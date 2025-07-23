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Todos os dias há notas para distribuir na Rádio Observador e o vencedor é de hoje avalia a saúde, avalia a disciplina de Cidadania e até as transformações políticas que resultam do conflito no Médio Oriente.

De zero a 20 vamos pontuar a atualidade. Hoje contamos com o editor de sociedade do Observador, Pedro Raín, que nos vai falar sobre a aprendizagem do governo perante os problemas no SNS. Conosco está também, como sempre, a Judite França, que em período de pausa escolar vai avaliar as mudanças que o governo está a impor na disciplina de Cidadania.

E como convidado recebemos Luís Campos e Cunha, economista, antigo ministro das Finanças. Vai-nos falar de um artigo que hoje assina no Observador sobre a transformação do governo israelita desde os ataques de 07/10. Muito boa tarde, Luís Campos e Cunha. Como título deste artigo, pergunta com exclamação: o Hamas venceu? Na sua opinião, o Hamas conseguiu converter o governo de Israel e as forças de defesa israelitas numa organização igualmente terrorista?

Este artigo que eu escrevi tinha um aspecto muito pessoal, que é o imperativo moral. Não há nada que eu possa fazer sobre a guerra de Gaza, como devem imaginar. Mas era poucochinho falar apenas na mesa do café. Portanto, quis manifestar, dizer o que penso sobre o assunto e assinar por baixo. Foi o que eu fiz e portanto, é um imperativo categórico, imperativo moral da minha parte. O que eu sugiro é que, de facto, o Hamas é uma organização terrorista e comportou-se de uma forma particularmente sinistra no dia 07/10 de há dois anos. Mas nós, do outro lado, tínhamos um país democrático, um país muito educado, muito instruído. Há uma dúzia de anos, era o país mais instruído do mundo. Não era a Suíça, nem a Suécia, nem os Estados Unidos, era Israel o país com o maior nível de instrução. Portanto, nós quando olhamos para Israel, país democrático, temos um grau de exigência diferente do que temos para uma organização terrorista como o Hamas. E o que é que aconteceu? O que aconteceu é que Israel tem violado, o governo israelita, não é Israel, é o governo israelita, tem violado todos os princípios da condução da guerra que estão estabelecidos desde a Segunda Guerra Mundial e violou todos esses princípios e, portanto, tem estado a comportar-se como uma organização terrorista, seguindo aquele princípio bíblico do Antigo Testamento: olho por olho, dente por dente. Ora bem, isso é dizer que vai responder ao Hamas da mesma maneira que o Hamas fez em relação a Israel. Ora bem, não é legítimo e além disso transforma o governo israelita num governo parecido com o Hamas.

Sim.

Além disso, está a fabricar, se agora me permite.

Sim, claro.

Todas as dezenas de milhares de mortos, não sabemos quantos, mas dezenas de milhares de mortos que provocou. Todas essas pessoas têm irmãos, têm filhos, têm pais, etc. E portanto vão estar numa situação também de vingança muito proximamente quando alinhar com o Hamas ou com outra organização terrorista que suceda. Israel está a fabricar, está a alimentar o próprio recrutamento futuro do Hamas ou de outras.

Sim, ou de outra organização terrorista na região de Gaza.

Exatamente.

Diz neste texto que Israel está a avançar com o genocídio, que o governo israelita pretende acabar com os palestinianos, pelo menos em Gaza. Diz também que, a ser assim, o governo de Israel converteu o exército numa organização terrorista e refere que não apoia nenhuma organização terrorista. Neste sentido, acha que o governo português devia tomar alguma posição mais firme sobre este assunto? E a União Europeia, o que pode fazer mais?

Bom, eu vou te falar uma coisa. Honestamente, não tenho a certeza, porque o que se passa é que o governo português tem outras considerações, está integrado numa organização que é a União Europeia e portanto é natural que siga as considerações que a União Europeia tenha sobre o assunto.

Como é que podem ficar as relações com Israel depois deste conflito?

Bom, ouça uma coisa, já há vários países que tomaram algumas medidas em relação a isso. O governo inglês fez e é provável que o governo alemão também venha a fazer, pelo menos tem sido muito pressionado nesse sentido.

Muito bem, vamos continuar a acompanhar essas relações que são mantidas com Israel e também o conflito na Faixa de Gaza, que perdura já desde 07/10/2023. Convido-o a ficar conosco nesta edição de "E o Vencedor É". Vamos seguir com outros temas que marcam a atualidade. E começamos, Judite França, com a disciplina de Cidadania. Merece a tua nota no programa de hoje.

