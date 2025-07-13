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Edição de domingo de "E o Vencedor É?", na Rádio Observador, todos os dias, inclusive aos fins de semana, atribuímos notas de 0 a 20 aos protagonistas e aos temas que marcam a atualidade. Para esta edição, juntam-se a nós a Mafalda Pratas, cientista política e colunista do Observador, e ainda o Henrique Borné, consultor em assuntos europeus. A condução deste "E o Vencedor É?" é do José Rafael Lopes. É contigo, Zé.

Henrique Borné, Mafalda Pratas, sejam muito bem-vindos. Vamos fechar esta semana de vencedores. É a edição de domingo de "E o Vencedor É?". Como é que estão os dois? Bem-dispostos?

Olá, bom domingo.

Bom dia.

Bom dia para ambos. Como estão? Espero que bem. Mafalda, vou começar por ti. Queres abordar a corrida à Câmara Municipal de Lisboa? Há, no teu entender, alguém que siga na frente, Carlos Moedas ou Alexandra Leitão? Quem é que vai na frente ou estão, neste momento, no teu entender, lado a lado?

Olha, neste momento, na verdade, eu vou ter que dar notas negativas a ambos. É uma pena, mas é realmente aquilo que de fato eu penso que está a acontecer. Sobre Carlos Moedas, foi anunciada esta semana que Carlos Moedas, juntamente com o Ministério da Administração Interna, reuniu-se para tentar desenhar um plano de segurança para a cidade e, de certa maneira, tentar uma certa articulação entre o governo, que é obviamente do PSD, e Carlos Moedas. Mas parece-me que não só o timing desta reunião e destas declarações são totalmente eleitoralistas, como não fazem qualquer sentido, porque Carlos Moedas é presidente da Câmara há quatro anos, o ano passado já tínhamos um governo da mesma cor política, os problemas não se agravaram imenso em um ano e não tem sentido que no final do mandato se faça declarações a dizer que vão agora pensar num plano para o futuro. Acho que isso não tem qualquer sentido. É uma tentativa de mostrar trabalho, quando não parece ter havido grande trabalho feito. E eu creio que este mandato de Moedas pode ser resumido simbolicamente com esta história. Vou dar uma nota negativa a Carlos Moedas, vou dar um sete, porque acho que o mandato dele na Câmara de Lisboa se resume um pouco a esta história. Porque não basta anunciar planos e, acima de tudo, não basta anunciar planos no final do mandato. É preciso tentar fazer alguma coisa diferente. Quanto à Alexandra Leitão, que obviamente é a candidata do Partido Socialista à Câmara de Lisboa, ela obviamente criticou esta encenação, digamos assim. No entanto, ela própria não tem tido propostas que eu considere muito boas em relação à Câmara de Lisboa e, acima de tudo, parece uma candidata desfasada, isto é, é uma candidata desfasada do tempo político em que estamos. Foi obviamente nomeada, digamos assim, decidida por Pedro Nuno Santos e era um dos braços direitos de Pedro Nuno Santos. No entanto, dado o perfil político da cidade, o seu próprio perfil político, a sua falta de experiência autárquica também, não parece ser um grande nome e não parece que seja um nome vencedor por parte do PS. Aliás, a dificuldade que a mesma parece estar a ter em unir a esquerda, que neste momento não parece que haja uma plataforma de entendimento. O PCP já anunciou o seu próprio candidato e não sei o que vai fazer o Bloco de Esquerda Livre e PAN, mas ainda não apoiaram a Alexandra Leitão e isso também a prejudica, porque nas câmaras municipais não há geringonça. Quem ficar em primeiro, ganha. E se a Alexandra Leitão não consegue uma candidatura mais abrangente politicamente, a sua área política, que ainda por cima é relativamente estrita, não parece que vá ser bem-sucedida. Parece-me que foi um nome nacional que Pedro Nuno Santos decidiu, mas não um nome autárquico e um nome apropriado à Câmara de Lisboa. E importa não esquecer que, em Lisboa, o PS historicamente ganhava nos bairros menos abastados e nos bairros mais populares. E é sem dúvida nesses bairros que temos dois tipos de problemas. Por um lado, a fuga que tem acontecido nas últimas duas eleições, de eleitores dessa tipologia para o CHEGA, do PS para o CHEGA. Por outro lado, esses bairros são muitas vezes os bairros que estão agora mais maltratados e que convivem mais com problemas relacionados com a imigração, com a falta de segurança, com a falta de limpeza urbana, com esse tipo de coisas. E eu acho que o PS de fato não fez uma boa escolha de nome para as autárquicas e dado que as outras principais câmaras do país também não parecem, tirando Sintra talvez, ir cair nos braços socialistas, mesmo que consigam o maior número de câmaras, José Luís Carneiro e o PS não vão conseguir uma percepção numa vitória eleitoral na noite das autarquias. E isso obviamente é muito mau sinal, porque precisava de uma vitória depois do terceiro lugar nas legislativas.

