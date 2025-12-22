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E o vencedor é da Tarde Política. Hoje, à Judite França juntam-se a Helena Garrido e o António Costa. Bem-vindos a este e o vencedor é. A esta tarde de análise vão estar os últimos debates presidenciais, passando pelas mais recentes sondagens, as críticas de Fernando Alexandra à RTP, o orçamento que foi promulgado. Também ainda vamos falar de cartazes, mas Helena, o presidente da República deixou recados, mas também elogios ao contributo do Parlamento para a estabilidade financeira interna e externa com a promulgação do orçamento. Como é que olhas para esta nota do presidente que vem juntamente com a promulgação?

Isto foi o orçamento mais sem saborão que nós temos memória.

Sem grande história, não é?

Exato, sem muita história. É o último orçamento promulgado pelo Presidente da República e eu gostava de sublinhar o elogio que ele deixa à responsabilidade do Parlamento, que penso que é, no fundo, a grande marca deste orçamento. Ou se quiseres, a grande marca antes dessa, é o fato de se ter feito um esforço, que o presidente também sublinha, de fazer do orçamento um orçamento, em vez de fazer do orçamento muitas outras coisas que não são orçamento. Ainda não se atingiu o nível perfeito, aliás, o presidente chama a atenção para isso. Um dos artigos que fala imenso de fundos europeus é o artigo 50 da proposta de lei do orçamento e que não se percebe por que o governo usou o orçamento para fazer isso, porque aparentemente são mais procedimentos e não têm impacto financeiro. Mas diria que este ano é de sublinhar a importância de termos feito do orçamento um orçamento, em vez de fazer em cada orçamento revisões da legislação mais diversa.

O que foi apelidado como os cavaleiros orçamentais.

Exatamente. Há muito tempo que se apelava a que isto viesse a acontecer. Eu lembro, por exemplo, de Sousa Franco, ex-ministro das Finanças, ter avisado, ter também alertado para os problemas que isto gerava. Isto depois, obviamente, gera outro tipo de problemas, como aqueles que a Rui Tavares do Livro alertou, que é retirar algum protagonismo ao Parlamento. Mas isso não impede que o Parlamento continue a ter protagonismo.

Tem o resto do ano para isso, não é?

Tem outros espaços para apresentar propostas e esta é uma proposta financeira. Não deixou de haver propostas da oposição aprovadas, mas diria que o maior desafio não foi a elaboração do orçamento, vai ser a sua execução. Difícil, vai ser bastante difícil. E depois, aqui estaremos para avaliar aquilo que vai acontecer no orçamento para 2027.

Exato.

Aí, sim, pode ser um orçamento muito mais difícil e o próximo presidente pode não ter este tipo de elogios que o Marcelo Rebelo de Sousa deixou ao Parlamento. Elogios da responsabilidade.

Queres dar já uma nota, Helena, ao sistema?

Dou uma nota ao presidente, um 14, só para simbolizar o seu último orçamento promulgado.

Vamos então olhar para este dia também forte nas presidenciais, também na política em geral. Judite, ontem foi dia do penúltimo debates presidenciais, o último é hoje. Ontem entre Catarina Martins e Jorge Pinto. Houve alguma dificuldade em marcar diferenças entre os dois. Como é que olhaste para este debate?

Sobretudo se olharmos para a resposta de Catarina Martins logo no início, em que questionada sobre o que diferenciava os dois, não foi capaz de responder, não quis responder.

Não quis.

Catarina Martins pareceu menos entusiasmada neste debate, mesmo que tenha muito mais estaleca em debates do que Jorge Pinto, pareceu menos entusiasmada, é a expressão que eu posso utilizar. Mas Jorge Pinto quis fazer a diferença e aproveitou aquela pergunta do Vítor Gonçalves, logo no início, para mostrar que há diferenças. E uma das diferenças é a questão da Europa. O Jorge Pinto costuma dizer que é um europeísta crítico, mas convicto, e mostrou que é defensor do projeto europeu, ao contrário de Catarina Martins, que agora é no mínimo eurocética. Agora, porque eu recordo-me dos tempos, e não foi assim há muito, em que Francisco Louçã chamava à União Europeia um projeto falhado. Portanto, o Bloco de Esquerda nunca teve grande apreço pela Europa e converteu-se. E eu acho que Catarina Martins quis amenizar as diferenças com o discurso, mas elas existem, isso é evidente. E a dada altura quis tanto fugir ao tema que perguntou se aquilo era um debate sobre temas europeus. Bom, também é sobre temas europeus e isso acho que mostra que estava desconfortável e Jorge Pinto aproveitou isso, percebendo que Catarina Martins estava desconfortável, para falar da comunidade de defesa europeia, que é um projeto antigo, não é uma coisa de agora.

