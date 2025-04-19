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É tempo de olhar para os temas que estão a marcar a atualidade nos próximos minutos por aqui na Rádio Observador. Pontuação de 0 a 20 no "E o Vencedor É?", que começa agora. E hoje, nesta edição de sábado, nas manhãs 360 de fim de semana, juntam-se a nós o Nuno Gonçalo Poças, advogado e colunista do Observador, e o Vítor Matos, jornalista do Expresso. A moderação é do José Rafael Lopes.

Vítor Matos, Nuno Gonçalo Poças, sejam muito bem-vindos ao "E o Vencedor É?", aqui muito perto da Páscoa. Deixo-vos já também uns desejos de boa Páscoa, apesar de ainda não ser a altura, só amanhã. Vamos olhar para os temas da atualidade e Vítor Matos, vou começar por ti. Queres falar do caso das casas de Pedro Nuno Santos? Aqui em cima da mesa está uma notícia que foi avançada até aqui pelo Observador, em que uma fonte oficial da Procuradoria-Geral da República confirmou que foi aberta uma averiguação preventiva a Pedro Nuno Santos, em causa a compra de dois imóveis, um em Lisboa, outro em Montemor-o-Novo. O secretário-geral do PS foi rápido a reagir, divulgou também os dados que tinha a divulgar. Ficaste satisfeito com a ação de Pedro Nuno Santos sobre este caso, Vítor Matos?

Olá, bom dia. Bom dia ao Nuno Gonçalo Poças também. Eu acho que Pedro Nuno Santos quis mostrar aqui uma diferença assinalável ou quis mostrar que lidava com estes casos ou com casos de forma completamente diferente de Luís Montenegro, apesar de os casos serem incomparáveis, de ter uma coisa nada a ver com o outro. Mas começar por dizer que acho muito estranho e acho que o Ministério Público tem que se explicar como é que abre este procedimento sabendo-se que exatamente o mesmo tinha sido arquivado pelo Diário Oficial do Porto em 2004. Eu acho que isto é uma questão e não me parece que seja muito normal isto acontecer. Se o caso estava arquivado, como é que é possível agora fazerem a mesma averiguação? Em todo o caso, estamos numa fase eleitoral e aparecer um caso destes para o Pedro Nuno Santos nunca é bom para ele, independentemente de ele ter reagido bem ou mal. E apesar de isto não ser uma questão como a Spin off Viva, é diferente. Vamos isolar que estamos em campanha eleitoral, do ponto de vista da reação, sabendo ele já como Luís Montenegro tinha reagido a primeira vez, ele reagiu de forma a mostrar uma grande diferença na maneira como lida com situações destas, mostrando o máximo de transparência possível, divulgando documentos online, apesar de ser no site da candidatura, enfim, talvez não fosse o melhor sítio. Depois, também respondendo às perguntas de jornalistas diretamente, coisa que o Luís Montenegro não fez.

E que foi muito criticado pelo PS, na altura. Não só pelo PS, mas sobretudo.

Sim. E também fazer uma coisa que o Luís Montenegro fez também há dois anos, que foi mostrar aquele dossiê e dizer que ia entregar aquilo às autoridades, não só não entregou aquilo às autoridades, como não divulgou sobre a sua casa também. E mostra aqui uma diferença de atitude. O Observador fez um artigo onde assinala alguns aspetos que faltarão esclarecer. Em todo caso, Pedro Nuno Santos não se tem recusado a responder a perguntas e até disse ao Expresso que admitiu que fossem ver as contas. Basicamente para ver a parte que falta explicar, aparentemente é qual é a dimensão da ajuda que os pais lhe deram a ele e à sua mulher. Mas tudo somado, eu acho que isto não é positivo para ele. A reação que ele teve, que me parece ter sido melhor que a do Luís Montenegro, não faz com que isto seja bom para ele eleitoralmente, porque isto haverá um eleitorado mais próximo do PS que dirá: "Sim, senhor, ele fez, é melhor que o Montenegro", e outros acharão que são todos iguais. E como eu já ouvi pessoas das minhas relações dizerem que já uma vez tínhamos ido para eleições com dois candidatos a serem investigados ou com problemas deste-

Deste género.

Eu não acho que seja bom. Eu vou dar um 10, porque independentemente da reação ou independentemente da gravidade do caso, isto é lesivo e não é bom para Pedro Nuno Santos. Mas fica aqui o equilíbrio, não chega a negativa nem a positiva, fica aqui a meia sombra.

