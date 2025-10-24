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Vicent Sourena, Rádio Observador, com Judite França, Anselmo Crespo e António Costa. Hoje temos mais um episódio da novela presidencial, o episódio relativo a Jorge Pinto, o eventual candidato eventualmente apoiado pelo LIVRE. Já vamos explicar melhor esta densa trama mais à frente. Temos também a questão da lei da nacionalidade, a proposta de orçamento do Estado, que na próxima semana começa a ser discutida e será votada no Parlamento. E temos também as mudanças no INEM, com a saída de Sérgio Janeiro e a entrada possível de Luís Cabral ou de Nelson Oliveira. Porém, Anselmo Crespo, o sindicato não gosta muito, nomeadamente de Luís Cabral.

Este processo de escolha do líder do INEM não é muito diferente do processo de escolha do LIVRE pra candidato presidencial. Pode ser este, também pode ser aquele, pode não ser nenhum destes. E na verdade, ninguém gosta da solução final. Duas notas rápidas a um tema do dia e porque eu acho que o tema do INEM é um tema demasiado sério, não apenas pela relevância que o INEM tem e que eu me dispenso de explicar, mas também por todas as trapalhadas que já custaram a vida a algumas pessoas e que resultam, em grande medida, trapalhadas políticas com uma especial responsabilidade por parte da atual ministra. A primeira nota é para dizer que o tema do INEM não melhorou desde que a ministra assumiu aquela pasta. Porque se estávamos mal com a antiga secretaria de Estado, também não ficamos propriamente melhor desde que a ministra assumiu aquela pasta. A ministra pode dar as voltas que quiser, mas a verdade é que claramente também não acertou a terceira vez. Ela agora pode dizer que não foi uma demissão.

Mas foi uma escolha.

Mas houve uma decisão de não continuar com este presidente e, portanto, se a decisão foi não continuar com este presidente, é claramente porque a ministra não estará satisfeita com o desempenho deste presidente. Não vale a pena a ministra tentar fazer-nos passar por parvos, porque é relativamente óbvio o que está aqui a acontecer. Lá vamos nós pro quarto presidente do INEM e veremos quem é. Feito este statement sobre a parte que diz respeito à responsabilidade política da ministra, por outro lado, temos o papel dos sindicatos nisto, que é o quê? O papel dos sindicatos é destruir ainda antes sequer de saber o que aí vem. E os sindicatos têm todo o direito de gostar do A, do B, do C, mas eu tenho uma sugestão para fazer, que é: por que nós não entregamos isto aos sindicatos? Entregávamos o país aos sindicatos e geriam os sindicatos. Assim como assim, o Estado já está capturado por eles, de uma forma ou de outra, já está nas mãos dos sindicatos. Aquele célebre dia, uma segunda-feira, salvo erro, em que o INEM não teve capacidade de resposta, resulta em larga medida de duas greves que confluíram no mesmo dia. Nós temos um serviço que já não tem capacidade de resposta. Os sindicatos acham que a melhor estratégia para reivindicar é deixar esse serviço com ainda menos capacidade de resposta. No final, naturalmente, responsabilização política, e acho bem. Eu próprio achei que, na altura, havia uma responsabilidade política muito evidente, desde logo da secretária de Estado, que entretanto deixou de ser secretária de Estado, mas foi promovida a vice-presidente da bancada do PSD, porque foi tão boa como secretária de Estado, por que não continuar a contar com o contributo dela? O país estava ansioso para não perder aquela secretária de Estado. Não há nenhuma dúvida que o que aconteceu naquele fatídico dia foi responsabilidade política, foi incúria política na forma como se geriu aquelas duas greves das quais o governo sabia. Mas nós não podemos também retirar os sindicatos de alguma responsabilidade de tudo o que está a acontecer? Então, mas os sindicatos querem o quê? Querem ser eles a escolher o próximo presidente do INEM? Querem substituir-se eles ao governo? O que os sindicatos querem? Para além de destruir permanentemente e não terem nenhum contributo do ponto de vista construtivo, o que eles querem? Portanto, a minha sugestão é essa: entreguemos isto aos sindicatos, eles que giram o país.

Tens um vencedor ou uma nota?

Eu vou dar.

Os espíritos aí da falha.

Eu ontem dei uma nota a José Manuel Fernandes.

O Anselmo ainda vai ter que trabalhar.

