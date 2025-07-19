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Nos próximos minutos, o destaque vai para os temas que estão a marcar a atualidade no "E o Vencedor É", com notas de 0 a 20 para os protagonistas. É uma edição especial nas manhãs "360" de fim de semana. Vamos estar entre Alvalade e Alcobaça e para isso juntam-se a nós o Pedro Benevides, jornalista da TVI e CNN Portugal, está em estúdio comigo e com o José Rafael Lopes. A partir de Alcobaça contamos com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e também o Miguel Pinheiro, diretor-executivo do Observador. Estamos a acompanhar a décima convenção da Iniciativa Liberal e por isso estamos sempre com via aberta para Alcobaça. Pode também acompanhar tudo através das redes sociais do Observador, com transmissão em direto. Zé.

Miguel Pinheiro, Pedro Benevides, Rui Pedro Antunes, sejam todos bem-vindos. Está na altura de começar a fechar esta semana de vencedores ou de vencidos, vocês me dirão já daqui a pouco. Antes, quero saber como estão todos e se estão bem-dispostos. Espero que sim, até porque este vencedor, como o João dizia e bem, tem vídeo a partir de Alcobaça, portanto, bem-dispostos?

Como não estar bem-disposto?

Sim, há maçãs de Alcobaça.

Há maçãs de Alcobaça?

Não, não há. Há em Alcobaça, mas não aqui.

Estava a ver se íamos estar, estava a ver se íamos estar enganados.

An apple a day keeps the doctor away, não é?

Exatamente, fantástico. Ainda bem que estão animados, apesar deste pequeno atraso no arranque dos trabalhos a partir de Alcobaça. Esta edição de sábado é uma edição especial, em dia de convenção da Iniciativa Liberal. Está a ser transmitida também nas redes sociais do Observador. Além da convenção, importa não esquecer que esta semana houve debate do Estado da Nação no Parlamento. Não é o único tema pertinente esta semana. Certamente lá iremos, mas vamos começar precisamente com a convenção da IL e Rui Pedro Antunes, vou começar por ti. Mariana Leitão é uma vencedora já pré-anunciada, de certa forma. A minha pergunta é: vence por goleada?

Ou pelo menos por falta de comparência dos adversários. A Iniciativa Liberal já nos habituou aqui a ter uma liderança praticamente dinástica, em que os que estão antes vão escolhendo mais ou menos quem é que vai a seguir. E foi isso que aconteceu quando Cotrim deixou para Rui Rocha. Desta vez simulou-se que não houve um arranjinho para ser Mariana Leitão, mas foi completamente uma solução que decorreu da vontade de quem estava antes. Óbvio que tentará fazer aqui sempre um corte com Rui Rocha, até porque a Iniciativa Liberal que está sempre a falar do crescimento anêmico do país, tem tido um crescimento anêmico nas eleições, apesar de ter crescido em número de votos das legislativas anteriores para as atuais, desceu o número da votação que tinha tido nas últimas eleições europeias e portanto são vários os desafios da Iniciativa Liberal. Mariana Leitão ainda tem que provar o que é como líder. Há muito que há uma espécie de um encantamento por esse núcleo duro que na verdade vai mandando nos destinos da Iniciativa Liberal, não por nada de subversivo, mas porque na verdade tem influência sobre os outros militantes e tem o controle do partido dessa forma, tem peso para isso. E que desde que ela enfrentava Isaltino Morais na Assembleia Municipal de Oeiras, tem um encantamento por Mariana Leitão e há muito que lhe antecipavam um caminho que podia chegar à liderança. Tem algumas coisas a provar, tem também alguns, podemos chamar assim, esqueletos no armário, porque há uma parte da vida profissional que teve ligações a uma empresa pouco recomendável, para ser simpático. E tudo isso são desafios e vamos ver como é que ela lida com isso. Obviamente que não sei se é de goleada, como tu dizias, mas é capaz de ter uma votação estilo norte-coreana, porque a oposição interna está muito mal e muito fragilizada e verdadeiramente só assustou este grupo que há anos comanda na Iniciativa Liberal com Carla Castro e desde então todas as oposições têm sido quase um favor que até fazem a quem concorre, porque têm tão pouca força que não beliscam minimamente. Então sendo candidata única, nem sequer há um Rui Malheiro ou alguém com nome que precise de legenda por baixo para de alguma forma assombrar e poder sequer ter palco igual à candidata que vai ser previsivelmente a futura líder. E eu diria que sim, que a Mariana Leitão obviamente que se chega à liderança de um partido e tem pessoas que acreditam nela, obviamente que é uma vitória para ela, porque agora vai ter um caminho muito difícil pela frente e vamos ver como é que ela se safa nestas funções líder do partido.

Mariana Leitão que está a chegar neste momento à convenção da Iniciativa Liberal. São declarações que contamos escutar, ou melhor, se falar, são declarações que contamos escutar nesta edição, talvez ainda aqui no Vencedor. Para já, vamos manter a análise. E Miguel Pinheiro, o Rui Pedro Antunes falava aqui dos primeiros grandes desafios e os primeiros grandes tempos de Mariana Leitão. No teu entender, qual é que é o maior desafio que a candidata à liderança da IL, que deverá hoje ser conduzida como líder, vai enfrentar?

Bom, primeiro é perceber o que o partido quer, porque aquilo que estamos a intuir é que vai haver uma mudança radical de estratégia. Até agora a estratégia era a de suavizar as bandeiras da Iniciativa Liberal para fazer uma aproximação à AD com o objetivo Fazer uma aliança de governo, isso fracassou com os resultados eleitorais curtos da Iniciativa Liberal e depois com Mariana Leitão, supostamente, o que vai haver é um regresso às raízes, uma radicalização das propostas, voltar à flat tax, por exemplo, é uma delas, e esquecer de vez esta aproximação à AD, porque supostamente a aproximação à AD custou votos à Iniciativa Liberal, porque as pessoas não conseguiram distinguir as diferenças entre votar num e noutro.

Será essa, Miguel, uma das mágoas do Rui Rocha?

Não, mas repare, eu estava convencido que era assim. Lendo e ouvindo, eu estava convencido que era isto. Mas ontem, Mário Amorim Lopes, que vai ser um dos homens fortes da liderança de Mariana Leitão, deu uma entrevista à Rádio Observador, à Vichy Soares, e quando lhe perguntaram se tinha sido um erro de estratégia a colagem ao PSD, ele respondeu: "Tenho sérias dúvidas". Então, mas afinal esta nova liderança o que pensa? Eu já estou baralhado. Afinal foi um erro aproximar-se da AD ou não foi? Afinal foi um erro moderar as propostas ou não foi? Tem que se entender um bocadinho. Eu percebo que há uma dificuldade em fazer uma mudança radical de estratégia, porque Mariana Leitão esteve ao lado de Rui Rocha, Mário Amorim Lopes esteve ao lado de Rui Rocha, e isto acaba por ser, no fundo, como dizia o Rui, a mesma casta dirigente a fazer mudanças súbitas de estratégia, mantendo-se sempre no poder. Portanto, é difícil justificar estas coisas, mas alguma clareza. Acho que aqui a dificuldade é perceber: afinal vai haver aqui alguma autocrítica, pra usar uma má expressão, em relação ao que foi feito nesta direção de Rui Rocha e nesta última campanha? Houve erros que foram cometidos e que agora vão ser corrigidos ou uma estratégia errada que vai ser mudada ou não? Isso eu acho que Mariana Leitão tem que ser clara em relação a isto. Por isso espero que neste primeiro discurso, que devia estar a começar daqui a sete minutos e vai começar sabe Deus quando, espero que ela seja um pouquinho mais clara.

Pedro Benevides, eu pergunto também a ti o que esperas deste primeiro discurso de Mariana Leitão?

Olha, eu não quero repisar os argumentos do Miguel e do Rui Pedro, mas eu acho que o que falta aqui, de facto, é uma clarificação, porque não é que não se perceba, porque percebe-se perfeitamente qual é que é o objetivo de um partido chamado Iniciativa Liberal no atual sistema português. Tanto é que houve uma adesão de uma parte significativa dos eleitores a esse projeto. O liberalismo econômico, por exemplo, era uma coisa que não se falava abertamente. Todos os partidos mais à direita ou mais à esquerda tinham, enfim, à esquerda nem diria isso, mas mais à direita tinham sempre uma certa reverência perante o Estado e perante o papel do Estado. E temos aqui um partido que apareceu com ideias novas no espaço político e no discurso político. O problema, a mim parece-me que é exatamente o mesmo dos últimos cartazes do Iniciativa Liberal nas últimas legislativas, que é por um lado, temos aqueles cartazes rasgadinhos, irreverentes, que até do ponto de vista da forma, rasgavam aquilo que é o espaço habitual de um cartaz com ideias criativas e tentando passar de forma clara a mensagem política que defendiam. Por outro lado, tínhamos aqueles cartazes com o Rui Rocha, com aquele rosto dele que nunca esteve verdadeiramente à vontade.

Sem óculos.

Sem óculos, sim. Apesar das tentativas, também ali houve grandes mudanças. Apesar das tentativas, nunca estava verdadeiramente à vontade com aquela exposição pública. Ou seja, faltava-lhe ali um certo carisma. E esses cartazes eram acompanhados por palavras, que eu agora não sei dizer de cor, mas era qualquer coisa como honestidade e rigor e verdade.

Lembro-me de um a dizer confiança.

Confiança, o que for. Ou seja, eram cartazes absolutamente conservadores que mais faziam lembrar os cartazes do velho PCP. E eu estou aqui a fazer uma comparação com o PCP que o Miguel Pinheiro também fez no Observador, no artigo de opinião que ele escreveu e que eu recomendo a ler, que ele faz a comparação com os paredes de vidro.

Também recomendo.

Também recomendas, Miguel?

Também.

Não te fica bem, mas pronto, tudo bem. Eu percebo.

Já ultrapassei há tanto tempo, Pedro.

Pronto, e a questão pra mim é exatamente esta: nós temos um partido que se apresenta como irreverente e novo e que vem desafiar aquilo que são as regras do sistema, e depois, aquilo que temos visto nos últimos tempos é um partido que está completamente integrado nestas regras do sistema. A começar, e agora pegando aqui nesta entrevista do Mário Amorim Lopes na Vichy Soares, que eu também recomendo, Rui Pedro, podes também fazê-lo, que já estamos né.

Obrigado.

Olha eu aproveito

Eu recomendo que veja o Jornal Nacional.

Obrigado.

Olha, e por falar em recomendações, há também aqui uma exigência que o Pedro Benevides já me disse mais do que uma vez, Rui Pedro, que ele quer uma latinha da Vichy Soares.

Pois, eu nunca recebi.

Temos que arranjar.

É, pois é. São aquelas promessas políticas, eu já estou habituado. Anyway.

É o que é, um founding father, portanto.

Pois, ainda por cima. E agora já estamos a falar inglês, isto é mesmo do espírito da Iniciativa Liberal, somos jovens e irreverentes. O que me parece aqui é que a forma como Mário Amorim Lopes falou do que é que correu mal na campanha, nada correu mal na campanha. A aproximação ao PSD correu mal, ou à AD correu mal. Não, não correu mal, não tirou votos. O próprio percurso profissional de Mariana Leitão, uma mulher que esteve ligada a uma empresa que era subsidiária da Sonangol. Portanto, se queremos Estado mais dominador, controlador e corrupto, é difícil de encontrar um exemplo, tendo em conta as evidências que nos chegam, daquilo que se passou na Sonangol e no anterior regime angolano

E tudo isso é passado com uma vassoura por cima como se nada se tivesse passado e como se não houvesse nenhuma mancha, nenhum fato que é preciso encarar de frente e explicar aos eleitores: correu mal porque fizemos isto, ou correu mal porque fizemos aquilo. O que é a Iniciativa Liberal hoje? É muito difícil de perceber. O que defende? Nós sabemos para que a Iniciativa Liberal podia servir em termos de propostas de governação. Olhando para a entrevista de Mário Amorim Lopes, parece-me que ele também sabe. Mas depois, na prática, o que nós vemos na Iniciativa Liberal? Muito pouco de substancial. Seguramente, não temos um resultado eleitoral que corresponda à expectativa de forçar ou influenciar a governação. E temos aqui uma mudança de liderança, já é a quinta em seis anos de partido, o que me parece que a própria Iniciativa Liberal está à procura de um rumo que até agora não encontrou.

Já vamos às notas, até porque ainda vamos manter-nos neste tema da convenção da Iniciativa Liberal e eu vou pegar neste tema do Pedro para perguntar ao Rui Pedro Antunes esta questão da liderança. Muitas mudanças na liderança da Iniciativa Liberal. Consegue explicar-nos o porquê? Isto é um partido ainda à procura de ter um líder forte que seja capaz de se manter por mais tempo no comando do partido?

Sim, sendo um partido liberal, naturalmente que acaba por ser resultadista, no sentido em que é importante ter resultados para apresentar. E de fato, apesar ter tido um crescimento ao longo dos últimos anos e em alguns momentos ter tido bons resultados, como é o exemplo das eleições europeias, eu acho que em certo momento os líderes acharam que já não conseguiam corresponder àquilo que era a ambição do partido. Só que a ambição da Iniciativa Liberal é muito limitada, até pelo país em que está. Lamento, não vejo nos próximos 30 anos a Iniciativa Liberal conseguir ganhar uma eleição em Portugal, ficar em primeiro lugar nas eleições. Até pode acontecer com o Nick Clegg, ter um grande resultado e depois integrar o governo, e um dia com a AD ter força para ir para o governo, isso é completamente diferente. Mas é difícil, porque para já Portugal não está desenhado e nos últimos anos a democracia não foi construída para que isto seja um estado liberal, e isso por si dificulta. E depois, mesmo outras experiências, por exemplo, há aqui apaixonados do Milei, etc. Há uma série de fatores que existem na Argentina e até do ponto de vista ideológico, coisas que Javier Milei defende que a Iniciativa Liberal está no polo oposto. Portanto, o Milei também vai buscar algumas pessoas, por exemplo, da direita dura, até da extrema-direita, por exemplo, que são contra a igualdade de gênero, etc. E a Iniciativa Liberal está na perspectiva contrária, porque a Iniciativa Liberal, como dizia uma militante numa anterior convenção, é liberal em toda a linha. E isto traz muitos desafios para a liderança, porque, de facto, por muito queiram alargar, não deixa de ser um partido de elite e de nicho, e é muito difícil saírem daí. E é por isso que depois quando fazem uma autocrítica, e de facto são bons nisso, na verdade, praticamente não são só líderes partidários, são uma espécie de CEOs que olham para os resultados que têm, depois não ficam contentes, ou querem fazer outras coisas, ou acham que já deram o máximo. Aconteceu com Cotrim, aconteceu com Rui Rocha, aconteceu até com Carlos Guimarães Pinto. E isso é a grande questão, é que de fato, eles também não têm um papel fácil.