E o PS tem dado muita importância.

Também vou dar uma nota negativa ao PS Exatamente. E vou dar uma nota negativa também ao PSI, especialmente a esta escolha de Alexandra Leitão. Eu percebo que o Zé Luís Carneiro tivesse dificuldade em substituí-la, mas de facto parece ser uma escolha completamente desfasada do momento político em que estamos atualmente e até da própria cidade e dos próprios lisboetas. E um dos problemas da Câmara de Lisboa é mesmo esse, é que são sistematicamente escolhidos candidatos por motivos nacionais e para a política nacional e não para a política autárquica da cidade. E vou dar também um sete à Alexandra Leitão.

Podemos então recordar é o sete à Alexandra Leitão e de Carlos Moedas.

Exatamente, estão empatados também com sete.

Ora bem, dois setes dados aqui pela Mafalda Pratas, um a Carlos Moedas, outro à Alexandra Leitão. Henrique, vamos à tua colherada, já todos sabemos como é que isto funciona, não é?

José Rafael, olá. Olá, Mafalda. A minha colherada aqui é de eleitor, mas eu acho que a Mafalda tocou aqui num ponto que pega até com um dos temas que eu tentarei trazer hoje, que tem a ver com o Partido Socialista. O Partido Socialista teve um mau resultado nas eleições legislativas e os socialistas na Europa não andam a ter bons resultados. Neste momento, não há muitos governos europeus socialistas. Eu percebo que à direita possa haver alguma satisfação com isso, porque é natural que a direita goste de ganhar aos socialistas, mas não é um bom sinal quando a bipolarização se passar a fazer entre a direita e o que está à direita da direita, em vez da direita e o centro-direita de um lado e a esquerda e o centro-esquerda do outro. E portanto, há um momento em que me parece que perceberemos que polarizar para a direita da direita não é melhor para o sistema. Isso está a acontecer pela Europa fora e não parece que vá acontecer nestas eleições em Lisboa, quer dizer, não parece que seja isso que está em causa, mas alguns destes eleitorados a que a Mafalda fazia referência podem ser um tema e isso pode ser um sinal para o Partido Socialista ter atenção. E, ao contrário, aí sim, do que a Mafalda dizia, eu julgo que em Sintra, que é uma Câmara socialista atualmente, não é garantido que continue a ser. Aparentemente há uma divisão ao centro-direita e, portanto, pode não ser uma Câmara de centro-direita e se for uma Câmara Chega, isso será um sinal de transformação muito grande no eleitorado. E portanto, na perspectiva de alinhamento ou desalinhamento com temas internacionais, eu acho que isso é o mais significativo. Isto dito, quer é que me convençam a mim enquanto eleitor em Lisboa o que vão fazer de melhor. Mas pronto, é posição de eleitor.

