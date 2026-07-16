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Este é o Youven Souret das manhãs 360. Até perto das 9:00 damos notas aos protagonistas da atualidade e para isso, Carla, esta quinta-feira estão conosco a Helena Matos, o José Manuel Fernandes e o Luís Rosa. A entrevista ao governador do Banco de Portugal aqui ao Observador vai estar naturalmente em análise neste Youven Souret, mas vamos começar com o caso Luís Neves. Helena, todos os dias há novidades sobre o assunto.

Sim, mas o meu problema não é esse.

Então?

O meu problema é que nós precisamos de ministro da Administração Interna. Nós estamos naquilo que consideramos e classificamos todos os anos como época de incêndios. E o ministro da Administração Interna tem um papel muito relevante. Temos visto como noutros anos, sucessivos ministros da Administração Interna têm este como seu período mais difícil do exercício do cargo. Por outro lado, nós temos aqui uma má notícia com as agressões aos agentes de segurança. Estima-se que este ano, em média, estou a citar números que reportam a junho, seis agentes sejam agredidos por dia. Nós tivemos agressões graves este ano. Nós tivemos, estou a pensar, 15 homens, um agente da PSP em Beja que foi agredido por um grupo de 15 homens. Tivemos um outro agente da PSP ficar ferido em Vila Franca de Xira. Tivemos dois militares da GNR atingidos a tiro nas proximidades de Viseu e um outro próximo de Leiria. E já depois da saída destes dados, tivemos um agente da PSP a ser violentamente agredido no aeroporto de Lisboa, um militar da GNR, o Jorge Monteiro, que morreu em serviço na sequência de um atropelamento durante uma ação de fiscalização rodoviária no IC2. Estes são apenas alguns casos. Temos também o contrário, que são agentes de segurança serem condenados e investigados por agressões. Nós precisamos mesmo de ministro da Administração Interna. E toda esta questão em torno das circunstâncias familiares de Luís Neves, da casa ou da não casa de Luís Neves, da piscina. Francamente, vocês desculpem, mas as fotografias não correspondem à grandiosidade das notícias. Agora, que há ali questões que o ministro terá de explicar sobre as suas circunstâncias, sobre as faturas, sobre tudo aquilo, sobre as empresas da mulher. Mas o país não pode dar tanto tempo a Luís Neves para explicar as suas circunstâncias familiares. E por mais injusto que isso possa ser, estando Luís Neves ou não, sendo tudo isto muito explicável e perceptível, a verdade é que é um direito, um luxo que não pode assistir ao ministro da Administração Interna, porque o país precisa de ministro da Administração Interna, particularmente nesta época do ano. Não sei, confesso que já estou muito cansada das obras na casa, das imagens do empreiteiro, da empresa da mulher. Tudo isto me parece filmes que já vi outra vez há pouco tempo com outras pessoas e assim sucessivamente. E o país precisa que as pessoas que estão no governo, estejam no governo e que não acabem enredadas em questões familiares. Sei que, porventura, tudo isto que estou a dizer é particularmente injusto para os próprios ou não, mas a questão é esta, nós precisamos de ministro da Administração Interna.

Sim, queres dar a nota ao ministro?

Ao ministro tenho dificuldade. Ao marido, ao proprietário.

Deixa-me só, Helena, permite-me só uma parte, porque é uma notícia que ficou em manchete no Observador agora há pouco tempo e que dá conta que nestes cinco meses em que Luís Neves assumiu o cargo de ministro, já apresentou três declarações de rendimentos, património, interesse, contabilidades para a entidade de transparência.

Também li.

Dá-lhe menos tempo para exercer o cargo.

Não é menos tempo, como é óbvio.

Claro que não.

Mas há uma questão de concentração.

Menos foco.

Há uma questão de concentração, há uma questão de foco e há o foco de nós mesmos naqueles que são os problemas da administração interna, os seus desafios, as suas circunstâncias. E eu tenho o maior respeito pelos pais, maridos deste país, mas a verdade é que o nosso governo tem que ser constituído. Já tivemos a Spinola com o primeiro-ministro e acho que eles vão para o governo para estar no governo. Não é para andarem a explicar-nos como é que têm a casa, se aquilo é uma piscina, se aquilo é um tanque, se é ou não sei o quê. Portanto, por favor, concentrem-se.