Tu achas que eles são bons a fazer autocrítica? É que eu, por acaso, não tenho bem essa convicção.

O partido não, mas os líderes quando saem, sim.

Sabes qual eu acho que é o grande problema da Iniciativa Liberal? Não é os líderes que saem, é os líderes que entram. Porque se tu fores olhar, até foi havendo boas razões para os líderes que foram saindo. O primeiro líder de todos, que eu só me lembro do primeiro nome porque é muito bonito, é Miguel, mas depois do apelido já não me lembro, mas não interessa. Saiu porque houve ali um problema, um domínio de internet que foram buscar e que anteriormente era de António Costa. Carlos Guimarães Pinto saiu porque numas eleições ele não foi eleito e Cotrim foi, e era estranho o líder do partido não estar no Parlamento e haver um deputado que não era o líder. Cotrim saiu porque estava a ver que isto ia demorar tudo muito tempo e a idade ia avançando e não estava a pensar ficar quatro anos à espera que houvesse alguma coisa. Agora Rui Rocha sai porque as coisas não foram incríveis.

Mas demorou duas semaninhas a sair.

Certo. Mas para mim o que é mais simbólico do problema da Iniciativa Liberal, mais uma vez, não são os líderes que saem, são os que entram, porque os que entram estavam ao pé dos que saíram. Isto não é um verdadeiro partido. Nós às vezes falamos, quando falamos dos grandes partidos, dos partidos grandes, falamos em tendências, fações, às vezes até com uma carga negativa, mas isso é um sinal de vitalidade. Um partido ter pessoas, muitas pessoas que pensam de maneira diferente, trazem pontos de vista diferentes, têm prioridades diferentes, pessoas que entram e saem dos órgãos dirigentes e vão fazendo a sua vida.

Pessoas que esclarecem o seu pensamento político, e às vezes divergente daquilo que é o pensamento da liderança.

Precisamente.

A forma como é.

Criticam, estão na oposição e depois quando chegam ao poder, trazem uma alternativa estratégica que é credível, porque eles não estiveram lá junto da liderança que falhou. Na Iniciativa Liberal, quem vai para o poder esteve sempre ao lado do líder antigo e, portanto, as mudanças estratégicas que se vão sucedendo não são credíveis, porque tudo parece apenas uma tentativa de manutenção do poder de uma casta dirigente e que faz lembrar aquela coisa do Groucho Marx: se não gostas destas ideias, então eu tenho outras. Quer dizer, isto não pode ser. Dando o exemplo do PS, por exemplo, para não estar a repetir o exemplo do PSD que eu dei no artigo de hoje que o Pedro Benevides recomendou.

Recomendo muito. Estão a vê-lo.

Que agora substituiu Pedro Nuno Santos, está a fazer uma mudança estratégica. Mas aquilo é credível, porque ele apresentou-se a eleições contra Pedro Nuno Santos, não esteve ao lado de Pedro Nuno Santos, com certeza.

Dás o exemplo de Montenegro no artigo, não é?

O exemplo de Montenegro.

Contra o Rio. Isso é igual.

Exato. Eu só não queria repetir a coisa do artigo.

Para as pessoas que não foram ler o artigo.

Claro, com certeza.

É preciso ter uma experiência completa.

Portanto, nos partidos grandes, as mudanças de liderança correspondem a mudanças de estratégia e tudo aquilo faz sentido. Aqui, não. Mariana Leitão foi promovida a líder do grupo parlamentar por Rui Rocha, foi promovida a candidata à presidência da República por Rui Rocha. Nós estivemos aqui na última convenção. Eles tiveram lado a lado, abraçados, com Rui Rocha a apontar para Mariana Leitão. Temos essa foto também num artigo com o guião para seguir esta convenção que temos no site. Portanto, com que credibilidade é que um eleitor olha para Mariana Leitão e diz: "Olha, aqui está uma estratégia diferente, umas ideias diferentes, vamos ver se isto funciona."

Ela foi promovida a tudo o que era possível ser promovida por Rui Rocha.

Incluindo a líder.

Incluindo a líder, incluindo a candidata a presidente da República, quer dizer, a tudo.

Não, certo. Mas mesmo esta liderança.

Exatamente.

Como o Rui estava a dizer, tudo isto foi obviamente combinado, só que desta vez foi combinado em silêncio, porque da última vez que combinaram em público quando Rui Rocha substituiu Cotrim de Figueiredo, aquilo correu muito mal, porque de facto foi uma coisa declaradamente dinástica. Aqui não é declaradamente dinástica, é discretamente dinástica.

Esses silêncios e a própria forma como a Iniciativa Liberal tem lidado com as oposições internas não fazem lembrar um partido fresco, jovem e novo que vem trazer novas formas de fazer política. Fazem-me lembrar partidos bastante velhos que ideologicamente, diríamos nós, estão nos antipodes daquilo que devia ser a Iniciativa Liberal. Mas de facto aí é outro dos pontos: como é que este partido se quer apresentar como uma coisa fresca e depois tem práticas que não são propriamente o melhor daquilo que a democracia nos países mais avançados, mais liberais, tem para oferecer.

Entretanto, meus caros, já vamos a notas, não só à convenção da Iniciativa Liberal, acredito que também a Mariana Leitão, para já vamos fazer uma curta pausa no Vencedor e chamar aqui o João Costa Campos. Ele é jornalista da Rádio Observador, esteve a acompanhar a chegada de Mariana Leitão, que vai discursar daqui a pouco nesta convenção da Iniciativa Liberal. Contamos escutar em direto, em áudio e em vídeo, na Rádio Observador e também nas redes sociais do Observador. Mas para já, João Costa Campos, Mariana Leitão já chegou à convenção nacional, falou aos jornalistas à entrada. O que é que disse a candidata à presidência da IL à espera de ser conduzida como nova líder do partido?

Sim, Zé, Mariana Leitão entrou há instantes aqui dentro do Politécnico de Alcobaça, onde acontece esta décima convenção da Iniciativa Liberal. Diz que está bastante entusiasmada por ser a próxima presidente da Iniciativa Liberal, quinta presidente, primeira mulher à frente do partido. Mariana Leitão admite que tem muito trabalho pela frente, mas que está confiante nos próximos passos da Iniciativa Liberal. Rejeita que o facto de haver apenas uma única candidatura seja um traço pouco democrático. Diz, aliás, que é um bom pretexto para unir o partido.

Estou tranquila. Todas as pessoas tiveram a oportunidade de se poder candidatar e portanto acho que isto até é uma forma de garantir a união do partido e essa união para este combate que é tão importante neste momento.

Apesar de ainda não ter sido eleita oficialmente presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão já arregaça as mangas, guarda as metas políticas para as autárquicas e presidenciais mais pra frente. Não quis confirmar se nas presidenciais vai um candidato apresentado pela Iniciativa Liberal. Diz apenas que a Iniciativa Liberal vai estar presente nas presidenciais, deixando aqui um campo em aberto, se a Iniciativa Liberal poderá eventualmente apoiar um outro candidato, mas deixa para já avisos ao governo da AD.

Exigência, a AD está no governo, fez uma série de promessas, tem um ministério pra reforma do Estado, queremos ver o que é que a AD vai fazer. Vamos pôr muita pressão, muita exigência em cima da AD para vermos resultados.

Exigência e pressão é o que a nova liderança da Iniciativa Liberal, encabeçada por Mariana Leitão, promete à Aliança Democrática, ao governo da AD. Mariana Leitão já entrou há instantes, também entrou Rui Rocha, que não quis, Zé, falar com os jornalistas.

Mas ao que tu me indicas vai falar no púlpito já daqui a pouco. Contamos acompanhar também as palavras do ex-líder da Iniciativa Liberal. Para já, mantemos via em Alcobaça e também aqui em estúdio nesta edição especial do Vencedor. E Miguel Pinheiro, ouvimos aqui as palavras à entrada de Mariana Leitão e eu vou fazer aqui dois em um, que é vou te pedir uma análise ao que disse Mariana Leitão, o que pudemos escutar, e também a nota que queres dar a toda esta convenção de Iniciativa Liberal.

Estas declarações mostram qual é o grande receio da Iniciativa Liberal. O grande receio é que o governo da AD tome medidas liberais. O grande receio é que, por exemplo, o Ministério da Reforma Administrativa, que está algures no país, não sabemos onde, dizem que existe, mas ainda estamos por haver, mas tem um receio político de que esse ministério faça efetivamente reformas liberais que esvaziem a Iniciativa Liberal de discurso Por isso é que diz que vai estar muito atenta, mas se a Iniciativa Liberal, de repente, se transforma apenas numa espécie de fiscal de obras do governo, é capaz de ser curto. De qualquer forma, para o que sabemos e para o que vimos até agora deste congresso, eu acho que não pode estar mais do que um sete, mas enfim, ainda faltam muitas horas. Vamos ver se isto melhora.

E com este atraso, se calhar, a nota até poderia ser um pouco mais. Rui Pedro Antunes, quer também alguma coisa?

Numa empresa, se calhar, não eram despedidos, mas iam chamar a atenção. Chegam atrasados à reunião mais importante.

Rui Pedro, que notas é que já podes dar sobre esta convenção? De expectativa, sabendo que daqui a pouco vamos escutar Mariana Leitão a discursar nessa convenção liberal.

E Antes Rui Rocha.

E Antes Rui Rocha, sim.

Deixa-me só dizer que esta é a nota cobarde, mas eu vou dar um 10 à Mariana Leitão, porque além das paredes de vidro do que fala o Miguel Pinheiro-

Não é aqui que tudo devem ler.

Exato. Há também uma coisa que pode ser ainda mais preocupante, que é os telhados de vidro. Não sei até que ponto podem estar ou não fortificados, tendo em conta o tal passado profissional que já aqui referimos. Além disso, é estratégico e, portanto, não é cobarde, porque é uma estratégia legítima. Já disse à entrada que não vai mesmo ser candidata. Havia aqui ainda uma ideia de ela poder ser recuperada.

A presidente da República.

A presidente da República e de ainda ir testar-se numa eleição que até é unipessoal, etc. Não fez isso, mas garantiu que a Iniciativa Liberal vai ter um candidato.

Eu, por acaso, acho que devia ser. Acho que foi um erro ela ter descido a candidatura. Tinha uma ótima oportunidade para que o país a conhecesse, para explicar quais são as suas ideias. Quer dizer, há antecedentes. Olha, André Ventura, do Chega, e por isso eu não vejo nenhum bom motivo para ela não ter uma candidatura.

O Jerónimo de Duarte vai ser candidato em 2005, faz a sua afirmação como líder do PCP através da candidatura de 2005.

Sim, eu acho que é uma oportunidade perdida.

Não poderia cansar muito a imagem, Miguel?

Não, vamos lá ver, ninguém sabe quem é Mariana Leitão. Nós sabemos, porque isto é a nossa vida, pagam-nos para isso, mas ninguém sabe quem ela é. E poder estar durante várias semanas, estar em debates, estar em ações, em comícios. Acho que a Iniciativa Liberal precisa... Vamos lá ver, não há mais ninguém a candidatar-se à Iniciativa Liberal. Ela é a única. Onde é que eles vão descobrir um bom candidato a presidente da República? Onde? Quer dizer, pode ser que venha daqui uma surpresa, mas eu não estou a ver.

E tu, Pedro Brunovita, estás a ver quem é que possa ser? E quero também as tuas notas sobre a convenção.

O que eu estou a ver aqui, porque as convenções em Alcobaça podem ser muito interessantes, mas este estúdio é bastante mais interessante. Eu acabei de ver o Luís Rosa, esse grande jornalista de calções e T-shirt com cão pela mão a passear aqui pela redação.

Calções de banho ou calções?

Não, eu penso que era calções de corrida, imagino eu, mas andou aqui de um lado para o outro com o cão e eu desconcentrei-me um bocadinho, não ouvi bem o que vocês disseram. Queria dar aqui já um grande abraço ao Luís Rosa, porque é um homem que faz o desporto, que trabalha, que faz tudo e cuida do cão ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que isto é um bom exemplo para a sociedade.

E é também um homem para vir daqui a pouco tempo convidar-te.

Multitasking, nós precisamos de produtividade. Pois é. Portanto, eu vou estar atento aqui à placa.

Não te preocupes, eu vou te avisando.

Isto é para mim, estas palmas que estamos ouvindo?

Sim.

São para ti e talvez também para Luís Rosa e os seus calções.

Também pode ser. Eu divido o palco, eu não sou como o Miguel e o Rui Pedro, que são autocentrados. Não, eu acho que no discurso de Mariana Leitão, aquela intervenção que ouvimos, falando das banalidades de estamos com muita força e temos muito trabalho e vamos arregaçar as mangas, que isso já ouvimos sempre. Ela falou da pressão que tem que se fazer sobre o governo da AD, que fez muitas promessas e que, nomeadamente a questão da reforma do Estado, etc.

