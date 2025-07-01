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Está no ar mais um "Iuvencius Horé". Já sabe que para além de nos ouvir na rádio, também nos pode ver. É só acompanhar-nos em direto através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. Luís, esta terça-feira, além do José Manuel Fernandes, está também conosco Alexandra Machado.

E para voltar a falar de habitação, tentamos também perceber se ainda há empregos para a vida. Mas antes, Bruno, em tempo de balanços do ano letivo que agora termina, continuamos sem conhecer a realidade das nossas escolas.

É verdade. E há aqui uma coisa incrível: assim que se resolveu o problema da reposição, ou seja, repôs os rendimentos, aquele valor congelado aos professores, parece que ficou tudo bem na educação. Temos ouvido até alguns sindicatos, mas parece que não criam grande desestabilização, porque aparentemente ficou tudo bem. Fernando Alexandre, com essa medida, que obviamente não partiu apenas dele, nem terá partido em primeiro lugar dele, creio que seria uma decisão do governo, do primeiro-ministro, mas Fernando Alexandre acabou por beneficiar de uma boa vontade raramente vista entre ministros da Educação. Os ministros da Educação e ministros da Saúde estão sempre numa posição muito difícil, são alvo constante de críticas e Fernando Alexandre, que eu já elogiei aqui, acho que tem tido uma postura, desde o início, correta, de uma maior exigência no sistema de educação. Também beneficia do desastre autêntico que foram os anteriores ministros. João Costa e Tiago Brandão Rodrigues ficam para a história como dois dos piores ministros de sempre da Educação, responsáveis, creio, a par dos governos a que pertenceram, por uma destruição da exigência na educação. Portanto, Fernando Alexandre logo à partida tinha a tarefa facilitada, bastava elevar um bocadinho, que não era muito difícil, o nível, mas ele ainda não tinha feito nada e já era o ministro mais popular do governo de Luís Montenegro. Mas há problemas na educação, continua a haver problemas. E um dos problemas passa por não se conhecer a realidade nas escolas portuguesas, nomeadamente no que diz respeito à falta de professores. Isto é inconcebível. Isto começou no ano passado, quando Fernando Alexandre veio dizer que sabia exatamente ao certo quantos alunos não tinham professor, quantas horas havia em falta em cada escola e, afinal de contas, não se sabia. E isso, que seria imperdoável noutro ministro, Fernando Alexandre até conseguiu seguir.

Mas isso significa várias significantes de mais que andamos a ser enganados durante muitos anos. Os números que nos iam apresentando, que deviam ser uma estimativa, não faço ideia como é que os ministros anteriores calculavam isto.

Mas o que é verdadeiramente inacreditável é que não se consiga apurar isto ao certo. Agora foi feita uma auditoria.

Que ele teve um bocado capital também de acreditar nos dados inicialmente que lhe tinham apresentado.

Apresentou e ele depois vai-

E depois assumindo que era um erro.

Que é um ato de coragem, atenção, dizer: "Eu não sei, nós não sabemos."

Não, e assumir que foi um erro.

Exatamente, assumir que foi um erro.

Sim, houve um primeiro momento em que aceitou aqueles dados, depois percebeu-se que aqueles dados não estavam corretos, não eram fiáveis, e Fernando Alexandre teve esse mérito de vir dizer: "Bem, afinal de contas, não sabemos." Mas não deixa de ser, e a crítica não vai em particular para Fernando Alexandre. É o sistema. Se nós não sabemos quais são as dificuldades, qual é a realidade, que medidas é que se vão tomar, como é que se vão tomar medidas para resolver os problemas? Se não há um diagnóstico, se o diagnóstico não está certo, não pode haver um tratamento eficaz, porque não se sabe. E o inacreditável é que não se saiba. Como é que temos um Ministério da Educação-

Que nunca nenhum responsável da Educação tenha lá chegado e tenha basicamente dito que isto não pode continuar assim.

Não saber não pode.

Precisam de um sistema de informação.

Eu acho que há aqui um lado que é porventura ainda mais preocupante. É que o edifício da educação em Portugal é excessivamente centralizado. Por exemplo, nós devemos ser um dos raros países do mundo da nossa dimensão, senão o único, que tem um sistema de colocação centralizado de professores. As escolas não podem escolher os seus professores, têm que receber o professor que lhe é mandado pelo ministério.

