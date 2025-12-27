Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Edição de sábado de Eu Venço Store com notas para dar de zero a 20 aqui na Rádio Observador, nas manhãs 360 de fim de semana. Hoje estão conosco a Eunice Lourenço, editora de política do Expresso, e o Anselmo Crespo, diretor de novos conteúdos da TVI e CNN Portugal. A moderação é do Miguel Cordero.

Eunice, Anselmo, bem-vindos. Boas festas, ainda está a valer até ao Ano Novo.

Ainda está, até aos Reis.

Isso mesmo. Vamos hoje começar por presidenciais. Estamos a uma semana do arranque da campanha, vai arrancar logo nos primeiros dias do ano. Anselmo, esta é uma eleição que achas que vai ser importante para este período em que estamos e para este período governativo em que estamos?

Acho que vai, porque o ano de 2026, eu até diria mais, os próximos dois, três anos vão ser muito importantes para o país em várias dimensões, desde logo porque no contexto externo nós não sabemos muito bem como é que as coisas vão evoluir, se vai haver paz, se não vai haver paz, nada indica que estamos próximos dessa paz. A economia mundial e a economia europeia não estão propriamente a atravessar uma fase boa. Portanto, os fatores de instabilidade são enormes, mas também do ponto de vista interno, há aqui uma oportunidade única, e isso cruza um bocadinho também com aquilo que foi o discurso do primeiro-ministro agora neste Natal. Há aqui uma oportunidade única que o país se desperdiçar, não sabemos quando é que voltamos a ter essa oportunidade. E essa oportunidade é, de facto, de fazer as reformas necessárias num contexto de crescimento económico, num contexto de equilíbrio orçamental. E portanto, perder esta oportunidade de lançar um conjunto de reformas absolutamente críticas para que o país possa não só ter períodos mais longos de crescimento econômico, mas sobretudo para dar o salto entre aquilo que são os números da economia e aquilo que são os números reais das famílias e sobretudo uma classe média que continua muito esmagada, é fundamental. E para isso tudo acontecer, é preciso, naturalmente, que haja vontade política, é preciso que o governo passe das palavras aos atos e pare de se autointitular como reformista e comece, de facto, a reformar. Mas também é preciso que haja estabilidade política e que haja algum equilíbrio de forças e algum equilíbrio nos vários poderes. E é desse ponto de vista que eu acho que o papel do próximo presidente da República pode ser muito importante. Nós sabemos que, e é uma coisa mais ou menos consensual, no fim de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, que o poder da palavra e o poder do presidente da República sai neste fim de mandato muito diminuído. E nós precisamos, de facto, de reforçar o poder do presidente da República e de voltar a olhar para a presidência da República como uma instituição que é muito importante na nossa democracia e no tal equilíbrio de poderes. Diz-se muitas vezes, e eu concordo em certa medida com isso, que quando estamos a escolher um presidente da República, estamos a escolher um perfil. E eu concordo com isso. Eu acho que quando Marcelo sucedeu a Cavaco Silva, o país quis um perfil diferente quando escolheu Marcelo. O mesmo aconteceu de Cavaco Silva, por exemplo, para Jorge Sampaio. E portanto, desse ponto de vista, esta campanha eleitoral para as presidenciais, que tem andado a navegar entre uma primeira fase onde se discutiu muito temas da governação e agora esta última fase antes das festas, em que se estava a discutir aquilo que o Mello Alto dizia várias vezes que era a pequena política e a baixa política. Eu acho que nós temos um mês ainda de campanha pela frente, praticamente, um bocadinho menos de um mês. E a sensação que eu tenho é que esta campanha está esgotada. Portanto, ou os candidatos que se apresentam às próximas presidenciais têm a capacidade de, depois da passagem de ano, recentrar o debate e recolocar o debate destas presidenciais naquilo que verdadeiramente é importante na escolha do presidente da República, ou se nós vamos andar mais um mês a discutir essa tal pequena política e baixa política, eu acho que isso não contribuirá em nada para a mobilização do eleitorado, sobretudo num quadro de presidenciais onde temos uma panóplia de escolha tão alargada como é o caso nestas de 18 de janeiro do próximo ano. E, portanto, eu queria mesmo alertar para isso, para a importância da escolha do próximo presidente da República, porque num contexto em que há um governo que não tem uma maioria absoluta no Parlamento, em que a estabilidade política que toda a gente enche a boca para falar dela não está de todo em todo garantida, o papel do presidente da República é absolutamente fundamental, como aliás se viu quando Jorge Sampaio era presidente da República, quando Cavaco Silva foi presidente da República durante os anos da Troika e depois já durante aquele período da geringonça, com boas decisões, com más decisões, o papel do presidente da República e o respeito que se tenha por esse presidente da República é muito importante. O respeito, desde logo, do governo e do primeiro-ministro, é muito importante pra nós percebermos e termos alguma tranquilidade quando estamos perante situações de crise. E essa crise pode não ser só uma crise econômica, pode ser uma crise institucional, pode ser uma crise política, pode ser uma crise de ameaças à democracia. E, portanto, é nesse sentido que eu alerto para a necessidade desta reta final da campanha poder, de alguma forma, recentrar o debate sobre a importância da escolha do presidente da República.

