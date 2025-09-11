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Bem-vindos ao E o Vencedor É da Tarde Política. Hoje, além da Judite França, estão conosco em estúdio a Raquel Bacasis e o Anselmo Crespo. No menu está uma confusão linguística, será que alguém precisa de aulas de alemão? E também o arranque do novo ano letivo, mas começamos com presidenciais. Anselmo, Catarina Martins anunciou que é candidata a Belém para ocupar um espaço que diz faltar ocupar. Pode esta candidatura vencer, dividir votos à esquerda?

Boa tarde. Sim, alguns há de dividir. Eu acho que o principal dilema do Bloco de Esquerda nestas eleições presidenciais passa por perceber qual é o mal menor. E o mal menor pode ser tentar reter o eleitorado que o Bloco de Esquerda ainda tem, que eu acho que é uma missão francamente difícil, ou por outro lado, tentar passar entre os pingos da chuva ou apoiando alguém ou até não apoiando ninguém, coisa que o Bloco de Esquerda dificilmente faria, pelo menos a julgar pelo histórico. Eu acho que as probabilidades não jogam muito a favor do Bloco de Esquerda, e depois já vou à figura de Catarina Martins, independentemente da figura que o Bloco de Esquerda apresentasse, as probabilidades não jogam muito a favor. A última vez que o Bloco de Esquerda concorreu a eleições presidenciais foi com Marisa Matias, que teve cento e sessenta e tal mil votos. Portanto, desceu de quase meio milhão de votos na primeira candidatura para cento e sessenta e tal mil votos. Mariana Mortágua, nas últimas legislativas, teve cento e vinte e tal mil votos. Portanto, imaginar que nestas presidenciais, Catarina Martins, com a concorrência que tem à esquerda e à direita, e sobretudo com uma volatilidade do voto hoje em dia a voar para o lado do Chega ou para o lado da extrema-direita, imaginar que o Bloco de Esquerda consegue pelo menos reter uma parte desse eleitorado nesta primeira volta, eu acho que é uma missão francamente difícil para Catarina Martins ou qualquer outro candidato que o Bloco de Esquerda apoiasse. Qual era o problema do Bloco? O segundo problema do Bloco é que não havia nenhum candidato que o Bloco quisesse apoiar. E portanto, acho que o Bloco optou pelo mal menor, que foi apresentar uma candidatura própria. Mas é uma candidatura que não surpreende, por um lado, não traz rigorosamente nada de novo ao debate, por outro, quer dizer, para o eleitorado. Não há nada que Catarina Martins vá defender que o eleitorado não saiba já, mas ocupa um espaço. E eu acho que o principal fator de decisão do Bloco de Esquerda foi conseguir ocupar um espaço mediático nos debates televisivos, na campanha. Esse espaço para o Bloco é importante para não desaparecer. Se o Bloco não tivesse candidato próprio, o Bloco pura e simplesmente passava ao lado destas eleições presidenciais.

Apesar de correr o risco de vir confirmar esta tendência de descida de votos nas urnas, não é?

Por isso é que eu digo que é o mal menor. Eu acho que a jogada é muito arriscada, porque no final, contados os votos, o Bloco de Esquerda não é o PCP. O PCP ganha sempre, mesmo que tenha um péssimo resultado de eleição pra eleição, o PCP encontra sempre uma forma, e também já foi mais verdade esta frase do que é hoje, ainda assim. Mas de qualquer forma, o PCP age convictamente. O PCP ia apresentar candidato às presidenciais como apresentou em todas. Portanto, não há nenhuma dúvida sobre isso. O PCP vai sempre preparado pra qualquer cenário. O Bloco de Esquerda não é bem assim, o Bloco de Esquerda está a lutar pela sobrevivência do partido, e isso faz muita diferença. E portanto, eu acho que foi uma jogada muito arriscada, porque a figura em si não traz nada de novo, que hoje eu ouvi, acho que era o Miguel Pinheiro de manhã a dizer: "Não traz nada de refrescante ao Rui Pedro Antunes". Não quero estar a citar mal. Não traz, de facto, nada refrescante pro debate. Vai ocupar um espaço mediático, mas eu não acho que isso ajude necessariamente a ser um candidato à esquerda a ir a uma segunda volta, que eu acho que será o grande objetivo do Bloco numa segunda fase. A primeira é ocupar um espaço e o segundo é conseguir que o candidato que vai à segunda volta seja um candidato mais do centro-esquerda, no melhor cenário. Eu tenho a maior das dúvidas que a estratégia corra bem ao Bloco de Esquerda e a esse candidato do centro-esquerda, que neste momento é o mais bem posicionado, é António José Seguro. Mas veremos. Acho que agora a grande expectativa é perceber o que André Ventura vai fazer.

