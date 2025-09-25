Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

E o Vencedor é na Rádio Observador. À Judite França juntam-se hoje Anselmo Crespo, jornalista e diretor de novos conteúdos da TVI e CNN Portugal, também Nuno Gonçalo Poças, advogado e colunista do Observador. E hoje também temos um convidado, Paulo Caiado, da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal. O tema em destaque nesta tarde é o pacote para a habitação, apresentado pelo primeiro-ministro, numa declaração sem direito a perguntas pela hora do almoço. Bem-vindos a todos. Paulo Caiado, olhando para o todo e invertendo aqui um pouco a lógica habitual do Vencedor, em que terminamos as rondas com as notas, eu queria pedir-lhe já uma nota. Que nota é que dá a este pacote conhecido, apresentado hoje pelo governo?

Eu daria uma nota elevada, desde logo pelo sinal que é dado. Acho que há aqui, no que conhecemos até agora, e conhecemos pouco, mas daquilo que conhecemos, de facto, os indicadores são bons, a direção parece uma direção adequada e daria uma nota elevada. Daria um 12, talvez, porque de facto, temos aqui pela primeira vez apontarem-nos determinado tipo de soluções que vão ser absolutamente indispensáveis para que possam haver casas e principalmente casas acessíveis.

Mas acredita que este estímulo fiscal, neste caso, este piscar de olho fiscal aos senhorios pode resultar e pôr mais casas no mercado?

Hoje ficámos a conhecer questões distintas. Acho que é dado, principalmente, um sinal muito importante à construção. Muitos dos projetos que nós ouvimos falar, temos ouvido falar em projetos fantásticos, mas os nossos governantes têm perfeita consciência de que muitas das coisas que nós ouvimos falar, como aeroporto, TGV, nova travessia sobre o Tejo, 133 mil casas, incrementar com relevância a construção, isso só será verdade se nós formos capazes de incrementar com significado a nossa capacidade construtiva. Porque podemos ter dinheiro, podemos ter projetos, podemos ter licenças, podemos ter essas coisas, mas sem incrementar a capacidade construtiva que está instalada em Portugal, muitas destas coisas não aconteceriam. Basta percebermos, por exemplo, que este ano vão ser edificadas 26 mil casas em Portugal.

O governo disse que-

Ou seja, a capacidade construtiva que está atualmente instalada no nosso país e que em 2024 construiu 24 mil habitações, este ano de 2025 vai previsivelmente construir 26 mil. Mas repare, as 133 mil, com a capacidade construtiva que temos neste momento, se ela parasse e a única coisa que fizesse fosse construir essas 133 mil casas, cinco anos não chegavam.

Exato.

E obviamente que não vão parar. Obviamente que as empresas de construção estão em plena laboração. E, portanto, há de facto aqui um estímulo indispensável para que as empresas acreditem que podem, que sintam confiança em incrementar a sua capacidade de edificação. Isso é absolutamente crítico.

E agora, olhando aqui para o comum dos cidadãos que procura uma casa na zona de Lisboa ou no Grande Porto, serão os casos mais complicados. Acredita que estas medidas podem facilitar essa tarefa ou por outra, facilitar não, dar condições às pessoas para conseguirem arrendar uma casa nas cidades como Lisboa ou Porto?

Bom.

O senhor conhece bem o terreno, daí estar-lhe a fazer esta pergunta.

Temos aqui panoramas distintos. Relativamente ao arrendamento, e acho que há aqui um sinal muito interessante, aquele sinal de com o teto de 2.300 €, os proprietários terem uma tributação em sede de IRS de 10%. E daqui pode representar algum estímulo adicional para poderem estar mais casas no mercado. De qualquer forma, eu gostava de chamar a atenção para o seguinte: a maioria dos proprietários portugueses que têm uma casa com condições de habitabilidade que poderia estar arrendada, ela está efetivamente arrendada e representam 1 milhão de contratos de arrendamento. Se alguns proprietários do nosso país têm condição financeira suficiente para tendo uma casa que poderia estar no mercado, não estar, haverá alguns, mas não esperemos que tenha aqui um significado muito grande. E se daqui pode resultar algum incentivo, sim, pode. Pode ser importante e pode haver aqui um contributo muito importante nessa direção. Será também importante que quando alguém arrenda uma casa, tenha a segurança que se alguma coisa correr mal no decorrer desse processo, que o proprietário tenha o seu bem de volta em tempo útil. E esta confiança é também importante. Mas eu insisto. Por vezes dizem: "Bom, as pessoas não arrendam as casas." Não, não é verdade. A esmagadora maioria dos proprietários em Portugal tem as suas casas arrendadas porque precisa daquele rendimento para viver. Aquele rendimento é fundamental, não se pode privar daquele rendimento.

