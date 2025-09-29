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E o "Vencedor" é das manhãs 360, que também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. E Carla, esta segunda-feira, além do José Manuel Fernandes, está também conosco a Helena Matos.

E esta segunda-feira vamos ao Algarve e ao Porto e também às eleições autárquicas. A campanha eleitoral só começa oficialmente amanhã. Os candidatos há muito que andam na rua. Bruno, começo por ti. Que expectativas existem dos diversos partidos para o dia 12 de outubro?

Temos de olhar sempre para essa perspectiva nacional. Estamos a falar de mais de 300 eleições e contando com juntas de freguesia, ainda mais. Mas há sempre, para a política nacional, uma interpretação e uma tentativa ou de aproveitamento ou então de descolagem desses mesmos resultados. E isso acaba por ser mais interessante até do que estar a discutir uma ou outra vitória, que se pode sempre atribuir a fatores muito concretos, muito específicos de uma eleição. Ao contrário do que acontece na política nacional, temos muitos independentes, pessoas que já tiveram ligações aos partidos. Há aqui uma dimensão de contacto, de proximidade, que pode fazer a diferença nas eleições, mas é no conjunto de todas as eleições que depois se vai fazer essa avaliação nacional. E já vimos, por exemplo, José Luís Carneiro tentar, de alguma forma, não sair chamuscado de eventuais derrotas, o que não é revelador de muita confiança para este embate eleitoral. Obviamente, o secretário-geral não pode ser responsabilizado, ainda por cima um secretário-geral que está há relativamente pouco tempo no partido, não pode ser responsabilizado por um mau resultado global do partido.

E que não escolheu os candidatos.

Não escolheu os candidatos. Isso é óbvio, mas nestas coisas é como no futebol, há o efeito da chicotada psicológica. Ou espera-se que exista esse efeito. Se o PS tiver, no seu todo, resultados muito abaixo das expectativas ou se em Câmaras muito importantes não as conseguir conquistar ou tiver maus resultados, de alguma forma isso acaba sempre por atingir o secretário-geral do partido. E o contrário também é verdade. Se vencer, por exemplo, vamos imaginar que vence no Porto, há boas possibilidades de o conseguir, e consegue a surpresa, que neste momento parece ser uma surpresa, de conquistar Lisboa. Óbvio que José Luís Carneiro se vai colar a esses resultados, o que é absolutamente normal, mesmo não tendo sido ele a escolher os candidatos. Mas acaba por beneficiar dessa onda e até alguém pode dizer: "Isto com o José Luís Carneiro à frente, ganhou aqui um impulso de vitória". E é assim que as coisas funcionam em política, não é completamente racional, não há aqui uma contabilização do que se deve a José Luís Carneiro ou a qualquer secretário-geral do PS, e o que não se deve, o que se deve aos candidatos. Acaba por beneficiar da mesma forma que sairá prejudicado. A mim parece-me que o PS aqui tem mais a perder. O PSD pode sempre, mesmo que os resultados não sejam globalmente positivos, tem sempre aqui o facto de ter vencido as últimas duas legislativas, consegue isolar-se, mas até pelo artigo do Miguel Santos Carrapatooso, estava aqui a notar um certo entusiasmo que não sei se não está a resvalar para a imprudência. É verdade que neste momento, a eleição mais importante, ou das mais importantes, mas certamente aquela que tem mais significado político, até pelo que pode significar uma derrota, é em Lisboa. Neste momento, se Carlos Moedas perdesse a Câmara de Lisboa, seria uma derrota pesada para o PSD e dificilmente não haveria uma certa contaminação. Esse resultado não transbordaria para o PSD nacional. Não quer dizer que o governo fosse cair, mas seria um golpe duro.

Não seria a primeira vez que um governo minoritário cai na sequência de um resultado autárquico.

Mas também isso foi em 2001.

2000 ou 2001.

2001. Sim.

Houve até um governo majoritário que caiu, mas esse caiu porque parvalhice, na minha opinião, que foi o governo da AD de Pinto Balsemão, porque de repente Freitas do Amaral tirou o tapete a Pinto Balsemão, depois de uma vitória nas autárquicas.

Que aí até foi uma vitória.

