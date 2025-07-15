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Há prazos que se impõem e prazos que falham. Neste "O Vencedor É", edição da tarde política, pontuamos a coligação PSD, CDS, Iniciativa Liberal em Lisboa, anunciada a um dia da apresentação oficial da recandidatura de Carlos Moedas nas próximas autárquicas, mesmo a tempo, e o atraso no helicóptero que deveria estar operacional a partir de hoje para auxiliar o INEM. E Miguel Vieira, não está.

Não está. E estes são temas que vão ser abordados nesta edição de "O Vencedor É", pela Judite França, pela Raquel Abecasis, a que se junta o editor de sociedade do Observador, Pedro Raín. Boa tarde, Pedro. O terceiro helicóptero, que deveria ter sido entregue hoje ao INEM, ainda não foi, isto numa altura crítica e depois de promessas de mais meios de emergência médica.

Sim, sem querer começar esta conversa convosco de forma muito dramática, mas acho que é importante dizer que a ideia de que nós temos alguma situação minimamente normalizada no socorro médico aéreo é uma completa falácia. Ou seja, nós temos aqui uma situação de recurso desde o início de julho, quando acabou o contrato com a anterior empresa, com a Avincis, ou Avinci, nunca sei muito bem como é que eles dizem, mas digamos Avincis. E portanto, a partir do momento em que acabou esse contrato, um serviço que já era disponibilizado ou prestado pela Avincis há muitos anos, entramos aqui numa situação de absoluta anormalidade. Pegando na informação que estavas a dar de que era suposto esta manhã termos ao serviço do INEM três helicópteros da empresa que ganhou o novo concurso, a Gulfmed. Já por si, se isso estivesse a acontecer, não seria uma situação normal, porque na verdade, esses helicópteros só garantem o socorro 12 horas por dia ou no período diurno. Portanto, durante a noite não haveria serviço por parte desses helicópteros, pelo menos numa primeira fase. O que se espera é que quando tudo estiver em pleno funcionamento, sim, haja quatro helicópteros a operar 24 horas por dia por parte desta empresa. Neste momento, isso não acontece. Dirão: "Mas há soluções de recurso, não é? Nós temos a Força Aérea a prestar apoio e temos agora, em breve, três helicópteros de um meio privado." Ou melhor, neste momento, o meio privado garante 12 horas por dia de apoio. Em relação ao período noturno, que vai das 9:00 p.m. ou 10:00 p.m. às 5:00 a.m. e qualquer coisa, pode dizer-se que a Força Aérea entrou em jogo e garante esse socorro. Não é verdade. Não é bem verdade. Por isso é que eu dizia que é uma falácia e é preciso que isto seja dito com frontalidade. Na verdade, a operação da Força Aérea, que é uma solução de recurso, volto a dizer, porque de repente chegámos a julho e percebemos, ou estávamos a chegar a julho e o Ministério da Saúde e o próprio INEM perceberam que não iam ter a solução que queriam e portanto avançaram. Há fontes aqui nos vários operadores neste jogo que dizem que houve alguma pressão política para que a Força Aérea se chegasse à frente e apresentasse um plano de ação. Porque recordemos que no ano passado, creio que em novembro, uma coisa do gênero, a Força Aérea já tinha sido chamada a pronunciar-se sobre a disponibilidade para fazer o socorro médico aéreo e disseram: "Não conseguimos, não temos meios, não vale a pena, não venham bater à nossa porta." Passaram poucos meses. Um dos grandes problemas que se colocava na altura era a falta de efetivo, aquilo que se chama recursos humanos nas Forças Armadas, neste caso na Força Aérea, e isso não melhorou, muito pelo contrário, piorou. Há menos militares, há cronicamente menos militares de ano para ano. Estou a fazer aqui uma generalização, mas a ideia geral é esta, há