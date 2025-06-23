Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É o programa de análise e avaliação dos temas e protagonistas da atualidade. As notas são de zero a 20 e vão ser atribuídas pela Judite de França e pelos nossos dois convidados para esta edição, a Filomena Martins, diretora adjunta d'"O Observador", e o Miguel Santos Carrapatozo, editor adjunto da Editoria de Política.

Sejam muito bem-vindos. Começamos por ti, Filomena Martins. Queres dar nota às propostas de alteração da lei de imigração que ouvimos esta tarde?

É isso, e preparem-se que é segunda-feira e eu vou começar a dizer bem, o que não é habitual em mim. Deixem-me dizer que estas propostas, pra mim, são realismo, não são tabu, e que eu acho que o tempo do desleixo acabou. Começa bem a minha apreciação.

Portanto, a tua nota hoje não vai ser a mais baixa, como é habitual.

E não tem um zero. Deixa-me dizer que acho que durante anos o tema da imigração foi sempre ignorado, foi esquecido, foi maltratado, e que o PS entregou tudo ao desderá. E passamos, por isso, de 400 mil pra um milhão e meio de imigrantes, um bocadinho mais, sem triagem, sem critério. O encerramento do SEF eu acho que catalisou o descontrole e agora o governo tem de pôr ordem nisto e tem de resolver o passado, limpar processos pendentes, rejeitar o que não faz sentido, regularizar o que pode ser integrado. E a improvisação acabou e vai começar o rigor. E eu acho bem. E pergunto mesmo se alguém pode achar mal. Portugal precisa de imigrantes, disso não há dúvida, mas não de improviso. Não há muitas dúvidas que é preciso gente, sim, mas gente útil, qualificada, que se integre, que procure falar português rapidamente, que trabalhe com contrato e viva com dignidade. E as propostas do governo, ainda que só esteja no papel e a precisar da aprovação parlamentar, vão todas nesse sentido, no sentido que eu defendo há algum tempo. Impõem-se vistos de trabalho, condições de vida dignas, falar português e aceitar a cultura portuguesa, ter conhecimento da organização da política e do Estado português e aceitar os princípios do nosso Estado democrático, dar valor também ao talento, mas com regras. E não me parece que nada disso seja inconstitucional, porque importar a precariedade não é solidariedade, é irresponsabilidade. E nós precisamos de uma política de imigração clara, regulada e com exigência, e já precisávamos há algum tempo. Das propostas que ouvimos hoje pra os limites à nacionalização, só convites com condições e sem conotações, o travão às entradas, desde as pessoas que vêm da CPLP, da naturalização por ascendência portuguesa até aos bisnetos, os sefarditas, e a expulsão para quem cometa crimes graves com penas superiores a cinco anos. E também por isso os limites ao reagrupamento familiar, que só abrange menores, mas pra famílias com vistos, com condições e que não necessitem de prestações sociais. Porque a compaixão sem critério transforma-se em caos. E quem paga esse caos são os serviços públicos, o SNS, a escola pública, mas no fim, os próprios imigrantes. Isso estava a começar a ficar à vista de toda a gente. E eu acho que a adeni leu bem os votos do Chega e os da IL também. Luís Montenegro percebeu o sinal, leu esse voto do Chega na imigração e da Iniciativa Liberal na reforma do Estado e reagiu com estas propostas. É uma nacionalidade mais exigente, com contrato obrigatório, com a língua portuguesa como condição de renovação, com estes limites ao reagrupamento familiar. E não é um fechar portas, não é assim que eu vejo. É abrir portas com critério, é governar com olhos abertos e os pés assentes no chão. Nem radicalismo, nem laxismo. Só responsabilidade neste caso. Eu não sei se vocês tiveram isso claro, mas a proposta do Bloco era de loucos, aquela na última campanha, em que ouvimos esta proposta incrível que era dar voto automático a quem tivesse autorização de residência em Portugal, que eram os tais um milhão e 500 mil pessoas. Eu achei aquilo de delírio, porque a cidadania exige tempo, exige raízes, exige compromisso e não basta só aterrar aqui e querer decidir. E o reagrupamento familiar, que é humano, claro, e que era supostamente a decisão mais difícil pra este governo, podia triplicar os números, porque basta vir a mãe, por exemplo, ou o pai com filhos, e nós sabemos que não é só um filho, normalmente, até são mais, pra isso se desequilibrar completamente. E é preciso bom senso, o país tem de decidir com a cabeça fria. E portanto, a imigração não pode ser uma competição de virtudes, tem de ser um teste à nossa capacidade de integrar sem colapsar. E portanto, a imigração não pode ser o monopólio do Chega. O Chega cresceu porque os outros calaram sobre este tema e não pode ser um exclusivo da extrema-direita, é um tema de Estado. É um tema que exige coragem, vai exigir também racionalidade e vai exigir liderança. A direita democrática vai ter de o assumir e a esquerda responsável também devia de o fazer. Segurança e dignidade não são inimigas, são aliadas, e ignorar a realidade não é um progressismo, é cegueira. E a pior política é sempre a do faz de conta, na minha opinião. Portanto, a nova lei tem novos critérios. O governo quer mudar a lei de estrangeiros e eu acho que sim, que devia acontecer, devia ser aprovada, devia entrar em vigor o mais cedo possível. Chega de vistos de procura de trabalho dados a quem não tem rumo. Só entra de facto quem tiver contrato, alojamento, cadastro limpo, trabalho ou formação, e só fica quem aprende português, o mínimo da nossa cultura e democracia, e prova que quer ficar com responsabilidade, sem cometer crimes graves. O sistema não pode ser uma passadeira automática, tem de ser um filtro inteligente. E o Estado tem de recuperar o controle das fronteiras com rigor e humanidade, e esta polícia de fronteiras faz sentido. E eu repito, mas alguém pode achar isto mal? Ou um extremismo, não pode ser. Para mim é a lógica e o bom senso, porque em primeira análise, o país tem de dar prioridade aos portugueses pra depois poder dar boas condições aos imigrantes de quem precisa de fato. E esta nacionalidade não pode ser automática, ser português não é um direito automático, é um compromisso. O governo quer subir o tempo de residência, acabar com os atalhos legais, como a questão da CPLP, e exigir uma presença real no país, avaliar essa integração cultural, social, cívica. E, de fato, quem comete crimes graves perde a nacionalidade. Não por preconceito, mas por coerência. Eu acho que Portugal continua, mesmo assim, a ser um país aberto e agora vai, além disso, ser um país atento. E, portanto, parecem-me medidas e propostas gerais do governo positivas. Veremos se serão aprovadas e como serão depois, na prática, colocadas em vigor e se serão concretizadas. Mas o caminho, pra mim, não podia deixar de ser este: acabar com a balbúrdia, acautelar os direitos e o bem-estar dos portugueses em primeira instância e depois a dos imigrantes também. Há quem diga que isto é andar a reboque do Chega, eu digo que não, não é, é atender aos cidadãos eleitores, aos portugueses, e como se vê, quem os ignora tem-se saído mal.