Outra ideia do comunicado de André Ventura, o Chega deverá anunciar amanhã que candidato presidencial vai apoiar. Outra ideia da carta enviada aos militantes, porque Catarina Martins é, Judite França, de que até agora só se apresentaram os homens do costume a esta campanha. E é esta referência que traz a este vencedor.

Trago essa referência porque eu acho que Catarina Martins vai valer-se disso, de ser a única mulher a concorrer às eleições presidenciais, mas convém não esquecer que o Bloco de Esquerda ia apoiar um homem do costume, porque o Bloco de Esquerda queria Sampaio da Nova.

Exato, é isso.

E já agora, eu lembrei-me quando ouvi a história dos homens do costume, lembrei-me dos homens que foram escolhidos pras eleições legislativas, que esses sim eram os homens do costume, Fernando Rosas, Francisco Louçã e Luís Fazenda. Portanto, esta questão dos homens do costume é uma falácia, mas imagino que Catarina Martins queira usar essa cartada.

Desculpa, mas também revela muito vazio de posicionamento. Quer dizer, se o melhor que Catarina Martins tem pra dizer ao eleitorado é: "Votem em mim porque eu sou mulher".

Sim, é curto, não é?

É pouco.

É pouco. Eu acho que Catarina Martins vai tentar fazer mais do que dizer apenas que é mulher e vai tentar reclamar o espaço de Sampaio da Nova. E diz isso, diz que era um espaço alargado, fazendo o que a esquerda faz melhor Que é juntar partidos e associações. Não sei se junta e não sei se a esquerda faz isso tão bem. Eu sei que o Bloco de Esquerda não tem conseguido e recordo que há muitos movimentos embrionários que morrem dentro do próprio Bloco de Esquerda e que não conseguem crescer independentemente da liderança, não como oposição à liderança. Alguns que são, outros que não serão propriamente uma oposição à liderança. Isto é um teste muito importante à base eleitoral do Bloco de Esquerda. Qual é a base eleitoral do Bloco de Esquerda agora? Catarina Martins tem um fator: Catarina Martins pode, como Cotrim Figueiredo, valer mais do que o partido. Não sei se vale. É uma dúvida que vamos tirar no dia das eleições, mas eu acho que não deixa de ser pro Bloco de Esquerda, eu acho que a expressão mal menor é uma boa expressão, eu tinha a expressão de que é o chamado plano B.

Ela própria na carta diz que é o plano B.

Ela própria assume de alguma forma.

Porque o Sampaio da Nóvoa não se chegou à frente.

E depois tem este pormenor de os candidatos presidenciais virem todos de Bruxelas.

Eu acho extraordinário que toda gente acha bom que os candidatos, naturalmente, a dizer que as candidaturas presidenciais são suprapartidárias, não são candidatos dos partidos, mas a primeira carta é aos militantes. Onde é que se anuncia? Aos militantes.

Aos militantes do Bloco de Esquerda.

No PCP também é o próprio partido que assume que é uma candidatura partidária. Mas o Bloco também está nessa. Aquilo é um tema do partido e percebe-se que é uma coisa tática. O Bloco está a jogar taticamente nestas presidenciais. E eu acho que o eleitorado não é burro. O eleitorado sabe exatamente o que tem pela frente.

Mas pode haver ali um refúgio do eleitorado que não se revê nas candidaturas.

Só se for do Livre.