Aliás, é estranho Catarina Martins perguntar isso sendo eurodeputada, não é?

Sim, é verdade. E Jorge Pinto insistiu e Catarina Martins também não queria falar disso. Também não queria falar de defesa. Numa altura como esta, não querer falar de defesa, também é estranho. E eu dei um 13 a Jorge Pinto e um 12 a Catarina Martins, porque acho que Jorge Pinto saiu-se melhor. Está a sair melhor que a encomenda, talvez até. Tem crescido nos debates e isso nota-se.

Sem prejuízo de falares também do de ontem, António, quero já olhar também um bocadinho para aquele que vai ser hoje o debate entre o Govel e o Marques Mendes.

Sim, eu estava aqui a pensar Ontem tivemos uma espécie de liga dos últimos. Foi um debate, ainda por cima do mesmo lado do espectro político e com este enquadramento, que provavelmente não mudou nada de substantivo na posição a que ambos chegam no final deste debate. E hoje temos a Liga dos Campeões.

Exato.

Que é uma Liga dos Campeões-

Já foi mais.

Vamos ver. Sabem que eu acho que é uma espécie de jogo a eliminar, para manter aqui a terminologia futebolística, sobretudo, obviamente, para Gouveia e Melo. Se Marques Mendes, e quando eu digo aqui "basta", tem que continuar a fazer o que está a fazer, obviamente vai ser confrontado com o tema das últimas duas semanas sobre os clientes, os negócios, afinal ser advogado ou ser mais um lobista, e eu acho que isso vai seguramente marcar, vai ser um dos temas do debate. Para Gouveia e Melo, é mesmo uma espécie de um debate de sobrevivência, porque não é apenas a sondagem de hoje da TVI e CNN. As sondagens têm o seu valor, mas sobretudo pela tendência consistente dos últimos dois ou três meses, eu diria mesmo consistente desde o início. Se formos avaliar a série longa destas sondagens, desde que Gouveia e Melo aparece como candidato, a perda de posição relativa e até em termos absolutos é evidente. E agora chega aqui a um ponto em que já está numa espécie de disputar o quinto lugar com João Cotrim Figueiredo. Eu creio que há aqui dois riscos. Há vários, obviamente, sendo um debate de sobrevivência. Estou na expectativa se Gouveia e Melo vai cair na tentação de ser uma espécie de Ventura 2, e que obviamente vai ser pior, porque Ventura é só um e o próprio não tem particular jeito para debates. Se tentar ensaiar ali um modelo diferente do que ele é naturalmente, eu creio que pode correr esse risco, que é, no fundo, numa lógica de sobrevivência, jogar tudo e ser muito agressivo, nomeadamente com estes temas profissionais, digamos assim, do histórico profissional de Luís Marques Mendes. Eu acho que ele corre seriamente esse risco e depois tem um risco acrescido, que é da natureza da própria candidatura. Dos cinco que chegam, mesmo com nuances, nós sabemos, é o único que não tem máquina partidária.

E isso faz diferença?

Isso vai fazer muita diferença nesta segunda fase da campanha.

Na estrada.

Se nós percebemos que o PS não está particularmente entusiasmado, eu acho que é o PS mesmo mais do que José Luís Carneiro, que eu acho que José Luís Carneiro não está mais entusiasmado porque creio não tenha força suficiente dentro do partido para estar mais entusiasmado e mostrar esse entusiasmo, como escrevia Ana Sá Lopes no "Público" resto, e bem quanto a mim, uma vitória, um ir à segunda volta de Seguro será sobretudo mérito do próprio, porque atirou-se pra frente sem o apoio do PS e com uma resistência enorme pública de tentarem encontrar todos os candidatos alternativos e mais algum para não apoiar António José Seguro. Se não chegar, a verdade é que o PS apoiou António José Seguro e, portanto, não pode fazer de conta que não apoiou e será, obviamente, um dos derrotados. Neste contexto, quer a máquina nacional, quer, sobretudo, a máquina distrital e camarária, vai aparecer.

Essa está com Seguro garantidamente.

Sim, e vai aparecer, vai se notar, vai se perceber.

Aliás, é quando se for ao terreno que se vai perceber.

