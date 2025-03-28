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Começa agora a edição do Youven Sorê das manhãs 360, que também pode acompanhar com a imagem através das nossas redes sociais. Carla, esta sexta-feira está conosco Alexandra Machado. Esta sexta-feira voltamos a falar de árvores e olhamos também para as eleições, as várias. A começar, Alexandra, por um dos temas que entrou no debate e que tem a ver, mais uma vez, com a sustentabilidade da Segurança Social. Há estratégias muito diferentes em cima da mesa?

Eu espero que entre no debate. O ponto é esse. Entrou, mas pela pior porta. É sempre um tema bastante estruturante e eu trago esta questão por causa das declarações de Pedro Nuno Santos. A esquerda limita-se, neste debate sobre a Segurança Social, a acusar a direita de querer privatizar a Segurança Social, e a direita limita-se a contra-argumentar que não, e que são tudo manobras para incutir medo nos portugueses. A discussão é muito séria, já falamos aqui várias vezes sobre o tema e não devia ficar por estas acusações sem esclarecimentos adicionais. O tema vai estar, e bem, como disseste, na campanha, mas era bom que se percebesse exatamente o que está em causa e não apenas atirarmos estes chavões ou estas grandes acusações de um lado para o outro. A Segurança Social é a versão do PS de que vem aí o Diabo, e Pedro Nuno Santos já o disse agora nestas reuniões que tem estado a ter sobre vários temas para elaborar a atualização do programa. Mas eu gostava mesmo que Pedro Nuno Santos e o PS dissessem preto no branco como tencionam endereçar o tema no futuro, se voltarem ao governo, e o que é que põem em cima da mesa, nomeadamente quando se fala já em taxas de substituição, que não é mais que o valor da pensão que uma pessoa recebe face ao último salário, quando se fala em taxas de substituição futuras de perto de 40%. E eu gostava mesmo de perceber o que o PS e Pedro Nuno Santos tencionam endereçar este futuro. Não basta apontar a direita e dizer que vem aí o Diabo, querer privatizar a Segurança Social. É certo que à direita não se diaboliza a complementaridade entre privado e público, mas o PSD também tem de ser claro sobre de que forma é que tenciona também endereçar este tema. E o que defende ao certo Rosário Ramalho, a ministra da Segurança Social, que é uma das poucas que ficou fora das listas do PSD, by the way. Mas Rosário Ramalho tem posto a tónica só no ponto de que a Segurança Social está de boa saúde financeira e que não tememos a insustentabilidade da Segurança Social, mas também não se percebe, em concreto, o que é que ela defende para o futuro da Segurança Social. E era bom que a AD, que não vai ser AD, o PSD e CDS, esclarecessem o que é que querem neste ponto, até porque agora utiliza-se muito um relatório do Tribunal de Contas que sugeriu que neste tema da Segurança Social deveria haver uma contabilização conjunta da Caixa Geral de Aposentações e da Segurança Social. O tema é um bocadinho árido para esta hora da manhã, se calhar, para a maior parte das pessoas, mas incluir na mesma conta os dois sistemas significaria ter um déficit do sistema, e é isto que o PS diz que vem aí o Diabo, que ao pôr-se esta equação e dizer-se que há um déficit nos dois sistemas em conjunto, é porque se quer privatizar. O próprio Banco de Portugal, no final de 2023, o insuspeito Banco de Portugal de Mário Centeno, fez um estudo revelado no Boletim Econômico de outubro de 2023, em que dizia exatamente isso, que era importante fazer uma avaliação criteriosa por parte de responsáveis políticos de eventuais alterações ao regime de pensões, com vista a garantir a sustentabilidade financeira. E estou a citar, desculpem, a citação é relativamente curta, porque é importante lembrar que é o Banco de Portugal que está a fazer esta ressalva. "Torna-se evidente a relevância individual da compreensão das regras do sistema e do planeamento eficaz do período de reforma. Estes aspetos podem ser facilitados através da promoção de uma maior clareza na disponibilização de informação, de implementação de programas de educação financeira e do estímulo à poupança privada como um complemento às pensões públicas." É o Banco de Portugal a dizê-lo, e não há mal nenhum em debater-se o tema como deve ser, de uma forma séria, e não apenas atirar com o medo para cima das pessoas. E o tema tem que ser sério e tem que ser debatido com honestidade intelectual, porque é o futuro das pensões que estamos a falar e, por isso, é um tema da campanha. É um tema bom de campanha, mas tem que ser um tema sério e debatido seriamente. E temo que Pedro Nuno Santos tenha começado da forma errada a debater o tema.

