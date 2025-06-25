Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Este é o som do Youvençoré das manhãs 360, que também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. E Carla, esta quarta-feira está conosco Alexandra Machado. E esta manhã vamos falar de propostas alegadamente inconstitucionais. E não, não são essas. Também do relatório de segurança interna e de lideranças. E isto, Alexandra, em dois dias houve mudanças na AICEP e na RTP. Haverá aqui um padrão?

O padrão, para já, é não se saber bem as razões, mas já lá vamos. Antes de mais, deixa-me fazer aqui um disclaimer. Eu trabalhei com António José Teixeira, foi meu diretor.

Eu também.

Em tempos, que já lá vão.

Eu não, mas eu trabalhei na RTP.

Em tempos, que já lá vão, nem vou dizer a quantidade de anos que já passaram. Gostei muito de trabalhar com ele e reconheço-lhe competências relevantes. Dito isto, a minha relação com António José Teixeira não é muita e não falei com ele sobre este processo de demissão. Feito o disclaimer, considero-me à vontade para comentar esta demissão surpresa, baseando-me mais do que li nos textos sobre esta temática. Pode haver a melhor razão do mundo para estas demissões, tanto na RTP como na AICEP, em particular na direção de informação da RTP, mas não está explicada e não deixa de acender os sinais de alerta depois das críticas feitas pelo governo à RTP, o governo na legislatura anterior, nomeadamente, que foi expressa de forma anonimizada, lembro, num artigo que o Observador deu conta em fevereiro, quando Luís Montenegro estava no meio do furacão chamado Spin on Viva. Dizia-se que o governo não estava a gostar muito da produção jornalística da RTP sobre o assunto. Pedro Duarte, então ministro que tinha a tutela da RTP, declarou que a liberdade editorial da RTP é sagrada, mas que o governo era exigente com a gestão do grupo da rádio e televisão pública. Neste processo, o que ficou pelo caminho foi a direção da informação, as direções, a gestão. Pelo que se sabe, não houve alterações na gestão. Pedro Duarte deixou de ser governo. Aliás, já agora, um parêntesis muito rápido. Ontem a demissão da RTP foi anunciada quase ao mesmo tempo da comunicação da candidatura de Pedro Duarte, em que colocava a cultura como uma prioridade para o seu eventual mandato, se ganhar as eleições. Bom, fecha parêntesis. Pedro Duarte deixou de ser governo, Leitão Amar ficou com a pasta e quando punha também todo o foco em si, por causa das propostas para a imigração, estávamos concentrados em Leitão Amar sobre a imigração e afinal havia ali qualquer coisa a decorrer na RTP. Lembro também que em plena campanha eleitoral, Luís Montenegro se atirou à RTP por causa de uma pergunta que até estava a ser feita pela SIC, também a propósito da Spin on Viva, mas acabou também por criticar a RTP nessa altura. Portanto, os sinais de alerta estão lá e é preciso que governo, administração da RTP e Conselho Geral dissipem ou não estes sinais de alerta, porque foi demitida esta direção de informação, e que interferência teve o governo nesta decisão. O governo ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas é importante que se perceba se houve ou não interferência do governo e com que propósito. Leitão Amar, no debate do programa do governo, prometeu que a RTP deve ser livre e imparcial. Esperamos também essa postura do governo e nessa discussão do programa do governo, lembro-me que foi a única coisa que se disse da RTP, nada mais foi dito sobre o plano para a rádio estação pública. Depois, na anterior legislatura, lembramo-nos de se ter pretendido cortar a publicidade à estação pública, depois um plano que não foi pra frente, foi travado no Parlamento. No programa do governo, já agora, fala-se também em continuar a-

Alexandra, na minha perspectiva, foi infelizmente travado por uma conjunção de vontades entre o Chega e o Partido Socialista.

Exato. Foi travado no âmbito do Orçamento de Estado.

A RTP tem de longe o maior orçamento de toda a comunicação social portuguesa e é um elemento de distorção no mercado.

Certo.

Portanto, se não tivesse aquelas regras, era capaz de tudo funcionar um pouco melhor.

O meu ponto é que depois desse travão no Parlamento, o governo pouco disse sobre o que é que pretende fazer, se quer voltar ao tema ou não depois deste Orçamento de Estado, o que é que pretende fazer na RTP.

Mas estava em marcha um processo de reestruturação. Aliás, que ontem deu um salto.