Que se vai perceber o apoio ou não mais efetivo.

Exatamente. Se aquilo que Seguro diz que as bases estão com ele.

Mas estarão seguramente mais do que Gouveia e Melo, que não tem nenhuma. Tem a si próprio. Obviamente, por maioria de razão, Marques Mendes terá um PSD completamente empenhado na sua corrida presidencial. Gouveia e Melo tem, neste debate, ele sabe, chega em perda e a saber que vai entrar num ciclo político, tirando aqui estes próximos 10 dias de período natalício, depois disso, num ciclo político muito difícil e em que não tem os mesmos meios de terreno que têm os outros dois. Mesmo, obviamente, André Ventura, e o Chega já tem uma máquina partidária, e sobretudo até nos jovens, João Cotrim Figueiredo, que obviamente também tem a iniciativa liberal no terreno a apoiá-lo. E, portanto, eu creio que por causa disso, este debate para Gouveia e Melo é mesmo um tira-teimas.

É decisivo?

É absolutamente decisivo. Eu diria quase, do ponto de vista político bem entendido, existencial, para uma entrada na política que é muito recente. Tem seis meses.

Helena, é um debate decisivo este mais logo?

Os debates não há nenhuma análise que permita dizer que fazem mexer o ponteiro, mas é um debate muito importante, pode mesmo ser decisivo. Eu diria que Marques Mendes pode também usar a estratégia que usou, a tática, se quisermos, que usou com o Cotrim Figueiredo e desafiar Gouveia e Melo a concretizar, também ele, as declarações que tem feito, que levantam suspeições sobre Marques Mendes. Aqui pode ser muito Portanto, quem começa o debate, porque ele pode perfeitamente, e Marcos Mendes tem feito essas declarações e tem identificado diretamente a candidatura de Cotrim de Figueiredo, a candidatura de Gouveia e Melo e Ventura, que no meio desta história até aparece mais discreto.

Nesta história em concreto?

Nestas acusações a Marcos Mendes, ele é, de facto, o mais discreto. Quem começou este processo foi a Iniciativa Liberal, por muito estranho que pareça, que parece incoerente com aquilo que é o ADN da Iniciativa Liberal, e depois foi cavalgando também o candidato almirante Gouveia e Melo. Eu não sei se Gouveia e Melo tem capacidade que Cotrim de Figueiredo não teve quando foi confrontado por Marcos Mendes. No debate em si, não teve capacidade de responder e de reagir. Ficou recuado, e depois só cá fora, depois de sair do debate, nos dias seguintes, é que foi dizendo mais outras coisas. Vamos ver se Gouveia e Melo tem capacidade de reagir ao ataque, entre aspas, de Marcos Mendes, se ele existir, mas é muito provável que Marcos Mendes utilize muito o modelo de agora aqui, olhos nos olhos: "Diga-me quais são as suspeitas que tem sobre mim."

Judite, queres também dar aqui alguma pré-análise?

Eu concordo com a Helena. Vamos ver como é que Gouveia e Melo se sai neste debate. Não se tem saído bem dos debates, não é claramente a sua praia, mas também vamos ver se concretiza alguma das acusações que tem feito a Marcos Mendes. E eu concordo com a Helena, porque se a estratégia de Marcos Mendes for a estratégia que usou com Cotrim Figueiredo e partir logo ao ataque, eu acho que nem precisa de ser o primeiro a abrir, porque quando for a vez dele, vai fazer a réplica e vai dizer que mostrou a lista de clientes da empresa familiar e que está tudo divulgado. Eu espero que o almirante, espero para a campanha do almirante, obviamente, que ele esteja preparado para isso. Que esteja preparado para esse tipo de ataque e para dizer alguma coisa em troca, o que vai dizer, se vai entrar pelo escritório de advogados e dizer que agora precisa de saber os clientes que teve enquanto consultor na Abreu Advogados. Não sabemos o que é que-

Estamos a abrir uma caixa de Pandora.

Eu suspeitaria que vai por aí.

Claro.

Porque eu acho que não tem muito mais por onde ir.

Na empresa familiar, já não.

E na política, isto é, vamos lá ver. Gouveia e Melo abdicou ou alienou o que era a sua posição natural e tentou, ao longo destes debates, ir ajustando de uma forma tanto quanto artificial, que eu acho que acabou por lhe ser prejudicial. Enfim, as sondagens, as intenções de voto, todas elas, de forma mais clara ou menos clara.

Ele iria sempre cair.