Porque os sindicatos assim querem, não é?

Mas isso devia ter uma vantagem, José Manuel.

Mas ao mesmo tempo que isto acontece, o ministério depois não consegue saber mesmo qual é a carreira desse professor, quantas vezes é que faltou, se esteve doente, se está de baixa, não consegue saber isso. Portanto, o próprio sistema de colocação centralizado de professores, foi uma coisa que nós apercebemos no ano passado, tudo depende de se confiar naquilo que o professor declara que foi a sua carreira, o que é absolutamente alucinante. E só se descobrem estas coisas quando de repente um professor olha para o lado e vê: "Mas aquele senhor passou-me à frente onde não devia passar." Portanto, é assim que estamos e é assim que os sindicatos aprisionaram esta máquina. Eles agora queixam-se, mas foram eles que aprisionaram essa máquina. Repara agora outra consequência disto. De vez em quando nós falamos que muitas escolas têm um problema porque têm 1, 2, 3, 10, 15 línguas, têm que lidar com crianças com 15 línguas diferentes. Algumas não sabem falar português nem inglês. Eu gostava de saber como é que se resolvem os problemas nessas escolas. O ministério não faz ideia, nem sabe que esta realidade existe, nem sabe onde é que isso está. Portanto, se alguma coisa

A positiva neste relatório é ele existir, porque finalmente alguém disse: "O rei vai nu."

Sim, mas o relatório é assustador no sentido de mostrar como a máquina funciona. Existe uma coisa que é o sistema interativo de gestão de recursos humanos da educação, que é o que está em causa neste caso em particular, que não funciona, não tem histórico. Não havia histórico das aulas sem alunos. A validação às vezes é feita por contatos telefônicos. Como é que isto é possível?

Mas uma das vantagens da centralização de tudo no Ministério da Educação, devia ser uma das vantagens, era a possibilidade de ter uma fotografia quase instantânea da realidade a cada momento. Essa fotografia não existe, essa vantagem da centralização não existe e só há as desvantagens, porque quanto mais pesado é todo um sistema, mais difícil é mudar de direção, como um caminhão. É muito mais difícil adaptar as regras, os procedimentos, quando está tudo centralizado no Ministério da Educação. Portanto, a vantagem que poderia haver nessa centralização não existe e há todas as desvantagens. A culpa não será certamente deste ministro em particular, deste Ministério da Educação, porque pelo menos tem esta vantagem agora de se conhecer o que não se conhece, saber-se o que não se sabe, que não se conhece a realidade. É a única vantagem disso tudo, mas é preciso conhecer a realidade, porque não há solução, não há cura, não há tratamento, se o diagnóstico não é feito.

Alexandra, este é apenas um exemplo que mostra que o nosso país continua a ser pouco eficiente a tratar de diversos assuntos.