Sim, porque nós estávamos à espera que o Ministro da Educação falasse e finalmente Fernando Alexandre falou sobre a questão dos conteúdos relacionados com a educação sexual. Deu garantias de que não desaparecem dos currículos porque passam a ser uma matéria desenvolvida em várias disciplinas, o que por conclusão significa que é reduzido significativamente o que vem na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e passa a dispersar a matéria. Olhando para o documento que está em discussão pública até o dia 01/08, o que é aliás um prazo manifestamente curto Estamos a falar de uma semana.

Sim, de 19 de julho a 1 de agosto foi o período que esteve em consulta pública.

É pouco, estamos a falar de uma altura de férias. É um tempo curto. Não se encontra uma única palavra relacionada com sexualidade ou com educação sexual. Há um documento, que é o documento respeitante às aprendizagens essenciais da disciplina, e aí são conceitos que simplesmente desaparecem. E até aqui, estas matérias tinham obrigatoriamente ser abordadas com os alunos em pelo menos dois ciclos do ensino básico. Diz o ministro que os documentos tornados públicos são apenas uma descrição muito sintética daquilo que vai ser trabalhado na disciplina. Não era melhor ser mais específico? Não é isto que está em discussão pública? Não era melhor ser mais detalhado, exatamente para não dar azo àquilo que o ministro chama como o clamor que se tem ouvido? É que tendo em conta o que o primeiro-ministro prometeu em outubro do ano passado, que iria libertar a disciplina de Cidadania das amarras ideológicas, parece-me evidente que com estes documentos surgiram dúvidas sobre que projetos ideológicos é que estamos a falar. E o que parece é que a disciplina corre agora o risco de ficar amarrada a outros projetos ideológicos, que agradam mais aos setores conservadores da sociedade. E isto é uma leitura que é difícil não ter. E se era para não ter esta leitura, então podia ter-se feito um documento para consulta pública diferente daquele que está agora publicado. É que nada é referido sobre situações básicas como esta: doenças sexualmente transmissíveis, contracepção, nada disto é referido. Define-se apenas no segundo e no terceiro ciclos, e eu andei a ler o documento, como aprendizagem essencial, e passo a citar: "Saber respeitar questões relacionadas com a intimidade e a privacidade de cada pessoa." E isto é tão vago como o ministro dizer que era vaga a forma como as escolas decidiam dar a disciplina, sem regras propriamente orientadoras. Também aqui, respeitar questões relacionadas com intimidade é vago. E eu acho que de facto baralhamos dois conceitos. Uma coisa é a identidade de gênero, claramente gerou uma série de polêmicas à volta da questão. A outra é a educação sexual. São coisas totalmente distintas. E de facto, não acho que o Ministério da Educação esteja a trazer a tranquilidade a esta discussão que ela precisava, sobretudo com estes currículos. Custa-me acreditar que este ministro ou outro ministro qualquer não queira outra coisa que não a formação integral dos jovens, mas essa informação e essa formação passa por serem alertados para temas relacionados com a sexualidade. E só o fato da palavra sair do documento, eu acho que é exemplificativo da raiz conservadora que subjaz a este movimento. E tenho pena.

Só para dar uma achega, estava há pouco a ouvir as declarações do ministro e aquilo que Fernando Alexandre diz é que sim, este é um documento com os princípios basilares, mais sintético, mas parece-me que um dos pontos, e tu já focaste naquilo que estavas a dizer, que é de alguma forma a liberdade que as escolas tinham para tratar estes assuntos no contexto de sala de aula, não desaparece. Parece-me até que a declaração do ministro da Educação há pouco tempo até valoriza essa liberdade, porque o ministro diz que sim, o documento é sintético, não é aprofundado, não dá todas as diretrizes daquilo que deve ser discutido no contexto de sala de aula. E depois diz: "Bom, porque também valorizamos muito a autonomia das escolas e a capacidade que cada escola tenha para..." e disse isto, "chamar até intervenientes, conhecedores, especialistas em cada uma das matérias que é abordada, levá-las à escola e proporcionar esse contato com os alunos."

É curioso que essa era uma das queixas que os pais mais faziam.

Precisamente, que era quem é que estão a trazer para dentro das escolas para falar com os meus filhos sobre determinados assuntos que são da intimidade.

Com uma razão. Quem são essas pessoas, quem é que as valida? Quem é que valida estas pessoas?

Certo, mas aí o que o ministro diz é que toda a autonomia às escolas para fazerem essa validação.

Mas aquilo que era tão criticado no passado mantém-se. Repara, o ministro não dá exemplos sobre associações que possam falar de educação sexual. Mas há algum problema de um enfermeiro falar de educação sexual? Ou há algum problema de um professor universitário falar sobre literacia financeira?

Mas repara, não quero ser demasiado cáustico nisto, mas dá-me aqui a sensação de que está em curso uma interessante operação de cosmética, porque retiram-se determinadas expressões do currículo, das tais diretrizes, mas não se diz que esse assunto não vai ser abordado no contexto de sala de aula.