menos militares disponíveis e a cumprir serviço nas Forças Armadas e, portanto, a situação que tínhamos em novembro era má. Ora, em julho não é melhor, pelo menos não é melhor, mas é certamente pior. E enfim, podemos perguntar-nos o que é que mudou para que de repente a Força Aérea dissesse: "Ok, então nós cumprimos." E a interpretação que há, falando com fontes militares e falando com alguns operadores nesta área, é a de que de fato houve uma pressão política porque a alternativa era chegar a 1 de julho e não haver socorro aéreo. E imaginemos o que seria o peso político que uma declaração dessas teria. Não vai funcionar, não temos helicópteros. E isto leva-nos à pergunta sobre por que não teríamos helicópteros no dia 1 de julho. Não tenho uma resposta objetiva e jornalística para dar sobre isto. Tenho também a leitura de vários intervenientes no processo, alguns interessados na matéria, que dizem que de fato agosto, setembro, era o momento para lançar o concurso para os novos helicópteros. Isso não aconteceu em agosto, não aconteceu em setembro, não aconteceu em outubro, só aconteceu em novembro. E passam-se longos meses, o processo vai andando, o Tribunal de Contas coloca algumas questões e só em maio, creio, é que o contrato de fato é assinado. Já tinha sido adjudicada, a Gulfmed ganhou o contrato, só em maio é que o contrato é entregue à Gulfmed. E nós perguntamos também legitimamente: então e a Gulfmed lança-se a um concurso sem ter condições para cumprir esse concurso, no fundo, as condições a que se estava a concorrer? Bom, eu estive aqui a fazer alguma pesquisa e, na verdade, a própria empresa diz, e isto são documentos públicos, não é propriamente nenhum segredo de Estado, nem nada que se pareça, mas diz que manteve sempre, ao longo deste processo, desde que se candidatou ao concurso, diz que manteve sempre transparência sobre os enormes desafios regulamentares inerentes a este tipo de operação complexa. Traduzindo ou descomplicando a linguagem, no fundo, o que a Gulfmed estava aqui a dizer era: "Olhem, para cumprirmos com as condições que nos estão a apresentar, é preciso tempo." O calendário de que me falam eram cinco a seis meses necessários para cumprir com todos os pressupostos, desde logo, comprar helicópteros, a seguir formar pilotos e fazer tudo isso para que no dia 1 de julho, como previa o contrato, a operação estivesse a decorrer. Nada disto aconteceu, ou pelo menos nada disto aconteceu no calendário que se desejava ou que seria o ideal. E isto suscita-nos uma série de questões. Desde logo, por que o calendário foi este e não outro? O INEM não sabia, no verão passado, que tinha um contrato a terminar e que era preciso uma solução consequente? Ou seja, o que vem a seguir? Sabia, de tal forma que até em 2023 já tinha feito um prolongamento de contrato com a Avincis, porque de repente percebeu: "Olha, está a chegar ao fim este contrato e nós estamos sem solução". Portanto, já tinha havido uma prorrogação de um ano, para que de repente não ficássemos sem socorro aéreo por parte do INEM. O que o INEM terá pensado até julho de 2024? Eu gostava de saber, gostávamos muito que nos prestassem alguns esclarecimentos. Nós temos tentado contactar o INEM, o Ministério da Saúde, etc. Temos obtido um estrondoso silêncio, mas vamos continuar a insistir. Mas enfim, o cenário é um pouquinho este: por que não foram acauteladas as soluções que era preciso acautelar no tempo que era preciso acautelar? E sobretudo, não quero voltar a bater na mesma tecla, mas recordamo-nos todos de que a Ministra da Saúde disse há bem mais de meio ano que o INEM era a prioridade dela. Aliás, falámos nisto aqui recentemente. 70% do tempo da ministra era ocupado com questões do INEM e, portanto, se calhar os outros 30% tinham feito aqui alguma falta.