Pedro, deixa-me só interromper-te, até porque João Gama, Rui Rocha prepara-se para falar nesta convenção da Iniciativa Liberal. Agora canta liberal de braço erguido. Foi o primeiro grande aplauso aqui na convenção da Iniciativa Liberal. E já fala o presidente missionário do partido.

Bem-vindos a esta convenção. Eu, para iniciar esta intervenção, gostava de partilhar convosco alguns pensamentos sobre aquilo que eu considero serem os traços essenciais do liberalismo. O liberalismo é a articulação política da liberdade e implica uma atitude perante a vida, um modo único e distinto de relação com os outros e com o Estado, e representa um patrimônio que temos a obrigação de defender e de reforçar. Em primeiro lugar, o liberalismo é uma atitude perante a vida. O liberalismo é valente, porque o liberalismo é o modo de vida daqueles que querem tomar o seu destino nas suas mãos. E num mundo tão diverso, tão exigente, tomar a vida nas suas mãos é um ato de valentia. O liberalismo é generoso, porque ser liberal é recusar a nossa própria infalibilidade, é estar disponível para debater com quem pensa diferente, é defender a liberdade de expressão, sobretudo daqueles que pensam diferente. O liberalismo é exigente, porque quem quer tomar o seu destino nas próprias mãos tem de aceitar também as consequências das suas decisões, tem também de ser um defensor da responsabilidade. E porque o liberalismo não promete tudo a todos, o liberalismo não promete que a vida é grátis, promete apenas que todos têm uma compensação justa pelo esforço, pelo trabalho e pela dedicação. No liberalismo, nada se pede, tudo se transforma se houver ganas, mérito e oportunidade. O liberalismo é honrado, porque para o liberalismo os fins não justificam os meios. A manipulação nunca se sobrepõe à verdade. A verdade é sempre o farol que guia os liberais. Em segundo lugar, um modo único e distinto de relação com o Estado e com os outros. O liberalismo tem no centro da sua proposta política a liberdade individual. Aliás, deixe-me dizer, eu prefiro a formulação "liberdade pessoal", porque quando falamos do indivíduo parece uma unidade de conta, algo atomístico. Não, nós estamos a falar da liberdade das pessoas, de cada uma das pessoas, do seu modo de ser, das suas escolhas, das suas características, da sua vida, da sua família, do seu modo de entender o mundo. E no liberalismo, o indivíduo, mais que o indivíduo, a pessoa, é quem está no centro da ação política. O liberalismo defende a propriedade privada, porque a propriedade é um reduto de liberdade, de realização pessoal e de resistência a qualquer tentação de abuso do Estado. O liberalismo confia nas pessoas porque acredita que elas tomarão as melhores decisões e as melhores escolhas se tiverem a possibilidade de escolher. O liberalismo exige que a política se exerça ao serviço das pessoas e não por pessoas que se servem da política. O liberalismo respeita as instituições, defende o Estado de direito e a separação de poderes, exige rigor e sentido ético no exercício das funções públicas e defende também o parlamentarismo. Aliás, deixem-me dizer, eu durante esta semana fui testemunha de mais uma discussão infindável sobre o que se pode e o que não se pode dizer na Assembleia da República. Temos agora uma formulação que diz que se as palavras forem ditas em relação a comportamentos, são aceitáveis. Se forem diretamente às pessoas, não são. Vejam o grau de filigrana que estamos a construir para chegar a uma conclusão que devia ser a primeira: liberdade de expressão. E as pessoas, depois, lá em casa, avaliarão a liberdade que cada um usa e como usa. Liberdade de expressão no Parlamento também. Não façamos das pessoas ignorantes, não façamos das pessoas parvas. Elas estão lá em casa e estão a ver. E temos que confiar no seu juízo. E já agora, para além disso, deixem-me dizer-vos também que quando de um lado se diz que uns são fanfarrões e que do outro lado são frouxos, ambos têm razão, ambos estão a dizer a verdade e é importante que haja liberdade de expressão.

Aqui é em referência ao debate do Estado da Nação, que partiu da bancada socialista contra o presidente da Assembleia da República, depois de Aguiar Branco ter chamado a atenção de José Luís Carneiro por ter dito que André Ventura era fanfarrão.

Seja utilizado com respeito e que a contrapartida por cada cêntimo tirado do bolso dos cidadãos seja dada em serviços públicos eficientes, porque é o Estado que deve servir os cidadãos, o Estado não pode servir-se dos cidadãos. Em terceiro lugar, o liberalismo é um patrimônio que temos a obrigação de defender e reforçar. Eu disse no início que o liberalismo é a articulação política da liberdade. Mas mais concretamente, o liberalismo é o corpo de ideias que constitui o corolário político mais extraordinário da civilização ocidental. O Ocidente não é apenas um espaço geográfico. O Ocidente é uma civilização forjada sobre a filosofia grega, sobre o direito romano e a tradição cristã. Uma civilização erigida sobre o gênio, a visão, o sofrimento e o sacrifício de milhares e milhares de seres humanos que ao longo de décadas defenderam a ideia mais bonita, a ideia mais inspiradora, a ideia mais extraordinária, a ideia da liberdade. Essa civilização em que a liberdade pessoal está no centro da política, em que a vida humana é um valor fundamental, em que todos nascem iguais e livres, em que a lei se aplica a todos e em que a liberdade é o princípio fundacional. É essa civilização que herdamos, é essa civilização que temos a obrigação de reforçar e de defender. Liberais, durante praticamente dois anos e meio, tive a honra de presidir à Iniciativa Liberal. Foram dois anos e meio muito intensos. Não vou maçar-vos com as inúmeras ideias, propostas e ações políticas que desenvolvemos nestes dois anos e meio, mas é justo que passe por algumas das propostas e ideias fundamentais que desenvolvemos ao longo deste tempo. Em primeiro lugar, a conclusão que foi feita também durante estes mandatos do Sua Saúde. Uma proposta e uma visão pra saúde completamente distinta daquela que todos os outros partidos defendem, que aplica os princípios da concorrência e da liberdade de escolha. A única solução que pode transformar o sistema de saúde português num sistema que serve os cidadãos. E como eu disse, o liberalismo é a política que serve os cidadãos e que não põe o Estado a serviço dos contribuintes.

Rui Rocha espera alguns minutos para fazer um balanço dos dois anos que esteve à frente da Iniciativa Liberal. Fala primeiro, no seu uso.

Em segundo lugar, as nossas medidas em matéria de habitação, que começaram com um pacote que chamamos, na altura, Habitação Agora, que tinham medidas fundamentais, que tinham medidas do lado da oferta, do estímulo da oferta, aquilo que tem faltado em Portugal, que tem levado Portugal a uma crise profundíssima de habitação. Vamos ser claros, o que se passa em Portugal é uma vergonha, e é uma vergonha porque ninguém tem a coragem de tomar as medidas que a Iniciativa Liberal propôs, quer do lado da oferta, para trazer mais oferta para o mercado, quer do lado do arrendamento. E na mesma linha, porque é liberal defender a propriedade, as medidas que mais recentemente propusemos em termos de lei antiocupas. É liberal defender a propriedade, nós fizemo-lo e tenho a certeza que continuaremos a defender enquanto cá estivermos. Em terceiro lugar, a revisão do sistema eleitoral com a introdução de um círculo de compensação, porque o liberalismo é representação, é respeito pelas instituições, é respeito pela democracia e é respeito pelo parlamentarismo. E não há democracia completa, não há parlamentarismo representativo se 700 mil portugueses, a cada eleição, virem que o seu voto não conta para eleger os seus representantes. Cá estaremos também, seguramente, para continuar nesse caminho.

Rui Rocha vai fazendo um balanço dos dois anos das propostas que conseguiu, ou não, aprovar na Assembleia da República.

Continuando. Em quarto lugar, a defesa do crescimento sustentável. Porque sim, nós temos uma visão de futuro pra energia e o ambiente, uma visão de futuro que contraria o miserabilismo das propostas da esquerda e o retrocesso que implicaria para os cidadãos de hoje aplicar essa visão miserável. Nós, sim, temos que defender, porque somos liberais, o futuro. Temos que defender os cidadãos do futuro, mas não podemos fazê-los à custa da miséria dos cidadãos do presente. E deixem-me dizer-vos que a sustentabilidade é, em si mesma, uma solução liberal, porque o liberalismo é a produção máxima de resultados com a afetação mínima de recursos. Não há nada mais sustentável do que esta visão liberal. Em quinto lugar, a defesa da liberdade em todo o mundo, de Cuba à Ucrânia, de Moçambique à Venezuela, da Bielorrússia a Taiwan, porque é liberal combater e a defesa da liberdade na Europa e em Portugal contra qualquer agressão. E é por isso também, porque a liberdade deve ser fruída em todo o mundo e temos responsabilidade de a defender em qualquer ponto do mundo, que assumimos também uma posição clara sobre a defesa do nosso território, porque não há liberdade sem integridade do nosso território. Em sexto lugar, a reforma do Estado. Em 2022, o João Cotrim Figueiredo colocou a questão do crescimento econômico no centro da discussão política. Em 2019, o Carlos Guimarães Pinto tinha colocado a questão da descida dos impostos com a flat tax no centro da discussão política. Pois a Iniciativa Liberal, em 2025, colocou o tema da reforma do Estado no centro da discussão política. É algo que também não abdicamos e temos também uma certeza: é que outros não saberão fazer aquilo que nós somos capazes de fazer em termos de reforma do Estado.

É o primeiro recado ao governo do Luís Montenegro, que estreou um ministério da Reforma do Estado, e a Iniciativa Liberal faz sempre crítica dessa atividade do ministério.

Continuando com as posições políticas, quero também recordar, em novembro passado, a definição de três critérios para as candidaturas autárquicas, nomeadamente em coligação. Primeiro critério que defini então: que seja pra vencer, que participemos em coligações que são pra vencer. Segundo critério: que seja pra mudar a vida das pessoas. Terceiro critério: que essas coligações sejam feitas com pessoas com ética inabalável. Estou convencido que são bons critérios e também os deixei ao partido. E já na convenção de fevereiro, apresentei quatro mensagens políticas fundamentais. Em primeiro lugar, a declaração de morte às políticas identitárias, incompatíveis com uma visão liberal em que a liberdade pessoal está no centro da ação política. Nós defendemos a unidade mínima da sociedade, seja ela quem for, tenha as características que tenha, faça as escolhas que fizer. É a liberdade pessoal, a defesa dela, que deve mover os corações liberais, e não a pertença a qualquer grupo de que gostamos mais ou menos. Na Iniciativa Liberal, não há rótulos, não há etiquetas, e isso é um patrimônio do partido. Vamos ser claros: os liberais não praticam cancelamento. Os liberais não são polícias do pensamento ou da linguagem. Os liberais não pegam em forquilhas ou archotes. Os liberais muito menos pegam em forquilhas ou em archotes antes de ouvir a versão do outro lado. Os liberais discutem ideias, defendem as suas ideias, mas as ideias liberais são estranhas aos ativismos persecutórios. Ainda na convenção de fevereiro, a defesa intransigente, mas equilibrada, de uma imigração regulada, resumida numa afirmação: "quem tem trabalho entra, quem cumpre a lei fica". Numa contraposição clara ao descontrole total da situação a que a política de manifestação de interesses levou, porque o liberalismo é generoso, mas também é exigente. Em terceiro lugar, uma posição clara sobre a aquisição da nacionalidade, porque temos um legado da civilização ocidental que temos obrigação de defender e reforçar. A atribuição da nacionalidade não é uma transação, implica uma adesão à cultura, aos princípios, à visão de sociedade que temos obrigação de defender. E ainda, em quarto lugar, uma posição também clara sobre a segurança, porque somos liberais e não há liberdade sem segurança. Ao longo destes dois anos e meio, reforçamos de forma pronunciada a presença da Iniciativa Liberal nos órgãos de comunicação social, a presença dos nossos comentadores, dos nossos deputados, dos nossos dirigentes. Passamos de uma quase ausência para uma presença regular. Não será ainda aquela que desejamos, provavelmente aquela que merecemos, em função da dimensão eleitoral que temos, mas foi absolutamente reforçada essa presença. E esse é um trabalho sobre o qual também não podemos ter dúvidas. Mas se estas são as posições políticas, o trabalho que foi feito, é importante também olhar para os resultados. Durante dois anos e meio, passamos a ter representação em todos os parlamentos, com a eleição do primeiro deputado regional na Madeira. Passamos a ter representação no Parlamento Europeu, com a eleição de dois deputados. Tivemos, nessas eleições europeias, o melhor resultado de sempre da Iniciativa Liberal. E nas eleições de 2025, tivemos o melhor resultado da Iniciativa Liberal em legislativas, com mais deputados, mais votos. Estes resultados e o caminho que foi feito permitem à Iniciativa Liberal assentar hoje a sua visão estratégica para o futuro em total autonomia política, total autonomia estratégica e total autonomia financeira. Pelo visto, eu agora sou moderado. E isso é uma coisa que parece algo incômoda. Pois eu quero vos dizer que não fui moderado na defesa dos interesses do partido quando arrisquei o pescoço em 2024 indo por Braga, quando recusei coligações pré-eleitorais e quando recusei ir para o governo, porque não troco ideias por cargos. Nunca fui moderado na defesa dos interesses superiores do partido. Nunca fui moderado. Nunca fui moderado na defesa dos interesses superiores do partido. Vamos ser claros. Hoje, bastava ter querido, bastava ter apresentado isso ao partido, ter tentado convencer o partido que esse era o bom caminho. Nós podíamos ter 15 deputados na Assembleia da República, podíamos estar no governo. Fomos fortemente pressionados para fazer uma coligação pré-eleitoral em que nos davam aquilo que quiséssemos. E nós dissemos que não. Eu disse que não, porque nunca fui moderado na defesa dos interesses superiores do partido e porque o liberalismo é valentia e é coragem, e essa valentia e essa coragem existiu. Nós nunca iríamos pra um governo, nós nunca quereríamos ter 10, 15, 30 deputados para no dia seguinte estarmos a privatizar a TAP a 49%. E deixem-me dizer-vos, eu não sei se a notícia é verdadeira ou não. Há hoje uma notícia a dizer que a TAP vale menos de 500 milhões. São 10 indenizações aprovadas por WhatsApp, menos 500 milhões. É o negócio mais ruinoso, é o negócio mais inaceitável, é o negócio mais perturbador da visão que temos para o país, de sempre. E nós nunca poderíamos olhar pra isto. Nunca poderíamos olhar para um buraco sem fundo, como foi dito pelo senhor Primeiro-Ministro, e dizer: privatize-se apenas 49% e nós ficamos com o resto do buraco. Não pode ser, não era pra isso que cá estávamos. E deixem-me dizer-vos, já agora pra terminar o tema da TAP, se António Costa, se Pedro Nuno Santos são as caras deste negócio ruinoso, hoje, que estamos a falar, as caras desse negócio ruinoso são também José Luís Carneiro, Luís Montenegro e André Ventura, que querem manter tudo igual ao que estava. Mas falava de resultados. E os resultados, objetivamente, são aqueles que aqui descrevi. Mas é preciso também, e eu disse-vos, que o liberalismo é exigência. Eu entrei nas eleições legislativas com dois objetivos: reforçar a votação da Iniciativa Liberal e reforçar a influência da Iniciativa Liberal na governação. E sendo exigente, porque o liberalismo é exigente, sendo fiel à verdade, porque o liberalismo é a busca da verdade, eu tenho que dizer que os objetivos que apresentei ao partido e aqueles que coloquei, ainda mais importante, a mim próprio, não foram cumpridos. E, portanto, nós chegamos a um momento, depois das eleições, em que a Iniciativa Liberal teve, em três eleições consecutivas, cerca de 5%, um pouquinho menos, um pouquinho mais. E a Iniciativa Liberal tem a legitimidade, tem a vontade, tem a capacidade de ser muito mais relevante. E, portanto, sendo eu exigente, sendo liberal, sendo fiel à verdade, aquilo que se entregou em termos de resultados não foi aquilo que determinei como critério de ambição.