E o Chega que avança à Câmara de Sintra com Rita Matias, um dos nomes mais influenciadores dentro do partido. Henrique, agora sim, vamos ao teu tema, a tua presença no E o Vencedor É, é sempre sinónimo de uma viagem pela Europa e como estamos num período de férias, que já pede férias, aliás, parece-me uma boa ideia. Tu queres levar-nos até à Dinamarca, mas não é para uma Carlsberg, suponho.

Pode ser também. E é fresquinho ir para a Dinamarca, faz de conta que eu estava calor e que estava bom tempo, pelo menos aqui onde eu estou não está particularmente. Mas seria um pretexto fugir para a Dinamarca. Quer ir à Dinamarca começou a presidência rotativa da União Europeia. E há uma coisa curiosa, a Dinamarca tem um governo socialista, mas que se tem destacado, entre outras coisas, por no tema das migrações ter uma posição mais alinhada com Meloni do que, por exemplo, com Pedro Sanchez. E por outro lado, é tradicionalmente um país frugal, mas que se tem alinhado agora com o discurso dizendo: "Nós já não somos frugais, nós achamos que é preciso emitir eventualmente dívida comum para apostarmos na defesa." E que está a olhar muito mais para a Europa do que olhava, até nesta área da segurança e defesa, porque por um lado, sendo um país do norte da Europa, lhe preocupa a Rússia e, por outro lado, olhando para a sua Gronelândia, lhe preocupa os Estados Unidos. E portanto, estas transformações da Dinamarca, por um lado, e do governo socialista da Dinamarca, por outro, são sinal dos tempos e são sinal de uma transformação que talvez deva servir de indicador quer para a União Europeia, para outros Estados-membros da União Europeia perceberem que nas circunstâncias em que estamos precisamos de mais colaboração. Eu não lhe chamo necessariamente de integração, porque não precisa de ser no formato integração, mas precisamos de mais colaboração. E pode ser aí que eu dizia que pegava um pouco aquilo que a Mafalda dizia há pouco, pega pouco com o tema dos partidos socialistas. A primeira-ministra dinamarquesa foi ao Parlamento Europeu fazer o discurso de apresentação da presidência dinamarquesa e ela própria comentou que nuns temas foi muito aplaudida à esquerda, mas outros muito mais aplaudida pelo lado direito. E não sei se os socialistas europeus se querem recuperar a sua influência na Europa, não têm que olhar para estes casos e perceber que têm que fazer um adjornamento das suas posições. Eu espero que os partidos socialistas recuperem relevância, porque isso é importante para o equilíbrio europeu e, portanto, a Dinamarca pode ser uma boa ideia. E antes que pergunte, 17.

É 17? É a nota?

É 17, é um otimismo, é quase verão.

Mas é para quem? Para os socialistas, para a Dinamarca?

Para a Dinamarca, nestas duas vertentes, para o governo socialista da Dinamarca, que olha para o mundo e faz o seu adjornamento.

Ora bem, fica aqui dada a nota também pelo Henrique Bordade, nota 17 à Dinamarca, que começou a presidência rotativa europeia. Mafalda Pratas, temos de viajar de regresso a Portugal e vamos viajar no avião da TAP, que é também o tema que queres falar. O governo pretende privatizar 49,9% da companhia aérea, que dizem que é o melhor caminho para Portugal. E eu pergunto-te a ti, Mafalda Pratas, como é que olhas para todo este negócio ou, neste caso, a possibilidade de negócio?