Que agora é invocado esse processo de reestruturação para estas alterações. Processo de reestruturação que, aliás, anuncia-se que a RTP ou o grupo passará a ter 23 diretores, menos sete que os atuais 30 diretores e diretores adjuntos. Portanto, também não percebemos a extensão deste projeto de reestruturação. E é preciso, de fato, o meu ponto aqui é: é preciso explicações, é preciso que o governo diga o que quer da RTP, se mantém o plano ou não, como é que vai contornar o travão do Parlamento para avançar com o plano que tinha pra RTP e se houve ou não interferência do governo na decisão de demitir a direção de informação. A direção de informação não é uma entidade sagrada, mas convém que haja alguma imparcialidade nas escolhas das pessoas e que haja liberdade Para a RTP fazer jornalismo.

E no caso da AICEP?

No caso da AICEP é exatamente a mesma coisa. Substituiu-se também de surpresa o presidente da AICEP, dizendo-se que era preciso imprimir uma nova dinâmica aos serviços. A administração da AICEP foi mudada há pouco mais de um ano. Não sei o que Ricardo Arroja, que foi a pessoa demitida, fez de errado. Se calhar até fez, e se calhar, mais uma vez aqui há boas razões para a demissão deste gestor, mas tem que se dizer, imprimir uma nova dinâmica aos serviços parece-me explicação pouca para se mudar cabeças em um ano.

Já tinha sido uma escolha deste governo? Não deste.

Não é esse o ponto. Nós já estamos habituados a mudanças de cadeiras quando muda o governo de colarinho. Agora também temos que prever as mudanças de cadeira quando muda o ministro. Tudo questões, só questões.

Basicamente é expliquem-se.

Basicamente é expliquem-se.

É a nota para ir à ronda.

Mais uma vez, pode haver razões ótimas para estas demissões, mas expliquem-nas. Não sei, as questões normalmente não merecem nota, as respostas é que merecem. Normalmente nos exames é assim, pelo menos. Fica aqui o dez à espera das tais respostas.

Das respostas que o governo ainda não deu. Paulo, trazes aqui um outro assunto, um outro protagonista, Dom Américo Aguiar e as portagens na Ponte 25 de Abril.

É, o bispo de Setúbal. Mais uma vez, nós sabemos que é um traço dele, gosta de entrar nos campos políticos e de dizer o que pensa, tem toda a liberdade disso. Tem é que perceber também que tem funções que por vezes recomendariam alguma prudência na intervenção no campo político. Há sempre aquela zona cinzenta entre a Igreja e a política em Portugal, sobretudo quando se utilizam estes argumentos. Américo Aguiar foi condecorado com a medalha da Cidade de Almada. Almada pertence ao distrito de Setúbal, portanto são seus fregueses enquanto bispo. Na cerimônia discursou e o ponto alto que foi noticiado tem a ver com o que ele disse sobre as portagens na Ponte 25 de Abril. É contra, ele diz, e cito: "Deve ser inconstitucional, no mínimo." Ele talvez tenha utilizado uma liberdade e devia ser cuidadoso quando faz isto. Aquela liberdade de nós dizermos: "Isso, no mínimo, deve ser ilegal" quando não gostamos de alguma coisa.

Paulo, eu sou menos generoso.

És menos generoso. Aquilo que é um conhecimento absoluto das regras.

Ele levou um raciocínio. Não foi apenas uma boca à margem. Ele fez a comparação entre Lisboa e o Porto, entre o Tejo e o Douro. Quem conhece a distância entre as duas margens, sabe que não são coisas comparáveis.

É evidente.

Não são coisas comparáveis. A travessia de uma e de outra margem não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a infraestrutura não tem nada a ver uma coisa com a outra. Remeteu para o passado.

Que a ponte já está paga.

O mito salazarista é uma coisa que vem do Salazar. Eu recordo-me de ser miúdo, quando se falava, havia também uma portagem na Ponte de Vila Franca, que a certa altura deixou de haver, depois ia acontecer o mesmo na altura Ponte Salazar. Ele remete pra coisas assim antigas, depois vai buscar o businão. Isto é um discurso muito longo.

