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Está na hora de olharmos para os vencedores, ou não. Começa agora a edição deste domingo de "E o Vencedor É". Todos os dias damos notas de 0 a 20 aos protagonistas da atualidade e hoje para escolher vencedores temos Henrique Bordade, especialista em assuntos europeus, e Nuno Vinha, jornalista e diretor adjunto do Diário de Notícias. A condução é do jornalista José Rafael Lopes.

Henrique Bordade, Nuno Vinha, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Nuno, vou começar por ti. Queres olhar para o discurso do diretor da PJ contra a desinformação? O que é que achaste das palavras e sentiste que ficaste informado da melhor forma?

Bom dia, em primeiro lugar. Não foi uma questão só de ficar informado. Eu apreciei a coragem que ele teve de falar sobre isso de forma aberta. A PJ tem historicamente, ao longo dos anos, duas formas de falar: ou não fala quase nada em termos oficiais, ou fala muito pouco, ou às vezes as comunicações que faz são através de fugas de informação para a imprensa, especialmente em questões relacionadas com crime económico e grandes temas altamente complexos, que muitas vezes não ajudam nada nem ao processo, nem ajudam ao conhecimento que as pessoas podem ter das determinadas situações que existem naqueles crimes e naqueles casos em concreto. Neste caso, o Luís Neves teve um procedimento completamente diferente, apesar de existir até um discurso do governo e do primeiro-ministro de: "Atenção, não é necessariamente que nós sejamos um país inseguro, mas nós temos que acautelar e temos que garantir, etc.", com aquele push, neste caso, para uma ação mais musculada da polícia, etc., aquelas ações, como nós vimos no Benformoso. O Luís Neves decidiu, pura e simplesmente, dizer dados, ir buscar os dados, buscar factos e não ter medo de falar sobre eles enquanto diretor de uma polícia de investigação criminal como é a PJ. E isso é sempre de salientar, por oposição até àquilo que é o discurso de outros intervenientes que não têm nada a ver com polícia, que não estão no terreno, que não sabem aquilo que ele sabe e aquilo que a PSP, a GNR e a PJ costumam saber sobre este tipo de casos, não fazem essas análises. Eles próprios não têm que se preocupar com aquilo que é o sucesso ou insucesso dessas operações, mas falam disso de uma forma altamente leviana. E Luís Neves decidiu pôr os pontos nos Is e dizer: "Não, não há aqui uma correlação entre a imigração e o crime. O que nós temos vindo a identificar é um movimento exatamente contrário. Se em 2009 existia esta situação e este número de crimes para este determinado número de imigrantes, agora, quando temos mais do dobro dos imigrantes em relação a esse número, temos menos pessoas detidas de nacionalidades estrangeiras responsáveis por crimes." Não sei especificar se são crimes graves ou não crimes graves. E acaba por desmistificar aquela ideia que corre aí um bocado que é: nas ruas as pessoas não sentem isso. O que é isso das ruas? O que é que é isso das pessoas não sentem isso? São percepções.

Agora temos aqui o diretor da PJ numa posição mais popular.

Claro, saudado pelo governo. E ele está-se a atravessar por isso e está a dar a cara por isso e acho que isso é de enaltecer.

E esse discurso, que nota rende aqui ao diretor da PJ?

Eu dou-lhe um sólido 15.

Um sólido 15?

Claro que sim, dou-lhe um sólido 15. É claro que muita gente pode questionar estes números. Os números devidamente martelados e torturados dizem o que nós quisermos, é um adágio típico. E muita gente virá combater estes números concretos com percepções, digamos assim. Percepções, impressões, como aliás nós ouvimos regularmente, ou então com números nenhuns, pura e simplesmente dar como adquirido, como é uma tática comum de alguma classe, dar como adquirido imediatamente que isso é um problema, que isso é um dado incontestável e não é. E o Luís Neves está aqui para dizer isso.

É uma nota de 15 dada pelo Nuno Vinha ao diretor da PJ, Luís Neves. E agora, Henrique Bordade, vamos olhar para o teu primeiro tema que escolheste trazer para esta edição de domingo de "E o Vencedor É". Queres falar de Donald Trump. Henrique Bordade, a minha questão é: já estás preso ao ecrã para acompanhar a tomada de posse?