Ora, nota 10 dada aqui pelo Vítor Matos a Pedro Nuno Santos. E vamos continuar a falar do secretário-geral do Partido Socialista nesta edição de sábado de "E o Vencedor É?", até porque, Nuno Gonçalo Poças, o tema que trazes para debate envolve o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, que esteve à conversa com o Manuel Luís Goucha, onde defendeu uma escola pública, mas admitiu que o filho anda numa escola privada. Uma opção de família, diz Pedro Nuno Santos. Ou seja, vamos falar de escolas, não aqui tanto dos problemas de alunos, não dos problemas de professores, mas aqui sobre as escolhas de Pedro Nuno Santos. Nuno Gonçalo Poças, o que achaste dessa explicação por parte do secretário-geral do PS?

Olá a todos, boa Páscoa também aos três. Isto não é uma história nova

Mas é uma história que se vai repetindo na campanha eleitoral. No ano passado tinha havido um episódio semelhante com o Rui Tavares. Ligeiramente manchado por causa de uma fotografia tirada aos filhos, que tornou o caso um pouco mais abusivo do que seria, mas que não retirou a legitimidade à discussão. Havia outro ponto, também com algum tempo, quando a agora candidata à Câmara de Lisboa foi Secretária de Estado da Educação e estava a terminar com os contratos de associação. Tinha dado uma entrevista à Visão, em que a Alexandra Leitão estava a explicar porque os contratos de associação não faziam sentido e o investimento na escola pública. Depois, entretanto, a jornalista pergunta-lhe onde é que ela tinha os filhos a estudar e ela, por entre risos, disse que tinha os filhos na escola alemã. Também curiosamente por uma opção familiar e de projeto educativo para as crianças. Nada disto é discutível. Obviamente, as pessoas têm ou deveriam ter o direito a escolher. A questão que eu acho sempre caricata é que aparece sempre alguém de esquerda, sempre muito cioso da escola pública, da boa escola pública, dos direitos dos alunos e dos professores e da qualidade da escola pública, que depois não tem os filhos na escola pública. Curiosamente sempre por razões familiares, que é um conceito quase esotérico que no fundo serve para justificar o facto de as pessoas quererem ter os filhos numa escola particular, porque acham que a escola pública não tem as condições que devia ter, ou porque não querem os filhos misturados com as pessoas da escola pública, ou porque entendem que pelo fato de conseguirem pagar uma escola privada, que isso os deve beneficiar relativamente a quem não pode. Eu acho que essa é a grande diferença. Na verdade, os contratos de associação faziam com que muita gente que não teria acesso a outros meios educativos que não a escola pública tivesse os seus filhos em colégios privados. Há colégios que fecharam pelo país fora, que hoje em dia são quase monumentos abandonados, alguns até colégios jesuítas e outros não só, que tinham bons projetos educativos, que tinham muita gente sem capacidade para pagar um projeto educativo daquele gênero com as condições de vida que tinham e que deixaram de ter. E esses projetos foram substituídos por escolas públicas, com todos os problemas que a escola pública continua a ter. Portanto, há aqui uma dicotomia, que é na verdade, e isso é reconhecido pelas próprias pessoas de esquerda, a escola pública não tem a qualidade desejável. A questão é que elas preferem, como podem optar, ter os seus filhos numa escola privada e depois todos os outros que não podem, têm que se cingir ao que existe. E o que existe, de fato, elas próprias reconhecem que não é suficiente ou aceitável. E de fato, há aqui um fenômeno relativamente revelador de alguma hipocrisia e alguma assunção também de incapacidade na resolução dos problemas da educação e da qualidade da escola pública. Que depois passa sempre com esta justificação: é uma opção familiar como outra qualquer, e nós não podemos agora discutir opções familiares. Como se isso não se misturasse com as opções políticas que aquelas pessoas defendem. Portanto, acho que é sempre um fenômeno engraçado.

E que nota é que rende esse fenômeno engraçado?

Eu dou aqui uma boa nota, talvez um 16 aos colégios privados que acolhem os filhos das pessoas que defendem a escola pública, porque se tornam de fato muito atrativos e têm essa capacidade de influenciar as opções familiares e davam um sete a esta hipocrisia, porque na verdade acho que é isso.

