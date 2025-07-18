Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

O anoite já acabou, mas aqui na Rádio Observador há notas para atribuir todos os dias, duas vezes por dia, no E o Vencedor É. A análise e avaliação dos temas e protagonistas da atualidade está hoje a cargo da Judite França, da Raquel Abecasis e do nosso mui ilustre convidado, Tiago Pereira, editor de cultura do Observador.

Bem-vindos. Temos notas para a inteligência artificial, as instituições culturais portuguesas, mas vamos começar por uma decisão que só vamos conhecer na próxima semana. Raquel Abecasis, e tem a ver com o governador do Banco de Portugal. Mário Centeno termina o mandato já amanhã.

Sim, e parece-me que é justo concluir que se fosse para ser reconduzido, isso já lhe teria sido comunicado.

E divulgado publicamente.

E divulgado publicamente. Portanto, como não foi, deduzo que Mário Centeno, agora se ocupar ali o gabinete de governador do Banco de Portugal, vai ser mesmo por alguns dias antes de ser substituído. E eu acho que isso é uma boa notícia, sobretudo para quem, como eu, não é especialista nas coisas da economia, mas por isso mesmo precisa de se sentir bem amparado. E quem nos ampara, ou nos deve amparar bem nesta matéria, é o governador do Banco de Portugal. E nos últimos cinco anos, não porque eu tenha alguma crítica a fazer, até porque não tenho conhecimento científico para isso, mas quem tem vai me dizendo que Mário Centeno é, de facto, um dos melhores economistas que nós temos e uma pessoa com um currículo que até justificaria que ele ocupasse, e ocupasse bem, o lugar de governador, mas a forma como lá chegou não me deixou tranquila, nem a ninguém. Não porque eu esteja aqui a fazer uma avaliação do trabalho que ele fez, que não sou capaz de o fazer, mas porque, como pessoa que devo confiar no regulador, nunca me senti representada por um regulador isento. Sempre que Mário Centeno falou, desde o dia em que saiu do Ministério das Finanças para ir ali para o gabinete mais ou menos perto do Ministério das Finanças, que é ocupado pelo governador do Banco de Portugal, diretamente, sempre que ele falou ao longo destes cinco anos, eu fiquei sempre a achar que era o político que estava a falar e não o regulador. E acho que, como eu, muitos portugueses. Até porque, ainda por cima, o caso não ficou por aí, por uma transição diretamente de um governo partidário para o lugar de regulador, porque depois pelo meio, também ficamos todos a saber que ele estava disponível para sair, para voltar para o governo de onde tinha saído, só que desta vez era para chefe, porque o antigo chefe estava em apuros. Não aconteceu porque o Presidente da República não deixou, mas senão era o que teria acontecido. E eu acho que até a bem do currículo do próprio Mário Centeno, ele não deveria ter aceito esta transição, nem querido esta transição, porque isso vai lhe manchar o currículo, independentemente dos méritos que ele tenha tido no seu passado, quer como economista do Banco de Portugal, que era do gabinete de estudos, quer até como ministro das Finanças, tendo feito um trabalho meritório de acertar as contas e deixar o país com excedente depois de décadas e décadas do país em défice.

Depois, de novo, o episódio da queda do governo de António Costa e da apresentação do nome de Centeno.

Exatamente. Era isso que eu estava a dizer. Portanto, durante o seu percurso como governador, ainda teve mais esse percalço.

Foram dois.

E isso manchou-lhe um currículo que poderia ser brilhante. O problema não é que Mário Centeno tenha ligações ao Partido Socialista ou tenha até sido ministro das Finanças. O problema é sair de um governo onde era regulado diretamente para ser o regulador do mesmo governo, ainda por cima nessa altura. E depois passar a ser regulador de um outro governo, fazendo apreciações sobre o que é que tinha sido feito de bom e o que é que estava a piorar, porque é sempre um juiz em causa própria. E isso acabou por manchar o próprio trabalho que o Mário Centeno tinha feito. E portanto, eu fico muito tranquila e muito contente. Não sei quem é que vem lá, mas sei que não vai ser Miranda Sarmento e isso já me deixa bastante satisfeita. Bem, a menos que tenhamos uma hipernovidade na próxima semana, mas aparentemente não parece que vá ser Miranda Sarmento, e é assim que deve ser. E portanto, acho que termina aqui um período da normalidade na nossa democracia e nos nossos reguladores, e esperemos que vá começar um período de normalidade daqui para frente.

