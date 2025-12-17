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Este é o Som do Ioven Soré das manhãs 360, que também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. Carla, esta quarta-feira estão conosco José Manuel Fernandes e Alexandra Machado. E há mais um debate presidencial para analisar, mas vamos começar com a polêmica do momento, a polêmica em torno das declarações do ministro da Educação sobre residências universitárias e serviços públicos degradados. José Manuel, começo por ti, isto foi uma gafe ou foi um erro político do ministro?

Acho que não foi uma coisa nem outra. Ouvindo a frase toda desde o princípio, o que ele está a dizer é que isso, se foi erro, foi erro da Isabel Moreira e do Fabian Figueiredo, que dispararam logo para as redes sociais a pegar num bocado da frase e não na frase inteira. Vamos ver. Aquilo que o ministro explicou, depois foi obrigado a explicar ao longo do dia, é uma coisa que quem quer que ande no terreno sabe. Se um serviço apenas for frequentado por pessoas mais pobres, por regra, é descuidado pelos serviços públicos, quanto mais não seja, porque essas pessoas têm muitas vezes menos acesso à influência, à capacidade de reivindicação, a criarem normas. Eu já fiz reportagens sobre esta matéria. Todas as câmaras municipais sabem que um dos problemas que muitas vezes existe nos bairros sociais, que são habitados, em regra, por pessoas mais pobres, é assegurar que eles não se degradam. E, em parte, não se degradam por uma coisa tão simples como esta: eu sei que pra manter a minha casa em condições, tenho que gastar dinheiro nela. Se estamos a falar de pessoas pobres que não têm dinheiro às vezes para comer, elas não vão gastar dinheiro nas suas próprias casas. E por isso essas casas degradam-se e é necessário um investimento constante do dono das casas, que são muitas vezes as câmaras municipais. Eu lembro-me de ter feito reportagens em Lisboa, em bairros sociais em que isto era óbvio, e quando isso não acontecia, por exemplo, quando os elevadores deixavam de funcionar, as pessoas passavam a ir a pé e não acontecia nada. Nós sabemos que quando os meios das pessoas são outros, os elevadores são arranjados. Se não são arranjados por quem deve arranjá-los, alguém avança o dinheiro e depois logo se há de resolver. Quem anda no mundo real sabe que as coisas são assim. Aquilo que o ministro estava a dizer é uma política social relevante, quer dizer assim, se nós queremos que a educação funcione como elevador social, não podemos permitir que, mesmo que seja nas residências universitárias, haja segregação social. Pela mesma razão que acontecem coisas tão simples como esta, e vou dar um exemplo já com mais de duas décadas. Na altura da Expo 98, em Lisboa, de repente, toda gente percebeu que podia haver ruas limpas, sem beatas no chão, sem papéis, sem lixo. Por quê? Porque de repente, quando as pessoas passavam os portões da Expo, passavam a ser civilizadas e antes não eram? Não, por uma outra razão completamente diferente. É porque se eu estiver num sítio onde vejo beatas no chão e tiver uma beata, eu nunca fumo, nem nunca fumei. Portanto, nem sequer tivesse a tentação.

Quando acabas de comer o teu pacote de batatas fritas.

Quando há lixo por todo lado, se eu não encontro logo um caixote do lixo, fica por aí. Se não houver lixo por todo lado, eu sinto-me inibido de fazer o disparate. Um ambiente mais cuidado torna as pessoas mais cuidadas e muitas vezes a forma de conseguir isso é conseguir, por exemplo, em vez de termos bairros sociais segregados, tenhamos bairros sociais misturados ou próximos com bairros da classe média. Não é preciso ir pra bairros ricos, bairros da classe média. Eu vou ser franco, das maiores javardices que vi na minha vida, a palavra javardo agora parece que se pode dizer de qualquer forma. De acordo com o tribunal, vamos embora com os javardos. Mas das maiores javardices que vi na minha vida foram daquilo que a gente chama de betos, que são ricos mal-educados, ricos mimados. São, de facto, às vezes os piores de todos. Mas não era disso que o ministro da Educação estava a falar. Estava a falar de procurar ter políticas na área da ação social que integrassem melhor as pessoas e, entre elas, uma dessas políticas é fazer com que, por exemplo, haja diferenciação. Há vários pontos na política, é preciso ler, por exemplo, a notícia do Observador toda. Lê-se a notícia toda e percebe-se que há lá várias políticas que têm a ver com os subsídios que se dão ou não se dão, com as residências ou quem vai pra um quarto, permitir mais possibilidade de escolher, não segregar. E tudo isso é integrar.

