto é dramático para a justiça portuguesa. Para a política tem consequências, vida é o caso que levou à demissão de António Costa, que continua por esclarecer, os casos da Madeira continuam por esclarecer, Duarte Cordeiro foi ilibado de uma operação e Fernando Medina de umas acusações. Mas isto mina e cada vez que um ator político tira a cabeça de fora, lá aparecem os casos. E neste caso, a situação é muito grave, porque veio trazer o caso da Spinoginga de dois lados. Do lado dos procuradores do processo, que alegadamente querem investigar mais a fundo. Luís Montenegro queria abrir uma investigação propriamente dita, não se limitar a esta averiguação preventiva.

Isso foi desmentido.

Proposta ao procurador.

Isso foi desmentido formalmente.

Isso é o que vamos ver.

Duas vezes.

Isso é o que vamos ver. Não, foi desmentido.

Mas olha que eu acompanho esses assuntos e tenho exatamente a mesma informação.

Eu sei que acompanhas, mas na verdade não foi desmentido.

Foi, foi.

O que o procurador disse é que não havia nenhuma... Não, Luís. Desculpa, o procurador-geral da República disse que não havia nenhuma proposta formal. Isso é diferente de haver uma interpelação.

A notícia diz assim: há uma convicção formada junto dos procuradores. Primeiro, não há procuradores no plural, há uma procuradora, isso é o primeiro. Em segundo lugar, há uma convicção, isso foi formalmente desmentido, seja no comunicado, seja pelas declarações. Desculpa, não é só questão de não haver uma proposta, não há nenhuma convicção formada. Desculpa Não sei se há alguma convicção formada. Foi exatamente o procurador-geral da República dizendo que o desmentido é que não há nenhuma proposta formal.

Há dois desmentidos. Que não há proposta formal e que não há convicção formada. São as duas coisas.

E isso faz-me lembrar o caso Freeport, onde chegamos ao fim e o processo, que tinha aparentemente muitas pernas para andar, não andou porque do topo da hierarquia do Ministério Público foi imposto aos procuradores que não fosse avançado. E então eles escreveram no processo uma coisa inusual, que é "ficaram por fazer perguntas a José Sócrates que deveriam ter sido feitas".

Eu bem sei que há uma tentativa, nomeadamente...

Não estou a falar do Partido Socialista.

Mas não és tu, não estou a falar de ti.

Não estou a falar do Partido Socialista.

Eu não vou falar de ti. Amadeu, eu não vou falar de ti. Tu és jornalista que eu tenho muita consideração e respeito.

Sim.

Eu não vou falar de ti.

Não, eu só quero dizer...

Mas deixa-me fazer isto. Eu enfatizo já que eu não estou a falar de ti. Nenhum jornalista diga passar, porque eu sou jornalista e tenho muito respeito, sou mesmo corporativista nisto. Acho que nós não devemos estar a atacar uns aos outros. Eu tenho respeito pelos meus camaradas de profissão. Ok? Portanto, enfatizo já. Agora, há uma tentativa do Partido Socialista, que é de uma hipocrisia de primeira, tentar fazer com que Amadeu Guerra seja uma espécie de Pinto Monteiro. Isto é uma hipocrisia, por quê? Quem é que nomeou Pinto Monteiro? Foi precisamente o Partido Socialista. Quem foi o líder do Partido Socialista mais beneficiado por Pinto Monteiro? Foi precisamente o José Sócrates. Essa tentativa, devo dizer, que é de uma injustiça tremenda, mas veremos o que o futuro nos vai reservar.

Eu não estou a falar de Amadeu Guerra, estou a falar desse facto.

Não estava a falar de ti, estava a falar do PS.

A única comparação aqui é haver dois primeiros-ministros em causa. E ficou sempre uma mancha que nunca foi esclarecida por causa disso.

Já já foi esclarecido que foi procurado um outro.

Meus senhores, temos um minuto para terminar o nosso programa, não vamos conseguir ir aos restantes temas. José Manuel, só uma nota.

Só preciso dizer uma coisa para acabar. A nota é para Luís Montenegro, que é o vencedor, apesar disto. E o que eu quero dizer é que o Ministério Público não pode fazer disto arma de arremesso. Se tem dúvidas, tem que investigar, tem que perguntar ao Luís Montenegro, porque é ele que está em causa ao ser mantido sobre ele uma suspeita. Isto não pode acontecer. E se é para investigar, é para investigar. Um político não pode ser permanentemente arma de arremesso, porque o que está em causa com isso é um desgaste da democracia.

Luís Rosa, a tua nota.

A minha nota é para o... Já agora, devo dizer que eu concordo com o que o mestre acabou de dizer, subscrevo em absoluto o que ele acabou de dizer. Na parte final, quero dizer. Em relação à minha nota, é bem simples. É para o Partido Socialista, eu vou dar um 10, porque demonstra bem a divisão do PS. Espero que o PS também suna a partir de agora, porque me parece que é isso que deve fazer, em redor de António José Seguro. E dava um cinco a António Costa, não só pelo timing que escolheu, como também por aquilo que ele na prática está a fazer, que é propor uma mudança de regime. Quando foi político em Portugal com responsabilidades, nunca propôs isso. Agora que é presidente do Conselho Europeu é que propõe. É um péssimo timing para isso.

Luís Rosa, Jamail Mestre, foi uma discussão animada. Infelizmente, não vamos conseguir ir aos restantes temas devido a esta animada discussão, mas foi muito interessante.

Foi um bom debate.

Foi um bom debate, sim senhor, entre os dois. Obrigado.

Estamos os dois de acordo, como viste.

Exatamente.

Mestre, mas também que a gente não concorda, temos um debate livre.

Não, é que nós estamos de acordo, é o contrário. Nós estamos de acordo no essencial.

Estamos de acordo de forma viva, viva e intensa, isso é positivo.

Exatamente.

E assim fica este "O Vencedor" que está de regresso amanhã nas manhãs 360 depois das 08h30. Bom fim de semana, até amanhã.