Em 83.

Uma vitória mais estreita do que a vitória. 83, exatamente. Depois a seguir veio o Bloco Central. Enfim.

Sim. E aqui não te parece que isso vá acontecer, José Manuel?

Só pra concluir, eu acho que o PSD e a AD podem estar a entrar num caminho de alguma imprudência.

De alguma euforia não justificada.

É preciso prudência, porque se partir com esta ideia de que está ganho, depois os efeitos de eventuais derrotas não podem ser disfarçados. Quanto mais euforia partes e a cantar de galo, por assim dizer, depois se as coisas não correm bem, mesmo que seja imaginando em Lisboa, porque Carlos Moedas está numa posição de vantagem, mas Fernando Medina também estava

Sim, tem uma surpresa a derrota dele.

Alexandre Leitão não tem tido bons desempenhos, mas eu acho que ainda é muito cedo. Já falta pouco para as eleições, mas é cedo para cantar vitória. E no caso de vir uma derrota, mesmo que seja por uma margem pequena, isso não interessa. Quem ganhar-

A chave da eleição de Lisboa vai ser o que vai fazer na última semana Margarida Martins. Se vai às compras ao mercado ou não.

Pode ser decisivo. Nas últimas eleições.

Isso já não conta.

Já não conta. João Manel, é sempre inevitável a leitura nacional, mesmo que os municípios sejam sempre casos muito especiais e com realidades muito concretas.

É inevitável, vai acontecer. E desse ponto de vista, devo dizer que, porventura, independentemente daquilo que acontecer entre o Partido Socialista e o PS, há um outro partido a que vamos estar com imensa atenção, que é o Chega. E vamos estar com imensa atenção por dois ou três aspetos que me parecem relevantes. Primeiro lugar, o Chega pode desequilibrar alguns destes resultados. Por exemplo, em Lisboa e no Porto, o Chega tem candidatos que têm demonstrado alguma autonomia de estilo, já não digo estratégica, mas pelo menos de estilo, relativamente a André Ventura, e que são candidatos mais fortes do que aqueles que ele tinha há quatro anos. Esses candidatos podem ser fatais para as ambições da AD, quer um, quer outro. Portanto, em termos de voto útil, digamos assim. É muito importante perceber até que ponto, e esse é o segundo aspeto da leitura dos resultados do Chega, o Chega consegue inverter aquilo que é muito uma lógica de eleição autárquica, que é eu voto nas pessoas e voto menos nos partidos. Isto não é exatamente igual em todo o país. Nos grandes municípios, também conta o peso eleitoral de cada partido, não em todos. Por exemplo, quando Rui Moreira ganhou no Porto, ganhou como independente, portanto, ganhou contra os partidos de alguma forma. E ganhou até surpreendendo as sondagens. Eu olho para estes trabalhos que nós temos publicado no Observador sobre o estado de espírito dos partidos e vejo-os demasiado entusiasmados com as sondagens. Eu tenho muita experiência de fazer sondagens autárquicas e as sondagens autárquicas são muito difíceis de fazer e são aquelas que, por regra, se enganam mais vezes e com margens maiores. Portanto, já tivemos várias eleições em que isso aconteceu. Nas últimas eleições aconteceu em municípios muito importantes, como por exemplo, Lisboa. Antes tinha acontecido no Porto, pelo menos por duas vezes, de forma estrondosa, quando Rui Rio foi eleito e depois quando Rui Moreira foi eleito. Aconteceu também de forma estrondosa, por exemplo, em Sintra, quando Fernando Seara foi eleito. Há muitas situações em que as sondagens se enganam e, portanto, os partidos deviam estar mais cautelosos, diria eu. Mas é importante perceber até que ponto a marca Chega vai valer nessas eleições, para além de alguns candidatos que, para todos os efeitos, são mais fracos, por regra, do que os candidatos dos outros partidos, apesar de o Chega ter posto toda a carne no assador, quer dizer, pôs uma quantidade de deputados a concorrer e, portanto, está a apostar forte. Eu acho que este vai ser talvez o fiál da balança nas próximas eleições e talvez mais determinante para o que sejam os futuros acordos, inclusivamente no Parlamento, aquilo que for a leitura que os partidos fizerem da implantação do Chega no terreno. E aí, mais uma vez, podemos ter surpresas. Além da atenção que vamos todos ter a Lisboa, ao Porto, a Sintra, a Cascais, enfim, a todos esses sítios, que são os grandes municípios do país, aqueles que contam, que têm os grandes orçamentos, vai haver aqui um tentar perceber onde, para além de poder ou não ganhar, no sentido de eleger presidentes de câmara, o Chega consegue desestabilizar as forças políticas preexistentes. Sabendo nós que o eleitorado do Chega não é exatamente um eleitorado que se transfira diretamente dos partidos que teoricamente estão mais próximos no Parlamento, aqueles que nós colocamos mais à direita. Portanto, eu estou com muita curiosidade em relação às eleições autárquicas e eu diria que o PS e PSD deviam estar a ser mais prudentes no seu discurso.