E ficamos aqui com as notas do Nuno Gonçalo Poça. Já voltaremos a ti, Nuno Gonçalo, até porque acredito também que quererás comentar o segundo tema que o Vítor Matos traz aqui a debate, que é: Vítor Luís a Montenegro os filhos. Isto é alguma crítica ao primeiro-ministro? Queres explicar aqui ao nosso auditório o que é que pretendes dizer com Luís a Montenegro os filhos?

Bom, isso é uma piada, mas eu vou enquadrá-la. Isto começa tudo com a canção do "Deixa o Luís Trabalhar".

Eu assumi que sim.

O novo hino da AD. Quando eu vi aquilo a primeira vez, eu achei que era gozar, sinceramente. Primeiro não acreditei que aquilo fosse verdade, mas depois percebi realmente que o Luís Montenegro validou a existência de um hino no PSD em que usa o seu nome próprio para fazer propaganda política. Eu fiz uma profundíssima investigação onde dei conta de que isso nunca tinha acontecido, tirando com o Rui Rio, que tinha uma canção que dizia que o Rui Rio era o maior, mas como o Rui Rio no marketing era fraquito, aquilo não deu grande.

Estás a referir-te ao "Eu Sigo Rio"?

Sim. Não, "Nós Somos um Rio" é o hino do PSD. O hino que era para o Cavaco, que o Manuel Dias Loureiro escreveu a música "Nós Somos um Rio", em 1987 Mas isso era para Cavaco Silva e não falava em Cavaco Silva, e nem o Páscoa, o povo de liberdade falava em Sá Carneiro. Mas o Rui Rio fez uma canção de campanha para as eleições de 2022. Agora, isto é uma piada, mas enquadra-se numa estratégia de campanha de ultrapersonalização. O que reforça isto é o quê? É quando Luís Montenegro está no debate com o Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e acusa também, em forma de piada, a oposição de montenegrização, ou seja, da aproximação às posições do PSD, o Dali. E o que é que acontece? O que isso significa? Que o PSD, que o Luís Montenegro está a ultrapersonalizar a campanha muito ao estilo do que fez António Costa na campanha de 2022. Já são tantas eleições que a pessoa já se perde. Qual era o objetivo? Era centralizar a campanha no primeiro-ministro, porque era o asset mais valioso, não era no Partido Socialista, era no próprio António Costa. E que depois acabou por ser o que lhe deu a maioria absoluta. E percebe-se esta estratégia no sentido de que Luís Montenegro está à frente em todos os indicadores de comparativos com Pedro Nuno Santos e, portanto, ultrapersonaliza-se, embora seja em termos que eu acho um bocadinho sujeitos a piada. Agora, eu neste quadro todo, e considerando isto, ia dar um 10 ao Luís Montenegro, porque não é bom, nem mau, é o que é. Só que ele entretanto foi dar uma entrevista às tardes da Júlia e fez uma coisa que nesse sentido, ainda nessa personalização contínua, e que são programas em que se tenta dar alguma visão de vida pessoal, que não se faz nos outros meios de comunicação social e fala-se ali para um certo tipo de eleitorado.

E de uma forma diferente, como se abordam os temas também.

Sim, normalmente aquilo é uma audiência, normalmente mulheres e sobretudo reformados e pensionistas. E ele foi lá fazer uma coisa que eu acho que é de muito mau gosto, que foi dizer que por causa da questão do "se pinou vive" e do escrutínio a que ele está sujeito, que qualquer político está sujeito. Mas disse que agora um filho que está na universidade, que acabou o curso, tem visto as portas fechadas para projetos que quer fazer por causa disto e que o filho mais novo até lhe disse ou deu a entender que agora havia de ter que emigrar ou de se ir embora. Isto, para além da minha opinião de ser de mau gosto, mas depois da vida privada de cada um, cada um é que sabe, parece-me bastante contraditório. Alguém que vai para um programa popular vitimizar-se daquilo que lhe afeta a vida familiar e usando isso para fins políticos, o que faz é expor a sua vida familiar e vitimizando-se, usando os filhos, quer dizer, na exata medida em que fala como essa exposição os está a afetar e expõe-os mais ainda. Portanto, eu acho que isto não faz sentido nenhum e não me pareceu que fosse uma forma de fazer política. Aqui é juízo de valor pessoal que eu acho que não fica bem. Não fica bem usar os filhos para este fim. Portanto, eu ia dar 10 ao Luís Montenegro, agora baixa para 8.

