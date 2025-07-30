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Este é o som do "Juventude das Manhãs 360", que também pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo site do Observador. Carla, esta quarta-feira está conosco o Ricardo Conceição. Sendo que esta manhã temos uma agenda mobilizadora, procuramos quem queira contratos de associação para o pré-escolar, vamos à polêmica dos meios aéreos. Mas hoje é tempo de balanços. Ricardo, como é que foi este primeiro mês da liderança do José Luís Carneiro? Faz hoje um mês.

Essa é uma boa pergunta, Carla Jorge Carvalho, porque não sei. José Luís Carneiro parece um pouco perdido, está um pouco numa encruzilhada, sem saber bem para que lado deve ir. Também compreende-se, está numa posição muito difícil, muito complicada.

Nova para o Partido Socialista.

Sim, faz agora um mês que assumiu funções como secretário-geral do Partido Socialista. De resto, há um texto da Rita Tavares que está no site em manchete e que explica bem a encruzilhada em que José Luís Carneiro está. Um mês depois, ainda não se conseguiu perceber que linha irá seguir. Apareceu com uma linha construtiva, com uma oposição construtiva para tentar criar pontes, construir alternativa ao governo, pondo sempre o interesse do país à frente dos interesses partidários. Depois, nas primeiras tropações e nas primeiras críticas internas, endureceu a voz, tentou distanciar-se do governo, tentou dizer que o governo, se continuar a ter acordos com o CHEGA, não conta com o Partido Socialista. Bom, o governo tem a faca e o queijo na mão, portanto, o governo decide com quem quer fazer o quê e quando. Não vale a pena iludirmos com isto, porque o governo quando precisa de uma coisa vai à esquerda, outra coisa vai à direita e é assim que vai continuar. E o PS, se calhar, já não deveria estar a perder tempo com isto. Depois, a solução apresenta aqui mais um conselho estratégico, mais uma espécie de Estados Gerais. São sempre as mesmas pessoas de sempre, são sempre as mesmas pessoas a emitir as mesmas opiniões. Tudo isso é muito importante para os partidos criarem alternativas, criarem pensamento. Eu não estou a dizer que isso não é importante. Acho que não é aí que vai ganhar um voto.

É muita gente.

São 94 pessoas.

É muita gente. Mais valia um pequeno grupo de pessoas dedicadas a preparar, de facto, uma estratégia do que um grupo que parece que se quer incluir toda a gente.

Mas isto não é um pouquinho a marca dos Estados Gerais de António Guterres, em que se quer chamar e convocar muitas pessoas.

Mas esse tempo já passou.

José Manuel, desculpa, ias acrescentar alguma coisa?

Não. Desculpa, foi aqui um barulho.

Esse tempo já passou. Se calhar, fez sentido na altura. Agora, vivemos noutro tempo, noutra realidade. Estes grandes grupos de reflexão são as mesmas pessoas que ciclicamente assinam aqueles abaixo-assinados contra tudo e mais alguma coisa. São exatamente os mesmos nomes.

Muitos deles que governaram o país.

Exatamente. Quem sou eu para estar aqui a dar conselhos? Nem quero isso, mas tem que estar na rua, tem que estar no terreno. Se quer fazer oposição, tem que estar no centro de saúde às 07:00, tem que estar no hospital. É aí que vai conseguir atrair a atenção mediática, é aí que vai conseguir expor as alternativas, se as tiver, e é aí que terá de fazer uma oposição. Porque vamos lá ver, o Partido Socialista é um partido fundamental para a democracia portuguesa, está em terceiro. O PS pode não querer ver a realidade, mas está em terceiro, está atrás do CHEGA. E durante este primeiro mês, José Luís Carneiro mostrou-se pouco firme. Começou, desenhou um rumo, mas logo arrepiou caminho e agora mostra-se pouco firme no rumo que pretende seguir. E isso não é bom nem para ele, nem para o Partido Socialista. Tem de escolher o rumo, tem de escolher para onde quer ir. Pode ser o rumo certo, pode ser o rumo errado. Cá estará ou para receber os louros ou para arcar com as consequências. Por isso, Carla, eu acho que eu dou um nove a José Luís Carneiro neste primeiro mês, por não estar ainda, um mês depois, a conseguir definir um rumo muito concreto e definido.