Que nota vai dar então e a quem, João Manel?

Eu estava a pensar dar uma nota mais elevada, porque as eleições autárquicas são muito interessantes, porque envolvem muitas pessoas, mas há muitos sinais que também vêm do terreno de que a qualidade dos candidatos, em termos de quem se interessa por ser presidente da junta de freguesia, presidente de câmara, não tem melhorado, pelo contrário, tem piorado um pouco. E por isso, valorizando as eleições autárquicas, que eu daria para aí talvez um 16, e desvalorizando muito esta degradação, que eu daria talvez um oito. Paulo, isto à média 12, não é?

12 e oito? Disseste quanto?

16 e oito é 24, que divide por dois dá 12.

Exatamente. Que não sejam os nossos momentos de glória que façam depreciar assim tanto os nossos candidatos.

Não, só pela qualidade dos candidatos, cientificamente, não há nada feito que nos possa aferir isso, mas essa sensação existe. Eu acho que também é uma percepção um bocadinho normal e natural, porque nós hoje temos muito mais partidos a concorrer às eleições autárquicas do que tínhamos há 20 anos, por exemplo. Ou se recuarmos mais ainda, há 30 ou 40 anos, a diferença ainda é maior. E obviamente que há aqui uma questão de qualidade e quantidade, porque as pessoas disponíveis para estas coisas, de grande qualidade, também não serão assim tantas, digo eu. E portanto, é normal quando se alarga o leque, que de alguma maneira se reduza a qualidade. E tivemos aquela acusação agora também do líder parlamentar do PSD.

De haver candidatos fake.

Fake, fantasma, digamos. É um bocadinho a lógica, é preciso um nome pra meter na lista

Ao que se arranje. Bruno, a tua nota.

Eu vou dar um 16, mas é às eleições autárquicas em si. Eu acho que uma das grandes falhas da nossa democracia ao longo dos anos tem sido de um fraco envolvimento das pessoas ao nível da política que lhes é mais próxima, da política local. Isso também explica, por vezes, o aparecimento de políticos, chamemos-lhes assim, mais fracos, porque há pouco envolvimento. E acho que as autárquicas deveriam suscitar essa maior adesão e esse maior envolvimento. E aqui, claro, nós fazemos essa leitura nacional, mas eu gostava de me focar nas questões locais e do envolvimento dos cidadãos na política que lhes diz mais respeito.

E a proximidade. Dás quanto, Bruno?

Um 16.

Um 16. No Porto, e isto já ficou quase um caso nacional, a questão do Metrobus. Há quem diga que podia dar uma comissão de inquérito.

