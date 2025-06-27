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Começa agora o "Iuvencius" das manhãs 360, que também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. E Carla India, do aniversário da Rádio Observador, seis anos, junta-se a nós, a Sara Antunes de Oliveira. Esta manhã vamos olhar para a forma como se estão a preparar as eleições autárquicas. Elas estão quase aí, mas temos de começar pelas presidenciais, porque, Bruno, estas presidenciais não vão ter António Vitorino.

Não vão ter, o que é uma enormíssima surpresa.

Nós já não sabemos o que é que são as presidenciais sem António Vitorino.

Umas pré-presidenciais sem António Vitorino, já não sabemos.

Isso. Nós sabemos o que são as presidenciais de António Vitorino.

São todas.

Exato. Já em termos de dar nota a António Vitorino.

As pré-presidenciais é que precisam mesmo de António Vitorino. A minha nota nem vai para António Vitorino. Eu não consegui, nos últimos tempos, mesmo de participação política nos últimos anos, ver sinais da vontade de António Vitorino de regressar à política de uma forma tão clara, tão óbvia como concorrendo para presidente.

Então por que não foi tão claro a dizer não? Achas que se foi divertindo em ver a forma como estamos a acompanhar?

Esse é um dos mistérios. Ele lá saberá porque resolveu, não sei se se pode chamar tabu, ou foi alimentando ou não esclarecendo logo à partida que não estava disponível para isso. Esse é um dos lados da questão. O outro lado é o do PS. E se os comportamentos individuais obedecem, às vezes, a razões muito difíceis de sondar, já os comportamentos institucionais deveriam ser mais claros. Ou seja, o PS não tem de apresentar um candidato, porque estamos a falar de presidenciais, nem tem de apoiar sequer um candidato. Mas toda a gente dizia isso, e foi dizendo ao longo dos últimos tempos, que era importante para o PS apoiar um candidato presidencial. Ora, mesmo com os problemas que o PS tem tido e agora esta mudança, estamos à porta das eleições para a liderança do PS, mesmo com tudo isso, era importante o partido unir-se para definir a estratégia para as presidenciais. E esta dispersão, que nós já sabemos, já vimos, que houve, sobretudo a partir do momento em que António José Seguro avançou, todas essas dúvidas são um pouco estranhas, que o partido não tenha conseguido ultrapassar, definir claramente o que é que quer e o que é que não quer. Na eventualidade de avançar este candidato, o que é que se faz?

A liderança do partido só hoje é que começa a ser formalmente eleita.

Sim, mas o partido não podia ficar completamente refém à espera da estratégia da nova liderança. Julgo eu, tinha de haver já antes uma estratégia pensada para as presidenciais. Essa ideia de que ainda falta muito tempo para as presidenciais. Há muito tempo está o PS sem ter um presidente com origem no partido, no Palácio de Belém. Isso é que já passou muito tempo. Portanto, era hora de haver uma definição clara, dizer qual é o perfil que se pretende. Aliás, um pouco a exemplo do que o PSD fez, resolvendo, não interessa se o candidato tem grandes hipóteses ou não de ganhar, mas a verdade é que o PSD resolveu isso de uma forma muito limpa, muito rápida, portanto deixou de ter de se preocupar com isso. Nem está sequer, acho eu, muito preocupado com o resultado de Marcos Mendes, mas resolveu esse problema, arrumou essa questão. E o PS não soube arrumar essa questão. E mais me surpreende ainda esta contínua dependência de António Vitorino, que é uma personalidade política, claro, com os seus méritos, mas que está afastado da política partidária há muito tempo. É uma figura que provavelmente é uma parte importante.

Metade do país já não se lembrará dele.

Teve funções executivas no século passado.

E mesmo assim, fugazes.

Sim, rápidas.

Mas o candidato conhecido da área socialista também tem mais ou menos esse currículo, não é, Paulo?

Foi líder.

É verdade, tens razão, foi líder.

Foi líder e ainda numa altura crítica.

Não, claro.

Também há muito tempo que está afastado.

Para uma nova geração, então, também não dirá grande coisa. Mas a verdade é que este enlevo por António Vitorino é difícil de compreender, não em relação às suas qualidades políticas, que as terá, certamente.

Intelectuais, como é evidente.

E intelectuais, e todas que lhe possamos reconhecer, mas sobretudo devido à indisponibilidade que ele tem manifestado para voltar à política, como se viu ontem.

Mas não vais dar nota a Vitorino, vais dar?