Judite, precisamente o governo empurra para a próxima semana uma decisão sobre o novo governador do Banco de Portugal para não ter anunciado ainda um nome. Anticipas que o Executivo pode estar a encontrar dificuldades para encontrar o substituto de Mário Centeno?

É o que parece. Nós sabemos que houve pelo menos duas negas, de acordo com o Jornal de Negócios. Luís Montenegro terá fechado o nome do próximo líder do banco central apenas no final do dia de quarta-feira e não sem ter recebido alguns nãos, um deles de Vítor Gaspar, o antigo ministro das Finanças. Está a terminar um mandato como diretor do Departamento de Finanças Públicas do Fundo Monetário Internacional, mas parece que já aceitou outro desafio profissional que não passa por Lisboa. E o outro nome que também terá sido sondado era o de Ricardo Reis, economista português, enfim, um economista muito conhecido, que está há muitos anos nos Estados Unidos. O governo tinha anunciado que seria esta sexta-feira que se saberia, a tempo do fim do mandato de Mário Centeno, que termina amanhã, sábado, 19 de julho. Mas afinal só se sabe pra semana. E a minha pergunta é: por quê? Não há nenhuma explicação pra isso. Hoje não houve, no Conselho de Ministros, foram questionados e a resposta foi zero. Como o nome do governador é indicado pelo governo, mas tem de passar pela Assembleia da República pra uma audição, e as comissões parlamentares apenas funcionam até a próxima sexta-feira, dia 25 de julho, e depois vão pra férias, o mais provável é que não haja tempo para ouvir um novo governador e, portanto, Mário Centeno vai ficar até setembro no cargo, quando já passou o seu prazo para sair. Pra que isso não acontecesse, era preciso fazer uma espécie de uma audição de emergência, todos os partidos tinham de estar de acordo, portanto, parece altamente improvável. E a minha dúvida é: se o governo não quer reconduzir Mário Centeno, como parece que não quer, por que demorar tanto tempo pra escolher um novo nome? Sabia que o mandato ia acabar agora. Teve muito tempo pra escolher.

Há uma explicação também possível, é que Luís Montenegro tem este, peço desculpa pela expressão, este fétiche de dar notícias e de só fazer convites à última da hora e, portanto, nessa lógica, teria a crer mal.

Que o diga o Presidente da República, que também fica a saber sempre as coisas à última da hora, como já aconteceu no caso do Procurador-Geral da República. Mas se calhar foi isso. Se calhar, à espera de receber um sim com mais facilidade, deixou tudo pra última. E aparentemente não é assim tão simples ter alguém que queira ficar no lugar do governador. Ficando até setembro, o jornal Público alertava pra isso, ainda irá ao Banco Central Europeu em representação de Portugal, na próxima quinta-feira, à reunião mensal do BCE. Ao menos, se for questionado pelos colegas, já pode dizer quem é que o vai substituir, se calhar. Se calhar não. Os colegas perguntam-lhe: "Então, quem é que vai ser governador no Banco de Portugal?" "Não sabemos. Quer dizer, o meu mandato já acabou, mas não sabemos quem é o próximo." Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Já devia estar decidido e já devia estar decidido com tempo. E de fato, eu acho que Mário Centeno, se ficar agora aqui durante o mês de agosto e de setembro, fica a queimar em lume brando. Qual é o objetivo? Eu imagino sempre que há um objetivo último por trás, que não é apenas incompetência de não escolher o nome a tempo. Acho sempre que há um outro objetivo qualquer, e o objetivo pode ser esse, queimar o nome de Mário Centeno em lume brando, não poder ele já resolver a sua vida profissional daqui pra frente. Pode ser isso. Podem querer estar a fazer essa maldade a Mário Centeno.

Não lhe dar tempo pra se candidatar a presidente da República.

Portanto, a minha dúvida é essa. Eu acho que as diligências pra encontrar um substituto de Mário Centeno deviam ter começado há mais tempo, sobretudo se é aparentemente difícil encontrar alguém que queira ficar naquela cadeira, como parece que é o caso.

Enfocaste aí alguns nomes, Pedro Reis, Vítor Gaspar.

Ricardo Reis.