Mas eu acho que isso, desse ponto de vista estratégico do Bloco de Esquerda, pode não ser mal pensado. Eu acho que Catarina Martins tem a vantagem de ter uma notoriedade que mais ninguém no Livre tem, a não ser o Rui Tavares, que claramente não é candidato, e portanto ser o voto refúgio do Livre. Aliás, eu acho que ela faz menção a isso também na carta que escreve, embora não dê como garantidos esses votos, mas percebe-se que está a contar com isso. E se assim for, e se conseguir captar algum do voto do Livre, consegue para fora dar a ideia de que o Bloco recuperou alguns votos que perdeu para o Livre. Isso pode, do ponto de vista estratégico do Bloco de Esquerda, não ser totalmente errado.

António José Seguro não é opção para esse eleitorado do Livre?

Para este eleitorado, claramente, António José Seguro não é opção.

É demasiado à direita.

O que não quer dizer que este eleitorado, para o qual António José Seguro não é opção, neste momento tenha alguma representação significativa que possa imaginar chegar a uma segunda volta. Acho que não pode. Mas acho que há aqui um eleitorado que valerá uns 4%, uns 5%, talvez, que claramente não está disponível para votar em António José Seguro, porque acha que António José Seguro é de direita, e que também não quer votar em António Filipe. Portanto, vamos ver qual é o peso desse eleitorado, mas é claramente um eleitorado que não se revê na candidatura de António José Seguro.

Partindo do pressuposto que vamos ter uma segunda volta e esta candidatura de Catarina Martins prejudica a ambição e as possibilidades de António José Seguro chegar a esta fase da contenda?

Eu acho que não, porque eu acho que quem for votar em Catarina Martins não iria nunca votar em António José Seguro. E não me parece que seja uma fatia tão grande do eleitorado à esquerda, se é que ainda há uma fatia grande do eleitorado à esquerda. É uma dúvida com que ficamos depois das eleições legislativas. Portanto, não acho que faça grande mossa. Acho que faz mais mossa Cotrim Figueiredo a Marques Mendes do que Catarina Martins a António José Seguro.

Desculpa, há depois uma outra forma de ver isto, que é: Catarina Martins, mal ou bem, há de reter aqui uma parte do eleitorado da esquerda, tal como o candidato do PCP, António Filipe, que numa segunda volta há de direcionar-se para algum lado, caso seja António José Seguro, seguramente não vai para Gouveia e Melo. O mesmo acontece à direita. Não acontecerá com André Ventura candidato, porque esse corre por fora, mas acontece um pouquinho com Cotrim Figueiredo e com Marques Mendes, que é reter algum eleitorado no centro-direita que numa segunda volta há de ter um sentido de voto diferente. Eu acho é que o erro de cálculo de Catarina Martins, não é de Catarina Martins a pessoa, do Bloco de Esquerda, pode passar por aqui: o crescimento do Livre foi feito sobretudo à custa do Bloco de Esquerda. Não foi feito à custa do Partido Socialista. Também há de ter ido algum do Partido Socialista pro Livre. Mas se vocês repararem, o Livre cresce na exata proporção em que o Bloco cai.

Mas aí eu não acho que seja um erro de cálculo.

Não, é só no sentido de que pode servir para reter um determinado tipo de eleitorado, mas não serve para alargar esse eleitorado ao ponto de conseguir que António José Seguro, por exemplo, vá a uma segunda volta ou ajudar ou contribuir para que António José Seguro vá a uma segunda volta.

Mas eu acho que isso já dão como perdido

Eu acho que a esquerda neste momento tem isso como prioridade. Achas? Acho. Anselmo, tu queres ainda ir um pouquinho à direita?

Deixa-me só dizer mais uma coisa de Catarina Martins, que é uma opinião pessoal, mas parece-me que isto, do ponto de vista pessoal, para ela, tem um estímulo particular, porque me parece que ela está tudo menos contente no Parlamento Europeu e portanto aqui durante algum tempo regressa às lides nacionais.

Vai regressar aqui às estradas do país.

E acho que isso é uma coisa também que a motiva para aceitar este desafio.