Sim, este é gritante. 52 mil euros depois a KPMG vai dizer uma coisa tão básica como uma das recomendações é tão simplesmente faça-se um sistema de informação que permita recolher informação e mecanismos de verificação dos dados. Quando uma recomendação diz isto, acho que está tudo dito. Gonçalo Matias, ministro da Reforma do Estado, isto é no Ministério da Educação, mas Gonçalo Matias tem aqui muito trabalho a fazer. O outro caso que eu trago para mostrar estas ineficiências do Estado e a forma como isto funciona, é o caso da contratualização dos helicópteros para emergência médica do INEM. A história é muito longa, eu vou tentar encurtá-la. Ana Paula Martins, quando chegou ao Ministério da Saúde no primeiro governo do Luís Montenegro, tinha um problema para resolver, porque sucessivamente se iam fazendo ajustes diretos para esse serviço à Avensis. Foi esse tema, aliás, que levou à saída do então presidente do INEM, Luís Meira, isto no primeiro governo da AD. Entretanto, o governo lançou o concurso público em novembro de 2024. Os sucessivos ajustes diretos com a Avensis acabavam a 30 de junho de 2025, portanto, ontem, esta segunda-feira, e o que é que aconteceu? Depois de escolhido o novo operador em concurso público, a Golfmed, por mais de 77 milhões de euros, chegamos a esta altura e voltamos a ter um problema. Primeiro, porque não havia um visto prévio do Tribunal de Contas e quis-se fazer acreditar que o problema estava todo aí no visto prévio do Tribunal de Contas. Só para dar aqui algumas datas, o concurso foi decidido em março, chegou o processo ao Tribunal de Contas em maio. E para além do visto do Tribunal de Contas, parece que a Golfmed, que ganhou o concurso, ainda não tem as certificações todas que são necessárias para operar este serviço de emergência médica. E então, o que se tem que fazer? Bater à porta da Força Aérea Portuguesa e fazer uma adjudicação direta também à Golfmed para, num período transitório, ir ajustando a sua atividade para conseguir, a 30 de setembro, operacionalizar todo o serviço. Bom, a Força Aérea tinha sido, aliás, uma das possibilidades aventadas o ano passado por Ana Paula Martins para fazer este serviço. Depois, chegou à conclusão, segundo as palavras da própria ministra, que a Força Aérea não tinha capacidade para fazer o serviço, ao contrário de Nuno Melo, ministro da Defesa, que dizia que sim, que tinha capacidade para fazer o serviço. Isto tudo para dizer que andámos um ano neste concurso público, pra trás e pra frente, foi adjudicado, e afinal faltava o visto prévio do Tribunal de Contas, e afinal faltava uma série de certificações à Golfmed, faltava isto e aquilo, tem que se optar por um ajuste direto que não se sabe o valor, eu pelo menos não vi nos jornais qualquer valor a esse respeito, não sei se está incluído nos 77 milhões, não sei mesmo. Mas andamos neste processo, e falta mais isto e falta mais aquilo, para uma necessidade que já se sabe que é básica, que se sabe que tinha que se fazer, tinha que se adjudicar e andamos neste processo. Mais uma tarefa para o Gonçalo Matias olhar, mais um processo para o ministro olhar e pra ver se começamos a cortar entraves pelo caminho a todos estes processos.

E a quem queres dar nota em todos estes casos, em todas essas situações, Alexandra?

Pois, isto são muitos casos, mas eu dou genericamente um nove, uma negativa a todos estes processos de entropias do Estado.

Bruno, a tua nota também neste tema.

Eu vou dar uma nota ao Estado da Educação, não propriamente ao ministério, mas porque isto afeta toda a gente. Quando se fala da reforma do Estado, da necessidade da reforma do Estado, podia-se começar, por exemplo, por esta questão das matrículas, que muitas vezes emperra todo o processo. Não faz sentido alunos dentro do mesmo agrupamento terem de renovar matrículas. É preciso uma mudança, é preciso essa reforma, mas é preciso conhecer a realidade. Como não se conhece, a nota é negativa, eu vou dar um dois.

Notas negativas para o primeiro tema deste "Ouviça a TSF". João Melo Fernandes, também continuamos com dificuldades em lidar com o tema da habitação. Voltamos a ter notícias de demolições de barracas.