E ficamos a aguardar esses esclarecimentos das entidades públicas sobre este tema e sobre este problema da emergência médica aérea, ainda sem resolução à vista.

E se os helicópteros não chegam a tempo, o que chegou mesmo a tempo, Raquel Bacas, foi a frente de direita garantida para as próximas autárquicas. Carlos Moedas acabou por conseguir e é o candidato apoiado por PSD, CDS e desta vez também Iniciativa Liberal. A pergunta será-

Aqui, ao contrário do INEM, se chegasse atrasado já não havia volta a dar. Sabemos que foram negociações longas e complicadas. Acho que, de facto, o avançar do tempo e o chegarmos quase à beira da campanha eleitoral, sem saber ou sem ter a confirmação de que Carlos Moedas era candidato, precipitou uma solução mais rápida destas negociações que estavam a ser feitas, onde aquilo que sabemos é que o CDS tentou até à última fazer um braço de ferro e tentar não perder a relevância que tem atualmente nesta coligação. Eu recordo que nesta coligação, o CDS em seis vereadores tem três, dois do CDS, um independente, mas indicado pelo CDS, e o PSD tem outros três. É verdade que este é um executivo muito minoritário e que é expectável que o próximo executivo, se Carlos Moedas ganhar as eleições, venha a ter uma maioria mais robusta, pelo menos é essa a aposta que se faz e, portanto, que haja mais lugares disponíveis. Mas havia aqui duas ou três circunstâncias complicadas para resolver, porque não era possível, objetivamente, por mais argumentos que o CDS apresentasse, satisfazer todas as reclamações que os centristas faziam. Porque recordemos também, já agora só para fazer aqui um bocadinho de canal história, que a última coligação com Carlos Moedas foi negociada numa circunstância em que o CDS estava à frente do PSD na Câmara de Lisboa. Foram aquelas eleições em que Assunção Cristas concorreu contra Teresa Leal Coelho e o CDS tinha quatro vereadores contra dois do PSD. E quando surge a candidatura de Carlos Moedas, é nessa base que o CDS vai negociar com Carlos Moedas, no fundo, com o argumento de que já estava a fazer um grande favor, deixando que coubesse ao PSD indicar o presidente da Câmara, porque de acordo com as regras das últimas eleições, não deveria ser assim. As circunstâncias eram outras, Moedas não sabia sequer que iria ganhar a Câmara de Lisboa. Aliás, numa entrevista recente, confessa que nunca esperou ganhar e foram umas negociações mais fáceis. Entretanto, há a história do CDS que todos conhecemos e agora era muito complicado atender a tudo aquilo que eram as reclamações do CDS Em todo o caso, lá se fez a coligação. Vamos ainda perceber quais são os contornos, mas seguramente que para encaixar a Iniciativa Liberal de acordo com aquilo que é o peso eleitoral que a Iniciativa Liberal hoje em dia tem, o CDS terá tido que dar a mão à palmatória, seguramente. Aqui, como noutras localidades do país, eu acho que a grande aposta, neste momento, do CDS, para mostrar que ainda é um partido autónomo, tem a ver com aqueles quatro municípios que ainda são liderados pelo CDS e em que os centristas apostam tudo para, no fundo, na noite eleitoral, poderem dizer que nós ainda temos uma expressão individual e ainda conseguimos ganhar câmaras no país, coisa que a maior parte dos pequenos partidos não fazem.

A Raquel fazia aqui referência que só na próxima semana ficaremos a conhecer os detalhes deste acordo. Os lugares ainda podem ser uma dor de cabeça ou o facto de se anunciar esta coligação significa que está tudo decidido relativamente aos lugares atribuídos a CDS e Iniciativa Liberal?

Não acredito que esteja tudo decidido.

Tudo decidido, achas que não?

Acho que não está tudo fechado. Por exemplo, a questão da vice-presidência será interessante saber. Porque neste momento é um independente que ocupa a vice-presidência.

Ana Cureta Correia.

Ana Cureta Correia, mas que é uma pessoa muito próxima de Carlos Moedas. E Carlos Moedas pode não querer deixá-lo cair e querer manter essa vice-presidência, é menos um lugar. Mas também convém não esquecer que a Câmara de Lisboa é uma imensidão de lugares para distribuir. Não é só a variação. Há muito para distribuir numa empresa como a da Câmara de Lisboa. E eu acredito que haja uma distribuição de vereadores. Quanto é que vale o CDS? Se calhar é começar por aqui. Quanto é que vale o CDS? Não sabemos. Depois do que aconteceu nas eleições legislativas, partimos do princípio que o CDS vale muito pouco. Em termos de implantação autárquica, também sabemos que as coisas são diferentes, não é exatamente igual. Eu por acaso estava à ideia que o CDS tinha mantido seis câmaras municipais.

Quatro.

Só quatro em 2021. Foram as que concorreu sozinho?

Foram as que concorreu sozinho e em que vai concorrer de novo.

Sozinho. A questão é que a Iniciativa Liberal também, em 2021, valeu 10 mil votos. Também foi pouco, em Lisboa. Teria feito diferença, pelo menos teria feito diferença à coligação PSD/CDS, não ficar apenas a 3 mil votos do PS. Foi um photo finish muito renhido. Mas é importante para o PSD a coligação com o CDS em Lisboa, no Porto, em Gaia, e é importante juntar a Iniciativa Liberal. Quando o Hugo Soares diz que a aproximação à Iniciativa Liberal é natural, eu diria que é eleitoral, não é natural, é apenas eleitoral. Porque não vejo qual é a aproximação do ponto de vista ideológico. Há mais aproximação entre o PSD e a Iniciativa Liberal agora do que havia para não haver uma coligação nas eleições legislativas? Quer dizer, não me parece.

Embora também é justo dizer que a Iniciativa Liberal é que se pôs sempre à margem de uma coligação que aparentemente o PSD sempre desejou. Desde que a Iniciativa Liberal começou a ganhar.