Bom dia. É verdade, já estou. Aliás, eu acho que esse é o primeiro problema. Se quiseres, eu tenho dois ângulos para dar a nota. Uma é esta obsessão que torna Trump no omnipresente, ou seja, não há canal de televisão, programa de rádio, texto de jornal que não tenha estado, desde antes das eleições presidenciais americanas, a olhar contestar para o que o presidente americano diz. Eu acho que ele, aliás, tem sabido beneficiar disso. Ele não está muito preocupado em ter a boa vontade da imprensa, mas interessa-lhe uma certa projeção da sua imagem e, portanto, essa atenção toda que é dada e o escândalo das coisas que ele diz, que é intencional, ele não é distraído, não diz as coisas escandalosas não se apercebendo que vão ser escandalosas, é intencional, faz parte da sua estratégia de dar nas vistas e de criar situações radicais que depois consegue gerir de outra maneira. O caso da Gronelândia e do Canal de Panamá parecem-me ser exatamente exemplos disso. Já falámos sobre isso aqui. E isso também, a certa altura, ofusca um bocadinho a olharmos, de facto, para o que ele quer, que às tantas o que nos interessa sobre Trump, mais do que o que adjetivamos, é perceber o que ele quer e o que fazemos com essa realidade. E aí entra a notícia mais recente, que foi apresentada um pouco quase a contragosto, que é: tudo indica que Trump ou a aproximação da presidência Trump foi decisiva para este acordo de cessar-fogo, talvez acordo de paz, veremos, no Médio Oriente. Aquilo que se percebe, e não é muito claro, e as partes obviamente não são excessivamente claras sobre o que as fez mudar de opinião, mas a verdade é que o plano era o plano da presidência Biden desde o princípio, mas parece que algumas declarações de Trump antes ainda da tomada de posse, evidentemente, terão feito soar as campainhas num lado e noutro, junto do Hamas e junto do governo israelita para acabarem por decidir fazer este acordo. E o que é curioso é que fosse Trump outra figura. Estava-me a lembrar do Obama ter recebido o Prêmio Nobel da Paz uns meses depois de ter sido eleito e, honestamente, sem nenhuma boa razão que o justificasse. Eu não estou a sugerir o Prêmio Nobel da Paz para Trump, longe de mim, mas o que estou a querer dizer é que isto dá-nos uma pista para como ler a presidência Trump. E uma das coisas a que eu tenho usado muito como guião foi um artigo de opinião escrito pelo Michael Waltz, que vai ser o conselheiro nacional de segurança de Trump, na Economist um pouco antes das eleições, e onde basicamente dizia isto: os Estados Unidos têm que se focar na China e, portanto, têm que acabar com todas as outras distrações. E entre as distrações incluía quer a Ucrânia, quer o Médio Oriente. E eu acho que é nessa perspectiva que temos que olhar para este acordo de cessar-fogo no Médio Oriente, que é tentar que isso não seja um problema que os Estados Unidos tenham que tratar. Até que me parece acrescer outro. Trump está obviamente indiferente ao destino da Palestina ou de um Estado palestiniano. Tudo indica que isso não é um ponto que lhe seja importante, mas interessam-lhe as relações com os países do Golfo, que têm com Trump um adversário comum, que é o Irão. E portanto, parece-me que é isso que explica o que acontece ali. Apoio a Israel, mas não excessivo. E portanto, isto também apanhou de surpresa quem achava, como no dia da eleição de Trump houve muitos quem dissesse: "Isto agora é um livre para Israel fazer o que quiser." Afinal, tivemos um acordo. E portanto, acho que Trump surpreendeu e isto sugere que olhemos mais para perceber quais é que são os interesses do presidente e da América na perspectiva deste novo presidente, do que apenas para o que ele diz e para a irritação que nos causa.

E agora, Henrique Pornet, vais tu surpreender-nos com a nota que dás.

Vou surpreender, sendo que já percebi pelo que o Nuno acabou de dizer, que eu sou um dador de notas muito generoso, porque quando o Nuno disse um generoso 15, eu achei que generoso ia ser para 18 ou 19. Já percebi que eu sou muito mais generoso. Quando digo generoso, é para dizer muito mais. Eu dou aqui um 15, porque é meio da tabela. Ou seja, eu tenho opiniões muito negativas sobre a presidência Trump e o que aí vem, mas acho que isto surpreendeu e que obriga as pessoas a porem-se no outro lado. E portanto, para mim um 15 é aqui a meia da tabela, mas é que eu acho que com nove já se chumbou, portanto já está.