Hoje tem um rumo, o Observador revela. Vai a São Bento.

Sim, hoje tem uma reunião com o primeiro-ministro. Acho bem.

No sentido do que estavas a dizer, em que o PS está a definir até que ponto que quer se coligar.

Exato.

Se o GPS.

É para São Bento. E agora há menos trânsito em Lisboa, é aproveitar.

É aproveitar. Um nove para este primeiro mês de José Luís Carneiro.

Vai para São Bento, mas não é para ficar lá, atenção.

Pode ser uma manchete: "Carneiro a caminho de São Bento".

Ora, quem parece ter um rumo é Enrico Venanmel, Paulo.

Tem? Vamos ver.

Tem prioridades para uma agenda mobilizadora.

Já traçou as IMUT. Pois, a questão é essa.

Várias questões que isso levanta. Há um artigo no Público que eu chamo de redação de Gouveia e Melo, onde ele elenca as prioridades daquilo que ele chama de prioridades e eixos estruturantes da agenda mobilizadora de uma magistratura de influência. Os clichês estão cá absolutamente todos, paremos isto e vamos ver o que aqui está. E adivinhem quais são as prioridades que o almirante, depois de andar no terreno a falar com as pessoas durante vários meses, descobriu. Por esta ordem, ele próprio as coloca em ordem de prioridade, se quiserem: habitação, saúde e imigração. Quem diria?

Surpresa.

Que surpresa. E depois, além dos clichês da linguagem, uma estrutura de influência, agenda mobilizadora, que basicamente estão na política há 30 ou 40 anos e que nos trouxeram até aqui. Gouveia e Melo diz também que não podemos continuar a ignorar os sinais que há nestas áreas, obviamente, ou adotar as receitas de sempre, que já provaram não resolver nada e que apenas têm agravado os problemas. Ora bem, se ele acha que as receitas de sempre não dão certo, e eu acho que tendemos a concordar com ele, depois no resto do artigo, estamos à espera que ele apresente receitas novas, ideias novas para estas áreas. Mas não. O problema é que aquilo que ele diz para cada uma das áreas é rigorosamente aquilo que se anda a dizer há anos ou há meses, em função do tempo.

Deixa-me adivinhar. Será, no caso da habitação, mais construção?

Bingo!

Mais habitação pública?

Também, bingo. Mais alguma coisa sobre o papel do Estado, desburocratizar, por exemplo.

Sim.

Bingo. Portanto, está lá tudo.

Eu não disse porque eu não consigo dizer desburocratizar.

Desburocratizar. Também não é palavra fácil.

Não te atrapalhes.

Acertaram nas receitas novas que o Gouveia e Melo-

Tenho que treinar muito.

Saúde. Querem tentar a saúde?

Deixa-me pensar.

Saúde, o que é preciso na saúde?

Desmantelar o SNS.

Não.

Salvar o SNS.

Ah, salvar, pois é.

É preciso mais eficiência e mais organização. Quem diria que, de facto, nós na saúde precisamos disto? E na imigração, querem adivinhar?

Regras.

Nada de portas escancaradas.

Regular, está lá. E mais? E depois as pessoas que cá estão?

Integração.

Regulação e integração. Pronto, cá está na imigração. Ora bem, cá temos então o grande manifesto político de Gouveia e Melo. Antes de mais, o papel de Presidente da República é um papel ingrato, porque tem poder, de facto político, é o supremo magistrado da nação, continuando nos clichês, mas não tem poder executivo nenhum. Veja-se como Marcelo Rebelo de Sousa se espalhou ao comprido quando tentou ter um objetivo, que era acabar com os sem-abrigo durante a sua legislatura, a sua magistratura, o seu mandato. E vai sair de Belém com muito mais sem-abrigo do que quando começou, porque de facto o presidente não tem poder nenhum.