Sim, é todo um ponto político. Diz que está em causa a coesão territorial e social, e diz que isto deve ser inconstitucional, no mínimo, e que não vê cidadãos de outra região do país que tenham que pagar pra entrar na capital. Depois, há uma série de erros factuais. Todas as entradas por autoestrada em Lisboa e a Ponte 25 de Abril é uma entrada por autoestrada, A2, têm portagens, todas. Carcavelos na A5, Queluz na A9, se não me engano, é a Crel, é a A9.

A16.

A16?

A16.

Eu acho que essa A16 vai dar a A9, mas não vamos entrar nesses detalhes.

Sim, mas A9 é a Crel, A16 é a radial.

É a radial de Sintra, Cascais. Loures também tem portagem na A8, Alverca tem portagem, a Ponte Vasco da Gama, que termina também a A12, se não me engano, também tem portagem. Portanto, Lisboa está cercada de portagens nas entradas por autoestrada. As únicas entradas que não têm portagem não são autoestradas. E era bom perceber que a tendência vai ser cada vez mais essa. Há muitas cidades europeias, e não só, que cobram deliberadamente, independentemente do acesso ser através da autoestrada ou não, cobram deliberadamente portagens para reduzir o acesso de automóveis às cidades. É a vida, eu também não gosto de pagar portagens, também não gosto de pagar estacionamento, público ou privado, isto é, ao ar livre ou subterrâneo, quando tenho que estacionar. Atenção, para quem tem que pagar parkings em Lisboa todos os meses, todos os dias ou todo dia, é um custo muito grande no orçamento, a mesma coisa com as portagens. E depois há uma vantagem ainda de quem mora naquele eixo. Eu acho que provavelmente tem o melhor acesso de transporte público à capital através do comboio da Fertagus, que eu acho que compara muito melhor com a linha de Sintra em termos de funcionamento. Os utilizadores, pelo menos, sempre disseram bem daquilo e poderá haver uma vantagem comparativa daquele eixo, que é dos mais complicados pra entrar. Agora, eu queria relevar de fato isto. Américo Aguiar gosta muito da intervenção política

Não sei se tem ambições ou não. Uma carreira política, será que tem?

Será que vamos ver uma farda diferente no dia das eleições?

Não sei, mas é o tipo de intervenção política que ele gosta de fazer. Agora, convinha era que pelo menos tivesse os factos certos quando intervém.

José Manuel

Estamos a plantar aqui um potencial constitucionalista já para falar sobre os temas.

Estamos a falar por aí.

José Manuel, traçou aqui alguma linha.

Se fosse a intervenção de um político, de um presidente de câmara, de uma comissão de utentes, aquelas ligadas ao Partido Comunista que há imensas na margem sul, faria sentido. É que mesmo do ponto de vista daquilo que é a sua missão, ele é o bispo da Igreja Católica, ele bem está preocupado, eu diria mais com os transportes públicos, não? Não deveria ser isso. Por exemplo, o comboio na ponte, que ainda há pouco o Paulo falou. O comboio na ponte tem deficiências que têm a ver com o contrato que está estabelecido com o Estado e que não dá margem à empresa que explora o comboio para comprar mais unidades e portanto para ter comboios mais chegados uns aos outros e servir melhor a população. A ligação, uma terceira travessia do Tejo. Qual é a opinião que ele tem sobre isso? Deve ser um túnel? Deve ser por metro? Deve ser em túnel ou deve ser por terceira travessia com novamente uma ferrovia? Como é que a coisa deve ser? Sobre isso, que são questões, eu diria, estruturais do ponto de vista do ordenamento futuro do território, não apenas saber se o que importa são os businões. Eu até acho extraordinário a ideia de buscar a comparação com o Porto e com aquilo que se dizia que ia deixar de ter portagem quando a ponte estivesse paga. O que é estar paga? Primeiro, não faz muito sentido, porque uma infraestrutura daquelas tem sempre custos elevados. E depois, se nós queremos que os utilizadores, e estamos a falar do automóvel. Será que o senhor bispo acha que o futuro é o transporte automóvel entrar na cidade de Lisboa? Isto fica muito bem para os títulos dos jornais e para fazer uma coisa, não é popular, é populista. No papel de um príncipe da Igreja Católica, para todos os efeitos, um cardeal, é um príncipe da Igreja Católica, eu acho que apenas reforça uma ideia que eu venho consolidando a propósito do Américo, que é que ele se deslumbrou. Eu recordo, nunca mais me hei de esquecer das declarações que ele fez quando foi conhecido o custo do altar da vinda do Papa a Lisboa. E que ele foi das coisas politicamente mais oportunistas. O principal responsável vai dizer: "Ai, sou pelo Observador. Estou tão surpreendido, não fazia ideia." Mas ele vivia onde? Estava a fazer o quê? Na altura, eu vi aquilo em direto, estava a ouvir aquilo aqui na Rádio Observador e fiquei gelado com aquela intervenção. Aquilo parecia um daqueles ministros a fugir com o rabo à seringa, desculpem a expressão. E agora, pelos vistos, é uma pulsão permanente. Às vezes acha-se que não se pode criticar os representantes da Igreja Católica. Eu acho que quando merecem crítica, devem ser criticados.