Com um soundbite, apenas.

Com um soundbite, exatamente.

Ainda não chegou à economia de casino, que é o próximo chavão.

Pois, esse é o próximo chavão, exato.

Andam a pôr as poupanças no casino.

Por causa do fundo.

Convém avisá-lo que o fundo público do Estado está no casino. Porque está tudo investido em títulos que estão contados. Obrigações, dívida pública e ações, 20% em ações.

E que deve ser repensado, se calhar, o modelo do próprio fundo.

O montante, canalizar tudo obrigatoriamente, metade, no mínimo, para dívida pública, é pôr os ovos todos no mesmo cesto em caso de crise financeira do Estado. Como é evidente, como nós vimos isso há 10 ou 11 anos. Agora, a utilização desse tipo de palavras, como casino, convém lembrar, se é casino, a Segurança Social pública está a ser jogada no casino. Ponto.

A nota é para Pedro Nuno Santos? Para o PS.

A nota é para Pedro Nuno Santos, mas também junto aqui um pouco. Só uma chamada de atenção ao PSD e CDS que o tema tem que ser debatido, como deve ser, e não só apenas dizer como tem sido dito que o PS quer atirar com o medo para cima das pessoas. Não, tem que ser um debate sério. E vai um cinco, que é 5 mil milhões, é o excedente da Segurança Social, portanto, vai um cinco.

Um cinco aqui para começar as notas. A do Bruno vai para José Luís Carneiro.

Vai, entrevistado da Vichy Soares. Sim, eu acho que José Luís Carneiro tem feito uma boa oposição interna no PS. Deixe-me aqui utilizar a analogia futebolística, não é uma marcação homem a homem cerrada, é mais uma marcação à zona. Fica ali a dizer que está ali, mas a não incomodar excessivamente Pedro Nuno Santos, e mesmo nas declarações que ele agora faz na entrevista, vê-se que há um cuidado de não entrar em conflito com Pedro Nuno Santos, dar-lhe margem, mas lembrando que está ali uma possível-

Há uma pessoa no banco que pode entrar no campo.

Uma possível alternativa, deixando alguns avisos, por exemplo, quanto à constituição das listas, da composição das listas que o PS vai apresentar, que se excluir antigos governantes, isto é inaceitável, porque há pessoas de muito valor, e com provas dadas, que não podem ser excluídas pelo simples fato de não terem sido apoiantes de Pedro Nuno Santos. Portanto, há aqui uma série de avisos moderados, aliás, como é o timbre de José Luís Carneiro, mas que não deixam de ser avisos. Quando questionado sobre se Pedro Nuno Santos deve abandonar a liderança do PS caso perca as eleições, ou seja, abandonar a liderança antes das autárquicas, José Luís Carneiro diz que essa é uma decisão que cabe a Pedro Nuno Santos.

E que o mais importante é a estabilidade do partido.