Mas pode estar atento aos sinais quando as coisas já aconteceram. Se nós temos um problema.

Tem poder de veto e dessas coisas, e de influência de alguma maneira, mas não tem poder executivo no sentido de fazer acontecer coisas no terreno.

Não.

E esse papel é ingrato, de facto, porque tirando isso, a campanha eleitoral fica um bocadinho vazia. O que é que um candidato a presidente pode propor, em termos práticos? As pessoas querem, de facto, que os seus problemas sejam resolvidos e o presidente da República não é a pessoa certa para os resolver, são os governos, as autarquias e por aí fora. Era bom era que os candidatos a presidente encontrassem o seu caminho, o seu espaço em termos de discurso político, para não fazerem estas figuras de acharem que vão ajudar a resolver estes problemas, que são problemas reais, que existem de facto, o diagnóstico é bem feito, mas depois faltam-lhes as medidas, e acho que este artigo do Gouveia e Melo é bem um exemplo disso, é mais do mesmo, é uma redação, basicamente. Se eu pedisse ao ChatGPT para escrever 5 mil caracteres sobre três problemas centrais neste momento em Portugal, não sairia muito longe disto. É o azimute de tudo aquilo que tem sido dito nos últimos tempos. E depois, se ele fixar algum objetivo para isto, corre o risco de falhar em todos, porque não depende dele, depende dos governos. E é isto. Não sei muito bem o que nos diga mais sobre isto.

Tratas o ChatGPT por tu?

O ChatGPT?

Eu cumprimento sempre.

Achas que tratas por senhor? Achas que é senhor?

Tu respeita, porque daqui a uns tempos, não sabes.

Ele vai mandar em ti. Só falta a nota, então.

Temos aqui um almirante no seu labirinto. A nota eu dou um oito, porque há aqui um esforço, de facto, de dizer qualquer coisa. Enfim, nestes momentos em que provavelmente as atenções vão estando viradas para outro lado. Mas eu acho que ainda tem que fazer mais, Gouveia e Melo. Já agora, nós esperamos algo diferente de alguém que tem um trajeto político diferente, que não vem dos partidos, nem da política, e eu acho que aqui é um bocado mais do mesmo.

Alguém que se apresenta como diferente.

E aqui, neste caso, até isso falha. Parece mais do mesmo, parece que é uma pessoa que está em cargos de governo.

E podia ter arriscado um pouco ao sugerir apenas como tema algo que não estivesse na ordem do dia, ou seja, de olhar para o futuro e dizer: "Isto pode vir a ser um problema". Porque olhar e ver os problemas que agora todos veem, não é assim excecional.

É isso mesmo.

Aí depois ia ser acusado de estar a ignorar a realidade.

Não é fácil, de facto, mas então é melhor ficar calado.

E fazendo campanha calado.

Para ele era melhor, mas agora já percebeu que tem que falar.

Agora tem de falar.

José Manuel, ontem muito se falou, aliás, nos últimos dias, como sempre que temos um momento de muitos incêndios no território, muito se fala sobre os meios aéreos, a importância, a falta deles. Como é que estás a acompanhar essa discussão? Sobretudo o autarca de Ponta do Barca tem falado muito sobre isso. Ontem a ministra-

Olha, eu estou cansado.

Estás cansado?

Estou cansado e estou cansado também com a ignorância teimosa das pessoas sobre esta matéria. Eu vou dizer o seguinte: os meios aéreos em incêndios que estão a lavrar com força brutal na frente do incêndio servem para pouco ou nada Porque a água que deitam evapora-se antes de chegar às chamas, porque o calor não deixa que seja de outra forma. Têm apenas uma utilidade, calar os jornalistas e calar os autarcas. Não servem para mais nada.

E acalmar as populações.

E acalmar as populações. Só que é preciso explicar isso mesmo. Não é assim que o problema se resolve. Os meios aéreos têm muita utilidade para conseguir evitar reassentamentos, para conseguir dominar rapidamente incêndios pequenos.