É aqui um 15 não tão generoso como tu, Nuno.

Eu achei que era uma boa nota, uma excelente nota para o diretor nacional da PJA. Eu chamei-lhe generoso? Pronto, ok.

Acho que os meus alunos, quando os tenho, nem todos os anos tenho, ficarão contentes de ouvir esta história.

Bem, comparado com o José Manuel Fernandes, que corre quase toda a gente a quatro.

Bem, vamos avançar, Nuno, para o teu segundo tema. Queres falar de uma companhia aérea bem especial. Estamos a falar da campanha dos bilhetes de avião.

O Air Chega, não é?

O Air Chega, a campanha de bilhetes de avião feita por André Ventura. O presidente do Chega vestiu-se a rigor, vestiu mesmo uma vestimenta de piloto para promover o regresso de imigrantes ao país de origem. Tu olhas para esta campanha promovida pelo líder do Chega como uma campanha de bandeira ou assim mais low cost?

Bom arranque, mas olha, vou começar a dizer já pela nota. Eu vou lhe dar já um sete, para ficar bem claro.

Um generoso sete?

Não, é um sete. Dou-lhe já um sete. É uma nota negativa e por quê? André Ventura associou-se a uma imagem nas redes sociais com um bilhete a mandar os imigrantes ilegais para longe e diz qualquer coisa: "O PS e o PSD querem saber o que é que nós faríamos aos imigrantes ilegais. Ora aqui está, um bilhete para longe." Curiosamente, por que eu dou um sete também? Por falta de originalidade. É low originalidade total. Para já, porque isto replica uma campanha da Alternativa para a Alemanha, do AFD, partido de extrema-direita na Alemanha. A secção de Karlsruhe fez exatamente isso, emitiu 30 mil bilhetes com destino a um país de origem seguro. Mesmo assim, até é melhor do que mandar alguém para longe, um país de origem seguro. E isto está a ser investigado pela polícia alemã, porque obviamente isto tem grandes tons de xenofobia associada aqui. Qual é a questão? Isto também entra um bocadinho em linha com o que eu estava a dizer de manhã. O discurso do Luís Neves, diretor da Polícia Judiciária, traz dados. Aqui André Ventura, o que faz? Passa à frente dessa discussão toda. Passou à frente do debate se os imigrantes são um problema ou não, e passa diretamente para a solução. Ou seja, ele dá como adquirido que eles são um problema e que a única solução que existe é expulsá-los. E o bilhete chega ao ponto de ter o código da companhia que ele está é o da TAP, é o TP1143. 1143 também é um número, neste caso, é a data do Tratado de Zamora, que é da fundação de Portugal, associada a isto e associada a grupos extremistas, nacionalistas, ultranacionalistas, que usam este número precisamente e tatuam este número para se identificar como sendo de extrema-direita. Tudo isto está bastante errado. E se era suposto ser uma graça, não sei quem é que terá achado, mas é fraca. Como campanha, se era para ser original, também não, porque obviamente já existe um elemento semelhante e, portanto, é uma réplica, uma cópia. Enfim, tudo mal. Eu acho isto errado, e isto não contribui precisamente para o esclarecimento das pessoas sobre a questão da imigração, que aliás é o objetivo disto, é não contribuir em nada e simplesmente apontar para a solução.

E aqui, Henrique Pornet, falou-se na questão da Alemanha ter feito uma situação semelhante. Acredito que o tema da imigração também seja sensível no contexto europeu, que é a tua especialidade.

Completamente. Já agora, junto-me aqui ao Nuno neste tema, que no fundo os dois temas do Nuno vão muito na mesma linha, porque o Nuno tocou e bem no exemplo que é usado, que é o da AFV. A AFV é um partido tão extremista que nem Le Pen quis estar associada a ele no Parlamento Europeu. Portanto, entendamos do que estamos a falar. Le Pen acha que aquilo é demasiado, Ventura acha que é um bom exemplo a seguir.

E até vai mais longe.