É evitar a guetização.

Alguém aqui está a trabalhar com os javardos.

Esses é que estão um bocado guetizados.

Espero que não seja nenhum gato, não conheço.

Estão guetizados esses.

Não estão guetizados. A minha nota vai pra Isabel Moreira e pra Fabiana Figueiredo, que são dois dos principais responsáveis. As pessoas gostam muito de dizer que as redes sociais são só as fake news da extrema-direita. Pelos vistos, também servem bastante para a extrema-esquerda incendiar a pradaria mal pode, à primeira oportunidade, e sem pensar, e sem ver tudo, e também desconhece

Desconstruir.

Descontextualizar. Não é fácil de dizer.

Dizemos uma vez e já não é preciso dizer mais.

Já não é preciso dizer mais, exatamente. E para aquela reação inicial de quem não procurou informar-se antes de tweetar ou fazer coisas parecidas, vai aquilo que lhe é devido por estas circunstâncias, que é um quatro.

Um chumbo direto.

E o próprio PS pedindo logo a demissão.

O próprio PS também depois entrou em parafuso, mas para o fim do dia o PS já estava mais calmo.

Sim, mas pedindo logo a demissão e Pedro Nuno Santos também recorrendo às redes sociais, pedindo logo a demissão do ministro sem ver qualquer contexto.

Insistindo naquela interpretação de que o ministro tinha dito que os serviços se degradam pela utilização que é feita pelos utentes.

São os pobres que degradam.

É um pouco insano alguém pensar que o ministro ia dizer uma coisa dessas.

Mas, no entanto, deixa-me dizer que compreendendo a tese, que não é do ministro, sobre a degradação de serviços públicos que são desenhados especificamente para as camadas mais pobres da população, continuo a achar que existe uma diferença. Por exemplo, se falarmos da educação no geral e também da saúde e a questão das residências universitárias. Não é admissível que residências universitárias públicas não tenham condições, como por exemplo, falta de água quente, as pessoas passarem frio. Isto existe em residências universitárias em Lisboa e é até um bocado chocante e indigno pensar usar o argumento de que se houvesse uma mistura da população a quem estas residências se destinam, as condições iriam melhorar. Iriam melhorar por quê? Nós ainda percebemos a lógica na saúde, que um serviço nacional de saúde que se destine à maioria da população, à generalidade da população, acaba por ser melhor por uma questão até de escala do que um serviço nacional de saúde só destinado aos mais pobres. Mas no caso de residências universitárias ou até de cantinas universitárias, dizer: "bem, os serviços degradam-se, porque as pessoas não reclamam." Eu acho que não é exatamente a mesma coisa, percebendo que o ministro não quis dizer que os serviços se degradam por serem usados por pobres.

Perceber onde é que essa gestão não atua. E se há um problema de base, que é a gestão das residências estudantis não faz a manutenção correta, alguém tem que responsabilizar ou alguém tem que pedir uma fiscalização a essa gestão.

Aos serviços, claro.

E quem é que faz isso? O Ministério da Educação. Tem que se também começar a atuar a montante para se poder culpar a gestão.

Aliás, até temos um bom exemplo.

Sabemos que é uma tendência. Dizer só que é culpa da gestão, pode-se também auto-criticar, porque a gestão é de alguém e alguém tem a responsabilidade de nomear essa gestão.

Até temos um bom exemplo de como a mistura de classes beneficia os serviços. No ensino superior, nas faculdades públicas, que são de qualidade. Em Portugal, ao contrário de outros países, até são de maior qualidade do que as instituições privadas, é um bom exemplo de como isso puxa para cima, de fato. Mas no caso das residências universitárias custa-me a perceber como é que misturar iria automaticamente melhorar a qualidade do serviço, a não ser que admitamos que existe incúria e desleixo atualmente por parte do Estado.