Atacar na primeira hora.

O primeiro ataque, a primeira hora, são muito importantes. Quando os incêndios estão numa zona complexa como aquelas, não servem para nada. E não houve gafe nenhuma da Ministra da Administração Interna. Naquele caso, eles são irrelevantes. E quando meio mundo começou a dizer que era uma gafe, é porque meio mundo é ignorante e não anda a olhar para aquilo que tem vindo a ser dito. Ontem, uma coisa que foi caso candido. Obviamente, a nova Ministra da Administração Interna não percebe de incêndios. Ela era uma jurista, esteve no Tribunal Constitucional, depois foi Provedora de Justiça. Não é a área de especialidade dela. Ela esteve num briefing na Autoridade Nacional de Proteção Civil e candidamente disse cá fora o que lhe foi dito lá dentro. Quem lá estava dentro era especialista e sabia do que estava a falar. Ela não inventou. Quem conhece também aquela região, a ideia de Ermida, e já lá esteve, eu já lá estive, sabe que aquilo são vales muito profundos, sem vias rodoviárias e muitas vezes a única coisa que há a fazer é esperar que o fogo chegue a um sítio onde possa ser combatido. Com uma particularidade: convém que lá não existam casas. Convém que os autarcas não autorizem a transformação, por exemplo, de abrigos para animais em segundas habitações, onde nesta altura do ano as pessoas estão a passar férias. Porque quando isso acontece, a prioridade dos bombeiros é salvar as pessoas e os bens e muitas vezes deixar passar o fogo, porque não há outra coisa, porque a prioridade, naturalmente, é salvar as pessoas. Isso foi dito noutra dia na televisão pelo antigo presidente do IPMA, Miguel Miranda, que disse que quem dá essas autorizações de construção é corresponsável pela dificuldade depois em combater os incêndios. Porque depois há outra coisa que também escusamos de ter ilusões. Nós podemos limpar à volta das casas, mas não podemos limpar, nem devemos limpar a floresta toda. Os jardins é que nós andamos lá a fazer essas coisas, mas nos jardins não há biodiversidade, não há vida selvagem. E não é isso que queremos, julgo eu. Com as nossas condições, a única forma de mitigar o problema, de facto, é ter algumas atividades económicas que hoje em dia não são nem atrativas, nem pagam, como por exemplo a pastorícia, que podem ajudar a mitigar o problema e a tornar menos violentos os incêndios. Mas quantas pessoas é que querem ir para pastor? É que nem os imigrantes querem ir para pastor, que eu saiba. E não é fácil. Temos formas de remunerar essa atividade como deve ser? Temos dinheiro para isso ou achamos que o importante é continuar a ter mais helicópteros e mais aviões, para depois mostrar nos telejornais e aos autarcas e às populações que está tudo a ser feito? Esta discussão, para quem acompanha o tema dos incêndios há décadas, é uma discussão recorrente. É evidente que os meios aéreos não estão lá só para fazer número, estão lá para situações muito específicas. Naqueles casos concretos, por exemplo, na parte daquilo que eu vejo, afinal não estou lá para ver exatamente aqueles incêndios, mas pelo que eu percebi que foi dito pelos responsáveis da Proteção Civil, se houve área onde houve evolução positiva nos últimos tempos, foi nessa. Há mais competência, há pessoas que sabem mais o que estão a fazer no terreno do que há uns tempos atrás, onde ia para o terreno qualquer pessoa, qualquer bombeiro. Porque reparem, boa parte dos bombeiros que estão naquelas zonas nem sequer podem estar nas frentes de incêndio, e ainda bem que não estão. E eu vou explicar porquê. Porque se eu for um bombeiro aqui da zona de Sintra, e eu não sei se neste momento se lá estão alguns ou não, mas é natural que estejam. Porquê? Porque são zonas despovoadas. Nas zonas despovoadas, não há gente que vá para os bombeiros, porque não há pessoas, precisamente. Quando há incêndios, vão pessoas de outras regiões do país, vão pessoas do litoral, que não conhecem o terreno. É bom que não se arrisquem, porque se se arriscarem, ficam lá, morrem. São voluntários, sim, claro. O bombeiro não vai para lá de graça. Tem um pagamento.