E pô-la à margem do ponto de vista autárquico também faz sentido pela implantação que andava à procura de ter e fazia sentido testar-se. Vai ser curioso ver agora na convenção deste fim de semana, porque há muitos elementos da Iniciativa Liberal que estão bastante zangados pela decisão não ter sido feita em convenção nacional, que é o que diz os estatutos. Mas enfim, foi se sabendo destas coligações, foi se sabendo até antes de elas estarem fechadas, como por exemplo, lembram-se quando foi o anúncio da candidatura de Luís Filipe Menezes, em que Paulo Rangel anunciou o dado como consumado, e aparentemente não estava, foi preciso o sábado seguinte para que ficasse fechado. Hoje o coordenador do núcleo de Lisboa disse que a coligação será apenas entre os três partidos. Fez uma declaração breve e disse que será apenas entre os três partidos. Eu julgo que se terá esquecido do MPT e do PPM, que fizeram parte da coligação anteriormente.

Eu acho que para dizer que é apenas entre os três partidos, é porque estes caem e Gonçalo da Câmara Pereira já na última campanha eleitoral deixou grandes dores de cabeça a Carlos Moedas e eu acho que desta vez Carlos Moedas não quis recuperar essa. Enfim, e depois daquilo que se passou nas legislativas, também acho provável que o próprio PPM tenha decidido não integrar a coligação.

Bom, nós sabemos que a distribuição de lugares será sempre uma situação complicada aqui no Porto, mesmo em Gaia, e vai ser um jogo de forças entre a Iniciativa Liberal e o CDS, sendo que a Iniciativa Liberal, do ponto de vista eleitoral nacional, está por cima da burra em relação ao CDS e, portanto, serão conversações animadas, de certeza.

Já vamos às vossas notas daqui a pouco, mas já agora e porque terminaram hoje as jornadas parlamentares de PSD e CDS em Évora, que balanço é que fazes, Raquel?

Olha, eu acho que a nível nacional as coisas são bem mais pacíficas. Acho que o CDS encontrou o seu lugar agradecido de ter um grupo parlamentar à custa da coligação com que já concorreu pela segunda vez às legislativas e com um ministro que ocupa um dos lugares mais importantes do governo, sobretudo nesta altura. O CDS tem o seu presidente como Ministro da Defesa numa altura em que a defesa está debaixo de foco e com uma grande aposta ao nível da governação e, portanto, acho que o CDS não poderia querer mais. Eu acho que estas jornadas servem para encenar essa boa relação E para criar aqui um momento festivo antes de um momento menos bom, que eles já sabem que vai acontecer seguramente na próxima quinta-feira, quando no debate do Estado da Nação aterrarem as críticas de toda a oposição em relação àquilo que se está a passar na saúde e que se prevê que vá passar no verão. Já aqui falámos disto com bastante pormenor. André Ventura, de resto, até desafiou Luís Montenegro a apresentar um plano estrutural para a saúde. Certo. Veremos que resposta vai dar o primeiro-ministro. É um problema, eu acho que até é um problema em surdina assumido dentro do governo. Não que me pareça que dentro do governo se entenda que o problema é a ministra, mas que têm um problema com a saúde, que os está a preocupar e que sabem que os meses, que as semanas que se avizinham, são semanas de alto risco. E portanto, apesar de o governo ser um governo recém-empossado e deveria estar no momento de ascendente, de grandes anúncios, etc., Luís Montenegro e Hugo Soares sabem que aquilo que vai dominar o debate na quinta-feira vai ser a situação na saúde e por mais que o primeiro-ministro se esforce por dizer que não é tudo mau e que na maior parte dos casos o SNS responde, e é justo dizer que isso é verdade, porque senão os casos seriam muito mais. Mas a questão é que estamos a falar de um setor muito sensível, que é o setor da saúde. Estamos a falar de emergência médica e, portanto, estamos a falar de situações que são mesmo situações de fronteira, que têm que ver com a vida das pessoas, não só daquelas que são afetadas por isto, mas todas aquelas que somos todos nós, que poderemos vir a ser afetados por isto, porque poderemos ter uma necessidade que pode não ter resposta no SNS. E isso eleitoralmente e do ponto de vista político, não pode ser aligeirado, nem deve ser aligeirado. E, portanto, eu acho que estas jornadas serviram aqui para criar o momento de festa que não vão ter na quinta-feira.

Judite.

Das jornadas, deixa-me só dizer uma coisa que me passou há pouco, porque nós ouvimos Nuno Melo, que não esteve presente na jornada, estava fora.

Mandou um vídeo.