Rui Rocha aqui a justificar a decisão de deixar a liderança do partido com o resultado das eleições legislativas de 18 de maio.

Aqui na batalha, neste momento, depois de três eleições a 5%, só há duas possibilidades: ou o teto é do partido ou o teto é do presidente. Só há uma maneira de sabermos: é o presidente dar um passo ao lado e permita que o partido prove que vale muito mais do que esses 5%. Relativamente a essa decisão, que me parece absolutamente justificada em face daquilo que acabei de vos transmitir, há dois esclarecimentos que eu quero fazer. Em primeiro lugar, não foi uma decisão pessoal. Isto é, todas as decisões são pessoais. Eu não conheço decisões impessoais. Mas o que eu quero dizer é que eu pessoalmente estou bem. A minha família está bem e portanto foi uma decisão política, uma avaliação das circunstâncias e uma decisão com o desprendimento que eu creio que a Iniciativa Liberal merece. Por outro lado, houve vozes relevantes na Iniciativa Liberal que comentaram os resultados. Pois eu quero também dizer que a decisão foi minha e que essas vozes foram absolutamente irrelevantes nessa tomada de decisão. E agora, que me aproximo do fim desta intervenção, quero também partilhar convosco dois ou três pontos, que são os pontos que eu considero aqueles que devo salientar para o futuro do partido. Eu não vou meter na estratégia, isso cabe à nova liderança, aos novos órgãos do partido. Mas creio que posso contribuir identificando duas ou três coisas pequenas, mas talvez relevantes no sentido de os resultados com uma melhor estratégia serem também melhores. Em primeiro lugar, o combate ao chatismo. Nós somos muito chatos, às vezes, no partido. O que eu quero dizer com isso? É que dedicamos muito tempo a publicar em chats. Somos chatos. Há muitos chatos. Há muitos chatos no partido. E atenção, eu comecei esta intervenção a dizer qual é a minha visão para o liberalismo, a defender a liberdade de expressão. Eu não estou a dizer, perdoem-me, não está aqui o José Pedro Aguiar Branco, mas eu não vou chamar chatas às pessoas, eu vou chamar chatos aos comportamentos. Portanto, esses comportamentos chatos. Eu não estou a dizer que as pessoas não façam 15 mensagens seguidas nos chats. A perda que seria se esses chatos não vissem esses contributos extraordinários que, momento atrás de momento, hora atrás de hora, um conjunto de pessoas com comportamentos chatos partilham para o futuro do partido. Não estou a dizer isso. Eu estou só a propor que continuem a partilhar essa visão, essa sabedoria, essa capacidade, mas por cada 15 mensagens que publicarem nos chats do partido, publiquem um artigo de opinião no órgão de comunicação social. Ajudem o partido! Comunique! Façam isso. Continuem a escrever nos chats, mas ajudem o partido.

A comunicação da Iniciativa Liberal é também um dos pontos da candidatura de Mariana Leitão. Escreve na sua moção estratégica que quer simplificar e expandir a mensagem da IL. Rui Rocha aqui pede aos liberais que falem para fora e não apenas para dentro.

Segunda sugestão, e tomem-na com amizade. Combate ao sebastianismo. Os três últimos presidentes, por motivos diferentes, não acabaram os mandatos para que foram eleitos. Ora, isso tem motivos diferentes, seguramente, mas tem um significado. Os três últimos presidentes não querem ser presidentes do partido, compreendam isso. Se quiserem, eles dão sinais, mas não passem a vida à espera deles. Vamos para frente, vamos embora!

Além de Rui Rocha, também Carlos Guimarães Pinto e João Cotrim Figueiredo, os três mais recentes presidentes do partido que saíram sem terminar o mandato.

Terceira sugestão: o combate à idealização do passado. Idealizar o passado tem vários problemas. O problema primeiro é que quem fala demasiado do passado dá a ideia de que não tem grande coisa para dizer para o futuro. O segundo é que as condições do passado não se repetem. As mesmas coisas que dizíamos no passado, ditas agora, em outras circunstâncias, não têm o mesmo efeito. O terceiro problema da idealização do passado é que é preciso cuidado com o que se deseja. No passado, a Iniciativa Liberal não estava presente em todos os parlamentos, não tinha nove deputados, nem 340 mil portugueses tinham escolhido a Iniciativa Liberal para votar. E eu não quero perder nada disso. Portanto, a minha sugestão: olhos no futuro, olhos na capacidade de transformar Portugal. O passado está lá atrás e o passado, já agora, é um passado relevante, tem muitas coisas boas. Nós fizemos coisas extraordinárias, quer do ponto de vista dos resultados, quer da capacidade de impacto na sociedade portuguesa. Cuidado com esse regresso ao passado. Vamos olhar para o futuro.

É a própria Mariana Leitão, na noção estratégica, que assume querer reencontrar as bases do partido, o ADN liberal no combate político.

Deixem-me dizer-vos que os 340 mil portugueses que votaram na Iniciativa Liberal merecem respeito. Eles acreditaram neste projeto, eles sufragaram as nossas propostas, eles queriam o Portugal que propusemos. Portanto, a primeira missão deste partido é respeitar aqueles que votaram em nós. É termos respeito pelo nosso caminho, mas sempre, naturalmente, mudando as coisas que devem ser mudadas, as coisas que devem ser alteradas para termos mais no futuro. Deixo, portanto, aqui estes singelos contributos que podem ser úteis ou não. E já agora, gostava de terminar partilhando convosco aquilo que é a minha interpretação dos meus deveres como ex-presidente da Iniciativa Liberal. A primeira responsabilidade na interpretação dos meus deveres é falar menos do partido do que provavelmente me apeteceria. Temos um dever de honestidade para connosco próprios, certo. Virão coisas que me agradarão menos. É evidente, faz parte da vida, mas eu tentarei respeitar os interesses do partido, acondicionando essa pulsão de honestidade num certo silêncio, por muito que isso me possa ser difícil. E se tiver de falar, seguramente fá-lo-ei depois de alertar devidamente. Farei isto porque o liberalismo é generoso. Segunda responsabilidade: estarei disponível para os combates que forem necessários para o partido. Estarei disponível, sobretudo, para aqueles combates em que não tenha nenhum proveito pessoal. Porque, mais uma vez, o liberalismo é generoso e entrar em combates nos quais se tenha algum tipo de interesse pessoal é fácil e eu também disse que o liberalismo é exigente. Terceira responsabilidade: darei o meu contributo para o combate ao sebastianismo, manifestando aqui publicamente que não tenho disponibilidade para qualquer tipo de função em órgãos de partido, atividade ou qualquer outra coisa, a menos que aconteça uma desgraça, o que manifestamente nem prevejo, nem desejo. Quero terminar com uma palavra de agradecimento. Agradecimento à minha mulher Adélia, ao meu filho Dinis e à minha filha Leonor. À minha mulher e aos meus filhos que, em circunstâncias especialmente penosas, foram enormemente prejudicados durante estes dois anos e meio, quase três, no acompanhamento que fui capaz de dar-lhes. Muito obrigado. Agradecimento às comissões executivas com que trabalhei, muito obrigado a todos, e naturalmente a todos os órgãos do partido com quem trabalhei enquanto exerci a função de presidente. Um agradecimento a todos os membros da Iniciativa Liberal. Foi uma honra que não voltará a ter igual na minha vida. Muito obrigado.

Rui Rocha, já visivelmente emocionado neste discurso de despedida da liderança da Iniciativa Liberal. Rui Rocha que já disse que não vai assumir cargos de relevo dentro do partido.

Que confiaram o seu voto na Iniciativa Liberal nas últimas eleições. A esses, também, muito obrigado. Tenho a certeza que quem atrás de mim virá, melhor fará. É isso que desejo profundamente. Da mesma maneira, desejo que todos os que vierem atrás de mim, no dia da saída, o façam tão tranquilos com a sua consciência e tão em paz como eu saio. Muito obrigado. Viva a liberdade, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal.

Um aplauso de pé para Rui Rocha, presidente demissionário da Iniciativa Liberal. Esteve durante largos minutos não só a fazer um balanço dos seus dois anos de mandato, também a deixar muitos recados, não só ao governo de Adel, mas também ao Chega e ao Partido Socialista e a pedir um combate ao sebastianismo, que é falar por dentro da Iniciativa Liberal, mas há análise. José Rafael Lopes, desça para ti.

Para mim, para o Pedro Brnovic, para o Miguel Pinheiro e para o Rui Pedro Antunes. Pedro, há pouco eras tu que tinhas a palavra, como tal, vou começar por ti. Rui Rocha diz que não quer nada, mas acabou por dar tudo, destacando o passado, o presente e também o futuro neste discurso de despedida após dois anos, com muitos recados e muitas das bandeiras que vão agora ser defendidas por Mariana Leitão.

Sim, sem dúvida. Foi um discurso, eu diria, algo surpreendente. E surpreendente, para já, para nós próprios, porque nós andávamos aqui os três a dizer: "Não sabemos o que é este projeto do Iniciativa Liberal", e acho que Rui Rocha calou-nos a todos. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas eu sinto que Rui Rocha deu-nos aqui uma lição sobre o que é o liberalismo.

Temos uma linha de via aberta para o Miguel Pinheiro e para o Rui Pedro Antunes.

Sim, sintam-se à vontade. Eu sei que vocês comigo ficam um bocadinho mais intimidados, mas vocês estão em casa.

Eu acho que Rui Rocha calou Mariana Leitão, mas lá vamos.

Sim, talvez. Esta técnica do chatismo, que nós não conhecíamos, se calhar vai dar frutos. Mas basicamente, ele explicou-nos que o liberalismo tem a verdade como farol, que defende todas as liberdades, incluindo a liberdade de expressão daqueles que pensam diferente. Não é que se tenha visto isso muito, por exemplo, dentro do próprio partido nos últimos anos, mas ouvimos Rui Rocha dizer isso, que não há rótulos, não há etiquetas, que é um partido generoso, que é um projeto generoso, é valente, é corajoso e que ele próprio foi valente e corajoso. A lembrar aqui o Miguel Pinheiro sugeriu o seu próprio artigo, mas a dar alguns passos em frente. E eu fiquei esmagado quando o ouvi dizer que o liberalismo é o corolário das ideias mais extraordinárias da civilização ocidental. Portanto, este partido não está aqui para menos. É, de facto, um partido transformador. Aliás, o próprio Rui Rocha disse que no liberalismo tudo se transforma. E daí que as diferentes estratégias que temos assistido nos últimos anos não são contraditórias com o espírito do liberalismo. Portanto, é normal que num ano seja mais moderado e no ano seguinte seja mais radical, é o que interessa. Mesmo aquilo que aconteceu no mandato de Rui Rocha, pelos vistos, foi tudo pensado. Ou seja, ele não quis ter um grupo parlamentar de 15 deputados porque recusou as alianças com a AD. Também não quis estar no governo porque o governo privatizou menos de metade da TAP e, portanto, parece-me que Rui Rocha declarou-se a ele próprio um vencedor, apesar de ter saído, porque como é muito exigente, acabou por não cumprir os seus próprios desígnios e os seus próprios objetivos. Mas parece-me que está claro que o liberalismo pode transformar tudo, pode mudar de estratégia e, por outro lado, é este corolário das ideias mais extraordinárias da civilização ocidental. E, portanto, eu fico um bocadinho esmagado. Não sei o que vai acontecer com a Mariana Leitão, o que ela tem para propor ao país, porque Rui Rocha aqui não só fez uma revisão muito otimista daquilo que aconteceu no passado para o partido, como deixou já pistas para o futuro, o que devem fazer os militantes e o que devem fazer os próprios dirigentes do Iniciativa Liberal. Estou muito curioso para ver o que é que resta para a futura líder do partido.

E deixou também esse pedido de mais ativismo também por parte dos militantes do partido. Já daqui a pouco vamos também escutar Mariana Leitão. É um momento que contamos transmitir em direto na Rádio Observador, também em direto e com vídeo nas redes do Observador. Entretanto, enquanto não chega Mariana Leitão, eu vou perguntar ao Miguel Pinheiro por que Rui Rocha calou Mariana Leitão.