E sendo assim, queres dar uma nota ao governo?

Que eu sou simpática, dou 14.

14 das alterações promovidas pelo governo, aprovadas hoje em Conselho de Ministros. Conosco está também, como já aqui referiu, Miguel Santos Carrapatooso. Miguel, é também com este olhar benévolo que olhas para as medidas hoje aprovadas pelo governo e as alterações à Lei da Nacionalidade?

Não tão benévolo como o-

Não, o Miguel é mais jovem

...da Filomena, ainda que concorde na essencial com o que a Filomena disse. Acho que qualquer pessoa sensata percebe que um país não aguenta, qualquer país do mundo, não aguenta passar de uma população imigrante que representa 4% para 15% da totalidade dos residentes em Portugal. Qualquer pessoa com bom senso percebe isso, qualquer pessoa percebe que é importante regularizar e humanizar a imigração. Geralmente, é uma ideia que vai passando algo despercebida nos cursos mais à direita, que é a ideia de humanizar quem nos procura, de receber bem, de integrar quem nos procura. E também no outro espectro político, também é esquecido a importância de integrar estas pessoas, sob o argumento de que contribuem pra segurança social. Estas pessoas não são só números, nem devem ser só números. É importante que quem nos procura tenha condições dignas de viver em Portugal, coisa que até aqui, em muitas cidades, sobretudo em Lisboa e no Porto, não tem acontecido. E, portanto, qualquer esforço para regularizar e humanizar a imigração é um esforço positivo. Algumas medidas, nós acabamos de as conhecer, precisamos de tempo para olhar pra elas. Algumas medidas parecem no sentido certo, mas é preciso, e é por isso que eu não tenho um olhar tão benévolo como o da Filomena, é preciso perceber as alíneas mais pequeninas do contrato e perceber exatamente que planos tem o governo. E depois também é preciso perceber a aplicabilidade prática destas medidas e cruzar essa aplicabilidade com a realidade do país. É porque a Filomena começou por dizer isso, mas é importante não esquecer, o país precisa de imigrantes. A economia precisa de imigrantes.