Sim, sim, também há essa.

Sim, claro. São voluntários, mas não conhecem o terreno, não podem conhecer o terreno. Não andam lá durante o ano. Quem anda lá durante o ano todo são aquelas forças de bombeiros sapadores, que felizmente já temos algumas, durante muito tempo não tínhamos. Muitas nem sequer usam água, usam enxadas, motosserras e coisas desse gênero para criar zonas onde o fogo não progrida. Porque conhecem o regime dos ventos. Não se deixam enganar facilmente e apanhar numa armadilha. São de facto situações muito complicadas quando, como ela explicou, se deixa o fogo progredir.

Nós aqui temos a ideia de que os 500 bombeiros que estão no terreno estão todos com os carros, com as mangueiras e com água a apagar o incêndio, quando estão a tentar controlar o incêndio e a tentar defender-se sobretudo as aldeias. O que está no meio vai ardendo.

Defender as aldeias e às vezes defender casas isoladas. Há pouco tempo, num fim de semana, a dar umas voltas por uma zona do interior, fiquei espantado com a quantidade de poios agrícolas que tinham sido transformados em segundas habitações. E eu pergunto: quando voltar a haver um fogo naquela zona, e houve um grande em 2017, o que vai acontecer? Naquele caso concreto, é uma zona um bocado hippie, e aquilo são sobretudo estrangeiros. Mas tiveram autorizações. Alguns nem sequer têm eletricidade, têm poços, depois têm energia solar e coisas desse gênero. Tudo muito moderno. Mas as pessoas estão lá, têm crianças. Passaram oito anos dos grandes incêndios, não é? Foram em 2017, estamos em 2025. Já está tudo outra vez cheio de mato, tudo outra vez cheio de árvores. Toda a gente sabe que este verão vai ser difícil. Toda a gente sabia que esta semana ia ser difícil. Bastava olhar para as previsões meteorológicas, não é preciso ser gênio. Vento seco de leste, nem sequer é preciso estar muito calor para termos o risco de grandes incêndios. Depois de uma primavera tardia muito úmida que fez crescer tudo, está prontinho.

A tua nota vai para os termos da discussão que está a ser feita.

A minha nota vai para a obsessão que há. Ontem, qual era o problema? Parece que havia três helicópteros que não estavam operacionais, dos 78. Estavam 75 e de repente isso é que é o problema. Por favor, preocupem-se com as coisas sérias. E acho que nisso há a responsabilidade dos autarcas, que deviam, por um lado, não fazer muitas dasneiras que fazem ao permitir a pulverização das habitações, ajudar a fazer boa pedagogia, em vez de fazerem má pedagogia. E também há um bocadinho de responsabilidade da nossa classe profissional, que ano após ano não houve. Ontem havia um ou outro artigo em vários sítios, eu vi, que explicavam como é que as coisas aconteciam. Mas depois havia esta obsessão, que um gajo liga as televisões e é: "Faltam meios aéreos". Isto é desinformação. Desinformação não são só redes sociais. Isto também é desinformação. Portanto, para esta desinformação vai um sete e não vai menos, para ver se ainda têm hipótese de recuperar e aprender alguma coisa.

Porque ainda teremos muitos dias de cobertura de incêndios, infelizmente. Bruno, e há também um outro problema com a rede do pré-escolar. O governo abriu um concurso, mas não há quem queira entrar aqui nos contratos de associação.

E a culpa é do Estado, que oferece condições aos privados, que os privados não podem aceitar. É uma oferta que são obrigados quase a rejeitar. O Estado não consegue garantir o pré-escolar. As necessidades que supre são cerca de 50 e tal%, ou pelo menos foi assim no ano letivo 2023/2024, isto segundo a FENPROF, que neste caso será insuspeita, pelo menos para falar do alcance da rede pública. E então o governo abriu 12 mil vagas para os privados e apenas se candidataram a 1200 vagas. E o que nós temos aqui é o Estado que não cumpre as suas obrigações e depois o foco a passar para os privados.