Vou dar ao PS, porque eu acho que isto são autênticos tiros no pé do PS. Era importantíssimo para o PS já ter resolvido esta questão das presidenciais.

Que nota dáS?

Vou dar um cinco.

Um cinco ao Partido Socialista. Paulo, mas há Seguro.

Pois, eu acho que isto é favorável a António José Seguro, como é evidente, porque eu acho que a possibilidade de António Vitorino avançar seria a nuvem mais negra que podia pairar sobre a candidatura de António José Seguro. Nomeadamente para ter o apoio do PS. Não há candidatos perfeitos para nenhum partido. Mesmo no PSD, haverá quem não goste de Marques Mendes, e nós conhecemos no passado rivalidades.

Lembramos do congresso em que Marques Mendes apareceu e não houve entusiasmo.

Não houve entusiasmo e ele próprio acabou por sair da liderança do partido numa disputa com Luís Filipe Menezes, se não me engano. Portanto, não há candidatos perfeitos. Em qualquer partido há sempre uma ala ou um grupo de dirigentes ou de notáveis que não gosta deste ou daquele. Acontece o mesmo no PS. Agora, o PS está condenado, imagino eu, neste momento, a apoiar António José Seguro, porque é um ex-líder, é daquela área. Nem toda a gente gosta dele, mas não há nenhuma razão objetiva política, são aquelas brigas pessoais absolutamente inconcebíveis.

Mas quanto mais tempo passa, mais contrariado vai parecer o apoio.

Sem dúvida. Ou então, cá está Augusto Santos Silva, que já disse de António José Seguro o que não diz às vezes dos adversários, que avance então e que vá a votos para perceber quanto é que ele vale contra Seguro. Mas eu acho que a não entrada na corrida de António Vitorino é obviamente uma boa notícia para António José Seguro.

Que é um vencedor para ti hoje.

Que é um vencedor para mim.

Quanto é que tem?

Tem um sólido 14.

Um sólido 14. José Manuel, ontem o dia foi mais ou menos clarificador. Temos Vitorino a dizer que não é candidato e temos o Chega a poder ter uma solução de candidato?

Talvez, não sei.

Isidro Morales Pereira.

Estás a falar de Isidro Morales Pereira. Isidro Morales Pereira é um major-general, é uma figura que se tornou mais conhecida do público, pelo menos daqueles que seguem as televisões, e também dos que seguem aqui a Rádio Observador, que ele às vezes também vem aqui à Rádio Observador, por causa dos comentários que faz, sobretudo desde que começou a guerra na Ucrânia. No entanto, aquilo que me deixou mais surpreendido, não há candidatura ainda, ele está apenas a pensar, mas assumo que está a pensar, independentemente de ser ou não ser a solução que o Chega anda à procura, eu confesso que me faz um bocadinho de espécie, compreendo, mas faz-me bastante espécie, esta ideia de que para ser candidato presidencial é preciso passar por uma televisão. Parece que toda a gente está obcecada com a carreira de Marcelo, que eu muitas vezes disse, é única, é irrepetível, não há outra figura como ele, ninguém na televisão conseguiu fazer o que ele fez no passado e provavelmente não conseguirá no futuro, e não conheço inclusivamente exemplos internacionais daquela dimensão. Talvez nos Estados Unidos há umas figuras feitas pela televisão, mas são muito raras, feitas daquela forma pela televisão. Temos agora Marques Mendes, que também se projetou e se relançou a partir da televisão. Temos António José Seguro, que durante muito tempo também andou na televisão, procurou fazer esse caminho pela televisão, teve pouco tempo para o fazer. E agora temos um major-general que acha que talvez, porque agora o reconhecem na rua... Eu tenho muito apreço por ele pessoal, mas às vezes digo às pessoas: "Calma lá, haver pessoas que te batem nas costas nos restaurantes e quando estás na rua, não é sinal que vais ter uma grande votação." E há outra figura que não é candidato presidencial, é só candidato a presidente da Câmara de Cascais, que ainda mais espécie me faz, que é o João Maria Pais, que também acha, porque tem um comentário num canal que de repente tem competências para ser presidente da Câmara de Cascais. Eu fico, às vezes, devo dizer, bastante boquiaberto com este deslumbramento, que só posso entender como um deslumbramento, que as pessoas de repente tornam-se conhecidas, porque aparecem no pequeno ecrã, batem-lhes umas palmadinhas nas costas quando vão na rua porque identificam a sua cara ou a sua voz, também às vezes acontece, e acham que isso é um cartão de visita suficiente para se poderem candidatar a cargos públicos. Eu acho que, pelo menos como argumento, devia haver argumentos melhores do que estes.