Mas o nível de imposto é alto, não é? Que o senhorio paga.

Agora temos aqui uma questão que é completamente distinta, que é as casas acessíveis. E eu acho que aqui o nosso governo está a dar sinais muito importantes Acreditamos que só conseguimos ter casas acessíveis para aquilo que é, neste momento, o rendimento dos portugueses, se o Estado estiver presente na equação. E o Estado pode e tem que estar presente na equação para conseguirmos trazer para o mercado um novo segmento de habitação, um segmento onde os preços são controlados. E os preços são controlados porque o Estado é uma parte. O Estado dispõe da estrutura fiscal e o Estado pode trocar essa estrutura fiscal por um preço controlado. Será importante também que ela perdure no tempo. E, portanto, que amanhã, se este segmento tiver relevância, que ele seja de facto um segmento específico e que estas casas, ao serem transmitidas, tenham de o ser, porque alguém o comprou, corrigido à inflação. E por mais, terá de devolver ao Estado aquilo que foi a sua participação. Acho que será a única forma de termos casas realmente acessíveis. Mas repare, eu acho que neste momento temos um sinal fantástico, porque independentemente disso, o que é importante neste momento é dar um sinal muito positivo ao setor da construção para que as empresas se sintam confiantes para incrementar a sua capacidade de construção que falávamos há pouco. Nós temos projetos, mas não teremos casas.

E que dúvidas é que tem sobre estas medidas que foram apresentadas à hora do almoço? Há alguma dúvida que queira partilhar conosco que ainda não tenha visto muito destorcida?

Eu acho que há muitos aspectos que estão ainda por definir e parece-me um pouco prematuro, porque de facto considero que há aqui muitos detalhes que faltam conhecer, definir o que é uma renda moderada, de percebermos se este tema deste teto dos 648 mil € é um teto nacional, se será um teto aplicável em determinados conselhos e em outros, onde os preços são mais baixos, o teto para redução de IVA será diferente. Não sabemos. Parece que há uma série de detalhes que ainda faltam clarificar.

Estamos nesta altura a preparar um especial que irá responder algumas dessas dúvidas.

Eu tenho a dizer o seguinte: é muito importante nós termos o nosso Governo, de facto, a apontar uma direção, que é uma direção que pode trazer soluções efetivas, e deixarmos de lado um tipo de culpados que nós assistimos nos últimos anos, que são culpados que estão muito impregnados de teor ideológico e que não passa disso. Como nós assistimos ao longo destes anos, falar que as casas estavam caras por causa do AIAL.

Alojamento local.

Na Brandoa e em uma menta da Beira, não há AIAL, e as rendas na Brandoa estão caríssimas. Há, de facto, pressão no AIAL, nas zonas históricas de Lisboa e nalgumas localidades. Associar os preços das casas aos Vistos Gold, que terminaram há mais de dois anos, e em que foram transacionadas 12 mil casas em mais de 10 anos em que foi transacionado 1 milhão e 400 mil casas. E, portanto, nós termos o nosso Governo a apontar este tipo de direção, ficamos contentes, porque acreditamos que é por aqui que realmente poderemos conseguir encontrar soluções.

Paulo Caiado, muito obrigado. Vamos ficar aqui com o seu 12 a estas medidas anunciadas hoje pelo Governo. Paulo Caiado, que é o representante das empresas do setor imobiliário. Anselmo Crespo, partilhas aqui do otimismo de Paulo Caiado?

Partilho da nota. Boa tarde, antes de mais. Partilho da nota. Não estou assim tão otimista, mas concordo que os sinais que foram dados hoje são sinais positivos. Eu diria três coisas sobre isso. Eu acho que os sinais são bons, estão longe de ser um choque, como o Governo lhe chamou, do mercado habitacional. Acho que não são necessariamente resultados que vão ter efeito no curto prazo, pelo menos não estou a ver como é que alguma destas medidas... Não estou sequer a falar da construção, porque obviamente a construção demora o seu tempo e, portanto, se alguém estava na dúvida sobre se ia construir ou não ia construir, claro que ajuda o facto do IVA passar a 6%.