Vou ter que trabalhar até à noite. Eu ontem dei uma nota a José Manuel Fernandes, hoje vou dar uma nota a Pedro Benevides. Vou fazer isto ao contrário. Eu vou dar um 20 ao povo português que aguenta isto tudo estoicamente, porque de facto isto é demasiado mau pra ser verdade.

Ai, aguenta, aguenta.

Eu tenho aqui duas ou três notas a acrescentar ou complementar o que diz o Anselmo. Recuperei aqui algumas notícias durante o dia de hoje e encontrei uma entrevista, uma referência a uma entrevista da ministra da Saúde em junho de 2024, dizendo que ia refundar o INEM. Em 2024. Entretanto, chegou, como se lembram, houve um primeiro presidente que já lá estava, que perdeu a confiança na tutela. Não foi exatamente a tutela a perder a confiança no INEM ou na direção do INEM. A ministra e aquela equipa governativa convidaram um novo presidente que, antes de tomar posse, demitiu-se e disse: "Tinham me prometido umas coisas que afinal não se confirmaram, nomeadamente condições de gestão ou de investimento no INEM e autonomia." E, portanto, nem chegou a tomar posse. Esteve lá uns dias e veio-se embora. Toma posse este presidente que fica naquele velho esquema que os governos à esquerda e à direita vão seguindo, que é do regime de substituição. Foi uma fórmula que os ministros foram encontrando para evitar a CReSAP, evitar a avaliação de uma suposta entidade que já foi mais independente do que o que é, valha a verdade, e que foi criada no quadro da troika. E isso, obviamente, em regime de substituição, com o objetivo de vir a ser lançado um concurso. É evidente que quem está em substituição, está em exercício de funções, se passado um ano esse concurso é lançado, essa pessoa tem vantagens óbvias sobre todos os outros.

É uma espécie de ano zero.

Exatamente.

Já pode dizer que tem experiência no próprio cargo.

Como estive esta semana a discutir código laboral numa conferência, lembrei-me que isto é uma espécie de contrato a prazo. O regime de substituição é um contrato a prazo. Para azar do atual presidente, o contrato a prazo para a ministra correu mal. E portanto, a ministra decidiu não renovar o contrato a prazo deste gestor. Este gestor, é bom dizê-lo, também concorreu a este concurso e a ministra ainda não disse quem vai ser, mas já fez saber ao próprio que não vai ser este.

Concorreram três.

Concorreram três, os três passaram e cabe agora ao governo escolher um deles. A ministra aparentemente não gostou do trabalho do que está em funções, do que estava em regime de substituição e que foi a própria ministra que o escolheu para lá pôr. A ministra, presume-se, vai fazer uma nova refundação do INEM. Já vai na segunda ou terceira refundação. Isto tem duas dimensões, duas leituras rápidas. Por um lado, isto se não fosse trágico, era cômico. Boa vida ao INEM, porque mudar de presidente de 12 em 12 meses, 16 meses.

Vai animando.

Mas não dá estabilidade, não dá previsibilidade, não dá condições de execução de um plano, admitindo que exista. Por outro, percebe-se que a ministra aparentemente tem força política. Depois de tudo que aconteceu, tem autonomia e o primeiro-ministro dá-lhe essa cobertura política. Portanto, de duas, uma: ou estaremos com uma ministra com uma força política reforçada, ou está a esgotar os seus trunfos para continuar em funções no governo. Uma de duas.

E tu dás alguma nota?

Não, eu dou um oito à ministra, porque a gestão do INEM é uma espécie de espelho de tudo o que tem sido feito.

Só acrescentar uma coisa, foi uma notícia que apareceu na RTP sobre a mudança de nome do INEM para ANEM.

ANEM ou anêmico?

Não é AMEN, é ANEM.

ANEM.

ANEM, Autoridade Nacional de Emergência Médica. Questionada a ministra ainda há pouco, que esteve em conferência, não houve um desmentido. Portanto, ficamos sem saber se nessa refundação também se muda o nome do INEM.

Se calhar é essa a refundação.

Pois não sei.

É mudar o nome.

ANEM é a Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Tem um domínio até ANEM.pt, não sei se é uma boa alternativa.

Vamos falar da lei da nacionalidade também.

Que é outra trapalhada.