A nota, então.

Para o ministro, estou com muitas dúvidas. Mas dou-lhe sete para ver se vai a oral, para ver se tem tempo para ser ministro e sobretudo dou, e aí quero mesmo dar, um 15 aos portugueses, porque isto já é muito cansativo, sobretudo é muito cansativo. Está muito calor, é muito cansaço.

Muito cansaço. Helena Matos procura o ministro da Administração Interna, o Luís Rosa sobre este assunto quer dar nota à ministra da Justiça. Por quê?

Sim, por conta da Rita Serra, declarações sobre esta matéria. A Rita Serra tem sido criticada no PSD por não mostrar resultados na sua pasta. É verdade que as duas reformas centrais da Justiça que vão determinar o sucesso do seu mandato, a reforma do Processo Penal e a reforma da Justiça Administrativa, ainda estão em estudo, portanto, sem resultados. Mas Rita Ferro Rodrigues conseguiu a paz social na área da Justiça, tem conseguido combater algum atraso na área dos registos e do notariado e já começou a reforma penal com as medidas de celeridade processual. Isto tudo para dizer que a Rita Ferro Rodrigues precisa de apresentar resultados melhores, que merece claramente o benefício da dúvida, porque tem vontade política de reformar a Justiça. Mas ontem não esteve bem na situação de Luís Neves. Preferiu atacar os escrutínios jornalísticos, e foi essa a sua má mensagem. A Ministra da Justiça acha que o uso de drones pelas televisões é uma invasão da vida privada de Luís Neves, uma invasão da sua propriedade. Eu compreendo que a Ministra da Justiça queira defender seu colega Luís Neves e que ele saiba perfeitamente o que está a fazer. E aceito claramente que o escrutínio jornalístico tem limites, com certeza, não é um direito absoluto, mas o principal problema é do Luís Neves, não é dos jornalistas. Porque Luís Neves disse que era um tanque quando era uma piscina, e foi isso que os drones mostraram. Por que o Ministério da Justiça e Interna precisa não explicar e não mostrar o comprovativo de pagamento dos € 5 mil faturados pelo empreiteiro Bartels? Resumindo, é Luís Neves que tem deixado enredar neste caso, que é muito simples de ser esclarecido. Mostre os comprovativos de pagamento dos € 5 mil e explique de forma clara como é que pagou esses € 5 mil.

Luís, eu lamento, vou ter que te interromper. A ligação telefónica está péssima, estamos mesmo com muita dificuldade em ouvir. Se conseguirmos restabelecer e ficar melhor, queremos mesmo ouvir essas justificações para a condenação que fazes à Ministra da Justiça. Vamos tentar ainda ouvir-te, porque os ouvintes não estão a ter a melhor experiência com esta chamada. Voltaremos, ou não, a este caso, se o conseguirmos. O outro assunto está relacionado com a entrevista ao Sob Escuta de hoje, ou de ontem, foi publicada ontem à noite, ao governador do Banco de Portugal. Muitas matérias foram abordadas. José Manuel, por que queres destacar esta entrevista?