Em casas para arrendamento.

Em casas para arrendamento, mas ainda assim, mesmo que agora, de repente, um conjunto de empresas decida construir casas para arrendamento, porque o IVA está a 6%, nós sabemos que essas casas só vão estar disponíveis, no melhor cenário.

Serve para venda também.

Também para venda. Só vão estar disponíveis daqui a dois anos. Venda até 648 mil €. Não partilho das críticas que já ouvi hoje durante o dia dos 2.300 €. Eu percebo o critério. É verdade, eu estive a fazer uma busca rápida dos preços do mercado de arrendamento na Grande Lisboa, nem sequer é preciso irmos aos bairros mais caros, e um T0 começa em 800 €, um T3 vai de 2.500 para cima, até passa os 2.300 €. Portanto, percebo que o Governo queira abrir o espectro e chegar a uma classe média, que em Portugal muitas vezes é considerada rica, porque depois há isso, que é uma pessoa que paga 2.300 €.

É um rico.

É um rico em Portugal, é um rico do ponto de vista fiscal.

Tem que ter um rendimento líquido de 5 mil.

Claro. E, portanto, se tiveres um rendimento líquido de 5 mil do agregado familiar, és considerada rica à luz do fisco. E, de facto, eu percebo que é um choque para quem tem o ordenado mínimo, mas objetivamente, nós de classe média não temos nada. E depois a outra crítica ou comentário que eu faria, não a este pacote em concreto, mas aos vários pacotes que este e os anteriores governos têm vindo a apresentar, é que Às páginas tantas, eu começo a achar que isto é um rendilhado de medidas, que é preciso quase uma licenciatura pra uma pessoa conseguir perceber como é que funciona o mercado de habitação em Portugal, entre a parte fiscal, entre a parte dos apoios do Estado, entre os incentivos à construção, entre os incentivos aos arrendatários e aos inquilinos. Há um rendilhado e uma confusão de tal maneira de medidas, que eu acho que não era preciso ser tão complicado. Honestamente, não era preciso ser tão complicado. Eu acho que está mais do que identificado e está mais do que feito o diagnóstico sobre qual é o problema. Há um problema de oferta, certo, mas não há apenas um problema de oferta. Há um problema na dimensão fiscal. Eu não ouvi o governo falar, por exemplo, do IMT, mas as medidas que estão apresentadas para o IMT parecem-me longe de resolver o problema. É preciso rever aquele que já foi considerado o imposto mais estúpido do mundo e que continua a ser estúpido e continua a ser cego. Ganhes muito ou ganhes pouco, tu pagas o IMT, que é absurdo, ao Estado, mais imposto de selo em cima disso. Casas devolutas, termino com isto, rapidamente. Quais são os incentivos? A ideia de que quem tem casas devolutas tem capital para as poder reconstruir, é uma ideia completamente absurda. A maior parte das pessoas que têm casas devolutas não têm capital para as reconstruir e eu não vejo incentivos pra isso.

Nuno Gonçalo Passos, eu estou a inverter hoje aqui um bocadinho a lógica, qual é a tua nota para este pacote?

É mais ou menos isto, um 11, um 12, uma coisa qualquer assim.

É um satisfaz.