Claro.

Se criarmos obstáculos tais à integração dessas pessoas no nosso tecido social e econômico, que hipotequem as hipóteses de crescimento do nosso país e que comprometam setores essenciais do turismo à agricultura, eu temo que isto possa ser um tiro no pé do governo. E, portanto, sem ter ainda um quadro geral mais fidedigno sobre a aplicabilidade prática destas medidas, é difícil pra mim fazer uma avaliação completamente positiva deste plano do governo. É um esforço positivo, acho que é um esforço no sentido certo, mas é preciso alguma prudência e cautela.

Mas e se esses setores oferecerem contratos de trabalho?

Vamos ver.

Perante as medidas apresentadas, está tudo certo.

Tanto quanto fomos sabendo, a tal via verde, que o governo não gosta de chamar via verde ao mecanismo que criou e que envolve as empresas que procuram mão de obra, não está a correr particularmente bem.

Por uma razão simples, é que não há habitação.

Precisamente.

É uma das exigências.

Precisamente. Portanto, se era esse o grande plano do governo pra manter a economia a funcionar ao mesmo tempo que regulariza a imigração, não está a correr particularmente bem. Portanto, daí o meu apelo à cautela e prudência quando se olha pra esse tipo de medidas, porque há uma coisa inevitável, chamada realidade. Nós precisamos de imigrantes para que funcionemos enquanto país. Não há outra forma de eu dizer. E, portanto, é preciso regularizar e humanizar a imigração, mas é preciso encontrar canais que de fato funcionem. E resta saber se estes canais agora propostos pelo governo vão funcionar nesse sentido. E depois há uma questão que já foge um bocadinho à imigração, ou melhor, envolve a imigração, mas que foge um bocadinho a esta discussão isolada, que é a ideia do governo, isso foi bastante patente no debate do programa de governo, a ideia de que com esta retórica e com este esforço, mais uma vez, que eu acho que vai no sentido certo, de regularizar e humanizar a imigração, se esvazia a bola de sabão, que nas palavras de António Leitão Amaro, representa o Chega Eu acho que é um meio para aí chegar, mas não há lei de imigração alguma no mundo que vá resolver os problemas todos do país. Portanto, podemos aprovar em Conselho de Ministros os mecanismos que quisermos para regular a imigração, mas se este governo não resolver a questão da habitação, a questão da segurança, a questão dos transportes, a questão da saúde e outras questões prementes, o Chega vai continuar a ser muitas bolas de sabão. Portanto, era importante que o governo, que com este primeiro ato quer dar um simbolismo acrescido à regularização e humanização da imigração, colocasse o mesmo empenho que colocou neste pacote de medidas para a imigração em todas as outras áreas que continuam sem resposta. Temo que Luís Montenegro e o governo da AD estejam demasiado focados num único problema e esqueçam tudo o resto.

A ver vamos e vai ser preciso esperar, de facto, para saber que resposta vai dar o governo a esses temas que o Miguel Santos Carrapatoso aqui elencou, por exemplo, a habitação. E hoje, por exemplo, foram revelados indicadores que apontam para uma nova escalada do preço da habitação no primeiro trimestre do ano.

E falta ficarmos a conhecer o tema da Judite de França. Judite, queres centrar-te nas críticas da esquerda à utilização da base das Lajes pelos Estados Unidos?

Sim, porque o PS pediu explicações, quis saber se o governo sabia. Também está careca de saber que em algumas operações como esta, por exemplo, o governo fica a saber quando os Estados Unidos quiserem dizer, e já aconteceu saberem a posteriori. Por uma razão simples: há missões que são demasiado sensíveis para que se avise com antecedência que ali vão estacionar, por exemplo, aviões para reabastecimento. Começávamos logo a imaginar por quê, não é? Nós e o Irão também. E, portanto, é por isso que não se fica a saber. O PCP condenou a utilização da Base das Lajes para a escalada de guerra no Irão, como se a utilização da Base das Lajes fosse uma espécie de escolha à la carte. Para isto queremos, para aquilo não deixamos. Não funciona, também não funciona assim.

Porque é descrito um movimento anormal nos últimos dias.