Ainda queres, Anselmo, falar aqui do Chega, que deve anunciar amanhã também um candidato, será mais um candidato a dividir a direita. Sim, eu acho que o dilema de André Ventura não é se perde as presidenciais, eu acho que o problema de André Ventura é se as ganha. Nós temos estado sempre a pôr a coisa na base do se André Ventura não for, o candidato do Chega pode ter um resultado humilhante. E eu acho que isso é um problema na cabeça de André Ventura, que é: se não for eu, qualquer outro candidato corre o risco de ficar atrás de Cotrim Figueiredo. Aliás, esta semana numa entrevista à CNN, assumia isso quase claramente, dizia: "Não, quer dizer, há aqui os 23% que tive nas legislativas, há um risco de, nas presidenciais, cair nesse score", que é uma conta também engraçada de se fazer. Nós andamos todos aqui a dizer: "Não, isto são eleições diferentes." Não, na cabeça dos líderes partidários, isto é tudo a mesma coisa e na verdade isto é quase o ranking da FIFA. Eu não posso cair aqui abaixo disto. Mas o problema é, se André Ventura for, ele corre um sério risco de ser o candidato a ir à segunda volta. E indo à segunda volta, eu não faço apostas sobre quem é que vai ser o próximo presidente da República. E esse eu acho que é o drama de André Ventura em avançar ou não. Não é aquela tanga que ele nos anda a dar a todos a dizer: "Isto é mau para a democracia, que o líder do principal partido da oposição se candidate a presidente da República." Isso já era mau antes de ele ser o líder do principal partido da oposição, porque ele já foi candidato a tudo, só ainda não foi à junta de freguesia lá da minha terra. Mas o problema de André Ventura, neste caso, é um dilema muito pior, podemos dizer, é daqueles problemas bons, ao contrário do Bloco de Esquerda, que é: se vai ele, as ambições dele para ser primeiro-ministro podem ficar em causa, se não vai ele, vai de facto deixar o partido numa posição difícil, porque dificilmente qualquer candidato, a não ser que ele saia com um coelho da cartola que ninguém está a imaginar qual é. Também teve muita graça ouvir esta semana André Ventura quase dizer que ele queria muito apoiar Gouveia e Melo, mas Gouveia e Melo objetivamente é que não quis o apoio dele, apesar dele ter encontrado uma narrativa para o fazer. Mas eu tenho a convicção, neste momento, que André Ventura, entre esse dilema, vai acabar por não avançar. Posso estar redondamente enganado. E para ti é certo, Anselmo, que o Chega vai mesmo apoiar um candidato e quer ter um candidato. Ele, neste momento, não tem nenhum candidato para apoiar. Marcos Mendes já disse que não apoia, Gouveia e Melo não apoia, António José Seguro está fora de questão, Catarina Martins não vale a pena falar sobre isso. E não é um cenário plausível o Chega ficar de fora destas eleições presidenciais? No limite, é. Eu nunca ouvi André Ventura excluir a possibilidade de não apoiar ninguém. Mas a carta que ele manda aos militantes é dizer claramente que o Chega vai ter um candidato. Ele, aliás, diz duas coisas nessa carta, diz: "Ou temos um candidato, ou apoiaremos um candidato que diga expressamente e publicamente que quer ser apoiado por nós." Como até agora ainda não fizeram fila para serem apoiados pelo Chega, sobra ele apresentar um candidato. Corre o risco de lhe acontecer o mesmo que aconteceu nas europeias. Lá está.

Há um candidato, que é Rui Moreira.

Ainda não disse ao que vinha.

Não disse ao que vinha, nem nega os votos dos militantes do Chega.