Voltamos. Eu acho que este é um tema muito complicado, porque não pode ser apenas um tema giro com emoções, como às vezes alguns grupos, alguns autoproclamados ativistas, julgam que é. No fundo, são partidos escondidos por trás do ativismo. Vamos lá ver. Nós estamos a perceber que por via daquilo que foi a transformação demográfica de Lisboa, e não apenas os problemas da falta de habitação, de repente, quando uma cidade, uma área urbana recebe dezenas de milhares, pode ser mais do que dezenas de milhares de novos habitantes, há naturalmente uma crise, e essa crise está a explodir em algo a que Lisboa assistiu há 60, 70 anos, que foi quando, de repente, chegou muita gente. Só que essas pessoas que chegavam na altura a Lisboa há 60, 70 anos eram portugueses, que vinham do interior, sobretudo para a capital, que construíram na altura, não havia também habitação suficiente, construíram bairros de barracas. Esse problema foi resolvido. Podemos considerar que se não foi resolvido, foi resolvido em 90, 95%, com um grande plano que se iniciou há cerca de 30 anos. Portanto, o plano de erradicação das barracas, é o último grande plano de construção de habitação pública em Portugal. Depois, nós temos neste momento a coincidência de três fatores explosivos. Por um lado, deixou de haver praticamente construção de habitação pública, e então em Lisboa, na década passada, portanto, a década de António Costa, praticamente desapareceu. Praticamente desapareceu no Conselho de Lisboa e também diminuiu muito nos conselhos à volta. Tivemos, em cima disso, a complexificação de todo o processo de construção de habitação, a começar por habitação pública. Isto que se está a passar, que ainda agora acabamos de ver dessas ineficiências, quer do Ministério da Educação, quer do Ministério da Saúde, estas trapalhadas de concursos de tribunais de contas para trás, para a frente, para todo lado, tudo isso faz com que tenhamos também uma instituição pública com muito inapercional, muito incapaz de trabalhar. E como, entretanto, nós temos muitos novos habitantes da Grande Lisboa, portanto, muitos imigrantes, chamemos os bois pelos nomes, quando esta situação explode, eles voltam a tentar construir barracas. Mas se permitirmos que isso aconteça de forma descontrolada, e atenção, isto é extraordinariamente difícil, porque basta um fim de semana para de repente poder aparecer um bairro novo e os poderes locais têm muita dificuldade em lidar com isto, isto subverte o esforço que está ou não está, podemos depois discutir se é suficiente, mas que possa estar a ser feito para realojar e alojar as pessoas mais necessitadas, porque não se deve permitir que através de mecanismos, que muitas vezes são esquemas, se construa num fim de semana uma barraca para depois a seguir passar à frente na fila dos mais necessitados que precisam de realojamento. E este processo perverso está a ter um foco no município de Loures, onde, ao contrário daquilo que politicamente é mais fofinho e mais simpático, o presidente da Câmara não está a tentar evitar que isto aconteça. Nós temos outros presidentes da Câmara socialistas queixam-se, por exemplo, a presidente da Câmara de Almada, e temos presidentes da Câmara socialistas, como é o caso do presidente da Câmara de Loures, que em vez de se queixar, atua. É evidente que depois os ativistas vão chatear o presidente da Câmara de Loures, não vão chatear a presidente da Câmara de Almada. Mas eu creio que o que tem que ser feito é o que está a ser feito em Loures, não é aquilo que está a acontecer em Almada, em que a senhora presidente da Câmara diz: "Aí aparece um bairro de barracas novo todos os fins de semana. Ajudem-me, isto não serve para nada". Em Loures, o presidente da Câmara procura resolver o problema porque sabe que tem uma lista muito grande de pessoas a pedir habitação e que não pode permitir que isso seja socialmente subvertido e que de repente voltemos ao que Lisboa era nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, e quem é pouco mais velho como eu sou, e quando era miúdo foi a esses bairros, portanto, sabe como é que eles depois desapareceram, têm essa memória, sabem que é uma situação que não se pode permitir que aconteça outra vez. Isto não se resolve apenas construindo muito espaço de habitação, porque não se constrói de um dia para o outro, mas tem que se construir por um lado de forma mais expedita. Eu recordo-me, por exemplo, a seguir às grandes inundações de 67, foram construídos bairros pré-fabricados, provisórios, mas urgentes, e foram-no. E se for preciso fazer isso novamente, que se faça, mas não se tente bloquear as tentativas, como tentam estas pessoas. É evidente que depois cada caso de cada uma das pessoas que está ali é um drama, mas dramas iguais àqueles existem ali como existem no fundo daqueles quartos de cama quente que existem alguns deles por baixo do nosso nariz no centro de Lisboa. E portanto, olha, eu vou dar uma nota. Para não sermos só notas negativas, vou dar uma nota positiva, enfim, menos positiva do que gostaria, porque acho que é preciso também falar sobre isto mais publicamente, mas vou dar uma nota positiva ao presidente da Câmara de Loures, a Ricardo Leão, vou lhe dar um 14.

É chamada a nota contracorrente.

Deixa-me só uma nota sobre este tema do José Manuel. Ele falou do PER, o Plano Especial de Reabilitação há 30 anos, que na altura juntou o governo central e as câmaras, nomeadamente, sobretudo as câmaras de Lisboa, Oeiras, Cascais e Porto também.

Foi uma coisa muito antecipada.