É um satisfaz, sim, o clássico. Nem satisfaz mais, nem satisfaz pouco, nem satisfaz bastante. É um satisfaz. Eu tenho sempre alguma reserva, ou pelo menos alguma dificuldade, na abordagem deste tema da crise da habitação, até porque acho que há uma série de problemas associados a tudo isto, que normalmente são ignorados. Um deles são os transportes, por exemplo. E faz-me um bocado de confusão que num país onde três em cada quatro pessoas são proprietárias das suas casas, que se fale disto. Obviamente, há problemas de acesso à habitação nalguns segmentos e nalgumas regiões, e é por isso que também acho que há sempre uma série de perguntas que se devem fazer em cima de alguns factos que vão saindo. Por exemplo, quando nós falamos de construídas 26 mil casas, acho que é importante saber onde, em concreto, e se nós estamos a construir casas onde elas não faziam falta ou onde as pessoas não estavam, para onde não queriam ir, etc. Ou as câmaras estão só a gastar o dinheiro do PRR em betão e, na verdade, depois aquilo acaba por não ter grande utilidade. Depois, há aqui uma série de coisas que eu também acho que estão aqui um bocadinho por trás disso, independente da política pública, ou a política pública também tem que seguir a realidade. E às vezes também acho que há um bocadinho esse desfasamento. E já há muitos anos que os governos, o da geringonça, sobretudo, começou a olhar pra isto e portanto, cada vez que foi respondendo, agravou sempre o problema, porque no fundo, eu acho que olhou sempre pro problema com um viés ideológico que acabou por prejudicar bastante as coisas. Podia dar aqui alguns exemplos concretos, mas se calhar vou ocupar algum tempo desnecessariamente. Mas há uns dados que são interessantes. As casas começaram a aumentar de preço, eu lembro na altura, se calhar há 10 anos, 2014, 2015, quando se dizia mais ou menos à boca pequena que qualquer buraco em Lisboa se vendia por 500 mil €, por causa do golden visa. A coisa não era bem assim, mas de facto houve muita gente que era proprietária de imóveis devolutos em Lisboa e de ruínas e de prédios em que já ninguém pegava e heranças que nunca mais se entendiam, que de repente começaram a vender casas por 500, 600, 700, 800, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, prédios. E portanto, esse capital, de alguma maneira, também entrou em Portugal e as famílias também ganharam dinheiro com isso. E o Estado ganhou bastante dinheiro, as câmaras ganharam IMT, o Estado ganhou imposto de selo. E portanto, também há aqui uma série de perguntas que se devem fazer relativamente a isso, que é: quanto, objetivamente, é que o Estado ganhou em IMT nos últimos 10 anos e quanto é que isso foi investido em habitação e na recuperação dos imóveis do Estado? Sendo certo que o Estado também não sabe muito bem ao certo quantos imóveis é que tem.

Nem onde.

Nem onde. Mas essas eram perguntas importantes pra se fazer aqui. Nós podemos depois andar aqui atrás de uma série de coisas, mas isto também está em cima. Tal como a questão, por exemplo, dos inquilinos. A maioria dos acordos de revogação dos contratos de arrendamento, daqueles contratos antigos que se conheciam, que as pessoas pagavam 1 €, 2 € de renda, que ainda acontecem e que alguns ainda estão em vigor. A maioria desses acordos estão sujeitos a cláusulas de confidencialidade, mas era muito interessante se as pessoas de repente começassem a explorar isso. Quanto é que os promotores imobiliários que construíram ou reabilitaram nas grandes cidades nos últimos anos pagavam pros inquilinos saírem, quando a maioria deles, ou muitos deles, já tinham segundas habitações próprias. E esse também é um dado interessante que será de difícil apuramento, mas que era curioso, de alguma maneira, se nós conseguíssemos lá chegar. Depois, há questões fiscais, como é óbvio, e na lógica do arrendamento, obviamente que a proposta do governo acho que vai num sentido positivo. Relativamente ao IVA, tenho alguma dificuldade, porque no fundo, ainda não percebemos muito bem os tetos, os timings, ou como é que isto ao certo vai ser implementado, mas é de facto algo que faz muita diferença. E depois há todo um problema, que eu acho que também vem lá no tal megapacote do choque, que tem a ver com a própria fase dos licenciamentos e a maneira como as coisas correm. Porque é-me indiferente que a lei preveja um timing de 10 dias, pode ser de meia hora. Se a lei disser: a câmara tem que emitir a licença em meia hora, é indiferente, eles não vão fazer. E portanto, como é que se dá a volta a isto? O Simplex o ano passado estipulava que era 60 dias, agora já são 20. Para o ano pode ser cinco minutos, as câmaras têm cinco minutos, aquilo é submetido e tem que emitir. As pessoas têm que submeter o PDF-A na plataforma da câmara, e depois nós temos a licença. Não vai acontecer.

Mas o PDF tem que ter menos de 4 MB.

Tem e tem que ser em PDF-A. Nalgumas câmaras, porque noutras não pode ser um PDF normal.

Não atualizaram o Acrobat.

E tu, Judite?

Eu acho que para choque é poucochinho. Lamento.

É um choquinho.

É um choquinho. Acho que para a situação em que o mercado de habitação está era preciso fazer mais. Eu entendo que do ponto de vista fiscal é um bom caminho para ir e no caso dos senhorios, sobretudo esta questão de 20% abaixo da mediania, acho que vai ser interessante, tendo em conta que deixam de pagar impostos, quando pagavam 28%, se não estiverem englobados, portanto, é bom. Mas dito isto, acho que 2.300 € é um preço alto real. Não estou a dizer que não é real. O que eu acho é que é preciso induzir o mercado a baixá-lo de alguma forma. Eu acho que sim.