Porque este foi um dos discursos mais violentos de um ex-líder que eu já ouvi. Rui Rocha diz: "Pelos vistos, eu agora sou moderado". E de facto, Mariana Leitão tem dito que quer voltar a ter um partido mais radical. Rui Rocha, pelos vistos, não gosta que o considerem agora moderado e que o transformem no saco de pancada da nova liderança. Diz que na sua decisão de sair, as vozes críticas foram irrelevantes. Disse: "Agora eu vou sair, o partido que prove que vale mais". Ops, de onde é que isto veio? Agora o partido que prove que vale mais.

Mais do que o presidente.

Certo.

O presidente sai, agora provem vocês.

Precisamente. O partido está cheio daquele apelido de chatismo. Passamos muito tempo em chats. Há muitos chats no partido, por isso as pessoas falam, falam, falam e depois...

Ninguém às vezes vai fazer nada.

Ninguém às vezes vai fazer nada.

Obrigado, Pedro. Era isso.

Combate ao sebastianismo. Ele diz: "Metam isto na cabeça. Os três últimos presidentes não querem ser presidentes do partido. Vamos para frente, vamos embora". Ele que de facto esteve sempre assombrado pelos fantasmas do Natal passado, de Cotrim Figueiredo e de Carlos Guimarães Pinto.

Ele falou em sebastianismo, mas não seria melhor cotrinismo?

Não, mas também Carlos Guimarães Pintismo. Há muitos ismos na Iniciativa Liberal e ele, pelos vistos, ficou muito incomodado, andou sempre muito incomodado com esses fantasmas enquanto foi líder. Este combate à idealização do partido. De facto, Mariana Leitão, um dos eixos desta nova liderança é o regresso ao passado, o regresso àquele momento em que o partido era irreverente. E Rui Rocha veio dizer: "Bem, nesses grandes momentos de irreverência, make iniciativa liberal irreverente again". Nesses momentos de irreverência, diz Rui Rocha: "Nós não tínhamos deputados, nós não estávamos nos parlamentos todos, nós não tínhamos 340 mil votos". E diz mais: "As 340 mil pessoas que nos deram votos nestas últimas eleições, que deram votos na minha liderança, merecem respeito. Portanto, vamos respeitar os 340 mil portugueses que deram o voto à Iniciativa Liberal e que nunca foram tantos". Por isso, o regresso ao passado é o regresso a um partido com 50 mil eleitores em vez de 340 mil. Por isso, Rui Rocha sai daqui claramente furibundo Claramente não gosta nada do que está a ouvir de Mariana Leitão, sente que Mariana Leitão está a promover-se desvalorizando a liderança de Rui Rocha e, portanto, se calhar, esta convenção vai ser muito mais interessante do que nós estávamos a pensar. Porque ao mesmo tempo, e a psicologia de massas é extraordinária, se estes congressistas ou convencionistas ou como é que se chama, se estes militantes da Iniciativa Liberal aplaudiram de pé Rui Rocha enquanto ele dizia isto , qual vai ser a reação com Mariana Leitão? É que isto era tudo pra Mariana Leitão. Eles vão aplaudir os dois? Será que perceberam o que ele estava a dizer? Enfim, vamos esperar.

Já agora, deixa-me só dar aqui um achega. Eu não vou fazer nenhuma análise profunda sobre psicologia de massas, isso deixo naturalmente pro Miguel, vou fazer um comentário só mais básico, que eu acho querido um partido que fala de saudosismo quando tem seis anos de existência. Nós não estamos a falar de um partido fundador da democracia que está a cumprir agora 50 anos. Não, faz seis anos e está aqui a discutir se deve haver saudosismo ou não deve haver saudosismo, e eu acho isso giro. E também gostei de ouvir Rui Rocha, depois do cotrinismo e do Carolus Guimarães Pintismo, não parece haver sinais, aliás, o próprio discurso de Rui Rocha dava a indicação disso, que não há propriamente sinais de um ruirochismo, mas ele fez questão de dizer: "Mas escusam de insistir porque eu não vou voltar. Eu não estou disponível, escusam de."

A não ser que aconteça um desastre, Pedro.

Pronto, exatamente.

Essa é uma das minhas perguntas para o Rui Pedro Antunes, o que é que seria um desastre para a Iniciativa Liberal? E pergunto também se Rui Rocha acabou por roubar o espetáculo, stole the show, já que como tu dizias há pouco também a expressão em inglês, se roubou o espetáculo de Mariana Leitão.

Na verdade, Rui Rocha espera-se normalmente num líder que sai, que tenha um papel mais recatado, precisamente pra deixar brilhar o novo líder. Mas Rui Rocha parece que estava há semanas a dizer: "Eu agora vou lá e eles vão me ouvir." Ai vão, vão. Aquilo tudo que ele tinha atravessado e os chats, não sei se eles andam muito no ChatGPT ou o que é, não sei, os chats internos na IL. A IL vive muito destas coisas e nesse aspecto é um partido que nunca passou a fase de uma certa imaturidade, porque na verdade parece uma jota, às vezes em ponto grande com adultos, porque andam sempre nestas guerrinhas e escreveste isto aqui e aquilo no Twitter e puseste like no Twitter e repostaste o outro. E depois, na verdade, puseste isto aqui e o outro escreveu um artigo no Observador e o outro não sei onde. Andam sempre nisto. E na verdade, Rui Rocha o que fez foi personalizar ou personificar precisamente esse estereótipo do liberal que liga muito a este tipo de quezílias internas. Claro, ele foi muito atacado, às vezes até de uma maneira quase como se ele fosse um líder Soninhas, que não tinha mão pra Iniciativa Liberal, etc. E, portanto, ele agora está a querer dizer que também teve os seus ganhos e que escusam de fazer contraponto com a liderança dele, porque o problema principal não era ele nem a estratégia que ele definiu. E na verdade é assim, Mariana Leitão esteve lá sempre com Rui Rocha e, portanto, a estratégia tem que ter sido validada por ela, a menos que isto fosse um partido unicamente centrado no líder e que só ele é que fosse ouvido. E não me parece também que fosse assim. E, portanto, é difícil fazer uma rutura dessa forma com o passado. Poderia haver outros caminhos, de ter outras candidaturas à liderança que fizesse esse corte mais declarado. Mas parece-me muito difícil, Mariana Leitão validou sempre a estratégia de Rui Rocha. Acho que em parte podemos dizer que Rui Rocha, por aquilo que passou e teve provações muito grandes ao longo da sua liderança, até do ponto de vista pessoal etc, teve alguns problemas, que foi muito dura a liderança pra ele. Ele hoje fez questão de dizer: "Atenção que eu não saio porque a minha mulher esteve doente ou porque os meus filhos têm problemas, está tudo bem com a minha família, eu saio porque eu quero. Eu saio porque eu sou mesmo um liberal que quando vejo que não atingi os resultados, saio." É quase como se ele fez uma espécie de defesa do seu legado atual pra que fique registrado pro futuro e não se importou com quem atingia. Mesmo que tivesse a perturbar a nova liderança, ele não quis saber. Agora é a minha vez de defender o meu legado.

E Rui, já se pode falar em legados sendo um partido tão novo como é a IL?

Sim. Na verdade, o governo de António Lopes, que durou sete ou oito meses, deixou um legado. É um legado pra nos lembrarmos que essas coisas não funcionam. Mas na verdade, não sei se é um rochismo, mas houve, de facto, um período de liderança de Rui Rocha.

E há, como ele lembrou várias vezes, 340 mil votos.

Sim.

Por isso agora vamos ver, o que ele diz é: agora vamos ver. Estes 340 mil votos, fui eu que os consegui. Agora vamos ver se a próxima pessoa consegue não sei o quê mais.

É uma questão de colocar exigência. Eu acho que ele deve ficar melindrado. Não é propriamente aquela coisa de quando o Yeltsin liga o Putin e ele já não lhe atende depois de ter ganho naquela noite, como está registrado num documentário.

No podcast.

E no podcast também. No podcast.

Não estou a perceber isto, Pedro. Eu próprio a quebrar tudo e quer dizer o Rui Pedro...

O documentário já saiu para aí há 12 anos, temos que ser justos. Embora de uma forma muito mais brilhante, através de um podcast do Observador, Espião do Kremlin, que continua disponível em todos os episódios das nossas plataformas. Mas na verdade, o que eu queria dizer é que talvez o Rui Rocha tenha sido retirado nos últimos tempos, também por uma questão de afirmação da liderança da Mariana Leitão, possa ter sido retirado de algumas decisões que foram tomadas e talvez isso o tenha melindrado e o levado a ser tão duro em alguns momentos.

Sim, mas o problema é que, de facto, como é óbvio, uma nova liderança tem que trazer uma rutura em relação à anterior. E isto liga-se um pouquinho com o que estávamos a falar há pouco. Que tivesse estado contra Rui Rocha e que agora viesse dizer: "Vamos experimentar uma outra fórmula", eu acho que ele aceitaria. Agora, ser Mariana Leitão, que esteve ali ao lado dele, pertinho, que ele promoveu, ela aplaudiu, estiveram ali e agora, de repente, ele olha e vê Mariana Leitão a vir dizer que isto correu tudo mal, ele era um moderado, temos que ser radicais, temos que voltar ao passado, que está mais para trás, porque este passado recente não nos serve. Eu percebo, ele olha pra aquilo e pensa: "Como assim? Mas a Mariana ainda ontem estava aqui ao meu lado a pedir-me para ser isto e aquilo."

E há uma coisa que ele tem razão. Desculpa, Pedro.

Não, força, Rui. Diz.

Eu ia dizer que ele na última convenção declarou a morte ao huquismo, e mesmo hoje volta a falar disso, não quer os liberais fechados em nichos, etc. E na verdade, ele tentou fazer esse caminho, romper com o politicamente correto, farta-se de atacar Aguiar Branco também nesse sentido, de dizer que por ele tudo se diz e sempre se disse.

Mas deixa-me dizer que aqui, desculpa Pedro, também estou a te atropelar.

Não.

Também achei um pouquinho esquisito o líder que sai estar a comprometer a liderança futura. Ele esteve a enunciar o que fez e cada vez que anunciava alguma coisa dizia: "E espero que não faltemos este combate agora no futuro". Isso também não faz muito sentido.

Para mim é essa a questão. Por um lado, ele tentou condicionar aquilo que é o caminho da liderança futura. Por outro lado, eu não percebo por que Rui Rocha fica tão incomodado com essa guinada, se quisermos dizer assim, em relação a outras vertentes do passado, e eu uso aqui passado entre aspas no sentido em que seis anos não dá para propriamente construir um passado histórico do partido e vamos voltar às bases e o que seja. Acho que a Iniciativa Liberal ainda nem sequer percebeu exatamente qual é o seu caminho, nem quem é o seu líder, porque na verdade nenhum deles durou muito tempo em funções. E eu acho estranho que Rui Rocha fique incomodado com essa aparente mudança de posição, porque isso tem sido o percurso mais ou menos evidente do Iniciativa Liberal. Ou era mais radical, ou era mais ousado, ou era mais irreverente, ou então era mais moderado. Mesmo esta questão da moderação. Não percebo como é que Rui Rocha pode negá-la quando era evidente para toda a gente. Toda a campanha dele foi feita nesse sentido, foi feita no sentido de uma aproximação à AD e numa exploração da possibilidade e de passar essa mensagem para os eleitores.

E ele admitiu isso.

Cenários de governabilidade com o IL.

Sim, porque isso era uma estratégia eleitoral. Era dizer aos eleitores: "Nós não somos um partido só dos cartazes giros, nós somos um partido também institucional". Tanto é que o Rui Rocha aparecia, como eu dizia, naqueles cartazes que, do meu ponto de vista, não faziam muito sentido para a mensagem do partido, mas eu não tenho nada a ver com a estratégia do Iniciativa Liberal. Agora, chegar a este ponto na hora da despedida e mostrar-se virgem ofendida e tentar condicionar a liderança futura é que, para mim, não faz muito sentido. Não sei se Rui Rocha tem uma conceção dele próprio como ele tem do liberalismo, que é uma coisa épica e heroica, ou o que se passa. Mas se calhar o carisma que lhe faltou ao longo dos anos em que esteve na liderança, ganhou agora na hora da despedida, o timing é que não é bom.

Por falar em timings, daqui a pouco vamos escutar Mariana Leitão. Para já, também para encerrarmos este tema do discurso de despedida de Rui Rocha, vamos a notas. Pedro Benovides, consegues dar uma nota a este discurso de despedida de Rui Rocha?

Uma nota positiva.

Pois, não te esqueças da doutrina Benovides, que são sempre notas positivas.

Eu posso dar à convenção como um todo, porque ela também só dura hoje. Eu vou dar uma nota muito positiva ao artigo do Miguel Pinheiro, que nos dá aqui precisamente umas boas bases para ler este discurso. É interessante ir lá ler e ver o que Rui Rocha disse agora neste discurso para perceber um bocadinho. E quero também dar uma nota positiva à Vixi Suave desta semana, porque a entrevista com o Mário Amorim Lopes também nos dá uma visão daquilo que a Iniciativa Liberal deveria estar a fazer efetivamente na prática, mas que para já são apenas palavras e são apenas teorias dos vários dirigentes e também para perceber como é que eles olham para si próprios, que é com uma visão muito benevolente e nesse sentido são iguais aos partidos todos que nós já conhecemos. E portanto eu vou dar um 18 aos dois, não vou dar um 20 porque isso parecia mau. De qualquer forma, eu sei que isto parece graxa e é, porque é para ver se da próxima me pagam uma mísera viagem até Alcobaça, porque nem isso.

Não sabes o que estás a perder.

A massagem vem daí. Por outro lado, se o tivessem feito, eu não teria visto aqui o cão do Luís Rocha e eu gostei muito de ver isso.