Não, que existem duas residências estudantis, a dos ricos e a dos pobres.

E sobre o debate de ontem entre António José Seguro e João Cotrim Figueiredo? Faço essa pergunta.

Eu no outro dia tinha falado a propósito do debate entre Gouveia e Melo e André Ventura num empate com uma ligeira vantagem para Gouveia e Melo. Ontem, acho que foi também mais ou menos isso que se passou com uma ligeira vantagem para António José Seguro, por causa daquele gol.

Eu acho o oposto.

Eu sei. Cotrim Figueiredo entrou com tudo. Entrou para arrasar António José Seguro e acho que aquela-

Foi uma mensagem, um elogio passivo-agressivo.

Elogio, sim. É retórica. Nós sabemos como é que começa aquele discurso de Marco Antônio na peça Júlio César, que é também muito amigável, e depois percebemos qual é que é a intenção. Cotrim Figueiredo também entrou assim. Acho que entrou muito bem e acho que desmontou aquele que tem sido um dos argumentos de António José Seguro, que é dos ovos e dos cestos. Mas se depois houver um governo do Partido Socialista, o que é que faz? Demite-se e António José Seguro aí perde um argumento, que ele tem utilizado esse argumento. Que não se pode pôr os ovos todos no mesmo cesto. E a verdade é que Cotrim foi muito hábil a usar esse argumento, aí até compromete, põe em causa a sua própria independência. É independente em relação a um governo da AD, e depois em relação a um governo socialista. Se essa é uma vantagem em relação aos seus adversários mais próximos da AD, como é que não se tornará numa desvantagem para si no caso de haver um governo do Partido Socialista? Eu acho que aí Cotrim esteve muito bem. Mas o ataque de António José Seguro pareceu-me até mais espontâneo, porque foi em reação a uma afirmação de Cotrim de Figueiredo em relação à promulgação da Lei da Nacionalidade Eu acho que foi muito mais eficaz até pelo momento televisivo, e estamos a falar de debates televisivos, que gerou.

O silêncio.

O silêncio e a cara de Cotrim de Figueiredo, que parecia aterrado. Eu acho que ele até ficou pálido.

Sobre a lei da nacionalidade.

Sobre a lei da nacionalidade, porque é difícil justificar duas coisas: ele teria promulgado a lei, mas ao mesmo tempo concorda com as objeções levantadas pelo Tribunal Constitucional. É um pouco difícil justificar, e é tão difícil que Cotrim de Figueiredo ficou calado. E aquele momento, aquele silêncio e a cara de Cotrim de Figueiredo nos ecrãs, em silêncio, sem saber como havia de responder, eu acho que pesou muito, foi um golpe decisivo. Acho que é um pouco como no boxe, que havia aquela estratégia do Muhammad Ali, que era o rope a dope, que era de ficar encostado às cordas, a encaixar murros e depois desferir num certo momento, quando o adversário já está cansado, desferir golpes sucessivos rumo ao adversário. Foi mais ou menos o que aconteceu ontem. Acho que Cotrim disparou mais, mas o golpe decisivo foi o de Seguro.

Não foi assim que eu visto.

Não, eu também. Quando o Bruno começou a falar, eu ia dizer: "Olha, concordo", mas depois no final, eu dei uma ligeira vantagem a Cotrim de Figueiredo, precisamente porque coloquei na balança os vários temas. E de fato, se Seguro ganhou a parte da lei da nacionalidade, embora, parêntesis, Seguro não tenha dito o que pensa sobre a questão.

Foi hábil.

