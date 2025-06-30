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As notas são de 0 a 20 e servem para avaliar temas e protagonistas da atualidade. Notas que hoje vão ser atribuídas pela Judite França e pela Raquel Abecasis, a que se junta o médico infeciologista, chefe de serviço do Hospital de São João, professor catedrático António Sarmento. Foi a primeira pessoa em Portugal a receber uma vacina contra a Covid-19. E autor, e é isso que o traz a esta edição de O Vencedor, de uma crônica publicada este fim de semana no Observador com o título: "Caluniem, caluniem, que alguma coisa há de ficar". Senhor professor, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que anda a ser caluniado?

Estou?

Estou sim, senhor professor. Bem-vindo. Boa tarde.

Estava a ouvir mal. Pronto. Eu aqui, penso que expliquei isso mais ou menos bem, é que a calúnia não é necessariamente uma mentira. Pode ser uma distorção da realidade, porque se só se falar numa determinada porção de uma realidade, é como se a outra não existisse. E, portanto, é estar a distorcer aquilo que é real. Se só estivermos a falar realmente em tudo aquilo de mau que acontece, e se forem comprovadamente verdade, pois devem ser denunciadas e publicitadas. Mas, se ao mesmo tempo não se falar na quantidade de coisas boas que se fazem diariamente, isto distorce a realidade. Ora, distorcer a realidade é, no fundo, uma forma de mentir, sem mentir. Percebe?

E o senhor professor fala especificamente do Serviço Nacional de Saúde.

Sim. O Serviço Nacional de Saúde, vimos agora nos últimos dias, tem porcos, tem coisas que estão mal, que nos escandalizam, que nos chocam, que têm que ser corrigidas e que têm que ser denunciadas, depois de comprovadas, que são verdade, e muitas serão, com certeza. Agora, se só se falar nisso, qual é a imagem que fica? É que é tudo mau, percebe? E não é. A grande maioria das coisas são boas, e isto tem um efeito muito perverso.

Mas senhor professor, não é verdadeira esta ideia de que o SNS tem uma dificuldade cada vez maior de dar resposta aos utentes?

Olhe, é verdade, mas ainda faz muita coisa boa e não está perdido. E acima de tudo, se agora as pessoas, começarem os próprios profissionais a deixarem-se contagiar, desanimam, perdem a vontade de trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, abandonam o barco.

Estamos aqui com algumas dificuldades em estabelecer contato com o professor António Sarmento.

Está a ouvir?

Agora sim, senhor professor.

Estou mudado de sítio, que às vezes no meu gabinete tenho má rede. Mas ia dizer-lhe que há duas formas, a meu ver, de mentir. É dizer uma mentira pura, uma coisa que não é verdadeira, e é distorcer uma realidade. E o que é distorcer uma realidade? É só apresentar uma faceta dessa realidade. Portanto, se se apresentarem só os escândalos, as coisas más, as coisas que ocorrem no Serviço Nacional de Saúde, as pessoas começam a desconfiar, a não confiar no Serviço Nacional de Saúde. E os próprios profissionais que nele trabalham começam a sentir-se mal, começam a querer fugir de uma coisa que aos olhos das pessoas parece que está tudo mal. Candidatos a médicos, os próprios alunos, vão começar a dizer: "Não, vamos querer outra profissão."

E é melhor ir pro privado, ou ir pro privado, eventualmente, do que ir para o SNS. Senhor professor, acha que há uma intenção deliberada de omitir as virtuosidades do Serviço Nacional de Saúde?

Não. Acho que o efeito é mau. A intenção pode existir ou não existir. Agora, a distorção da realidade ocorre. Se há alguém que a faz de propósito, não estou a dizer que seja ou que não seja. Percebe? Agora, o efeito é pernicioso, o efeito é um efeito maléfico.

E pegando no título que escolheu para esta crônica, o que há de ficar, apesar da calúnia?

O que é que fica?

Sim.