Pronto, aqui uma alteração quase que à última da hora, de certa forma aqui por parte do Vítor Matos, uma nota de oito a Luís Montenegro. Nuno Gonçalo Poças, gostava também de te ouvir sobre este tema. Já falámos aqui de Pedro Nuno Santos, a entrevista ao Goucha, agora o que é que achaste do Luís Montenegro, a entrevista no programa da Júlia?

Estava a pensar nisso, até porque aí há umas semanas, o Luís Montenegro também foi dar uma entrevista ao Goucha. Enfim, é um fenómeno que se tem repetido, quase todos os políticos sentem alguma necessidade de ir a estes programas da manhã ou da tarde. Eu acho que também tem um bocadinho a ver com a necessidade que os políticos têm de parecerem mais com pessoas normais, como se não fossem. E ao mesmo tempo também revela um bocadinho algumas das suas fraquezas, e portanto é uma espécie de um agente político que assume que não é bem uma pessoa normal, uma pessoa comum, um português comum, mas que tem alguma necessidade de mostrar que é. Eu acho que isto também é um problema, um problema pequenino, mas que revela aqui uma série de coisas. De facto, aqui há alguma distância entre os eleitores e quem os representa. E, portanto, há esta necessidade de procurar estes caminhos, estas aproximações ou como dizia o Vítor, alguns eleitorados mais velhos, reformados. É sempre um bocadinho esquisito. No fundo, dá um lado um bocadinho pitoresco a tudo isto. A entrevista que o Luís Montenegro deu ao Manuel Luís Goucha aí há umas semanas, foi uma entrevista que não foi dada a nenhum jornal. Não foi ao Observador, não foi ao Expresso, não foi ao Público, não foi ao Sol, não foi a um canal de televisão, não foi sequer ao Parlamento.

Com conteúdo político.

Exatamente, nem ao Parlamento foi. Portanto, todos os esclarecimentos que foram pedidos não foram dados e depois foram dados ali neste cenário de vitimização e de: "Reparem que eu sou uma pessoa normal e que não fiz nada de errado e que sou um coitadinho e agora os meus filhos têm que não sei o quê." Quase uma tentativa aqui de aproximar a sua vida familiar à vida de tantos e tantos portugueses Eu acho que isso é tudo muito ridículo. É sobretudo ridículo, eu acho que a expressão é essa. Mas pode ser que tenha frutos. O ridículo tem mais capacidades eleitorais do que outra coisa qualquer. Tal como o hino da campanha.

Nuno Gonçalo, posso só dizer uma coisa?

Sim.

Antigamente, os políticos fugiam do ridículo como do diabo da cruz, porque o ridículo matava então politicamente. E nestes casos, a exposição ao ridículo é voluntária.

Quando são estas coisas, eu lembro-me sempre de uma entrevista da Thatcher em que o jornalista pede para ela dar uns saltos, para dar uns saltinhos, como se fosse uma pessoa normal que dá uns saltinhos em casa. E ela respondeu: "I don't jump." "Não vou saltar, não vou fazer uma coisa dessas." E o jornalista perguntava: "Mas por que não vai dar um salto? É uma coisa completamente inocente, não traz maldade nenhuma a isto, uma coisa normal que pode fazer." E ela: "Não, não vou saltar. Isso é uma coisa ridícula, eu não me vou sujeitar a esse ridículo de estar aqui a dar saltinhos na televisão." E hoje em dia as coisas mudaram um bocadinho. Já temos os políticos a fazer arroz de atum e catapanas, um bocadinho parece o chefe Carlos Capote em versão eleitoral. É por aí que nós estamos.

E consegues dar uma nota a essa situação? "Sinais do tempo", diz aqui o Vítor Matos. Consegues dar uma nota a isto, Nuno Gonçalo Poças, para fechar neste último minutinho que temos?

Dou. Vou fazer o exercício que normalmente faço sempre. Eu não vou dar uma nota negativa ao próprio agente político que dá o saltinho, vou dar uma nota negativa a nós todos que de alguma maneira somos um bocadinho coniventes com isso e de alguma maneira incentivamos a que essas coisas aconteçam. Vou dar um oito.

Pronto, ficamos aqui com uma nota oito dada pelo Nuno Gonçalo Poças para fechar a edição de sábado de "E o Vencedor É". Vítor Matos, Nuno Gonçalo Poças, muito obrigado, tenham uma boa Páscoa e até uma próxima oportunidade. Fica por aqui.

Obrigado igualmente.

Fica por aqui, "E o Vencedor É".