Ricardo Reis, sim. Pedro Reis, o antigo ministro da Economia.

É que vais dar uma ideia ao governo.

Talvez. Tem estado calado, por exemplo, o Pedro Reis. Tem estado calado, não tem falado. Mas havia outro nome que era apontado, Vítor Gaspar e Álvaro Santos Pereira, o antigo ministro da Economia. E essa possibilidade ainda não foi descartada.

Segundo eu li, o próprio também tinha mais que fazer. Porque estamos a falar de pessoas, nomeadamente Vítor Gaspar e Álvaro Santos Pereira, que estão fora do país, e Ricardo Reis também.

Também, claro.

Não é fácil trazê-los de volta pra cá, como se vê. Estão bem onde estão, estão bem nos cargos em que estão e nas instituições em que estão fora do país e, portanto, não querem voltar. É isso que se entende.

Querem dar já as vossas notas? Vamos mudar de tema. O Tiago Pereira está ali ansioso.

Eu dou ao governo, a confirmar-se a ideia de que Mário Centeno não é reconduzido, não faria nenhum sentido que agora fosse anunciado que era reconduzido, dou ao governo uma nota 16.

E eu dou um oito ao governo por não ter reconduzido ninguém a tempo.

Notas muito distintas aqui das diferenças.

É bom, é a pluralidade.

É isso.

São dois pontos de vista diferentes.

É verdade. É o que nós queremos. Tiago Pereira, dizia eu que estavas ansioso, não sei se foi a melhor descrição.

Não sabes que confirma.

Talvez haja aí um pouco de exagero nessa expressão.

Não recebeste um convite pra governador.

Não, eu fiquei muito contente.

Está à espera.

Não, porque percebi que há pessoas sérias em cargos sérios que também deixam tudo pra última. Isso a mim deixa muito contente.

Vês? Eu dizia que estavas ansioso porque tens três temas e temos que ter tempo para os teus três temas.

Três temas, mas eu sou muito rápido.

Sim, mas vamos ao primeiro.

Mas tens tempo.

Porque eu também tenho outras coisas pra fazer.

Não precisa de ser assim tão rápido. Nós temos uns 12 minutos.

Eu queria começar por um tema que fica muito bem e que as pessoas têm falado muito, que é inteligência artificial. Eu não estou minimamente habilitado pra falar sobre a parte técnica da inteligência artificial, mas há uma história que nos últimos dias teve mais desenvolvimentos, que é de uma banda chamada Velvet Sundown. Isto começa tudo por um péssimo nome. É uma banda com um péssimo nome, portanto, logo por aí podia ser humano, porque em princípio, há mais margem pra erro. A banda começou a fazer muito sucesso no streaming, sobretudo no Spotify. É uma banda com uma vibe meio 60, 70, uma coisa meio folk, meio psicodélico, com um revival. Começaram a aparecer umas imagens de uns cabeludos a tocar e portanto, aquilo estava a fazer algum sentido, mas ao mesmo tempo começaram a surgir alguns rumores de que isto era uma banda que não existia e que era feita por inteligência artificial. E ao mesmo tempo, apareceram uns comunicados e umas publicações nas redes sociais, supostamente oficiais desta banda, a dizer que não é nada disso, é tudo mentira Depois vieram dizer que, se calhar, eventualmente usavam algumas ferramentas de inteligência artificial. Até que agora, há poucos dias, já não foi bronca nenhuma, porque acho que já ninguém estava a acreditar. E de facto, é uma banda que não existe e que conseguiu pelo menos 1 milhão de plays no Spotify. É uma história que tem várias dimensões. Podemos ir pelo lado artístico. Que implicações é que isto pode ter?

Isto pode ser extraordinário e assustador ao mesmo tempo.

Sim, eu não gosto muito de ser apocalíptico, porque eu acredito também que quando apareceram os primeiros sintetizadores que cabiam debaixo do braço, as pessoas devem ter ficado muito assustadas. Tal como muita gente ficou assustada quando apareceu o compact disc, por alguma razão, seja pelo que for.

Ou a máquina de escrever.