Mas ó Judite, eu também posso achar que sim. A questão é: é exequível? Como é que fazes isso?

Eu prefiro pagar 18% de IRS e ter a renda mais alta.

Tu enquanto inquilino?

Não, enquanto senhorio.

Enquanto senhorio. Não, eu estou a dizer enquanto inquilino, quanto é que tu querias pagar? Querias pagar menos.

Certo, mas o inquilino, aquilo que nós estamos a falar é do valor da dedução fiscal, não é?

Não, agora a Judite estava a falar do senhorio.

Estava a falar do preço da casa, de quanto é que é o arrendamento.

No fundo, acho que a Judite está a dizer é que se esse teto de 2300 fosse um pouquinho mais baixo, poderia trazer o preço das rendas um pouco mais para baixo para as pessoas pagarem menos impostos.

Sim, mas aí perdes o efeito de promoveres o incentivo aos proprietários para colocarem mais casas no mercado de arrendamento.

Para um mercado mais largo.

Para um mercado mais largo.

Isso é o que eu estou a dizer, eu prefiro ter uma casa no mercado a um preço mais elevado do que o teto. Se me compensar os 18% que o Estado me dá de benefício fiscal.

Tens é de conseguir fazer essas contas.

Sim, tens que arranjar alguém que te faça essas contas para saberes.

Bom, ainda temos que falar de Marques Mendes. Qual é a tua nota para o choque?

Eu dou um 10.

Um 10, ok.

É um satisfaz.

E o Marcelo Peres que ainda quer falar de Marques Mendes, que ontem deu uma entrevista à SIC e disse que cada vez que o almirante fala-

Ele tem um choque.

Ele tem um choque.

Ele cresce.

Mas é um choque de velocidade, neste caso.

Tu és mauzinho.

Não foi com essa intenção.

Não, isso passou pela cabeça. Só para manter a coerência, porque também falámos aqui da entrevista do Gouveia e Melo, ou pelo menos eu falei, e porque na verdade eu achei que foi uma boa entrevista. Não gostei de tudo, mas eu achei que a entrevista lhe correu manifestamente bem. O que mais me deixou encanitado foi aquela coisa de ele pedir ao Chega um papelinho, caso desse posse ao Chega. Porque eu não vejo muito bem, quer dizer, possível é tudo.

Cavaco pediu.

Está bem, mas de facto o Cavaco pediu, foi uma coisa diferente, foi que o Partido Socialista e António Costa, em concreto, apresentasse um documento escrito, assinado pelos parceiros de outros partidos, garantindo a estabilidade política para o país e para além disso, estávamos numa situação absolutamente excecional. Por que eu acho que este argumento de Marques Mendes é meio estranho e meio bizarro? Porque que o Chega tem propostas inconstitucionais, já nós sabemos. Que as leva ao seu programa eleitoral em todas as eleições, também já sabemos, já aconteceu. Mas o Chega já fez mais do que isso. O Chega já apresentou na Assembleia da República algumas destas propostas que vão contra a Constituição, nomeadamente a castração química, a prisão perpétua, tudo isso já deu, ou pelo menos já tentou dar entrada na Assembleia da República. E na altura, o presidente da Assembleia da República até rejeitou levar aquelas propostas a debate, porque as considerava inconstitucionais e, portanto, os mecanismos de freios da nossa democracia, na verdade, até agora têm funcionado.

Mas Marques Mendes quer um papelinho.

Sim, por que é bizarro? Porque eu acho que o papel não resolve rigorosamente nada. Se André Ventura passar um papelinho e chegar ao poder e apresentar uma proposta que é inconstitucional, como a da prisão perpétua ou da castração química, o que é que o presidente faz? Demite o governo, certo? O que é que está a fazer? Um grande favor a André Ventura. Está a fazer exatamente aquilo que André Ventura quer que ele faça, que é ser a vítima do sistema, que é para depois André Ventura, em vez de ganhar com uma minoria, ganha com uma maioria a seguir. E, portanto, eu acho que esta estratégia ou esta declaração de Marques Mendes, percebendo que está subjacente, é mais tática do que outra coisa qualquer, não tem nenhum efeito prático, pode encher o olho a alguma parte do eleitorado mais moderado. Mas por que eu acho que ela é tática? Porque eu acho que com esta declaração, Marques Mendes dá o mano cravo à tuna ferradura. O que ele faz? Não renega o eleitorado do Chega dizendo: "Eu darei posse." Coisa que todos os candidatos presidenciais fizeram até agora. Todos. António Filipe, acho que nunca lhe foi perguntado. E a Catarina Martins. Mas pronto, os principais candidatos já disseram que fariam isso.