Sim, eu acho que irão aparecer, de facto, potenciais interessados para comprar os 49 ponto Exato. 44,9%, porque 5% vão ficar para os trabalhadores e, portanto, neste momento, em termos de um grupo privado de aviação, será 44,9%, ficando o Estado ainda assim maioritário. Eu olho com algum receio para este dossiê da TAP que insiste em continuar e é aqui que se prende o meu principal comentário, é que isto está muito longe de ser o encerramento do dossiê da TAP, especialmente do envolvimento do Estado na TAP. E por que eu digo isto? Porque este plano que surgiu sem estarmos à espera, porque não foi muito discutida esta possibilidade de fazer esta privatização minoritária da TAP, e tem muitas questões legais e não só, e mesmo do acordo entre o privado e o Estado que será desenhado, que estão por definir. Mas parece-me que esta ideia de privatizar minoritariamente parece-me quase ficar com o pior dos dois mundos. Ficamos com o pior do Estado e podemos também ficar com o pior de privatizar e particularmente com o pior de privatizar neste momento. Isto é, se nós privatizarmos agora 44,9%, muito provavelmente esse grupo terá uma escolha preferencial no futuro quando quisermos privatizar mais, mas isso também significa que o próprio valor da companhia aérea total pelo qual vamos vender vai ser muito menor fazendo esta privatização primeiro minoritária e depois com esta escolha preferencial para o grupo que já tiver esta posição minoritária. E a incerteza que neste momento também ainda existe sobre como é que vai ser o envolvimento do Estado no futuro, porque o Estado continuará a ter esta posição minoritária e, portanto, qualquer decisão, por exemplo, de injeção de capitais, nova privatização, vai ter que passar pelo Estado. E isto parece-me ser um dossiê um bocadinho tratado, não só sem ninguém estar à espera, porque não foi discutido, por exemplo, na campanha eleitoral, esta possibilidade desta privatização minoritária, como relativamente amadora do ponto de vista político. Eu acho que tendo um governo minoritário e tendo, principalmente, uma nova liderança do PS, que não é Pedro Nuno Santos, é José Luís Carneiro, Montenegro devia ter tentado aqui um acordo inicial com José Luís Carneiro para tentar fazer uma coisa mais de longo prazo em relação à privatização da TAP com mais peso na cabeça. Exatamente. Vou dar um oito a Luís Montenegro neste dossiê, porque eu acho que eventualmente vamos ter que privatizar a TAP, e isso é, sem dúvida, o caminho a seguir, mas eu acho realmente que este processo político não parece estar muito bem encaminhado e, principalmente, ainda vamos ter muitos anos até nos vermos livres da TAP.

Muito bem, vamos avançar. Henrique Borné, uma colherzinha pequenina de café, mesmo o mais pequenino que conseguires, para falarmos de tarifas.

Tão pequenina que é só isto: um dos meus mistérios sobre a privatização da TAP é por que há tantos portugueses que nunca andando de avião ou quando andam, compram bilhetes em companhias low cost, querem muito que os seus impostos continuem a pagar a TAP. É um mistério por que há tanta gente em Portugal contra a privatização da TAP, que eu não consigo perceber. Seria interessante um estudo sobre isso. Por quê? Espécie de síndrome de Estocolmo com os seus impostos. Adiante.

Acho que é o simbolismo, é um simbolismo nacionalista.

Pronto, fica aqui a colherzinha com direito à resposta de Dama Falda. Vamos avançar para falarmos de tarifas. Donald Trump anunciou a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia e também do México a partir de 1 de agosto, diz Trump que é um privilégio para os restantes países poderem negociar com os Estados Unidos. De forma breve, Henrique Borné, para também ouvirmos uma fala sobre este tema, o que te parecem estas sanções e as palavras de Trump?