Mas não é apesar, é pela calúnia. Mesmo que as pessoas dizem: "É tudo calúnia", mas alguma coisa fica sempre gravada de negativo nas pessoas. No fundo, é isso que eu queria dizer. Por isso é que o Robespierre, se é que isto é do Robespierre, na Revolução Francesa, diziam: "Digam mal, mesmo que seja mentira. Digam mal, porque há de resultar nalguma coisa." Com o Serviço Nacional de Saúde, só se mostra o mal, distorce a realidade e, portanto, mesmo que isso não seja a parte mais importante da verdade e da realidade, seja apenas uma pequena faceta, no espírito das pessoas fica sempre a dúvida. É como a difamação. Por exemplo, quando alguém nos conta, nos vem dizer: "Sabes que fulaninho de tal fez isto assim, assim e tal." E a pessoa diz: "Não, não acredito, não pode ser." E até nem é, mas alguma coisa ficou.

Fica ali uma semente.

Alguma dúvida ficou. É, fica uma semente. É isso mesmo. E, portanto, é isso que eu queria dizer. Nós próprios médicos temos que ter cuidado com isso. Eu trabalho no Serviço Nacional de Saúde e já muitas vezes o critiquei, e já muitas vezes disse: "Isto vai mal, isto está mal, isto está a piorar." Mas se a pessoa não tiver alguma contenção nisso, isso ainda piora mais, porque as pessoas desanimam, porque as pessoas perdem o estímulo, e portanto, é muito mau. Agora, também há muitas coisas más noutros sistemas de saúde, quer privados, quer sociais. É evidente que há, também. Se também elas começarem a ser publicitadas desta forma, também o desacreditam. E as coisas não são, de modo nenhum, perfeitas nesses setores, não são mar de rosas, não são paraísos. Não há, de um lado, o mau, que é o Serviço Nacional de Saúde, e do outro lado, o bom, que é o privado. Claro que não. Ambos têm coisas boas e ambos têm coisas más. Nós temos que ter cuidado em não dizer só o mal do Serviço Nacional de Saúde, achando-se depois que é este que está mal e que o resto não presta. Aliás, vou dizer uma coisa: é uma técnica que acontece há muito em serviços públicos, não é só na saúde, que é dizer mal. E subfinanciar. Ao subfinanciar, ele funciona pior. Aquilo é um ciclo vicioso que se autoperpetua. Eu acho que nós, profissionais do Serviço Nacional de Saúde, temos que dizer: aquilo que está mal tem que ser denunciado e provado, mas há imensa coisa boa que se faz todos os dias. Ainda outro dia eu jantava com umas pessoas, que eu nem conhecia ninguém, e na mesa onde eu estava, as pessoas diziam unanimemente: "Isto parece que está tão mal o Serviço Nacional de Saúde, está péssimo." E todas as experiências nossas nos hospitais públicos até agora foram boas.

Uma questão de percepções. Senhor professor, pedia que continuasse conosco, ainda gostávamos de voltar a falar consigo, mas deixe-me agora ouvir a Judite de França neste "E o Vencedor?". Que nos traz o tema das eleições presidenciais com uma pergunta na bagagem: onde fica o Bloco de Esquerda, Judite?

É uma boa pergunta, porque a entrada de António Filipe como candidato presidencial apoiado pelo PCP clarifica uma parte do tabuleiro político, mas, como tantas vezes acontece, o que parece clarificar para uns, complica para outros. E neste caso, o principal prejudicado é o Bloco de Esquerda, porque o Bloco não tem candidato, não tem posição anunciada e está agora num beco mais estreito do que aquele em que já estava. António Filipe é um nome sólido dentro da tradição comunista, é respeitado, é um constitucionalista, fez um bom trabalho como substituto de Aguiar Branco naquele intermédio, quando não havia decisão ainda sobre o presidente da Assembleia da República. É evidente que isso não chega para o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não vai apoiar um candidato comunista, nunca o faria. E portanto, que caminho é que lhe resta? Avançar com um nome próprio, como fez com a Marisa Matias em 2016 e depois em 2021? Não creio. Na altura teve menos de 4%. E portanto, repetir esse tipo de resultado era ter um Bloco de Esquerda mais enfraquecido ainda do que já está. E apoiar um nome que fosse consensual na esquerda, a não ser que seja o salvífico Sampaio da Nóvoa, que toda a gente fala, mas que o próprio ainda não-

Está desaparecido em combate.