Exatamente, e vai mais longe. Até porque o detalhe que o Nuno refere não é nada irrelevante, que é quando dizem que um país seguro tem a ver com o conceito associado aos refugiados, porque a ideia é que os refugiados devem ficar no primeiro país seguro onde chegam. Ou seja, se eu estou a fugir de uma guerra, o princípio é que eu não vou à procura da melhor oportunidade da vida, ou pelo menos as convenções internacionais não me garantem a minha melhor oportunidade na vida, garantem-me que eu posso ir para o primeiro sítio que seja seguro. Aliás, é o pressuposto de eu estar na Turquia, podemos ter uma boa discussão sobre isso, mas o pressuposto de se fazer o acordo com a Turquia é precisamente dizendo que aquilo já é um país seguro para quem foge da guerra, portanto, pode ficar lá. Há muito quem discorde sobre se a Turquia é um país seguro para refugiados ou não, mas pelo menos está aqui o racional. O que André Ventura e o Chega fazem aqui não tem nada que ver com isso. A ideia é diabolizar. Eu não gosto muito dos argumentos tipo Hitler, mas a verdade é que se nós acharmos que diabolizar categorias inteiras de pessoas era uma coisa do meio do século passado, é bom que nos entendamos, não é. Porque isto dito assim é apenas dizer diabolizar pessoas. É todos os imigrantes são péssimos, todos os imigrantes embora, todos os ilegais, independentemente se estão cá há muito tempo ou há pouco tempo, se trabalham muito, se estão à procura de trabalho, do que fazem. Isto parece-me completamente o apelo ao ódio. A ideia de diabolizar pessoas faz agenda política, faz nos Estados Unidos também. O governo americano quer fazer a grande reemigração também. E tudo isso vem associado àquela tese de que os outros, os que defendem que os imigrantes que estão cá bem, ou pelo menos, enfim, faz parte termos imigrantes, embora sem prejuízo de achar que se deve ter o direito de gerir as fronteiras, são acusados de serem os adeptos da grande substituição. Estamos no domínio do ódio e se não fizermos nada, isso normalmente tem consequências.

E Henrique, tem a consequência que põe no mesmo cesto todas as pessoas que são diferentes, porque as pessoas não andam com uma estrelinha ao peito, felizmente, a dizer que são ilegais ou legais. Basicamente, como disseste, e bem, diaboliza todo um conjunto de pessoas que são percepcionadas por algumas outras camadas como sendo estranhos, alheios, externos ou alien, como dizem os americanos.

Exatamente. Já agora, sem te interromper, só há uma coisa em relação ao diretor da PJ que eu acho que ele podia ter feito ou que se podia fazer de regra geral melhor. Porque é interessante os números que ele dá, mas nós temos noção de que há notícias, notícias não, há histórias que correm muitas vezes nas redes sociais e há dúvidas que as pessoas têm. As histórias são aquelas que volta e meia dizem que não sei quantas pessoas foram violadas no Uber. Ora, se nós temos noção que isso corre, não são só os polígrafos e os programas equivalentes, como o Observador também tem, que têm a função de desmentir estas histórias. A polícia também devia ativamente, seja a PSP nuns casos, seja noutros casos a PJ, efetivamente desmentir estas histórias, porque elas criam a tal perceção. As pessoas acreditam essas coisas que passam. É um serviço de segurança também desmentir essas histórias. Se correm boatos de que estão a haver determinado tipo de crimes que não estão, da mesma maneira que se há notícia de que há um tipo de crime novo que não havia, a polícia deve informar para as pessoas precaverem. Também faz sentido dizer: "Atenção, isto é mentira, não há nada de mulheres a serem violadas constantemente por condutores de Uber que mandam uns gases que só as mulheres é que inalam e ficam desmaiadas e o condutor não." Mas isto não tem sido feito. Eu acho que a intervenção do diretor da PJ é interessante, mas eu preferia uma coisa mais consistente, mais regular.

Exato. Eu neste caso até diria se o PRR ou qualquer um dos quadros plurianuais da União Europeia que servisse para nós eventualmente reforçarmos em muitas, aliás, em dezenas, o número de agentes da Polícia Judiciária ligados às unidades de cibercrime, isso sim, seria uma medida que eu, neste caso, assinaria por baixo, eu votaria nisso, apoiaria isso perfeitamente, porque são manifestamente insuficientes os meios provavelmente que a PJ tem para combater este tipo de crime, nem que fosse desmistificar nas redes sociais tudo aquilo que é verdade ou que é mentira, especialmente relacionados com crimes de ódio e crimes raciais. Eu acho que isso seria excelente, mas aparentemente não sei se isso vem contemplado.