A doutrina Benovides em plena ação. Miguel Pinheiro, que nota é possível dar a este discurso de despedida de Rui Rocha? Olha, eu acho que daqui a um ano ou dois Rui Rocha se vai arrepender deste discurso. Acho que foi um discurso de alguém que está irritado, incomodado, e ele daqui a muito pouco tempo vai se arrepender. Não é um discurso de um ex-líder, por estas duas razões de que falámos. Por um lado, o condicionamento à futura liderança e, por outro lado, estes desabafos que são muito interessantes jornalisticamente, até porque nos permitem perceber o que se passa realmente nos bastidores do partido e isso ajuda-nos a perceber o que se está a passar, mas com distanciamento. Eu acho que ele vai perceber que, para ele, enquanto ex-presidente do partido, foi um erro. Por isso vou dar-lhe um sete.

Fica aqui o sete dado pelo Miguel Pinheiro. Rui Pedro Antunes, quero também ouvir a tua nota para este discurso de despedida de Rui Rocha.

Rui, deixa-me só dizer-te que eu neste momento estou a ver-te a ti na CNN ao mesmo tempo. Eu estou verdadeiramente baralhado. Sabes que eu estive doente com uma coisa que deu vertigens e tonturas e eu não sei se estou a ter uma recaída, porque isto do cão, tu na televisão e na rádio ao mesmo tempo, daqui a pouquinho só falta aparecer o Miguel Pinheiro ali também na televisão.

É o Matrix.

Ao mesmo tempo.

Não é uma ilusão.

Vocês estão a ver também, não é?

São hologramas.

Ah.

E ao mesmo tempo num programa que tu criaste depois de estares na rádio, onde criaste a Bicho e Suasco e acabaste por despedir.

Sim, isto está a ser muito multiplataforma para mim, eu não estou capaz.

E ainda dizem que o jornalismo vive numa bolha.

É exatamente.

Rui Pedro.

Vou ser mais simpático, vou dar um 12 a Rui Rocha. Acho que ele também tem direito à indignação pessoal e foi muito atacado ao longo da sua liderança. Não é bonito, mas é legítimo. Eu gosto de pessoas que têm desprendimento e que se vão embora quando percebem que já não dá mais. E nem que seja por isso, dei-lhe capital para ele poder agora afiar umas facas e ajustar umas contas com umas pessoas.

Quer ver sangue, não é? O sangue dá-nos sempre assunto, não é?

Acho que sim.

Esta semana ficam as notas dadas a este discurso de Rui Rocha. Esteve a falar na convenção da Iniciativa Liberal, neste especial da Rádio Observador, que pode acompanhar aqui na antena da rádio e também em vídeo nas redes sociais do Observador. Vamos acompanhar a par e passo todas as incidências desta convenção da Iniciativa Liberal, com natural destaque para o discurso de Mariana Leitão. Mais daqui a pouco contamos transmiti-lo em direto. Para já, meus senhores, vamos olhar para outros temas que também marcaram a atualidade esta semana, até porque tivemos o debate do Estado da Nação e Pedro, traz também aqui uma análise que querias fazer ao debate do Estado da Nação, toda a questão da discussão no Parlamento. O que te pareceu? Ou vais ser fanfarrão?

Não, nem fanfarrão, vou tentar não ser fanfarrão. E qual era o outro adjetivo, que eu já não me lembro?

Frouxo.

Frouxo. Não quero ser nenhum desses, embora se tivesse que escolher, escolheria talvez fanfarrão, apesar de tudo. Nós temos estado a discutir aqui o que é a Iniciativa Liberal, para que serve, etc. De facto, este debate do Estado da Nação mostrou-nos que nós precisamos de partidos que queiram fazer alguma coisa de diferente. Nós ouvíamos slogans como "deixa o Luís trabalhar" na campanha eleitoral e depois olhamos para este Estado da Nação e perguntamos: mas trabalhar em prol do quê, exatamente? Para fazer o quê? Porque deixem-me trabalhar significa que vou ter aqui um espírito reformista, vou fazer aquilo que ainda não foi feito, vou mudar as coisas porque isto como está, não funciona. E é evidente que um país que tem andado sempre neste caminho de mediocridade em mediocridade, ano após ano, venham fundos ou não venham fundos, venham PRR ou venham o que for, continua sempre neste caminho que parece não atar nem desatar. Andamos sempre aqui num círculo às voltas. E quando olhamos para aquilo que Luís Montenegro fez no debate do Estado da Nação, eu nem vou falar sobre os entendimentos com o Chega ou com o Partido Socialista, porque naturalmente eu acho que um partido com a posição que tem o governo tem de facto que negociar com todos e também não pode ignorar o Chega, nem os deputados que o Chega tem, porque é impossível e é inviável conseguir garantir alguma estabilidade sem haver conversas com todos os partidos que têm força suficiente para poder aprovar determinadas leis. Portanto, não é por aí que eu vou. A minha questão é: quais foram os grandes anúncios que saíram dali? Para além da discussão do Chega e do PS, foi o anúncio de que vai haver outra vez um aumento extraordinário para os pensionistas, sempre os pensionistas, sempre a distribuição de dinheiro, ou a questão do IRC, que vagamente é uma ideia mais ou menos, mas muito vaga mesmo, do que se quer para o país. Portanto, de aliviar a carga fiscal das empresas, tentar atrair mais investimento, tudo certo. Agora, a questão é que estamos a falar de um anúncio que se vai prolongar durante alguns anos. Não sabemos em que condições é que o governo vai ter condições de o fazer cumprir, porque já vimos no passado que isso teve que dar volta atrás. Mas para além disso, continuamos na mesma política da distribuição dos subsídios, da distribuição das benesses, da distribuição das pequenas quantidades de dinheiro temporárias, porque também não se quer transformar aquilo numa despesa estrutural. E nós deixamos o Luís trabalhar, foi isso que os eleitores fizeram nas últimas eleições, só que não se percebe para fazer o quê de diferente, porque isto é a velha política do costume. Vêm eleições, dá-se dinheiro. E dá-se dinheiro a quem? Dá-se dinheiro aos pensionistas. Eu não estou a pôr em causa que é preciso que os pensionistas sejam aumentados e que as pessoas tenham condições de vida para viver em Portugal. Eu acho que isso é fundamental e é essencial. Não é isso que está em questão. A questão é: continua a não haver uma visão de que país queremos ser. Continuamos a ser um país que distribui dinheiro que não tem. Tanto é que ainda hoje voltou a haver, agora no público, aviso sobre o regresso aos défices, etc. Porque nós continuamos nesta teoria e a vender esta ideia e esta ilusão aos eleitores e aos portugueses de que há um poço sem fundo de onde sai o dinheiro e que portanto, as pessoas continuam a ser agraciadas com subsídios, com dinheiro e com benesses, que depois não têm correspondência naquilo que é o enriquecimento efetivo do país. Não há um projeto. Continuamos sem saber o que é que vai acontecer ao país nos próximos 10 anos. Continuamos sem saber

Por exemplo, o que vai acontecer ao Estado? O Miguel dizia que o ministro que foi nomeado há de estar em alguma parte do país. De facto, ele desapareceu. Foi uma espécie de anúncio de campanha de chegada do governo.

Então eu aqui também consigo citar Miguel Pinheiro, porque estás a falar de Gonçalo Saraiva, o ministro submarino, Gonçalo Matias.

Exatamente.

O ministro submarino.

Exatamente. Portanto, Miguel Pinheiro, tu és claramente-

Que foi no Realpolitik, todas as quartas-feiras aqui na Rádio Observador.

Exatamente. Já agora, um belo programa que eu também recomendo, ainda por cima é feito pelo Sérgio Sousa Pinto. Temos ali duas boas cabeças a pensar e a falar sobre o estado do país.

Vale pelo Sérgio.

Sim, eu gostei muito da tua humildade agora, Miguel. Chegou tarde, mas veio e isso também é bom.

É o que é.

É o que é. De vez em quando tu tens aí uma pequena-

Um toque de realismo.

Exatamente. Eu gostei disso. Portanto, basicamente é isto: o estado da nação mostrou que nós continuamos a ser o mesmo país do costume. Era preciso alguém ou algum partido vir aqui tentar fazer as coisas de forma diferente. Até agora, não parece que a Iniciativa Liberal tenha sido esse partido. Miguel Pinheiro, o debate do Estado da Nação foi a velha política do costume, como dizia aqui o Pedro Benvidos, ou há algo mais a tirar?

Sim, no primeiro governo do Luís Montenegro, estas coisas eram vistas com um pouco mais de compreensão. Toda a gente estava à espera que o governo caísse a qualquer momento, toda a gente estava à espera que houvesse eleições em qualquer altura e a AD tinha que preparar esse caminho, por isso tinha que falar para os eleitores cativos do PS, os eleitores que durante anos o PS alimentou com o dinheiro do Estado, funcionários públicos, pensionistas. E por isso o Luís Montenegro resolveu uma série de impasses na função pública, com as carreiras, deu aumentos aos pensionistas e isso era feito porque vinham aí eleições a qualquer altura. Bem, já não estamos nesse momento. Supostamente nós estamos num governo que tem condições para durar quatro anos, acredita que tem condições para durar quatro anos. Por isso, qual é a desculpa agora? Qual é a desculpa para continuar a ter uma política de distribuição de dinheiro que é totalmente dependente dos humores do governo? Porque o governo não está a aumentar as pensões. O governo está a dar uns extras aos pensionistas, consoante aquilo que entende ser a oportunidade a cada momento. Que por mera coincidência, neste caso, essa oportunidade calha a um mês de eleições autárquicas.

Coincidência, seguramente.

É uma coincidência. Claro, redução do IRS, redução do IRC, reduções muito curtas.

É a questão é essa, que ainda por cima são reduções muito curtas, são anúncios.

Exato, muito curtas. Eu gostava de perceber qual é o plano para que estas reduções... porque se o objetivo é ser assim durante os próximos quatro anos, não vamos muito longe, com certeza. Mais vale baixar do que subir, mas o governo devia ser um pouco mais ambicioso. Deste discurso do Estado da Nação não veio essa ambição. Talvez na rentrée, não sei, vamos ver se a rentrée traz alguma coisa.

Rui Pedro Antunes quer também ouvir-te sobre o discurso do Estado da Nação, que estiveste a acompanhar a par e passo. Foi fanfarrão ou mais frouxo?

Olha, na verdade, eu tendo a concordar com o Rui Rocha, porque de um lado há um fanfarrão que é mesmo fanfarrão e do outro há um frouxo que às vezes é frouxo. Ou um partido que está mais frouxo, que eu também não quero ser ofensivo e percebo que a palavra frouxo na escala, na hierarquia de potenciais ofensas, seja um pouco pior do que fanfarrão, porque isto é como diz: de médio e louco todos temos um pouco. Não sei como é que é, mas de fanfarrão e louco, todos temos um pouco.

Quer dizer que és tanto fanfarrão e frouxo.

Isso acho que não. Aliás, isso também é uma marca da Rádio Observador, que as pessoas que normalmente comentam na Rádio Observador são de um grande vigor.

Rui Pedro, deixa-me só interromper-te, até porque parece-me que está na altura de podermos ouvir Mariana Leitão. João Gama, é esse o cenário?

Exatamente, já ouvimos André Abrantes Amaral e Mário Amorim Lopes, agora é a vez de Mariana Leitão falar pela própria emoção que traz a esta convenção.