Já tivemos comissões de inquérito por muito menos. Estamos a falar de uma obra de 80 milhões de euros, que parece que é consensual, tem erros de projeto básicos. Não sou engenheiro, mas é o que dizem os candidatos e toda a gente que conhece bem a obra em si, que esteve envolvida nela, desde Rui Moreira. Enfim, não encontro nenhum dos candidatos atuais à Câmara do Porto que diga que está ali uma obra bem feita, e que isto é má língua de pessoas que gostam de dizer mal. Não, todos eles criticam o projeto, dizem que tem erros de raiz gritantes e depois só se dividem, segundo aquilo que eu percebo, entre aqueles que acham que se devia parar para repensar aquilo tudo, e outros que dizem: „Bom, já que se gastaram aqui umas dezenas de milhões de euros, agora vamos seguir, mesmo apesar dos erros.” Estamos a falar de 80 milhões de euros. Por que isso é um caso nacional? É um caso nacional pela dimensão. E depois a Metro do Porto, que é a dona daquele projeto, é uma empresa que tem como acionista o Estado central, acionista com, atenção, 99,92%. O Estado central através da CP. E depois os restos, zero vírgula umas centésimas de porcentagem do capital, está repartido na área metropolitana do Porto, nos municípios que são abrangidos pelo sistema do metro e também pelos STCP, o Serviço de Transportes Coletivos do Porto. Portanto, digamos que o Estado central, através da CP, é que manda na empresa, ponto. Não há aqui dúvidas. E o que me espanta é que, apesar dos erros serem evidentes, serem consensuais, ainda não vi esboçado nenhum gesto ou nenhuma intenção de tentar perceber o que se passou, onde é que se errou e, já agora, atribuir responsabilidades a quem cometeu erros que aparentemente são erros básicos e gritantes e que estão a levar dezenas de milhões de euros dos contribuintes. A empresa é presidida ainda por Tiago Bragá, ligado ao PS. Ele é membro da bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia. Tem mais dois membros da comissão executiva, que no fundo gerem a empresa todos os dias, Pedro Azeredo Lopes, irmão do Azeredo Lopes, que conhecemos, que foi ministro, mas são duas pessoas diferentes, como é evidente, não há aqui nenhuma intenção nesta referência. E Lúcia Lourenço. Depois tem membros não executivos da Área Metropolitana do Porto. Mas eu espanto, o erro está à vista, vamos ficar assim? Vamos pagar a fatura e não perceber o que é que se passou? Já tivemos comissões de inquérito por indemnizações de 500 mil euros. Aqui estamos a falar, um valor que é 160 vezes maior, 80 milhões de euros. De 500 mil para 80 milhões, acho que são aqui 160 vezes.

Só tu é que metes nestas contas de manhã.

E de cabeça. Portanto, provavelmente estou aqui a espalhar mal comprido, mas só para dar a ideia que são valores completamente diferentes. E eu acho que este tipo de coisas, de forma de gerir o Estado, sem que nunca se apurem responsabilidades, não é meter ninguém na cadeia, não há aqui de haver nenhuma suspeita de alguma ilegalidade. Quando muito, haverá suspeitas de muita incompetência e decisões tomadas ou de forma apressada, não calculadas, não tomadas eventualmente por especialistas que conhecem bem estes temas. Enfim, alguma coisa se passou para haver erros tão básicos, aparentemente, à vista desarmada e que são tão consensuais. E a estranheza é essa. De facto, o que é que se passa para que não haja um esboço de apuramento de responsabilidades? Para depois, em função daquilo que se apure, se distribuírem ou não responsabilidades a estes ou aqueles. Não é necessariamente sequer a comissão executiva atual que está de saída, pelo menos o presidente que está em causa, mas era importante saber. Foi a CP, é o governo central, é a Metro do Porto, são os municípios, não se sabe.

A tua nota.

A minha nota vai um seis para este absoluto desleixo, não só na gestão de projetos, como na nossa falta de vontade de saber aquilo que corre mal.

Helena Matos, bem regressada.

Olá.

O que é que se passa na costa do Algarve?

Olha, quantos minutos é que me dás?

Dou-te quatro minutos.

Que imenso em rádio, Helena.