Eunice, também queres falar sobre presidenciais? Dar uma perspectiva também do lançamento deste período de campanha que começa na próxima semana.

Bom dia e boas festas, antes de mais. Sim, quanto às presidenciais, eu concordo com praticamente tudo o que o Anselmo disse. Acho que a relação do governo com o presidente e do presidente com o governo será uma das chaves do próximo ano e pode ser muito relevante para os próximos dois, três anos, já que o primeiro-ministro fala há três anos na sua mensagem. Nós esta semana terminámos os debates na segunda-feira, com um debate que me surpreendeu um bocadinho pelo duelo que foi, mais do que um debate. Embora todos sabêssemos que era muito importante o debate entre Gouveia e Melo e Marques Mendes, não estava à espera que fosse tão duro, até porque em alguns outros debates houve alguma contenção por parte dos candidatos. E esse debate parece ter acentuado esta discussão à volta de Marques Mendes e das suas atividades nos últimos anos. E nestes dias que seguiram, parece que a campanha se centrou em Gouveia e Melo e Marques Mendes, e a questão das atividades e dos interesses do candidato apoiado pelo PSD. Eu espero que a campanha vá além disso. Eu acho que continuamos a fazer campanhas muito tradicionais, por assim dizer, e estas presidenciais podiam marcar aqui um bocadinho uma viragem na forma de fazer campanha. Por exemplo, uma coisa muito básica, muitos partidos fazem isso nas legislativas e os candidatos presidenciais também estão a fazer. Vão ao interior antes da campanha oficial e depois apostam, obviamente, nos sítios de maior concentração de eleitorado. Mas ontem estávamos a ouvir candidatos presidenciais falarem da importância do interior, mas depois não são consequentes também com isso. E o Presidente da República, como o Anselmo dizia, vai precisar de recuperar a autoridade da palavra depois de 10 anos de Marcelo, e a palavra do presidente pode ser muito relevante para uma série de assuntos, como por exemplo, a defesa do interior ou para outra questão social de que infelizmente falamos quase todas as semanas, que é a violência doméstica. Claro que o presidente não tem funções executivas para escolher medidas em defesa disto ou daquilo, mas terá uma palavra relevante. E terá uma palavra relevante também a dizer sobre as reformas que o governo fará ou não.

Quando falavas da questão da campanha, Marcelo Rebelo de Sousa, nas duas últimas eleições, acabou por ter campanhas um pouco diferentes, mas quase pela ausência de campanha.

Sim, porque Marcelo Rebelo de Sousa praticamente não precisava de fazer campanha.

Era o one man show, não é?

Logo na primeira eleição era alguém que tinha passado anos a entrar todos os domingos na casa dos portugueses. E a campanha da reeleição é sempre uma campanha diferente. Nós ainda não tivemos uma campanha de reeleição em que a reeleição estivesse de facto em causa. E, portanto, é quase que uma campanha desnecessária. No meio disto tudo, espero que a campanha reconduza novamente a discussão para o perfil do presidente que queremos e de que precisamos. E portanto, nisso associo-me ao Anselmo ao desejar, se calhar um bocadinho infrutiferamente, que a campanha vá ao essencial da função presidencial. Com isto, também chamar a atenção que ainda faltam dois debates, pelo menos o debate com todos na RTP, mas sobretudo o debate das rádios na próxima sexta-feira, que eu estou muito expectante e curiosa, porque vai ser o primeiro debate com os oito candidatos que andaram a fazer frente a frente, mas que ainda nunca estiveram todos juntos em debate e acho que pode ser um momento relevante até como lançamento da campanha, porque é imediatamente antes do início oficial da campanha.

Posso só dar aqui uma nota. Uma das coisas que normalmente conta muito numa eleição presidencial tem a ver com a chamada gravitas da personalidade, que se está a candidatar ou que depois chega ao cargo. E esse é um problema desta lista de candidatos. É que eles são muitos, mas todos juntos não fazem um presidente com gravitas. Por um conjunto de circunstâncias.

O almirante já perdeu a gravitas.