Privilégio não é, mas é uma necessidade. O ponto é esse. É um mercado francamente importante. Nós costumamos muitas vezes falar da Europa como um mercado de quase 500 milhões de ricos, comparando com o resto do mundo. Para os Estados Unidos não são 500 milhões, mas são 300 e tal milhões, também ricos por comparação com o resto do mundo. E portanto, é um mercado necessidade. Não é um gosto, mas é uma necessidade. Eu acho que há aqui quatro pontos principais nisto. Primeiro é a surpresa. Os europeus estavam genuinamente convencidos que o que ia aparecer era a história dos 10% e preparados para não retaliar nos 10%. E entra o segundo tema da retaliação. É que, primeiro, nós achamos que as tarifas são más, entre outras coisas, porque aumentam os preços dos produtos. Ora, se nós retaliarmos, vamos aumentar o preço dos produtos que compramos. Por outro lado, se nós retaliarmos e os Estados Unidos retaliarem por cima também, vamos aumentar ainda mais o preço dos produtos que exportamos, isto é, quem vai pagar mais por eles é quem paga as tarifas é o lado de lá, a menos que o exportador esteja disponível para baixar um pouco o custo, mas em qualquer dos casos, estamos a reduzir a possibilidade de exportar. Portanto, ainda que a retaliação seja sentida como uma necessidade política, do ponto de vista econômico é disparatado, é errado, não é uma boa ideia. A pergunta seguinte é então o que vamos arranjar de solução para retaliar, porque politicamente terá que ser feito. Terceira nota é sobre a imprevisibilidade. A gente sabe lá se esta é a última palavra de Trump. O Canadá também achava que tinha uma última palavra há uns tempos e teve agora outra. E portanto, mesmo que isso seja os 30% ou que até dia 1 de agosto baixe, não fazemos a menor ideia de quando é que volta a haver. Portanto, esta imprevisibilidade de Trump é péssima, os mercados já o ignoram e já não se sobressaltam, mas isto é um problema. Último ponto é aquele com que eu comecei, que é nós termos dependência comercial e, por outro lado, eu percebo quem tem muita vontade de retaliar e responder no mesmo tom a Trump, mas nós de manhã precisamos de Trump para se manter na NATO, à tarde precisamos de Trump para apoiar a Ucrânia, à noite precisamos de Trump para a existência de uma ideia de Ocidente na relação com a China, e ao fim do dia encontramos Trump a ser contra ou ser instável nestas coisas todas. Mas temos um nível de dependência existente. Isto vai afastando. Voltamos ao começo da minha intervenção, não admira que a Dinamarca olhe para o mundo e diga que quer mais Europa. A nota para as tarifas de Trump é um quatro. Continua a ser péssimo, é uma estratégia de alienar aliados para pagar o déficit americano, o déficit público, não o déficit comercial.

Nota quatro dada pelo Henrique Borné. Mafalda Pratas, agora é a tua vez de dares aqui uma colherada no tema do Henrique Borné para falares também das tarifas de Donald Trump. Temos dois minutos.

Sim, parece-me que o facto de ter conseguido pouquíssimos acordos até agora e de estar constantemente a adiar e a fazer estas alterações sobre quais é que são os vários níveis de tarifas para os vários blocos comerciais, revela que, de facto, não há um plano de Donald Trump, nunca houve. Há, sim, esta intuição de que aumentar tarifas revela uma certa força dele próprio no mundo e dos Estados Unidos. Mas isto é evidente que, pelos motivos que o Henrique Borné já disse, esta guerra de retaliações não vai correr bem e não vai correr bem para o próprio Donald Trump e para a própria economia norte-americana e para a nossa, porque nós pensamos muito sempre nisto das tarifas sobre ou aquilo que exportamos, ou aquilo que eventualmente, se retaliarmos, importamos a um preço mais elevado. Mas há aqui outro fator ainda, é que, por exemplo, os Estados Unidos são obviamente uma economia que tem um peso do setor doméstico muito maior do que cada economia individualmente europeia, porque obviamente são um mercado muito maior. No entanto, as próprias empresas americanas e muitos dos setores americanos necessitam, nos produtos intermédios para produzir, de importar imensos produtos. E portanto, todos esses fatores na cadeia de produção vão ser altamente disruptivos e prejudicados. E portanto, isto não tem qualquer sentido. Não tem sentido até para as bases eleitorais de Donald Trump e até agora não tem corrido bem e Donald Trump não tem revelado um bom instinto negocial, como ele próprio gosta de dizer. E portanto, também vou dar um quatro a Donald Trump.

E é com um quatro a Donald Trump que fechamos a edição de domingo de "E o Vencedor É". Obrigado, Mafalda Pratas e obrigado também ao Henrique Borné.

Bom fim de semana.