Exato. Podemos ir por outras ferramentas e por outras atividades. E já todos percebemos que a inteligência artificial tem muitas vantagens e é capaz de coisas absolutamente extraordinárias e ajudar na nossa vida. Mas as implicações no lado criativo são muito complexas, até porque é a criatividade que, em princípio, nos distingue do resto da massa animal que cobre este planeta. E portanto, se esse lado, de facto humano e exclusivamente humano, começa a desaparecer, ou começa a ser condicionado, ou começa a ser limitado. Estamos a ouvir os Cabulitos?

Só para ti.

Muito bem, extraordinário.

Mel de quiabo.

Acende lá um, Miguel. Esse pode ser um problema. Vamos ver como é que isto vai evoluir. Cá estão eles. Estamos claramente em 69, 70.

Sim.

Em cima de um cavalo, de um trator, de uma picape. Eu gostava de um dia ter uma picape. A ouvir isto. E depois há outra questão, que é: até que ponto nós devemos ser informados que estamos a ouvir uma banda que não existe? Não há legislação que obrigue as plataformas de streaming a dizerem que estão a passar música de uma banda que não existe.

Também não há a obrigação de dizer que aquela senhora que está a cantar tem Auto-Tune, porque se não tivesse Auto-Tune, estava completamente desafinada.

Exatamente. Portanto, todas estas nuances influenciam ou não a forma como nós ouvimos a música e a consumimos e estabelecemos uma relação com a obra em causa. E o que é que isto faz aos artistas? Que consequências é que isto pode ter? Porque de repente, há um algoritmo extraordinariamente afinado que é capaz de fazer isto que estamos a ouvir. E portanto, obviamente que terá consequências. Tudo isto me deixa um bocadinho preocupado. E não sei bem onde é que vai parar, mas parece-me que está aqui a começar uma-

Uma diferente?

Não, mas uma possível revolução ou pelo menos um alerta para que percebamos até onde podemos ir, que consequências é que as coisas podem ter, para que não seja tudo em cima da hora.

Há outros exemplos, de resto. Na outra dia fiquei a saber que há rádios que são feitas exclusivamente com recurso à inteligência artificial, com notícias e com tudo.

Um dia pode ser uma inteligência artificial no teu lugar, Judite.

E acho que até já há discursos políticos postos na boca de pessoas, que nós não sabemos se são verdadeiros ou falsos.

Quem sou eu para dizer que sim, mas não duvido.

Sim.

Não duvido nada.

Claro.

Pois.

E aqui na Rádio Observador temos o "Máquinas que Pensam". De resto, esta banda de que falas, Tiago Pereira, foi tema de um dos últimos programas do "Máquinas que Pensam", acho que o da semana passada, até.

Índice remissivo. Vão lá ver.

É isso mesmo.

Um dia depois do debate do Estado da Nação, queres, Tiago, olhar para o estado da cultura e consideras ser algum desnorte das instituições deste setor em Portugal?

Tem um bocadinho a ver com aquilo que vocês estavam a falar sobre o Banco de Portugal. Parece que é uma trend. Talvez seja em algumas grandes instituições que talvez pudessem ou talvez devessem ser tratadas ou cuidadas de outra forma. Nós publicámos uma notícia no início desta semana sobre as reações no Festival de Avignon, que é provavelmente o festival de teatro mais importante a nível internacional e que é dirigido pelo Tiago Rodrigues, sobre como foi recebida a questão, tudo aquilo que está a acontecer à volta do CCB, sendo que o CCB faz parte da Rede Europeia de Teatros, da Plataforma Europeia de Teatros, e é um parceiro de Avignon desde há muito tempo. Não deixa de fazer parte dessa rede e de ser incluído em todos esses trabalhos, mas foi manifestada preocupação, foi manifestada apreensão. Nós tivemos primeiro a exoneração da presidente do CCB. Tivemos agora recentemente esta demissão, que não foi demissão, mas depois foi demissão, mas afinal não é demissão, de uma das suas diretoras, Daida Tavares, e tudo isto fica meio embrulhado. São dadas algumas explicações, muitas vezes não são dadas todas as explicações, ficamos a meio caminho entre a compreensão e a dúvida, mas isto tem sempre consequências a nível internacional. Pode parecer que é só uma manifestação de preocupação, mas não é positivo que isto aconteça num palco como Avignon. Ao mesmo tempo, soubemos que não vai ser renovado o mandato do diretor do Centro de Arte Moderna da Gulbenkian, o Benjamin Weil, portanto ele tem contrato válido até ao fim de janeiro do ano que vem. Foram cinco anos, sendo que só um, podemos dizer mais coisa menos coisa, é que foi com o CAM aberto, porque esteve fechado durante todos esses anos em obras. Houve uma preparação, um estudo, toda uma programação e um planeamento, e ao fim de um ano de trabalho efetivo, o próprio diretor disse ao Observador que a instituição terá outros planos, e assim ficamos. Ao mesmo tempo, por exemplo, no Teatro de São João, o teatro está sem diretor desde dezembro do ano passado. Foi reaberto um novo concurso depois da recusa de Tiago Guedes, em março. Há um prazo até outubro para poder ser nomeado, ser escolhido um novo diretor, mas entretanto vamos ficando sem diretor. São instituições muito importantes, fundamentais, e no mínimo faz alguma confusão que a gestão vá acontecendo desta forma. Se nós falamos e se há alguma apreensão, e no meu entender bem que, por exemplo, agora o Ministério da Cultura seja o ministério aglutinador de outras pastas, como o desporto e a juventude. Parece-me que há aqui uma descida de divisão no que toca à cultura. E depois há estas grandes instituições, recordo CCB, Gulbenkian e Teatro Nacional de São João, que ficam num limbo meio estranho e era bom que assim não fosse e que a coisa fosse tratada de outra forma.