Exatamente. Conseguiu fugir e fugir também é uma forma de perder o debate. Mas tirando a lei da nacionalidade, que Cotrim de fato ficou sem chão e ficou sem saber o que havia de responder, nos outros temas, Seguro ficou meio perdido. No tema dos ovos, claramente, Cotrim saiu por cima e é um tema que Seguro tem batido em todos os debates, na história do equilíbrio institucional entre a direita e a esquerda. E por isso, ontem Cotrim soube argumentar bem contra essa ideia de António José Seguro, que tem dito em todos os debates. Cotrim se saiu bem nessa parte e por isso mesmo também acaba por ter aqui uma ligeira vantagem. E depois, quando falam da saúde e era um terreno que Cotrim podia ter saído chamuscado porque não tem conseguido passar a sua ideia para a saúde, e insistiu bastante em fazer perguntas a António José Seguro sobre a saúde. E se António José Seguro tivesse sabido contra-argumentar, se calhar Cotrim de Figueiredo tinha ficado ali um pouco estendido. E depois, quando começaram a falar sobre as empresas e a fusão das empresas, enfim, António José Seguro não pode, num debate com Cotrim de Figueiredo, entrar por essas áreas, porque é difícil sair por cima numa área em que Cotrim de Figueiredo está tão bem preparado e sabe no terreno o que custa. Portanto, ontem no debate, eu acho que Cotrim saiu ligeiramente por cima, embora a determinada altura aquilo tivesse mais a dar para um empate, mas acho que Cotrim de Figueiredo, no dever-e-haver, ficou por cima. E quem ganhou também foi o interior com a Golegã e o Erraiòlos.

Foi uma promoção. O que disse na Golegã.

Sai o que disse na Golegã. Notas rapidamente?

Eu dei 12 a Cotrim e 11 a António José Seguro, porque também não acho que tenha sido um debate fantástico.

E tu, Bruno, qual é a nota?

Eu vou dar 12 e qualquer coisinha a António José Seguro e 12 a Cotrim.

Paulo, e o teu vencedor, qual é?

Chutaste para mim a minha indecisão. Eu estou aqui indeciso, de fato, entre dois temas. Um que é aquilo que se passa no Aeroporto de Lisboa. É um escândalo, de fato, em termos logísticos. Há muita gente que ainda fica admirada com o facto de Gouveia e Melo ter tanta popularidade e ter sido, há muitos meses, líder das sondagens. Quem quiser perceber porquê vá ao Aeroporto de Lisboa e encontra motivos para isso. Isto é, a gestão que Gouveia e Melo liderou sobre a vacinação é aquilo a que nós infelizmente não estamos habituados, que é uma coisa que corra normalmente, porque quando há processos logísticos e que exigem algum planeamento, acontece muitas vezes aquilo que se está a passar gritantemente e escandalosamente no Aeroporto de Lisboa, que são filas até seis horas para entrar no país de quem vem de fora do espaço Schengen e, portanto, tem que ser submetido ao controle de passaportes. Era uma mudança que estava prevista, ou melhor, prevista estava, planeada em Portugal, não. As filas, depois da entrada em vigor no verão do sistema em agosto, se não me engano, as filas foram imediatas e desde aí mantêm-se com mais ou menos intensidade, em função também do acaso da chegada de aviões e de pessoas para o controle. E aparentemente, a ministra esteve ontem no Parlamento, a ministra da Administração Interna, aparentemente, e eu acho que isso deve ser mais difícil do que ir à Lua, porque a ministra não tem soluções, não tem plano de contingência para tal. Estamos a uma semana do dia e a poucos dias das viagens de tanta gente. Não há uma data sequer. Penso que a ministra falou ontem de abril, talvez começar a questão a melhorar em abril.

Mas foi o Natal, depois a Páscoa.

Eleições presenciais pelo meio e tal.

O Carnaval.

A ministra teve bom senso, pelo menos, de dizer que correu muito mal a passagem do controle manual para o controle eletrónico

É o óbvio, é o mínimo, pediu desculpa também, mas depois quando se chega à fase crítica, tentar perceber no terreno o que é que falhou e quem é que falhou. Nós fugimos sempre, mas sempre, em Portugal, há quem é que falhou. As pessoas fazem coisas fantásticas e cometem erros. E se não corrigirem os erros de alguma maneira, as coisas vão continuar mal. E sobretudo no Estado, temos muita dificuldade sempre em apurar responsabilidades. E mais uma vez, cá estamos nós. A PSP tem uma parte de responsabilidades, também não tem efetivos. A ANA, que gere os aeroportos, também tem a sua parte de responsabilidade, eventualmente, por não organizarem o espaço do aeroporto. A empresa que forneceu ou fornece equipamentos também tem responsabilidade.

E assim se vai diluindo as responsabilidades.