Uma coisa é não negar os votos do Chega, outra coisa é querer fazer campanha ao lado de André Ventura. As autárquicas, apesar de André Ventura dizer que é uma coisa normal, e de facto não é inédito, mas nas autárquicas não há candidato a junta de freguesia que não tenha a fotografia de André Ventura ao lado. Por algum motivo, porque o Chega é André Ventura. O problema de um candidato presidencial é esse. Nem é o cartaz e o outdoor, é a campanha, é André Ventura estar ao lado dele. E isso eu não estou a ver Rui Moreira a querer. Eu se fosse candidato a qualquer coisa, também queria os votos dos eleitores do Chega. Um milhão e trezentos não se deita fora. Vamos continuar a falar de André Ventura na segunda parte, mas se calhar encerávamos já aqui este tema com as notas, Anselmo. Olha, apesar de tudo o que disse do Bloco e de Catarina Martins, eu vou dar um 10, porque eu acho que é um ato de coragem avançar neste quadro que descrevemos aqui. E ainda mais numa outra dimensão que não falámos, que é a dimensão financeira, é que uma campanha presidencial é cara e o Bloco de Esquerda com um deputado, não sei se não está para despedir mais pessoas entretanto. Judite, a tua nota?

Eu vou dar um 11 à Catarina Martins, só porque eu acho que é uma tarefa difícil fazer uma campanha, sempre. É sempre uma tarefa difícil e, portanto, por se dispor a isso, enfim, já é qualquer coisa.

Raquel, queres dar a nota a este tema ou ficas para a próxima segunda parte?

Fico para a próxima.

Vamos fazer uma pausa neste "O Vencedor" e regressamos já a seguir às notícias. Continuam conosco a Judite de França, a Raquel Lebre Caçis e o Anselmo Crespo. Raquel, no final da primeira parte falávamos em André Ventura. O Chega votou contra a deslocação do Presidente da República ao Burgerfest, é assim que se pronuncia, não é, Raquel? É assim. Na Alemanha, o líder do partido fez, de resto, um vídeo a criticar esta viagem de Marcelo Rebelo de Sousa, supostamente, e partiu desse pressuposto, era um festival gastronômico dedicado aos hambúrgueres. André Ventura perdeu-se na tradução.

Eu acho que é pior do que isso. Isto parece uma anedota e aliás, as redes sociais estão cheias de anedotas a recomendar que quando for ao Peru ou aos Camarões, explique a André Ventura que não é para comer perus nem camarões. Mas passando a parte anedótica deste episódio, eu acho que ele é grave Eu não fui fazer essa pesquisa, mas parece-me que é a primeira vez que um partido com assento na Assembleia da República vota contra a viagem de um presidente da República. E o Chega, queiramos ou não, é o líder da oposição. Não é um partido qualquer, não é o JPP. Se isso tivesse acontecido com o JPP, era grave, mas atribuía-se à impreparação, à incapacidade do deputado único que tem assento no Parlamento de perceber estas questões. Agora, André Ventura, neste momento, é o líder da oposição. Tem 60 deputados, que todos votaram de acordo com a narrativa de que o Presidente da República é a festa dos hambúrgueres, a Alemanha, todos votaram contra. E isso mostra, a propósito do tema que estávamos a falar há bocado, de André Ventura não conseguir encontrar ninguém que possa ser um candidato presidencial ou candidato a qualquer outra coisa, que não seja ele próprio, mostra, de facto, a fragilidade com que, de eleição em eleição, chegamos ao quadro parlamentar que temos. Porque mesmo para quem votou no Chega convictamente, deve ser preocupante olhar para este episódio e pensar o que é que pode acontecer noutras situações menos divertidas e menos inofensivas do que votarem contra a viagem do Presidente da República, porque um partido com 60 deputados, que é líder da oposição, que tem dezenas de assessores, que não consegue informar-se antes de uma votação o que é que vai votar, e se tem uma questão, manda fazer uma pesquisa no Google, sei lá, qualquer coisa daquelas básicas que os nossos filhos lá em casa, com poucos anos já sabem fazer. E, portanto, André Ventura agora pode vir fazer de conta que foi um lapso. Isto não é um lapso. Isto é um episódio grave, porque se trata de quem se trata. E é de tal forma grave que André Ventura, que encheu as redes sociais com a sua conversa, perdoe-me a ligeireza, mas com a conversa da treta das viagens gastronômicas do Presidente da República, foi o primeiro a correr, a tirar tudo o que estava nas redes sociais, que entretanto foram vistas por muita gente, e fotografadas, e que estão a correr aí por todo lado. Mas de facto, para alguém que quer ser primeiro-ministro e que quer governar o país, isto é um péssimo cartão de visita, porque demonstra que também o próprio André Ventura, que até aqui parecia invencível, imbatível, o habilidoso na política, que sabe sempre dizer o que é necessário nos momentos ideais, depois cai neste ridículo, porque isto é ridículo. E, portanto, eu acho que este episódio mostra muito mais do que um lapso e um episódio engraçado, mostra como nós estamos, neste momento, na iminência de, eu já não digo que seja uma coisa muito improvável, podermos vir a ter eleições antecipadas num curto espaço de tempo, de podermos vir a ter a governar o país uma pessoa que faz isto, e um conjunto de deputados que sem sentido crítico, nem espírito crítico nenhum, vão atrás de um líder que faz isto. E acho que isso deve nos dar que pensar. Quer dizer, mais do que rir, deve nos dar que pensar. E, portanto, acho que apesar de não ter a humildade de pedir desculpa, que era, apesar de tudo, nesta circunstância, o mínimo que devia fazer, espero que tenha aprendido com esta lição e que para a próxima vez se prepare um bocadinho.