Ele iria sempre cair, como é evidente, porque estava muito em cima.

A posição do seguro é melhor.

Sim, mas caiu mais do que o que seria previsível ou expectável chegados aqui a este ponto. E, portanto, a ideia de unir aquela imagem que agora gosta de usar, que anda com as duas pernas, com a esquerda e com a direita, que une o sistema.

Mas ele agora disse que era o candidato do PS.

Também disse que era o candidato do PS. Eu arrisco também antecipar que o próprio poderá tentar, face à sua experiência e num debate com estas características tão decisivo, salientar o que são os riscos e contexto até internacional e a sua experiência para valer a sua posição.

Mas ele nunca explorou isso de forma eficaz.

Nunca conseguiu.

Seria aquilo o óbvio. Um militar tem que ter estes desafios na defesa e numa Europa em guerra.

Marcos Mendes precisa de não perder, precisa de não cometer erros e obviamente de estar à altura de respostas ou de explicações que forem surgindo no tema, que é curioso, é que não é o tema da sua capacidade política, mas do seu passado recente profissional. E já vamos continuar na segunda parte do "You Vence Doré" a falar disto e de mais temas. É já a seguir a uma síntese de notícias. Continuamos com a Helena Garrido, o António Costa e também a Judite França. Falávamos de presidenciais na primeira parte e António, ouvimos ainda agora a notícia de André Ventura reagir à decisão do tribunal de ter que retirar os cartazes sobre os ciganos.

Quase arriscava dizer que é uma segunda boa sondagem do dia para André Ventura. Porque André Ventura agradece o favor que o tribunal lhe fez ao tomar esta decisão. Vamos lá ver, o cartaz é obviamente ofensivo e tem um óbvio objetivo. Ainda assim, a minha avaliação é de uma latitude bastante ampla de liberdade de expressão e acho que obviamente não se deveria ter chegado até aqui. Mas mais do que isso, mais do que a discussão sobre se os cartazes deviam sair ou não deviam sair, é mesmo o efeito político disto. É que André Ventura, por sinal, no dia em que há este debate, que estávamos há pouco a falar, consegue aparecer mediaticamente a capitalizar e desta vez, enfim, nesta confusão de papéis entre presidente do Chega, candidato presidencial, a verdade é que consegue manter a sua narrativa sobre o tema da imigração, que é muito transversal.

Ao candidato presidencial André Ventura. E eu acho que isto acaba por mais do que defender os ciganos, seguramente a decisão do tribunal foi com essa bondade, mas acaba por criar uma oportunidade para André Ventura fazer política.

Helena, André Ventura capitaliza com esta decisão do tribunal?

Sim, concordo inteiramente com o que o António acabou de dizer. Aliás, eu acho até difícil, temos de esperar pela decisão e para ler a decisão com mais calma. Estamos aqui a comentar muito ainda a quente, mas é difícil perceber qual é o fundamento para uma decisão destas, recordando que houve outros cartazes, nomeadamente o cartaz da corrupção, que colocava Luís Montenegro com José Sócrates, uma série de ex-governantes lado a lado acusando-os de corrupção e que aí, nesse caso, não foi retirado.

Esse era mais óbvio, porque era personalizado em pessoas em concreto.

E aí não houve qualquer decisão nesse sentido. Obviamente, os princípios da liberdade de expressão são muito fortes e no quadro europeu são muito defendidos. Isto claramente é difícil de perceber no quadro da liberdade de expressão e quem capitaliza com estas situações é obviamente André Ventura, sabendo nós que o cartaz é discriminatório, cria aqueles problemas que a comunidade foi dizer a tribunal, óbvio, e tudo isso é verdade, de ainda ser pior tratada. Tudo isso é verdade, mas também é verdade, e conciliar as duas realidades é que é difícil, que há comunidades no país que têm muitas dificuldades em conviver com a comunidade cigana. E isso a classe política também tem de levar em consideração.

Judite.

Politicamente, André Ventura mais uma vez tem a hipótese de se vitimizar e de fazer uma declaração à imprensa de 20 minutos, em que falou tranquilamente o tempo que quis. Não sei se passou todo em direto, porque estávamos aqui já dentro, mas uma boa parte terá passado em direto e portanto vai com certeza fazer parte dos noticiários e portanto aquilo que André Ventura pode dizer é que foi ele próprio alvo de censura. Não há nada melhor para um líder como André Ventura, que aqui confunde os papéis entre ser candidato presidencial e ser líder do Chega. Enfim, dá pra tudo.