É o contrário, diz que ele é disperso em várias disciplinas.

E repara, tenho algumas dificuldades em compreender como é que no contexto de sala de aula com adolescentes, pré-adolescentes que tenham dúvidas legítimas sobre métodos que no decurso dessas explicações ou dessa conversa ou desses ensinos, até por profissionais de saúde, como sugeriste, que não surjam outras questões relacionadas precisamente com a identidade de gênero. E portanto, não me parece que seja possível excluir um tema, não é por ele não estar referido em determinadas diretrizes, que ele deixa de acontecer no contexto da sala de aula. Tenho algumas dúvidas de que isto seja mais do que, como dizia, uma operação de cosmética, porque esta realidade vai continuar a acontecer nas escolas.

Eu tenho dúvidas como é que os setores mais conservadores da sociedade não querem Que os seus filhos ou que os alunos ou que os estudantes portugueses tenham aulas sobre educação sexual. Isso para mim é que é espantoso. Mesmo sendo os setores conservadores da sociedade.

Nós estávamos a falar em operação de cosmética, o dirigente da associação que representa os diretores escolares diz que é uma medida política, mais política do que pedagógica, e que foi tomada apenas para responder ao ruído que se criou à volta da disciplina de Cidadania.

Mas o ponto é esse. Já viste psicólogos a pronunciarem-se sobre isto, médicos a pronunciarem-se sobre isto, diretores escolares a pronunciarem-se sobre isto. Ou seja, há aqui várias componentes: componente clínica, pedagógica, escolar. E parece-me unânime esta conceção, que também às vezes se faz um pouquinho a reboque de falta de informação, mas a conceção de que excluir estes temas do contexto escolar não é a solução. Menos informação, menos esclarecimento não é a solução. Também não me parece que seja isto que a proposta do ministério faz.

Muito bem. Vamos falar de outro tema, vamos falar do setor da saúde. Pedro Rinho, ontem a ministra falou aos jornalistas, diz que o governo continua a aprender com os problemas que vão surgindo no SNS, em particular ontem a polêmica em torno do INEM com mais uma morte confirmada durante a greve dos técnicos de emergência hospitalar do INEM. Estamos num governo que já leva mais de um ano e três meses com eleições pelo meio, é certo. O governo precisa de mais tempo para aprender?

É pedagogia permanente, como assim? Não estamos sempre a aprender? Só sei que nada sei e, portanto, quero saber mais. Deixa-me...

O saber não ocupa lugar.

Não ocupa lugar, vai ocupando assim uns boxes. O que eu ia dizer?

Estamos sempre a aprender.

Estamos sempre a aprender. Apegaste num dos termos, numa das ideias que a ministra disse, que foi a da aprendizagem. Sabes o que me preocupa com a declaração de ontem da ministra? Isto vai ser uma frase tão feia, mas cada vez mais as palavras têm menos peso. A ministra ontem quando se pronuncia sobre o relatório da IGAS, no fundo, há um relatório da IGAS sobre mais três casos decorrentes da tal greve do INEM em outubro, novembro do ano passado, se não me falha a memória. Há dois casos em que o INEM diz claramente que não há aqui nenhum tipo de relação entre a falta de assistência ou demora na assistência e as mortes. E depois diz que há um terceiro caso, que é um homem de 86 anos, não lembro da localidade, peço desculpa.

Bragança.

Bragança, que tinha sofrido um enfarte agudo do miocárdio e que esperou 90 minutos pela VMER. E a ministra o que diz é que reconhece que há uma avaliação que no fundo atesta uma falta de uma resposta atempada, e o próprio IGAS diz que não é possível formular juízos de culpabilidade na conduta dos trabalhadores do codeuência. Ora bem, e depois então faz essa declaração sobre a aprendizagem. É um truque interessante. O problema qual é que é? Por isso é que eu falava no peso das palavras. É que não é a primeira vez, desde logo que a ministra fala sobre esta situação. Normal. É normal que cada vez que tem um microfone à frente lhe sejam apresentadas questões sobre isto. Não é a primeira vez que a IGAS, e aqui é que é o ponto, se pronuncia sobre casos de mortes naquele período de greve do INEM. Não quero recuar muito, mas já em janeiro, o IGAS pronunciou-se sobre o caso de um homem de 53 anos, também com enfarte agudo do miocárdio, agora consegui dizer bem. E nesse caso, o IGAS o que é que disse? Que se concluía que a morte do utente poderia ter sido evitada caso tivesse havido um socorro num tempo mínimo e razoável. Por que eu estou a recordar aqui um relatório anterior deste instituto?