Não aprendeu nada, porque a declaração seguinte é dizer que-

Sim, eu vi, eu ouvi a declaração seguinte.

Só para quem não ouviu, que fez 1550 viagens.

À custa do erário público.

É só mais de 10 vezes o número real. Portanto, o número é completamente falso.

Sim, mas isso é a chamada fuga pra frente. É a chamada fuga pra frente de alguém que diz que foi um lapso e que não pede desculpa. Agora, volto a repetir, eu acho que mesmo para os eleitores do Chega, que hoje em dia estão longe de serem pessoas não esclarecidas, isto é um episódio que assusta um bocadinho, porque agora já não estamos a brincar, André Ventura já não é aquele líder de um partido médio no Parlamento, é o líder da oposição.

Tem que ter outra responsabilidade.

E, portanto, quer dizer, se faz uma coisa destas, o que é que ele pode fazer se um dia tiver responsabilidades?

Posso só dar aqui os meus cinco cêntimos. Eu acho é muito querido da parte da Raquel, ela achar que o eleitorado do Chega, com isto, pode perceber que o Chega, os seus representantes, são mais cultos ou menos cultos, não têm o cuidado de verificar ou de estudar a lição antes de falar. Eu acho que o eleitorado do Chega, pelo menos aquele que votou no Chega convictamente, está-se nas tintas para os erros que André Ventura possa cometer.

Estava-se nas tintas antes de... o que eu acho que mudou aqui é o seguinte: é que André Ventura, neste momento Está à beira de poder governar o país.

Sim, mas tu achas que alguém deixa de votar em André Ventura por causa disso?

O eleitorado do Chega, os 23% de portugueses que votaram no Chega nas últimas eleições, estão muito para lá daquele eleitorado inicial do Chega. E há muitas pessoas, que eu acho que todos nós à volta desta mesa conhecemos, que acham que votaram no Chega porque querem que ele esteja no Parlamento a confrontar o poder e a criar alguma agitação, etc. Só que numas próximas eleições, esse já não pode ser o raciocínio. Acho eu. Numas próximas eleições, o raciocínio tem que ser: "Eu quero este senhor para primeiro-ministro ou não quero este senhor para primeiro-ministro."

Ó Raquel, nós já tivemos um deputado do Chega que roubava malas no aeroporto. Para já não falar da quantidade de fake news que são desmentidas.

Sim, e dos candidatos que há bocado falávamos aqui.

E o que acontece quando alguém desmonta uma fake news do Chega? O que o típico eleitorado do Chega responde quando alguém diz: "Mas eles mentem, isso não é verdade." Qual é a resposta que eu mais ouço e que tu mais ouves? "Isso os outros também mentem." É a resposta que eu mais ouço, quando a argumentação é: "Vocês estão a ser enganados", a resposta é: "Sim, mas os outros também nos andam a enganar há 50 anos." É só por isso que eu acho que não há grande justificação.

Mas eu acho que o patamar neste momento é outro. E isso muda as coisas.