Judite França, havia aqui muitas linhas vermelhas, algumas foram perdendo a cor durante as horas de discussão. O que é facto é que é preciso uma maioria absoluta na próxima terça-feira de 116 deputados para que tudo isto fique aprovado direitinho. Irá o Chega votar ao lado do PSD, CDS e Iniciativa Liberal?

Não sabemos, porque houve alguma aproximação do Chega ao PSD e CDS, mas já percebemos que o PS ia ser posto fora. E agora resta saber como é que vai votar o Chega. Eu quero só dizer que há algumas alterações aqui que parecem lógicas, nomeadamente a questão da proteção dos apátridas, que era uma coisa que não fazia sentido nenhum, que era quem for apátrida, não tiver outra nacionalidade, se cometer um crime e perder essa nacionalidade.

Um crime grave, pena de prisão efetiva igual ou maior a quatro anos.

Não fica sujeito a essa sanção acessória, não perde a nacionalidade. Dito isto, eu acho estranhíssimo que se possa perder a nacionalidade. Tenho muita dificuldade em perceber.

Mas é só para os casos de dupla nacionalidade.

Sim, mas eu acho muito estranho perder essa nacionalidade em qualquer das circunstâncias.

Ou até dar a nacionalidade. Depois de dar a nacionalidade, aceitamos que é mesmo português.

Tirar a nacionalidade se for em caso de terrorismo ou de violação, que é o que o Chega quer. Para mim, isto não faz o mínimo sentido. As pessoas não podem perder a nacionalidade. Podem ser presas. Mas perder a nacionalidade? Eu tenho muita dificuldade em perceber a discussão desta lei per si. Por que ela não está quieta? Eu acho que a lei estava bem.

Tu sabes por que estamos a discutir esta lei. Tu tens dificuldade em perceber.

Eu arrisco contrariar os meus amigos.

O ouvinte até pode achar que tu não tens uma inteligência acima da média. Tu sabes exatamente por que estamos a discutir isto.

Isto é fazer a vontade ao Chega. É discutir os temas que o Chega traz.

Ao eleitorado do Chega.

Que o Chega acha que o eleitorado do Chega quer.

António, vamos guardar a tua discordância para a segunda parte.

Vamos discordar na segunda parte.

Mas deixa ouvir ainda o Anselmo, ainda temos aqui um minutinho, Anselmo, se quiseres faz favor.

Eu estou absolutamente de acordo com esta parte sobre a perda de nacionalidade, não me faz sentido rigorosamente nenhum. O facto de uma pessoa cometer um crime tem que ser punido pelo crime. Agora, perder a nacionalidade.

É uma pena acessória.

Mas como disse, acho que isto é apenas uma tentativa de agradar a um eleitorado do Chega. Depois há dimensões das alterações que estão a ser feitas. Atenção a uma coisa, eu sou absolutamente defensor de que deve haver muito rigor na atribuição da nacionalidade. A atribuição da nacionalidade é uma coisa muito séria, não se oferece

E por acaso Portugal tem andado a distribuir nacionalidade portuguesa em função de alguns interesses nos últimos anos, o que me parece manifestamente errado. Agora, totalmente a favor do rigor. Quando eu olho para as alterações que estiveram hoje a ser discutidas, sobretudo aquelas mais polémicas, de cinco para sete, de crime ou não crime, ou sobretudo se não tiver meios de subsistência e tiver a receber um subsídio do Estado. Mas uma pessoa que está a trabalhar, de repente, a empresa despede-o, fica desempregado, está a receber o subsídio de desemprego. Estás a receber o subsídio de desemprego, perdes a nacionalidade, já não podes ter nacionalidade. Mas isto faz algum sentido? A única explicação disso, ao contrário, por exemplo, da lei de imigração, eu acho que a lei de imigração precisava de ser mexida efetivamente. No caso da lei da nacionalidade, eu não vi essa necessidade, a não ser, de facto, por motivos meramente políticos e eleitorais, políticos, neste caso, eleitoralistas, que é mais do que agradar a André Ventura, é agradar a um eleitorado do CHEGA e não por acaso, apesar do esforço que o Partido Socialista fez, o PSD optou por ceder ao CHEGA e não ao PS. António, vamos a isso.

Podem continuar a andar e ouvir a minha resposta.

Vamos a isso.

Se conseguirem andar na BCI a esta hora.