Quero destacar a entrevista sobretudo pelo estilo cordato e civilizado do governador, que foi explicando o que tinha a explicar, falou sobre tudo, não fugiu a questões, não procurou seguir qualquer tipo de agenda política, mas também não o que ele pensava e aquilo que a sua experiência lhe foi dizendo sobre as matérias mais variadas, desde a imigração, por exemplo, recordando que ele próprio foi imigrante, procurando sempre fundamentar aquilo que ia dizendo em documentos e estudos do próprio Banco de Portugal, evitando entrar em polêmica com Mário Centeno, dando sinais de uma educação que Mário Centeno nunca mostrou e não continua sem mostrar, e não fazendo reparos diretos ou indiretos ao governo, fugindo a esses temas, não deixou de falar de algumas questões que quem conhece Álvaro Santos Pereira, aquilo que ele escreveu quando ainda era professor no outro lado da América, do Canadá, quando veio para Portugal, quando foi ministro, quando deixou de ser ministro, quando esteve na OCDE, sabe que são temas que sempre o preocuparam, porque ele sempre se preocupou com o tema da produtividade, do crescimento económico, da necessidade de Portugal fazer reformas, falando sobre elas com simplicidade, por exemplo, falando sobre a reforma laboral, mas sem querer entrar na polêmica do que foi a forma como a proposta do governo não foi aprovada, recordando o tema da Segurança Social, que é um tema muito esquecido. Portanto, eu acho que é uma boa entrevista, que vale a pena ler ou ouvir. É possível fazer as duas coisas aqui no Observador. Ou até ver, porque ela também está em vídeo. Portanto, eu vou dar um 15 ao Álvaro Santos Pereira e à entrevista que deu.

Um 15. A tua nota, Bruno, acompanha o tom elogioso do José Manuel?

Eu vou dar uma nota mais baixa. A entrevista é de facto interessantíssima. Eu acho que até é demasiado interessante para um governador do Banco de Portugal. Eu acho que se inaugurou, talvez com a nomeação de Mário Centeno para o Banco de Portugal, uma nova era na governação do Banco de Portugal, com um perfil excessivamente político. A transição direta de Mário Centeno do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal foi o que foi, e eu acho que politicamente foi um erro, mas acho que foi claramente deliberada por parte do governo essa decisão, de pôr lá alguém com aquele perfil, alguém que tinha saído diretamente do Ministério das Finanças. Acho que para todos nós e até para o funcionamento das instituições, foi um erro. E acho que Álvaro Santos Pereira, ainda que com perfil diferente, acaba por prolongar esta desinstitucionalização do Banco de Portugal, apesar de ele dizer que é muito institucional, isto para fugir às polêmicas, às tensões com Mário Centeno, de que não fugiu, porque acabou por falar das questões da sede, acabou por comentar também comentários de Mário Centeno, procurando não o fazer, mas acabando por fazê-lo, da mesma forma que procurou não comentar medidas do governo, mas acabou por comentar medidas do governo. Álvaro Santos Pereira é uma pessoa interessantíssima e isso fica claramente expresso nesta entrevista. Ele falou sobre diversos assuntos, trouxe a sua experiência pessoal, quer enquanto político, quer enquanto acadêmico, para a entrevista, sustentou algumas opiniões com a experiência pessoal, o que sempre reforça a empatia. Ele falou das taxas de juro, o que é normal, ele é o governador do Banco de Portugal, mas depois fala da habitação, das reformas necessárias, da reforma laboral, da imigração, da reforma na Justiça. Não falou diretamente na educação, mas acaba por falar na saída de jovens qualificados para o estrangeiro. Nós podemos dizer: bem, tudo é economia, portanto, um governador do Banco de Portugal pode falar sobre tudo. Eu acho que não deve falar sobre tudo, porque o que eu ouvi não foi o governador do Banco de Portugal, foi quase um candidato a primeiro-ministro.

Ou um ex-ministro.

O ex-ministro. Claro que aqui também está refletida a sua experiência política, como eu dizia.

Mas havia um programa de governo.

Quase, porque ele foi praticamente a todos os assuntos. E mais uma vez, nós podemos dizer que acaba tudo por ter impacto na economia ou estar relacionado com a economia. É verdade, mas eu acho que se aconselhava ao governador do Banco de Portugal não ser tão expansivo nos temas que aborda, porque a dada altura tem quase de ser um comentador da realidade. Ele também diz que cabe ao Banco de Portugal alertar para os problemas e não comentar as medidas, mas a verdade é que acaba por fazê-lo. E seguindo a mesma lógica de Mário Centeno, acho que temos aqui um ex-governador e o atual governador do Banco de Portugal, pessoas com ambições políticas ainda. E eu acho que esta entrevista é de alguém que tem essas ambições políticas. Muito interessante a entrevista, muito interessante a pessoa, o acadêmico, o antigo político. Acho que o governador do Banco de Portugal, a bem da preservação, quase até desse fator mais institucional, não deveria ir a tantos assuntos. Vou dar um oito.