Eu estou de acordo que o patamar é outro. Tu tens é mais fé no eleitorado do que eu, é só isso. Eu também acho que o patamar é outro.

O patamar é outro no sentido em que muda o raciocínio das pessoas disponíveis para votar no Chega. Eu não estou a dizer que o André Ventura perdeu uma grande fatia do eleitorado com esta história.

Não, sim, eu também percebi que não era isso que estavas a dizer.

Estou simplesmente a dizer que neste momento, quando se pensa no Chega e no André Ventura, já não se pensa em votar num partido para dar força a um partido, pensa-se em votar num partido que pode chegar ao poder e que provavelmente chegará ao poder. E face a essas circunstâncias, eu acho que há algum eleitorado atual do Chega que pensa duas vezes, porque já não é uma questão de pôr ordem no sistema.

Eu espero que tenhas razão. A Judite dizia uma coisa muito curiosa que me fez lembrar. Lembrou-me primeiro um artigo do Pedro Adão e Silva esta semana, que não era sobre André Ventura, era sobre Luís Montenegro, mas que lembrava uma personagem que foi o grande criador de Donald Trump, que é o Roy Cohn. Ele ensinou três máximas a Donald Trump, isso não é história, é verdade, que é: nunca admitas nada, se fores apanhado, continua a não admitir nada e até o fim nunca admitas nada. E essa é a máxima que André Ventura segue. Que é: eu menti, enganei-me, cometi uma gafe, o que quer que seja, qual é a máxima que se aplica? Nunca admitas nada, fuga pra frente, eu falhei nesta viagem, mas acertei em todas as outras que o Presidente da República fez. Pronto, a estratégia está desenhada há muitos anos e tem sido seguida com bastante sucesso por muitos populistas pelo mundo inteiro. André Ventura não é propriamente original.

E nós temos que seguir em frente, Raquel. A tua nota, presumo que para André Ventura neste tema.

Para André Ventura e para o Chega em geral, porque acho que isto abrangeu pelo menos todos os 60 deputados do Chega, dou um seis.

Fora Açores.

Sim, fora Açores. No nível a que o Chega já chegou, este tipo de enganos não é admissível.

E continuamos contigo, Raquel, porque hoje também arranca o ano letivo, com o ministro da Educação a desdobrar-se em entrevistas, hoje também aqui no Observador de Manhã. Apesar das explicações que Fernando Alexandre vai dando, vai ser um ano letivo com os problemas do costume?

Eu acho que sim, alguns deles permanecerão. Não sei se mais atenuados do que estiveram no passado. Pelo menos acho que é isso que o ministro da Educação tem tentado dizer e eu acho que do meu ponto de vista, tem conseguido fazer passar a mensagem. Eu acho que Fernando Alexandre tem uma das pastas mais difíceis de qualquer governo. Acho que ele se tem imposto como alguém com autoridade em todo o elenco governativo e particularmente nesta área da educação. E acho que tem sabido fazer a pedagogia, ao contrário da sua colega da saúde, tem sabido fazer a pedagogia certa, nos momentos certos, com os portugueses em relação aos problemas da educação e à ideia de que é preciso tempo para os resolver, mas não se fica por aí, vai dando pistas. Eu não sou especialista na matéria e, portanto, não posso aqui ter a certeza de que o caminho que ele está a seguir é o caminho certo, mas acho que a forma como ele passa essa informação.

A mensagem.

Passa essa mensagem, como ele parece seguro dos dados que tem e dos erros que existiam e da forma e do caminho para conseguir corrigi-los. A mensagem dele é muito convincente e acho que, pelo menos, mesmo que o ano letivo esteja a abrir com problemas que nós temos verificado nos últimos anos, tem conseguido que isso aconteça de uma forma mais tranquila e eu acho que isso é bom para toda a comunidade escolar e é bom para tentar ajudar a resolver os problemas. Hoje ele deu números muito precisos na entrevista que deu aqui ao Observador de Manhã Sobre onde é que há dificuldades com professores, quais são as medidas para tentar ir resolvendo esse problema e qual é o timing em que pretende resolvê-lo.