Exato. Vamos lá ver. A lei da nacionalidade não pode ser discutida sem ter em conta o que foi as mudanças à lei de imigração. É, no fundo, o fecho de um ciclo de mudança na política de migrações em Portugal. Há medidas que eu subscrevo, tudo o que foi dito pelo Anselmo e pela Judite sobre o tema das expulsões. Agora, vamos lá ver. Nós, portugueses, quando chegamos à conclusão que temos 1,5 milhões de autorizações de residência, que não são exatamente 1,5 milhões, ou não são necessariamente 1,5 milhões de imigrantes a viver em Portugal, porque nós não sabemos realmente se estão cá todos, se não estão, onde é que estão a trabalhar, onde é que não estão. Sabemos que há 1,5 milhões de estrangeiros com autorização de residência em Portugal. Podemos antecipar que os pedidos de nacionalidade vão aumentar. Não sei se em proporção, não posso especular, mas face aos números que são limitados, preciso dizer, 30 mil, 40 mil pedidos de nacionalidade. E o ponto é, como dizia o Anselmo aí bem, a lei da nacionalidade, de resto como a lei de imigração, mas a da nacionalidade, por maioria de razão, não é uma lei de apoio a refugiados, que temos obviamente que receber, justificar pedidos de asilo, seja por perseguição de alguma natureza religiosa, política ou outra. É uma condição, legisla sobre uma condição, que é uma condição muito particular, que é de ser português e cumprir regras para ser português. Ora, antecipando, tendo em conta o nível de imigração que temos hoje, o aumento de pedidos de acesso à nacionalidade, parece-me evidente e parece-me razoável que se alinhe o que são as práticas de concessão da lei da nacionalidade a outros países, exigindo mais, sendo mais exigente. Nós sabemos, por exemplo, que a lei exige testes de português. Hoje a lei já exige, mas a verdade é que também percebemos, nunca fiz os testes, na verdade, obviamente, mas que as exigências que eram colocadas na verificação do cumprimento daqueles testes não eram as mais rigorosas, digamos assim. Rigorosas e, portanto, com certo facilitismo. Por quê? Porque não havia muita gente a pedir. Se os sefarditas também foi passando, por quê? Porque eram uns quantos. De repente, ganhou algum protagonismo porque apareceu um milionário dono do Chelsea que pediu para ser português só porque lhe dava jeito e não porque queria ser português exatamente.

Sim, porque o passaporte português é um excelente passaporte.

Finalmente, uma nota que o Anselmo tocava tem a ver com a subsistência económica. Ora, vamos lá ver. Se nós exigimos que a subsistência económica é condição pra atribuir autorização de residência, e obviamente também faz sentido, porque se vamos autorizar residência a quem não tem condições económicas para si e para os seus, para subsistir, estamos a criar um problema, porque obviamente estamos a dizer àquela pessoa: „Venha pra cá e venha pedir, porque se não tem acesso a rendimentos, se não tem acesso, obviamente, a apoios sociais, por razão óbvia, de que não está sequer legal no país.” Parece-me que também o alinhamento de uma lei da nacionalidade que exija: tem autorização de residência. Autorização de residência tem prazos, pode não ser renovada. Se em determinado momento está cá, tem autorização de residência, por algum motivo, perde a condição. Se não formou o direito a receber subsídio de desemprego, por exemplo, pode não ter formado, pode não ter tido, mesmo com autorização de residência, o tempo necessário pra descontos para ter acesso. É isso. De repente, está cá, até tem acesso a um subsídio, mas deixa de ter condições para estar cá, deixa de ter condições de subsistência. Ora, a probabilidade de lhe ser renovada a autorização de residência é igual a zero, porque deixa de preencher uma das condições para ter autorização de residência. Parece-me óbvio também que o passo seguinte, ainda mais exigente, que é ser português, de passaporte, tem que estar alinhado com isso, porque tem que ter condições, obviamente.

Tem uma sequência lógica em tudo.

Fechou o círculo. Volto a dizer, a condição de expulsão ou de perda de nacionalidade parece-me abstrusa, porque o princípio é esse, é que tem que ser muito exigente é no momento em que se dá a nacionalidade. E aí, de facto, as duas leis têm que estar em linha.

Tens alguma nota? Temos notas para a questão da lei da nacionalidade?

Uma situação política, é evidente que não passou o tema da expulsão, mas é evidente que há uma dúvida sobre se vai passar ou não, mas a passar, será sempre com a viabilização do CHEGA.

O PS já anunciou que ia votar contra.