Mas esse não é o ponto. O ponto é, diz o PCP, que a Base das Lajes está ali a ajudar a escalada da guerra no Irão. E se a Base das Lajes estivesse ali e fosse utilizada para outra coisa? O ponto é que nós não temos, exatamente por causa do acordo, e eu fui buscar aqui o acordo para ter a certeza o que dizia. E o acordo com os Estados Unidos diz que o país tem autorização para a utilização e manutenção das instalações necessárias à condução de operações militares, bem como ao trânsito de aviões militares dos Estados Unidos pela Base das Lajes. Portanto, isto é o que diz. A questão que o PCP põe é que a Base das Lajes não pode ser utilizada para o conflito, neste caso, para a escalada do conflito no Medio Oriente. É o que diz o Livre também, é o que diz o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda vai mais longe e diz que é preciso impedir a utilização. Bom, então é preciso rasgar um acordo que existe desde a Segunda Guerra Mundial. É uma discussão que se pode ter e era uma discussão, por exemplo, que o PCP e o Bloco de Esquerda, o Livre não, mas o PCP e o Bloco de Esquerda poderiam ter tido quando faziam parte da geringonça. Na altura, não parece que tenham feito algo para mudar o estado de coisas e, portanto, estão agora a dizer que não se pode fazer isto e que devíamos impedir aquilo, quando não temos essa possibilidade, porque há um acordo firmado. A questão de se é preciso que o governo português saiba que missões é que vão ali aterrar, também não, não tem que saber. Contudo, quando se fala em operações militares significativas como a do Irão, é dado conhecimento ao governo português. Não é pedido autorização, é dado conhecimento. Muitas vezes, lá está, só depois das mesmas terem ocorrido, com medo de fuga de informação, que enfim, também faz algum sentido. E se as bases estão lá e se há um acordo, os Estados Unidos vão usá-las sempre que quiserem usar, porque é altamente estratégico o sítio onde estão. Não é preciso saber muito de geoestratégia política, eu não sei muita, mas percebo que no sítio onde estão no Atlântico, são altamente úteis. E nós sobre isso não podemos fazer nada, a não ser que decidamos enquanto país rasgar um acordo. Bom, aí de certeza que há caminhos legais que se podem seguir. Eu continuo a achar que os partidos da esquerda estão a ser hipócritas neste momento, porque podiam tê-lo feito enquanto estavam na geringonça e não o fizeram. E portanto, a confirmar que os Estados Unidos fizeram o que está combinado, que é informar e não pedir autorização, então enfim, está tudo certo em relação àquilo que se passou. E, portanto, não faz sentido agora termos, neste caso, o Bloco de Esquerda e o PCP a rasgar as vestes, quando sabem que é assim e que é assim desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, nada mudou e em princípio, nada mudará nos próximos tempos.

Sendo que, de acordo com o Ministério da Defesa e dessa nota divulgada este fim de semana, foi mesmo pedida autorização ao Estado português.

Ainda por cima.

E o Estado português autorizou o estacionamento desses aviões, esses 12 aviões militares.

Não tinha outro remédio a não ser autorizar, mas foi pedida autorização, foi por gentileza, porque não é obrigatório.

Vamos, de resto, falar sobre este mesmo tema já daqui a pouco, a seguir à edição das 18h, com o Vasco Cordeiro, o antigo presidente do governo regional dos Açores, precisamente sobre esta utilização das Bases das Lajes e se há legitimidade ou não para esta utilização, tendo em conta a finalidade deste uso, neste caso, e aparentemente, o ataque às bases nucleares do Irão. Só falta ficarmos a conhecer as notas da Judite de França e do Miguel Santos Carrapatoso. Vamos começar aqui pelo Miguel. Miguel, então que nota para o governo liderado por Luís Montenegro e para este pacote de alterações à lei da nacionalidade hoje conhecido?

Vou dar um 13, que é assim uma nota fetiche, que é aquele número do azar e da sorte, dependendo da perspectiva, isto pode correr muito bem ou pode correr muito mal.

Já é a nota para ir a exame, não é?

Sim.

Falta saber a aplicabilidade destas medidas e foi uma ideia aqui expressa pelo Miguel Santos Carrapatoso. Judite, a tua nota.

E eu, por inspiração da Filomena, vou dar uma negativa tremenda a PCP, Bloco e Livre e portanto vou dar assim um seis, que é assim um daqueles números de telefone que às vezes apareciam nas pautas. Não na minha, mas aparecia nas pautas.

E é com esse número, com o seis, que fechamos esta edição de Eu Venço o Dorê.