Claro, a estabilidade do partido, mas nós percebemos o que é que está implícito nesse tirar de responsabilidade para Pedro Nuno Santos. Obviamente que o que José Luís Carneiro está a dizer é que Pedro Nuno Santos tem que se afastar caso perca as eleições, porque caso contrário, diria: "Não, Pedro Nuno Santos, não fica em causa a sua liderança se não ganhar as eleições." Em relação aos cenários pós-eleitorais, é verdade que José Luís Carneiro está numa posição mais confortável. Não é o líder do PS, portanto, pode dizer que se fosse ele o líder, diria que o PS, sendo derrotado, deve viabilizar um governo da AD, e exigindo o mesmo à AD. Mas eu acho que ele tem sido coerente nessa posição, e ele vai um pouco mais longe quanto a mim. Ele diz que o PS devia trabalhar numa solução que não passe apenas pela viabilização de um governo ou pela viabilização, aprovação, deixar passar os orçamentos para evitar crises, porque essa é uma gestão um pouco à vista e era preciso uma solução de fundo. Ou seja, talvez ele esteja a dizer que o entendimento, não sendo um governo, não propondo ele um governo de bloco central, tem de ser um entendimento que não se limite apenas à viabilização do governo e de orçamentos para evitar crises. Teria de haver um entendimento, não sei se de incidência parlamentar. No PSD também tem havido vozes nesse sentido, que os dois partidos se entendam, não criando um governo de bloco central, mas que se entendam para que não fique a pairar sempre sobre o país a ameaça de uma crise que a qualquer momento e por qualquer questão pode ser despertada. Parece-me que essa é a ideia de José Luís Carneiro. É uma ideia que se permite a quem não está na oposição. Talvez se ele estivesse na liderança do PS, não fosse muito longe. Por isso é que ele diz compreender que Pedro Nuno Santos ponha a fasquia alta ou não queira falar de outros cenários que não o de uma vitória do PS. Eu acho que todos os partidos deviam ser claros quanto a essas possibilidades. Dizer que só se trabalha com o cenário de vitória é não estar a ir a jogo de uma forma clara. José Luís Carneiro diz perceber essa posição de Pedro Nuno Santos, mas que acha que os partidos que não forem claros vão ser prejudicados pelos eleitores. Vou dar uma nota positiva. Sim, José Luís Carneiro beneficia de uma liberdade de quem não está em funções, quem não é o líder da oposição, mas mesmo assim parece-me coerente com aquilo que ele tem dito ao longo deste tempo todo. Vou dar um 14.

Mas deixa-me dizer que ele não está no banco, ele já é aquele jogador que já tem o colete vestido e já está a aquecer.

Já está a dar aqueles saltinhos ali no relvado. Paulo, qual é que é o segredo do almirante?

Não sei. Ele quer fazer crer a todos que tem um segredo, e o segredo é não saber ainda se vai ou não concorrer à presidência. E as palavras são importantes, e estas nuances são importantes, porque estamos a falar de alguém que se quer candidatar visivelmente a um cargo em que a palavra é muito importante. Gouveia e Melo publicou hoje um artigo no "Sol" com um programa presidencial de 12 pontos, além das intervenções públicas que tem feito nos últimos meses. Esteve ontem num almoço debate em que disse frases como: "Se os senhores pensarem que votando em mim, qualquer coisa..." Ou então: "Se querem isto ou aquilo, não votem em mim, por favor." Portanto, ele utiliza o verbo votar aplicado à palavra dele próprio. E depois lá pelo meio diz: "Isto não quer dizer que eu vá concorrer à presidência." Ora bem, Gouveia e Melo não é obrigado a anunciar formalmente qualquer entrada na corrida agora. Faltam 10 meses para a eleição. A formalização junto ao Tribunal Constitucional, com a entrega daquelas assinaturas todas, só tem que ser feita até 30 dias antes do ato eleitoral, que ainda nem sequer está marcado. Portanto, é um formalismo até lá para dezembro. Isso é uma coisa. Uma coisa é ele dizer hoje ao país: "Quero ser candidato, mas quando formalizar a minha candidatura muito mais tarde." Isso é uma coisa. Outra coisa é ele fazer-nos crer quais criancinhas que ainda não sabe se vai ser candidato ou não. Isto é como os pais e os adultos fazem às crianças que têm um ano ou dois, que é tapar a cara com as mãos e dizer: "O papá ou a mamã não estão cá." E a criancinha acredita. Gouveia e Melo está-se a apresentar perante estas plateias todas, tapa a cara com as mãos e diz para os eleitores: "Eu não estou cá, eu não sou candidato, ou pelo menos não sei se sou candidato." Claro que sabe que é, e portanto era bom que ele ajustasse o discurso aplicando aquilo que é a verdade e não começar já a infantilizar todas as plateias e todos os eleitores dizendo: "Isto não quer dizer que eu vá concorrer à presidência", depois de aplicar em várias frases o "votem em mim se" ou "não votem em mim se". E portanto eu acho que ele e os conselheiros dele deviam rever a forma como ele se vai apresentando. Não há nenhum problema em ele dizer: "Sim, quero ser candidato, vou formalizar isto daqui a uns meses quando achar que é oportuno." Isso é honesto, é correto, é verdadeiro, e deixasse estas pequenas mentirinhas que eu acho que já nem as crianças acreditam nisto.

Que nota vais dar ao almirante Gouveia e Melo, suponho?