Mostra um caminho, no fundo.

Mostra um caminho e mostra-se alguém preparado e seguro no caminho que está a seguir, sendo que está a impor reformas importantes no seu setor, não só na área do ensino básico e secundário, mas também na área da investigação e do ensino superior.

Judite Cordeiro, também tu consegues ver aquela luzinha ao fundo do túnel?

Ao fundo do túnel, que não seja o comboio. Eu acho que é muito difícil fazer política sem dados. E aquilo que Fernando Alexandre admite é que ainda não é possível saber quantos alunos não têm aulas, mas também, e isto deixou-me chocada, quantos professores estão a trabalhar. A lista de pagamentos não bate com a lista de professores. Portanto, quando a realidade é esta, eu acho que o trabalho de Fernando Alexandre é hercúleo e tudo aquilo que ele consiga fazer será absolutamente inacreditável, porque as políticas públicas baseiam-se em análise de dados. Depois há a parte ideológica, sobre o caminho a seguir, mas sem analisar dados não é possível fazer quase nada. E de facto não há dados. E eu acho que a entrevista, nesse sentido, foi muito clara e não sei se a luz ao fundo do túnel é ou não um comboio, mas sabemos de uma coisa: sabemos que ninguém nos está a esconder seja o que for, o que já é, eu acho, um bom princípio.

Anselmo.

Concordando com tudo o que foi dito, acrescentava só o seguinte: Fernando Alexandre, para mim, é o exemplo claro de como alguém que vem da vida académica, que vem de fora da política, alguém que vem da sociedade civil, era essa a expressão que me estava a escapar, que se discute muito quando se está a formar governos. É importante ter alguém que venha da sociedade civil, depois vem alguém da sociedade civil, é um desastre politicamente. Fernando Alexandre, tal como eu acho que só me lembro o exemplo comparável Paulo Macedo, Fernando Alexandre é um ótimo exemplo de alguém que vem da chamada sociedade civil para o governo, não tem carreira política, não tem um percurso político e chega ao governo e de facto não só mostra que sabe o que está a fazer, como sobretudo consegue ter um discurso claro, inteligível, ideológico, bem entendido, alinhado, cometendo gafes como toda a gente comete. Não é porque vem da vida da sociedade civil ou que vem da política que não comete gafes, já vimos tudo.

Aliás, começou a dar nas vistas com uma gafe, com uma notícia que deu ao Expresso.

Por causa dos números.

Exatamente, por causa dos números.

E aprendeu a lição.

E conseguiu retirar conclusões disso. Estes dados de que a Judite agora falava têm a ver com essa gafe.

Com isso, exatamente. Ele aliás hoje de manhã na entrevista ao Observador explicava isso mesmo. Mas sobretudo, o que mais me espanta e o que para mim é uma lufada de ar fresco, é eu começar a ouvir Fernando Alexandre a falar e aquilo fazia sentido. As coisas fazem sentido, quer quando ele está a dizer: "Isto está mal, precisamos de corrigir isto", ou quando está a tentar explicar uma medida qualquer. Concordemos nós com a medida que ele está a anunciar ou não, o que ele está a dizer faz sentido. Ou seja, não há ali um discurso sobre o qual muitas vezes os ministros se refugiam, que é colar um conjunto de frases feitas, que é para não dizer mais do que aquilo que queremos dizer. Não, o Fernando Alexandre está a falar com as pessoas, com os jornalistas, mas não é com os jornalistas, é com o eleitorado. E eu acho que isso é uma lufada de ar fresco e nota-se que ele fala com sinceridade do que está a dizer.

A adivinhar uma nota positiva, Anselmo, força.

Para mim, ele é o melhor ministro deste governo, portanto eu para já dou um 16 a Fernando Alexandre.

Raquel?

Eu dou um 18.

Eu já dei nota.

Já deste a tua nota.

Já dei as duas notas que quis.

Até porque é ilegal.

Judite, Raquel, Anselmo, obrigado a todos que têm vindo. Este é o "Venceré" que está de regresso amanhã, nas manhãs 360.