Aqui uma sugestão do Nuno Vinha, antes de avançarmos para o último tema deste "E o Vencedor É..." Até porque, Henrique Pornet, tenho sensivelmente cinco minutos para abordar o tema na paz do Médio Oriente. Foi o tema que escolheste para esta edição do "E o Vencedor É..." Aqui acredito que com bastantes vencedores.

José Rafael, não, o tema da paz no Oriente era o anterior com o Trump, era o ponto do Trump.

Estava relacionado.

Era.

Então avançamos para aquela opção extra que é o homem invisível. Quem é que é este homem invisível?

Têm ouvido falar de Xi Jinping? Têm ouvido falar da China? Não, pois não. É que eu acho que uma das grandes sortes da China e de Xi Jinping é que a atenção e a diabolização, e eu insisto, não há nenhuma opinião minha favorável ao presidente Trump, mas a diabolização e a obsessão com o presidente Trump está a fazer com que no Ocidente todos olhemos para a América, para as coisas que o presidente Trump diz, nalguns casos absolutamente intencionalmente escandalosas. Nunca um aliado se referiu a territórios de países aliados como o presidente Trump se referiu à Gronelândia. Mas a verdade é que nós vamos estando muito discretos e com muito pouca atenção ao que se passa na China. Ou seja, a China que é verdadeiramente o desafiador do nosso modelo, é quem está a competir com o nosso modelo pelo mundo afora, seja competindo por recursos Seja no modelo político, porque a China basicamente pelo mundo a fora vai. Costumava-se dizer que a China, ao contrário da Europa, por exemplo, não exige a democratização, os direitos das mulheres, os direitos das minorias nos países a que dá ajuda e cooperação. É pior do que isso. A China, aliás, tem uma clara simpatia por regimes autoritários, porque um e outro entendem-se. Compreendem-se bem regimes assim e, portanto, a China alimenta esses regimes. Os melhores amigos da China não são normalmente democracias. Normalmente, há exceções. O Brasil do Lula, por exemplo, está a saber jogar nos dois tabuleiros, mas a verdade é que a China está a tirar partido desta circunstância. Se nós puxarmos a fita do tempo para trás, aqui há uns anos em Davos, quando o presidente dos Estados Unidos era Trump na primeira presidência, isto foi também assim e permitiu ao presidente Xi Jinping ir a Davos dizer: "Eu sou o verdadeiro defensor do comércio internacional", por oposição ao que era a tradição americana, que com Trump tinha alterado e portanto era muito mais protecionista. Nós corremos o risco daqui a uns tempos de ver, de um lado, o presidente Trump a ser para lado unilateralista, basicamente é o bully da política internacional e bully com os seus aliados. E do outro lado, corremos o risco de ter um Xi Jinping a apresentar a China como se fosse um país que se rege pelas regras, que quer o cumprimento das regras internacionais e o multilateralismo, mesmo que esteja bloqueado. Isto quando a China, atenção, não é nada disto, não é isto que se passa no interior da China, não é assim que a China se comporta nas regras internacionais, não é assim que a China gere o comércio internacional, mas isto vai a favor de Xi Jinping. E portanto, nós devíamos estar com um pouco mais atenção preocupados com o facto de o nosso principal aliado estar a mudar de prioridades, mas convinha não perdermos de vista quem é verdadeiramente, como a União Europeia nomeou a China aqui há uns anos, o nosso rival sistémico. O nosso rival sistémico é a China e nós estamos um pouco distraídos quanto a isso, sobretudo por causa de Trump.

Quem não perde o fio à meada sou eu para te questionar qual é que é a nota então para o homem invisível Xi Jinping.

Ora, eu sou muito maçador, portanto vou manter a nota. Por quê? Porque eu acho que isto é mau para nós e portanto daria uma nota má, mas é bom para Xi Jinping e portanto lá está o meu de novo meio da tabela, como a minha tabela começa ali algo no nove, tirando casos escandalosos, vai para o 15 também.

Henrique Borné, Nuno Vinha, muito obrigado pela vossa análise nesta edição de domingo de "E o Vencedor É..."