Que está contra.

Temos notas, Meninos? Eu vou dar um 10, pondo tudo nos pratos da balança, ou seja, reconhecendo que é preciso rigor na atribuição da nacionalidade, mas também tendo dito o que eu acho, que é que toda a linha política que se está a seguir aqui não é exatamente para lhe dar mais rigor, é sobretudo para falar a um específico eleitorado.

Eu concordo e, portanto, vou dar um oito.

António?

Eu dou um 13 ao fecho deste ciclo, porque sendo isto fechado, também podemos passar para outra direção.

Podemos ver, não precisa ser fechado.

Sendo isto fechado.

Então vamos avançar para uma outra história. Era uma vez um candidato presidencial, Jorge Pinto, que disse que era antes do partido dizer que ele era, e agora o partido quer dizer se ele é ou não é, sendo que quem manda no partido, que diz que não manda no partido, defende que deve ser. É mais ou menos isto. E no fim, será ou não será?

No fim, são uns contra uns e ganha a Alemanha.

Estamos a falar de Jorge Pinto, proto candidato apoiado pelo Livre à Presidência da República.

Sim, que avançou sem ter o apoio do seu partido.

Não terá avançado sozinho, por decisão própria.

Estou citando o próprio.

Estás citando?

Estou citando o próprio, usando o gerúndio. Porque de facto, o que diz Jorge Pinto é que avançou per si e que é uma candidatura unipessoal e portanto que decidiu avançar porque não via representado nos candidatos o que acha essencial para a democracia. Porém, Rui Tavares está muito contente por ter um camarada que avançou.

Porém?

Contudo, como o Livre sempre disse que: um, para já não queria dispersar mais votos à esquerda. Essa foi a primeira coisa que disse, mas vamos dar de barato que isso já passou. Disse que é preciso que haja um referendo interno, ou umas primárias, ou uma auscultação aos seus militantes e apoiantes. Então é preciso fazê-lo e o boletim de voto vai ter várias hipóteses. Uma delas é: apoio a Jorge Pinto, a outra é: acha que devemos apoiar outro candidato? Escreva o nome. É assim que diz que está o boletim. No fundo, nós não sabemos se Jorge Pinto vai ser apoiado pelo Livre. Pode dar-se, por hipótese.

Que idade tem o Francisco Paupério?

Que idade? Não sei. O Jorge Pinto sei que tem 38.

Eu estava a pensar se ele se podia candidatar.

A presidente? Não sei, se calhar já passaram dois anos.

Esta piada implica perceber como foram.

Isto é um caso Paupério, de facto. Parece um caso Paupério, sendo que aqui a direção quer Jorge Pinto e na altura a direção não queria Paupério.

É chamado um caso Paupério, mas ao contrário.

Mas ao contrário. Um caso Paupério, mas ao contrário. Eu acho que o Livre vive com dificuldade estes movimentos internos. E a verdade é que em 2021 apoiaram Ana Gomes. Havia uma parte do partido que queria apoiar Marisa Matias. Aqui não veem em António José Seguro.

Ricardo Sá Fernandes.

Ricardo Sá Fernandes vê, é o único que vê. Pelo menos é o único que publicamente veio dizer que apoiava António José Seguro e que se tivesse havido consulta interna anteriormente, tinha o dito.

Mas ó Judite, o Livre está embrulhado na teia que ele próprio criou. Eles é que inventam esta coisa para dizer que são supostamente muito mais democratas que todos os outros. E depois metem-se nesta embrulhada e acham que toda a gente anda a comer gelados com a testa e não percebe o que está a acontecer. Como é óbvio, este candidato é o candidato Rui Tavares e da direção do Livre, que está a tentar impô-lo como candidato. Porque eu tenho uma pergunta para fazer: se de repente o partido decidir que não é este o candidato e é outro, este candidato já não avança? É que se já não avança é porque isto não é uma candidatura unipessoal. Ainda ontem Rui Tavares na CNN dizia isso. "Não, nós, ao contrário dos outros partidos, não anunciamos um candidato, porque este não é um candidato do partido, mas este candidato só é candidato se o partido o apoiar, porque senão ele provavelmente não tem sequer condições financeiras para fazer uma campanha." Parem lá de tratar as pessoas como se andassem todas de olhos vendados e não tivessem a perceber o que está a acontecer. Para além de que o argumento de Rui Tavares para não apoiar António José Seguro é absolutamente hilariante.