Acho que se anda a confundir a atividade política com a atividade de influencers.

Olha, exatamente isso. E influencers que às vezes, enfim. Para esta forma de chegar à vida política e sobretudo à tentativa de ocupar lugares públicos, eu vou dar um sete para ver o que isso dá, mas acho que vai dar mau resultado.

Sim, não é líquido que uma coisa leve necessariamente à outra. Fica o sete atribuído. Sara, antes disso temos eleições autárquicas e o Bruno dava conta de um problema que o PS tem nas presidenciais, que em Vizela também está em alguma coisa para resolver.

Pelos vistos, já foi resolvido à força, porque ontem ficamos a saber que o PS Vizela, apesar do PS nacional ser contra isso e ter decidido que não ia apoiar o atual autarca, Vítor Hugo Salgado, que está a ser investigado por suspeitas de violência doméstica contra a mulher e contra um dos filhos, o PS Vizela decidiu apoiar. Este é um processo que, para lá da tristeza que é qualquer processo de violência doméstica, tem tido uma vantagem: é que nós ficamos a saber exatamente o que as pessoas pensam, exatamente quem são, aqui entre alguns dos envolvidos, e isso é muito bom, sobretudo quando estamos a falar de titulares de cargos políticos ou dos partidos que depois nos dão esses titulares de cargos políticos e públicos. Nós já sabíamos que Vítor Hugo Salgado entende que nos casos em que há suspeitas de violência doméstica, ninguém tem nada a ver com isso. Será o bom velho "entre marido e mulher, ninguém meta a colher". Foi pelo menos isso que ele disse quando o Observador revelou que estava a ser investigado por violência doméstica. Ele reagiu a dizer que era um assunto do foro pessoal e familiar. E já agora, nesse primeiro comunicado, não sei se lembram, não negou as suspeitas. E agora ficamos a saber que para o PS de Vizela, a coisa mais importante de todas, mas de todas mesmo, aconteça o que acontecer, é o poder

Porque ontem, nessa informação que nós demos no Observador de que contra a vontade do PS nacional iriam apoiar Vítor Hugo Salgado, deram esta justificação que eu vou citar: "O PS de Vizela não tem condições de apresentar um candidato, uma lista. Não temos o povo, o povo está todo com o Vítor Hugo Salgado, os militantes estão todos com ele." E portanto, ficamos a saber que o PS em Vizela apoia quem for preciso, seja suspeito do que for, tenha o comportamento que tiver, desde que seja para ganhar.

Os populistas são uns outros. Claro. E os extremistas.

Mas eles não têm o povo, Paulo. Eles não têm o povo, então vamos apresentar um candidato pra perder? Não vamos fazer isso. E atenção, claro, presunção da inocência mantém-se sempre em relação a Vítor Hugo Salgado, até ele ser condenado, absolvido, haver o final de tudo isto. Mas tem de haver linhas vermelhas, tem de haver linhas orientadoras na vida pública, na vida política. Já percebemos que no PS Vizela não há nenhuma.

Mas já agora, como é que internamente o PS vai lidar com isto? Isto é, os órgãos nacionais que tiraram o apoio político ao candidato. O que é que vai acontecer entre os órgãos nacionais e a concelhia de Vizela?

Vítor Hugo Salgado também era presidente da federação do PS. E quando nós demos a notícia, Pedro Nuno Santos, que era secretário-geral do PS na altura, retirou-o dessa função. E Pedro Nuno Santos é amigo pessoal de Vítor Hugo Salgado. Portanto, conversou com ele e o que ouviu foi suficiente pra dizer: "Não há condições pra continuar". E tomou essa decisão. Pedro Nuno Santos saiu, entrou primeiro Carlos César, enquanto não há um secretário-geral. Enfim, só faltam dois dias, vamos ter paciência. E manteve-se essa decisão. Foi pressionadíssimo o PS nacional pra mudar de posição. E agora é isto, é: "Ai, não querem? Nós apoiamos na mesma."

A nota vai cair em quem, Sara?

Estava a dizer que o número do dia é seis. E portanto, pro PS de Vizela, nós em seis anos fizemos tantas coisas boas, mas o PS Vizela leva um seis, porque está fazendo muito poucochinho.

É poucochinho. E o "Venceré" regressa mais logo, na tarde política da Rádio Observador, que faz hoje seis anos.