Então com uma nota muito negativa?

Com uma nota negativa, claro, com uma nota bastante negativa. Vou para esta nota, vou 31 novos fora, dá quatro, portanto é um chumbo grande. E 31 anos. Trinta e um está aqui porque é os anos desde o businão.

As voltas que dás para chegar ao quatro.

É científico, digo eu.

Cientificamente due a nota, Paulo.

Eu acompanho.

Só porque sim.

Não tenho outra fórmula científica para colocar aqui, também dou um quatro.

Bruno, a Iniciativa Liberal quer saber mais sobre a criminalidade. Quer mais dados.

Mais dados sobre a criminalidade. Já tinha visto aprovada a recomendação para que o relatório anual de segurança interna incluísse a nacionalidade de quem pratica crimes e também das vítimas, e agora quer que o relatório inclua também informação sobre o país de proveniência dos envolvidos e justifica essa recomendação, esse pedido, dizendo que uma correta política de dados é fundamental no desenvolvimento e na execução de políticas públicas, que pode e deve ser utilizada para identificar padrões na criminalidade, especialmente em crimes transnacionais, tráfico de seres humanos, imigração irregular ou redes de tráfico de droga. Tudo isto me parece relativamente óbvio e sem qualquer problema, a não ser claro para os partidos de esquerda. O António Filipe do PCP vai dizer qual é a relevância de sabermos qual é a nacionalidade de vítimas e de criminosos. O crime é mais grave ou menos grave se for praticado por um cidadão de nacionalidade paquistanesa ou portuguesa? É, de facto, é diferente. O crime pode ser mais ou menos grave consoante for cometido por um português ou por um paquistanês, se a vítima for portuguesa ou paquistanesa, porque podemos estar a falar de um crime, de um delito comum, de um assalto, ou podemos estar a falar de um crime de ódio. Portanto, é importante, sim, saber a nacionalidade das vítimas e dos criminosos. O PAN também reagiu dizendo que no caso de violência doméstica, sim, é importante saber o género. Mas só é importante saber o género porque sabemos o género, porque sabemos que a maioria dos crimes de violência doméstica são cometidos por homens, a maior parte. A mesma coisa nos homicídios. É importante saber o género porque sabemos que o género é determinante na prática dos homicídios. Acho que cerca de 90% dos homicídios são cometidos por homens. Só é importante porque nós sabemos. Se não soubéssemos, não saberíamos quão importante seria. No caso dos homicídios, até é importante saber se nós estamos perante uma mudança de paradigma na prática do crime, por exemplo, passando de crimes passionais relacionados com a violência doméstica para crimes relacionados com tráfico de droga, com redes internacionais, saber se as pessoas que cometem esses crimes vêm a Portugal só para cometer esses crimes e depois saem, se são residentes em Portugal. Todo o conhecimento altera também, necessariamente, a forma de intervenção dos poderes políticos para combater. Portanto, eu acho completamente justificável esta informação que a Iniciativa Liberal quer que seja incluída no relatório anual de segurança interna, porque dessa informação e do conhecimento minucioso desses dados, vai depender a execução de políticas públicas para combater a criminalidade. Mais conhecimento não é para discriminar ninguém, é para as autoridades, para os poderes públicos também saberem como é que devem intervir nessas áreas. Portanto, eu acho que tudo aquilo que contribua para se ter mais conhecimento vai melhorar também as políticas de combate à criminalidade.

Portanto, quanto mais dados, melhor. Quanto a nota para a Iniciativa Liberal?

É uma nota positiva, vou dar um 17.

Um 17 então para a Iniciativa Liberal, quer mais dados incluídos no RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna. Está feito e o vencedor é a primeira edição, a segunda regressa mais logo na Tarde Política.