Acho um oito para Álvaro Santos Pereira. O Luís Rosa já restabeleceu a ligação, esperamos. Luís, vamos experimentar. O que dizias relativamente ao assunto Luís Neves? Criticavas as declarações de ontem da ministra da Justiça, que não reagiu bem ao escrutínio jornalístico. Era por aí, Luís, que estava a ir o teu raciocínio. Queres concluí-lo?

Com certeza.

Agora está bem. Ótimo.

Agora está melhor.

Ótimo. Tens três minutos.

Ainda bem que o Bruno gostou da entrevista ao governador do Banco de Portugal, só não deu nota aos entrevistadores, mas fica-lhe mal porque usou os nomes de todos em casa.

Ficou implícito.

Ficou implícito.

Oito e oito, 16 para os entrevistadores.

Logo eu que já te ai vindo por troca de drones. Não, estou a brincar, obviamente. Estamos a ouvir bem? Então vou tentar resumir rapidamente o meu raciocínio. A ministra da Justiça criticou a comunicação social porque acha que o uso dos drones pelas televisões é uma invasão da vida privada do Luís Neves. E eu compreendo que a ministra da Justiça queira defender o seu colega de governo e, quem sabe, o primeiro membro do governo a fazê-lo. Eu aceito claramente que o escrutínio jornalístico tem limites. Obviamente, não é um direito absoluto. A liberdade de imprensa não é um direito absoluto, não há direitos absolutos, portanto, tem que ser todos limites. Mas o principal problema deste caso, na minha opinião, é do Luís Neves, não é da comunicação social. No caso concreto, porque os drones permitiram demonstrar que o ministro da Administração Interna não terá sido rigoroso nas suas declarações ou terá faltado à verdade, porque disse que era um tanque quando era uma piscina. E foi isso mesmo que os drones mostraram. E a comunicação social serve precisamente para escrutinar as declarações e as afirmações dos titulares de cargos políticos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, há aqui uma questão é que o caso Luís Neves, é um caso em que o próprio ministro da Administração Interna é o principal responsável pelo avolumar do caso, porque ele persiste em não explicar e em não mostrar o comprovativo de pagamento dos € 5.000 ao empreiteiro de Barcelos. Portanto, isso é uma questão que o Observador e muitos órgãos de comunicação social estão a insistir que o ministro mostre os comprovativos de pagamento, ou então, digo eu, explique como é que pagou estes € 5.000. Portanto, resumindo e concluindo, é Luís Neves que se tem deixado enredar neste caso, que é muito simples de ser esclarecido, mostre os comprovativos desses pagamentos. Portanto, a ministra da Justiça pode defender o seu colega de governo sem atacar a comunicação social. É perfeitamente legítimo que queira defender o seu colega de governo, porque tem apreço por ele, porque acha que ele está a fazer um bom trabalho, porque está a ser injustiçado, tem todo o direito a fazer essas declarações. Agora, não precisa de atacar a comunicação social para defender o seu colega. É por isso que eu acho que Rita Júdice não esteve bem. E a minha nota, é isso que tu queres, Carla?

Quero.

Um nove. Vou dar um nove.

Um nove para Rita Alarcão Júdice.

Porque Rita Júdice vai perceber facilmente que não esteve bem e deve-se concentrar na reforma da justiça, na reforma do processo penal, na reforma da justiça administrativa e mostrar os resultados que eu acho que ela vai conseguir mostrar. Portanto, dou-lhe um nove, que é uma negativa, mas espero que ela melhore rapidamente.

Aqui ficam as notas desta manhã e o Venceré regressa mais logo na tarde política. O Venceré começa a seguir ao jornal das 18h. Esta quinta-feira dão notas a Judite França, a Helena Garrido e o Nuno Gonçalo Poças.