Não, exatamente, era aí que eu ia chegar. Por um conjunto de circunstâncias, porque os protocandidatos que provavelmente estariam mais bem posicionados não o quiseram ser, por motivos diferentes. Isso foi verdade no PSD, foi verdade na área do PSD, foi verdade na área do PS. E o almirante Gouveia e Melo surgiu antes de abrir a boca, exatamente com essa grande vantagem, que era a gravitas que ele trazia. E eu acho que isso se desmoronou ao longo dos meses e em particular neste debate com Luís Marques Mendes, porque se lhe restava alguma gravitas, ele perdeu-a toda. E aparentemente, até pelas notícias de hoje, de manhã, da Rádio Observador, ele continua a insistir nessa tecla. O que também dá poder à palavra do presidente. É quase um poder que não se vê, que não se consegue medir, é uma coisa que ou se tem ou não se tem. É como o carisma, ou se tem ou não se tem. Pode-se trabalhar mais, pode-se tentar compensar o que não se tem, mas na verdade há uma parte inata e eu acho que isso está a desaparecer. E se de facto o debate desta campanha eleitoral continuar por este caminho, isso vai acabar por desgastar toda a gente e acho que beneficiará quem menos quiser ir por esse caminho. Parece-me, por exemplo, que António José Seguro está a fugir desse caminho e acho que está a ser inteligente em não querer ir para a lama, porque isso também lhe provoca desgaste. Acho que Cotrim Figueiredo, que está a fazer uma campanha até muito mais bem feita fora do espaço mediático tradicional, diferente, por outros caminhos, perdeu muito por ir por aí. No fim do dia, os portugueses olham, acho eu, quem sou eu para estar a interpretar a vontade dos portugueses, mas eu acho que olham para as escolhas que têm à sua frente, independentemente das suas tendências políticas, mais de esquerda ou mais de direita, querem sentir algum respeito pela figura que vão eleger. E eu tenho dúvidas que um debate ao nível a que ele está, possa contribuir para criar esse respeito.

Sim. Dionísio, queres também falar sobre a mensagem de Natal do primeiro-ministro? Tens mais ambições de ser como Cristiano Ronaldo, depois do que disse Luís Montenegro? Isto é uma pergunta que agora se deve fazer a cada português.

Sobretudo não tenho a ambição de ser o atual Cristiano Ronaldo. E a forma como está a acabar a sua carreira, não tenho de todo ambição nem vontade de ser. Quero falar sobre a mensagem do primeiro-ministro um bocadinho para salientar como faltou ali realidade. O primeiro-ministro até pode olhar de forma muito otimista para o futuro e achar que os sinais que a economia portuguesa tem estado a dar possibilitam esse otimismo, mas faltou uma palavra sobre a realidade do mundo em que estamos a viver. E portanto, olhar para aquilo que de positivo está a acontecer com a economia portuguesa não pode ser desligado do mundo em que vivemos e das ameaças que esse mundo enfrenta. E por isso é que essa mensagem soou menos credível, acho eu, porque pareceu ignorar a realidade do mundo em que vivemos e a proximidade de guerra, se calhar mais do que a proximidade de paz, por muito que andemos a falar de um plano de paz para a Ucrânia. Há demasiadas ameaças de guerra à nossa volta. O Papa Francisco dizia que não vivemos época de mudança, vivemos uma mudança de época. E eu acho que, eu pelo menos ainda não percebi para que época estamos a mudar e isso é um bocadinho assustador. Por muito que haja algumas coisas positivas, como o funcionamento da economia portuguesa, que o primeiro-ministro quis salientar, mas acho que até reforçava aquilo que é positivo se não ignorasse a realidade que nos rodeia. E quanto às reformas e ao ser reformista, também é importante perceber o alcance das reformas. E uma das reformas que já está em curso é a reforma das estruturas do Ministério da Segurança Social. E só na reforma dessas estruturas já foram identificados dois aspetos que podem ser problemas, porque não se pode olhar só para o funcionamento, é preciso olhar para o alcance. E esses dois aspetos são a estratégia da luta contra a pobreza, que até os últimos números mostraram que estava a dar alguns frutos, desceu de degrau na hierarquia e acabou por levar à saída da pessoa responsável por essa estratégia. E agora percebeu-se que o voluntariado deixou de ter um interlocutor na estrutura do governo, o que se torna mais premente quando vamos entrar no Ano Internacional do Voluntariado decretado pela ONU. Portanto, é importante fazer reformas, claro que sim, mas depois também é importante perceber o seu alcance e se o facto de encaixarmos ou não este e aquele departamento ali ou acolá, ou se os esquecemos e acaba por não ser encaixado em lado nenhum. E eu acho que falta um bocadinho a noção do alcance da reforma de Estado que o governo já lançou e propõe ser a grande marca desta legislatura e em que isso irá dar.