Vai-se diluindo e não se tiram consequências. E depois aqui o elo mais fraco é sempre o cidadão, neste caso muitos estrangeiros.

Neste caso é o servidor também.

É o servidor que pifou, expressão da ministra, que é aquele termo técnico que todos nós utilizamos.

É muito compreensível, pelo menos aqui não há forma de não perceber o que está a dizer.

Não há mal-entendidos.

Ninguém fez controlo ao álcool.

Mas é um bocadinho o espelho daquilo que se vai passando na degradação de serviços públicos, na incapacidade, de facto, de responder àquilo que é o mínimo. Agora pergunta-se por quê? Não se sabe porquê.

Uma empresa privada que funcionasse dessa forma já tinha falido.

Claro, é evidente.

Quanto tempo é que demora isto já? Já vamos em quatro meses?

Isto desde agosto, quase meio ano.

Não tinha aguentado quatro meses.

E já não era famoso antes. O funcionamento já não era famoso antes.

Já não era, já havia filas no Algarve, em picos de chegadas no verão, já havia problemas.

Eu não sei o que é que se passa. Sei que as últimas vezes que passei por esse controle, já foi há mais de um ano, a última vez que vim de fora da área de Schengen, passei por lá. Antes, a gente passava por lá e aquela parte dos passaportes eletrónicos ou passaporte automático estava a funcionar muito bem. A certa altura, quando eu da última vez passei por lá, já metade das máquinas não funcionavam.

Pois, agora há uma questão.

Não sei.

Mas é difícil.

Há dinheiro para comprar, mas depois não há dinheiro. Mas um dos problemas portugueses é assim: há dinheiro para comprar, depois nunca há dinheiro para assegurar que continue a funcionar.

Para manter e depois não há pessoas, e andamos nisto.

Serão os clientes mais desfavorecidos.

Ora aí está. E por isso se fala tanto.

Mas o problema é que são estrangeiros e é uma minoria, as pessoas que vêm dali. Isto é, aquele não é um problema que afete uma grande parte da população e que seja visível.

Mas é um problema ao qual é sensível a parte da população que viaja, também.

Que é uma minoria.

Que é uma minoria, mas é uma minoria que fala muito, que tem mais visibilidade. Por isso também estamos a falar do assunto aqui.

Sem dúvida. E agora há um tema importante no meio disto tudo, não é só a questão de facto daquilo não funcionar. Atenção, isto é notícia lá fora. Já em agosto foi notícia.

O efeito para o turismo.

É evidente. Quem é que aceita viajar para um sítio com a perspetiva de ficar seis horas depois de aterrar, seis horas à espera da partida do aeroporto? Não podemos dizer, devemos dizê-lo. Eu não viajaria para um local, se tivesse a minha opção de viajar ou não viajar, com seis horas de espera depois do voo.

Quando lá chegasse sequer percebia isso.

Não, se eu soubesse antes, como é evidente, porque é uma armadilha. E estamos a pôr em causa, de alguma forma, a galinha dos ovos de ouro, que é o turismo. Andamos a brincar com fogo e nesta altura de falta de competência.

Em abril de 2026 tudo estará resolvido. Se não estiver em abril de 2026, estará em 2027, segundo ontem foi dito, por causa da Fórmula 1. Portanto, em 2027.

E a questão foi posta ontem, a propósito da Fórmula 1.

Já me deste um argumento para termos Fórmula 1, pelo menos eu não me afadava nada.

Também ali no Autódromo do Estoril. Só falta a tua nota. Eu sei, é Portimão, mas se alargarmos também ao Estoril, há mais um aeroporto que se resolve.

Eu dou um seis à Ministra da Administração Interna. Provavelmente, este assunto até veio atrás, não sei quando é que era suposto ter sido planeado e ela apanha agora com a batata quente nas mãos. Ficou-lhe bem reconhecer que isto correu muito mal, mas para um ministro, depois de meses de problema, exigem-se respostas e soluções e não a simples lamentação de que isto está a correr mal.

E o vencedor é. Está de regresso mais logo, na Tarde Política.

Às 18h10, numa versão alargada, moderada pelo Ricardo Conceição. Esta quarta-feira, as notas são dadas pelo Judite França, a Helena Garrido e o Anselmo Crespo.