É muito hilariante.

Ele diz: "Nós não vamos apoiar António José Seguro, ou António José Seguro está-se a pôr numa posição difícil." Acho que é essa a expressão dele.

Queres a frase? Ontem na CNN, acusa António José Seguro de, e passo a citar, "dificultar a vida a quem está preocupado com o rumo que pode levar a democracia."

Não, mas ele explica. Sabes por quê? Porque o António José Seguro disse que dava posse a um governo do Chega se o Chega ganhasse umas eleições. O que é extraordinário.

Desculpa, para Rui Tavares compete ao presidente da República gostar ou não gostar do candidato a primeiro-ministro.

Se não gosta já não dá posse. E como se não existisse uma Constituição para cumprir. Está ali uma Constituição, mas para o Livre a Constituição é facultativa, que é se não gostarmos de quem os eleitores votam, já podemos saltar por cima da Constituição.

Uma nota rápida. Afinal, Rui Tavares quer uma alteração ao regime como o André Ventura.

Quer a Quarta República.

Presidente presidencialista em que o presidente diz: "Não quero e não dou posse."

A única boa notícia no meio disto tudo é que fiquei a descobrir ontem à noite que Rui Tavares é um assíduo ouvinte da Rádio Observador.

É verdade, sobretudo do "Bom, o Mau e o Vilão".

Exatamente.

Fica aqui o product placement.

Faz uma referência.

Estamos à espera que faça acrescentar sei que horas são.

Exatamente. Mas ele a esta hora não deve conseguir fazer a referência.

A sucessão, e não é este o único episódio, mostra sobretudo um modus operandi de Rui Tavares, que transformou o partido numa coisa unipessoal do próprio.

Mas disso que não, gera pés juntos.

A evidência é o quê? Podemos olhar para uma parede branca e vir alguém dizer que a parede é preta, mas nós estamos a ver que é branca. Portanto, é um bocado irrelevante isso. O que não deixa de ser interessante, tendo em conta as proposições de liberdade e democracia que gosta de dar aos outros.

Pensei que ainda ias dizer mais alguma coisa. Esse final foi um pouco abrupto.

Não foi só abrupto, foi afirmativo.

Não estava à espera. Bom, há notas para o processo.

Eu dou um sete a Rui Tavares.

Eu dou um seis a Rui Tavares.

Baixo a fasquia e dou um cinco.

Pronto. Parece um número de telefone.

António, ainda temos aqui...

Uns bons dois minutos.

Não, um minuto e 10 segundos para falar sobre a proposta de orçamento de Estado. Também não precisa dizer muito mais do que isso.

Não, mas hoje foi interessante dois aspetos. O governo não se comprometeu para 2026 com um aumento de pensões extraordinário, o que é uma mitigação importante, tendo em conta o risco que nós sabemos que tem este orçamento.

Mas sinalizou que se fosse possível fazia, não foi?

Sim, mas começou pela negativa. Não disse: "Vamos dar, a não ser que não tenhamos condições." É: "Não vamos dar, a não ser que tenhamos condições." Mas há um ponto importante, que é um teste a Joaquim Miranda Sarmento. O Conselho de Finanças Públicas faz uma análise ao orçamento e antecipa uma diferença de qualquer coisa como dois ou três mil milhões de euros nas contas, sobretudo do lado da despesa, subestimação de despesa face às previsões de Joaquim Miranda Sarmento.

Não é coisa pouca.

O que não é coisa pouca, são sete décimas, o que atiraria Portugal para um déficit muito significativo. Obviamente, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, por maioria de razão, tem instrumentos para reativar despesas a seu entender, em determinado momento, mas partimos, e este é o primeiro orçamento em que é questionado de forma tão clara, tão explícita, as contas de Joaquim Miranda Sarmento, parte de um órgão de regime independente, que curiosamente foi criado na altura da troika Passos Coelho, quando Joaquim Miranda Sarmento também lá andava a dar apoio a Pedro Passos Coelho, portanto, é uma ironia. Mas é estas coisas, e ainda bem, dos organismos independentes, quando são verdadeiramente independentes.

E vamos, de certeza, falar da proposta do orçamento de Estado na próxima semana, porque chega ao Parlamento. Meus senhores, muito obrigado. O Vencedor regressa amanhã, na versão fim de semana, às 10h30 da manhã.