Sim, dou-lhe um seis a esta infantilização do eleitor, que é um mau princípio.

Para o segredo mais mal guardado de sempre. José Manuel, queres voltar ao tema das árvores? É porquê.

É fim de semana, Carla.

É fim de semana.

É fim de semana e eu devo dizer-te que só ontem, depois de algum esforço, é que consegui chegar aqui a uma zona perto da zona onde vivo na Serra de Sintra e perceber o que me tinha acontecido, porque as estradas estão fechadas, continuam fechadas, pelo menos ao trânsito automóvel, portanto eu tive que ir a pé, tive que andar literalmente a trepar ou a rastejar para passar por árvores caídas, para chegar a um local que eu gosto particularmente, mas que foi apenas uma amostra, porque imagino que haja muito pior e não consigo fazer ideia do que se passou no Parque da Pena. E para mim, era uma árvore sagrada aqui na serra, que é o chamado cedro vermelho. É uma árvore com origem na América, na costa oeste, Califórnia, por aí acima. O nome é tuia gigante, nome científico Tuja Plicata. E há uma, suponho que ainda existe uma no Parque da Pena, que tinha 150 anos, plantada ainda pelo Rei Dom Fernando, que era uma das árvores mágicas daquele parque. Não sei se ela resistiu-se ou não, porque aquela que existia aqui mais perto de minha casa, caiu. Caiu, já foi cortada e não caiu apenas ela, caiu também todo um bosque de cedros, uma zona onde habitualmente havia gente todo fim de semana, porque havia uma zona para se poder estar, uns bancos, umas mesas. E o grau de destruição é impensável. Nós estamos a falar de dezenas de milhares de árvores, e algumas delas com dezenas de metros de altura. Eu ontem quando cheguei àquela zona que eu queria chegar para perceber o que se tinha passado, disse: "Eu já não vou ver isto, já não tenho idade para ver isto outra vez como isto era." Não há tempo para as árvores voltarem a crescer, porque isto algumas destas, nomeadamente essa tuia que caiu, não sei que idade tinha, não sei quando é que ela foi para lá, mas podia ter mais de 100 anos. Não teria os 150 do Parque da Pena, mas podia facilmente, pela dimensão que tinha, ter mais de 100 anos. E eu quando vejo estas coisas acontecerem e não vejo ninguém falar delas, não há notícias. O Palácio da Pena tem estado fechado, não sei se já abriu, mas os outros parques daqui da zona têm estado fechados. Faz-me um bocado de impressão as pessoas que se vão amarrar a árvores em Lisboa, árvores que vão ser apenas transladadas de sítio, que depois vão voltar a ser replantadas. Eu gosto imenso também, já falei disto num Contra-Corrente. Ontem voltei a ver uma cena ali para a zona de 5 de Outubro, Entrecampos. E acho que é não perceber o essencial. A natureza é uma coisa muito forte. Aquilo que é o espaço urbano, os jardins, são coisas que são facilmente reconstruíveis e uma árvore que plantamos agora daqui por 10, 15 anos, já estamos a vê-la bem crescida e a darmos a mesma perceção que tínhamos uns anos antes, ao passo que aquilo que se passa numa zona natural devastada por uma tempestade como foi esta. E já não é a primeira tempestade que assisto aqui nesta zona de Sintra, mas temo que esta tenha sido muito pior do que a outra. Faz-me impressão que da outra vez houve grupos de voluntários que andaram a limpar.

E aqui ainda nada.

Não houve nada e eu acredito que há uma razão para isso, é que isto não dá para ir lá com voluntários. Aquilo que eu vi ontem, só com profissionais, porque é de uma dimensão que não dá para andar ali com cestinhos a apanhar árvores.

Só com a boa vontade.

Só com boa vontade.

A nota vai para quem, então?

Nem sei que nota quero dar, porque se dou uma nota ao desfasamento de alguns ativistas, é uma nota muito negativa. Se dou uma nota ao que aqui se passou, não tenho nota possível dar, porque isto é mesmo, até emocionalmente, muito pesado.

Sim, é muito triste. Fica sem nota.

Vou ficar sem nota.

Ficamos sem nota. Haverá mais notas na Tarde Política depois das 17h30 e ao fim de semana, como sempre, a seguir à síntese das 10h30. Bom fim de semana.