O homem dos sete ofícios.

O homem dos sete ofícios mesmo. E eu acho que o tribunal não presta um grande serviço neste momento à democracia portuguesa.

Já deste notas ao debate de ontem, queres dar mais alguma nota neste tema lato das presidenciais?

Eu deixava a minha nota para Fernando Alexandre.

Muito bem. Helena, neste tema das presidenciais, alguma nota?

Alguma nota. Eu dava a nota sobretudo... Mas eu acho que nem falei disso, ou falei? Já nem me lembro. É horrível isto. Ao debate da Catarina Martins.

Não chegaste a falar. Antecipámos só o de hoje e não chegaste a falar do de ontem.

Falar desse, em que também considerei aquela, mas concordei basicamente com a Judite. E diria que eu não vou dar uma antecipação de debate. Dou ao debate de ontem, que é nove a Catarina e 11 a Jorge Pinto, considerando que Catarina Martins foi muito mais artificial. Jorge Pinto, na minha perspectiva, é a grande revelação destes debates.

António?

Eu dou um 16 ao debate de hoje.

Já estás com as classificativas. Estamos bem altas, António.

Enquanto cá vier na sexta-feira logo se vê o que é que vou dizer.

Entretanto, Fernando Alexandre veio ressuscitar a polêmica em torno das declarações que fez sobre as residências estudantis, pede explicações à RTP, diz que a estação pública se comportou como o pior das redes sociais. Judite, por que o ministro vem ressuscitar esta polêmica?

Dizes bem, ressuscitar. Estava já enterradíssima, pelo menos na cabeça das pessoas, já tinha passado à história. E eu percebo que o ministro esteja zangado com o que aconteceu, porque objetivamente aquela frase sobre as residências universitárias foi retirada do contexto. Não foi uma frase brilhante, dir-se-ia, mas foi retirada do contexto. E quem ouvir a frase no meio do discurso, percebe. E não entendo é que não se tenha queixado do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP, o PCP que pediu logo a demissão, já sem margem pra nada, reagiram imediatamente a uma frase numa rede social. Não esperaram sequer pra ouvir todo o discurso. Eu não percebo por que o ministro não se queixa disso. Em vez disso, atirou-se à RTP, que atenção, eu acho que o trabalho da RTP não foi bem feito. Se a jornalista ou o jornalista que lá esteve ouviu toda a intervenção, então não fez um trabalho bem feito ao tirar aquela frase. Mas a questão é: interessa entrar em guerrilha com o mensageiro? Isso é que eu acho que é muito mais útil criticar rapidamente quem rapidamente, sem qualquer tipo de pejo, decidiu atacar o ministro sem perceber se aquela frase estava retirada do contexto, se não estava. E atenção, estamos a falar de partidos e de políticos que conhecem bem o ministro Fernando Alexandre. Não era preciso ser nenhum gênio pra perceber que o Fernando Alexandre nunca diria uma frase destas, até porque ele próprio foi um estudante que usufruiu das residências universitárias e usufruiu da ação social. Vou dar uma nota negativa aos partidos que reagiram rapidamente, e não a Fernando Alexandre, porque eu percebo que esteja zangado com o que lhe aconteceu. Acho é que não vale a pena entrar por este caminho e portanto aos partidos que reagiram sem pensar duas vezes dou um quatro.

António.

Eu não sei se-

António Costa que fez a entrevista quer falar.

Por isso é que eu ia exatamente dizer que eu ia passar ao António, porque esta entrevista foi feita no Eco.

Foi feita por mim, por sinal, mas devo acrescentar dois pontos ao que disseste, Judite, e ao teu retardão. Para sermos justos, ele ressuscitou nesse sentido, porque a entrevista foi feita na sexta-feira da semana passada e foi publicada hoje. Portanto, a entrevista foi feita na sequência da polémica.

Ainda muito quente.

Sim, na sequência do que aconteceu, não veio hoje, segunda-feira. A responsabilidade da data de publicação foi do Eco. Segunda nota que me parece importante: a escolha editorial do título é minha e do Eco. Mas a verdade é que na entrevista também fala da esquerda que o criticou. Podemos considerar que não é exatamente os mesmos moldes porque identifica.

Não está naquele "short".

Não está no "short" vídeo, está na entrevista, porque considera, e aliás, tem essa frase: à esquerda custa que seja um governo social-democrata e um ministro com o perfil dele.

Sim, faz essa crítica.

A apresentar o modelo de ação social e a defender o modelo e a reforma que ela está a defender.