Resignação e dogmatismo de esquerda. Juntas as esquerdas travaram a nossa economia, arrasaram a nossa saúde, pioraram o nosso sistema educativo, recusaram-se a aliviar a carga fiscal e demitiram-se de qualquer política de imigração. Todos os serviços públicos pioraram e os portugueses continuaram a pagar mais e mais. E foi por isso que Portugal levou, pela primeira vez na nossa democracia, um partido liberal pra Assembleia da República. A Iniciativa Liberal, nesse período, devolveu à política portuguesa o impulso reformista que se tinha apagado. Trouxemos nesse primeiro momento a promessa de uma vida plena. Plena na nossa defesa da liberdade política, econômica e social. Lembro-me bem quando vi pela primeira vez um partido a afirmar alto e bom som: menos Estado, mais liberdade. Nesse período, começou-se a consolidar o domínio do Partido Socialista sobre o país. A estagnação continuava, a instabilidade aumentava e os problemas amontoavam-se. E ao mesmo tempo que entrou a Iniciativa Liberal Chegou ao Parlamento a direita do caos. O aviso estava dado. Veio o nosso primeiro grupo parlamentar e o Partido Socialista chegou à maioria absoluta. O Partido Socialista não tinha qualquer desculpa, dependia apenas de si próprio. A Iniciativa Liberal continuou a avisar. No final de 2023, a maioria absoluta do Partido Socialista cai e cai em desgraça. Ao longo de todos estes anos, a Iniciativa Liberal avisou. Avisou que enquanto não se reformasse o nosso Estado, desde os serviços públicos à administração social, enquanto não se devolvesse mais liberdade aos portugueses, enquanto não se enfrentasse os interesses instalados que atrasam o país no Estado e fora dele, enquanto não se ultrapassasse as políticas de curto prazo e da estabilidade pela estabilidade, que os portugueses só continuariam a ficar mais e mais zangados e mais frustrados. Tínhamos razão. Em 2024, abriu-se uma janela pra Iniciativa Liberal dar o passo decisivo no contributo para uma alternativa reformista no país. Fizemos o que estava certo e cumprimos a missão que nos era exigível pelos portugueses. No entanto, hoje a situação política é diferente. A Iniciativa Liberal não tem as condições para contribuir para uma solução de governo. Assumimo-lo sem quaisquer complexos. A nossa função hoje é outra. A esquerda radical pagou o preço da sua prepotência e a esquerda moderada carrega hoje um fardo pesado do seu passado de desgoverno, desorientação e negligência do país. Hoje, o imobilismo começa a mudar de sinal. A direita do caos já começa a esconder-se atrás da responsabilidade para deixar tudo na mesma. Não tenhamos dúvidas, o Chega não é mais do que o novo socialismo à direita. Não defendem a nossa soberania enquanto indivíduos. Não defendem qualquer reforma para Portugal. São coletivistas, estatistas e paternalistas. Querem nos dizer que vive é que devemos viver. E nas opções essenciais, são muito parecidos com os que já conhecíamos e precisam tanto do Estado como os outros. Mas como a economia não cresce, querem os mesmos apoios, a mesma subsidiodependência e o mesmo paternalismo, mas só pra os seus. E onde outros à esquerda desacreditavam as instituições por despeito e negligência, estes atacam-na por agenda. Nas políticas, pouco os distingue do desgoverno que nos trouxe até aqui. E é só uma questão de tempo, até que todos o entendam. O atual governo da AD pensa que falar em reformas e inventar um ministério chega para agradar aos liberais. No entanto, mudar não é fácil. A Iniciativa Liberal nasceu e cresceu a saber que nunca propusemos um caminho fácil. Neste partido não há medo de dizer o que o país precisa pra dar uma vida melhor aos portugueses. E é por isso que eu digo de forma tão clara: não aceitamos o papel de figurantes num sistema que queremos transformar. E é por isso que o próximo desafio, as eleições autárquicas, é tão importante, porque é nos municípios que a liberdade mais se concretiza ou mais se sufoca. É nas decisões locais que sentimos o peso da burocracia ou a leveza da confiança. É nas autarquias que se pode provar que uma gestão liberal faz a diferença, estando ao serviço das pessoas, não dos interesses instalados. Queremos mostrar que é possível governar com rigor, transparência e responsabilidade, que é possível colocar os cidadãos à frente dos caciques e que o poder local pode e deve ser um espaço de liberdade, de autonomia e de mérito. Os autarcas liberais que se perfilam neste novo ciclo não serão meros gestores de freguesias ou conselhos. Serão agentes de mudança, pessoas com coragem para enfrentar as redes de poder que há décadas se entranharam em tantas câmaras. Pessoas com visão para criar conselhos mais dinâmicos, mais competitivos, mais abertos à inovação e ao investimento. Pessoas com a missão de devolver às populações aquilo que lhes foi retirado: a confiança na política. E para isso precisamos de todos, dos que vão a votos com o nosso símbolo e também dos que em nome de um bem maior, irão coligados para desalojar poderes instalados. Estes não serão autarcas de segunda linha. Serão os nossos olhos, a nossa voz, a nossa exigência no terreno. Vão levar pra dentro das câmaras municipais a visão liberal, uma visão exigente, reformista, fiscalizadora e profundamente centrada nas pessoas. Serão eles a garantir que as promessas de mudança não ficam na gaveta depois das eleições. Serão eles a marcar a diferença.

A Iniciativa Liberal tem dezenas de coligações com a AD, com o PSD e também com o CDS pra estas próximas autárquicas.

Serão eles a marcar a diferença, mostrando que o que nos move não é o poder pelo poder, mas a transformação concreta da vida das pessoas. Em coligação ou sozinhos, os nossos princípios não se diluem, pelo contrário, afirmam-se, porque a exigência liberal nunca entra em silêncio, entra para mudar. Mas este caminho exige mais de nós, mais exigência, mais compromisso, mais militância. Porque um partido liberal não se constrói com slogans, constrói-se com pessoas livres, dispostas a dar o seu tempo, o seu talento, a sua energia. A Iniciativa Liberal precisa de todos, dos que vieram pra discutir ideias, dos que vieram para agir, dos que vieram para mudar, dos que acreditam que vale a pena lutar por um país melhor. E este novo ciclo começa dentro de casa, com uma iniciativa liberal mais coesa, mais ideológica, mais convicta. Um partido que não pede desculpa por ser liberal, que não tem medo de defender a dignidade do indivíduo, a força do mercado, a coragem de empreender, o direito de errar, de tentar, de recomeçar.

Depois de vários recados para trás, Mariana Leitão faz agora uma pausa para beber água. Mariana Leitão agora também a deixar recados para dentro, quer um partido mais coeso e que não peça desculpa por ser liberal.

Sejamos radicais. Sim, radicais naquilo que verdadeiramente importa. Radicais na defesa da liberdade das pessoas, na convicção de que ninguém deve ser propriedade do Estado, na ideia de que cada indivíduo tem o direito inalienável de viver como entender, desde que respeite o direito dos outros. Radicais na defesa da autonomia pessoal, porque não há dignidade onde há tutela. Na defesa do direito de cada um construir o seu caminho, falhar, tentar de novo, vencer sem ser esmagado por impostos, pareceres ou preconceitos ideológicos.

É o regresso às bases do partido e à irreverência do ADN liberal que Mariana Leitão traz na moção que apresenta.

Radicais na responsabilidade individual, porque é nela que começa a verdadeira solidariedade. Radicais na certeza de que o Estado não é pai de ninguém, nem o patrão de todos. Radicais, acima de tudo, na defesa da liberdade de viver sem medo do Estado, sem medo da maioria, sem medo de qualquer moda, de qualquer governo. Quando o mundo escorrega para o conforto do autoritarismo suave ou do conformismo crônico, nós temos o dever de ser incômodos. Quando os partidos se escondem atrás da linguagem vazia, temos a obrigação de falar claro. Quando os valores liberais são ignorados ou caricaturados, cabe-nos a nós defendê-los com orgulho, com coragem, com convicção. Por isso, hoje, aquilo que vos proponho é uma iniciativa liberal revigorada. Este é, mais uma vez, o momento de afirmar as nossas ideias sem concessões, de explicar claramente a este governo e a esta maioria qual o significado da palavra coragem e apontar claramente para qual o caminho da mudança. Esperemos, então, para ver se este governo terá a coragem para dar os passos necessários e não cometerá erro algum sem o nosso aviso. Sejamos, por isso, a consciência liberal do nosso sistema político. Não estamos cá para agradar a todos ou esperar pela nossa vez. Estamos cá para dizer o que pensamos, porque é para isso que servimos. E diremos o que temos a dizer quantas vezes forem necessárias, durante todo o tempo que for preciso, para que mais e mais vozes se juntem a nós. Teremos a força da tranquilidade de quem sabe que tem razão e a inquietude de quem também sabe que o relógio está a contar. Estaremos exatamente onde precisamos de estar. Estamos aqui hoje porque escolhemos um país onde ser livre não é um risco, é um direito. É por isso que existimos. E é por isso que, aconteça o que acontecer, continuaremos a lutar, porque um dia, e esse dia chegará, Portugal será finalmente um país onde a liberdade não precisa de pedir licença. Viva a liberdade, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal. Muito obrigada a todos.

Mariana Leitão. Um curto discurso de Mariana Leitão a apresentar a sua moção estratégica. Aplausos bem mais modestos do que no discurso de Rui Rocha, que também escutámos aqui em direto. Mariana Leitão a deixar recados para dentro e para fora. A começar a criticar a direita do caos, falando assim do Chega, e a reconhecer que, neste momento, a Iniciativa Liberal não tem condições para contribuir para uma solução de governo. Deixa o caminho para os liberais, quer um partido radical naquilo que verdadeiramente importa. José Rafael Lopes, as declarações de Mariana Leitão. Será eleita ainda hoje a próxima presidente da Iniciativa Liberal.

É um dos temas para análise, já a seguir, aqui na Rádio Observador, a olhar para falar sobre o que disse Mariana Leitão com o Miguel Pinheiro, o Pedro Benovitch, que continua aqui conosco em estúdio, e também o Rui Pedro Antunes, o editor de política também aqui do Observador, e João Gama. Faz sentido um discurso em Alcobaça, a análise ser feita também a partir de Alcobaça, com o apoio em vídeo, deixo para ti.

Vamos a isso, José Rafael Lopes. Miguel Pinheiro, começo por ti. Depois dos reparos de Rui Rocha, Mariana Leitão veio pedir um partido radical no que verdadeiramente importa. O que verdadeiramente importa para a Iniciativa Liberal, para esta mensagem de radicalismo?

Olha, quando o discurso acabou, eu virei-me para o Rui Pedro e perguntei: "Já acabou?"

Foi muito curtinho comparado com o do Rui Rocha.

E a comparar com vários outros discursos. O que nós tiramos daqui? Tiramos daqui, por um lado, várias das coisas que Rui Rocha não queria que tirássemos. Ou seja, Mariana Leitão lembrou o passado mítico da Iniciativa Liberal, portanto, Rui Rocha não queria que houvesse esta idealização do partido, e ela foi lembrar esse grande momento em que aparece um partido a dizer menos Estado, mais liberal. Depois, ao contrário do que Rui Rocha queria, ela pede que o partido seja radical, o que indicia que foi moderado. Portanto, de facto, parece que Rui Rocha ontem à noite terá conseguido que alguém lhe mandasse o discurso de Mariana Leitão. Depois, há uma promessa para as autárquicas de que os eleitos da Iniciativa Liberal sejam agentes de mudança Não sei bem o que isso quer dizer. E mais uma vez esta obsessão com o Ministério da Reforma do Estado, a Iniciativa Liberal está muito preocupada com esse ministério. Mariana Leitão a dizer que um ministério é insuficiente para agradar aos liberais. Nem vou entrar numa potencial contradição, nem vou entrar aquilo que se diz quando vamos entrar. Em que Mariana Leitão diz-

Por falar em contradição.

Certo. Temos que ser radicais no direito a que cada um possa viver como entender, desde que respeite os direitos dos outros. Não sei muito bem como isto vai colar com aquilo que tem sido também o discurso da Iniciativa Liberal sobre imigração e a necessidade dos imigrantes se adaptarem à cultura portuguesa. Se eu não tenho o direito a vir aqui falar a língua que entender, desde que respeite os outros, não tenho que saber falar português, desde que viva aqui respeitando os direitos dos outros e tenho o direito a não fazer uma integração plena no país. Eu penso que isto não alinha bem com aquilo que a Iniciativa Liberal tem dito. Mas como Mariana Leitão não falou sobre imigração, pode ser que haja aqui também uma mudança agora no futuro. Mas disseram que a vitória de João Cotrim Figueiredo disse que os resultados da Iniciativa Liberal nas últimas eleições foram poucochinho, lembrando uma célebre expressão da política portuguesa. Acho que este discurso também foi poucochinho, mas pode ser que Mariana Leitão se esteja a guardar para o discurso da noite, porque este congresso, esta convenção é tão aberta à crítica, há tanta coisa para discutir que só vai durar um dia.

Uma convenção em tempo recorde. Antes de irmos ao Pedro Benevides, Rui Pedro, deixa-me perguntar se o partido parece neste momento estar mais com o Rui Rocha do que com a Mariana Leitão, recorrendo aqui ao aplauso.

Deixa-me só dizer que há bocado não retribui os elogios do Benevides, mas eu, ao contrário da Mariana Leitão, não tenho dúvidas nenhumas que o meu antecessor é melhor do que eu.

Coisa tão bonita, olha, sim, senhor.

Eu não tenho problemas com o legado.

Estou a fazer. Espero que esteja a ver nas redes sociais do Observador.

Com o legado. Mas dito isto, é diferente, João, sabes porquê? Na verdade, havia aqui uma ala mais para trás, que eu suponho que seja a tal oposição que nas eleições setoriais vai ficar mais clara, que não aplaudiu o discurso de Mariana Leitão, que são os zangados. E Rui Rocha, como está de saída, nunca vi ninguém dizer mal a uma pessoa no funeral. E portanto, isto do ponto de vista de ser o ato fúnebre da liderança dele, apenas porque ele continua no Parlamento e como figura relevante do partido.

E candidato em Braga.

E candidato em Braga. Aliás, também ele disse no discurso que é a verdade, em 2024 era risco para a Iniciativa Liberal não eleger e ele era líder do partido e em vez de se meter em Lisboa, como fazem muitos líderes do partido assumiu esse risco e também fez questão de dizer hoje. Aliás, ele hoje disse tudo e se alguém lhe devia 3 € da máquina do café, ele só não disse porque já não tinha tempo. Mas Mariana Leitão vem de facto atacar o Chega, até faz aqui aquelas tríades à Luís Filipe Mendes, de socialista, laicista e liberal, ela dizia que o Chega era coletivista, estatista e paternalista. E depois, na parte do inventar o ministério, que o Miguel Pinheiro também referiu, eu lamento, mas não foi só para agradar à Iniciativa Liberal, mesmo que tenha pensado nisso, que o governo criou um ministério. Naturalmente que o governo tem a ambição de reduzir a despesa pública e o peso do Estado, até porque a ala do PSD de onde vem Luís Montenegro, inclusivamente chegou a ter um líder que queria privatizar a Caixa Geral de Depósitos e tinha uma linha de redução da despesa pública, embora eu acho que todos os partidos, por mais liberais que sejam, quando chegam ao governo, tornam-se muito mais estatistas, pois já nem querem abdicar da TAP. Enfim, é uma tendência, porque de facto quando estão à frente...

Têm os motoristas, têm os carros de função.

Porque de facto, por razões, porque é mais confortável num primeiro momento e num segundo momento, porque na verdade quando se gere uma máquina muito grande, não se quer gerir, vamos imaginar isto em perspetiva liberal, uma empresa muito grande não se quer gerir uma empresa mais pequena e, portanto, quanto mais poder se exerce sobre as várias áreas e tudo isso é mais ou menos natural. E para dizer também que é uma questão de risco esta aposta nas autárquicas, porque é óbvio que vai em coligações com o PSD e pode chamar a si algumas vitórias, por exemplo, vencer Lisboa com o apoio da Iniciativa Liberal, o Carlos Moedas é importante para a Iniciativa Liberal. Se por acaso no Porto também o facto da Iniciativa Liberal não ter continuado com o Filipe Araújo e ter ficado do lado de Pedro Duarte, etc, também pode reivindicar a qualquer coisa, mas também não é nas autárquicas que a Iniciativa Liberal se vai afirmar. Ela tem ali um bocadinho de propriedade, porque de facto enfrentou a Isaltino Morais na Assembleia Municipal, já referimos isso aqui, e portanto tem um certo passado com...