Sim, mas a oferecer 208 € por cada lugar.

208 € por cada vaga e 15 mil € por cada nova sala que seja aberta. O problema aqui de base é que o Estado não consegue suprir estas necessidades. E então é quando não consegue suprir que vai atrás dos privados, em vez de haver aqui um planeamento desde o início entre a oferta pública e privada, para que não recorra aos privados em desespero de causa, ainda por cima com condições que os próprios privados dizem que não podem aceitar, por exemplo. Isto é a resposta da Associação de Creches e Jardins de Infância, que diz que estes valores que falámos propostos pelo governo são claramente insuficientes para garantir a frequência gratuita de uma criança. Dizem que é completamente impossível, porque de acordo com estes contratos de associação propostos, os custos não letivos, a alimentação e o prolongamento do horário só podem ser cobrados aos pais em função do seu rendimento. Isto são regras que no público se compreendem bem.

Mas quando tens o privado como uma extensão do público, as mesmas regras têm que ser postas. Ou seja, se vais a uma PPP, a um hospital PPP, obviamente aquilo é o Estado para todos os efeitos.

É o Estado, mas então o Estado tem que pagar.

Tem que pagar, exatamente, ao operador, não pôr as pessoas a pagar.

Exatamente, mas isso é admissível. O que não se pode fazer é políticas sociais à custa dos privados. Por exemplo, quando tu tens os transportes públicos, tens uma linha que é concessionada, ou até uma autoestrada, tens aquelas estimativas de tráfego e o Estado paga o resto. Aqui não pode ser diferente. Não podes dizer que as pessoas não pagam pelos filhos estarem mais horas no jardim de infância, e quem suporta esses custos são os privados.

É o gestor, naquele caso.

Sim, não é exequível isso.

Não, isso não é possível.

Para estas creches privadas, era muito mais confortável se pudessem fazer os acordos com o Estado e não perdessem dinheiro, porque não estavam dependentes de terem clientes. Agora, se ficam dependentes do pai que entra e do pai que sai, que põe a criança, tira a criança, muda de morada e enche ou não enche Agora, se o Estado dissesse de repente que comprasse por grosso, eles até vendiam mais barato do que o custo que costumam cobrar aos privados, de certeza absoluta. Aos privados particulares. De certeza que cobravam mais barato. Aos Estado cobrariam mais barato porque lhes dava segurança. Agora, por ter dinheiro é que é mais complicado.

Não, mas há quem veja nesta política uma oferta aos privados. Aliás, o caso da FENPROF, eu comecei por elogiar nos números, mas tenho que criticar aqui, porque a FENPROF em relação a estas ofertas do Governo e a estas propostas do Governo, vem dizer que isto é dar dinheiro de bandeja aos privados. Ora, se os privados recusam as propostas, as condições que são apresentadas pelo Governo, em que é que isto é oferecer dinheiro de bandeja aos privados? Todos nós concordamos que a rede pública deve ser alargada, porque senão chega e cria desigualdades entre os portugueses, que todos conhecemos e ontem falámos aqui no Contracorrente, falou-se da questão demográfica. Não é só por isto que os portugueses não têm mais filhos, mas isto também conta. E esta medida pode ter muito boa vontade, mas se cria este tipo de desigualdades para os portugueses, para os cidadãos e para os operadores privados, para os estabelecimentos privados de ensino, então não é uma boa medida.

Não é uma boa medida. Nota para o Governo?

Sim, eu vou dar um cinco para esta medida que fica a meio do caminho e não é boa para ninguém.

Há coisas que nunca mudam. Não há uma única positiva neste "E o Vencedor É?".

É uma vergonha.

Estranho. Vamos tentar outra vez logo à tarde, na "Tarde Política".