A tua nota vai para isso?

Vai para as duas coisas. Eu daria uma nota mais negativa para este último tema. Dou um cinco.

Estás quase perto do chumbo do José Manuel Fernandes.

Uma vez chumbei uma cadeira por causa de um cinco e foi um número que me ficou atravessado. Portanto, fica aqui. Na questão da utilização artificial, não dou positiva, dou um oito, e porque estou a dar o benefício da dúvida.

Mas tens ainda aqui uma-

Num dia pior dava menos.

Ok. Mas tens aqui uma nota positiva para fecharmos. É sexta-feira, temos de ter aqui boas notícias.

Tenho uma nota positiva que é: desde há uns tempos para cá, e muito por culpa da internet e porque, para usar palavrões, o opinion making, o trend setting e o gatekeeping, todas estas coisas já não funcionam assim tão bem ou quase nada, por exemplo, no que toca à música. Isso tem uma coisa muito saudável, que é aquela expressão dos guilty pleasures, que deixou de ser muito válida, pelo menos para algumas gerações, e até certo ponto. E, portanto, tudo é válido. Nós vemos, por exemplo, na programação de grandes festivais e mesmo alguns que eram supostamente mais alternativos ou mais indie ou menos mainstream, ou que eram mais dados ao rock e de repente têm grandes estrelas pop a fazer de cabeça de cartaz e os públicos diversificam-se e há todo o tipo de pessoas a gostar de tudo e mais alguma coisa. Eu acho que isso é ótimo e essa espécie de triste vergonha foi desaparecendo. Eu posso gostar imenso dos Velvet Underground, não dos Sundown. E posso apreciar bastante, e apreciei, porque estive lá, o concerto da Dua Lipa no Alive. E está ótimo. Lembrei-me disto porque amanhã estreia na HBO em Portugal, que agora já não é Max, é HBO Max outra vez. Eles também estão um bocado perdidos.

Também estão baralhados.

Estreia a primeira parte de um documentário dedicado ao Billy Joel, que é um músico estupidamente famoso nos Estados Unidos. Nós sabemos quem ele é porque ele foi o homem que gravou o "Uptown Girl" e toda a gente conhece a canção, mas não é necessariamente uma estrela europeia. Nos Estados Unidos ele é gigante, é absurdo, mas é ao mesmo tempo um fuleiro. Estreia amanhã a primeira parte, na próxima semana a segunda parte. É um documentário que é a história de um tipo que veio de um sítio altamente improvável para se transformar numa grande estrela americana. E não é só o retrato de um músico, é o retrato de um país, é o retrato de várias eras e é o retrato daquilo que a música pop é capaz de fazer. E eu acho que só por isso vale a pena. Ainda não vi o documentário, mas dou-lhe um 15.

Fica a sustão e esta nota bastante positiva do Tiago Pereira. É o editor de Cultura do Observador, que hoje se juntou a esta edição de "O Vencedor É". Obrigado, Tiago. Estamos de regresso na próxima segunda-feira.