É só terão de pedir uma pen, não apenas um papelinho.

Não está a afastar o eleitorado do Chega, mas ao mesmo tempo está a apelar ao eleitorado mais moderado, que na verdade, foi aí que eu acho que a entrevista lhe correu melhor, que é Marques Mendes está a posicionar-se no único sítio onde cabe, e aqui é mesmo uma questão de tamanho, é no único sítio onde cabe, que é no eleitorado moderado, que acha que o sistema precisando de ser reformado, deve manter-se tal como existe e, portanto, acho que a entrevista no geral lhe correu bem, mas não percebi essa parte.

E tens uma nota?

Tenho. Eu dou um 13 a Marques Mendes, porque eu acho que a entrevista lhe correu bem.

É quase um surf mais.

É quase um surf mais.

Faz sentido o papelinho ou não?

Tenho dúvidas. E eu concordo genericamente com o Anselmo nesse aspecto. Acho que, de facto, neste momento, aquilo que está em causa é que há um grande risco do André Ventura ganhar as eleições à primeira volta e, portanto, interessa ficar em segundo para conseguir ir à segunda e à partida ganhar, até porque o André Ventura também não quer ganhar à segunda. Portanto, quem conseguir fazer esse salto, eu acho que essa linha toda de argumentação tem um pouco a ver com isso. Sobre a entrevista em concreto, não achei nada de extraordinário. Acho que foi uma repetição, agora na versão candidato presidencial, daquilo que nós conhecemos há 10 anos.

Até o tom, não é?

O mesmo tom.

Vimos ao domingo.

Foi mais ou menos a mesma coisa. Não era um comício, porque estava lá alguém a fazer perguntas e a entrevista foi bem feita, mas seguiu um pouco nesse tom. Depois o resto, é tudo um pouco mais do mesmo. Marques Mendes também não é uma pessoa conhecida por ter grandes convicções, não é uma pessoa ideologicamente vincada, etc. Tem aquelas coisas da questão da ética na política, etc., que começou por aí. Por acaso, ontem fiquei, será interessante fazer um fact check disso, porque já não me lembro, mas tenho ideia disso na altura, de em 2005 ter havido algum sururu, até acho que com alguns militantes do PSD na altura em Leiria, que havia aquela questão do Isaltino e do Carmana Rodrigues, salvo erro.

Isabel da Maschen.

E Valentim Loureiro, que tinha a ver com a Isabel da Maschen, que era presidente da Câmara de Leiria e que acabou por ser candidata, mas que era arguida também no processo do triplex dourado.

Também estava sendo investigada.

Depois acho que passado um ano até acabou por não ser pronunciada, acho que nem foi acusada, não sei, não interessa, mas enfim, não teve consequência o processo. Mas era arguida de facto naquela altura e, portanto, houve ali dois pesos e duas medidas, mas Isabel da Maschen era vice-presidente do PSD quando o Marques Mendes era presidente.

Judite.

Eu acho que correu bem a entrevista e acho que foi uma entrevista de quem se coloca completamente ao centro e gostei particularmente da parte em que diz que está cada vez mais preocupado, fica cada vez mais preocupado quando Gouveia e Melo abre a boca, que é exatamente para dizer o contrário. Fico cada vez mais feliz quando Gouveia e Melo abre a boca, porque de facto Gouveia e Melo tem vindo a cair nas sondagens. E aliás, Marques Mendes fez questão de o dizer: "Eu vinha com uma diferença de 20 pontos e agora estou com uma diferença de dois". E, portanto, acho que Marques Mendes saiu-se bem nesta entrevista.

Obrigado, Judite. Judite França, Anselmo Crespo, Nuno Graçal Poças, nesta edição de hoje do "E o Vencedor É", que regressa amanhã de manhã, depois das 08h30 da manhã, nas manhãs 360 da Rádio Observador.