Está desaparecido em combate.

António Costa Curto, não. Não vejo o Bloco de Esquerda a apoiar António Costa Curto.

De todo. O centro-esquerda do Bloco de Esquerda é muito à direita. Talvez, neste xadrez, a possibilidade da entrada de Augusto Santos Silva possa, de alguma forma, no eleitorado flutuante, dar aqui algum espaço à esquerda mais à esquerda, que não é PC, mas eu acho muito difícil que o Bloco de Esquerda anuncie um endorsement a Augusto Santos Silva. Acho isso muito difícil. E acho que para o Bloco de Esquerda, que tem vindo a perder votos, esta fragmentação significa ainda uma maior invisibilidade perante os eleitores. E portanto, o Bloco, na posição do xadrez, está encostado. Se se movimenta, pode dividir ainda mais um campo já saturado de candidaturas. Se não se mexe, acaba por ser, como se diz no xadrez, comido. Desaparece. E portanto, é uma encruzilhada muito cruel quando o espaço público à esquerda está assim e à direita está ocupado por figuras que, por mais distintas que sejam, no fundo, estão a competir um eleitorado completamente diferente. E portanto, a esquerda, neste caso, apanhou o pior caminho possível para si. O que significa que é uma esquerda que não está concertada, é evidente, mas não pensou minimamente no que poderia acontecer num cenário como este, que era um cenário altamente provável.

Raquel Lucas, tu queres dar notas. Dois protagonistas, vamos começar pelo primeiro. Vais avaliar os primeiros passos de José Luís Carneiro, já na liderança do Partido Socialista, e de pleno direito. É, porque não encontramos ainda um José Luís Carneiro muito diferente daquele que fomos vendo nos últimos dias, antes ainda da eleição interna. Eu diria que o discurso que José Luís Carneiro faz na noite em que é eleito e depois as várias declarações que tem feito, até deu uma entrevista já no dia seguinte da sua eleição, mostram ainda um líder do Partido Socialista que está sobretudo concentrado no seu próximo desafio. E eu acho que é isto que vamos ter até depois das autárquicas. Eu acho que José Luís Carneiro percebe, e bem Que o reabilitar ou o início de uma reabilitação do partido passa muito pelas autárquicas. E eu acho que isso faz com que José Luís Carneiro deixe, de facto, para segundo plano, um tema que só lhe traz problemas, que normalmente só traz problemas ao Partido Socialista, que são as eleições presidenciais e a opção sobre quem apoiar. Desta vez não é diferente do que tem sido nas últimas décadas, mas também a questão orçamental. José Luís Carneiro já veio dizer en passant que, em princípio, está de acordo com a descida do IRS, está só preocupado com as contas públicas, com as notícias que ouvimos ainda há bocado, escusa de estar muito preocupado e, portanto, tem um primeiro obstáculo, ainda antes das eleições autárquicas, já ultrapassado, que é deixar passar o próximo orçamento de Luís Montenegro, fazendo contas a que o orçamento é entregue em outubro e que as eleições autárquicas são também em outubro, dizendo que a sua primeira prioridade são as eleições autárquicas, deixa já esse assunto resolvido. E no fundo, o que eu gostava aqui de sublinhar? Eu acho que José Luís Carneiro está a adoptar, face às atuais circunstâncias, uma estratégia inteligente, que é não querer ser um líder muito vincado já, com grandes diferenças em relação ao passado, deixar isso para mais tarde e apostar tudo em tentar, seja de que forma for, seja em número de autarquias vencidas, seja tentando ganhar uma das grandes cidades, poder cantar vitória na noite das eleições autárquicas, porque isso é, de facto, determinante para o Partido Socialista. Se não o conseguir fazer, também já está a preparar terreno. Também já o ouvimos hoje a dizer que este é um desafio difícil, porque há 50 presidentes de câmara que não se podem recandidatar. Portanto, ele já tem a contabilidade feita e além disso, não foi ele que preparou o processo. Ele limitou-se a pegar num processo que já estava em andamento e que ninguém o poderá acusar de não ter dado tudo por tudo para ajudar o partido. Parece uma estratégia inteligente, embora tenha um preço, que é o de poder continuar a ser alvo das críticas daqueles que dizem que ele não é o líder ideal para o Partido Socialista. Mas eu acho que ele, de facto, na sua carreira política, tem provado que a discrição lhe tem trazido ganhos políticos. Foi assim na administração interna, foi assim nos vários lugares que foi desempenhando, onde foi conseguindo chegar à custa da forma como orientou a sua atuação. Vamos ver se resulta na liderança do Partido Socialista, sendo que o Partido Socialista está, de facto, num momento muito particular e, portanto, pode ser que precise de um líder como José Luís Carneiro.