Sim, é verdade e ele agora está com imensos problemas para ser reeleito, porque foi uma oposição tão eficaz que Isaltino Morais ficou politicamente não recuperou até agora.

Eu acho que ela é responsável pelo Pêra Manca, pelo país saber, o país pobre como eu, saber a diferença entre o Pêra Manca tinto e o Pêra Manca branco. Mas tudo isso, lá está, falando um pouco mais a sério, é um desafio as autárquicas para a Iniciativa Liberal, até porque vai haver um fosso ainda maior para o Chega, que apesar de hoje já competir noutro campeonato, a Iniciativa Liberal nunca deixa de tentar também de alguma forma capitalizar algum do eleitorado do Chega, porque ele é muito grande.

Há aí um problema, de facto, com as autárquicas. É que todas estas coligações autárquicas foram sendo fechadas no momento em que a estratégia, lá está, era a aproximação da AD, tendo como grande objetivo, no final, haver uma aliança de governo. Agora, tudo isto fica um bocadinho esquisito, porque a Iniciativa Liberal está a afastar-se da AD

Diz que a AD está a inventar ministérios só para enganar os liberais, quer voltar ao radicalismo e, no entanto, no próximo ato eleitoral vai estar debaixo do guarda-chuva da AD muito bem comportada. Isto está tudo cheio de contradições, umas coisas não jogam com as outras e a Iniciativa Liberal vai ter esse problema, porque se as alianças perderem, é um problema, porque perderam. Se ganharem, a Iniciativa Liberal tem que mostrar que vai levar a uma mudança efetiva em Lisboa, por exemplo, que vai de fato obrigar Carlos Moedas a mudar.

Um dos pontos que é interessante, João, queres passar pro Pedro?

Deixa lá o Pedro. Está longe. Podem fazer fingas do cão do Luís Rosa, podem estar à vontade. Estou com o cão ao colo agora.

Aliás, o PAN está na frente oposta à Iniciativa Liberal em Lisboa.

Pode ter sido uma mensagem subliminar aqui.

Exatamente. Mas para dizer isso, que a Mariana Leitão diz que não quer ser a figurante da AD, mas na verdade, mesmo, por exemplo, nas questões da lei de imigração, como não tem peso para aprovar, a personagem principal, os protagonistas são a AD e o Chega, e a IL tem muita dificuldade, de fato, em ser mais do que figurante. Claro, depois tem figuras que conseguem expor bem as suas ideias, continuam a ter algum rasgo, mas não deixa de ser figurante. E mesmo a publicação em Lisboa, alguém é capaz de dizer que a Iniciativa Liberal é uma grande protagonista? Só se agora, na escolha dos nomes dos vereadores, eles tiverem em segundo lugar, tiverem uma figura nacional ali, daquelas que não precisa de legenda, e passar a ter uma intervenção.

Suspeito que não terá.

Não terá e provavelmente terá a fábrica dos unicórnios, porque é uma coisa que os liberais gostam. Aliás, isto é a convenção X, que é porque é 10, mas podia ser X por causa do Musk, porque continua a haver uma grande-

Não há motosserra nesta convenção, mas até agora.

Mas os amantes Milei são cada vez mais. Mario Mirilopes, antes de Mariana Leitão, disse claramente que a linha é Milei. Já não há vergonha de Milei, já tinha desaparecido na última convenção e agora menos ainda. Já são figuras topo da hierarquia da IL a dizê-lo.

Pedro Borges Vidos, eu não te vou perguntar se preferes Pera Manca tinto ou Pera Manca branco.

Pera Manca em geral eu prefiro. Se estiverem aí, por mim tudo bem.

Mas logo no início do discurso de Mariana Leitão, a futura presidente do partido admitiu que a IL não tem condições para contribuir para uma solução de governo. Qual é que é o papel da IL? É este radicalismo reforçar uma oposição à AD que possa ter faltado com a liderança de Rui Rocha?

Eu não sei exatamente. Nós às vezes também embarcamos nestas palavras, no radicalismo da Iniciativa Liberal. De fato, algumas propostas deles, sobretudo essas iniciais, eram radicais e tinham um problema . Peço desculpa. Tinham um problema quanto a mim, que era às vezes havia ali uma falta de coerência ou de pensamento estruturado sobre as consequências daquelas propostas e, sobretudo, o que se faria para compensar, por exemplo, quando se faz propostas a nível fiscal que implicam uma perda de receita grande num país que está estruturado como está em termos de estado social, de serviços públicos, etc., como é que se vai compensar isso? Porque não se pode pura e simplesmente tirar receita e esperar que daqui a 15 anos o país comece a enriquecer. E acho que a Iniciativa Liberal, nessa fase inicial, tinha esse problema de faltar ali um pensamento amadurecido sobre as coisas. Havia umas propostas, essas sim, radicais, que eram atiradas pro ar, que tinham pelo menos o mérito de forçar o país a discutir uma série de coisas que às vezes eram dadas como adquiridas, porque PS e PSD basicamente pensavam o mesmo sobre isso. Agora, voltar a essa fase, pra mim, tem sempre esse problema, que é: esse pensamento já foi amadurecido o suficiente? Ou esta viragem um bocadinho mais, se quisermos, realista, para não dizer moderado, também não quero que Rui Rocha fique zangado, acabou por desviar as atenções e ninguém teve um pensamento suficientemente amadurecido sobre isso? Não sei. Acho que o papel da Iniciativa Liberal e desta liderança, se é esse o caminho que quer fazer, deve passar muito por isso. Agora, o que esse discurso me pareceu genericamente? Pareceu-me que deu corpo àquilo que eu entendi inicialmente quando Rui Rocha falou, fez aquele pequeno número de tentativa de stand up quando falava do chatismo. Achei um discurso um bocadinho chato, um bocadinho aborrecido, pouco empolgante, e isso viu-se também nessa sala que aplaudiu de pé Rui Rocha, com todas as suas críticas àquilo que esta nova liderança aparentemente quer fazer e sobretudo à forma como ele se sentiu tratado nestes tempos em que deixou a liderança. Mas também vou dar aqui o benefício da dúvida. É verdade que normalmente neste tipo de eventos, o líder que chega faz um primeiro discurso de apresentação. Nós já vimos inúmeros discursos que deixavam sempre alguma coisa a desejar, porque precisamente o líder estava a preparar o discurso que verdadeiramente queria que marcasse as notícias para o fim. E aí é que vai apresentar as suas propostas e que falava com mais convicção e verdadeiramente como líder. Para já, vi um discurso morno, um bocadinho aborrecido e que sobretudo ficou na sombra do líder que sai. Isso não é um grande sinal, mas lá está, eu vou dar aqui um 14 de incentivo à Mariana Leitão para o discurso que ela fará no encerramento desta convenção, que supostamente acabaria hoje, mas com o atraso que isto leva, não sei se os trabalhos vão ser adiados pra amanhã.

Temos aqui uma aposta para ver a que horas é que acaba a convenção.

É a Valcuiramania, quem ganhar.

Pago pelo Rui Pedro Antunes. Miguel Pinheiro, deixa-me perguntar-te que nota é que dás a este primeiro discurso da Mariana Leitão e também a Rui Rocha, este partido quase fraturado entre o líder que deixa agora a liderança do partido e a líder que vai assumir, um mais entusiasmado do que o outro. A Iniciativa Liberal tem aqui problemas e a Mariana Leitão começou com o pé direito.

Eu dou um oito. Para este discurso, mais valia a Mariana Leitão dizer: "Bom dia, sejam bem-vindos."

Se então se está a contar, vamos estar fé.

Estava feito. Agora, o discurso que realmente me parece que pretendeu marcar aquilo que vai ser esta convenção e o começo desta liderança é o discurso de Maria Morim Lopes. Não me passa pela cabeça que Maria Morim Lopes tenha falado sem estar articulado com Mariana Leitão, acho impossível, isso seria de um grande amadorismo. E como dizia o Rui Pedro, aquele discurso foi Milei. Maria Morim Lopes diz que o Milei, deixa-me cá citar com rigor, que é para isto não ser com o amadorismo que eu tenho habituado as pessoas. Ela diz: "Essas ideias têm um rosto em Portugal e é a Iniciativa Liberal", e diz: "Milei é apenas o executor das nossas ideias." É verdade que nós na última convenção tivemos uma motosserra e tivemos pessoas com camisolas da Argentina e tivemos Bernardo Blanco a falar em Milei, mas nessa convenção, aliás, acho que até podia ser interessante nós irmos recuperar a entrevista que fizemos à Mariana Leitão, porque eu tenho a ideia, posso estar enganado, Rui Rocha seguramente tentou moderar estas ideias pró-Milei. Eu suspeito que Mariana Leitão não quer estar aqui a mentir, mas tenho ideia de que estava articulada com essa necessidade de pôr um travão naquilo. Houve ali um momento em que parecia que a direção ia perder o controle da convenção com estes entusiasmos pró-Milei, então houve essa cautela. Aqui, pelos vistos, e com a nova liderança, não. Com o que disse Maria Morim Lopes, o Milei vai ser o grande símbolo da Iniciativa Liberal em Portugal.

Deixa-me só dizer, Miguel, que ela nessa entrevista à Rádio Observador durante a convenção, disse que aí ela tem muita noção das diferenças entre Portugal e a Argentina. É óbvio que tem tido alguns resultados interessantes e algumas políticas com as quais concordamos, mas os cenários não são comparáveis. Isto foi uma das coisas.

Isto foi há quantos meses?

Foi em fevereiro.

Foi em fevereiro. Hoje, o Milei é apenas o executor das nossas ideias. Atenção, isto agora independentemente da opinião que possamos ter sobre o Milei, não é isso que eu estou aqui a discutir. O que eu estou a dizer é que é mais um sinal desta mudança muito substancial na orientação política e estratégia da Iniciativa Liberal. Uma nova orientação que cai do céu aos trambolhões, se calhar foi discutida internamente, mas com uma enorme opacidade. Não houve um debate vivo, público, de dirigentes da Iniciativa Liberal sobre isto. Isto de repente é decretado às massas. Portanto, há uns meses era decretado às massas: calma aí, porque há diferenças. E agora, do topo, vem decretado para as massas que agora o Milei é que é o mero executor das nossas ideias. Um partido saudável não funciona desta maneira. Mas enfim, portanto o grande discurso de abertura em relação à nova direção é o de Maria Morim Lopes. Daí a minha nota baixa para Mariana Leitão.

E Rui Pedro Antunes, se tivéssemos de dar uma nota a Javier Milei no início desta convenção, seria a nota mais alta do dia de hoje?

Eu acho que ele se estava a rifar para a Iniciativa Liberal, sinceramente.

Estou a tentar que tu dês uma nota alta, percebes? Que isto é o vencedor. Eu estou farto de ver isto, vocês que fazem isto tantas vezes e não perceber.

Nos vencedores e vencidos do jornal podemos colocar o Javier Milei. Não sei se já estava em fevereiro, por acaso. Mas o ponto é: eu visitei a Argentina em 2023 e vi bem o que era a realidade do país e da inflação, porque comprei lá coisas. Como, por exemplo, haver miúdos à porta do supermercado com os pais, porque às vezes a escassez de determinadas coisas era grande ou os preços subiam em determinado momento e então dividiam-se, punham os miúdos a ir buscar os legumes, outros miúdos a ir buscar o papel higiénico e depois havia isso à porta dos supermercados, as famílias organizavam-se. Enfim, eu cheguei, por exemplo, a comprar uma água a €0,50 em câmbio e fui à esplanada e pedi uma outra água e uma hora depois já paguei €2,50. Era uma loucura, a inflação era muito instável. E claro que estava num ponto em que era preciso fazer qualquer coisa que fosse absolutamente radical. E é neste contexto que Javier Milei chega à Argentina, num país completamente descontrolado e isso a afetar a economia. Portugal não tem essas características e, portanto, é difícil aplicar um liberalismo modelo Milei agora. Claro, para as pessoas terem uma ideia, pode-se usar saber quem é que é o líder inspiracional. Eu não sei se o PCP continua, imagina Se calhar continua, mas é bom saber que eles são marxistas-leninistas. E se calhar é bom saber que a Iniciativa Liberal é milenista e que mais do que isso, eu diria até que tem inspiração no modelo norte-americano. Ou seja, tem uma perspectiva perante a sociedade em que os Estados Unidos, o capitalismo, às vezes até o ultracapitalismo, no entender da Iniciativa Liberal, é o caminho que se isso fizer o país crescer, as empresas prosperarem e os salários aumentarem. É uma ideia, não é um Maradona, é uma espécie de Maradona, mas deus do pensamento da Iniciativa Liberal. Já não têm vergonha disso. Suponho que é nesta perspectiva de tentar qualquer coisa, uma pedrada no charco, para fazer qualquer coisa, para sair deste crescimento anêmico que o próprio partido tem tido, em que se tivesse a olhar para dados do país, da economia, certamente iam criticar a dizer que era preciso fazer alguma coisa. Olha, o crescimento tem L da Iniciativa Liberal.

E assim ficamos com a análise aos discursos que marcaram este arranque de convenção liberal. Estamos em Alcobaça, vamos continuar o dia todo a acompanhar as declarações, os intervenientes e também com entrevistas programadas até o final do dia, dia que vai acabar com a eleição de Mariana Leitão na liderança do partido. É a senhora que se segue a Rui Rocha e José Rafael Lopes, regressando agora a Alvalade. Regressaremos no próximo noticiário para dar conta dos destaques dessas intervenções.

Ficamos por aqui com a análise ao discurso não só de Mariana Leitão, também ao do Rui Rocha. Resta-me agradecer ao Pedro Benevides, também ao Miguel Pinheiro e também ao Rui Pedro Antunes por esta edição alongada e especial de "E o Vencedor é...". Já a seguir vamos às notícias, mas sempre com atenção virada para Alcobaça.