Não, quatro minutos pode não chegar para ler todas as autoridades quePortugal tem a superintender a sua costa. Ou seja, estamos a falar de alguma coisa como a Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, Força Aérea Portuguesa, GNR, Marinha e Polícia Marítima, ASAE, Autoridade de Saúde Nacional, Autoridade Tributária, Instituto da Água, Polícia Judiciária. Ou seja, é uma espécie de labirinto que a nossa colaboradora Ana Miguel dos Santos, há alguns anos, referiu como um modelo esquizofrénico, labiríntico. E é preciso lembrar que Portugal tem jurisdição sobre cerca de metade das águas marinhas da União Europeia. Feita esta pequena introdução, que fiz em modo muito rápido, chamo a atenção para duas notícias. Uma delas muito recente, vem sendo notícia desde o início de setembro, que se deu conta de algo que apareceu como um sequestro de um navio ao largo da costa do Algarve, e depois percebeu que não tinha sido bem um sequestro, mas uma operação na qual um grupo tinha abordado um navio, tinha entrado no navio, tinha retirado do navio um determinado contentor e tinha desaparecido sem deixar rastro. Ou seja, estamos a falar daquilo que é definido como operação de narcotráfico, ou seja, o grupo detentor da droga teria sabido que iria haver uma operação num porto de inspeção ao navio e, portanto, resolveu tirar a sua carga o mais rapidamente possível de dentro do barco e fez a tal abordagem. O que é espantoso é que o barco que estava ao largo da costa portuguesa mandou um aviso, um pedido de socorro às 23h do dia 3 e Portugal mandou sair rapidamente e em força as forças especiais da Marinha, um grupo de fuzileiros navais, destacamento de ações especiais. Eles chegaram ao navio às 6h do dia seguinte. Ou seja, o pedido de ajuda foi às 23h do dia 3 e eles chegaram às 6h da manhã do dia 4. Claro que já não havia grupo algum, já não havia droga. Aliás, a operação tinha sido feita com muito profissionalismo e a tripulação já tinha até saído dos locais de segurança onde se tinha trancado quando percebeu que o navio ia ser abordado. Como se isto não chegasse, temos neste momento uma guerra legal entre a Marinha, a Polícia Marítima e também a Polícia Judiciária, porque se argumenta que a Marinha, que é a única entidade que terá os meios para fazer uma intervenção deste gênero, não será a operação que o devia fazer, porque se trata não de uma operação de resgate, mas duma operação policial e, portanto, nesse caso, a operação devia ter sido feita pela Polícia Marítima, que, contudo, não terá os meios. Ou seja, Portugal tem cinco entidades distintas, neste momento, de três ministérios, com poder de autoridade de Estado na vigilância das zonas marítimas, o que dá tudo somado, mais ou menos as tais 10 instituições que eu aqui procurei enumerar. Isto dá conta daquilo que pode estar a acontecer na costa do Algarve. Neste momento, nós tivemos também uma notícia recente, e é curioso como falámos tanto daquele desembarque daqueles migrantes marroquinos, mas, por exemplo, não ligámos nenhuma, e aquelas pessoas, pelos vistos, só pretenderiam trabalhar. Mas já não tivemos qualquer polémica, nem qualquer foco em relação ao fato daquela operação que teve lugar em Aljezur, em que a GNR deteve um set de cidadãos que estariam à espera de uma carga mais ou menos de uns fuzis Kalashnikov, adaptados ou não, e também de uma arma que tinha sido furtada ao exército espanhol. A verdade é que presentes em Ministério Público, esses cidadãos foram mandados em paz e sossego. Espantosamente, três deles, marroquinos, estavam em situação irregular em Portugal. Foram mandados na santa paz do Senhor e, portanto, não se sabe se continuar a dedicar a este tipo de atividades, que é claro que eles negam, alguma vez. Não negam, nem desnegam, porque na verdade não disseram nada em tribunal e foram mandados embora. Portanto, aquilo que nós podemos estar a assistir, e volto a repetir, Portugal tem jurisdição sobre cerca de metade das águas marinhas da União Europeia, e isto é assim: ou nós tratamos de assegurar a segurança dessas águas ou, mais cedo ou mais tarde, alguém nos vem dizer que ela será assegurada por outrem. Portanto, o Algarve, a costa é maravilhosa, posso testemunhá-lo. A água estava a 20 graus, portanto, eu dou 20 graus ao Algarve, à água do Algarve. Isto para não dar uma espécie de menos 20 à nossa loucura institucional na hora de tomar conta sobre aquilo que realmente é maravilhoso e que é a costa algarvia.

Então vamos ficar aqui com este restinho de verão ainda. E o Vencedor é regresso mais logo na tarde política.

Uma versão alargada começa a seguir ao jornal das 18h, e esta segunda-feira dão notas o António Costa e o Alexandre Borges.