Vais também falar, Raquel, dar nota à nomeação de Carlos Moedas para um grupo de conselheiros da Comissão Europeia para as questões de habitação.

É, eu acho que Carlos Moedas teve aqui mais um presente enquanto continua a refletir sobre se vai ou não candidatar. Eu gostava de poder fazer um exercício aqui, que era: e se Carlos Moedas amanhã vier dizer: "Refleti, afinal não quero ser candidato à Câmara de Lisboa." Como é que fica a AD? Como é que fica o PSD? Em que situação é que Carlos Moedas deixaria o seu próprio partido? E com que preço pessoal para ele, político para ele, é que ficaria? Portanto, eu acho que a recandidatura de Carlos Moedas é mais ou menos como a não candidatura de António Vitorino, falávamos aqui há uns dias. Toda a gente já sabe o que é que vai acontecer. Agora, eu acho que ele estrategicamente está a usar esta indecisão para poder prolongar-se o maior tempo possível à frente da Câmara, mostrando obra e tendo uma latitude de ação que não poderia nunca ter se já tivesse anunciado que era candidato. E hoje teve um presente particularmente saboroso para ele, que é ter sido nomeado para este conselho consultivo para a habitação acessível junto da Comissão Europeia. E ele faz questão de sublinhar que é o único presidente da Câmara que foi escolhido para isso. Carlos Moedas, todos sabemos, foi comissário europeu, tem boas relações na Europa e particularmente nesta Comissão Europeia dirigida por Ursula von der Leyen, que é da mesma cor política que o próprio Carlos Moedas e, portanto, isso terá tido alguma influência na sua escolha. Agora Eu acho extraordinário que ele venha justificar a sua escolha pelos resultados fantásticos que tem tido em matéria de políticas de habitação acessível em Lisboa. Porque ou Carlos Moedas vive numa Lisboa que nós não conhecemos ou então está muito longe da realidade, porque nós não vemos os resultados dessa ação, de um aumento da oferta da habitação acessível, de tal forma fantástico que em toda a Europa é o presidente da Câmara de Lisboa que é escolhido para integrar esta comissão. Como as últimas notícias, eu tenho aqui à minha frente uma notícia de um jornal especializado nas questões do imobiliário, é de 7 de maio, portanto, tem um mês, e diz que comprar e arrendar casa em Lisboa está cada vez mais caro. E depois explica e vai dando números e diz que apesar da situação ser muito má em todo o país, Lisboa ganha todos os recordes e os preços da habitação e de arrendamento continuam a aumentar em flecha e, portanto, com as pessoas sem soluções, uma pessoa que esteja à procura de uma renda acessível, sem soluções para poderem encontrar casa em Lisboa. E eu percebo que isto é uma boa nomeação para Carlos Moedas, percebo que ele faça disto um trunfo para a campanha eleitoral que há de vir aí e que faça disto até um trunfo para atacar os seus rivais nesta corrida à Câmara de Lisboa. Agora, não acho prudente que ele use os resultados que teve em matéria de políticas de habitação, sobretudo em renda acessível, como a razão principal pela qual foi escolhido, porque ninguém vê onde é que estão essas inúmeras casas de renda acessível disponíveis para qualquer um de nós à volta desta mesa as poder alugar.