Mas podia ter sido mais veemente em relação aos partidos.

Podia, se o entendesse. Entendeu não ser, portanto, foi uma escolha, isso é uma evidência. Terceira nota, escusando o meu a dar notas a quem acabei de entrevistar, mas percebendo porque o entrevistei, que levou mesmo aquele caso a uma dimensão de caráter. Mais do que estar zangado. Mas os políticos têm que ter a pele grossa, e estas coisas acontecem, faz parte. Agora, para lá disso, o Fernando Alexandre, de facto, levou de uma forma de ferir a sua honra e o seu caráter. Eu devo partilhar, vê-se na imagem, que quase se emociona quando fala do tema, também pelo passado que tem. Isso talvez explique a agressividade com que falou do tema naquele caso em concreto.

Helena.

Bom, eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesse. Eu sou colaboradora da RTP, começando por aí, e queria sublinhar dois aspetos. Queria sublinhar o aspeto positivo e o aspeto menos positivo ou negativo do que disse o ministro. O que eu gostaria de sublinhar como positivo é aquilo que o ministro alerta para a falta de pensamento crítico, que é um bocadinho aquilo que o António estava a dizer que o chocou mais, e que a Judite também de alguma forma referiu, que é quando ele diz retoricamente: "Mas que tipo de pessoa é que era capaz de dizer aquilo?", que é os pobres estragam tudo. Um bocadinho simplificando. E de facto, isto é uma questão muito importante. A falta de espírito crítico de todos os envolvidos, e depois vou ao segundo ponto, porque eu não sei se foi a RTP que começou a mensagem, o que é certo é que todos seguiram exatamente a mesma mensagem. Não foi ninguém capaz de ter uma análise crítica da declaração e de dizer assim: "Espera, deixa-me lá ver se o ministro disse mesmo isto, porque isto é bastante grave." Como ele diz, que tipo de pessoa é que diz isso? E não houve ninguém neste processo todo, não houve os outros jornalistas todos, e depois a classe política. Eurico Brilhante Dias a fazer uma declaração inenarrável com as responsabilidades que tem, e depois o próprio PCP a pedir a demissão. Isto é assustador, porque numa era de inteligência artificial, aquilo que nós vamos precisar mais é de pensamento crítico. Isto leva-nos para esse tipo de reflexão. Depois aquilo que eu diria que já corresponde a um exagero e que vou admitir que o ministro, como o António agora nos referiu aqui, foi ainda muito perto do acontecimento e vou admitir que isso ainda estava muito em estado de choque com o que tinha acontecido, foi o pedido de explicações à RTP, a instituições que podem ser usadas para situações deste tipo. E vale a pena que o governo também respeite as instituições que existem. Dizer, um ministro, que a RTP deve dar explicações. Isto é especial.

E até houve um inquérito, se não me engano, era essa a informação.

Sim, devia ser feita uma investigação interna. Não cabe a um ministro fazer este tipo de declarações. Há instituições, há entidades competentes para fazer este tipo de coisas. E além disso, isto é sobretudo negativo numa altura em que temos os partidos da oposição a lançar suspeições sobre o governo de tentativa de interferência, nomeadamente ao alterar o modelo de governação da Agência Lusa. Depois lendo bem a frase, não é bem, mas quando ele diz que é um ataque cobarde e é um ataque vil, também me parece um bocadinho desnecessário, porque está aqui a avançar com declarações de intenções. Admito que o ministro tenha ficado chocado, como a Judite disse, e de facto, eu também quando ouvi a declaração, também me pareceu impossível um ministro com aquele perfil fazer uma declaração daquelas, mas a lição mais importante que eu retiro disto, e quase que um apelo, é que sejamos críticos na análise da informação.

Queres dar alguma nota a este tema, Helena, ou fica só nesta análise?

Como eu não fiz a entrevista, vou dar ao ministro 10 para ele se acalmar. Ele tendo razão, acho que pisou um bocadinho o risco.

Quero só fazer uma correção, porque eu estava a dizer que o PCP pediu a demissão. Não foi o PCP que pediu a demissão. O PCP chamou o ministro ao Parlamento. Quem falou em sair foi o PS, que disse que ou se retratava ou tinha que sair.

Fica então esta retificação. Helena e António, eu já não vos vejo, portanto um bom Natal para vocês.

Bom Natal para todos.

O "O Vencedor" regresso amanhã, depois das 08h30 nas manhãs 360 da Rádio Observador.