Mas hoje era impossível. O país que existia há 30 anos e que hoje há mais dinheiro e é impossível o Estado de uma forma mobilizar-se para fazer aquilo. O que é impressionante, o que dá conta bem de como se degradou a capacidade de concretização do Estado ao longo destes 30 anos.

O que vale é que agora com as eleições autárquicas o problema da habitação fica todo resolvido.

Durante três meses.

E alguns até com-

Os dois grandes protagonistas do PER chamavam-se Cavaco Silva e Jorge Sampaio. E isto tudo sobre como é que este programa foi feito. Estamos a falar dos dois líderes, dos dois principais partidos que estavam em campos opostos, mas para isto souberam cooperar

Vamos seguir rapidamente para o último tema, Paulo, para te perguntar se ainda procuras um emprego pra vida?

Eu não procuro, mas há muita gente que procura. E mais, em Portugal encontra esse emprego pra vida. Em Portugal, em Grécia e Itália. Há um estudo que está a ser apresentado agora no Fórum do Banco Central Europeu, que decorre em Sintra, precisamente sobre a rigidez ou a mobilidade ou imobilidade dos mercados de trabalho e compara vários países. Dados sobre pessoas que estão na mesma empresa há pelo menos 20 anos. Não é o mesmo emprego necessariamente, porque podem ter mudado de posição dentro da empresa, mas estão na mesma empresa, no fundo, têm o mesmo contrato de trabalho há mais de 20 anos. Em Portugal é um terço, uma em cada três pessoas tem o mesmo contrato de trabalho há mais de 20 anos, um terço, 33% dos trabalhadores. Nós só somos superados pela Grécia, 37%, e pela Itália, andamos aqui ao lado da Itália, 32%. É impressionante como é que os países do Sul da Europa se alinham sempre nestas coisas. Se nós olharmos para os países do centro e norte da Europa, a realidade é completamente diferente. Na Noruega ou na Dinamarca, apenas 13% dos trabalhadores estão no mesmo emprego, com o mesmo contrato de trabalho, há mais de 20 anos. Nos Estados Unidos são 10%. O que isso significa? As pessoas olham pra isso e: "ah, é um sinal de estabilidade." Não, é estabilidade, certamente, mas é um travão à renovação das empresas, dos quadros das empresas, do acesso dos jovens ao mercado de trabalho ou a posições e postos de direção ou de coordenação nas empresas. Mostra-nos a dualidade do mercado de trabalho, isto é, nós temos basicamente não um, mas dois mercados de trabalho, um mercado destas pessoas que estão dentro há décadas e que são protegidas pela lei, como é evidente, e portanto dali não saem de alguma maneira, porque também provavelmente não têm espírito pra sair, não correm riscos. E esses estão muito protegidos e estão dentro do mercado. E depois temos muita gente fora do mercado de trabalho, que quer entrar no mercado em termos de estabilidade, e jovens e com muito talento, que são relegados para situações de precariedade, que não conseguem contratos a longo prazo, porque de fato os contratos estão ocupados por pessoas que estão lá há mais de 20 anos. Isto é um sinal daquilo que é uma certa letargia também das empresas portuguesas. Olhando agora pro reverso da medalha, isto é, pessoas que começaram um novo trabalho há menos de um ano. Nos Estados Unidos são 20%, portanto, 20% dos trabalhadores estão num novo emprego há menos de 12 meses. E aqui voltamos a ter o mesmo retrato da Europa. Cá estamos novamente nos nórdicos, Dinamarca, Noruega e Áustria, em que 9% a 11% das pessoas estão num novo emprego há menos de um ano, Portugal 5%, metade. Também não podemos olhar pra estes países, Dinamarca, Noruega, e dizer que são países com estado social fraco ou que são pobres ou pouco desenvolvidos. Isto é um dos problemas que nós temos pra resolver, basicamente a rigidez do mercado de trabalho.

E assim sendo, a tua nota vai para?

Não vai pra ninguém especial, porque isto é uma tendência e uma prática portuguesa dá muito tempo. Dou aqui um seis precisamente a este imobilismo laboral que nós temos e que nos custa muito dinheiro em termos econômicos.

Este seis do Paulo Ferreira no fecho deste "O Vencedor" é que está de regresso mais logo na Tarde Política.