Já vamos ouvir a tua nota para Carlos Moedas e também para José Luís Carneiro, a tua escolha neste "O Vencedor É". Também a nota da Judite. Mas deixa-me retomar de novo a conversa com o professor António Sarmento para lhe perguntar: há pouco punha em evidência os riscos que há deste discurso negativo em torno do SNS, dos casos e dos escândalos que afectam o SNS, e um dos riscos é provocar um desânimo nos profissionais de saúde que trabalham no SNS. É o caso do senhor professor? Sente-se desanimado, senhor professor?

Não, não sinto. Pelo contrário, acho que quanto mais difícil estiver a situação, mais estimulados nós nos sentimos a lutar para que ela melhore. Por um lado, nós, a quem nos governa, temos que apresentar aquilo que está mal e aquilo que se poderia fazer melhor. Temos essa obrigação. E acho que até a primeira obrigação era uma reforma do Serviço Nacional de Saúde que nunca foi feita. Em 40 anos, ele foi criado para uma realidade social e económica, e até médica e tecnológica, que não tinha nada a ver com a atual e nunca foi reformado. Nunca. Nunca houve uma reforma de alta a baixo. E nestas últimas eleições não houve um único partido a apresentá-la. Nós devemos exigir isto e devemos dizer o que é que está mal. Agora, também devemos dizer que todos os dias nós aqui vemos no hospital, eu e muitas outras pessoas que passam aqui muito tempo, pessoas absolutamente discretas, que ninguém vai ouvir falar e que fazem coisas que eu duvido que noutras áreas da nossa sociedade alguém o faça. Saem daqui, às nove da noite, quando tinham horário até às 17h ou até às 16h, não reivindicam uma hora extraordinária, e fazem-no com convicção e com gosto. Portanto, uma coisa é a pessoa tentar corrigir aquilo que está mal. Mas repare uma coisa, que no público isso é muito mais fácil, porque quer eu, quer muitas outras pessoas, já criticamos aquilo que estava mal em público. E realmente no nosso sistema, no nosso Serviço Nacional de Saúde, e nunca fomos despedidos por isso. Agora, se alguém no setor privado, em público, vier dizer o que está mal no seu hospital, aquilo é um negócio que fica prejudicado e com certeza que o futuro dele depois não será muito bom dentro da instituição. E estas coisas distorcem a realidade. Sem ser uma mentira intencional, porque não é, mas quando só se mostra uma parte da verdade e não se mostra toda, há uma visão distorcida.

As tais calúnias a que o senhor professor faz referência no seu artigo de opinião. Temos 30 segundos. Senhor professor, quer atribuir uma nota de 0 a 20 às calúnias ou aos profissionais a que há pouco fazia referência, que de forma incógnita dão todos os dias o seu melhor e ajudam a garantir os alicerces do SNS?

A minha nota positiva é para esses profissionais, claramente, que são muitíssimos e são todos os dias e são nos hospitais, são nos centros de saúde, em muitíssimos sítios. A calúnia, também não estou a dizer, e volto a dizer isso, não é ninguém que está a dizer uma mentira. É uma visão da realidade que não é a certa. É mostrar apenas uma parte da realidade.

Nota negativa para essa distorção da realidade. Raquel Baciais, as tuas notas?

Olha, eu dou um 12 a José Luís Carneiro, com expectativa sobre o que é que vai sair desta liderança, e também um 12 a Carlos Moedas, que apesar de tudo teve uma boa notícia.

Judite França.

Oito ao Bloco de Esquerda, quem sabe se um dia consegue subir ao 10.

As notas da Judite França e da Raquel Baciais. Professor António Sarmento, muito obrigado por ter estado conosco nesta edição de "E o Vencedor É". E convido os nossos ouvintes a ler o artigo do professor infectologista, chefe de serviço do Hospital de São João, com este título: "Caluniem, caluniem, que alguma coisa há de ficar." Foi o "E o Vencedor É".