Anselmo, para terminar e antes de irmos às nossas notas, ainda há aqui notas para distribuir, como é que viste esta mensagem de Natal e, mais concretamente, se a vês alinhada com desafios que identificas para o próximo ano e que já há pouco estávamos a falar sobre eles?

O facto de ser Natal e de ter um primeiro-ministro que vem com este otimismo todo, eu acho bem. O problema é distinguirmos o que é otimismo e o que é uma mensagem de esperança e de ambição, daquilo que é uma tentativa de fazer ilusionismo com o país. E isso é o que me preocupa. Para mim, o Luís Montenegro ainda está no período de carência, está num início de mandato. Eu não vejo sinais, não vejo nenhum sinal de um governo reformista. Vejo muitos sinais de um governo que governa em função de percepções e a criar percepções. Muito tático, muito preocupado e isso faz parte da política. Atenção, eu não digo isto sequer em jeito crítico. Acho que as prioridades dadas à imigração, por um lado, eram justificadas, por outro lado, foram para lá daquilo que se justificava e têm um objetivo meramente eleitoral. Acho que o tema dos impostos são avanços positivos e percebo que não se possa fazer tudo de uma vez. Portanto, há alguns sinais que vão no bom sentido, mas eu tenho esta tese há algum tempo e eu acho que só há uma forma de nós garantirmos estabilidade política ou, neste caso, do governo poder garantir estabilidade política: é governar bem e as pessoas perceberem o que o governo está a fazer, percecionarem que aquilo que o governo está a fazer é para transformar o país. E transformar o país começa por transformar o próprio Estado. Como a Eunice dizia, e bem, mudar só por mudar, mudar sem perceber exatamente onde é que se quer chegar, não faz sentido rigorosamente nenhum. Foi isso que aconteceu na saúde. O que este governo fez na saúde foi começar a mudar quadros dirigentes pelo país fora, mas a fazer exatamente o mesmo que se faz há 50 anos, que foi tirar lá os do PS e meter lá os do PSD. Isso não é mudar rigorosamente nada, isso é manter o status quo. E portanto, o desafio que o governo tem pela frente, fundamentalmente, é começar a governar em dois sentidos. Primeiro, no sentido de que as pessoas percebam que este governo está mesmo aqui para mudar o Estado e mudar o Estado é mudar a forma como ele é gerido, é mudar a forma como gasta os seus recursos, é ter a coragem de implodir algumas práticas que vêm de há décadas e que tipicamente não se mudam porque não se quer criar atrito, porque não se quer criar broá social. É preciso ter coragem de mudar aquilo que está a funcionar mal no Estado, mas é também começar a fazer-se sentir, chegar às pessoas aquilo que a "The Economist" diz que o país é. As pessoas não sentem isso, não sentem de todo. É verdade que os impostos baixaram, é verdade que os salários subiram, mas não é menos verdade que o custo de vida também subiu. E portanto, não adianta de nada andar a cenar com a "The Economist" ao país, quando as pessoas chegam ao supermercado ou chegam ao mercado e veem que os preços continuam a subir e que o dinheiro continua a não lhes chegar ao fim do mês. E portanto, ou o governo começa a mostrar serviço ou então não haverá estabilidade política que resista.

Vamos às nossas notas para terminar. Eunice, que notas tens para distribuir sobre aquilo que falámos nas presidenciais e também sobre o primeiro-ministro?

Em relação às presidenciais, a nota que tenho para dar é um 13 para António José Seguro, por achar que pode ganhar alguma coisa com não entrar na discussão direta sobre os interesses que têm dominado as intervenções de Gouveia e Melo e de Marques Mendes. Em relação ao discurso do primeiro-ministro, vou dar um 15 a Pacheco Pereira. Pelo artigo que escreve hoje no "Público" e do qual recomendo a leitura sobre o que é isto de sermos chamados a comparar-nos ao Cristiano Ronaldo.

Anselmo? Eu vou dar a Gouveia e Melo um oito, porque acho que este caminho que ele está a percorrer, apesar de perceber que ele tinha que fazer qualquer coisa para sobressair, é prejudicial não só para ele, mas sobretudo para o debate das presidenciais. E a Luís Montenegro, eu vou dar um 12, que é um 12 de benefício da dúvida. Acho que daqui a um ano, quando aqui estivermos e se aqui estivermos a falar do ano de 2026, poderemos ter uma perceção mais exata se de facto este discurso do primeiro-ministro foi só um discurso de ilusionista ou é um discurso mesmo para levar a sério.

Anselmo, Eunice, obrigado e mais uma vez boas festas.

Boas festas.

Obrigada e boas festas.