Mandou um vídeo. Dizer que a coligação PSD e CDS é uma coligação experimentada, por oposição a outras coligações que não são experimentadas. E eu acho que Nuno Melo tem alguma razão nisto, porque coligações com a Iniciativa Liberal vão ser uma experiência, mas não vão ser à experiência, vão ser uma experiência. Depois, será a convivência durante o mandato autárquico completo. E nós não sabemos, de facto, como é que isso corre. Entre PSD e CDS, sabemos.

Deixa-me só interromper. Eu ia só dizer, há bocado, introduzir um pormenor que eu acho que apesar de tudo não é irrelevante em abono do CDS, que é independentemente da força eleitoral que o CDS tenha ou não tenha neste momento, e que todos temos essas dúvidas, o CDS tem de facto uma experiência autárquica e uma rede autárquica montada em Lisboa que apesar de tudo, marca a diferença em relação à Iniciativa Liberal, que não tem essa rede, não tem essa experiência. O CDS, por exemplo, tem presidentes de junta de freguesia aqui em Lisboa. E isso faz a diferença quando estamos a falar de um governo autárquico.

Como tem no Porto, onde estão coligados há mais de 20 anos. Portanto, de facto, nesse sentido, eu acho que o CDS aqui tem alguma vantagem, sobretudo pelo histórico que tem.

É sempre o mesmo carma. Têm os quadros, deixaram ter o partido, mas mantiveram os quadros.

Acho que sim. Não sei se a Iniciativa Liberal terá os quadros para uma profusão tão grande do ponto de vista autárquico.

Vamos então às notas, Judite, queres começar?

Eu vou dar notas a esta coligação. Eu acho que é a atitude inteligente por parte de Carlos Moedas e, portanto, à iniciativa, não à Iniciativa Liberal, mas à iniciativa de fazer a coligação e à iniciativa de o ter conseguido, pelo menos não imagino que tenha sido muito fácil, vou dar um 13.

Raquel? Eu hoje vou ser generosa, até porque já tenho dado aqui más notas a Carlos Moedas e hoje vou dar um 15 ou mesmo um 16, porque acho que ele, de fininho, conseguiu ter a habilidade de impor a sua vontade e de se impor como quase candidato, como ele gosta sempre de dizer, acima dos partidos. E acho que conseguiu em pleno esse objetivo e não me parece que tenha concorrência forte nestas autárquicas em Lisboa, portanto, parte para esta candidatura. Enfim, pode correr mal, porque Fernando Medina há quatro anos também partiu assim, mas acredito que ele se esforçará por conquistar mais este mandato e vai ser nas condições que ele definiu. Raquel, porque és muito generosa, não é tão habitual assim. Não é, não. Mas hoje estou generosa. Também vais ser generoso, Pedro?

Pelo contrário, eu até fico um pouco, enfim.

Até ficas constrangido.

Fico constrangido, porque venho aqui depois de um 16, eu não dou sequer metade disto e é triste de se ver, não é? Mas eu queria dar um sete, sobretudo à direção do INEM. Estávamos a falar de como foi conduzido o processo da contratação dos helicópteros, parece-me que, de facto, era preciso ter sido mais expedito, mais consciencioso e consciente daquilo que estava ali em causa. Imagino que estivesse, mas era preciso mais celeridade para que este processo tivesse decorrido nos timings corretos e, portanto, um sete à direção do INEM. E, já agora, eu também daria um oito à Ministra da Saúde, porque tem uma palavra a dizer sobre quem dirige o INEM, vai ter uma palavra a dizer sobre isso muito em breve e estou curioso para perceber qual é a decisão sobre a direção do INEM.

Posso só fazer aqui uma correção? É que acabo de receber aqui.

São seis.

A Judite é que tinha razão. São seis. Tenho aqui uma correção do Zé Ribeiro e Castro, que nos está a ouvir e, portanto, faço questão de dizer. Já agora, digo o que ele diz. São três em Aveiro, um no Alto Minho, que é Ponte Lima, um nos Açores e um na Madeira.

Eu não gosto de contrariar, porque sabes mais do que eu nessas coisas, mas tinha quase a certeza que eram seis.

Eu também achava que tinha visto há pouco tempo e pronto, está feita a correção e o pedido de desculpas. Fica aqui feita essa correção. A média deste "E o Vencedor É?" é ainda assim positiva e vamos continuar a falar de saúde também no Explicador, depois das 18h, num debate entre PS, PSD e Chega, a propósito das urgências hospitalares, de tudo aquilo que se está a passar no SNS. Fica por aqui esta edição de "E o Vencedor É?". Há mais amanhã, depois das 08h30 da manhã.