Inspecção.

Da Inspecção. Obrigado. Eu tenho um problema, porque nunca sei se é IGAS ou IGAS. Ora, porque a ministra da Saúde disse em novembro do ano passado que se efetivamente houvesse responsabilidades de que ela, enquanto ministra da Saúde, entendesse que podia ter sido evitado, ela saberia interpretar os resultados desses relatórios.

Do ponto de vista político.

Do ponto de vista político. Já no início deste mês, em julho, numa entrevista à SIC, a ministra Ana Paula Martins disse que se houvesse uma situação em que seja absolutamente flagrante, que se não tivesse havido uma greve e tivesse havido possibilidade de socorro, que ela saberia assumir as suas responsabilidades. Ora, o que isto significa?

Coisas diferentes para pessoas diferentes.

Mas ontem a ministra disse: "Do ponto de vista político, tirar consequências é resolver os problemas sem atirar a toalha ao chão."

Mas isso não é um passo em frente. Ponto de ordem à mesa. Eu não estou a dizer que a demissão da ministra, que é aquilo que eu acho que a generalidade dos portugueses interpretava daquelas palavras, fosse a panaceia, que de repente o INEM estivesse ótimo, que o SNS estivesse a funcionar às mil maravilhas, que tivéssemos o melhor Ministério da Saúde do mundo. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a própria ministra disse que saberia assumir as responsabilidades. Ora, nós já temos vários relatórios da IGAS a dizer que houve consequências diretas da greve do INEM naquilo que foi o socorro à população e que em alguns casos resultou na morte.

Neste caso do paciente de Bragança é dúbio porque tinha uma série de condições anteriores.

Eu já nem falo da declaração da ministra sem direito a perguntas. Acho que não é um bom princípio de comunicação e de transparência. Já nem é o primeiro relatório que é conhecido sobre estes casos. Portanto, se a ministra queria pronunciar-se sobre isto, e acho bem que o faça, em nome da transparência, em nome da frontalidade, acho que tem que haver espaço para perguntas. O que me parece é que quando de repente o assumir as responsabilidades é não deitar a toalha ao chão, é fazer mais, porque nós temos aqui um problema. Eu acho que na cabeça da ministra está uma ideia muito clara que é Aquela ideia da refundação do INEM. Há este projeto, há esta ideia, há este objetivo a alcançar. E eventualmente depois haverá novidades sobre o futuro da ministra. O problema é que chegados a este momento, nós ainda não vimos nada de concreto sobre a refundação do INEM. Também sabemos que há um processo em curso para a escolha do próximo presidente do INEM e sabe o Observador que os três nomes já avaliados pela CRESAP foram ouvidos no ministério e foram ouvidos de forma muito particular sobre o projeto que têm para o INEM, o projeto futuro, a tal refundação. O problema é que nós até agora ainda não vimos nada de concreto e o tempo arrasta-se e estas declarações trazem muito pouco de novidade.

Muito bem. Luís Campos e Cunha, não sei se tem alguma opinião que queira deixar sobre esses dois temas que falámos também nos últimos minutos?

Não, só acho interessante ver a discussão sobre educação sexual. A humanidade existe há 40 mil anos ou 50 mil e só nos últimos 20 anos é que há a educação sexual. Apesar de tudo, temos que relativizar esses problemas. Na minha juventude não havia educação sexual. Nós estamos cá todos. Portanto, acho bem que exista educação sexual. O problema do gênero é mais complicado. Agora, a educação sexual acho muito bem que exista, faz parte do conhecimento. A educação é preparar para a vida e faz parte preparar para a vida a educação sexual, como é evidente.

Vamos então às notas no nosso Vencedor É. Judite França, a nota para este tema da educação para a cidadania.

Eu vou dar um 11 ao Ministério da Saúde porque espero por mais-

Da Educação.

Desculpa, da Educação. Baralhei-me agora ali com o Pedro Rinho.

Não podias querer dar duas notas era?

Não. Porque vou esperar por mais detalhes para perceber se a ideia é apenas uma operação de cosmética e não pôr a palavra para não ferir suscetibilidades, ou se para não ferir suscetibilidades, retiramos uma palavra que não deveria ferir a suscetibilidade de ninguém.

Por acaso ouvir a opinião do Ministério da Saúde sobre a ausência do tema da sexualidade nesta disciplina seria interessante. Pedro Rinho, tua nota?

Acho que é a terceira vez que eu venho aqui falar sobre questões de saúde e vou dar exatamente a mesma nota. À forma, ao conteúdo, ao timing, vou dar um sete à ministra da Saúde.

Pedro Rinho, Judite França, Luís Campos e Cunha, muito obrigado por terem estado nesta edição de E o Vencedor É.

Muito obrigado.